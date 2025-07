Top 10 des alternatives à Anytype pour prendre des notes en toute sécurité en 2025

Vous aimez l'idée d'un environnement de travail tout-en-un qui privilégie la confidentialité, comme Anytype, pour organiser vos données.

Mais peut-être que cela ne correspond pas tout à fait à vos besoins. Problèmes de synchronisation avec Google Agenda, intégrations limitées ou courbe d'apprentissage, tout ne se passe pas toujours sans accroc.

Si vous recherchez une alternative offrant la même sécurité mais avec de meilleures fonctionnalités, vous êtes au bon endroit.

Que vous ayez besoin d'une collaboration fluide, d'une fiabilité hors ligne ou simplement d'une interface plus simple, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Anytype pour prendre des notes en toute sécurité.

Trouvons la meilleure alternative pour vous.

Que rechercher dans les alternatives à Anytype ?

Lorsque vous choisissez une alternative à Anytype, voici quelques facteurs clés à prendre en compte pour vous assurer de choisir la meilleure application de prise de notes offrant un bon équilibre entre sécurité, convivialité et fonctionnalités :

🎨 Expérience utilisateur et interface : Une disposition claire et intuitive avec des pages imbriquées, des étiquettes et une recherche IA facilite l'organisation des notes

🔒Confidentialité et sécurité : le chiffrement de bout en bout, le stockage local prioritaire et les politiques de suppression des données garantissent la sécurité de vos notes

📱Synchronisation multi-appareils : si une synchronisation fluide est importante pour vous, choisissez un logiciel proposant des options cloud fiables tout en privilégiant la sécurité et l'accès hors ligne

🤝 Fonctionnalités de collaboration : Vous avez besoin de travailler en équipe ? Optez pour la modification en temps réel, les permissions et le partage facile

⚙️ Personnalisation et extensibilité : les plugins, modèles et intégrations vous permettent d'adapter l'application à votre flux de travail

📂 Accès hors ligne et propriété des données : vous voulez un contrôle total ? Assurez-vous que l'application fonctionne hors ligne sans forcer le stockage cloud

💡Conseil de pro : Le bon outil de prise de notes n'est qu'une partie de l'équation. La manière dont vous prenez des notes est tout aussi importante. Vous souhaitez améliorer la clarté, la mémorisation et la productivité ? Découvrez ces méthodes efficaces de prise de notes pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle application. ✍️

Les alternatives à Anytype en un coup d'œil

Pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux, voici une comparaison côte à côte des alternatives à Anytype en fonction de leurs fonctionnalités clés et de leurs tarifs :

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Documents collaboratifs, bloc-notes, prise de notes IA, tableaux blancs, liaison de tâches Petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Obsidian Liaison bidirectionnelle, stockage local prioritaire et affichage sous forme de graphique Particuliers Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois Logseq Notes basées sur un plan, tableau blanc, répétition espacée Particuliers Free Forever AppFlowy Disposition par blocs, tableaux Kanban, open source avec assistant IA Particuliers, petites entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur/mois Supernotes Notes de type fiches, calendrier avec carte thermique, mode hors ligne Particuliers, petites entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 11 $/mois Standard Notes Chiffrement de bout en bout, historique des versions, Markdown, coffre-fort sécurisé Particuliers Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 63 $/an Notion Notes, modèles et éditeur basé sur des blocs alimentés par l'IA Petites entreprises, moyennes entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Evernote Notes multimédias, Web Clipper, accès hors ligne, gestion des tâches Particuliers, petites entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Microsoft OneNote Carnets de notes libres, dessin, reconnaissance de l'écriture manuscrite, IA Copilot Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 69,99 $/an Dynalist Plans hiérarchiques, tâches récurrentes, capture rapide Particuliers Version gratuite disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois

Les meilleures alternatives à Anytype

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un du travail et des notes)

Essayez ClickUp gratuitement Rédigez, partagez et liez sans effort des wikis de projet, des procédures opératoires normalisées ou des notes de réunion avec ClickUp Docs

Gérer son travail et ses notes sur plusieurs applications peut rapidement devenir compliqué. ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, change la donne en regroupant les tâches, les documents, les notes et les réunions dans un seul environnement de travail connecté.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, ClickUp vous offre des fonctionnalités puissantes qui vous permettent de conserver toutes vos notes là où vous en avez besoin.

