les 13 meilleures alternatives à Bugsnag pour la surveillance des erreurs en 2025

📌 Lorsque la surveillance des erreurs de Crowdstrike n'a pas détecté un bug critique dans le logiciel de vérification du contenu avant son déploiement, cela a provoqué des plantages sur des millions de systèmes Windows à travers le monde. Les dégâts : des compagnies aériennes ont annulé des vols, des hôpitaux ont reporté des opérations chirurgicales, des banques n'ont pas pu traiter des transactions et même les panneaux d'affichage de Times Square ont affiché des écrans bleus de la mort. Cet incident a mis en évidence comment un seul point de défaillance dans la surveillance des erreurs peut avoir des répercussions à l'échelle mondiale.

Le bon outil de surveillance des erreurs peut faire la différence entre une catastrophe numérique et une exécution sans faille.

Bien que Bugsnag soit un choix populaire pour la surveillance des erreurs, l'évolution des exigences des projets et le besoin de solutions plus complètes ont conduit les équipes à explorer d'autres options.

Si vous recherchez des alternatives offrant une surveillance robuste des performances, des informations réelles sur les utilisateurs et des capacités d'intégration transparentes, vous êtes au bon endroit. Ce guide passe en revue les meilleures alternatives à Bugsnag disponibles, afin de vous aider à trouver celle qui correspond le mieux aux besoins de votre équipe.

📊 Une étude montre que faire des compromis sur les tests logiciels est un pari risqué qui peut avoir des conséquences désastreuses. Selon le CISQ, les logiciels de mauvaise qualité ont coûté plus de 2 000 milliards de dollars à l'économie américaine rien qu'en 2020.

Les meilleures alternatives à Bugsnag en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Suivi et résolution des tâches liées aux bugs Modèles de bugs, automatisation, collaboration en temps réel Forfait Free ; personnalisations disponibles pour les entreprises Sentry Suivi et diagnostic des erreurs en temps réel Traces de pile, surveillance des performances, état des versions Forfait Free ; personnalisations disponibles pour les entreprises Raygun Rapports détaillés sur les plantages avec informations sur les performances Surveillance réelle des utilisateurs, relecture des sessions, tableaux de bord Forfaits payants à partir de 40 $/mois Rollbar Amélioration continue du code et alertes en temps réel Regroupement des erreurs assisté par IA, flux d'erreurs en direct Forfait Free ; forfaits payants à partir de 16 $/mois Datadog Surveillance unifiée des performances et de l'infrastructure APM, journaux, traces, indicateurs d'infrastructure Forfait Free ; forfaits payants à partir de 18 $/mois AppSignal Surveillance complète pour les applications Ruby et Elixir Suivi des erreurs, indicateurs de performance, surveillance des hôtes Forfait Free ; personnalisations disponibles pour les entreprises New Relic Observabilité de bout en bout dans toutes les applications APM, journaux, synthèses, tableaux de bord Forfait Free ; personnalisations disponibles pour les entreprises Honeybadger. io Surveillance tout-en-un pour les équipes de développement et d'exploitation Surveillance de la disponibilité, suivi des erreurs, surveillance cron Forfait Free ; forfaits payants à partir de 26 $/mois Airbrake Surveillance légère des erreurs pour les équipes de développement Suivi du déploiement, alertes en temps réel, intégrations Forfaits payants à partir de 19 $/mois LogRocket Surveillance frontale avec informations sur le comportement des utilisateurs Replay de session, analyse de produit, suivi des performances Forfait Free ; forfaits payants à partir de 69 $/mois Better Stack Surveillance du temps de disponibilité et des incidents Pages de statut, alertes, tableaux de bord, journaux Forfait Free ; tarification personnalisée Splunk Observability Surveillance et analyse de niveau entreprise Surveillance de l'infrastructure, APM, analyses en temps réel Tarification personnalisée Instabug Rapports de bugs et surveillance des performances dans l'application Replay de session, sondages auprès des utilisateurs, rapports sur les plantages Tarification personnalisée

📊 Fait concret : 88 % des développeurs estiment que la surveillance traditionnelle des erreurs ne répond pas à leurs attentes. La correction des bugs et des erreurs dans le code est le principal point faible des développeurs.

Les meilleures alternatives à Bugsnag

Si vous recherchez des outils qui vont au-delà des capacités de Bugsnag, comme une meilleure surveillance des utilisateurs réels, des informations plus approfondies sur les problèmes de performances ou une structure tarifaire plus flexible, cette liste est faite pour vous.

Plongeons-nous dans notre sélection.

