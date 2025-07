Le meilleur générateur PNG IA pour créer des images transparentes de haute qualité

En 1966, on a demandé à un groupe d'enfants de prédire la vie dans le futur, plus précisément à quoi ressemblerait la vie au début des années 2000.

Leurs réponses allaient des préoccupations liées au logement à l'enthousiasme pour les commodités futures. Mais une prédiction ressortait : l'automatisation. Et ils avaient raison.

Aujourd'hui, les outils basés sur l'IA peuvent générer presque tout en quelques secondes, y compris des images PNG transparentes de haute qualité. Cela est particulièrement utile pour les designers et les entreprises, car cela leur permet d'exprimer leurs idées visuellement à l'aide d'invites et d'instructions simples.

Pour vous aider à gagner du temps, à créer des images et à accélérer votre processus créatif, nous avons sélectionné une liste des meilleurs générateurs PNG IA que vous pouvez utiliser immédiatement.

Les meilleurs générateurs PNG IA en un coup d'œil

Que rechercher dans un générateur PNG IA ?

Avant de choisir le générateur d'images PNG IA qui vous convient, déterminez les images que vous souhaitez créer. Des visuels de produits à des fins commerciales ? Des graphiques uniques pour des supports marketing ou des œuvres d'art numérique avec un arrière-plan transparent ?

Une fois que vous avez fait votre choix, voici quelques fonctionnalités essentielles à prendre en compte lors du choix de votre outil :

Outils de conversion de texte en image qui transforment de simples invites en images PNG entièrement formées en quelques clics

Options pour télécharger et remixer des visuels avec des possibilités infinies grâce à un contenu généré par IA

Fonctionnalités de description d'images qui analysent et génèrent du contenu à partir de photos téléchargées

Une interface intuitive qui simplifie le processus créatif

Contrôles de personnalisation pour les rapports d'aspect, les filtres de couleur et les arrière-plans

Résolution haute définition garantissant des détails nets et des contours précis

Un large intervalle de styles artistiques pour s'adapter à tout, des icônes minimalistes à l'esthétique de la peinture à l'huile

Les meilleurs générateurs PNG IA

Voici la liste complète des meilleurs générateurs PNG IA.

Ces générateurs d'art IA sont conçus pour vous aider à créer des images PNG haute résolution avec un fond transparent, parfaitement personnalisées en fonction de votre marque, de votre style d'image et de votre style artistique.

1. ClickUp (Idéal pour les visuels collaboratifs générés par IA)

Essayez ClickUp gratuitement Générez des images IA avec des outils basés sur l'IA et une gestion de projet complète grâce à ClickUp

Il existe de nombreux générateurs d'images par IA, mais très peu combinent des outils basés sur l'IA avec une gestion de projet complète.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp facilite considérablement la vie des équipes de conception en intégrant de puissants outils d'IA dans leur flux de travail quotidien.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est le générateur d'images IA, qui est directement intégré aux tableaux blancs ClickUp. Cela signifie que vous pouvez transformer vos idées en images PNG de haute qualité en décrivant simplement ce que vous voulez, sans avoir à passer d'une application à l'autre ou à attendre que l'inspiration vous vienne.

Invite, instructions : « Créez une image d'un cerveau avec des neurones qui s'activent autour. »

Affichez le résultat dans l'image ci-dessous !

Générez des images à l'aide de l'IA dans les tableaux blancs ClickUp à l'aide d'invitations

Que vous soyez en train de réfléchir à des concepts, d'esquisser des flux d'utilisateurs ou que vous ayez simplement besoin d'un visuel rapide pour une réunion, vous pouvez générer des images sur place et les déposer directement sur votre tableau blanc.

Les tableaux blancs eux-mêmes changent la donne en matière de collaboration. Ils permettent à toute votre équipe de travailler ensemble en temps réel, en ajoutant des notes autocollantes, des formes et désormais des images générées par l'IA, le tout au même endroit. Vous pouvez facilement déplacer des éléments, connecter des idées et même transformer des éléments du tableau blanc en tâches exploitables en un seul clic.