Par exemple, ClickUp Docs est un outil puissant pour la documentation structurée. Que vous rédigiez des notes de réunion, des procédures opératoires normalisées (SOP) ou que vous fassiez un brainstorming, Docs vous permet de créer, mettre en forme et organiser vos informations en toute simplicité.

Contrairement aux traitements de texte traditionnels, il s'intègre directement à votre flux de travail, garantissant que vos notes ne sont pas isolées de vos tâches et projets quotidiens.

Collaborez avec vos coéquipiers et créez des documents performants avec ClickUp Docs

En bref, vous pouvez👇 :

Personnalisez vos documents avec des en-têtes, des tableaux, des légendes et des modèles pour créer des notes esthétiques , structurer vos informations et faciliter leur lecture

Travaillez avec votre équipe sur le même document, laissez des commentaires et attribuez des tâches sans passer à un autre outil

Contrôlez qui peut afficher, modifier ou commenter vos documents : partagez-les avec votre équipe, vos clients ou même publiquement si nécessaire

Organisez, déplacez et mettez en forme le contenu sous forme de blocs (texte, images, tableaux, etc.) pour une modification et une disposition flexibles

Copiez et partagez des liens directs vers des blocs de contenu spécifiques, ce qui facilite la consultation ou la navigation vers des sections précises au sein d'un document ou entre plusieurs documents

Créez des liens contextuels entre les documents et les tâches, pour une navigation rapide et un contexte de projet plus riche

Utilisez les @mentions pour connecter des documents, des tâches ou des personnes, et insérez des liens hypertextes vers des ressources internes ou externes pour des références croisées transparentes

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier simultanément des documents, les modifications apparaissant instantanément pour tous les collaborateurs

Structurez vos documents avec des pages imbriquées et des sous-pages, idéales pour créer des wikis ou une documentation détaillée

Importez du contenu depuis d'autres applications ou exportez des documents au format PDF, HTML ou Markdown pour plus de portabilité

Ensuite, pour les moments où vous avez juste besoin d'un endroit rapide pour noter quelque chose, le bloc-notes de ClickUp est toujours à portée de main. Contrairement aux documents, qui sont conçus pour une collaboration structurée, le bloc-notes fonctionne comme une application de liste de tâches conçue pour la prise de notes personnelles et légères.

Qu'il s'agisse d'une idée rapide, d'une liste de tâches ou d'un brouillon de message, tout reste privé par défaut jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à l'action.

Prenez des notes importantes et transformez-les en tâches avec le bloc-notes ClickUp

Cependant, pour une prise de notes plus structurée, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi qui simplifient votre flux de travail.

Pour ceux qui souhaitent démarrer rapidement avec une structure organisée, le modèle ClickUp Daily Notes est idéal. Que vous suiviez votre progression ou notiez rapidement vos réflexions, ce modèle permet de tout conserver au même endroit.

Sinon, vous pouvez utiliser le modèle ClickUp Meeting Note Style, spécialement conçu pour créer des documents de réunion clairs et exploitables. Il vous aide à structurer les agendas, à enregistrer les discussions et à mettre en évidence les décisions clés afin que rien ne se perde après la réunion.

Grâce à ces modèles, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel et laisser ClickUp s'occuper de l'organisation.

Alors que Docs et Notes vous aident à conserver des notes structurées et longues, ClickUp AI Notetaker vous décharge entièrement de la prise de notes lors de vos réunions. L'IA rejoint automatiquement les appels, transcrit les discussions et résume les points clés afin que vous puissiez vous concentrer sur la discussion et passer immédiatement à l'action ! Découvrez l'IA pour la prise de notes en action ici :

Transformez chaque discussion en notes organisées avec ClickUp AI Notetaker

Alors que AI Notetaker se charge des résumés de réunion et vous permet de vous concentrer sur la discussion, ClickUp Brain va encore plus loin en matière de productivité en agissant comme votre assistant de travail en temps réel. Au lieu de rechercher parmi d'innombrables tâches et documents, vous pouvez demander n'importe quoi à ClickUp Brain, qui récupère instantanément les informations pertinentes.

