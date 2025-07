Notta AI vs Otter AI : quel outil de transcription vous convient le mieux ?

Vous hésitez entre Notta et Otter ? Trions cela une bonne fois pour toutes !

Vous êtes submergé par les réunions Zoom qui s'enchaînent, les éléments d'action interminables et, quelque part au milieu de tout cela, vous en oubliez même le jour. Cela vous semble familier ?

Vous vous tournez naturellement vers les outils de transcription IA pour la sauvegarde, ce qui est une décision judicieuse. Mais vous êtes maintenant confronté à un nouveau dilemme : « Dois-je choisir Notta ou Otter ? »

Les deux promettent des transcriptions claires, des résumés, une grande précision et des éléments d'action, mais lequel tient vraiment ses promesses et s'adapte à votre flux de travail ?

Cette comparaison entre Notta AI et Otter AI vous aidera à déterminer lequel mérite une place permanente dans votre arsenal de productivité. Que vous recherchiez la clarté, la rapidité ou l'intelligence, nous avons ce qu'il vous faut (et une meilleure option pour vous : ClickUp ). Commençons !

Notta vs Otter en un coup d'œil Fonctionnalité Notta IA Otter IA Bonus : ClickUp AI Assistance multilingue 58 langues Anglais, espagnol et français uniquement plus de 15 langues et des intégrations telles que Fireflies prennent en charge plus de 60 langues Enregistrement Audio et vidéo Audio uniquement Audio et vidéo Intégrations Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion et autres applications tierces Zoom, Teams, Google Meet et autres applications tierces plus de 1 000 intégrations pour la vidéoconférence et bien plus encore Collaboration Se concentre davantage sur la productivité individuelle Modification en temps réel, discussion en équipe et attribution d'éléments d'action Collaboration en temps réel, chat ClickUp, commentaires, automatisation des tâches, enregistrement d'écran, et plus encore Planification Planificateur d'évènements intégré Synchronisation du calendrier uniquement Calendrier ClickUp intégré Tarifs Gratuit : 50 importations de fichiers par moisPro : 13,49 $/mois pour un utilisateurBusiness : 27,99 $/mois par utilisateurEnterprise : Tarification personnalisée Gratuit : 3 fichiers par utilisateurPro : 16,99 $/mois par utilisateurBusiness : 30 $/mois par utilisateurEnterprise : tarification personnalisée Disponible en tant que module complémentaire pour tous les forfaits payants

Qu'est-ce que Notta IA ?

Notta AI est un logiciel de reconnaissance vocale alimenté par l'IA qui transcrit les mots prononcés en texte écrit en temps réel.

Il vous permet d'enregistrer et de transcrire l'audio de n'importe quel fichier vidéo ou audio téléchargé en un texte clair et modifiable. C'est en quelque sorte votre assistant de prise de notes IA. Vous pouvez même obtenir des résumés générés par l'IA si vous préférez aller droit au but (nous vous voyons, les adeptes du TL;DR)

Avec Notta, vous savez toujours qui a dit quoi, sans avoir à jouer au détective plus tard.

👀 Le saviez-vous ? Notre capacité d'attention est passée de 12 secondes en 2000 à seulement 8,25 secondes en deux décennies. C'est moins qu'un poisson rouge !

Fonctionnalités de Notta IA

Notta AI n'est pas là pour simplement prendre des notes. C'est votre assistant de réunion en coulisses (parce que nous en avons tous besoin) : il transcrit, organise et même résume vos discussions pendant que vous vous détendez.

Voici ce qui le distingue des nombreux outils d'IA pour les réunions.

1. Fonctionnalité n° 1 : transcription automatisée en temps réel

via Notta

Réunion en direct sur Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams ? Notta est là pour vous aider. Il peut rejoindre automatiquement les réunions et démarrer la transcription en temps réel sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Ou, si vous disposez déjà d'un fichier audio ou vidéo, il vous suffit de le télécharger et de laisser Notta faire le gros du travail grâce à la transcription automatisée en quelques minutes. Plus besoin de rembobiner dix fois vos enregistrements pour comprendre ce qui a été dit entre deux gorgées d'eau.

2. Fonctionnalité n° 2 : assistance multilingue

via Notta

Vous devez transcrire des réunions bilingues ou travailler avec des équipes internationales ? Notta parle 58 langues, vos appels internationaux ne seront donc plus incompréhensibles dans la transcription.

De l'anglais au japonais en passant par le swahili, Notta vous aide à clarifier vos discussions au-delà des frontières, ce qui est idéal pour les services de traduction ou toute personne travaillant dans plusieurs langues.

3. Fonctionnalité n° 3 : gestion polyvalente des médias

via Notta

Notta n'est pas difficile : il accepte tous les contenus audio et vidéo. Des interviews, des podcasts, des conférences enregistrées ou cet appel client d'il y a deux semaines ?

Il vous suffit de déposer votre fichier audio ou vidéo, et Notta le convertit facilement en texte. Il prend en charge différents formats, vous évitant ainsi d'avoir à convertir vos fichiers pour obtenir une transcription.

Une fois la transcription terminée, exportez vos notes vers Notion, Slack ou d'autres plateformes dans plusieurs formats (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Fonctionnalité n° 4 : intégration et gestion

via Notta

En tant que véritable assistant de réunion IA, Notta s'intègre à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Grâce à la fonctionnalité de participation automatique aux réunions, vous pouvez la configurer et l'oublier. Notta se connecte à vos appels, génère des comptes rendus de réunion et organise tout par ordre chronologique. Vous n'avez plus besoin de demander aux participants leur version des détails de la réunion.

Vous pouvez également intégrer des outils tels que Salesforce, HubSpot et ClickUp pour optimiser votre flux de travail.

5. Fonctionnalité n° 5 : résumés et points forts générés par l'IA

via Notta

Les transcriptions sont très utiles, mais Notta va encore plus loin avec des résumés générés par IA. Il extrait les points clés, vous évitant ainsi de devoir parcourir toutes les transcriptions de vos réunions.

Vous pouvez également transformer ces points forts en clips partageables, ce qui facilite la communication avec votre équipe.

De plus, vous pouvez utiliser le chat IA pour poser des questions sur la transcription ou transformer les éléments d'action en un modèle de liste de tâches prêt à l'emploi. Dans l'ensemble, cela rend vos comptes rendus de réunion utiles.

Tarifs de Notta IA

Gratuit pour toujours

Pro : 13,49 $/mois pour un utilisateur

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Module complémentaire de traduction : À partir de 10 $/mois par utilisateur ; disponible avec tous les forfaits payants

💡 Conseil de pro : Associez Notta à votre logiciel de gestion de réunions ou à vos modèles de prise de notes favoris pour organiser des réunions productives sans jamais taper un mot.

Qu'est-ce que l'IA Otter ?

Otter AI est un autre outil intelligent de transcription et de prise de notes conçu pour transformer les mots prononcés en notes structurées, consultables et partageables.

De la synchronisation avec Google Agenda à la participation automatique aux réunions sur Zoom, Otter crée une transcription collaborative en direct. Il permet également aux membres de l'équipe de commenter, de surligner et d'attribuer des actions à effectuer en temps réel.

Otter IA vous aide à conserver une trace écrite de vos réunions, afin que vous puissiez passer moins de temps à rédiger des comptes rendus et plus de temps à faire votre travail.

👀 Le saviez-vous ? Alors que près de 75 % des dirigeants prennent ou partagent régulièrement des notes de réunion et des éléments d'action, 48 % d'entre eux estiment consacrer plus de temps qu'ils ne le souhaiteraient à ce processus.

Fonctionnalités d'Otter IA

Otter est le surdoué de votre équipe qui prend des notes, les organise et s'assure que tout le monde est au courant. Voici un aperçu de ses fonctionnalités conçues pour les esprits occupés et les calendriers chaotiques.

1. Fonctionnalité n° 1 : transcription collaborative en temps réel

via Otter

Otter transcrit les réunions en direct avec une précision impressionnante et permet à toute votre équipe d'accéder à la transcription comme s'il s'agissait d'un document Google Doc partagé.

Pendant qu'il transcrit les discussions en direct depuis Zoom, Google Meet ou Teams, votre équipe peut simultanément surligner les moments clés, laisser des commentaires et ajouter des images. Il transforme votre transcription en un projet vivant et dynamique, tout en permettant à tout le monde de rester sur la même page.

