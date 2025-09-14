les 10 meilleurs outils d'IA conformes à la norme HIPAA pour des soins de santé sécurisés en 2025

65 % des 100 plus grands hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis ont récemment été victimes d'une violation de données. C'est un avertissement clair si vous travaillez avec des informations médicales protégées (PHI).

Utiliser des outils d'IA standard non conformes à la norme HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) revient à verrouiller la porte d'entrée tout en laissant la porte arrière grande ouverte : vous risquez une grave violation dans des environnements où la sécurité des données est non négociable.

L'IA est déjà en train de transformer les notes cliniques, l'engagement des patients et le travail administratif ; un outil inadapté peut également ouvrir la voie à des violations de la loi HIPAA.

Dans cet article, nous avons sélectionné des outils d'IA conformes à la norme HIPAA qui aident les professionnels de santé à respecter les exigences réglementaires sans compromettre la rapidité ou la précision. 🤖

Lorsque vous choisissez un outil d'IA pour des paramètres cliniques ou la communication avec les patients, vérifiez qu'il protège les informations sensibles et fournit l'assistance pour la gestion de la conformité HIPAA. 🛡️

Voici ce qu'il faut rechercher :

Chiffrement des données : choisissez un outil d'IA qui utilise un chiffrement de bout en bout (en transit et au repos) pour empêcher tout accès non autorisé

Contrôles d'accès : utilisez l'accès basé sur les rôles, l'authentification multifactorielle et les journaux d'audit inviolables pour surveiller l'utilisation des données

*accords de partenariat commercial (BAA) : demandez à vos fournisseurs de signer des accords de partenariat commercial, confirmant qu'ils respectent les obligations HIPAA en tant que partenaires commerciaux

stockage cloud sécurisé : *optez pour une infrastructure compatible HIPAA et certifiée SOC 2 Type II

délai d'expiration automatique de la session :* recherchez les délais d'expiration automatiques afin de minimiser l'exposition des informations médicales protégées sur les appareils laissés sans surveillance

Anonymisation des données : assurez-vous que l'outil prend en charge l'assistance de la dépersonnalisation/pseudonymisation lorsque cela est approprié

Surveillance en temps réel : Choisissez des plateformes offrant une surveillance continue et des alertes en cas d'accès anormal

*contrôle des versions : utilisez le contrôle des versions pour le suivi des modifications en cours aux notes cliniques tout en conservant les originaux à des fins de conformité

Ces outils vont au-delà de la simple commodité : ils sont conçus pour protéger les données sensibles, effectuer l'automatisation des tâches routinières et garantir que votre organisation soit toujours prête pour les audits.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp – Gestion des tâches conforme à la norme HIPAA – Suivi des projets – Collaboration en temps réel – IA générative pour la documentation Équipes de soins de santé gérant les flux de travail et les tâches cliniques Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Updox – Messagerie sécurisée – Partage de documents – Télésanté et planification intégrées – Stockage cloud conforme à la norme HIPAA Professionnels de santé et cabinets médicaux ayant besoin d'une communication sécurisée avec leurs patients et d'une coordination du calendrier Tarification personnalisée Jotform – Formulaires conformes à la norme HIPAA – Envois cryptés – Flux de travail automatisés – Intégrations avec les systèmes EHR Équipes de soins de santé ayant besoin de formulaires d'admission et de formulaires électroniques personnalisables pour les patients Forfait Free ; forfaits payants à partir de 34 $/mois TrueVault automatise le traitement des DSAR – Assure le suivi de la conformité des fournisseurs – Maintient les normes HIPAA en matière de confidentialité des données Organisations gérant plusieurs fournisseurs et besoins en matière de confidentialité À partir de 49 $/mois par utilisateur IBM Watson Health – Interactions avec les patients basées sur l'IA – Infrastructure cloud conforme à la norme HIPAA – Automatisation intelligente à grande échelle Systèmes de santé d'entreprise nécessitant une infrastructure IA à grande échelle conforme à la norme HIPAA Tarification personnalisée CareCloud – Création de notes cliniques alimentées par l'IA – Planification des rendez-vous des prestataires – Gestion de la facturation et du cycle des revenus Les équipes de soins de santé automatisent les tâches cliniques et administratives Tarification personnalisée Fireflies – Transcription des réunions – Éléments à prendre – Collaboration entre les équipes – Cryptage conforme à la norme HIPAA Équipes de soins de santé ayant besoin d'informations et de collaboration pour leurs réunions Forfait Free ; à partir de 18 $/mois par utilisateur Azure Health Bot – Assistants virtuels conformes à la norme HIPAA – Protocoles de triage – Options de déploiement personnalisables Les organismes de santé qui ont besoin d'assistants de santé virtuels évolutifs et sécurisés Offre gratuite ; à partir de 500 $/mois Infermedica – Outils de vérification des symptômes validés cliniquement – Admission avant la visite – Assistance au triage en temps réel Les fournisseurs de soins de santé guident les patients à distance grâce à la vérification des symptômes et au triage Tarification personnalisée Qventus – Planification automatisée des interventions chirurgicales – Planification des sorties – Flux de travail de coordination des soins Grands systèmes hospitaliers automatisant les flux de travail hospitaliers et la coordination périopératoire Tarification personnalisée