Que vous ayez besoin d'un récapitulatif d'une réunion passée, d'une mise à jour rapide d'une tâche ou d'informations issues de notes de projet, tout est à portée de main.

Au-delà de la recherche d'informations, ClickUp Brain vous aide à travailler plus rapidement grâce à la rédaction assistée par IA, aux résumés et aux suggestions intelligentes. Il peut générer du contenu, affiner des idées et condenser de longs textes en points clés, pour que vos notes restent claires et exploitables.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez ClickUp Notepad , un espace intégré simple pour prendre rapidement des notes personnelles, accessible depuis n'importe où dans ClickUp

Tirez parti de ClickUp Docs pour créer des documents collaboratifs au format texte enrichi avec modification en cours, intégration et organisation via des dossiers

Connectez vos notes directement aux tâches ClickUp ou intégrez des documents dans les tâches pour faciliter la consultation

Mettez rapidement vos notes en forme grâce aux commandes slash pour les titres, les checklists et les intégrations

Enregistrez des formats de notes structurés sous forme de modèles pour une utilisation récurrente

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour prendre des notes visuelles avec des dessins libres, des notes autocollantes et des cartes conceptuelles.

Contrôlez l'accès aux notes grâce à des permissions granulaires pour les équipes et les invités

Limites de ClickUp

Offre un vaste intervalle de fonctionnalités, ce qui peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui permet de tout organiser facilement. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

J'adore la façon dont ClickUp regroupe plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

2. Obsidian (idéal pour la gestion des connaissances et les liens bidirectionnels)

via Obsidian

Obsidian est un choix populaire parmi les utilisateurs pour la prise de notes et l'organisation des tâches. Il offre un contrôle total sur la manière dont vous organisez vos idées. Ce qui le distingue, c'est la liaison bidirectionnelle. Vous pouvez connecter des notes à des livres, des personnes, des lieux ou des concepts, créant ainsi un réseau de connaissances où tout est à portée de clic.

Obsidian's Canvas vous permet également de mapper vos idées dans l'espace, ce qui est parfait pour la recherche, le brainstorming ou pour démêler des sujets complexes d'une manière qui vous semble logique.

Fonctionnalités clés d'Obsidian

Visualisez les relations entre vos notes grâce à un affichage graphique interactif

Enregistrez vos notes sur votre appareil plutôt que sur un serveur cloud externe grâce au stockage local prioritaire

Tirez parti de la synchronisation cryptée de bout en bout de vos notes avec Obsidian Sync

Limites d'Obsidian

La fonctionnalité de recherche n'est pas précise, en particulier si le terme recherché contient plusieurs mots

Manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel

Tarifs Obsidian

Free Forever

Synchronisation : 5 $ par utilisateur et par mois, facturé mensuellement

Publication : 10 $ par site, par mois, facturé mensuellement

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Un avis Capterra dit :

J'aime avoir le sentiment de contrôler l'organisation de mes notes et, par conséquent, de mon « deuxième cerveau ».

J'aime avoir le sentiment de contrôler l'organisation de mes notes et, par conséquent, de mon « deuxième cerveau ».

📢 Bonus : Optimisez votre flux de travail grâce à ces modèles Obsidian puissants.

3. Logseq (idéal pour la prise de notes basée sur des plans et les recherches approfondies)

via Logseq

Logseq est un logiciel de prise de notes open source conçu pour offrir une grande flexibilité, vous permettant de mettre en forme et d'organiser vos notes avec Markdown et Org Mode. Mais contrairement aux applications de prise de notes traditionnelles, il est construit autour d'une structure basée sur un plan, où chaque note est un bloc que vous pouvez imbriquer, réorganiser et lier sans effort.

Le tableau blanc de Logseq vous permet également de mapper visuellement vos idées, de créer des diagrammes et de connecter des concepts de manière non linéaire.