Besoin d'aide supplémentaire pour la direction créative ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, exploite l'apprentissage automatique et des bases de données artistiques pour aider les équipes de conception:

✅ Créez des invites de texte plus intelligentes

✅ Surmontez les blocs créatifs

✅ Améliorez vos images générées par IA

Transformez vos idées en actions avec ClickUp Brain

En combinant la génération d'images alimentée par l'IA avec des tableaux blancs collaboratifs et une gestion de projet robuste, ClickUp pour les équipes de conception unifie tout ce dont votre équipe a besoin dans une seule plateforme. Vous pouvez stocker des ressources, gérer les commentaires et suivre chaque étape de votre processus créatif sans jamais quitter ClickUp. C'est une façon plus intelligente, plus rapide et plus connectée de concevoir ensemble.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des invites, des instructions et des suggestions basées sur l'IA pour créer rapidement du contenu et des idées visuelles de haute qualité

Sélectionnez n'importe quel texte et améliorez-le à l'aide de la barre d'outils IA intégrée

Générez automatiquement des résumés et des éléments d'action pour rationaliser les flux de travail de conception et la gestion de projet

Traduisez du contenu, corrigez la grammaire et peaufinez vos textes au sein de la même plateforme

Collaborez en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp, parfaits pour le brainstorming visuel, les croquis et les images générées par l'IA

Lancez des tâches directement depuis les tableaux blancs ClickUp pour capturer instantanément vos idées créatives

Utilisez des modèles pour concevoir des flux de travail qui facilitent votre processus de conception

Laissez des instructions claires sur vos images grâce au logiciel d'annotation d'images ClickUp

Utilisez ClickUp Clips pour guider votre équipe à travers des commentaires détaillés

Limites de ClickUp

Le large intervalle de fonctionnalités de la plateforme peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un avis G2 dit :

ClickUp est extrêmement flexible et offre de nombreuses fonctionnalités qui nécessiteraient autrement des outils supplémentaires. L'installation initiale et la prise en main de l'outil sont très complexes au début, mais gérables. Le prix est tout à fait raisonnable et justifié. J'utilise ClickUp dans mon travail quotidien et j'en suis satisfait.

ClickUp est extrêmement flexible et offre de nombreuses fonctionnalités qui nécessiteraient autrement des outils supplémentaires. L'installation initiale et la prise en main de l'outil sont très complexes au début, mais gérables. Le prix est tout à fait raisonnable et justifié. J'utilise ClickUp dans mon travail quotidien et j'en suis satisfait.

2. Adobe Firefly (Idéal pour des visuels de haute qualité générés par IA sur tous les supports)

via Adobe

Adobe Firefly offre une suite créative tout-en-un pour produire des images, des vidéos, des fichiers audio, des vecteurs et des modèles de conception graphique.

Conçu comme un outil d'IA pour les designers, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu, Adobe Firefly apporte la puissance de la génération d'images PNG par IA à l'écosystème créatif de confiance d'Adobe.

Que vous souhaitiez créer des images époustouflantes avec un arrière-plan transparent, explorer de nouveaux styles artistiques ou expérimenter des flux de travail texte-image, cet outil vous offre un contrôle créatif total. Mieux encore, il s'intègre parfaitement à des outils tels que Photoshop, Illustrator et Adobe Express.

Principales fonctionnalités d'Adobe Firefly

Découvrez la conversion de texte en image avec des préréglages et des effets artistiques impressionnants

Bénéficiez d'un contrôle précis du rapport d'aspect pour toutes les images PNG

Générez des vidéos, des fichiers audio et des images IA à l'aide de la même interface intuitive

Intégrez-le à Photoshop, Illustrator et Adobe Express

Créez du contenu sécurisé et prêt à l'emploi

Limites d'Adobe Firefly

Aucune invite négative pour exclure les éléments indésirables

Les clips vidéo sont limités à cinq secondes

Le texte dans les visuels générés apparaît souvent déformé ou inexact

Tarifs Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 $/mois par utilisateur

Firefly Pro : 29,99 $/mois par utilisateur

Firefly Premium : 199,99 $/mois par utilisateur

Creative Cloud Toutes les applications : 59,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Adobe Firefly

Un avis G2 dit :

Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous êtes familier avec l'écosystème Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences approfondies en conception.

