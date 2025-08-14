Modèles gratuits de grille 9 cases pour la planification de la relève

Que se passerait-il si votre meilleur manager quittait l'entreprise demain sans préavis et sans sauvegarde ? Si vous venez de ressentir un coup au ventre, il est temps de vous pencher sérieusement sur la constitution d'une réserve de cadres dirigeants. Vous avez besoin de personnes prêtes à prendre le relais au moment crucial, sans compromettre la continuité de l'activité.

La planification de la relève et la mobilité interne ne sont pas seulement des cases à cocher dans votre liste de tâches RH, elles constituent votre avantage concurrentiel pour retenir et développer les meilleurs talents.

👀 Le saviez-vous ? En fait, 28 % des employés déclarent qu'ils quitteraient leur entreprise si celle-ci investissait davantage dans leur développement. Alors pourquoi ne pas vous concentrer sur le développement des talents dont vous disposez déjà pour mener à bien vos projets d'avenir ?

Vous ne savez pas par où commencer ? Une grille 9 cases est une première étape intelligente. Elle vous aide à évaluer les performances et le potentiel futur de vos employés en un seul endroit. Vous identifierez rapidement vos meilleurs éléments et les futurs leaders dans lesquels il vaut la peine d'investir.

Il identifie également clairement comment offrir des commentaires, des formations et des opportunités de développement. Ce type d'assistance aide les employés à évoluer et, plus important encore, à rester dans l'entreprise.

Que sont les modèles de grille 9 Box ?

Les modèles de grille à neuf cases sont des cadres visuels qui aident les managers à évaluer les performances et le potentiel des employés à l'aide d'une matrice 3×3 simple. Ces modèles d'évaluation des performances donnent aux équipes une image plus claire de l'impact et du potentiel de croissance futur de chaque personne.

Considérez la grille à 9 cases comme une carte des talents qui comble le fossé entre le développement des talents, le processus de gestion des performances et la planification de la relève. Vous obtenez une vue d'ensemble de l'ensemble de votre personnel. Il est ainsi plus facile d'identifier les employés les plus performants, les collaborateurs réguliers et ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'épanouir.

En voici un exemple :

modèle de grille 9 cases

🤔 Vous vous sentez dépassé ? Décomposons les éléments du modèle de grille à 9 cases :

Axe vertical pour les performances (faible à élevé)

Ceci montre les performances d'un employé dans son rôle actuel.

Faible performance signifie qu'ils ne répondent pas aux attentes

Performance modérée indique que les objectifs sont atteints, mais qu'il existe une marge de progression

Haute performance signifie qu'ils ne se contentent pas de répondre aux attentes, mais qu'ils les dépassent constamment

Axe horizontal pour le potentiel (faible à élevé)

Cela permet de mesurer leur capacité de croissance future.

Faible potentiel suggère une capacité limitée à assumer davantage de responsabilités

Potentiel modéré signifie qu'ils peuvent évoluer avec une assistance et un développement appropriés

Fort potentiel indique qu'ils sont prêts à assumer des rôles plus importants ou des fonctions de direction

Voyons maintenant ce que représente chacune des neuf cases :

Faible performance / faible potentiel : Ne répond pas aux attentes et nécessite une réévaluation pour déterminer si le rôle lui convient

Faible performance / potentiel moyen : Performance insuffisante, mais potentiel de croissance avec une assistance ou un rôle mieux adapté

Faible performance / fort potentiel : Performances insuffisantes pour le moment, mais fort potentiel de leadership avec un encadrement adapté

Performance moyenne / faible potentiel : Répond aux attentes de base, mais manque de potentiel pour évoluer au-delà de son rôle actuel

Performance moyenne / potentiel moyen : Performances stables et potentiel de développement avec une assistance adaptée

Performance moyenne / fort potentiel : Obtient des résultats constants et pourrait relever des défis plus importants avec un développement ciblé

Haute performance / faible potentiel : Excelle dans son rôle actuel, mais peut ne pas être adapté à des responsabilités plus importantes ou complexes

Haute performance / potentiel moyen : Performances solides et possibilité d'évoluer grâce à une formation ciblée ou à de nouvelles opportunités

Haute performance / haut potentiel : Se distingue comme un employé très performant, prêt à assumer des rôles de direction ou des rôles stratégiques à fort impact

👀 Le saviez-vous ? Seuls 6 % des employés estiment que leur organisation excelle en matière de mobilité interne des talents, tandis que 16 % jugent leurs efforts insuffisants.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de grille 9 Box ?

