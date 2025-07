Les meilleurs calendriers de lancement de produit pour planifier et exécuter des lancements réussis

Les checklists de lancement de produit, les modèles de mise sur le marché (GTM) et les feuilles de route sont destinés à maintenir le cap, mais soyons honnêtes, ils sont souvent éparpillés un peu partout. Les équipes utilisent différents outils, les documents sont mis à jour de manière isolée et déterminer quelle est la dernière version peut sembler être un travail à plein temps.

C'est là qu'un calendrier de lancement de produit peut sauver vos forfaits. Il vous offre un échéancier clair et visuel de votre lancement, depuis les premières stratégies jusqu'au déploiement final. Grâce à lui, les chefs de produit (PM) et les responsables marketing produit (PMM) peuvent rester alignés, atteindre les jalons clés et garder tout sur la bonne voie.

Découvrez dans cet article quelques-uns des meilleurs outils de calendrier de lancement de produit disponibles sur le marché. Découvrez également comment ils peuvent vous aider à gérer les délais, suivre la progression et exécuter votre stratégie GTM du début à la fin.

👀 Le saviez-vous ? 72 % des chefs de produit citent le manque de standardisation comme principale raison de la consolidation des outils.

Que devez-vous rechercher dans les calendriers de lancement de produits ?

Le bon calendrier de lancement de produit vous permet de suivre les jalons, de collaborer entre les équipes et de vous adapter rapidement à tout changement de date de lancement.

Voici quelques-unes des fonctionnalités à prendre en compte :

Modèles personnalisables : calendriers qui vous permettent de créer des modèles en fonction de vos besoins spécifiques en matière de lancement, qu'il s'agisse de nouveaux produits ou du déploiement de fonctionnalités

Collaboration en temps réel : calendriers qui prennent en charge la collaboration en équipe, permettant aux parties prenantes de mettre à jour, de commenter et de suivre la progression en temps réel

Suivi des jalons et alertes : Outils permettant de surveiller les jalons clés tels que les campagnes marketing et les tests bêta, avec des alertes automatiques pour les échéances importantes

Intégration interfonctionnelle : Calendriers qui s'intègrent aux outils que votre équipe utilise déjà, tels que Slack, Trello ou Jira, afin de conserver toutes les données au même endroit

Contrôle des versions pour les modifications de l'échéancier : Fonctionnalités qui permettent de suivre les modifications sans perdre les versions précédentes, ce qui contribue à maintenir la cohérence entre les équipes

Dépendances entre les tâches : Outils qui gèrent les séquences critiques telles que les validations de conception ou la création d'actifs marketing, contribuant ainsi à éviter les retards dans le processus de lancement

🧠 Anecdote : Le plus ancien calendrier connu, découvert en Écosse et datant d'environ 8 000 avant J.-C., permettait de suivre les phases lunaires et les changements de saison. Il révèle comment les civilisations anciennes géraient le temps bien avant l'avènement des outils d'IA.

Les meilleurs calendriers de lancement de produit en un coup d'œil

Voici un aperçu des calendriers de lancement de produit les plus impressionnants parmi lesquels vous pouvez choisir :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Planification et exécution tout-en-un du lancement de produits pour les équipes de toutes tailles Vues personnalisées, flux de travail automatisés, IA intégrée, suivi des jalons et des échéances, collaboration en équipe Forfait Free disponible ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Notion Petites et moyennes équipes à la recherche d'un environnement de travail connecté pour leurs documents et leurs projets Suivi du statut et des projets, affichages personnalisés, documentation, migration de fichiers depuis d'autres outils. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Trello Visualisation de type tableau Kanban pour les individus et les petites équipes Gestion des sprints, feuilles de route produit, Power Ups pour évoluer Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur Asana Gestion du travail pour les équipes de grande et moyenne taille Suivi de la progression des projets, gestion des ressources, tableaux de bord pour les rapports, flux de travail basés sur l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois par utilisateur Pipefy Gestion des processus pour les équipes non techniques dans les grandes entreprises Gestion des tâches, automatisation des flux de travail, agents IA, suivi des demandes de service, gestion des signatures Forfait Free disponible ; forfaits payants à prix personnalisés CoSchedule Marketing sur les réseaux sociaux pour les agences et équipes de taille moyenne Planification, programmation, publication et mesure des campagnes sur les réseaux sociaux, gestion d'échéanciers spécifiques aux clients, brainstorming, boîte de réception sociale Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur Aha! Gestion de produits et planification stratégique pour les grandes équipes Feuille de route des projets, historique des versions, création d'une base de connaissances. Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $/mois Jira Suivi des problèmes et des projets pour les entreprises Gestion de projet agile, tableaux Scrum, suivi des récits d'utilisateurs, rapports détaillés. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,60 $/mois par utilisateur Monday. com Suivi de projet pour les petites et moyennes entreprises Gestion des tâches, échéanciers, jalons, diagrammes de Gantt, tableaux Kanban, flux de travail automatisés. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur ProductPlan Planification stratégique et feuille de route pour les grandes équipes Gestion de la feuille de route, évaluation des avantages et des coûts, évaluation des risques, suivi de la progression, collaboration entre les équipes Tarification personnalisée Productboard Gestion de produits centrée sur le client pour les équipes d'entreprise Feuilles de route collaboratives pour les produits, hiérarchisation des idées, suivi du parcours des produits, informations issues de l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur

Les 11 meilleurs calendriers de lancement de produit

Nous avons rassemblé dans cette liste les meilleures options de calendriers de lancement de produit pour vous aider à gérer efficacement les échéanciers, les tâches et les phases clés du lancement. Jetons-y un œil :

1. ClickUp (le meilleur pour la planification et l'exécution tout-en-un du lancement de produits)

Organisez sans effort les vues Équipe, les flux de travail et les automatisations avec ClickUp pour les équipes produit

Une stratégie de lancement de produit solide nécessite un processus fluide qui couvre tout, de la préparation avant le lancement à l'analyse après le lancement. C'est là que ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, brille vraiment.

Il va au-delà d'un simple logiciel de planification des tâches, offrant aux équipes un espace centralisé pour travailler plus intelligemment, plus rapidement et sans avoir à changer d'outil

Grâce au logiciel de gestion de produits ClickUp, les équipes commerciales, produit et marketing peuvent rester alignées du début à la fin. Que vous planifiiez des jalons, assigniez des tâches ou répondiez à des commentaires de dernière minute, ClickUp garde chaque élément en mouvement sous contrôle.

Une fonctionnalité qui se démarque ? Le calendrier ClickUp.

Intégrez votre calendrier de lancement de produit à votre espace de travail : le calendrier ClickUp, optimisé par l'IA, planifie automatiquement les réunions, crée des tâches et s'adapte à vos priorités

Ce calendrier alimenté par l'IA ne se contente pas d'afficher votre emploi du temps, il vous aide à l'optimiser. Il hiérarchise automatiquement les tâches, bloque les plages de concentration, ajuste les réunions et assure le bon déroulement de votre journée sans rien laisser passer.

Lorsque les choses changent (comme c'est toujours le cas lors d'un lancement), le calendrier de lancement de produit s'adapte à vous. Considérez-le comme un assistant intelligent, très doué pour la gestion du temps.

Il y a ensuite ClickUp Tasks, qui vous permet de décomposer le processus de lancement en étapes plus petites, de définir le statut des tâches et d'attribuer des niveaux de priorité. Cela permet d'attirer immédiatement l'attention sur les éléments hautement prioritaires.

Les champs personnalisés ClickUp peuvent stocker des détails supplémentaires, tels que des liens ou des documents, fournissant ainsi un contexte pour chaque tâche.

Identifiez et hiérarchisez rapidement les tâches qui nécessitent votre attention grâce aux tâches ClickUp

Pour que toutes les équipes soient sur la même page, vous pouvez utiliser les tableaux de bord et les outils de rapports ClickUp. Ceux-ci permettent aux équipes de suivre la progression, de surveiller les performances des campagnes et de mesurer la réussite de chaque étape du lancement.

Supervisez les campagnes et transformez les indicateurs de performance en visuels simples grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les flux de travail personnalisables de ClickUp vous permettent également d'adapter chaque phase de votre lancement, de la conception et des tests du produit aux campagnes de commercialisation.

Vous voulez prendre une longueur d'avance ? Découvrez des modèles de lancement prêts à l'emploi pour accélérer l'installation, et ajoutez-y la magie de l'automatisation ClickUp pour vous débarrasser des tâches répétitives.