Adobe Firefly est incroyablement intuitif, surtout si vous êtes familier avec l'écosystème Adobe. Je le trouve utile pour générer rapidement des idées et créer du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux sans avoir besoin de compétences approfondies en conception.

✨ Anecdote amusante : les générateurs d'images IA peuvent apprendre le style de n'importe quel artiste, transformant leurs algorithmes et leur vision en un pinceau numérique qui imite tout, de l'art de la Renaissance aux designs abstraits modernes.

via Canva

Canva est déjà un outil de conception graphique très populaire grâce à ses fonctionnalités faciles à utiliser.

Grâce à l'IA, Canva propose ses fonctionnalités Magic Studio et Dream Lab, qui permettent aux utilisateurs de générer sans effort des images IA, d'améliorer des photos, de supprimer des arrière-plans, d'ajuster les couleurs et de reformater des designs à l'aide de simples textes et instructions.

De plus, Canva est entièrement basé sur le cloud, ce qui signifie que vous pouvez travailler de n'importe où et sur n'importe quel appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA

Profitez de la conversion texte-image via Dream Lab pour obtenir rapidement de superbes images générées par IA

Accédez à des outils d'IA pour supprimer l'arrière-plan, redimensionner et améliorer vos images

Créez du contenu pour toutes les principales plateformes avec des formats optimisés

Utilisez des milliers de modèles de guides de style , de kits de marque et de solutions de collaboration transparente pour votre équipe

Limites de Canva IA

Certaines fonctionnalités peuvent sembler limitées pour les designers professionnels

Le texte généré par IA dans les images peut sembler incohérent ou inexact

Tarifs de Canva IA

Free

Canva Pro : 15 $/mois par utilisateur

Canva Teams : 10 $/mois par utilisateur

Canva Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva IA

G2 : 4,7/5 (plus de 4 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 45 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Canva IA

Un avis sur Reddit dit :

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est Magic Media, qui vous permet de transformer du texte en images, vidéos ou graphiques. Il vous suffit de saisir ce que vous voulez, et Canva le créera pour vous. Cela vous évite de chercher la photo parfaite dans une banque d'images ou d'essayer de créer vous-même un graphique.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est Magic Media, qui vous permet de transformer du texte en images, vidéos ou graphiques. Il vous suffit de saisir ce que vous voulez, et Canva le créera pour vous. Cela vous évite de chercher la photo parfaite dans une banque d'images ou d'essayer de créer vous-même un graphique.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à vous familiariser avec Figma ou son prix vous rebute ? Best Figma Alternatives & Competitors présente les 10 meilleurs outils plus faciles à utiliser, plus abordables et tout aussi efficaces pour la conception collaborative.

4. Picsart IA (Idéal pour la modification rapide et conviviale d'images et de vidéos)

via Picsart

Picsart a été l'une des premières suites créatives conçues pour les débutants et les petites entreprises. Cependant, l'ajout de l'IA vous aide à passer rapidement de l'idée à la réalisation.

Grâce à des outils tels que le générateur d'images IA, le suppresseur d'arrière-plan IA et l'amélioration IA, les utilisateurs peuvent créer des visuels de haute qualité en quelques minutes. L'application mobile Picsart est particulièrement populaire, car elle permet de modifier facilement des images lors de vos déplacements, de la génération d'images PNG IA à la création de modèles prêts à être publiés sur les réseaux sociaux.

Vous aurez également accès à plus de 20 outils d'IA génératifs, à l'inspiration de la communauté via « Espaces » et à des fonctionnalités adaptées aux créateurs de tous les secteurs, de la mode à l'immobilier.