Fonctionnalités clés de Logseq

Capturez vos pensées quotidiennes sans effort grâce aux entrées automatiques dans votre journal

Réutilisez efficacement le contenu en référençant ou en intégrant des blocs dans plusieurs notes

Mémorisez les concepts clés à l'aide de cartes mémoire intégrées avec répétition espacée

Limites de Logseq

Il manque un système de dossiers pour organiser les notes, ce qui peut ne pas correspondre aux préférences organisationnelles de tous les utilisateurs

Certains utilisateurs signalent des problèmes de performances lors de la gestion de grands ensembles de données

Tarifs Logseq

Outil gratuit et open source

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Logseq ?

Un avis sur Reddit dit :

Logseq fait partie de ces applications dont le design me correspond parfaitement. C'est un excellent moyen de stocker des informations. Tout est tellement logique. Tout ce que j'ai essayé avant ou après ne fonctionne pas comme je le voudrais. Comme Logseq.

Logseq fait partie de ces applications dont le design me « parle ». C'est un excellent moyen de stocker des informations. Tout est tellement logique. Tout ce que j'ai essayé avant ou après ne fonctionne pas comme je le voudrais. Comme Logseq.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

4. AppFlowy (la meilleure alternative open source à Notion)

via Appflowy

AppFlowy est un environnement de travail open source qui combine notes, wikis et gestion de projet en un seul endroit. Organisez vos pensées à votre guise avec des puces, des listes et des citations pour une meilleure structure.

Grâce aux affichages Kanban, grille et calendrier, changer de perspective est un jeu d'enfant, ce qui facilite le suivi des projets. Et si vous n'aimez pas écrire, l'assistant IA d'AppFlowy peut vous aider à trouver des idées, générer du contenu et même gérer les mises à jour de vos projets.

Fonctionnalités clés d'AppFlowy

Organisez facilement votre contenu grâce à une structure flexible par blocs, par glisser-déposer

Gérez vos tâches et vos notes à l'aide de listes de tâches et de tableaux Kanban

Créez des liens bidirectionnels entre les notes pour une base de connaissances connectée

Limites d'AppFlowy

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec le partage de l'environnement de travail, où les espaces publics et les pages de l'espace « Général » ne sont pas visibles par les autres utilisateurs

Tarifs AppFlowy

Free Forever

Pro : 12,5 $ par utilisateur et par mois, facturé mensuellement

AI Max : 8 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur AppFlowy

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AppFlowy ?

Un avis sur Reddit dit :

Je l'utilise pour prendre des notes et synchroniser mon bureau et mon mobile. Jusqu'à présent, tout va bien.

Je l'utilise pour prendre des notes et synchroniser mon bureau et mon mobile. Jusqu'à présent, tout va bien.

🔍 En savoir plus : Nous avons testé les meilleurs outils de productivité open source, découvrez ceux qui se démarquent !

5. Supernotes (idéal pour la prise de notes structurées, sous forme de fiches)

via Supernotes

Supernotes remplace les documents longs et désordonnés par des fiches liées de petite taille, ce qui facilite l'organisation des idées sans encombrement. Nest notes inside notes to keep everything structured your way.

Le calendrier Heatmap affiche vos jours les plus productifs en un coup d'œil, vous aidant ainsi à rester sur la bonne voie. Et lorsque vous avez besoin de quelque chose rapidement, la recherche universelle trouve des notes, des étiquettes et des métadonnées en quelques secondes.

Fonctionnalités clés de Supernotes

Créez et modifiez des notes sans connexion Internet grâce à la synchronisation automatique

Partagez des fiches avec d'autres utilisateurs pour les modifier et les commenter instantanément

Les notes sont cryptées pendant leur transfert et leur stockage, garantissant ainsi la confidentialité de toutes vos données

Limites de Supernotes

L'intégration avec d'autres outils tels que MS Office peut ne pas être transparente

Les utilisateurs gratuits sont limités à la création de 100 fiches maximum

Tarifs Supernotes

Starter : Gratuit

Unlimited : 11 $/mois

Évaluations et avis sur Supernotes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Supernotes ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Supernotes depuis un certain temps déjà, c'est un excellent outil pour enregistrer vos notes d'organisation (comptes rendus de réunion), vos idées pendant les sessions de brainstorming, qui peuvent ensuite être consultées ultérieurement. Vous pouvez créer des listes de tâches. L'application est facile à utiliser et ne prend pas beaucoup de temps à configurer.