Un rapport Deloitte révèle que 86 % des chefs d'entreprise considèrent la planification comme une priorité urgente et essentielle, mais seulement 14 % estiment la mener à bien. Les modèles de grille à neuf cases peuvent vous aider à combler cette lacune. Mais vous devez vous assurer qu'ils contiennent tous les éléments nécessaires.

Voici quelques éléments essentiels qui rendent un modèle de grille à 9 cases efficace :

Libellés ou titres des cases : des titres clairs tels que « Hautement performant » ou « Futur leader » qui permettent de comprendre chaque catégorie en un coup d'œil

Descriptions des cases : brèves explications pour chaque section de la grille afin d'assurer une évaluation cohérente des employés

Critères et flux clairs : définitions spécifiques pour les performances ou le potentiel faibles, moyens et élevés afin de rendre les évaluations plus fluides et plus objectives

Section informations sur les employés : Espace pour noter le nom, le rôle, le service et la date de l'évaluation afin d'avoir des dossiers organisés et faciles à suivre

Champs de notes et de commentaires : zones réservées pour ajouter des commentaires et attribuer des actions de révision aux parties prenantes concernées afin de faciliter la planification collaborative

Recommandations en matière de développement : suggestions pour le renforcement des compétences liées à la formation, aux promotions et aux logiciels de performance, idéalement accompagnées d'une notation numérique pour plus de cohérence

Codage couleur : repères visuels (rouge, jaune, vert) pour mettre en évidence les tendances, accompagnés d'une légende expliquant chaque libellé et chaque note

Filtres par équipe ou service : filtres personnalisés par équipe, rôle ou emplacement pour faciliter l'analyse dans tous les segments de l'entreprise

Assignés dynamiques : attribution des tâches avec suivi des responsables et des dates d'achèvement, garantissant ainsi la responsabilisation

Intégrations : synchronisation avec des outils synchronisation avec des outils de suivi des objectifs et de gestion de projet pour centraliser les données et rationaliser la planification de la relève

Aperçu des modèles gratuits de grille 9 cases

16 modèles gratuits de grille 9 cases

Vous pouvez créer une grille à 9 cases à partir de zéro, en mappant vous-même les axes, les systèmes de notation et les définitions des rôles. Ou vous pouvez ignorer l'installation et utiliser les modèles gratuits de ClickUp.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : créez des profils de talents, définissez des points de contrôle de croissance, attribuez des commentaires et suivez les plans de succession au sein des équipes.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des profils de talents, des checklists et suivre les futurs leaders. De plus, ses outils d'évaluation vous permettent d'attribuer des plans de développement, de définir des points de contrôle de croissance, et bien plus encore, le tout en un seul endroit pour une gestion transparente des performances des employés et une planification de la relève.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés permettent de saisir des informations qui aident à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou indiquent d'éventuels problèmes de performance.

1. Modèle de document d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez facilement des profils de performance des employés grâce au modèle de document d'évaluation des performances ClickUp

Vous ne pouvez pas identifier les talents de la prochaine génération sans comprendre au préalable les performances actuelles de votre équipe. Le modèle de document d'évaluation des performances ClickUp vous aide à repérer les employés les plus performants parmi votre vivier de talents et à les préparer à prendre le relais grâce à des commentaires concrets.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Évaluez les compétences, la trajectoire de croissance et l'adéquation au rôle actuel

Recueillez des évaluations personnelles et celles de vos pairs pour obtenir des informations équilibrées

Définissez des objectifs clairs dans un échéancier précis afin de rationaliser la gestion du rendement et le mappage des talents

Mettez en avant les réalisations pour booster le moral

Créez un plan d'amélioration des performances à l'aide des fonctionnalités intégrées du logiciel de gestion des performances afin d'offrir une assistance en temps opportun

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les managers et les chefs d'équipe qui souhaitent évaluer les performances individuelles de leurs employés.