Qu'il s'agisse d'organiser les flux de travail des patients, d'automatiser la documentation clinique ou de gérer vos informations médicales protégées, ces outils d'IA conformes à la norme HIPAA répondent à des exigences de conformité strictes :

*clickUp (idéal pour la gestion sécurisée des projets et des flux de travail dans le domaine de la santé)

Transformez vos notes cliniques en tâches exploitables conformes à la norme HIPAA en quelques secondes avec ClickUp

ClickUp offre aux fournisseurs de soins de santé un espace de travail sécurisé et centralisé pour gérer tout, des flux de travail cliniques et du suivi des projets à la gestion des stocks et à la documentation des patients.

Conçu pour répondre à la complexité des opérations de santé, ClickUp for Healthcare Teams rationalise les tâches administratives sans compromettre la conformité HIPAA.

Gérez l'ensemble de votre flux de travail dans le domaine de la santé de manière sécurisée et efficace, le tout en un seul endroit avec ClickUp

conformité de niveau entreprise pour la protection des informations médicales protégées*

ClickUp prend en charge les exigences du RGPD et de la loi HIPAA, permettant aux utilisateurs de signer un accord de partenariat commercial (BAA), ce qui en fait une solution légitime pour les entités couvertes traitant des informations de santé protégées (PHI). Grâce au chiffrement au repos et en transit, à la conformité SOC 2 et aux contrôles d'accès basés sur les rôles, la plateforme garantit la protection des informations sensibles.

📮 ClickUp Insight : Alors que 34 % des utilisateurs font entièrement achever aux systèmes d'IA, un groupe légèrement plus important (38 %) adopte une approche « faire confiance, mais vérifier ». Un outil autonome qui ne connaît pas votre contexte de travail présente souvent un risque plus élevé de générer des réponses inexactes ou insatisfaisantes. C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, l'IA qui établit la connexion entre la gestion de projet, la gestion des connaissances et la collaboration au sein de votre environnement de travail, et qui s'intègre à des outils tiers.

Fonctionnalités avancées de sécurité et de visibilité

Avec ClickUp Sécurité, les équipes activent l'authentification à deux facteurs, les délais d'expiration automatiques des sessions et les journaux d'audit détaillés afin de maintenir une visibilité et un contrôle total sur les données des patients.

Les équipes du secteur de la santé utilisent ClickUp pour simplifier toutes leurs tâches, de la planification des soins et l'attribution des tâches à l'enregistrement des demandes et la révision des contrats. La vue « Charge de travail », la vue « Calendrier » et les automatisations des tâches récurrentes de la plateforme permettent une coordination en temps réel entre les différents services.

*iA générative conforme à la norme HIPAA avec ClickUp Brain

🎥 Découvrez comment l'automatisation des tâches par l'IA dans ClickUp réduit le travail manuel et aide les équipes à rester conformes. De l'attribution automatique des tâches à la mise à jour des statuts et à l'envoi de rappels, l'IA garantit la sécurité, la traçabilité et l'efficacité des flux de travail, ce qui permet aux équipes du secteur de la santé et chargées de la conformité de se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur la paperasserie.

Avec ClickUp Brain, les équipes de soins de santé peuvent utiliser l'IA générative pour résumer automatiquement les dossiers, générer du contenu et recevoir de l'aide pour la documentation dans un environnement conforme à la norme HIPAA.

Exemple d'utilisation :

Par exemple, lorsqu'on lui demande de générer un résumé sur un patient, voici un échantillon d'invite et la réponse que ClickUp Brain pourrait fournir :

Donnez une invitation rapide et simple à ClickUp Brain

La réponse : Voici ce qu'a répondu ClickUp Brain :

Générez des résumés de patients en quelques secondes avec ClickUp Brain

Parlez-vous Texte dans Brain Max : capturez le contexte clinique sans ralentir les soins

Avec ClickUp Brain Max, les cliniciens peuvent dicter en toute sécurité leurs notes, leurs tâches et leurs suivis directement dans leur environnement de travail ClickUp

Pour les dirigeants, rapidité et conformité doivent aller de pair. La fonction Talk to Text de Brain Max permet aux cliniciens et aux équipes soignantes de dicter des notes, des tâches et des suivis directement dans votre espace de travail sécurisé, ce qui réduit le nombre de clics, préserve le contexte et minimise les risques liés au copier-coller.