J'utilise Supernotes depuis quelque temps déjà, c'est un excellent outil pour enregistrer vos notes organisationnelles (comptes rendus de réunion), vos idées pendant les sessions de brainstorming, qui peuvent ensuite être consultées ultérieurement. Vous pouvez créer des listes de tâches. L'application est facile à utiliser et ne prend pas beaucoup de temps à configurer.

6. Standard Notes (idéal pour le stockage sécurisé de notes à long terme)

via Standard Notes

Standard Notes ne sert pas seulement à noter des idées, car il prend en charge les documents au format texte enrichi, les feuilles de calcul, les listes de tâches, les notes Markdown et même les coffres-forts cryptés pour mots de passe, le tout avec une sécurité de premier ordre.

Vous avez fait une erreur ? L'historique complet des versions vous permet de restaurer les modifications passées, même après plusieurs années. Vous souhaitez un environnement de travail personnalisé ? Les thèmes personnalisés vous permettent d'adapter l'apparence à votre style. Et grâce au chiffrement de bout en bout et à l'authentification à deux facteurs, vos notes ne sont accessibles que par vous.

Fonctionnalités clés de Standard Notes

Créez des affichages personnalisés à l'aide de filtres logiques, ce qui facilite l'organisation efficace de vos notes

Verrouillez vos notes avec plusieurs niveaux de sécurité, tels qu'un code d'accès et l'identifiant Face ID

Épinglez les notes importantes en haut pour accéder rapidement aux informations fréquemment utilisées

Limites de Standard Notes

La synchronisation et le décryptage des notes sur l'application mobile peuvent parfois être lents

Le fichier d'installation est assez lourd, ce qui n'est pas idéal pour les ordinateurs à faible puissance

Tarifs de Standard Notes

Standard : Gratuit

Productivité : 63 $/an

Professionnel : 84 $/an

Évaluations et avis sur Standard Notes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Standard Notes ?

Un avis Capterra dit :

Mais le plus grand avantage de Standard Notes, c'est qu'il m'a vraiment aidé à améliorer ma productivité. J'adore le fait de pouvoir tout regrouper au même endroit et de pouvoir rechercher des informations très rapidement et facilement.

Mais le plus grand avantage de Standard Notes, c'est qu'il m'a vraiment aidé à améliorer ma productivité. J'adore le fait que tout soit regroupé au même endroit et que je puisse rechercher des informations très rapidement et facilement.

7. Notion (Idéal pour la prise de notes collaborative et alimentée par l'IA)

via Notion

Notion est un outil de prise de notes flexible et tout-en-un avec une structure basée sur des blocs, vous permettant de personnaliser, réorganiser et enrichir vos notes avec des images, des vidéos et des fichiers pour un environnement de travail plus dynamique.

L'assistance Markdown facilite la mise en forme, tandis que l'étiquetage et la liaison permettent de tout garder connecté et facile à trouver. Lorsque les notes deviennent longues, la synthèse alimentée par l'IA de Notion en extrait les points clés, afin que vous puissiez aller à l'essentiel sans avoir à faire défiler le texte.

Fonctionnalités clés de Notion

Structurez vos notes grâce à des plans, des titres et des extensions suggérés par l'IA

Utilisez un large tableau de modèles adaptés à différents cas d'utilisation

Localisez des contenus spécifiques grâce à des fonctionnalités de recherche robustes, notamment des filtres tels que des étiquettes et des dates de création

Limites de Notion

Manque de fonctionnalités automatisées pour ajuster les dates d'échéance des tâches dépendantes

Bien que le forfait personnel gratuit de Notion permette un nombre illimité de blocs pour un usage individuel, les environnements de travail partagés sur le forfait Free sont limités à 1 000 blocs et vous pouvez rapidement atteindre cette limite

Tarifs de Notion

Basique : Gratuit

Plus : 12 $/place par mois

Business : 24 $/place par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis G2 dit :

Son interface utilisateur est sans conteste la meilleure que j'ai jamais vue. Et pour quelqu'un comme moi qui choisit un logiciel non seulement pour ses fonctionnalités, mais aussi pour son design, Notion a fait un excellent travail ! L'IA de Notion, wow ! Elle m'aide à accomplir mes tâches beaucoup plus rapidement qu'auparavant.