Les meilleures fonctionnalités de Picsart IA

Créez des images, des GIF et des vidéos courtes générées par IA à l'aide d'invites et d'instructions textuelles simples

Utilisez des outils d'IA en un clic tels que la suppression d'arrière-plan, le transfert de style et le remplacement d'objets

Découvrez une interface intuitive sur mobile et sur le Web, idéale pour les débutants

Profitez de la modification en masse, des kits de marque et des outils de collaboration en temps réel

Accédez aux téléchargements PNG, aux polices de caractères personnalisées et à plusieurs formats d'image

Limites de Picsart IA

Certains outils d'IA nécessitent des achats supplémentaires dans l'application (comme la génération d'avatars)

L'interface peut sembler encombrée ou complexe pour les nouveaux utilisateurs du web

Les fonctionnalités avancées restent toutefois en deçà des outils professionnels tels qu'Adobe Photoshop

Tarifs de Picsart IA

Free

Plus : 13 $/mois par utilisateur

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Picsart IA

G2 : 4,5/5 (plus de 575 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent à propos de Picsart IA

Un avis G2 dit :

J'aime le fait que Picsart propose autant de modèles et d'outils de modification de photos qui m'aident à corriger, ajuster et rendre mes photos encore plus spéciales. Excellents outils pour retoucher les photos de famille et les photos destinées aux réseaux sociaux. Les outils sont très faciles à utiliser pour mettre en œuvre ce dont vous avez besoin pour votre travail. J'utilise Picsart tout le temps pour mes photos et je n'ai jamais eu à contacter le service client, car il s'intègre très facilement à mes processus, mais je suis sûr que le service client serait excellent vu la qualité du produit.

J'aime le fait que Picsart propose autant de modèles et d'outils de modification de photos qui m'aident à corriger, ajuster et rendre mes photos encore plus spéciales. Excellents outils pour retoucher les photos de famille et les photos destinées aux réseaux sociaux. Les outils sont très faciles à utiliser pour mettre en œuvre ce dont vous avez besoin pour votre travail. J'utilise Picsart tout le temps pour mes photos et je n'ai jamais eu à contacter le service client, car il s'intègre très facilement à mes processus, mais je suis sûr que le service client serait excellent vu la qualité du produit.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à organiser les idées de votre équipe au-delà des listes à puces ? Comment créer un tableau d'idées pour le brainstorming vous montre comment utiliser des tableaux visuels pour stimuler la créativité, structurer la collaboration et transformer des pensées chaotiques en plans concrets.

📮 ClickUp Insight : La moitié de nos utilisateurs rencontrent des difficultés lors de l'adoption de l'IA : 23 % ne savent pas par où commencer et 27 % estiment avoir besoin de plus de formation pour les tâches avancées. ClickUp brise cette barrière grâce à une interface de type chat aussi simple que l'envoi de SMS. Les équipes peuvent commencer avec des invites de base et découvrir en toute simplicité de puissantes fonctionnalités d'automatisation, sans courbe d'apprentissage abrupte ni tracas.

5. Midjourney (Idéal pour un contrôle artistique et des visuels surréalistes et percutants)

via Midjourney

Midjourney a vu le jour sous la forme d'un outil basé sur Discord. Réputé pour ses visuels époustouflants, ses styles surréalistes, sa touche unique et ses compositions cinématographiques, Midjourney est très apprécié des artistes numériques, des spécialistes du marketing et des créateurs qui cherchent à repousser les limites.

Midjourney vous permet de générer des images PNG IA, des concepts artistiques et des paysages fantastiques avec un contrôle stylistique extrême à l'aide d'invitations, d'instructions ou de textes simples ou avancés.

Cet outil populaire propose désormais une application web avec des forfaits flexibles et une assistance pour les arrière-plans transparents.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Profitez d'une qualité de génération d'images inégalée avec un contrôle artistique sans pareil

Utilisez des variations d'images itératives, le zoom, le panoramique et l'agrandissement d'images

Téléchargez des images de référence pour guider le style et la cohérence du caractère de l'image

Ajustez l'intensité des invites, la stylisation et le format d'image grâce à des paramètres avancés

Rejoignez une communauté active et une galerie pour explorer et obtenir des invitations, des instructions et des conseils

Limites de Midjourney

Aucun forfait Free disponible actuellement

Le mode furtif (création d'images privées) est uniquement disponible dans les forfaits supérieurs

L'interface peut sembler intimidante pour les débutants

Tarifs Midjourney

Basique : 10 $/mois par utilisateur

Standard : 30 $/mois par utilisateur

Pro : 60 $/mois par utilisateur

Mega : 120 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 85 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Midjourney

Un avis Trustpilot dit :

L'interface la plus conviviale parmi tous les générateurs d'images IA. Elle n'entre pas dans les détails (comme Stable Diffusion) ; elle fait ce dont l'utilisateur a besoin.