1. ClickUp (Idéal pour le suivi et la résolution des tâches liées aux bugs)

Commencez avec ClickUp Rationalisez l'ensemble du processus de gestion des bugs grâce à des flux de travail personnalisables et des outils collaboratifs

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les équipes à gérer et à résoudre efficacement les tâches liées aux bugs. Grâce à sa gestion des tâches hautement personnalisable, ses modèles dédiés aux bugs et ses fonctionnalités de collaboration en temps réel, ClickUp rationalise l'ensemble du processus de suivi des bugs. Les équipes peuvent facilement capturer, hiérarchiser et attribuer les bugs, garantissant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet avec les tâches ClickUp.

ClickUp s'intègre parfaitement aux outils de développement populaires tels que GitHub et Sentry, permettant la synchronisation automatique des problèmes et un flux de travail unifié pour les équipes d'ingénieurs. Les tableaux de bord ClickUp offrent une visibilité instantanée sur le statut des bugs, la charge de travail des équipes et les délais de résolution, tandis que les automatisations ClickUp permettent d'éliminer les étapes manuelles répétitives, accélérant ainsi la résolution des bugs et améliorant la productivité globale.

Découvrez comment les automatisations ClickUp peuvent vous aider à gérer les révisions de code, à automatiser le suivi des bugs et à rationaliser les transferts de projets. 👇

Le modèle de suivi des bugs ClickUp vous aidera à signaler, suivre et résoudre efficacement les bugs logiciels. Avec des vues personnalisables et des formulaires intégrés, il rationalise l'ensemble du processus de suivi des bugs, permettant aux équipes de rester organisées et alignées.

Obtenez un modèle gratuit Gagnez du temps sur le suivi des problèmes grâce à des vues prédéfinies, des statuts personnalisés, des champs personnalisés et bien plus encore avec le modèle de suivi des bugs ClickUp

Fonctionnalités clés du modèle :

Plusieurs vues personnalisables : Liste, Tableau (Kanban), Charge de travail, Échéancier et Formulaire

Statuts prédéfinis et champs personnalisés pour un suivi clair de la progression

Formulaires de rapport de bug faciles à utiliser, pouvant être partagés ou intégrés

Gestion de la charge de travail et de l'échéancier pour surveiller la capacité de l'équipe et planifier les initiatives

Installation sans code pour une mise en œuvre et une collaboration rapides

👍 L'avantage : la plateforme tout-en-un de ClickUp centralise le suivi des bugs, l'attribution des tâches et la collaboration. Cette approche unifiée rationalise l'ensemble du processus de résolution des bugs, le rendant plus rapide et plus efficace.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les bugs à l'aide de listes ou de dossiers dédiés : créez des espaces spécifiques pour le suivi des bugs, utilisez créez des espaces spécifiques pour le suivi des bugs, utilisez les formulaires ClickUp pour la saisie des bugs et classez-les par équipes ou par gravité pour une visibilité claire

Hiérarchisez et catégorisez les bugs : appliquez appliquez les champs personnalisés ClickUp pour définir la priorité (P0 à P4), l'impact et la reproductibilité, selon un modèle de hiérarchisation structuré

Automatisez les flux de travail : utilisez utilisez les automatisations pour acheminer, escalader et notifier les équipes des bugs critiques en fonction de leur gravité et du nombre de rapports

Collaborez efficacement : conservez toutes les discussions, mises à jour et affectations dans les tâches liées aux bugs à l'aide des commentaires, des @mentions et des commentaires assignés

Suivez la progression visuellement : utilisez les vues Tableau, Liste, Calendrier ou Gantt pour surveiller le statut des bugs et les échéanciers de résolution

Signalez et améliorez : tirez parti tirez parti des tableaux de bord ClickUp pour connaître les tendances en matière de bugs et les performances de l'équipe, et documentez les enseignements tirés dans des documents ou des tableaux blancs pour une amélioration continue

Limitations de ClickUp

Peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison de son interface riche en fonctionnalités

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage avec les automatisations et les modèles

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato, déclare :

ClickUp me permet non seulement de suivre l'avancement des projets et de détecter les risques à un stade précoce, mais m'aide également en tant que collaborateur individuel dans mes tâches quotidiennes.

ClickUp me permet non seulement de suivre les projets et de détecter les risques à un stade précoce, mais m'aide également en tant que collaborateur individuel dans mes tâches quotidiennes.

💡 Conseil de pro : utilisez les flux de travail, les formulaires de saisie et les vues personnalisables du modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp pour rationaliser la correction des bugs, renforcer la collaboration et livrer plus rapidement de meilleurs produits.

2. Sentry (Idéal pour la surveillance et le débogage des erreurs en temps réel)

via Sentry

Sentry est un outil de surveillance des erreurs de premier plan qui aide les développeurs à détecter, trier et résoudre les erreurs dans les applications web, mobiles et les systèmes backend. Réputé pour ses capacités en temps réel, Sentry offre un contexte complet sur les traces de pile, les fils d'Ariane et le comportement des utilisateurs afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.