2. Modèle complet d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les évaluations de performance des employés et mesurez leur progression de manière visuelle grâce au modèle d'évaluation de performance ClickUp

Aidez vos employés à réfléchir, à se développer et à assumer leur impact en tant que successeurs grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp. Les membres de l'équipe peuvent l'utiliser pour réaliser des auto-évaluations, et les managers peuvent fournir des commentaires structurés afin de planifier les opportunités de développement de carrière de chaque employé.

Ce modèle de plan de carrière vous aide à :

Donnez à vos employés les moyens d'évaluer eux-mêmes leurs performances et fixez des objectifs pour les évaluations de performance

Suivez leur évolution grâce à des barres de progression pour les évaluations de performance

Organisez des discussions collaboratives sur la carrière afin de planifier l'avenir des employés au sein de l'entreprise

Attribuez les tâches liées à l'évaluation des performances des employés aux responsables et aux parties prenantes

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les managers et les employés pour évaluer les performances, aider à la planification de carrière et mener des discussions structurées sur la croissance future.

3. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Informez régulièrement vos employés de leurs points à améliorer et de leurs réalisations grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

👀 Le saviez-vous ? 63 % des personnes quittent leur emploi en raison d'un manque de feedback ou d'un feedback de mauvaise qualité. Sans un système de feedback structuré et régulier, vous risquez de perdre des employés prometteurs et de compromettre l'ensemble de votre plan de succession.

Faites du feedback une routine grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Classez et ajoutez des attributs pour suivre les objectifs, les OKR et autres KPI

Proposez des résumés sur les performances actuelles, la réalisation des objectifs, les améliorations et l'éthique de travail

Identifiez les domaines à améliorer en matière de compétences relationnelles, telles que la résolution de problèmes et la communication

Mettez en avant leurs réalisations et formulez des critiques constructives pour le trimestre

Évaluez les contributions sur une échelle allant de « Excellent » à « Passable », en passant par « Bon » et « Médiocre », puis établissez un classement des performances des employés

🔑 Idéal pour : Évaluer l'alignement des employés sur les objectifs à court terme, reconnaître les réalisations et définir des objectifs SMART chaque trimestre.

4. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez régulièrement les performances et les jalons de vos employés grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Des évaluations régulières permettent de mettre en évidence les employés qui répondent systématiquement aux attentes ou les dépassent. Ces personnes sont les plus susceptibles d'assumer avec succès des rôles plus importants dans votre entreprise.

Grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp, vous pouvez facilement suivre les performances et les jalons, repérer rapidement les meilleurs talents et planifier la succession en toute confiance.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez le nombre d'heures travaillées par un employé

Évaluez le nombre de tâches qu'ils ont achevées afin de mesurer les performances et l'efficacité de l'équipe

Suivez leur progression vers les jalons afin de comprendre leur potentiel et leur croissance

Mettez en avant les récompenses et les jalons qu'ils ont atteints, et attribuez des évaluations par étoiles aux compétences de vos employés

Guide votre plan d'amélioration des performances

Assurez-vous que les évaluations sont basées sur des critères cohérents et objectifs

🔑 Idéal pour : Évaluations quotidiennes et hebdomadaires des performances et des jalons des employés.

🧠 Anecdote : Jack Welch, le légendaire PDG de GE, a inventé la formule « 4E et un P » (énergie, dynamisme, avantage et passion), qui a ensuite inspiré le cadre de la grille à 9 cases.

5. Modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les performances de vos employés et relevez leurs défis grâce au modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Le modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp n'est pas une grille à 9 cases en soi, mais il s'agit d'un complément puissant qui aide les employés à évaluer leur progression et à identifier rapidement les obstacles.