Son interface utilisateur est sans conteste la meilleure que j'ai jamais vue. Et pour quelqu'un comme moi qui choisit un logiciel non seulement pour ses fonctionnalités, mais aussi pour son design, Notion a fait un excellent travail ! L'IA de Notion est impressionnante ! Elle m'aide à accomplir mes tâches beaucoup plus rapidement qu'auparavant.

➡️ À lire également : ClickUp Vs. Notion : le meilleur outil de gestion de documents pour vos besoins

8. Evernote (idéal pour les notes riches en multimédia et les coupures Web)

via Evernote

Evernote capture tout : texte, images, audio, PDF, même les notes manuscrites, le tout au même endroit. Avec Web Clipper, enregistrez des pages Web, des articles et des extraits sans encombrer votre espace de travail, afin que les informations importantes soient toujours à portée de main.

Et pour ceux qui jonglent entre tâches et notes, l'application Tâches intégrée vous permet d'attribuer des responsabilités, de fixer des délais et d'ajouter des rappels sans changer d'application.

Fonctionnalités clés d'Evernote

Partagez des notes et des carnets avec votre équipe, afin que chacun puisse les modifier et y contribuer

Protégez vos notes grâce au chiffrement de bout en bout et à l'authentification à deux facteurs

Accédez à vos notes et modifiez-les même sans connexion Internet

Limites d'Evernote

Pas de liens d'ancrage pour des sauts rapides dans les notes longues

Les utilisateurs ne peuvent plus attribuer de couleurs aux étiquettes comme ils le faisaient dans la version héritée, ce qui les rend plus difficiles à trouver

Tarifs Evernote

Free Forever

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Teams : 24,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Evernote ?

Un avis G2 dit :

Evernote est mon application de productivité préférée. Pour être honnête, je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise 10 à 20 fois par jour. Si vous savez bien utiliser Evernote, il peut devenir votre deuxième cerveau. Evernote n'est pas seulement un espace pour partager vos notes, vous pouvez également y enregistrer des images, des fichiers et des pages web. Vous pouvez utiliser Evernote comme stockage cloud pour enregistrer vos notes numériques.

Evernote est mon application de productivité préférée. Pour être honnête, je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise 10 à 20 fois par jour. Si vous savez bien utiliser Evernote, il peut devenir votre deuxième cerveau. Evernote n'est pas seulement un espace où partager vos notes, vous pouvez également y enregistrer des images, des fichiers et des pages web. Vous pouvez utiliser Evernote comme stockage cloud pour enregistrer vos notes numériques.

💡Conseil de pro : tirez le meilleur parti d'Evernote grâce à ces modèles Evernote gratuits et prêts à l'emploi pour vos notes, tâches et projets.

9. Microsoft OneNote (idéal pour la prise de notes numériques au format libre)

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote organise vos idées à l'aide de blocs-notes, de sections et de pages, tout en vous permettant de taper, de dessiner ou d'insérer des images n'importe où. L'encre numérique et la reconnaissance de l'écriture manuscrite rendent le griffonnage naturel, avec la possibilité de convertir des notes désordonnées en texte propre et consultable. Copilot, alimenté par l'IA, aide à résumer les notes et à générer des idées, tandis que la transcription audio transforme les enregistrements en contenu organisé et consultable.