En voici un pour vous aider à démarrer : le modèle de planificateur de calendrier ClickUp vous aide, vous et votre équipe, à suivre les tâches et les échéances en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Bloquez du temps pour les engagements, attribuez des codes couleurs aux tâches par équipe et suivez la progression, le tout en un seul endroit grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Ce modèle comprend tout ce dont vous avez besoin pour rester au fait des jalons, diviser les projets de lancement en tâches et gérer efficacement les ressources.

Ou essayez le modèle de checklist de lancement de produit ClickUp. Il est conçu pour mettre de l'ordre dans le chaos en alignant votre équipe, vos échéanciers, vos tâches et vos ressources. Et si vous gérez plusieurs lancements de produits ou travaillez sur plusieurs sprints, le modèle de gestion des versions ClickUp vous permet de passer à la vitesse supérieure.

Grâce à la collaboration en temps réel, les équipes travaillent toujours à partir du même guide. Les commentaires, les mises à jour et le partage de fichiers se font en un seul endroit centralisé, sans avoir à fouiller dans les e-mails ou à jouer à l'étiquette dans le calendrier.

Que vous gériez une équipe interfonctionnelle, que vous deviez faire face à des délais changeants ou que vous essayiez simplement de garder tout le monde concentré sur le même objectif, ClickUp est là pour vous aider. Il ne s'agit pas seulement d'arriver au jour du lancement, mais d'y parvenir avec clarté, rapidité et beaucoup moins de chaos.

📮 Insight ClickUp : selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des mises à jour. Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir. Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les discussions, font apparaître instantanément les changements de statut et les fils de discussion critiques. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀 Résultats réels : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication de son équipe de 20 % grâce à ClickUp, qui permet aux équipes de rester mieux connectées et alignées.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez et gérez les tâches, les réunions et les échéances par date grâce à la vue Calendrier ClickUp

Intégrez les calendriers Google, Outlook et Apple pour éviter les conflits de planification

Personnalisez les statuts et les niveaux de priorité des tâches afin de concentrer l'attention de l'équipe sur les tâches critiques

Définissez les dépendances entre les tâches pour vous assurer que le travail est effectué dans le bon ordre

Tirez parti de ClickUp Brain, l'IA intégrée, pour rédiger des notes de mise à jour, des mises à jour de progression, des pages de destination, et plus encore

Suivez les performances de l'équipe et la progression du lancement grâce à des tableaux de bord et des rapports

Planifiez et exécutez chaque étape à l'aide de modèles et de checklists pour le lancement de produits

Limites de ClickUp

La large gamme de fonctionnalités peut nécessiter un certain temps pour être maîtrisée

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un évaluateur G2 déclare :

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant des flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bugs que dans le développement de nouveaux produits. Grâce à la possibilité de créer des statuts structurés qui reflètent avec précision la progression des tâches, nous avons éliminé la confusion et amélioré la visibilité sur l'ensemble des projets. Notre système de suivi des bugs, qui était auparavant hébergé dans Redmine, semblait déconnecté et manquait de visibilité. Après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et continuons à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe un travail manuel fastidieux, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

ClickUp a changé la donne pour notre équipe, en transformant des flux de travail obsolètes tant dans le suivi des bugs que dans le développement de nouveaux produits. Grâce à la possibilité de créer des statuts structurés qui reflètent avec précision la progression des tâches, nous avons éliminé la confusion et amélioré la visibilité sur l'ensemble des projets. Notre système de suivi des bugs, qui était auparavant hébergé dans Redmine, semblait déconnecté et manquait de visibilité. Après avoir créé notre nouveau système dans ClickUp, nous avons bénéficié d'un lancement sans heurts et continuons à bénéficier d'un excellent flux de travail, du triage à la résolution, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Nous avons facilement mis en place des automatisations pour éviter à notre équipe un travail manuel fastidieux, ce qui nous a également permis de gagner beaucoup de temps.

📖 À lire également : Comment organiser votre travail à l'aide d'un calendrier de gestion de projet

2. Notion (Meilleur environnement de travail connecté pour les documents et les projets)

via Notion

Avec Notion, les équipes produit peuvent suivre le statut des fonctionnalités, les ingénieurs peuvent mettre en évidence les bugs prioritaires et les dirigeants peuvent consulter le calendrier de lancement des produits en un coup d'œil.

La plateforme vous permet même de créer des vues personnalisées adaptées à chaque service, ce qui facilite la collaboration. De plus, vous pouvez migrer rapidement tous vos fichiers sans aucun tracas grâce aux importateurs Confluence, Google Docs, Asana et Trello de Notion.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Divisez les projets complexes en tâches et sous-tâches avec des assignés et des dates d'échéance clairs

Téléchargez des images, intégrez des vidéos et ajoutez des fichiers pour plus de contexte dans chaque page

Accédez à plus de 10 000 modèles pour vos projets professionnels, scolaires ou personnels

Réfléchissez, trouvez des réponses et remplissez automatiquement des tableaux en temps réel avec Notion IA

Limites de Notion

La page d'accueil de l'application peut rendre la prise en main difficile pour les nouveaux utilisateurs

La personnalisation des systèmes peut demander du temps et des efforts

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par place

Business : 24 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA : inclus dans les forfaits Business et Enterprise

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis Capterra dit :

Je peux affirmer avec certitude que Notion est un excellent outil ! Il faut un peu de temps pour s'y habituer au début, car il existe de nombreuses options de personnalisation du tableau de bord, mais une fois que vous vous y êtes habitué, vous pouvez planifier efficacement ! J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir partager mes tableaux de bord avec les autres membres de l'équipe. Un autre avantage est la possibilité de lier des documents externes afin que tout soit regroupé au même endroit et facilement accessible.

Je peux affirmer sans hésiter que Notion est un excellent outil ! Il faut un peu de temps pour se familiariser avec toutes les options disponibles pour personnaliser votre tableau de bord, mais une fois que vous y êtes, vous pouvez planifier efficacement ! J'apprécie particulièrement le fait de pouvoir partager mes tableaux de bord avec les autres membres de l'équipe. Un autre avantage est la possibilité de lier des documents externes afin que tout soit regroupé au même endroit et facilement accessible.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de gestion des versions

3. Trello (le meilleur pour la visualisation de type tableau Kanban)

via Trello

Vous souhaitez commercialiser votre produit plus rapidement ? Trello est un choix populaire auprès des équipes de gestion de produits, car il facilite la gestion des sprints et le déploiement des mises à jour avec un minimum de tracas.

La disposition de type Kanban est très simple. Elle vous permet de déplacer les tâches entre différentes étapes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé » par simple glisser-déposer. Trello propose également des modèles prédéfinis qui vous aident à tout suivre, des feuilles de route des produits aux commentaires des clients.

Avec Trello Power-Ups, vous pouvez intégrer plus de 150 outils tels que Google Drive et Google Agenda. Cela permet aux autres équipes d'avoir une vision plus claire du développement et de la progression de votre produit.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Obtenez un aperçu rapide de votre projet grâce à une disposition simple de type Kanban

Visualisez vos projets à l'aide de tableaux, de calendriers, de tableurs et d'échéanciers

Centralisez les données du projet telles que les coordonnées des membres, les dates d'échéance et les pièces jointes

Personnalisez les cartes Trello avec des champs adaptés aux besoins de votre entreprise

Automatisez les tâches liées au lancement de produits avec Butler, l'assistant IA de Trello

Limites de Trello

Il manque une fonctionnalité de discussion en temps réel et des notifications intelligentes

Ne permet pas directement les sprints Agile ou Scrum

Le système de cartes n'est pas idéal pour les projets complexes

Tarifs Trello

Gratuit (jusqu'à 10 collaborateurs)

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 210 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

4. Asana (le meilleur pour la gestion du travail)

via Asana

En tant que plateforme de gestion du travail, Asana est conçue pour vous aider à lancer de nouvelles fonctionnalités à grande échelle afin que vous gardiez le contrôle sur tout, quelle que soit la taille de votre équipe. Que vous intégriez 10 ou 200 utilisateurs, Asana vous assiste.

Vous pouvez facilement connecter chaque projet ou tâche à vos objectifs commerciaux plus larges, en veillant à ce que tout le monde se concentre sur le travail le plus critique. De plus, il répond à tous vos besoins en matière de sécurité et de conformité.