Cela donne également à vos équipes une plateforme pour exprimer leurs défis et leurs problèmes pour la semaine. Vous pouvez ainsi résoudre rapidement les problèmes, améliorer la satisfaction au travail et fidéliser vos meilleurs employés.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez les activités hebdomadaires, le temps passé et les contributions des employés, le tout en un seul endroit

Identifiez et résolvez les problèmes récurrents sur le lieu de travail, y compris les stratégies de fidélisation des employés, afin d'améliorer l'expérience des employés et de favoriser leur réussite

Encouragez l'auto-évaluation à l'aide de l'échelle d'évaluation intégrée

Aidez vos employés à créer leur plan d'amélioration et offrez-leur une assistance si nécessaire

🔑 Idéal pour : Encourager l'autonomie des successeurs et répondre rapidement aux problèmes courants auxquels ils sont confrontés.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même vous suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

6. Modèle de rapport de performance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les performances par projet afin d'identifier les meilleurs collaborateurs grâce au modèle de rapport de performance ClickUp

La gestion des performances peut rapidement devenir compliquée, en particulier lorsque vous agrandissez votre équipe et que vous envisagez la planification de la relève. Qui s'occupe de quoi ? S'améliorent-ils au fil du temps ? Avec autant d'éléments en mouvement, le modèle de rapport de performance ClickUp vous offre une vue plus claire. Il rassemble tout grâce à des visuels intelligents et faciles à lire qui vous aident à suivre la croissance de vos employés et la progression des projets.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez la progression et les indicateurs clés de performance en temps réel

Mesurez les dépassements de coûts pendant l'échéancier du programme, du projet ou du jalon

Quantifiez le temps passé, la progression et le budget à l'aide de visuels et de diagrammes

Analysez les tendances en matière de performance des employés afin d'identifier les plus performants et leur potentiel de leadership

🔑 Idéal pour : Visualiser les performances et la contribution à des projets afin de comprendre le potentiel de leadership des employés.

7. Modèle de forfait ClickUp 30, 60 et 90 jours

Obtenir un modèle gratuit Définissez des points de contrôle pour évaluer le potentiel de leadership et planifier la succession grâce au modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp

Créez des points de contrôle pour l'évaluation des performances des employés avec le modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp. Cette grille à 9 cases vous aidera à évaluer les employés que vous envisagez de confier à des responsabilités plus importantes et à choisir les meilleurs d'entre eux.

De plus, cela peut vous aider à mesurer les performances et la progression. Identifiez les besoins en formation et offrez une assistance tous les trente jours afin de préparer vos collaborateurs à assumer des rôles critiques.

Ce modèle vous permettra de :

Définissez des objectifs et des tâches individuels pour les employés et suivez leur progression en conséquence

Évaluez comment les employés récemment promus s'adaptent à leurs nouveaux rôles

Suivez les jalons grâce à l'affichage du calendrier

Trouvez les meilleures personnes pour les rôles de direction grâce à une évaluation périodique des performances

Utilisez un processus d'évaluation structuré pour évaluer le potentiel de leadership des nouveaux employés

🔑 Idéal pour : Trouver les meilleurs employés pour les rôles de direction.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion des compétences (avis et tarifs)

8. Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Perfectionnez les compétences en leadership de vos employés grâce au modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp

Vous souhaitez que vos employés s'épanouissent dans leurs futurs rôles de direction ? Préparez-les à la réussite organisationnelle grâce au modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp. Il leur fournit une feuille de route claire et concrète pour acquérir les compétences, l'état d'esprit et l'expérience dont ils auront besoin pour devenir des leaders en toute confiance. La gestion des talents n'a jamais été aussi simple.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Déposez des rapports d'incident pour garantir la responsabilité des employés et de leurs superviseurs

Listez vos conclusions et étayez-les avec des données

Créez un plan d'action pour améliorer les performances et développer une équipe hautement performante , prête à assumer des rôles de leadership

Ajoutez des échéanciers, des statuts et des notes pour chaque mesure d'amélioration dans la section « Initiatives correctives »

Suivez la progression en fonction du problème et définissez des critères de réussite (réussite ou échec)

Obtenez les signatures numériques des employés et des évaluateurs

🔑 Idéal pour : Aider les employés à résoudre des problèmes de performance spécifiques à l'aide d'une feuille de route concrète.

👀 Le saviez-vous ? Un peu plus de 20 % des organisations s'attendent à un changement de PDG dans les 18 prochains mois, mais 45 % craignent de ne pas avoir un seul candidat interne prêt à assumer ce rôle.

9. Modèle de planification de la relève ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez une transition en douceur entre vos successeurs actuels et futurs grâce au modèle de planification de la relève ClickUp

Les modèles d'évaluation des performances vous montreront où se situe chaque employé en termes de capacités de leadership. Il est maintenant temps de définir les stratégies de transition des rôles et de gestion des talents à l'aide du modèle de planification de la succession ClickUp.

Cela vous aidera à :

Mappez votre équipe de direction et sa hiérarchie

Définissez précisément comment leurs rôles et responsabilités évolueront avec la promotion

Clarifiez les compétences et les aptitudes qu'ils doivent développer pour remplir leur rôle

Développez un vivier de talents en leadership pour vous aider à atteindre vos objectifs futurs

Suivez les performances des successeurs potentiels afin de définir leurs futurs rôles de direction

🔑 Idéal pour : Définir la hiérarchie, les rôles et les responsabilités des dirigeants actuels et futurs pour assurer une transition en douceur.

10. Modèle ClickUp pour la planification de la succession d'entreprise

Obtenir le modèle gratuit Convertissez les étapes de votre plan de succession en tâches et suivez leur progression grâce au modèle de planification de la succession d'entreprise ClickUp

Le modèle de planification de la succession d'entreprise ClickUp est un autre cadre de gestion des talents que vous pouvez utiliser pour mapper les responsabilités des futurs successeurs de votre entreprise. Ce modèle est excellent pour garantir que vos successeurs bénéficient des meilleurs conseils possibles.

Ce modèle vous aidera à :

Transformez votre plan de succession en tâches afin de vous assurer que toutes les parties prenantes contribuent à la formation des nouveaux dirigeants

Automatisez la transmission des commentaires aux employés à fort potentiel afin d'affiner leurs compétences en continu

Détaillez l'agenda pour chaque rôle de direction et fournissez les ressources nécessaires

🔑 Idéal pour : Planifier et automatiser les tâches et les actions afin de constituer des réservoirs de leadership.

11. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Offrez une formation ciblée aux futurs successeurs grâce au modèle de plan de développement des employés ClickUp

Une bonne planification de la relève ne se limite pas à trouver les bonnes personnes pour vous succéder. Vous devez également mettre en place des mesures de gestion des talents afin de leur fournir la formation et les ressources nécessaires pour assumer des responsabilités plus importantes.

Le modèle de plan de développement des employés de ClickUp peut vous aider à atteindre cet objectif grâce à un plan de croissance rapide et concret.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Créez des initiatives de développement de carrière personnalisées pour chaque employé

Collaborez avec vos collègues et votre direction pour donner votre avis

🔑 Idéal pour : Aider les employés à évoluer vers des rôles de direction grâce à des plans de formation ciblés et maintenir votre plan de succession sur la bonne voie.

📖 À lire également : Meilleur logiciel d'évaluation des performances des employés

12. Modèle d'analyse des lacunes en compétences ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Identifiez et comblez les lacunes en matière de compétences de vos futurs successeurs grâce au modèle d'analyse des lacunes en matière de compétences de ClickUp

Tout le monde ne peut pas exceller dans tous les domaines, et ce n'est pas grave. Mais vos futurs dirigeants doivent être adaptables, stratégiques et ouverts à l'évolution. Le modèle d'analyse des lacunes en matière de compétences de ClickUp vous aide à identifier les domaines dans lesquels une assistance est nécessaire et guide votre équipe vers le développement dont elle a besoin pour progresser en toute confiance.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Définissez un score cible et utilisez-le comme référence pour évaluer les compétences

Créez des champs personnalisés pour les compétences correspondant aux rôles de direction de votre entreprise

Personnalisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser et suivre les lacunes en matière de compétences par équipe ou par rôle

Proposez des options de perfectionnement ciblées en conséquence

🔑 Idéal pour : Appliquer des plans de développement ciblés afin de combler les lacunes entre les compétences actuelles de vos employés et celles dont ils auront besoin pour assumer leurs futurs rôles de direction.

📊🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment les tableaux de bord ClickUp peuvent vous aider à visualiser les données, suivre la progression et prendre des décisions éclairées.

13. modèle de grille 9 Box par Whatfix

via Whatfix

le modèle de grille à 9 cases de Whatfix est un cadre de gestion des talents simple qui définit clairement chaque case, afin que vous sachiez exactement comment l'utiliser. Vous pouvez également personnaliser les champs en fonction des besoins de votre organisation et orienter votre planification de la relève dans la direction qui vous convient le mieux.

Ce modèle vous permet de :

Identifiez facilement les employés très performants et ceux à fort potentiel

Gérez la planification de la relève et le développement du leadership.

Mettez en évidence les besoins spécifiques en formation pour aider vos employés à évoluer

Fournissez une approche structurée pour les étapes d'action en matière de gestion des talents et les discussions entre les chefs d'équipe et les managers

Allouez des ressources aux efforts de développement des employés

🔑 Idéal pour : Faciliter une planification efficace de la relève en identifiant et en développant les talents à fort potentiel pour des rôles de direction.

14. modèle de grille 9 cases par Miro

via Miro

Le modèle de grille à 9 cases de Miro est un excellent point de départ si vous débutez dans la planification de la relève. Il est détaillé mais facile à suivre, avec des critères de performance et de potentiel clairement indiqués sur les axes X et Y, afin que vous ne soyez pas laissé dans le flou quant à la signification de chaque case.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Classez les performances et le potentiel des employés comme élevés, moyens ou faibles sur les deux axes

Comparez-les avec ce que vous attendez des rôles de direction au sein de votre entreprise

Personnalisez les couleurs et modifiez les champs selon vos besoins

🔑 Idéal pour : Les start-ups sans expérience en matière de planification de la succession et de développement des talents.

15. modèle de grille de 9 cases pour l'évaluation des talents par TestGorilla

via TestGorilla

Le modèle de grille de 9 cases pour l'évaluation des talents de TestGorilla est une feuille de calcul Excel prête à l'emploi conçue pour vous aider à évaluer facilement le potentiel et les performances de vos employés.

Il comprend une disposition de référence prête à l'emploi qui vous permet de voir exactement comment fonctionne une grille à 9 cases. Vous pouvez ensuite modifier les champs personnalisables en fonction de vos propres besoins en matière de planification de la relève.

Ce modèle vous permet de :

Analysez les performances de vos employés au cours des trois à six derniers mois

Simplifiez l'évaluation des performances et de la participation aux projets clés et aux résultats

Découvrez comment ils travaillent avec les autres membres de l'équipe

🔑 Idéal pour : Mapper visuellement les contributions de chaque employé pour une planification précise de la succession.

🧠 Anecdote : Puis que nous parlons de planification de la relève, saviez-vous que la série télévisée à succès Succession avait initialement été présentée comme un long métrage? Elle devait suivre une famille puissante dans le monde des médias, mais heureusement pour nous, elle s'est transformée en une série dramatique que nous regardons aujourd'hui en rafale.

16. Modèle PDF de grille de 9 cases pour l'évaluation des talents par Primalogik

via Primalogik

Vous souhaitez créer un modèle de grille à 9 cases à partir de zéro ? Le modèle PDF « 9 Box Grid Talent Review Template » de Primalogik est un excellent point de départ. Il indique précisément les éléments à inclure dans chaque case afin de mesurer efficacement les performances et le potentiel des employés.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Passez en revue les talents et évaluez leur aptitude à occuper des positions de direction plus élevées

Identifiez et comblez les lacunes en matière de compétences et les besoins en formation

🔑 Idéal pour : Utilisation comme référence pour créer un modèle de grille à 9 cases à partir de zéro.

Façonnez l'avenir de vos successeurs de manière intelligente avec ClickUp

Les entreprises qui placent chaque trimestre leurs meilleurs éléments à des rôles clés ont 2,2 fois plus de chances de surpasser leurs concurrents. Vous voulez bénéficier du même avantage ? Utilisez les modèles de grille 9 cases pour prendre vos décisions en matière de gestion des talents et de planification de la relève. Ils vous aideront à identifier les meilleurs talents, à évaluer leur potentiel et à constituer un solide vivier de leaders.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer tous vos modèles de grille 9 cases en un seul endroit, gratuitement. Personnalisez-les en fonction des différents rôles, définissez des rappels et automatisez les tâches liées aux talents. Vous bénéficierez également d'une vue claire de la progression de chaque employé sur les tableaux de bord ClickUp.

Construisez votre réserve de leaders, sans chaos.

Commencez à utiliser ClickUp pour mapper les talents, suivre la croissance et planifier la succession en un seul endroit. ✅