Que vous déboguer des erreurs JavaScript, suiviez des requêtes réseau ou analysiez les goulots d'étranglement dans les applications cloud, Sentry fournit à vos équipes d'ingénieurs les outils dont elles ont besoin pour garder une longueur d'avance sur les bugs critiques. Il s'intègre également à GitHub, Jira et Slack pour accélérer la réponse aux incidents.

👍 L'avantage : si vous recherchez un outil de surveillance des performances qui combine la surveillance des performances des applications et les rapports sur les plantages, Sentry est un bon choix, en particulier pour les équipes qui souhaitent prendre des décisions basées sur les données et obtenir des informations exploitables.

Meilleures fonctionnalités de Sentry

Suivi des erreurs en temps réel avec traces de pile détaillées

Surveillance des performances pour les applications frontales et backend

Replay de session pour une meilleure visibilité sur les interactions des utilisateurs

Alertes personnalisées, regroupement des problèmes et analyse des tendances des erreurs

Intégrations avec GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, et plus encore

SDK open source pour des dizaines de langages et de frameworks

Limites de Sentry

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités de surveillance des performances peuvent nécessiter un forfait supérieur

L'interface utilisateur du tableau de bord peut sembler encombrée en raison du volume important de données

Tarifs Sentry

Développeur : Free

Équipe : à partir de 26 $/mois (facturé annuellement)

Business : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sentry

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sentry ?

Un utilisateur G2 déclare :

Sentry me sauve la mise lorsqu'un problème survient en dehors de la couverture des tests : je suis informé des bugs qui atteignent la production dès qu'ils se produisent et j'ai une vision très claire de leur cause. Ils ont même une fonctionnalité expérimentale de solutions IA qui fonctionne très bien !

Sentry me sauve la mise lorsqu'un problème survient en dehors de la couverture des tests : je suis informé des bugs qui atteignent la production dès qu'ils se produisent et j'ai une vision très claire de leur cause. Ils ont même une fonctionnalité expérimentale d'IA qui fonctionne très bien !

3. Raygun (Idéal pour le suivi approfondi des erreurs et la surveillance des utilisateurs réels)

via Raygun

Raygun est un puissant outil de surveillance des erreurs conçu pour surveiller les performances des applications et signaler les plantages sur les applications Web, mobiles et de bureau. Il excelle dans la surveillance des utilisateurs réels grâce à une relecture détaillée des sessions et à l'analyse du comportement des utilisateurs, aidant ainsi les équipes à comprendre l'impact des erreurs sur l'expérience client.

Avec Raygun, les ingénieurs logiciels et les équipes produit obtiennent des données exploitables sur les problèmes de performance, la stabilité des applications et les modèles d'erreurs. Son système d'alerte automatisé et son analyse des causes profondes facilitent la hiérarchisation des bugs qui affectent le plus les utilisateurs. Il s'intègre également à des plateformes populaires telles que GitHub, Jira et Slack pour une gestion fluide des flux de travail.

👍 L'avantage : si vous recherchez un outil qui va au-delà du simple suivi des erreurs et offre des informations détaillées sur la stabilité des applications et les interactions des utilisateurs, Raygun est une bonne alternative à Bugsnag.

Meilleures fonctionnalités de Raygun

Surveillance réelle des utilisateurs avec relecture détaillée des sessions

Rapports sur les plantages et suivi des erreurs avec données de diagnostic complètes

Surveillance des performances pour les applications Web et mobiles

Analyse des causes profondes et regroupement des erreurs

Intégrations avec GitHub, Jira, Slack et plus encore

Alertes et tableaux de bord personnalisables

Limitations de Raygun

Peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes ou les applications à fort volume

Certains utilisateurs mentionnent que l'interface peut être complexe au début

Assistance hors ligne limitée pour les applications mobiles

Tarifs Raygun

Rapports sur les plantages : à partir de 40 $/mois

Pulsation (surveillance des utilisateurs réels) : à partir de 80 $/mois

Surveillance des performances des applications : à partir de 80 $/mois

Évaluations et avis sur Raygun

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Raygun ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Raygun, c'est sa capacité à fournir des alertes et des notifications en temps réel, ce qui me permet de rester informé de tout problème pouvant survenir et de le résoudre immédiatement. Cela m'a aidé à maintenir un niveau élevé de satisfaction client et à garantir le bon fonctionnement de mes applications à tout moment.

Ce que j'apprécie le plus chez Raygun, c'est sa capacité à fournir des alertes et des notifications en temps réel, ce qui me permet de rester informé de tout problème pouvant survenir et de le résoudre immédiatement. Cela m'a aidé à maintenir un niveau élevé de satisfaction client et à garantir le bon fonctionnement de mes applications à tout moment.

4. Rollbar (Idéal pour la surveillance des erreurs en temps réel et l'assistance au déploiement continu)

via Rollbar

Rollbar est un outil de surveillance des erreurs populaire axé sur le suivi des erreurs en temps réel et le regroupement automatique des erreurs afin de réduire le bruit pour les développeurs et les équipes d'ingénierie. Il offre de riches fonctionnalités de surveillance des performances des applications et prend en charge plusieurs langues et frameworks, ce qui en fait une alternative polyvalente à Bugsnag.

Rollbar se distingue par sa forte intégration dans les pipelines CI/CD, aidant les équipes à détecter les bugs dès le début du processus de déploiement. Il offre également une surveillance détaillée des performances, des alertes et des diagnostics des causes profondes, afin que les équipes produit puissent maintenir la stabilité des applications et optimiser efficacement les performances des applications.

👍 L'avantage : vous bénéficiez d'une visibilité claire sur les erreurs qui se produisent dans vos applications web et vos systèmes backend, ainsi que d'outils pour attribuer, hiérarchiser et résoudre les problèmes plus rapidement.

Meilleures fonctionnalités de Rollbar

Suivi des erreurs en temps réel avec regroupement automatique

Assistance disponible dans plusieurs langues et frameworks

Intégration avec des outils CI/CD tels que Jenkins, GitHub Actions et CircleCI

Surveillance des performances et alertes

Flux de travail personnalisés pour le tri des problèmes

API complète pour une personnalisation avancée

Limitations de Rollbar

Les tarifs peuvent être élevés pour les petites équipes ou les start-ups

Certains utilisateurs trouvent que la courbe d'apprentissage est élevée pour les fonctionnalités avancées

Selon certains avis, l'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Tarifs Rollbar

Forfait Free

Essentials : 16 $/mois pour 25 000 évènements

Avancé : 32 $/mois pour un volume de 25 000 évènements

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Rollbar

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rollbar ?

Un utilisateur G2 dit :

C'est extrêmement important pour le service client. Nous avons connecté l'outil à Slack, donc la première chose que nous faisons chaque matin est de vérifier le canal et toutes les erreurs signalées par nos utilisateurs. Vous disposez ainsi de nombreuses informations pour corriger les bugs de votre application.

C'est extrêmement important pour le service client. Nous avons connecté l'outil à Slack, donc la première chose que nous faisons chaque matin est de vérifier le canal et toutes les erreurs signalées par nos utilisateurs. Vous disposez ainsi de nombreuses informations pour corriger les bugs de votre application.

5. Datadog (Idéal pour la surveillance complète des performances des applications et de l'infrastructure)

via Datadog

Datadog est une plateforme cloud de surveillance des performances des applications et de surveillance de l'infrastructure conçue pour les ingénieurs logiciels, les équipes DevOps et les équipes produit. Elle offre une visibilité unifiée sur l'ensemble de votre pile : serveurs, bases de données, applications et services tiers.

Grâce à des fonctionnalités telles que des tableaux de bord en temps réel, des alertes personnalisables et des analyses détaillées, Datadog aide les équipes à détecter rapidement les problèmes de performances, à surveiller la stabilité des applications et à comprendre le comportement des utilisateurs grâce à des données de télémétrie riches. Il prend en charge la surveillance des utilisateurs réels et la collecte des journaux afin de fournir un contexte complet sur les erreurs et l'état du système.

👍 L'avantage : la capacité de Datadog à corréler les indicateurs, les traces et les journaux en fait la solution idéale pour les organisations qui cherchent à connecter le suivi des erreurs à la performance des applications et à la santé de l'infrastructure au sens large.

Meilleures fonctionnalités de Datadog

Surveillance de bout en bout des performances des applications et de l'infrastructure

Tableaux de bord interactifs en temps réel et alertes

Gestion et analyse des journaux

Surveillance réelle des utilisateurs et relecture des sessions

Intégrations étendues (AWS, Azure, Kubernetes, etc.)

Détection des anomalies alimentée par l'IA

Limitations de Datadog

Peut être coûteux à mesure que l'utilisation augmente, en particulier avec l'ingestion de journaux

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs en raison de la richesse des fonctionnalités

Certains utilisateurs signalent une interface utilisateur complexe

Tarifs Datadog

Free

Avantage : à partir de 18 $ par hôte/mois

Enterprise : tarification personnalisée en fonction des fonctionnalités et de l'échelle

Évaluations et avis Datadog

G2 : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Datadog ?

Un utilisateur G2 dit :

Datadog est particulièrement performant dans la détection des incidents. Datadog permet de surveiller en temps réel la santé des services, avec des alertes configurées via des intégrations telles que PagerDuty. Cela nous aide à détecter rapidement les problèmes de production, à minimiser les temps d'arrêt et à respecter les engagements SLA/SLO.