*documentation plus rapide : transformez les mises à jour vocales en notes ou tâches structurées en quelques secondes

Moins de transferts : conservez les décisions, les actions et les pistes d'audit au même endroit

Conçu pour les flux de travail HIPAA : à utiliser dans un environnement compatible HIPAA dans le cadre d'un BAA avec accès basé sur les rôles, chiffrement en transit/au repos et délais d'expiration automatisés

Résultat : moins de lourdeurs administratives, une responsabilité plus claire et moins de risques de fuite des informations médicales protégées entre des outils non connectés.

ClickUp rationalise le flux des notes cliniques, des documents de recherche et des formulaires d'admission, permettant ainsi aux établissements de santé de répondre plus rapidement aux besoins des patients et aux exigences administratives. Des modèles personnalisés, des tableaux de bord et des intégrations avec des outils tels que Google Drive, Outlook, Slack et MS Teams vous permettent de créer un système entièrement connecté.

Des demandes de mise à jour des dossiers médicaux électroniques au suivi des stocks et à la gestion des patients, ClickUp garantit la sécurité, l'organisation et l'évolutivité des opérations.

Il est conçu pour fournir l'assistance nécessaire aux pratiques de santé modernes tout en restant conforme aux normes réglementaires.

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Cryptez toutes les informations médicales protégées à l'aide du protocole AES-256 au repos et TLS 1. 2 en transit

Automatisez la planification des rendez-vous des patients et les flux de travail avec ClickUp Brain

Limitez l'accès aux données à l'aide de rôles personnalisés et de permission basées sur les rôles

Suivez l'activité des utilisateurs grâce à des journaux d'audit détaillés et au contrôle de la version

Créez des formulaires d'admission conformes à la norme HIPAA et établissez la connexion avec des pipelines de tâches

Collaborez en temps réel sur la recherche, la documentation et les notes cliniques

Gérez la charge de travail des soignants et les calendriers de rendez-vous grâce à la planification par glisser-déposer

Stockez les contrats et les dossiers des patients avec une sécurité garantie par une infrastructure cloud certifiée SOC 2

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées telles que l'assistance HIPAA sont limitées au forfait Enterprise

Certains utilisateurs signalent des rapports de courbe d'apprentissage abrupte en matière de personnalisation en raison du grand nombre de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

*évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 000 avis)

que pensent les utilisateurs réels de ClickUp ?*

Kaylee Hatch, responsable de marque chez Accueil Pulse, résume parfaitement la situation :

ClickUp peut être adapté à presque tous les besoins en matière de gestion de projet. Il est suffisamment technique pour gérer de grands projets interdépartementaux d'une année sur l'autre, tout en étant personnalisable pour fonctionner comme une simple checklist quotidienne.

ClickUp peut être adapté à presque tous les besoins en matière de gestion de projet. Il est suffisamment technique pour gérer de grands projets interdépartementaux d'une année sur l'autre, tout en étant personnalisable pour fonctionner comme une simple checklist quotidienne.

🔍 Le saviez-vous ? Vida Health a augmenté sa productivité marketing de 50 % grâce à ClickUp et a gagné plus de 8 heures par semaine rien qu'en réunions. Dans un contexte clinique, ce gain de temps peut se traduire par des soins plus rapides pour les patients, moins de retards administratifs et une coordination plus étroite entre les équipes, conforme à la norme HIPAA.

2. Updox (idéal pour une communication sécurisée avec les patients et une coordination basée sur un calendrier)

via Updox

Updox combine la télésanté, le partage de documents, la messagerie avec les patients et la planification du calendrier dans un environnement de travail unique et conforme à la norme HIPAA. Il est conçu pour les professionnels de santé qui ont besoin d'une solution fiable et intégrée qui offre une connexion transparente à la plupart des dossiers médicaux électroniques (DME).

Il vous permet de gérer de manière transparente les soins virtuels et la coordination au sein du cabinet, sans avoir à passer d'un système à l'autre. Avec Updox, l'ensemble du flux de gestion de projet de vos soins de santé s'effectue via un système centralisé conçu pour gérer en toute sécurité les informations de santé protégées (PHI).

Updox simplifie également la coordination entre les équipes grâce à des vues calendaires et un accès centralisé, afin que vos équipes d'accueil, de facturation et cliniques restent alignées sans avoir à rechercher des fichiers ou des données sur les patients.

Les meilleures fonctionnalités d'Updox

Envoyez et recevez des messages de sécurité concernant les patients à partir d'une boîte de réception centralisée

Partagez, marquez et acheminer instantanément des fax, des formulaires et des fichiers entre les différents services

Acceptez les paiements des patients à partir d'appareils mobiles grâce à des flux de travail de facturation intégrés

Limites d'Updox

L'interface semble dépassée par rapport aux outils plus récents

Personnalisation limitée pour les besoins de l'entreprise

Tarifs Updox

Tarification personnalisée

évaluations et avis Updox*

G2 : 4,4/5,0 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,2/5,0 (plus de 110 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos d'Updox ?

Un utilisateur G2 déclare :

Nous utilisons le plus souvent le fax UpDox. Il nous permet d'avoir nos fax entrants et sortants à portée de main. Il est également intégré à notre DME, ce qui facilite le téléchargement de documents provenant d'autres fournisseurs, prestataires.

Nous utilisons le plus souvent le fax UpDox. Il nous permet d'avoir nos fax entrants et sortants à portée de main. Il est également intégré à notre DME, ce qui facilite le téléchargement de documents provenant d'autres fournisseurs, prestataires.

✨ Conseil bonus : lorsque vous sélectionnez un outil d'IA, veillez toujours à signer un accord de partenariat d'entreprise (BAA) avant de traiter des informations médicales protégées (PHI). Un accord de partenariat d'entreprise n'est pas facultatif. Si votre fournisseur d'IA refuse de signer un tel accord, cela signifie qu'il n'est pas conforme à la norme HIPAA, quelles que soient les affirmations figurant sur son site.

3. Jotform (idéal pour l'admission des patients et les formulaires électroniques conformes à la norme HIPAA)

via Jotform

Jotform simplifie la collecte et la gestion des données des patients grâce à des formulaires personnalisés faciles à créer, personnalisables et entièrement conformes à la norme HIPAA.

Il se distingue pour les équipes de soins de santé qui ont besoin de solutions fiables et sans code pour les formulaires d'admission, les demandes de rendez-vous, les documents de consentement et le recouvrement des paiements. Une fois activée, la conformité HIPAA inclut le cryptage des formulaires, le stockage protégé dans le cloud et la disponibilité d'un accord de partenariat commercial (BAA) pour les entités couvertes.

Vous pouvez personnaliser vos formulaires, automatiser les flux de travail et synchroniser les réponses avec des applications cloud, des systèmes de dossiers médicaux électroniques ou des tableaux de projet grâce à ses intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Créez des formulaires conformes à la norme HIPAA grâce à la logique conditionnelle et au traitement crypté des envois

Acceptez les paiements des patients via Stripe, Square ou PayPal directement dans les formulaires

Générez automatiquement des tâches à partir des envois de formulaires à l'aide de Jotform Boards

Intégrez plus de 150 applications, notamment des outils de stockage cloud, de CRM et de DME

Limites de Jotform

Jotform exige que les utilisateurs passent au forfait Gold ou Enterprise pour activer les fonctionnalités HIPAA

Conformité HIPAA disponible uniquement avec les forfaits Enterprise et Gold

Les nombreuses options de personnalisation des formulaires peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Jotform

Forfait Free

Bronze : 39 $/mois par utilisateur

Silver : 49 $/mois par utilisateur

Gold : 129 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis Jotform*

G2 : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?*

Un utilisateur G2 déclare :

Il est très facile de créer un lien vers mon profil et mon formulaire de contact chaque mois, lorsque les réservations sont ouvertes. Je l'utilise tous les jours pour consulter les idées de mes clients et m'assurer que je dessine les bons éléments ; honnêtement, cela a changé ma vie !

Il est très facile de créer un lien vers mon profil et mon formulaire de contact chaque mois, lorsque les réservations sont ouvertes. Je l'utilise tous les jours pour consulter les idées de mes clients et m'assurer que je dessine les bons éléments ; honnêtement, cela a changé ma vie !

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 276 millions de dossiers médicaux ont été compromis rien qu'en 2024. Cela représente plus de 81 % de la population américaine, ce qui montre que les violations de données ne sont plus des évènements isolés, mais systématiques. L'utilisation d'outils d'IA non conformes dans les paramètres cliniques ne fait qu'accroître cette exposition.

4. TrueVault (idéal pour l'automatisation de la confidentialité et la supervision des fournisseurs conformes à la norme HIPAA)

TrueVault se concentre sur un seul objectif, la conformité en matière de confidentialité des données, et le remplit parfaitement. Pour les organismes de santé soumis aux réglementations HIPAA et aux lois sur le consentement des patients dans plusieurs États, TrueVault simplifie ce qui serait autrement un processus complexe et logistique.

Avec TrueVault, vous bénéficiez d'un moteur d'automatisation qui traite les DSAR (demandes d'accès aux données) dans les délais et à grande échelle.

Il suit les fournisseurs afin de signaler les risques potentiels en matière de confidentialité tout en couvrant les principales réglementations telles que HIPAA, CCPA et GDPR, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes de soins de santé qui doivent se conformer aux exigences fédérales et étatiques.

Les meilleures fonctionnalités de TrueVault

Automatisez le traitement des DSAR conformes à la norme HIPAA et le suivi des demandes à partir d'un tableau de bord centralisé

Surveillez plus de 2 500 fournisseurs pour détecter les risques et les lacunes en matière de conformité dans le traitement des informations médicales protégées

Lancez un centre de confidentialité hébergé pour garantir la transparence vis-à-vis des patients et leur permettre de se désinscrire

Générez et maintenez les avis légalement requis pour le consentement et l'utilisation des données

Limites de TrueVault

Pas d'outils de collaboration intégrés à la plateforme pour la planification ou la gestion des documents

Conçu principalement pour la conformité en matière de confidentialité, et non pour des flux de travail cliniques plus larges

Tarifs TrueVault

Essentiel : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 79 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur TrueVault*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment élaborer des politiques et procédures informatiques efficaces

5. IBM Watson Health (idéal pour les infrastructures d'IA à grande échelle conformes à la norme HIPAA)

via IBM

IBM Watson Health apporte toute la puissance d'une grande entreprise aux outils d'IA conformes à la norme HIPAA. Cet outil offre une intégration technologique approfondie, une surveillance réglementaire et une automatisation intelligente à grande échelle.

De Watson Assistant pour les interactions avec les patients basées sur l'IA à l'infrastructure cloud conforme à la norme HIPAA, IBM propose une suite complète de solutions de gestion clinique. La plateforme combine l'IA générative, la protection des données et l'automatisation des processus au sein d'un seul et même écosystème.

Que vous optimisiez les flux de travail cliniques, assuriez la sécurité des données des patients ou effectuez l'automatisation de l'infrastructure informatique, IBM permet aux organismes de santé de se conformer à la réglementation HIPAA à chaque étape.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Health

Déployez une infrastructure cloud compatible HIPAA pour les systèmes cliniques et les informations médicales protégées (PHI)

Utilisez des chatbots alimentés par l'IA pour réduire les erreurs humaines et traiter les requêtes des patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Automatisez les flux de travail dans le domaine de la santé à travers la chaîne d'approvisionnement, la planification et les systèmes informatiques

Améliorez la posture de sécurité des données grâce à des outils dédiés à la protection des données et au contrôle d'accès

Limites d'IBM Watson Health

L'installation et la personnalisation nécessitent une assistance technique dédiée

Ne convient pas aux petits cabinets ou aux flux de travail légers

Tarifs IBM Watson Health

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur IBM Watson Health*

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? 79 % des meilleurs hôpitaux ont obtenu une note D ou inférieure dans le cadre de gestion des risques liés à la cybersécurité. La majorité des établissements de premier plan ne satisfont pas aux critères de sécurité de base. Il est essentiel de sélectionner des fournisseurs d'IA qui assurent l'assistance SOC 2, HIPAA et BAA pour combler cette lacune.

6. CareCloud (Idéal pour les dossiers médicaux électroniques basés sur l'IA et l'automatisation des flux de travail cliniques)

via CareCloud

CareCloud propose une suite complète d'outils d'IA conformes à la norme HIPAA, de gestion des dossiers médicaux électroniques et d'optimisation du cycle de revenus, tous adaptés aux pratiques modernes en matière de soins de santé.

L'avantage de cette plateforme réside dans son moteur d'IA intégré, CirrusAI Guide, qui utilise l'IA générative pour établir des diagnostics en temps réel, automatiser la création de notes cliniques et fournir une assistance pour la planification des traitements.

Grâce aux outils de documentation basés sur l'IA de CareCloud, les médecins peuvent éviter la saisie manuelle des données et se concentrer davantage sur les soins. Son guide CirrusAI se distingue des outils EHR standard en réduisant le temps consacré à la documentation. Le système intègre la planification, la facturation et les dossiers, ce qui facilite la gestion des visites virtuelles et des calendriers du personnel pour les équipes.

Les meilleures fonctionnalités de CareCloud

Automatisez vos notes cliniques à l'aide d'outils de documentation basés sur l'IA

Rationalisez la planification des rendez-vous des fournisseurs, prestataires et l'engagement des patients à partir d'un seul tableau de bord

Optimisez la facturation, les demandes de remboursement et les recouvrements grâce à des outils de cycle de revenus basés sur l'IA

Limites de CareCloud

Les fonctionnalités de rapports peuvent nécessiter une installation supplémentaire pour être personnalisées

Certains utilisateurs signalent des rapports d'une courbe d'apprentissage initiale lors de la prise en main

Tarifs CareCloud

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur CareCloud*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 3,5/5,0 (plus de 110 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de CareCloud ?*

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez CareCloud Community, c'est la simplicité avec laquelle nous pouvons planifier les rendez-vous de nos clients ; cela améliore la collaboration en réseau. J'apprécie également le service personnalisé, qui se montre très patient et serviable lorsqu'il s'agit de répondre aux questions.

Ce que j'apprécie le plus chez CareCloud Community, c'est la simplicité avec laquelle nous pouvons planifier les rendez-vous de nos clients ; cela améliore la collaboration en réseau. J'apprécie également le service personnalisé, qui se montre très patient et serviable lorsqu'il s'agit de répondre aux questions.

💡 Conseil de pro : ne vous fiez pas aux outils généraux dont les garanties de sécurité sont vagues. Ce n'est pas parce qu'un outil utilise le cryptage qu'il répond aux normes HIPAA. Recherchez des certifications telles que SOC 2 Type II, ISO 27001 et les attestations HIPAA.

7. Fireflies (idéal pour la transcription de réunions et la collaboration dans le domaine de la santé conformément à la norme HIPAA)

via Fireflies

Fireflies transforme vos réunions en documents consultables, résumés et sécurisés. Pour les équipes de soins de santé, cela signifie une documentation clinique automatisée, des interactions précises avec les patients et un partage des informations entre les équipes, tout en respectant la maintenance HIPAA.

Grâce aux protections SOC 2, RGPD et HIPAA (y compris les accords d'associé d'entreprise), Fireflies garantit que vos données audio, transcriptions et notes sont cryptées et stockées de manière sécurisée.

La plateforme est un fournisseur, prestataire de service, offrant un moyen simple d'enregistrer et de revoir les discussions, que ce soit lors de consultations avec des patients, d'examens internes de cas ou de synchronisation entre les services.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Transcrivez et résumer vos réunions conformes à la norme HIPAA grâce à un chiffrement de bout en bout

Utilisez AskFred pour effectuer une requête et récupérer instantanément des discussions passées avec l'IA

Détectez automatiquement les intervenants et générez des éléments d'action à partir de n'importe quelle réunion

Synchronisez vos notes et transcriptions sur plus de 50 outils, notamment les plateformes EHR, CRM et de planification

Limites de Fireflies

Les analyses avancées peuvent nécessiter un forfait premium

Le bruit de fond peut parfois réduire la précision de la transcription

Tarifs Fireflies. ai

Forfait Free

Forfait Pro : 18 $/mois par utilisateur

forfait Business* : 29 $/mois par utilisateur

*forfait Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Fireflies.ai*

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Un utilisateur G2 déclare :

L'utilisation de Fireflies a révolutionné ma façon de travailler. Je peux désormais partager des notes avec les participants à la réunion et disposer d'un compte rendu précis de la réunion, des points d'action et des prochaines étapes. Mes clients l'apprécient également beaucoup.

L'utilisation de Fireflies a révolutionné ma façon de travailler. Je peux désormais partager des notes avec les participants à la réunion et disposer d'un compte rendu précis de la réunion, des points d'action et des prochaines étapes. Mes clients l'apprécient également beaucoup.

💡 Conseil de pro : activez l'accès basé sur le rôle et la journalisation des audits. Même les meilleurs outils ne sont aussi sécurisés que les personnes qui les utilisent. Assurez-vous que votre plateforme prend en charge les permission au niveau utilisateur, l'authentification multifactorielle et les pistes d'audit pour le suivi de qui a accédé à quoi et quand.

8. Azure Health Bot (idéal pour créer des assistants de santé virtuels conformes à la norme HIPAA)

via Azure

Azure Health Bot est conçu pour garantir une sécurité, une évolutivité et une personnalisation maximales grâce à l'IA. Il vous permet de déployer des agents de discussion formés à la terminologie clinique, alimentés par des protocoles de triage et conformes à la norme HIPAA.

Vous pouvez déployer des bots sur des sites Web, des portails patients ou Microsoft Teams, tout en respectant des politiques strictes en matière de conservation des données, de consentement des utilisateurs et de journalisation des audits.

Avec plus de 50 certifications de conformité mondiales et spécifiques au secteur de la santé, notamment HITRUST, ISO 27001 et SOC 2, il est conçu pour répondre à des exigences réglementaires strictes.

Les meilleures fonctionnalités d'Azure Health Bot

Créez des bots conformes à la norme HIPAA avec des protocoles de triage intégrés et des bases de connaissances cliniques

Intégrez-les aux DME à l'aide des connexions de données FHIR pour des interactions personnalisées avec les patients

Appliquez les politiques de confidentialité grâce à des contrôles relatifs au consentement, aux délais d'expiration des sessions et aux pistes d'audit

Déployez des bots sur plusieurs canaux, notamment Microsoft Teams et des sites web personnalisés

Limites d'Azure Health Bot

Nécessite une installation technique et une expertise Azure pour un déploiement complet

Idéal pour les organisations qui utilisent déjà l'infrastructure Microsoft

Tarifs Azure Health Bot

Niveau gratuit

Niveau standard : 500 $/mois

évaluations et avis sur Azure Health Bot*

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

que disent les utilisateurs réels d'Azure Health Bot ?*

Un utilisateur G2 déclare :

« Facile à souscrire, à développer et à intégrer. Les services web sont très faciles à utiliser dans le cadre d'un projet. Ils sont également accompagnés d'un guide d'utilisation très utile pour l'intégration. Les SDK sont très simples et faciles à utiliser.

« Facile à souscrire, à développer et à intégrer. Les services web sont très faciles à utiliser dans le cadre d'un projet. Ils sont également accompagnés d'un guide d'utilisation très utile pour l'intégration. Les SDK sont très simples et faciles à utiliser.

🔍 Le saviez-vous ? 100 % des hôpitaux analysés présentaient des problèmes de configuration SSL/TLS. Même les pratiques de chiffrement fondamentales sont souvent négligées. Cela renforce la nécessité de disposer d'outils offrant un chiffrement de bout en bout et un stockage cloud sécurisé par défaut, et non sous forme de modules complémentaires optionnels.

9. Infermedica (idéal pour le triage virtuel et la vérification des symptômes conformes à la norme HIPAA)

via Infe r medica

Infermedica est spécialisée dans le triage clinique et l'évaluation des symptômes à l'aide de l'IA. Cela offre aux fournisseurs de soins de santé un moyen de sécurité de guider les patients avant même qu'ils n'entrent dans la clinique.

Sa plateforme de conseils médicaux combine un vérificateur de symptômes dynamique, un module d'admission avant la visite et un copilote de triage infirmier afin de rationaliser les flux de travail et de réduire les visites en personne évitables.

Ce qui distingue Infermedica, c'est sa précision clinique. Le système est formé à partir de protocoles médicaux validés. Il fonctionne conformément aux directives Schmitt-Thompson, des protocoles de triage standardisés couramment utilisés par les infirmières et les centres d'appel pour évaluer les symptômes pédiatriques par téléphone et déterminer les étapes de soins appropriées.

Infermedica recueille les symptômes, les données démographiques et les facteurs de risque afin de fournir des conseils en temps réel tout en respectant les normes HIPAA, RGPD, SOC 2 et ISO 27001.

Les meilleures fonctionnalités d'Infermedica

Guidez les patients grâce à des outils de vérification des symptômes et de triage cliniquement validés

Automatisez la collecte des données avant la visite afin de réduire la charge de travail liée à l'admission

Déployez une infirmière copilote pour fournir une assistance aux décisions de triage plus rapides et plus sûres

Intégrez via l'API pour assurer la connexion directe des données relatives aux symptômes à votre DME ou à votre plateforme

Limites d'Infermedica

Une mise en œuvre personnalisée peut nécessiter une assistance pour les intégrations complexes

Le tableau de bord de rapports est moins avancé que celui des plateformes axées sur l'analyse

Tarifs Infermedica

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Infermedica

G2 : nombre insuffisant d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Infermedica ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

« L'API Infermedica offre une grande précision d'un point de vue médical, ce qui inspire confiance dans les résultats. D'un point de vue technique, l'API est suffisamment flexible pour nous permettre d'adapter notre solution aux besoins de nos clients. »

« L'API Infermedica offre une grande précision d'un point de vue médical, ce qui renforce la confiance dans les résultats. D'un point de vue technique, l'API est suffisamment flexible pour nous permettre d'adapter notre solution aux besoins de nos clients. »

💡 Conseil de pro : examinez attentivement les politiques de mise à jour de vos fournisseurs. La conformité HIPAA n'est pas une installation ponctuelle. Sélectionnez des fournisseurs qui proposent des mises à jour de sécurité régulières, une surveillance en temps réel et une assistance en cas d'incident afin de maintenir la conformité à mesure que les menaces évoluent.

10. Qventus (Idéal pour automatiser les flux de travail hospitaliers et la coordination périopératoire)

via Qventus

Qventus met l'automatisation de l'IA au premier plan des opérations hospitalières, en remplaçant les tâches d'administrateur manuelles par des systèmes intelligents. La plateforme se connecte directement aux dossiers médicaux électroniques pour automatiser la planification des sorties, la programmation des cas et la gestion de la capacité.

Ses équipes d'IA surveillent les flux de travail, prévoient les goulots d'étranglement et prennent des mesures immédiates pour coordonner les tâches entre les différents services. La solution de coordination des soins périopératoires permet aux équipes de préadmission de préparer plus efficacement les patients, ce qui se traduit par une réduction pouvant atteindre 40 % des annulations d'opérations chirurgicales.

Le module « Inpatient Capacity » automatise la planification des sorties anticipées et mobilise les ressources d'assistance afin d'accélérer la libération des lits sans alourdir la charge de travail du personnel. Orbita aide les équipes de soins de santé à communiquer de manière sécurisée avec les patients grâce à des discussions automatisées, des rappels et des outils de coordination des soins.

Les meilleures fonctionnalités de Qventus

Automatisez la planification des interventions chirurgicales et la préparation préopératoire grâce à des assistants opérationnels automatisés basés sur /IA

Réduisez la durée des séjours et libérez plus rapidement les lits d'hospitalisation grâce à la planification des sorties intégrée au DME

Optimisez l'utilisation des salles d'opération et réduisez les annulations grâce à des flux de travail coordonnés

Donnez plus d'autonomie au personnel de première ligne en supprimant les frictions administratives dans tous les domaines des soins

Limites de Qventus

Conçu pour les grands systèmes hospitaliers dotés d'une infrastructure complexe

Nécessite une intégration avec les plateformes et les flux de travail EHR existants

Tarifs Qventus

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Qventus*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment se préparer et réussir votre audit de conformité informatique

11. Orbita (idéal pour l'engagement des patients conforme à la norme HIPAA et l'automatisation de l'accueil numérique)

via Or b ita

Orbita offre une expérience patient automatisée, du premier contact au suivi post-traitement. Ses assistants virtuels alimentés par l'IA réduisent les frictions dans la planification des rendez-vous, l'éducation des patients et la coordination des soins, tout en fonctionnant dans un environnement conforme à la norme HIPAA.

Au cœur de cette solution se trouve Digital Front Door d'Orbita, un chatbot qui intègre la recherche conversationnelle, la vérification des symptômes et la prise de rendez-vous. Grâce à leur compréhension du langage naturel, ces assistants réduisent la surcharge des centres d'appels et orientent efficacement les patients.

Son système Care Navigation offre l'assistance pour l'admission, la documentation, la préparation préopératoire et les rappels postopératoires. Ce logiciel de gestion de projet de soins de santé suit l'état de préparation des patients, identifie les personnes à risque et permet aux fournisseurs de réaliser une prévision du volume des interventions.

Les meilleures fonctionnalités d'Orbita

Suivez l'état de préparation des patients et leur conformité avant l'intervention grâce à des outils de navigation des soins

Réduisez la charge de travail du personnel en gérant la communication par e-mail, SMS et voix

Personnalisez l'engagement des patients tout en assurant la maintenance des flux de travail conformes à la norme HIPAA

Limites d'Orbita

Nécessite un effort d'intégration pour une connexion complète aux systèmes EHR existants

Les fonctionnalités proposées peuvent être plus que nécessaires pour les petites cliniques

Tarifs Orbita

Tarification personnalisée

évaluations et avis Orbita*

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Orbita ?

Un utilisateur G2 déclare :

Orbita est un excellent assistant vocal et chatbot alimenté par l'IA qui excelle dans le secteur des soins de santé. Sa capacité à améliorer la communication et les fonctionnalités en libre-service démontre son extraordinaire efficacité. Ces qualités favorisent considérablement l'augmentation de la productivité et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Orbita est un excellent assistant vocal et chatbot alimenté par l'IA qui excelle dans le secteur des soins de santé. Sa capacité à améliorer la communication et les fonctionnalités en libre-service démontre son extraordinaire efficacité. Ces qualités favorisent considérablement l'augmentation de la productivité et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

📖 À lire également : Comment mettre en œuvre un cadre de gestion des risques liés à la cybersécurité

Au-delà des meilleurs choix, voici quelques autres outils d'IA conformes à la norme HIPAA qui offrent de solides fonctionnalités aux équipes de soins de santé.

: Il s'agit d'une plateforme de communication sécurisée qui centralise les messages, les messages vocaux et les SMS des patients dans une seule boîte de réception conforme à la norme HIPAA Spruce Health: Il s'agit d'une plateforme de communication sécurisée qui centralise les messages, les messages vocaux et les SMS des patients dans une seule boîte de réception conforme à la norme HIPAA

: DeepScribe est un assistant médical basé sur l'IA qui écoute pendant les consultations des patients et génère automatiquement des documents cliniques DeepScribe: DeepScribe est un assistant médical basé sur l'IA qui écoute pendant les consultations des patients et génère automatiquement des documents cliniques

: il s'agit d'un assistant de soins virtuel qui guide les patients dans la vérification des symptômes, le triage, la prise de rendez-vous et le suivi Gyant: il s'agit d'un assistant de soins virtuel qui guide les patients dans la vérification des symptômes, le triage, la prise de rendez-vous et le suivi

Protégez la confidentialité des patients tout en rationalisant les flux de travail dans ClickUp

Les outils d'IA conformes à la norme HIPAA sont désormais la norme pour les équipes de soins de santé qui cherchent à maintenir la sécurité, la conformité et la compétitivité. Que vous gériez des données sensibles sur les patients, automatisiez les formulaires d'admission ou développiez vos activités, la technologie appropriée fait une différence mesurable.

Chaque outil de cette liste apporte quelque chose d'unique, des systèmes EHR complets à l'automatisation axée sur la confidentialité et la prise de note basée sur l'IA. Mais si vous recherchez une plateforme unique qui combine la gestion des tâches, la collaboration sécurisée et une protection conforme à la norme HIPAA, ClickUp se démarque.

Restez conforme, réduisez les risques et gérez vos opérations de santé de manière plus intelligente. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