L'interface la plus conviviale parmi tous les générateurs d'images IA. Elle n'entre pas dans les détails (comme Stable Diffusion) ; elle fait ce dont l'utilisateur a besoin.

💡 Conseil de pro : vous vous sentez limité par les tarifs ou l'assistance de Midjourney ? Les meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA mettent en avant 11 outils puissants qui offrent plus de flexibilité, une meilleure assistance et des fonctionnalités créatives uniques.

6. Runway ML (Idéal pour la génération de vidéos IA et la narration multimédia)

via Runway

Runway redéfinit la manière dont nous créons des histoires visuelles grâce à des outils d'IA spécialement conçus pour les cinéastes, les designers et les créateurs de contenu.

Des clips musicaux aux publicités en passant par les longs métrages, les modèles Gen-3 Alpha et Act-One de Runway permettent aux utilisateurs de générer des vidéos haute fidélité et contrôlables à l'aide de quelques invites et instructions.

Runway prend également en charge la modification collaborative, le stockage des ressources, les voix personnalisées et bien plus encore, le tout dans une interface claire et professionnelle.

Autre fait impressionnant : des marques telles que Lionsgate et Madonna l'utilisent déjà.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Utilisez la génération texte-vidéo, vidéo-vidéo et image-vidéo avec un haut niveau de réalisme

Profitez de fonctionnalités avancées de modification de photos telles que le ralenti, la suppression de l'arrière-plan et le flou des visages

Utilisez la création vocale personnalisée pour la synchronisation labiale IA et les flux de travail de synthèse vocale

Naviguez dans une interface utilisateur claire et intuitive qui prend en charge la collaboration en temps réel entre les équipes

Limitations de la piste

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants qui ne sont pas familiarisés avec les outils vidéo

Nécessite une connexion Internet puissante et un matériel moderne

Les filigranes et les limites de temps s'appliquent aux utilisateurs du forfait Free

Tarification Runway

Free

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Unlimited : 95 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Runway

Un avis sur Product Hunt dit :

Les prix sont beaucoup trop élevés. Si vous souscrivez à l'abonnement illimité (Relaxed), la génération d'une vidéo de 10 secondes prend environ 20 minutes. Vous ne pouvez pas non plus mettre les vidéos en file d'attente, vous devez attendre qu'elles soient terminées une par une La moitié du temps, l'IA comprend mal vos invites, instructions. Vous perdez ainsi du temps et des crédits. À cela s'ajoute une censure hypersensible. Même les personnes en t-shirt à manches courtes sont trop risquées. Et on ne vous dit pas non plus quel est le problème. Pendant que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, votre compte est suspendu. Ils disent que vous pouvez faire appel de cette décision, mais c'est faux. Ils mentionnent simplement que leur décision est définitive, ne donnent aucune explication et vous disent de partir. Tout vaut mieux que ce désordre hors de prix.

Les prix sont beaucoup trop élevés. Si vous optez pour l'abonnement illimité (Relaxed), la génération d'une vidéo de 10 secondes prend environ 20 minutes. Vous ne pouvez pas non plus mettre les vidéos en file d'attente, vous devez attendre qu'elles soient terminées une par une

La moitié du temps, l'IA comprend mal vos invites, vos instructions. Vous perdez ainsi du temps et des crédits. À cela s'ajoute une censure hypersensible. Même les personnes en t-shirt à manches courtes sont trop risquées. Et on ne vous dit pas non plus quel est le problème. Pendant que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, votre compte est suspendu.

Ils disent que vous pouvez faire appel de cette décision, mais c'est faux. Ils mentionnent simplement que leur décision est définitive, ne donnent aucune explication et vous disent de partir. Tout vaut mieux que ce désordre hors de prix.

✨ Anecdote : les premières œuvres d'art numériques au monde sont issues d'un système antiaérien transformé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, John Whitney et son frère James ont réutilisé un ordinateur analogique, initialement conçu pour cibler les avions ennemis, afin d'en faire une machine à dessiner révolutionnaire qui allait devenir la base de l'art numérique généré par ordinateur.

📖 À lire également : Exemples d'invites Midjourney indispensables pour les artistes et les designers

7. DALL·E 3 (Idéal pour la génération d'images IA simples et précises via ChatGPT)

via DALL E

DALL·E 3 est le dernier générateur d'images d'OpenAI, qui connaît le même succès que ChatGPT. Ce générateur d'images IA est profondément intégré à ChatGPT, ce qui permet aux utilisateurs de réfléchir à des idées, d'affiner les invites, les instructions et de modifier les images générées.

Que vous souhaitiez une scène photoréaliste ou un croquis fantaisiste, DALL·E 3 interprète parfaitement les descriptions textuelles, qu'il s'agisse d'invites courtes ou complexes. Il comprend également un outil de retouche de base qui vous permet de modifier des zones spécifiques de votre texte pour les transformer en image, le tout dans l'interface intuitive de ChatGPT.

Contrairement à d'autres outils, DALL·E 3 est optimisé pour être facile à utiliser plutôt que pour offrir un contrôle avancé, afin de générer rapidement des images soignées sans courbe d'apprentissage abrupte.

Les 3 meilleures fonctionnalités de DALL·E 3

Générez des images détaillées et de haute qualité à partir d'invitations, d'instructions ou de textes courts ou longs

Bénéficiez d'une fonction de retouche simple incluse pour les modifications localisées des images

Utilisez-le via Bing Image Creator ou avec ChatGPT Plus

Profitez d'un contenu sécurisé et utilisable à des fins commerciales grâce à des garde-fous intégrés

Limites de DALL·E 3

Pas d'assistance pour le téléchargement d'images, les références de style ou l'extension de la toile

Ne dispose pas du contrôle granulaire offert par des outils tels que Midjourney ou Stable Diffusion

Ne génère pas de personnalités publiques ni de contenu sensible

Tarifs DALL·E 3

Gratuit (avec filigrane)

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de DALL. E 3 ?

Un avis Capterra dit :

DALL-E 3 génère des images très détaillées, créatives et visuellement époustouflantes qui correspondent étroitement aux invites, instructions et descriptions. Sa capacité à interpréter des descriptions complexes, à générer des visuels imaginatifs et à maintenir la cohérence de la qualité des images est impressionnante. L'intégration avec des outils textuels améliore la convivialité, le rendant accessible aux débutants comme aux professionnels. De plus, les améliorations en termes de réalisme et de polyvalence artistique le distinguent pour divers projets créatifs.

DALL-E 3 génère des images très détaillées, créatives et visuellement époustouflantes qui correspondent étroitement aux invites et aux instructions. Sa capacité à interpréter des descriptions complexes, à générer des visuels imaginatifs et à maintenir la cohérence de la qualité des images est impressionnante. L'intégration avec des outils textuels améliore la convivialité, le rendant accessible aux débutants comme aux professionnels. De plus, les améliorations en matière de réalisme et de polyvalence artistique le distinguent pour divers projets créatifs.

📖 À lire également : Alternatives à Dall-E pour créer des images IA

8. Générateur d'images IA Fotor (le meilleur générateur d'images gratuit avec une grande variété de styles)

via Fotor IA

Le générateur d'images IA de Fotor est conçu pour tous ceux qui souhaitent créer des œuvres d'art, des avatars ou des images de produits avec un minimum d'efforts. Ce générateur d'images artistiques prend également en charge la génération de texte en image et d'image en image, avec des dizaines d'options de styles artistiques, tels que la bande dessinée, la peinture à l'huile, l'anime, le croquis et la 3D.

Fotor comprend également des outils pour l'amélioration de la résolution, la suppression de l'arrière-plan et le remplacement des visages, le tout intégré dans une suite de retouche photo conviviale.

Meilleures fonctionnalités de Fotor

Utilisation gratuite avec 8 crédits + bonus quotidiens

Profitez de l'assistance texte-image et image-image

Utilisez des dizaines de styles, notamment des NFT, des logos, des dessins animés et des maquettes de produits

Utilisez des outils de modification de photos de base (amélioration, suppression de l'arrière-plan, etc.)

Limites de Fotor

Interface utilisateur disparate entre les outils

Contrôle créatif limité par rapport à Pro Tools

Pas de personnalisation avancée comme la référence de style ou l'extension de la toile

Tarifs Fotor

Forfait Free

Pro : 8,99 $/mois par utilisateur

Pro+ : 19,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fotor

G2 : 4,2/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 950 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Fotor

Un avis G2 dit :

Le meilleur atout de cette application réside dans l'intervalle de fonctionnalités proposées gratuitement ou à des prix très abordables. Sa facilité d'utilisation est un autre atout qui fait de cette application l'une des meilleures impliquant l'IA dans un éditeur de photos.

Le meilleur atout de cette application réside dans l'intervalle de fonctionnalités proposées gratuitement ou à des prix très abordables. Sa facilité d'utilisation est un autre atout qui fait de cette application l'une des meilleures impliquant l'IA dans un éditeur de photos.

💡 Conseil de pro : Oubliez les notes autocollantes qui encombrent votre bureau. Brainstorming Templates & Techniques vous offre 11 modèles gratuits et structurés pour aider vos équipes à transformer leurs idées éparpillées en plans stratégiques et à maintenir un flux de collaboration fluide.

9. Leonardo AI (Idéal pour les ressources de jeux et le contrôle stylistique)

via Leonardo AI

Conçu à l'origine pour aider les développeurs de jeux à créer des concepts artistiques et des ressources visuelles, Leonardo IA est devenu une suite créative complète.

Leonardo AI propose des modèles affinés, des préréglages de style et des aides techniques telles qu'un générateur d'invites aléatoires et un optimiseur d'invites, le tout dans une interface épurée.

Bien que le forfait Free de ce générateur d'images IA offre des images générées de manière unique et un système de jetons généreux, les utilisateurs Premium peuvent accéder à des outils de modification en cours de génération, à des modèles personnalisés et à des options d'aide avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Leonardo IA

Profitez d'une génération d'images rapide (10 à 20 secondes par lot)

Tirez parti des générateurs d'invites et des outils de conseils stylistiques utiles de l'IA

Profitez d'un forfait gratuit avec 150 jetons toutes les 8 heures

Assistance pour la conception de personnages, le concept art, les maquettes de produits, et plus encore

Rejoignez une communauté Discord active et bénéficiez d'une assistance créative solide

Limites de Leonardo IA

Les outils de modification en cours de génération sont verrouillés derrière un mur payant

Le forfait Free n'inclut pas la génération d'images privées

Certaines invites, instructions peuvent être ignorées au profit de l'« ambiance » générale

Tarifs de Leonardo IA

Free

Forfait Apprenti : 10 $/mois par utilisateur

Forfait Artisan : 30 $/mois par utilisateur

Forfait Maestro : 60 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leonardo IA

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Leonardo AI

Un avis Trustpilot dit :

C'est certainement l'un des meilleurs outils d'animation disponibles pour les particuliers. Leonardo m'a beaucoup aidé et m'a permis d'atteindre 3 500 abonnés en neuf jours.

C'est certainement l'un des meilleurs outils d'animation disponibles pour les particuliers. Leonardo m'a beaucoup aidé et m'a permis d'atteindre 3 500 abonnés en neuf jours.

✨ Anecdote : le premier logiciel de dessin numérique destiné aux utilisateurs lambda, MacPaint, a fait son apparition sur le premier Macintosh d'Apple au début des années 1980. Il permettait aux utilisateurs de dessiner, modifier et exporter des graphiques avant même que la plupart des gens n'aient entendu parler de « l'art numérique »

10. NightCafe (Idéal pour la création communautaire et la variété des modèles)

via NightCafe

NightCafe est l'une des plateformes d'art IA les plus accessibles et les plus axées sur la communauté qui existent. Cette plateforme rassemble un vaste tableau de modèles de génération d'images, notamment Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen et bien d'autres, sous une interface intuitive.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez gagner des crédits gratuits chaque jour en participant à des défis, en aimant des œuvres ou en discutant.

Les meilleures fonctionnalités de NightCafe

Accédez à un large intervalle de modèles IA, notamment DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen et bien d'autres encore

Rejoignez une communauté artistique dynamique et active avec des défis, des commentaires et des collaborations

Utilisez des crédits gratuits quotidiens, ainsi que des options de report pour les forfaits payants

Profitez de fonctionnalités uniques telles que la génération en masse, le réglage précis des modèles et les options d'invite avancées

Accédez à une assistance multiplateforme : web, mobile et tablette

Limites de NightCafe

La modération et les restrictions de contenu peuvent sembler trop strictes

Outils de modification en profondeur ou de retouche limités par rapport aux plateformes professionnelles

Les invites, les instructions et les commentaires peuvent varier d'un modèle à l'autre

Tarifs NightCafe

Free

AI Beginner : 5,99 $/mois par utilisateur

Amateur d'IA : 9,99 $/mois par utilisateur

Passionné d'IA : 19,99 $/mois par utilisateur

AI Artist : 49,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur NightCafe

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs disent de NightCafe

Un avis Trustpilot dit :

NightCafé m'a ouvert tellement de portes, c'est un endroit incroyable, une communauté géniale, et si vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) devenir membre Pro, vous avez quand même des possibilités infinies de laisser libre cours à votre imagination et de créer des œuvres d'art IA incroyables. Je le recommande vivement !

NightCafé m'a ouvert tellement de portes, c'est un endroit incroyable, une communauté géniale, et si vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) devenir membre Pro, vous avez quand même des possibilités infinies de laisser libre cours à votre imagination et de créer des œuvres d'art IA incroyables. Je le recommande vivement !

11. Jasper Art (Idéal pour les équipes marketing qui ont besoin rapidement de visuels personnalisés)

via Jasper Art

Jasper Art est la fonctionnalité de génération d'images intégrée à la plateforme de contenu IA tout-en-un de Jasper.

Ce générateur d'images PNG IA vous permet de créer instantanément des images de haute qualité et libres de droits à partir d'un texte, sans avoir besoin de licences pour des photos d'archives ni de passer par des processus de conception fastidieux.

Intégré à l'écosystème Jasper, cet outil est particulièrement puissant pour ceux qui utilisent déjà Jasper pour la rédaction, la planification de campagnes ou l'automatisation de la voix de leur marque.

Grâce à ses outils de modification en cours intégrés (tels que la suppression de l'arrière-plan, le recadrage, l'amélioration de la résolution et la réimagination), Jasper facilite la création rapide et à grande échelle de visuels soignés et conformes à votre image de marque.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper Art

Utilisez la génération illimitée d'images incluse dans tous les forfaits

Découvrez des outils en un clic pour supprimer l'arrière-plan, nettoyer le texte, améliorer la résolution et bien plus encore

Utilisez la création d'images guidée par le style pour rester fidèle à votre marque

Profitez d'une confidentialité intégrée : les images ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de Jasper

Accédez à une utilisation commerciale (avec des restrictions concernant les ressemblances et les droits d'auteur)

Limites de Jasper Art

Difficultés avec le réalisme des visages et des parties du corps (comme beaucoup d'outils d'IA)

Nécessite un abonnement Jasper (à partir de 39 $/mois)

Pas de retouche avancée ni de contrôle de la toile comme avec les outils Midjourney ou SDXL

Tarifs Jasper Art

Créateur : 39 $/mois par place

Pro : 59 $/mois par place

Évaluations et avis sur Jasper Art

G2 : 4,7/5 (plus de 1 240 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 840 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Jasper Art

Un avis Capterra dit :

J'adore la façon dont cet assistant IA génère un contenu génial en quelques secondes. Contrairement à d'autres logiciels, il m'aide à surmonter le blocage de l'écrivain et à créer des contenus originaux, ce qui m'évite de perdre du temps à fixer un écran vide.

J'adore la façon dont cet assistant IA génère un contenu génial en quelques secondes. Contrairement à d'autres logiciels, il m'aide à surmonter le blocage de l'écrivain et à créer des contenus originaux, ce qui m'évite de perdre du temps à fixer un écran vide.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour la conception graphique