Datadog est particulièrement performant dans la détection des incidents. Datadog permet de surveiller en temps réel la santé des services, avec des alertes configurées via des intégrations telles que PagerDuty. Cela nous aide à détecter rapidement les problèmes de production, à minimiser les temps d'arrêt et à respecter les engagements SLA/SLO.

6. AppSignal (idéal pour une surveillance facile des performances des applications web et des systèmes backend)

via AppSignal

AppSignal est un outil de surveillance des performances spécialement conçu pour les développeurs et les équipes d'ingénieurs travaillant sur des applications web et des systèmes backend. Il offre un moyen simple de surveiller les performances des applications, de suivre les erreurs et d'analyser le comportement des utilisateurs avec une installation minimale.

AppSignal offre des fonctionnalités telles que le suivi des erreurs, la surveillance des utilisateurs réels et les indicateurs de performance dans une interface claire et conviviale pour les développeurs. Il fournit des informations exploitables en combinant les journaux, les indicateurs et les traces, ce qui aide les équipes à identifier rapidement les problèmes de performance et à améliorer la stabilité des applications.

👍 L'avantage : C'est une bonne alternative à Bugsnag pour les équipes qui recherchent une solution simple et fiable, axée sur la surveillance essentielle de la santé des applications, sans complexité excessive.

Meilleures fonctionnalités d'AppSignal

Suivi et alerte des erreurs

Surveillance réelle des utilisateurs avec relecture des sessions

Indicateurs de performance et analyses

Installation légère avec assistance pour les frameworks populaires (Ruby, Elixir, Node.js)

Instrumentation automatique des systèmes backend

Limitations d'AppSignal

Intégrations limitées par rapport aux plateformes plus importantes

Peut manquer de fonctionnalités avancées nécessaires aux grandes entreprises

Les tarifs peuvent être élevés pour les petites équipes à mesure que l'utilisation augmente

Tarifs AppSignal

Essai gratuit disponible

Tarification personnalisée pour les forfaits Enterprise

Évaluations et avis sur AppSignal

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AppSignal ?

Un utilisateur G2 dit :

Il fournit tous les outils importants pour surveiller notre application. Il est très simple à mettre en œuvre et, grâce à AppSignal, nous sommes en mesure de diagnostiquer facilement tout problème potentiel avec notre application et de la maintenir en état de fonctionnement sans aucun problème. Ils continuent d'améliorer leurs services et leur service client est fantastique.

Il fournit tous les outils importants pour surveiller notre application. Il est très simple à mettre en œuvre et, grâce à AppSignal, nous sommes en mesure de diagnostiquer facilement tout problème potentiel avec notre application et de la faire fonctionner sans aucun problème. Ils continuent d'améliorer leurs services et leur service client est fantastique.

7. New Relic (Idéal pour la surveillance complète des performances des applications et l'analyse en temps réel)

via New Relic

New Relic est une puissante plateforme de surveillance des performances des applications (APM) appréciée des ingénieurs logiciels, des équipes DevOps et des équipes produit. Elle offre une visibilité approfondie sur l'ensemble de votre pile, des interactions des utilisateurs en front-end à l'infrastructure back-end et aux applications basées sur le cloud.

Avec New Relic, vous bénéficiez d'une surveillance détaillée des erreurs, d'une surveillance des utilisateurs réels, de rapports sur les plantages et d'une surveillance des performances, le tout sur une seule plateforme. Ses analyses en temps réel et ses tableaux de bord personnalisables aident les équipes à identifier les problèmes de performances, à optimiser la stabilité des applications et à améliorer l'expérience client globale.

👍 L'avantage : New Relic se distingue par ses fonctionnalités riches et son évolutivité, ce qui le rend adapté aux organisations qui ont besoin d'un outil de surveillance couvrant tout, des requêtes réseau à la santé de l'infrastructure.

Meilleures fonctionnalités de New Relic

Surveillance complète, y compris les systèmes backend et frontend

Surveillance réelle des utilisateurs avec relecture des sessions

Alertes et diagnostics avancés

Analyses puissantes et tableaux de bord personnalisables

Assistance native dans le cloud et sur site

Limitations de New Relic

Peut être complexe à mettre en place et à configurer pour les petites équipes

La structure tarifaire peut être coûteuse pour les startups ou les petits projets

Courbe d'apprentissage plus raide en raison des fonctionnalités étendues

Tarifs New Relic

Free

Tarification personnalisée pour les forfaits Standard, Pro et Enterprise

Évaluations et avis sur New Relic

G2 : 4,2/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de New Relic ?

Un utilisateur G2 dit :

Le principal avantage de New Relic est de tout regrouper au même endroit. Grâce aux journaux en temps réel, à l'APM et à la surveillance de l'infrastructure, j'ai une vue complète sans avoir à changer d'outil. L'interface utilisateur est claire, les tableaux de bord sont personnalisables et la configuration des alertes est très simple. Cela permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Le principal avantage de New Relic est de tout regrouper au même endroit. Grâce aux journaux en temps réel, à l'APM et à la surveillance de l'infrastructure, je dispose d'une vue complète sans avoir à changer d'outil. L'interface utilisateur est claire, les tableaux de bord sont personnalisables et la configuration des alertes est très simple. Les problèmes sont détectés avant qu'ils ne s'aggravent.

8. Honeybadger. io (Idéal pour une surveillance fiable des erreurs avec une installation simple)

Honeybadger. io est un outil de surveillance des erreurs simple, conçu pour aider les développeurs et les équipes d'ingénierie à suivre les erreurs, les plantages et les problèmes de performances dans les applications web et les systèmes backend. Il fournit des alertes d'erreur en temps réel, des données d'erreur détaillées et une gestion automatisée des incidents.

👍 L'avantage : Honeybadger. io se distingue comme une alternative à Bugsnag pour les équipes qui recherchent une solution de surveillance des applications cloud facile à utiliser, axée sur le suivi des erreurs et la stabilité des applications sans complexité excessive.

Meilleures fonctionnalités de Honeybadger. io

Surveillance des erreurs en temps réel avec rapports détaillés

Surveillance de la disponibilité incluse

Intégration simple avec les frameworks et outils populaires

Alertes intelligentes pour réduire le bruit

Replay de session pour capturer le comportement des utilisateurs

Limitations de Honeybadger. io

Fonctionnalités avancées de surveillance des performances limitées par rapport aux plateformes plus importantes

Les tarifs peuvent augmenter en fonction du volume d'erreurs

Moins adapté aux infrastructures très grandes et complexes

Tarifs Honeybadger. io

Forfait Free

Équipe : 26 $/mois

Business : 80 $/mois

Évaluations et avis Honeybadger. io

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

📮 Insight ClickUp : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats réels : QubicaAMF a réduit le temps consacré aux rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

9. Airbrake (idéal pour la surveillance complète des erreurs et les alertes)

via Airbrake

Airbrake est un outil de surveillance des erreurs populaire, connu pour son suivi des erreurs puissant, ses notifications en temps réel et ses rapports d'erreurs détaillés. Il aide les ingénieurs logiciels et les équipes produit à identifier, diagnostiquer et corriger rapidement les erreurs qui affectent les performances et la stabilité des applications web et des systèmes backend.

👍 L'avantage : Airbrake est une bonne alternative à Bugsnag pour les équipes qui ont besoin de rapports de plantage robustes, de traces de pile détaillées et d'une intégration avec les outils de gestion de projet et de développement populaires.

Meilleures fonctionnalités d'Airbrake

Notifications d'erreurs en temps réel avec alertes personnalisables

Contexte détaillé des erreurs, y compris les journaux de console et les requêtes réseau

Assistance pour de nombreux langages de programmation et frameworks

S'intègre à Slack, Jira, GitHub et plus encore

Regroupement des erreurs pour réduire le bruit

Limitations d'Airbrake

Les tarifs peuvent être élevés pour les grandes équipes ou les volumes d'erreurs importants

L'interface utilisateur peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Surveillance des performances des applications limitée par rapport aux plateformes tout-en-un

Tarifs Airbrake

Dev : à partir de 19 $/mois

Basic : à partir de 38 $/mois

Avantage : à partir de 76 $/mois

Évaluations et avis sur Airbrake

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

10. LogRocket (Idéal pour la surveillance des utilisateurs réels et la relecture des sessions)

via LogRocket

LogRocket se distingue comme un puissant outil de surveillance des utilisateurs réels et de surveillance des performances qui va au-delà du simple suivi des erreurs. Il enregistre les interactions des utilisateurs et fournit une relecture des sessions afin que les développeurs et les équipes produit puissent voir exactement ce que les utilisateurs ont vécu avant qu'une erreur ou un problème de performance ne se produise.

👍 L'avantage : améliore la stabilité des applications et la santé des applications en combinant la surveillance des performances avec des informations sur le comportement des utilisateurs et des diagnostics d'erreurs détaillés.

Meilleures fonctionnalités de LogRocket

Replay de session pour regarder les sessions des utilisateurs et diagnostiquer les problèmes

Surveillance des performances et suivi des erreurs en temps réel

Enregistrement des requêtes réseau et capture des journaux de console

Intégration avec des outils populaires tels que Jira, GitHub et Slack

Tableaux de bord pertinents combinant les données d'erreur, le comportement des utilisateurs et les indicateurs de performance

Limitations de LogRocket

Peut devenir coûteux à mesure que le nombre de sessions utilisateur augmente

L'installation nécessite un certain apprentissage pour une utilisation optimale

Idéal pour la surveillance frontale ; le suivi des erreurs en arrière-plan est limité

Tarifs LogRocket

Free

Équipe : à partir de 69 $/mois

Avantage : à partir de 295 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LogRocket

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LogRocket ?

Un utilisateur G2 déclare :

Avec LogRocket, je suis de plus en plus disposé à publier des produits après avoir corrigé tous les bugs visibles, puis après avoir revu le tout dans LogRocket avec de vrais utilisateurs. C'est comme si je regardais par-dessus l'épaule de mes utilisateurs de manière invisible.

Avec LogRocket, je suis de plus en plus disposé à publier des produits après avoir corrigé tous les bugs visibles, puis après avoir revu le tout dans LogRocket avec de vrais utilisateurs. C'est comme si je regardais par-dessus l'épaule de mes utilisateurs de manière invisible.

11. Better Stack (idéal pour la surveillance complète des erreurs et la surveillance de la disponibilité)

via Better Stack

Better Stack est un outil de surveillance des performances des applications et de surveillance des erreurs basé sur le cloud, conçu pour offrir une visibilité complète sur vos applications et votre infrastructure. Il combine le suivi des erreurs, la surveillance des performances et la surveillance de la disponibilité sur une seule plateforme, ce qui en fait une excellente alternative à Bugsnag pour les équipes qui recherchent une solution intégrée.

👍 L'avantage : avec Better Stack, les ingénieurs logiciels et les équipes DevOps peuvent suivre les erreurs, surveiller la stabilité des applications et obtenir des informations exploitables pour améliorer les performances des applications et résoudre rapidement les problèmes de performances.

Les meilleures fonctionnalités de Better Stack

Surveillance complète, y compris le backend, le frontend et l'infrastructure

Surveillance du temps de disponibilité avec alertes en temps réel

Suivi des erreurs avec diagnostics et journaux détaillés

Gestion des incidents et pages de statut pour la communication

Intégrations faciles avec Slack, PagerDuty et bien plus encore

Limitations de Better Stack

Les tarifs peuvent être un obstacle pour les très petites équipes ou les start-ups

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur moins intuitive que celle de ses concurrents

Analyses avancées limitées pour les déploiements à très grande échelle

Meilleurs tarifs Stack

Forfait Free

Payez à l'utilisation : à partir de 29 $/mois

Évaluations et avis Better Stack :

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Better Stack ?

Un utilisateur G2 déclare :

Les tableaux de bord sont clairs et visuellement attrayants, ce qui permet de suivre facilement les performances en un coup d'œil. Une fois, nous avons eu un problème critique à minuit, et grâce aux notifications Slack instantanées de Better Stack, nous l'avons résolu en moins de 10 minutes.

Les tableaux de bord sont clairs et visuellement attrayants, ce qui permet de suivre facilement les performances en un coup d'œil. Une fois, nous avons eu un problème critique à minuit, et grâce aux notifications Slack instantanées de Better Stack, nous l'avons résolu en moins de 10 minutes.

12. Splunk Observability (idéal pour la surveillance des performances des applications d'entreprise)

via Splunk Observability

Splunk Observability est une puissante plateforme de surveillance des performances des applications et de surveillance des utilisateurs réels conçue pour les environnements complexes à grande échelle. Elle offre aux équipes d'ingénieurs une visibilité complète sur leurs applications, leur infrastructure et l'expérience utilisateur grâce à des analyses avancées et des informations basées sur l'IA.

👍 L'avantage : idéal pour les entreprises qui ont besoin de diagnostics approfondis, d'outils de surveillance pour leur infrastructure et de décisions basées sur les données à partir d'erreurs et d'indicateurs complets.

La solution Splunk permet de suivre les erreurs, de surveiller la stabilité des applications et d'identifier les problèmes de performances en temps réel sur les applications Web et les systèmes backend.

Meilleures fonctionnalités de Splunk Observability

APM unifié, surveillance de l'infrastructure et surveillance des utilisateurs réels

Détection des anomalies et analyse prédictive basées sur l'IA

Tableaux de bord détaillés de surveillance des performances avec alertes personnalisables

Évolutivité pour les applications cloud volumineuses et les infrastructures complexes

Intégrations avec les outils de développement et les plateformes cloud populaires

Limitations de Splunk Observability

Prix plus élevé que de nombreuses alternatives, ce qui peut ne pas convenir aux petites équipes

Courbe d'apprentissage plus raide en raison des fonctionnalités avancées et de la complexité

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut être déroutante au début

Tarifs Splunk Observability

Tarification personnalisée en fonction de l'utilisation et de l'échelle

Évaluations et avis sur Splunk Observability

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Splunk Observability ?

Un utilisateur G2 déclare :

Splunk fournit des indicateurs tels que des traces et des journaux en temps réel. J'apprécie le modèle en cascade des traces de service, qui me permet de voir clairement les dépendances entre les services et d'identifier celui qui pose problème.

Splunk fournit des indicateurs tels que des traces et des journaux en temps réel. J'apprécie le modèle en cascade des traces de service, qui me permet de voir clairement les dépendances entre les services et d'identifier celui qui pose problème.

13. Instabug (idéal pour les rapports sur les plantages d'applications mobiles et les commentaires dans les applications)

via Instabug

Instabug est un outil de surveillance des erreurs spécialisé dans les applications mobiles, qui fournit des rapports détaillés sur les plantages, une surveillance des utilisateurs réels et des commentaires des utilisateurs directement depuis l'application. Il est parfait pour les développeurs mobiles et les équipes produit qui souhaitent améliorer la stabilité des applications et les performances des applications en fonction du comportement des utilisateurs en temps réel et de la relecture des sessions.

👍 L'avantage : Instabug fournit des données de diagnostic riches telles que des journaux de console, des requêtes réseau et des détails sur les appareils afin d'identifier rapidement les problèmes de performances et les erreurs.

Meilleures fonctionnalités d'Instabug

Rapports sur les bugs et les plantages dans l'application avec des données de diagnostic détaillées

Surveillance réelle des utilisateurs avec relecture des sessions pour les applications mobiles

Collecte des commentaires des utilisateurs pour une expérience client améliorée

Intégrations avec des outils populaires de gestion de projet et de suivi des erreurs

Alertes automatisées et capacités de gestion des incidents

Limitations d'Instabug

Principalement axé sur les applications mobiles, limité à la surveillance Web ou backend

Les tarifs peuvent être élevés pour les petites équipes ou les start-ups

Certains utilisateurs trouvent l'installation initiale complexe en fonction de l'architecture de l'application

Tarifs Instabug

Starter : tarification personnalisée

Croissance : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Instabug

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Instabug ?

Un utilisateur G2 dit :

Instabug offre aux équipes mobiles des informations inégalées pour anticiper, diagnostiquer et résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.

Instabug offre aux équipes mobiles des informations inégalées pour anticiper, diagnostiquer et résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.

🚨 Alerte critique : Le coût moyen des temps d'arrêt a atteint 9 000 dollars par minute pour les grandes entreprises. Pour les entreprises à haut risque telles que celles du secteur financier ou de la santé, les temps d'arrêt peuvent dépasser 5 millions de dollars par heure dans certains cas, sans compter les amendes ou pénalités éventuelles.

Pourquoi choisir une alternative à Bugsnag ?

Bien que Bugsnag soit un bon outil de surveillance des erreurs, il n'est pas forcément adapté à toutes les équipes. Certains utilisateurs signalent des limitations dans la surveillance des utilisateurs réels, la relecture des sessions et la personnalisation des tableaux de bord pour obtenir des informations plus détaillées sur les performances. D'autres trouvent la structure tarifaire moins flexible à mesure que leur équipe s'agrandit ou que leurs besoins évoluent.

Les alternatives à Bugsnag vont souvent au-delà du suivi des erreurs, offrant des fonctionnalités avancées telles que la surveillance des performances des applications, des alertes en temps réel, des relectures complètes des sessions et un suivi intégré des bugs. Ces capacités aident les équipes d'ingénieurs à obtenir des informations exploitables, à améliorer la stabilité des applications et à enrichir l'expérience client.

Que vous recherchiez une meilleure visibilité sur le comportement des utilisateurs, une meilleure collaboration entre les équipes produit ou un outil adapté à votre budget, passer de Bugsnag pourrait vous permettre de débloquer un débogage plus rapide et une gestion plus intelligente des incidents. Découvrez les meilleures alternatives à Bugsnag à prendre en considération.

💡 Conseil de pro : Combiner le suivi des bugs avec un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp peut réduire le temps moyen nécessaire pour résoudre les problèmes, car les tâches, les discussions et les données d'erreur restent dans un environnement de travail unique et centralisé.

Choisissez l'alternative Bugsnag adaptée à votre équipe

Trouver les meilleures alternatives à Bugsnag dépend des besoins uniques de votre équipe, qu'il s'agisse d'un suivi approfondi des erreurs, d'une surveillance transparente des performances ou de rapports en temps réel sur les plantages. Des outils tels que ClickUp se distinguent non seulement par leur puissant suivi des bugs, mais aussi par la rationalisation de la collaboration et l'automatisation des flux de travail dans tous vos projets.

Si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui aide vos équipes d'ingénieurs et de produits à suivre les bugs, à surveiller les performances des applications et à améliorer leur stabilité grâce à des modèles et des intégrations faciles à utiliser, ClickUp est clairement la solution idéale.

Prêt à simplifier le suivi des bugs et la surveillance des erreurs ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à gérer les bugs et les problèmes de performance de manière plus intelligente et plus rapide.