Fonctionnalités clés de Microsoft OneNote

Créez un index cliquable qui renvoie vers différentes pages ou sections de votre bloc-notes

Marquez les notes, projets, tâches ou idées importants avec des étiquettes telles que « À faire », « Important » ou « Question » pour les filtrer efficacement

Notez rapidement vos pensées, rappels ou tâches dans un format de note autocollante léger

Limites de Microsoft OneNote

L'outil n'est pas très fiable pour la synchronisation, qui prend beaucoup de temps sur plusieurs appareils

La fonctionnalité d'écriture manuscrite avec le stylo doit être améliorée, car les traits ne sont pas très fluides

Tarifs de Microsoft OneNote

Inclus dans l'abonnement Microsoft 365, à partir de 69,99 $/an

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft OneNote ?

Un avis G2 dit :

Il est facile à utiliser et contient de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter directement des fichiers audio et vidéo aux notes, d'étiqueter, de rechercher et de classer facilement nos fichiers.

Elle est facile à utiliser et contient de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter directement des fichiers audio et vidéo aux notes, d'étiqueter, de rechercher et de classer facilement nos fichiers.

🎁 Bonus : modèles OneNote gratuits pour la gestion de projet

10. Dynalist (idéal pour la création de plans hiérarchiques et la gestion des tâches)

via Dynalist

Dynalist est votre espace de réflexion personnel, structuré quand vous en avez besoin, flexible quand vous n'en avez pas besoin. La boîte de réception Quick Capture vous permet de noter instantanément vos idées, afin que rien ne se perde avant que vous ayez le temps de les organiser.

Plus qu'un simple bloc-notes, Dynalist fait également office de gestionnaire de tâches léger. Le marquage par date, les tâches récurrentes et les rappels vous aident à respecter vos délais et à prendre de bonnes habitudes sans effort. Et grâce aux checklists intégrées, les tâches en retard s'affichent en rouge et vous envoient les rappels nécessaires.

Fonctionnalités clés de Dynalist

Ajustez les thèmes, les polices de caractères et les niveaux de zoom pour créer une installation personnalisée

Déplacez, supprimez, étiquetez ou mettez en forme plusieurs puces en masse pour gagner du temps lors des modifications en masse

Choisissez entre un accès en lecture seule ou en modification complète pour une collaboration fluide

Limites de Dynalist

Certains utilisateurs signalent qu'ils ne peuvent pas modifier les résultats directement dans la section de recherche. Ils doivent revenir au point original pour effectuer les modifications, ce qui peut être fastidieux

L'application peut sauter une ou deux lignes lors de la copie et du collage de plusieurs lignes, ce qui nécessite une entrée manuelle ligne par ligne

Tarifs Dynalist

Free Forever

Pro : 9,99 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Dynalist

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (34 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynalist ?

Un avis Capterra dit :

Dynalist est un logiciel extrêmement facile à utiliser qui vous permet d'organiser vos idées dans de simples listes. Je l'utilise beaucoup pour planifier mes tâches, prendre des notes sur les livres ou les blogs que j'ai lus, ainsi que pour réfléchir à des idées. J'ai souscrit à leur forfait pro et je bénéficie même de sauvegardes quotidiennes sur mon compte Gmail et Dropbox.

Dynalist est un logiciel extrêmement facile à utiliser qui vous permet d'organiser vos idées dans de simples listes. Je l'utilise beaucoup pour planifier mes tâches, prendre des notes sur les livres ou les blogs que j'ai lus, ainsi que pour réfléchir à des idées. J'ai souscrit à leur forfait pro et bénéficie même de sauvegardes quotidiennes sur mon compte Gmail et Dropbox.

Prendre des notes plus intelligemment avec ClickUp

Avec les innombrables applications de prise de notes sécurisées disponibles, la vraie question est : pourquoi se contenter de prendre des notes ? ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre bien plus. ClickUp Docs structure vos documents, AI Notetaker transcrit et résume vos réunions, et les modèles intégrés simplifient les notes récurrentes.

Besoin d'idées rapides ? Le bloc-notes ClickUp est toujours à portée de main. Et grâce à la conformité SOC 2, au respect du RGPD et au chiffrement de niveau entreprise, vos notes restent en sécurité pendant que vous restez productif.

👉🏽 Allez plus loin avec vos notes : inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !