Chanty vs Slack : quel outil de communication est le meilleur ?

Choisir la bonne application de chat pour votre équipe, c'est un peu comme choisir un colocataire. Vous avez besoin de quelqu'un de fiable, avec qui il est facile de vivre et, idéalement, qui n'est pas enclin à perdre des choses essentielles (comme l'historique de vos messages).

Vous gagnerez des points supplémentaires s'ils ne vous facturent pas l'utilisation des fonctionnalités de base : personne ne veut d'un colocataire qui vous fait payer un supplément pour l'espace dans le réfrigérateur !

En matière de communication d'équipe, Chanty et Slack sont deux applications de chat d'équipe très populaires.

L'un est simple et économique, tandis que l'autre est riche en fonctionnalités mais coûteux. Les deux offrent le partage de fichiers, les visioconférences, la gestion des tâches intégrée et tous les outils de collaboration dont vous avez besoin pour que votre équipe reste sur la même page sans notes autocollantes passives-agressives.

Mais lequel offre réellement la meilleure expérience ? Découvrons-le ensemble

Et si vous recherchez une alternative à Chanty ou Slack, ne vous inquiétez pas : ClickUp est prêt à prendre le relais et à améliorer votre flux de travail !

Chanty vs Slack en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des avantages respectifs des deux outils, avec un outil bonus en prime !

Fonctionnalité Bonus : ClickUp Chanty Slack Facilité d'utilisation Plateforme unifiée avec une interface utilisateur intuitive ; facile à utiliser pour les équipes de toutes tailles Simple et intuitif, adapté aux petites équipes Riche en fonctionnalités, mais nécessite un certain temps d'apprentissage Messagerie Historique illimité des messages sur tous les forfaits ; discussion liée aux tâches et aux documents Historique des messages illimité, même avec le forfait Free Le forfait Free limite l'historique des messages à 90 jours Intégrations plus de 1 000 intégrations, dont Slack, Google Drive, Zoom et bien d'autres encore Limité (~10 intégrations, dont Trello et Google Drive) plus de 2 600 intégrations avec des applications telles que Google Workspace, Zoom et Salesforce Visioconférences et appels audio SyncUps intégré pour les visioconférences ; Clips pour les vidéos asynchrones ; s'intègre à Zoom, Teams, etc. Visioconférences et appels vocaux illimités Réunions quotidiennes et visioconférences avec partage d'écran (limites selon le forfait) Gestion des tâches Gestion native des tâches avec Kanban, diagramme de Gantt, calendrier, documents, et plus encore Tableau Kanban intégré pour l'organisation des tâches Pas de gestion native des tâches. Dépend des intégrations IA et automatisation IA avancée (ClickUp Brain), agents Autopilot, automatisation, résumés, et plus encore Automatisation de base, fonctionnalités IA limitées IA Slack intégrée, ainsi que des intégrations IA tierces Tarifs Forfait Free Forever ; forfaits payants abordables avec plus de fonctionnalités Plus abordable et également disponible avec un forfait Free Forever Prix plus élevés ; forfait gratuit limité Idéal pour Teams à la recherche d'une gestion du travail tout-en-un : discussion, tâches, documents, automatisation et IA Petites entreprises et équipes à la recherche d'un outil de discussion simple mais efficace Les grandes organisations qui ont besoin d'intégrations étendues et d'évolutivité

Qu'est-ce que Chanty ?

via Chanty

Chanty est une plateforme de collaboration d'équipe conçue pour simplifier la communication et améliorer la productivité. Avec plus de 10 000 clients actifs, Chanty combine des fonctionnalités de discussion en équipe, de gestion des tâches et de collaboration dans une plateforme conviviale.

Cette plateforme de collaboration d'entrée de gamme vise à simplifier la communication et à éliminer le besoin de passer d'une application à l'autre ou d'un fil d'e-mails à l'autre pour suivre les informations. Idéal pour les petites équipes, Chanty aide à se connecter, à collaborer et à accomplir plus de travail ensemble.

Fonctionnalités de Chanty

Chanty offre un ensemble complet d'outils de collaboration sans la difficulté d'une courbe d'apprentissage abrupte. Les membres de votre équipe peuvent se lancer immédiatement, ce qui vous permet d'économiser le temps (et l'argent) qui aurait été consacré à la formation.

Qu'il s'agisse d'une discussion rapide entre collègues, d'une session de brainstorming approfondie ou de l'organisation de toutes vos tâches, Chanty assure une communication fluide et sans frustration au sein de votre équipe. Découvrez ses cinq principales fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : discussions publiques et privées illimitées

via Chanty

Vous utilisez le forfait Free de Chanty ? Pas de souci, vous bénéficiez toujours d'un historique illimité des messages dans les discussions publiques et privées. Cela signifie qu'aucun message ne disparaît, que vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour enregistrer vos discussions et qu'aucune limite inattendue ne vient interrompre la communication de votre équipe.

Tout reste consultable, vous pouvez donc facilement retrouver les discussions passées, les fichiers partagés et les liens importants sans avoir à effectuer de sauvegardes fastidieuses.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des tâches

via Chanty

La gestion des tâches intégrée à Chanty simplifie les choses. Transformez n'importe quel message en tâche, fixez des délais et attribuez-la aux membres de l'équipe sans changer d'application. Vous devez mettre à jour la page d'accueil ? Il suffit de convertir la demande en tâche directement depuis la discussion.

Pour une vue plus claire de toutes vos tâches, Chanty inclut des tableaux Kanban pour suivre visuellement la progression, car une longue liste de tâches ne montre pas toujours ce qui est réellement fait. Avec la communication d'équipe et la gestion des tâches au même endroit, il y a moins d'allers-retours et plus de concentration sur le travail.

Fonctionnalité n° 3 : visioconférences

via Chanty

Vous avez besoin de clarifier une échéance ou d'obtenir une mise à jour rapide sur un projet ? Chanty vous permet d'envoyer des messages vocaux illimités pour une communication simple. Vous bénéficiez également d'appels audio et vidéo individuels pour des discussions en temps réel et une collaboration plus fluide.

De plus, le partage d'écran facilite les explications visuelles.

Si les membres de votre équipe travaillent à distance ou préfèrent les check-ins virtuels, ces fonctionnalités facilitent la communication au sein de l'équipe sans avoir à taper sans fin.

Fonctionnalité n° 4 : Teambook

via Chanty

Le Teambook de Chanty est votre hub central pour tout : tâches, discussions, fichiers partagés, liens, etc. Considérez-le comme un centre de commande où tout votre travail reste organisé en un seul endroit.

Grâce à un accès rapide à l'historique des messages et aux membres de l'équipe, vous trouvez facilement ce dont vous avez besoin. Finis les défilements et les recherches interminables : vous disposez d'un espace structuré qui garantit une collaboration fluide et efficace au sein de l'équipe.

Fonctionnalité n° 5 : intégrations

via Chanty

Les intégrations tierces vous aident à travailler plus intelligemment en regroupant tout au même endroit, afin que vous n'ayez pas à passer constamment d'une application à l'autre.

Supposons que vous utilisez souvent Google Drive. Une intégration Google Drive vous permet d'ouvrir et de partager des fichiers directement, sans avoir à les télécharger, les importer dans Chanty, puis y accéder à nouveau.

Chanty se connecte à divers outils de collaboration, tels que Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox, et bien d'autres encore. Le forfait gratuit comprend 10 intégrations, tandis que les forfaits payants offrent des intégrations illimitées, vous aidant ainsi à rationaliser vos flux de travail sans avoir à jongler entre plusieurs plateformes.

Tarifs Chanty

Chanty propose des tarifs simples et abordables, ce qui en fait une option solide pour les petites entreprises. Voici un aperçu des forfaits :

Free Forever (comprend 5 membres d'équipe, 1 utilisateur invité et 20 Go de stockage de fichiers par équipe)

Business : 4 $/mois (comprend les visioconférences illimitées, le partage d'écran et 20 Go de stockage de fichiers par utilisateur)

Enterprise : Tarification personnalisée (comprend la marque blanche, les tableaux de bord, les rapports, un responsable de la réussite dédie, la compatibilité IA, et plus encore)

🧠 Anecdote : Avant de créer Chanty, le fondateur Dmytro Okunyev dirigeait trois entreprises différentes dans le domaine du développement web. Ironiquement, il avait du mal à trouver l'outil idéal pour communiquer avec ses équipes. Après avoir testé plusieurs applications de collaboration qu'il trouvait trop complexes ou dépourvues de fonctionnalités clés, il a décidé de créer la sienne.

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack

Slack est une plateforme de communication d'équipe basée sur le cloud conçue pour organiser et fluidifier le travail, sans encombrer votre boîte e-mail.

Slack est plus qu'une simple application de chat : c'est un environnement de travail numérique où les équipes peuvent partager des fichiers, collaborer en temps réel et rester connectées, qu'elles soient au bureau ou à distance. Grâce à son interface intuitive et à ses intégrations robustes, Slack permet de rationaliser les flux de travail et d'assurer une collaboration fluide entre les équipes.

🧠 Anecdote : Slack est en fait un acronyme! Le nom signifie « Searchable Log for All Communication and Knowledge » (journal consultable pour toutes les communications et connaissances)

Fonctionnalités de Slack

L'interface Slack regorge de fonctionnalités conçues pour améliorer la communication au sein des équipes. Elle permet de briser les silos, de réduire les frictions et de créer un environnement de travail plus connecté, afin que les équipes puissent se concentrer sur leur travail au lieu de jongler entre les messages et les outils.

Voici quelques fonctionnalités clés qui font de Slack un choix populaire pour les entreprises, quelle que soit leur taille :

Fonctionnalité n° 1 : les canaux

via Slack

Les canaux sont au cœur de Slack : c'est là que le travail se fait réellement. Ils aident les équipes à organiser les discussions par projet, sujet ou service, ce qui permet de structurer les discussions et de les suivre facilement.

Vous pouvez créer des canaux publics pour une collaboration ouverte ou des canaux privés pour des discussions plus ciblées. De plus, grâce à l'historique des messages consultable (limité à 90 jours avec le forfait Free de Slack), il est facile de revenir sur des décisions passées et de rester aligné sans avoir à multiplier les allers-retours.

Fonctionnalité n° 2 : messagerie directe

via Slack

Les messages directs (DM) de Slack vous permettent d'avoir des discussions en tête-à-tête ou en petits groupes pour des discussions privées, ce qui est parfait pour les questions rapides ou les discussions sensibles.

Si une discussion privée en groupe prend de l'ampleur, vous pouvez la convertir en canal privé afin d'organiser la discussion. Les messages privés vous aident à rester en contact avec vos collègues sans encombrer les canaux publics.

Fonctionnalité n° 3 : IA intégrée

via Slack

L'IA intégrée de Slack aide les équipes à travailler plus efficacement en résumant les discussions, en mettant en avant les mises à jour importantes et en facilitant la recherche d'informations. Pour les grandes équipes ou les managers très occupés, c'est un assistant complet.

Vous avez manqué une discussion clé ? Vous avez besoin d'un récapitulatif rapide de la charge de travail de votre équipe ? Vous recherchez des détails sur un ancien projet ? L'IA de Slack analyse vos messages et extrait exactement ce dont vous avez besoin, sans que vous ayez à faire défiler l'écran indéfiniment.

Que vous soyez chef de projet, commercial, freelance ou développeur, cet outil vous permet de faire abstraction du bruit ambiant pour vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

Fonctionnalité n° 4 : Slack Connect

via Slack

La collaboration ne se limite pas à votre équipe interne ; vos clients, fournisseurs et partenaires doivent également être impliqués dans le processus.

Slack Connect facilite cette tâche en intégrant les comptes des collaborateurs externes dans les canaux Slack, ce qui réduit les chaînes d'e-mails interminables. Au lieu d'attendre les réponses, vous pouvez discuter, partager des fichiers et finaliser vos décisions en temps réel.

C'est comme étendre votre environnement de travail au-delà de votre entreprise, sans le chaos des e-mails éparpillés.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Fonctionnalité n° 5 : Réunions quotidiennes

via Slack

Les idées prennent forme lors des réunions d'équipe, et Slack Huddles permet d'avoir ces discussions sans appels formels.

Les réunions quotidiennes commencent par des discussions audio, mais peuvent inclure la vidéo, le partage d'écran et la messagerie si nécessaire. Elles sont idéales pour faire le point rapidement, réfléchir ensemble ou résoudre des problèmes sans avoir à planifier une réunion complète.

Même avec le forfait Free, vous pouvez démarrer une réunion quotidienne à deux. Vous avez besoin de plus de participants pour la discussion ? Les forfaits payants vous permettent d'ajouter jusqu'à 50 participants.

➡️ À lire également : Comment utiliser la messagerie asynchrone pour améliorer le flux de travail

Tarifs Slack

Slack suit un modèle freemium, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un forfait gratuit avec des fonctionnalités de base et que vous pouvez passer à des outils plus avancés. Voici le détail des tarifs :

Gratuit (offre 90 jours d'historique des messages, 10 intégrations d'applications et un environnement de travail)

Pro : 8,75 $ par utilisateur et par mois (comprend l'historique complet des messages et les intégrations Slack, l'assistance pour le module complémentaire IA, la liste et la collaboration sur les documents)

Business+ : 15 $ par utilisateur et par mois (comprend l'exportation des données pour tous les messages, l'authentification unique basée sur SAML et une assistance 24 h/24, 7 j/7 avec un temps de réponse initial de quatre heures)

Enterprise Grid : Tarification personnalisée (comprend un nombre illimité d'utilisateurs, un annuaire des employés intégré, une assistance pour la prévention des pertes de données, une assistance prioritaire, et plus encore)

🧠 Anecdote : L'équipe derrière Slack travaillait à l'origine sur un jeu en ligne appelé Glitch, mais l'outil de communication qu'ils ont créé s'est avéré plus utile que le jeu lui-même.

Chanty vs Slack : comparaison des fonctionnalités

Comparons Chanty et ClickUp côte à côte pour voir lequel offre la meilleure expérience de collaboration. Nous allons les décomposer fonctionnalité par fonctionnalité afin que vous puissiez décider quel outil correspond le mieux au flux de travail de votre équipe.

Fonctionnalité n° 1 : Messagerie et canaux

Les deux outils visent à être des applications de messagerie tout-en-un, mais comment se comparent-ils ?

Slack est excellent pour l'organisation. Ses canaux peuvent être adaptés aux besoins de votre équipe, avec des options pour les discussions publiques et privées, les fils de discussion et une fonction de recherche robuste. Cependant, la limite de 90 jours pour les messages dans le forfait Free peut être rédhibitoire pour certains.

Chanty, quant à lui, reste simple et accessible. Il offre des discussions publiques et privées illimitées, afin que vous ne perdiez aucune discussion importante ni aucun fichier partagé, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui utilisent beaucoup la messagerie.

🏆 Gagnant : Chanty. Les fonctionnalités d'organisation de Slack sont excellentes, mais la limite de 90 jours pour les messages dans le forfait Free est rédhibitoire pour de nombreuses équipes. Chanty conserve toutes les discussions intactes, sans frais supplémentaires, ce qui en fait le meilleur choix pour la messagerie.

Fonctionnalité n° 2 : gestion des tâches

Chanty inclut une gestion des tâches intégrée, vous permettant de créer, d'attribuer et de suivre des tâches directement dans les discussions. C'est simple et cela fonctionne bien pour les équipes non techniques, mais il manque des fonctionnalités avancées qui pourraient rationaliser les flux de travail.

D'autre part, Slack ne dispose pas d'une gestion native des tâches, mais compense cela par des intégrations. Vous pouvez connecter des outils tels que Trello, Asana ou ClickUp tout en utilisant des modèles, des listes et des canevas pour structurer efficacement votre travail.

🏆 Gagnant : Slack. La gestion des tâches intégrée à Chanty est pratique, mais assez basique. Slack offre plus de flexibilité aux équipes, en particulier pour les flux de travail complexes.

Fonctionnalité n° 3 : conférences audio et vidéo

Chanty et Slack proposent tous deux des réunions audio et vidéo en tête-à-tête dans leurs forfaits gratuits, rendant ainsi accessible la communication virtuelle en face à face. Cependant, vous devrez passer à un forfait supérieur si votre équipe a besoin de réunions de groupe.

Si le coût est votre principale préoccupation et que vous avez seulement besoin de fonctionnalités de base pour vos réunions, Chanty est un meilleur choix. Mais si vous recherchez des fonctionnalités avancées et une assistance plus solide, Slack vaut son prix plus élevé.

🏆 Gagnant : match nul. Chanty l'emporte sur le prix, tandis que Slack justifie son prix plus élevé par des fonctionnalités plus avancées. Le meilleur choix dépend de ce que votre équipe valorise le plus : les économies ou les fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 4 : intégrations

Slack domine en matière d'intégrations, offrant une compatibilité avec plus de 2 600 applications tierces, ce qui en fait un outil puissant pour les équipes qui utilisent plusieurs outils.

Avec seulement 22 intégrations, Chanty est à la traîne, car il manque des applications clés telles que Gmail et Google Forms. Si votre flux de travail dépend de connexions fluides entre les applications, Slack est clairement le gagnant.

🏆 Gagnant : Slack. Avec un intervalle plus large d'intégrations, il rationalise les flux de travail en connectant les outils essentiels directement à la plateforme, réduisant ainsi le besoin de passer d'une application à l'autre.

Fonctionnalité n° 5 : Tarifs

Chanty propose trois niveaux de tarification : Free, Business (4 $ par utilisateur/mois) et Enterprise, avec une tarification personnalisée en fonction de vos besoins.

D'autre part, Slack propose un forfait gratuit avec des limitations, ainsi que Pro (8,75 $ par utilisateur/mois), Business+ (15 $ par utilisateur/mois) et Enterprise Grid pour les grandes organisations.

Si vous recherchez une plateforme fiable et riche en fonctionnalités et que vous pouvez investir davantage, Slack est la solution idéale. Mais pour les équipes qui privilégient l'accessibilité financière sans compromettre les fonctionnalités de base, Chanty est le choix le plus judicieux.

🏆 Gagnant : Chanty. Pour les équipes disposant d'un budget limité, Chanty offre des outils de collaboration essentiels à un coût nettement inférieur, ce qui en fait le meilleur choix pour ceux qui recherchent un prix abordable sans sacrifier les fonctionnalités essentielles.

En résumé, Chanty est idéal pour les petites équipes à la recherche d'une solution simple et économique, tandis que Slack convient aux grandes organisations qui ont besoin de fonctionnalités avancées et d'intégrations. Si le budget est un facteur clé, choisissez Chanty ; pour la fonctionnalité et l'évolutivité, optez pour Slack.

Chanty vs Slack sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs réels sur Chanty et Slack, et Chanty se démarque immédiatement comme une solution économique, en particulier pour les petites équipes.

Lorsque vous recherchez Chanty Vs. Slack sur Reddit, vous constaterez que les utilisateurs louent généralement Chanty pour son prix abordable et sa facilité d'utilisation pour les petites équipes.

Selon l'utilisateur DonDigidon999 sur le subreddit r/Slack:

Si vous recherchez une alternative à Slack offrant une meilleure séparation des environnements de travail sans vous ruiner, je vous recommande Chanty. Cet outil offre la même expérience que Slack, mais est beaucoup plus abordable avec une version gratuite qui ne vous impose aucune limite de messages. C'est une option solide pour les petites équipes et les associations comme la vôtre.

Si vous recherchez une alternative à Slack offrant une meilleure séparation des environnements de travail sans vous ruiner, je vous recommande Chanty. Cet outil offre la même ambiance que Slack, mais est beaucoup plus abordable avec une version gratuite qui ne vous impose aucune limite de messages. C'est une option solide pour les petites équipes et les associations comme la vôtre.

Dans un autre fil de discussion du subreddit, l'utilisateur philsimon souligne l'efficacité de Slack pour la collaboration et son assistance haut de gamme :

Slack est bien plus qu'un simple outil d'envoi de messages. Considérez-le comme votre QG numérique. Sa communauté de développeurs est sans conteste la meilleure au monde dans le domaine de la collaboration.

Slack est bien plus qu'un simple outil d'envoi de messages. Considérez-le comme votre QG numérique. Sa communauté de développeurs est sans conteste la meilleure au monde dans le domaine de la collaboration.

Cependant, tout le monde ne se contente pas d'une simple messagerie claire : de nombreux utilisateurs ont besoin d'une plateforme dotée de fonctionnalités plus robustes pour assister leur flux de travail.

L'utilisateur eltitrainedpro demande :

Existe-t-il des outils gratuits qui offrent des fonctionnalités similaires à celles de Slack, avec une séparation adéquate des environnements de travail et sans coût élevé ?

Existe-t-il des outils gratuits qui offrent des fonctionnalités similaires à celles de Slack, avec une séparation adéquate des environnements de travail et sans coût élevé ?

Nous avons peut-être la réponse à cette question.

➡️ À lire également : Slack vs ClickUp : quel est le meilleur outil de communication pour les équipes ?

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Chanty et Slack

Chanty et Slack ont tous deux changé la façon dont les équipes communiquent, mais voici le problème : parler du travail a commencé à remplacer le travail lui-même.

Slack a peut-être révolutionné la communication au travail, mais les messages constants, les fils interminables et la surcharge de notifications détournent souvent les équipes de leur progression.

ClickUp remet l'accent sur l'accomplissement des tâches. Il combine la simplicité de Chanty et la profondeur de Slack sans distractions ni changements de contexte. En tant qu'application « tout-en-un » pour le travail, ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il donne à votre travail un lieu où vivre, pas seulement un lieu où en parler.

Voici pourquoi ClickUp est la meilleure alternative à Chanty et Slack.

Atout n° 1 de ClickUp : discussion intégrée

Avec ClickUp Chat, vous bénéficiez d'une collaboration optimale et organisez vos discussions dans des espaces

ClickUp Chat transforme la communication au sein de votre équipe en l'intégrant de manière transparente à votre flux de travail. Au lieu d'être dispersées, les discussions restent liées aux tâches, ce qui permet de garder tout le contexte.

Vous pouvez organiser des discussions au sein d'Espaces qui reflètent la structure de votre équipe, rendant ainsi la collaboration plus intuitive.

Grâce à des fonctionnalités telles que les publications pour les annonces et les suivis pour les actions à entreprendre, tout le monde reste sur la même longueur d'onde sans échanges interminables. De plus, l'assistance basée sur l'IA rationalise le travail : que vous ayez besoin de résumer de longs fils pour des mises à jour rapides ou de transformer automatiquement les discussions en tâches, ClickUp Chat s'en charge sans effort.

Atout n° 2 de ClickUp : agents en mode pilote automatique dans la discussion

Débloquez votre productivité sans intervention grâce aux agents Autopilot dans ClickUp Chat

*Les agents Autopilot de ClickUp, alimentés par l'IA, apportent une automatisation intelligente directement dans vos discussions. Ces agents alimentés par l'IA peuvent répondre à des questions, résumer des fils, créer des tâches et même déclencher des flux de travail, le tout dans vos canaux de discussion. Que vous utilisiez un agent prédéfini ou que vous conceviez le vôtre à l'aide du générateur sans code, les agents s'adaptent aux besoins de votre équipe et agissent selon vos instructions.

Les agents peuvent surveiller l'activité du chat, répondre à des déclencheurs spécifiques et maintenir la cohésion de votre équipe en publiant des mises à jour, des rapports ou des réponses en temps réel. Grâce à l'accès aux connaissances de l'environnement de travail et à des sources externes, ils veillent à ce que votre équipe ne rate jamais rien.

Atout n° 3 de ClickUp : SyncUps pour une collaboration en temps réel

Connectez-vous instantanément avec SyncUps, les réunions audio et vidéo intégrées à ClickUp

Les Syncups dans le chat sont la réponse de ClickUp à une collaboration en équipe fluide et en temps réel. Lancez des visioconférences ou des appels vocaux ad hoc directement depuis n'importe quel canal de chat ou tâche, sans changer d'application. Ils sont parfaits pour les résumés rapides, les sessions de brainstorming ou la résolution rapide des problèmes.

Chaque SyncUp est automatiquement lié à votre contexte de travail, ce qui vous permet de consulter les tâches, les documents et l'historique des discussions pendant votre appel. Après la réunion, ClickUp peut générer des résumés et des éléments d'action à l'aide de l'IA, afin que rien ne soit perdu.

💡 Conseil de pro : responsabilisez votre équipe en utilisant les fils de commentaires dans les tâches ClickUp. Cela évite les malentendus et garantit que tout le monde est sur la même page. Fini les moments où l'on se demande « qui était censé s'en occuper ? » !

Atout n° 4 de ClickUp : les clips ClickUp

Enregistrez votre écran et créez des vidéos de démonstration interactives grâce à la fonctionnalité ClickUp Clips

Parfois, le texte ne suffit pas pour expliquer des concepts, signaler des bugs et faire passer votre message.

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran, de partager des procédures pas à pas et de fournir des mises à jour rapides, sans réunion. La fonctionnalité vidéo asynchrone est un moyen simple de maintenir la cohésion de votre équipe.

Idéal pour les équipes asynchrones, Clips garantit des stratégies de communication claires et concises, sans allers-retours interminables.

À lire également : Modèles gratuits de forfait de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

ClickUp One-Up #5 : intégrations, recherche connectée, et plus encore

Intégrez Slack à ClickUp pour améliorer votre flux de travail et créer des tâches instantanées, définir des rappels ou suivre les mises à jour sur Slack

Vous êtes déjà familiarisé avec l'écosystème Slack ? ClickUp améliore votre flux de travail au lieu de le perturber. L'intégration Slack vous permet de créer des tâches, de définir des rappels et de suivre les mises à jour, tout en gardant votre travail structuré sans quitter votre fenêtre de discussion. Vous pouvez continuer à utiliser Slack dans ClickUp jusqu'à ce que vous soyez prêt à effectuer la transition complète.

Mais ClickUp va au-delà de l'organisation des discussions : il réfléchit aussi pour vous. ClickUp Brain et ClickUp Connected Search, alimentés par des fonctionnalités basées sur l'IA, peuvent résumer les discussions, générer des éléments d'action et automatiser les tâches répétitives, réduisant ainsi la coordination manuelle.

Retrouvez facilement les discussions, les fils de discussion et les transcriptions de réunions avec ClickUp Brain

Il peut même faire office d'assistant intelligent, en extrayant les informations pertinentes de vos environnements de travail et en gardant toujours votre travail dans son contexte.

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient ignorés et laissés de côté. De ce fait, les tâches n'étaient pas révisées à temps et personne ne savait où en était le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent clairement voir quand les actions doivent être réalisées, discuter et collaborer au sein des tâches.

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient ignorés et laissés de côté. De ce fait, les tâches n'étaient pas revues à temps et personne ne savait où en était le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent clairement voir quand les actions doivent être effectuées, discuter et collaborer au sein des tâches.

ClickUp : l'outil de collaboration parfait dans un monde imparfait

Chanty ou Slack ?

Tout dépend de vos besoins. Chanty offre une solution simple et économique, tandis que Slack propose des intégrations et une évolutivité, mais à un certain prix. Mais en réalité, les deux ont des lacunes. Slack peut rapidement devenir coûteux, et Chanty ne dispose pas des fonctionnalités avancées dont les équipes en pleine croissance ont besoin.

Au lieu d'en choisir un et de faire des compromis, pourquoi ne pas utiliser un outil qui fait tout ? ClickUp vous offre une messagerie instantanée intégrée, une gestion des tâches et de puissants outils de collaboration, sans avoir besoin d'applications supplémentaires.

Fini le jonglage, fini les changements de contexte. Un seul endroit où votre équipe peut discuter, planifier et accomplir ses tâches. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et intégrez naturellement la discussion à votre journée de travail, sans avoir à passer à un autre onglet.