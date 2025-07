Les 14 meilleurs agents IA pour les entreprises qui souhaitent automatiser et développer leurs opérations

Gestion personnalisable des tâches : créez, attribuez et suivez les tâches avec des statuts, des priorités, des étiquettes et des champs personnalisés pour s'adapter à tous les flux de travail

Documents et wikis : Collaborez sur des documents riches, des bases de connaissances et des wikis directement dans ClickUp, avec modification et partage en temps réel

Chat intégré : Communiquez avec votre équipe à l'aide des canaux de discussion intégrés et des messages directs, en gardant les discussions connectées à votre travail

Tableaux blancs : Visualisez vos idées, mappez vos processus et brainstormez de manière collaborative grâce à des tableaux blancs interactifs

Tableaux de bord et rapports : Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les objectifs, les indicateurs clés de performance, la charge de travail et la progression des projets à l'aide de widgets et de diagrammes en temps réel

Calendrier et planification : gérez les échéances, les réunions et les évènements grâce à des vues de calendrier intégrées et des outils de planification

Suivi du temps : enregistrez le temps passé sur les tâches, définissez des estimations et générez des relevés de temps pour améliorer la productivité et la facturation

Modèles : Utilisez ou créez des modèles pour les tâches, les documents, les listes et les projets afin de standardiser et d'accélérer le travail récurrent

Intégrations : connectez ClickUp à des centaines d'outils populaires tels que Slack, Google Drive, Zoom, GitHub et bien d'autres encore pour des flux de travail fluides