*les portfolios vous aident à garder un œil sur plusieurs initiatives, tandis que les tableaux de bord personnalisés rationalisent les rapports entre les équipes. De plus, Asana IA aide les équipes à gagner du temps grâce à l'automatisation et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Affichez les projets dans des tableaux, des listes, des échéanciers, des calendriers et des diagrammes de Gantt

Suivez plusieurs lancements de produits simultanément avec Portfolios

Automatisez les flux de travail à l'aide de formulaires, de règles, de lots et de modèles

Gérez les ressources grâce à des outils de suivi de la charge de travail et du temps

Connectez-vous à plus de 200 applications (dont ClickUp) et bénéficiez d'un nombre illimité de projets et d'un stockage illimité de fichiers

Limites d'Asana

Il manque un ensemble complet de modèles de gestion de projet

Asana IA n'est pas disponible dans le forfait Free

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est sa capacité à structurer et clarifier des projets complexes impliquant plusieurs équipes. En tant qu'entreprise opérant dans plusieurs divisions, Asana nous offre une plateforme unifiée où nous pouvons attribuer des tâches, définir des priorités et suivre la progression en temps réel. Les vues Échéancier et Calendrier sont particulièrement utiles pour garder une visibilité sur les livrables clés et les échéances. Cela encourage également la responsabilisation et la transparence au sein de l'équipe, ce qui a amélioré notre exécution et notre suivi globaux.

Ce que j'apprécie le plus chez Asana, c'est sa capacité à structurer et clarifier des projets complexes impliquant plusieurs équipes. En tant qu'entreprise opérant dans plusieurs divisions, Asana nous offre une plateforme unifiée où nous pouvons attribuer des tâches, définir des priorités et suivre la progression en temps réel. Les vues Échéancier et Calendrier sont particulièrement utiles pour garder une visibilité sur les livrables clés et les échéances. Cela favorise également la responsabilisation et la transparence au sein de l'équipe, ce qui a amélioré notre exécution et notre suivi globaux.

5. Pipefy (le meilleur pour la gestion des processus)

via Pipefy

Pipefy est un outil de gestion des processus sans code qui aide les équipes de marketing produit à rationaliser les flux de travail à toutes les étapes du lancement d'un produit.

Grâce à des flux de travail personnalisables, les équipes peuvent organiser les tâches, les approbations et les échéanciers sur une seule plateforme. Les agents IA de la plateforme se chargent des tâches répétitives, garantissant ainsi le bon déroulement de tout et le respect des délais.

De la planification à la post-lancement, Pipefy centralise les informations, automatise les processus et améliore l'efficacité, facilitant ainsi la gestion des lancements de produits complexes avec un minimum d'efforts manuels.

Meilleures fonctionnalités de Pipefy

Intégrez des ERP, des bases de données et des solutions verticales à partir d'un cloud privé ou de systèmes sur site

Créez des flux de travail personnalisés avec des points de départ, des phases et les intégrations nécessaires

Utilisez Kanban et Scrum pour la gestion des flux de travail

Gérez les tâches répétitives et améliorez l'efficacité des processus avec Pipefy AI Agents

Limites de Pipefy

Les options limitées de filtrage des données entraînent une dépendance excessive au libellé

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec le service client

Tarifs Pipefy

Free

Business, Enterprise et Unlimited : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pipefy

G2 : 4,6/5 (plus de 220 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

👀 Le saviez-vous ? Le terme « lancement en douceur » trouve son origine dans le secteur de l'hôtellerie, où les restaurants et les hôtels ouvraient discrètement leurs portes à un public limité avant leur grande inauguration. Cette approche leur permettait de tester leur fonctionnement et de recueillir des commentaires dans un environnement peu stressant

6. CoSchedule (Meilleur calendrier de marketing sur les réseaux sociaux pour toutes les équipes)

via CoSchedule

Si vous avez besoin d'un calendrier complet pour votre marketing sur les réseaux sociaux, CoSchedule peut vous aider à planifier, programmer, publier et mesurer votre stratégie sociale.

Pour les agences, le calendrier d'agence vous permet de gérer les échéanciers spécifiques à chaque client, tandis que le calendrier de contenu offre aux équipes de taille moyenne une visibilité complète sur les tâches et les projets

La suite marketing relie tout, améliorant ainsi la coordination entre les équipes et les projets. De plus, vous pouvez utiliser l'IA intégrée pour rédiger ou optimiser vos textes destinés aux réseaux sociaux et utiliser les modèles d'invites d'IA personnalisables pour générer des idées et du contenu.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Affichez tous vos efforts marketing en un seul endroit grâce au tableau de bord du calendrier marketing

Collaborez efficacement à la planification des tâches pour garantir le respect des délais dans toutes les équipes

Réfléchissez à des sujets de publication attrayants pour votre public sur les réseaux sociaux grâce à la génération d'idées basée sur l'IA

Générez des images pour vos publications à l'aide du générateur d'images IA

Limites de CoSchedule

Certains utilisateurs trouvent que l'absence de projets et de campagnes à dates multiples entraîne des entrées en double

Tarifs CoSchedule

Free

Calendrier social : 29 $/mois par utilisateur

Agency Calendar : 69 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : Tarification personnalisée

Marketing Suite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CoSchedule ?

Un avis TrustRadius indique :

Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que CoSchedule résout plus d'un problème, dont certains dont vous n'avez peut-être même pas conscience. CoSchedule facilite la planification des publications et le suivi de votre calendrier de contenu.

Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que CoSchedule résout plus d'un problème, dont certains dont vous n'avez peut-être même pas conscience. CoSchedule facilite la planification des publications et le suivi de votre calendrier de contenu.

📖 À lire également : Les meilleurs outils marketing pour les start-ups

7. Aha ! (Idéal pour la gestion de produits et la planification stratégique)

Aha! offre une suite d'outils de gestion de produit robuste qui simplifie l'ensemble du cycle de vie du produit. Par exemple, Aha! Roadmaps vous permet d'afficher les projets sous différents angles. Le portfolio roadmap offre une vue d'ensemble de la progression, tandis que le features roadmap se concentre sur des tâches et des échéanciers spécifiques.

Pour les équipes d'ingénierie, Aha! Develop se connecte directement à la feuille de route, synchronisant les tâches de développement avec la stratégie globale du produit. La plateforme vous permet de gérer l'historique des versions et de créer une base de connaissances sur mesure, afin que votre équipe de lancement de produit soit sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités d'Aha!

Recueillez et organisez vos idées avec Aha! Ideas , puis hiérarchisez-les en fonction des commentaires réels des utilisateurs

Créez des rapports personnalisés et suivez les performances à l'aide de diagrammes et de tableaux

Accédez à un hub de connaissances contenant les bonnes pratiques, des guides et des conseils pour la gestion de produits

Partagez des documents sur les produits, créez un intranet dédié aux produits et collaborez sur le contenu

Limites d'Aha!

Certains utilisateurs trouvent Aha! complexe à naviguer au début

Il est fastidieux d'apporter des modifications rapides aux forfaits

Tarification Aha!

Aha! Develop : à partir de 11 $/mois par utilisateur

Aha! Knowledge : À partir de 23 $/mois par utilisateur

Tableaux blancs Aha! : à partir de 11 $/mois par utilisateur

Aha! Ideas : à partir de 49 $/mois par utilisateur

Aha! Discovery : à partir de 49 $/mois par utilisateur

Aha! Roadmaps : à partir de 74 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Aha!

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

🧠 Anecdote : Les équipes produit organisent souvent des « pré-autopsies » avant un lancement. Cette stratégie consiste à imaginer que le produit a échoué et à remonter le fil pour identifier les causes potentielles, ce qui permet aux équipes d'anticiper les risques.

8. Jira (le meilleur pour le suivi des problèmes et des projets)

via Atlassian

Outil incontournable pour la gestion de projets Agile, Jira d'Atlassian est très apprécié des développeurs. Les tableaux Scrum de Jira vous permettent de décomposer des projets complexes et de suivre les récits des utilisateurs. Vous pouvez visualiser la progression, configurer des sprints et même consulter des rapports détaillés.

Jira vous permet également de suivre toutes les tâches liées à un calendrier de lancement de produit, quelle que soit l'équipe qui y travaille. Vous pouvez le configurer pour l'adapter aux processus, aux flux de travail et à la langue de votre équipe. De plus, vous bénéficiez d'une vue en temps réel des dates de sortie, des conceptions Figma et bien plus encore, le tout dans Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Créez des tableaux Scrum pour diviser les grands projets en tâches plus petites et réalisables

Suivez la progression des projets grâce à des tableaux de bord prédéfinis et des rapports détaillés

Simplifiez votre travail grâce à la recherche, au chat et aux agents basés sur l'IA

Offrez aux développeurs une visibilité sur le développement du code et l'accès aux référentiels

Intégrez Jira à Atlassian et aux outils partenaires via une installation Open DevOps

Limites de Jira

Les systèmes de recherche et de filtrage semblent compliqués et doivent être améliorés

L'interface rigide et le manque de flexibilité rendent la personnalisation difficile

Tarifs Jira

Free

Standard : à partir de 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : à partir de 17 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Un avis G2 dit :

Dans mon bureau, nous utilisons Jira pour la gestion des tâches et du temps, ce qui nous aide pour les projets d'équipe comportant de multiples éléments mobiles. La partie tâches et sous-tâches a rendu le suivi très facile et les récentes améliorations de l'interface utilisateur sont également très utiles.

Dans mon bureau, nous utilisons Jira pour la gestion des tâches et du temps, ce qui nous aide pour les projets d'équipe comportant de multiples éléments mobiles. La partie tâches et sous-tâches a rendu le suivi très facile et les récentes améliorations de l'interface utilisateur sont également très utiles.

9. Monday. com (Idéal pour un suivi flexible des projets)

monday.com offre une plateforme flexible pour gérer le lancement des fonctionnalités d'un produit, adaptée aux équipes de toutes tailles. Son interface intuitive vous permet de superviser les tâches, les échéanciers et les jalons avec un minimum d'efforts.

Vous pouvez visualiser votre projet à l'aide de diagrammes de Gantt, de calendriers ou de tableaux Kanban, en vous adaptant aux préférences de votre équipe en matière de flux de travail. Pour les besoins plus avancés, des forfaits plus élevés donnent accès à des fonctionnalités d'intégration et d'automatisation.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Personnalisez les tableaux de bord avec plus de 30 widgets pour prendre des décisions plus intelligentes

Utilisez l'assistant Monday IA pour automatiser les tâches et générer du contenu

Prenez des décisions précises grâce à une source unique et fiable pour toutes les données relatives au lancement de produits

Collaborez en temps réel grâce au tableau blanc, aux documents intégrés et aux sections de mise à jour

Limites de Monday.com

Les utilisateurs ont une courbe d'apprentissage abrupte

Ne comprend pas de fonctionnalité de capture d'écran intégrée, ce qui peut avoir un impact sur les équipes à distance qui s'appuient sur la communication visuelle

Les performances diminuent lors du traitement de grands volumes de données, ce qui entraîne des ralentissements et des retards

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 400 avis)

👀 Le saviez-vous ? Plus de 30 000 nouveaux produits de consommation sont lancés chaque année, mais seuls 40 % des produits développés arrivent sur le marché, et parmi ceux-ci, seuls 60 % génèrent des revenus.

10. ProductPlan (le meilleur pour la planification stratégique des produits et la feuille de route)

via ProductPlan

Si vous travaillez dans la gestion de produits, ProductPlan vous aide à organiser et à présenter vos feuilles de route avec plus de clarté. Tout commence par le Parking Lot, un espace dédié à la collecte et au stockage des idées de produits jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être développées.

ProductPlan vous permet d'utiliser les données de votre feuille de route pour élaborer des plans de lancement de produit efficaces. Créez des checklists de vos tâches pré-lancement, lancement et post-lancement, et attribuez-leur des propriétaires et des statuts afin d'assurer la transparence entre les équipes.

Vous pouvez également partager les mises à jour sur la progression et mettre en évidence les risques dans des rapports destinés aux parties prenantes afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Les meilleures fonctionnalités de ProductPlan

Assurez la coordination des équipes produit et des parties prenantes grâce à des responsabilités et des dates clairement définies

Collaborez avec votre équipe via des commentaires

Donnez aux parties prenantes une vue détaillée de tous les statuts de lancement des produits

Visualisez plusieurs feuilles de route dans un seul affichage

Limites de ProductPlan

Comparé à Jira ou Trello, ProductPlan offre moins d'options de personnalisation pour les flux de travail, les champs et les intégrations

Tarifs de ProductPlan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProductPlan

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

11. Productboard (le meilleur pour la gestion de produits centrée sur le client)

via Productboard

Productboard est ce qu'il vous faut si vous recherchez un outil pour élaborer votre feuille de route produit et tenir tout le monde informé.

C'est un excellent moyen de visualiser les échéanciers, d'établir des priorités et de suivre le parcours de chaque produit du début à la fin. Vous pouvez partir d'une page blanche ou choisir parmi des modèles de forfaits de lancement de produit tels que des plans de sprint, des lancements mensuels, des plans de mise en production ou des feuilles de route Kanban.

Ce qui distingue Productboard, c'est la façon dont il différencie les niveaux d'accès. Vous avez vos « créateurs de feuilles de route » qui créent, modifient et partagent tout. Ensuite, il y a les « lecteurs », qui peuvent consulter le calendrier de lancement des produits mais ne peuvent pas apporter de modifications, et les « collaborateurs », qui peuvent laisser des commentaires.

Meilleures fonctionnalités de Productboard

Hiérarchisez les fonctionnalités les plus importantes en fonction des commentaires des clients

Élaborez des feuilles de route collaboratives alignées sur les objectifs de l'entreprise

Automatisez les flux de travail et standardisez les processus pour une plus grande efficacité

Suivez la progression, identifiez les dépendances et signalez tout risque en temps utile

Planifiez des lancements de produits percutants grâce à la planification des fonctionnalités

Intégrez des outils tels que Slack, Microsoft Teams, Jira et Zapier

Limites de Productboard

Certains utilisateurs signalent des problèmes de latence et de synchronisation sur la plateforme

Tarifs de Productboard

Starter : Gratuit

Essentiels : 25 $/mois par créateur

Pro : 75 $/mois pour 2 créateurs

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Productboard

G2 : 4,3/5 (250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Productboard ?

Un avis G2 indique :

Productboard nous aide à rationaliser notre processus de hiérarchisation des produits, et j'apprécie cela. Il est très facile à utiliser et mon équipe peut le mettre en œuvre sans formation approfondie. Grâce à son intégration avec d'autres outils tels que Slack et Jira, il s'intègre encore mieux à notre flux de travail. L'équipe d'assistance a également été incroyablement réactive à toutes nos questions. C'est un outil que nous utilisons souvent pour nous assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne nos objectifs.

Productboard nous aide à rationaliser notre processus de hiérarchisation des produits, et j'apprécie cela. Il est très facile à utiliser et mon équipe peut le mettre en œuvre sans formation approfondie. Grâce à son intégration avec d'autres outils tels que Slack et Jira, il s'intègre encore mieux à notre flux de travail. L'équipe d'assistance a également été incroyablement réactive à toutes nos questions. C'est un outil que nous utilisons souvent pour nous assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne nos objectifs.

📖 À lire également : Modèles et exemples de communiqués de presse

Optimisez l'impact du lancement de votre produit avec ClickUp

Le lancement d'un produit est un processus dynamique qui nécessite une planification, une coordination et une exécution efficaces. Chaque outil mentionné ici apporte des atouts uniques, qu'il s'agisse du calendrier de marketing sur les réseaux sociaux de CoSchedule ou des capacités de planification de ProductPlan.

Mais si vous avez besoin d'un outil qui intègre tout de manière transparente dans une seule plateforme, ClickUp est la solution ultime.

ClickUp transforme la planification et l'exécution du lancement de produits en un processus rationalisé, collaboratif et axé sur les données, ce qui en fait l'outil incontournable pour les équipes qui souhaitent réussir le lancement d'un produit, dans les délais et en atteignant leurs cibles.

Ce système de gestion de projet tout-en-un fournit des checklists de lancement de produit bien structurées, des flux de travail personnalisables et la possibilité de collaborer entre équipes, maximisant ainsi l'impact et offrant une valeur durable à vos clients.

Sa suite robuste de fonctionnalités en fait un choix de premier ordre pour ceux qui cherchent à gérer chaque étape du lancement d'un produit à partir d'un seul environnement de travail.

Prêt à réussir le lancement de votre produit ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.