2. Fonctionnalité n° 2 : résumés IA et identifiant des locuteurs

via Otter

Otter ne se contente pas de tout noter, il organise également vos notes. Il identifie automatiquement les locuteurs et résume les points clés dans de petits paragraphes clairs.

En prime, il génère même un nuage de mots qui vous permet d'identifier facilement les thèmes abordés lors des réunions.

3. Fonctionnalité n° 3 : assistant de réunion intelligent avec intégration du calendrier

via Otter

Otter n'attend pas vos instructions : il s'intègre à votre Google Agenda et sait exactement quand et où se présenter. Il rejoint automatiquement les réunions, les transcrit en temps réel et classe tout soigneusement dans le bon évènement du calendrier.

Ainsi, vos « prochaines étapes » issues de l'appel de Monday ne se perdront pas dans une mer de dossiers intitulés « Notes de réunion finales v2. »

via Otter

Vous jonglez entre plusieurs projets ou services ? Otter met tout en ordre grâce à des dossiers partagés, des groupes personnalisés et des équipes organisées.

Que vous travailliez dans le marketing, l'équipe commerciale ou le service client, tout le monde peut accéder à ce dont il a besoin. Plus besoin de fouiller dans les fils Slack ou de demander « Qui a les notes de jeudi dernier ? ». De plus, il attribue automatiquement les éléments d'action issus des réunions, afin qu'aucune tâche ne soit laissée de côté.

5. Fonctionnalité n° 5 : génération de contenu par IA

via Otter

Vous êtes déjà sorti d'une réunion en vous disant : « Super... maintenant, je dois aussi rédiger l'e-mail de suivi » ? Otter AI Chat est là pour vous aider. Demandez-lui simplement de rédiger des e-mails de suivi, des articles de blog, des légendes pour les réseaux sociaux ou des résumés, et il les rédigera en utilisant la discussion réelle comme contexte.

Que vous synchronisiez vos données en direct avec votre équipe ou que vous les consultiez plus tard, Otter Chat vous aide à créer un contenu clair et personnalisé en quelques minutes.

Tarifs d'Otter IA

Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

💡 Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité Vocabulaire personnalisé d'Otter pour lui apprendre le jargon, les acronymes ou le langage spécifique à votre secteur d'activité. Cela améliore considérablement la précision de la transcription.

Notta IA vs Otter IA : comparaison des fonctionnalités

Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux outils de transcription IA, comparons-les pour voir lequel remporte la palme des fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : précision de la transcription

Notta IA : Offre des transcriptions très précises, en particulier lorsque vous travaillez avec des fichiers multimédias préenregistrés et multilingues. Sa force réside dans la clarté et la propreté de la mise en forme, même dans des environnements bruyants.

Otter AI : Offre une excellente transcription en direct avec une identification et une mise en forme précises des locuteurs. Idéal pour les discussions en temps réel.

🏆 Gagnant : Égalité. Notta est plus performant pour la transcription multilingue, tandis qu'Otter excelle dans la transcription IA précise.

Fonctionnalité n° 2 : assistance multilingue

Notta AI : Prend en charge la transcription dans 58 langues et offre une traduction en temps réel, ce qui le rend idéal pour les équipes internationales ou les entretiens bilingues.

Otter AI : Transcrit les discussions en anglais (américain et britannique), espagnol et français uniquement.

🏆 Gagnant : Notta IA est clairement le gagnant pour une utilisation internationale et bilingue.

Fonctionnalité n° 3 : interface utilisateur et collaboration

Notta AI : Interface claire et navigation facile. Fonctionnalités de collaboration présentes mais légèrement limitées par rapport à Otter.

Otter AI : Offre une expérience plus intuitive avec des fonctionnalités collaboratives telles que des dossiers partagés, des commentaires en temps réel et des transcriptions modifiables. Parfait pour les environnements d'équipe et les débutants.

🏆 Gagnant : Otter AI. Meilleur pour les équipes grâce à des fonctionnalités de collaboration avancées.

Fonctionnalité n° 4 : résumés et notes IA

Notta IA : Génère des résumés IA avec des modèles de listes de tâches, des informations exploitables et des notes basées sur un échéancier. Utile pour transformer les transcriptions en tâches à accomplir.

Otter AI : Propose également des résumés générés par IA et met en évidence les points clés, mais met moins l'accent sur la gestion des tâches.

🏆 Gagnant : Ex æquo. Notta est plus performant pour transformer les conversations en tâches, tandis qu'Otter excelle dans les révisions rapides et l'alignement des équipes.

Fonctionnalité n° 5 : assistance à la génération de contenu par IA

Notta IA : Excellent pour générer des résumés et des listes de tâches, mais n'offre pas d'autres fonctionnalités de création de contenu.

Otter AI : Se distingue par Otter Chat, qui permet aux utilisateurs de créer instantanément des e-mails de suivi, des blogs et du contenu spécifique à une réunion à l'aide de l'IA.

🏆 Gagnant : Otter IA remporte la victoire en allant au-delà des notes pour offrir une création de contenu complète.

Fonctionnalité n° 6 : Tarification

Notta AI : Forfait gratuit plus généreux avec accès aux fonctionnalités clés. Les forfaits payants sont proposés à des prix compétitifs pour une utilisation individuelle ou en équipe.

Otter AI : Fonctionnalités solides, mais forfait gratuit plus restrictif et tarifs légèrement plus élevés.

🏆 Gagnant : Notta AI est une option plus abordable avec une offre gratuite généreuse.

Notta AI contre Otter AI sur Reddit

Bien sûr, les fonctionnalités d'un site web ne montrent qu'un côté des choses. Mais que disent les utilisateurs réels lorsque personne ne les observe ?

Nous avons exploré Reddit pour trouver des avis honnêtes et sans filtre sur Notta et Otter AI, provenant d'utilisateurs quotidiens qui ont testé les deux outils dans des situations de travail réelles (et chaotiques).

Un utilisateur, Wonderful-Ad-5952, donne son avis sur Notta AI et Otter AI sur r/AiNoteTaker.

Voici ce que les utilisateurs disent de Notta IA.

Les points forts : transcription en temps réel, résumés, identification des locuteurs et traduction. Assistance linguistique correcte et intégration à la plateforme. Les points faibles : les minutes gratuites s'épuisent rapidement. Le résumé omet parfois des points importants. À améliorer : plus de minutes gratuites + une meilleure précision de l'IA avec les accents et le jargon. Rapport qualité-prix : 6/10. Performances moyennes dans un espace concurrentiel.

D'autre part, voici leur avis sur Otter IA.

Les points forts : grande précision, résumés en temps réel et bonne interface utilisateur. L'assistance en ligne par IA est un plus appréciable. Les points faibles : la limite de 30 minutes par réunion dans le forfait Free est pénible. L'absence de langues autres que l'anglais est un gros inconvénient. À améliorer : plus de langues et des limites gratuites plus élevées. Un forfait moins cher pour une utilisation occasionnelle serait utile. Rapport qualité-prix : 7/10. Excellent si vous vous en tenez à l'anglais et avez un nombre de réunions régulier.

Un autre utilisateur, KeepOnRising19, souligne les difficultés rencontrées par Otter avec différents accents sur r/Journalism.

Ce n'est pas idéal pour les personnes qui ont un accent. Je suis rédacteur de recherche et la plupart de mes entretiens se font avec des personnes qui parlent couramment anglais, mais qui ont un accent prononcé et utilisent un langage technique. Je dois donc généralement passer beaucoup de temps à nettoyer le texte si j'utilise cet outil.

Dans l'ensemble, les deux générateurs de comptes rendus de réunion IA ont leurs avantages et leurs inconvénients, et tout dépend de ce que vous attendez de votre outil IA.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Notta AI et Otter AI

Notta et Otter sont tous deux compétents, mais un outil qui fait tout cela et plus encore est ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail !

ClickUp connecte vos notes, tâches, documents et réunions en un seul endroit. Que vous souhaitiez transcrire des réunions ou transformer des éléments d'action en tâches suivibles, ClickUp veille à ce que tout se déroule sans encombre.

L'avantage n° 1 de ClickUp : suivez toutes vos réunions grâce à un calendrier intelligent

Vous en avez assez de chercher des liens pour chaque réunion ? Découvrez le calendrier qui ne se contente pas d'afficher votre emploi du temps, mais qui suit votre rythme. Le calendrier ClickUp utilise l'IA pour planifier automatiquement votre journée idéale en organisant les tâches, les réunions et les échéances dans un échéancier intelligent et flexible.

Il bloque automatiquement le temps de concentration, reprogramme les forfaits en cas de changement et vous aide à rester productif sans avoir à jongler mentalement.

Prenez le contrôle de votre journée et planifiez, hiérarchisez et pivotez automatiquement avec le calendrier ClickUp

Grâce à la synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda, tous vos évènements sont parfaitement synchronisés. Vous travaillez dans Outlook ? Synchronisez-le aussi !

Rejoignez des appels Zoom, Meet ou Teams en un seul clic, glissez-déposez des tâches pour les réorganiser par ordre de priorité et laissez ClickUp AI transformer instantanément vos réunions en tâches assignées. C'est votre agenda quotidien, votre preneur de notes et votre gestionnaire de temps, le tout dans une vue élégante.

Atout n° 2 de ClickUp : prenez des notes et créez des tâches automatiquement

Maintenant que vous avez rejoint la réunion sans encombre, parlons de la prise de notes. ClickUp vous offre une expérience qui va au-delà de la transcription : c'est l'automatisation complète de la productivité.

Quelle que soit la plateforme de réunion, ClickUp AI Notetaker se connecte, enregistre tout, transcrit le contenu en texte intelligent et consultable, puis le dépose dans votre environnement de travail.

Plus de notes manuelles. Plus de changement d'application. Juste une concentration totale.

Participez à des réunions, oubliez les gribouillis et laissez l'IA prendre des notes à votre place avec ClickUp AI Notetaker

Mais cela ne s'arrête pas là. ClickUp Brain entre ensuite en jeu et résume votre réunion en quelques secondes, en mettant en avant les décisions clés, les obstacles, les priorités et les éléments à traiter.

Vous pouvez même lui poser des questions sur ce qui a été dit lors de la réunion, et il récupérera les réponses dans la transcription pour vous.

Résumez les informations et attribuez les tâches tout en restant concentré sur la discussion avec ClickUp Brain

Le meilleur dans tout ça ? Chaque élément d'action est automatiquement converti en une tâche traçable, attribuée et prête à être exécutée. De plus, vous pouvez partager ces notes instantanément avec votre équipe, afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Fini les moments où vous vous demandez « qu'est-ce que j'ai manqué ? ».

Un utilisateur de Reddit, Proud-Present-8870, partage son expérience avec ClickUp AI Notetaker sur r/clickup.

... Première semaine d'utilisation... incroyable. Il s'affiche dans mon calendrier, ce qui est très pratique, et le résumé, la transcription et les points d'action fonctionnent très bien à 90 %. Quelques ajustements mineurs sont nécessaires. Je suis impatient de trouver d'autres cas d'utilisation. C'est très bon signe...

Avec ClickUp, vos notes ne se contentent pas d'informer, elles vous permettent d'avoir des réunions productives qui vous aident à aller de l'avant.

ClickUp a un atout supplémentaire n° 3 : modifiez les résumés de réunion de manière collaborative

Une fois votre réunion transcrite et résumée, où vont toutes ces informations ? Directement dans ClickUp Docs, votre environnement de travail collaboratif conçu pour l'action.

Contrairement aux applications de prise de notes statiques, ClickUp Docs permet la modification en direct, la collaboration en temps réel et la liaison facile des tâches.

Transformez vos notes statiques en documents collaboratifs vivants avec ClickUp Docs

Toute votre équipe peut travailler ensemble sur un même document, ajouter des commentaires, attribuer des sections et même intégrer des tâches directement dans le document. C'est comme si Google Docs avait fait peau neuve en matière de productivité : désormais, chaque idée, décision ou brainstorming peut être immédiatement mis en œuvre.

Avantage n° 4 de ClickUp : reliez la planification et l'action

Si votre semaine se résume à une succession de réunions, vous ne pouvez pas passer à côté des fonctionnalités de ClickUp Meetings.

Grâce à la modification en cours de texte, vous pouvez structurer vos notes exactement comme vous le souhaitez. Mettez en évidence les points clés, créez des agendas de réunion clairs avec des checklists et attribuez instantanément des tâches à vos collègues à partir de documents.

Chaque point de discussion est capturé, suivi et fait l'objet d'un suivi, afin que rien ne se perde dans la confusion.

Créez des agendas avec modification en cours du texte enrichi pour mettre en évidence les points clés et rester organisé avec ClickUp Meetings

Des réunions récurrentes ? C'est pris en charge. Synchronisation du calendrier ? Sans effort. Grâce aux commandes /slash, vous pouvez accélérer la mise en forme et la création de tâches, tandis que ClickUp lie automatiquement les notes de réunion aux tâches et aux calendriers associés via Google Agenda. Cette fonctionnalité simple vous fait gagner des heures de travail.

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer vos discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Atout n° 5 de ClickUp : accédez à la bibliothèque de modèles ClickUp

Soyons réalistes, il est parfois nécessaire de prendre des notes manuellement lors d'une réunion, juste pour être sûr. Mais doivent-elles pour autant être confuses et chaotiques ? Absolument pas ! C'est là que le modèle de notes de réunion ClickUp entre en jeu.

Grâce à des modèles de prise de notes pour chaque réunion (brainstorming, appel client, revue de sprint, etc.), vous pouvez enregistrer les participants, les éléments de l'agenda et les points d'action individuellement ou en équipe.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez chaque réunion grâce à des modèles intelligents qui organisent, structurent et facilitent les étapes suivantes sans effort avec le modèle de notes de réunion ClickUp

Voici comment tirer le meilleur parti de ce modèle de notes de réunion.

Organisez vos notes avec des pages imbriquées pour différents types de réunions

Ajoutez à l'avance les éléments de l'agenda pour que la discussion reste ciblée et préparez votre équipe à l'avance

Désignez un preneur de notes ou laissez tout le monde contribuer à un document ClickUp partagé pendant la réunion

Utilisez ClickUp Brain pour résumer et attribuer des tâches directement à partir de vos notes

Atout n° 6 de ClickUp : connectez l'ensemble de votre environnement de travail

Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle une application « tout-en-un » : elle connecte en effet l'ensemble de votre environnement de travail. Avec plus de 1 000 outils, de Slack, Zoom et Microsoft Teams à Dropbox, GitHub et bien d'autres encore, ClickUp Integrations vous offre toutes les solutions dont vous pourriez avoir besoin, là où vous en avez besoin.

Cela signifie que vos réunions, tâches, notes, fichiers et flux de travail peuvent enfin être regroupés au même endroit. Plus besoin de passer d'un onglet à l'autre ou de fouiller dans des applications déconnectées : ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail centralisé et intuitif.

Les utilisateurs de ClickUp ont souvent souligné que ces fonctionnalités de collaboration et d'automatisation éliminent le besoin de réunions fréquentes au sein de l'équipe.

Victoria Berryman, responsable des opérations marketing chez Seequent, déclare

Avec ClickUp, nous avons économisé d'innombrables heures en éliminant les réunions inutiles pour discuter de l'avancement des projets. Désormais, nos réunions sont consacrées à la recherche de solutions.

Avec ClickUp, nous avons gagné un temps considérable en éliminant les réunions inutiles pour discuter de l'avancement des projets. Désormais, nos réunions sont consacrés au travail et à la recherche de solutions.

💡 Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour créer des déclencheurs personnalisés pour les actions post-réunion, telles que « lorsqu'un résumé de réunion est créé, attribuer des tâches et des sous-tâches, définir des dates d'échéance et informer l'équipe ».

En bref, ClickUp est votre outil de productivité tout-en-un qui transforme chaque réunion en une étape facile et concrète vers la réussite, ce qui en fait l'alternative parfaite à Notta ou Otter AI.

Transcrivez, attribuez des tâches et triomphez avec ClickUp

Bien sûr, Notta et Otter sont excellents pour prêter une oreille (ou deux) à vos réunions. Mais ClickUp ne se contente pas d'écouter, il agit.

Avec des notes alimentées par l'IA, la création instantanée de tâches, une automatisation facile et des outils de collaboration intégrés, c'est votre compagnon de réunion qui entend tout et n'oublie rien, ainsi que l'assistant de flux de travail de votre équipe.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre ou de rechercher des éléments d'action. Tout est déjà prêt pour vous, bien organisé et prêt à l'emploi. Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et essayez-le dès aujourd'hui !