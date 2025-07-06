12 modèles gratuits de matrices d'approbation pour rationaliser la prise de décision

🔎 Le saviez-vous ? 94 % des professionnels préfèrent une plateforme unifiée qui connecte leurs applications et automatise les flux de travail, éliminant ainsi les inefficacités liées à l'utilisation de nombreux systèmes et processus déconnectés.

Votre projet est sur la bonne voie. De la gestion des ressources du projet à la définition du budget, en passant par la compilation d'une liste d'outils et d'exigences, vous avez pensé à tout !

Malheureusement, un petit détail semble bloquer la progression à chaque étape : le processus d'approbation. L'absence d'approbations claires et opportunes entraîne des retards, des malentendus entre les équipes et des retouches, voire parfois la refonte complète du projet.

C'est là qu'un modèle de matrice d'approbation fournit un cadre structuré pour définir qui a le pouvoir d'approbation à différentes étapes d'un processus décisionnel.

Si vous cherchez à optimiser votre flux de travail d'approbation, voici une liste de 12 modèles de matrice d'approbation pour vous aider à accomplir votre tâche ! ✨

Que sont les modèles de matrice d'approbation ?

Un modèle de matrice d'approbation est un document de flux de travail qui permet de rationaliser et de normaliser le processus d'approbation au sein d'une organisation. Il représente visuellement les personnes autorisées à approuver des actions, des décisions ou des documents spécifiques.

Ces modèles décrivent généralement les différentes étapes du processus d'approbation et les personnes ou services responsables à chaque étape, notamment :

Flux de travail d'approbation prédéfinis pour éliminer la confusion et les retards dans la prise de décision

Niveaux d'autorité d'approbation clairement définis, précisant qui approuve les transactions financières, les propositions de projet, les contrats et autres décisions clés

Sections personnalisables pour s'aligner sur les processus d'approbation spécifiques à votre organisation, y compris les permissions spécifiques à chaque service et les protocoles d'escalade

Intégration avec les exigences de conformité, garantissant que toutes les approbations respectent les politiques de l'entreprise et les réglementations du secteur

Il définit ainsi l'autorité d'approbation afin de minimiser les goulots d'étranglement, réduire les erreurs et renforcer la responsabilité. Il tient les parties prenantes responsables de l'approbation en temps opportun, ce qui permet d'éviter les goulots d'étranglement et les retards dans les projets.

💡 Conseil de pro : déléguer efficacement les pouvoirs permet d'éviter les goulots d'étranglement dans la prise de décision et donne à votre équipe les moyens de s'approprier ses tâches.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de matrice d'approbation ?

Un modèle de matrice d'approbation bien conçu doit être clair et adaptable à votre cas d'utilisation. Voici les caractéristiques clés qui font un excellent modèle :

Structure claire : recherchez un modèle de matrice d'approbation qui définit clairement qui a le pouvoir d'approuver chaque décision. Il doit décomposer le processus d'approbation par rôle, tâche et niveau d'autorité afin d'éviter toute confusion ✅️

Adaptable : recherchez un modèle de matrice d'approbation adaptable, car chaque organisation a des exigences et des processus de travail différents. Il doit permettre des ajustements faciles pour différents services, projets, responsabilités ou types de décisions ✅️

Collaboratif : choisissez un modèle de matrice d'approbation qui encourage la collaboration en définissant les rôles de chaque partie prenante dans le processus d'approbation. Cela garantit que toutes les parties nécessaires sont impliquées et que les décisions passent sans encombre d'une étape à l'autre ✅️

Intégration des flux de travail : sélectionnez des modèles de matrices d'approbation intégrés au flux de travail de votre équipe. Grâce aux outils d'automatisation, vous simplifiez les demandes d'approbation, suivez la progression et éliminez les suivis manuels ✅️

12 modèles de matrices d'approbation

Maintenant que vous comprenez ce qu'est une matrice d'approbation et ce qui fait un bon modèle, plongeons-nous dans les meilleurs modèles de matrice d'approbation disponibles. Ces modèles de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aideront à définir des processus décisionnels clairs et à rationaliser vos flux de travail d'approbation.

1. Modèle de matrice d'approbation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos flux de travail d'approbation, suivez les responsabilités et garantissez la responsabilité, le tout en un seul endroit grâce au modèle de matrice d'approbation ClickUp

Le modèle de matrice d'approbation ClickUp offre une approche rationalisée et organisée de la gestion des flux de travail d'approbation. Ce modèle vous aide à définir l'autorité d'approbation, à identifier les parties prenantes clés et à attribuer des tâches, garantissant ainsi que toutes les décisions passent par les bons canaux.

Vous pouvez facilement adapter ce modèle pour refléter les hiérarchies internes, les besoins du projet ou les rôles des différents services. La clarté des chaînes d'approbation accélère les délais d'exécution et minimise les retards causés par une mauvaise communication ou une confusion des rôles.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Définissez des rôles d'approbation clairs pour chaque étape du projet ou du processus décisionnel

Suivez facilement le statut des approbations pour garantir une exécution dans les délais

Personnalisez les lignes et les colonnes pour refléter les différents niveaux décisionnels ou départements

Intégrez-les en toute transparence aux outils de gestion des tâches ClickUp pour une meilleure automatisation des flux de travail

🔑 Idéal pour : Les équipes et les organisations doivent établir un processus d'approbation clair et efficace, garantissant la responsabilité et la fluidité de la prise de décision.

2. Modèle de tableau blanc « Matrice d'approbation » ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos flux de travail d'approbation et collaborez en temps réel avec le modèle de tableau blanc « Matrice d'approbation » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Matrice d'approbation » de ClickUp fait passer votre processus d'approbation au niveau supérieur grâce à une approche interactive et visuelle. Ce modèle permet aux équipes de mapper les flux de travail d'approbation dans un format dynamique et facile à comprendre, favorisant ainsi la collaboration et garantissant que chacun connaît son rôle à chaque étape de la prise de décision.

Ce modèle de matrice d'approbation utilise une disposition de tableau blanc pour afficher clairement l'ensemble du processus d'approbation, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement et l'attribution des tâches aux bonnes personnes. Que vous mappiez la participation des parties prenantes ou restructuriez un flux de travail en temps réel, ce modèle crée un environnement interactif et transparent qui permet de clarifier qui signe quoi.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Présentez les flux de travail à la direction grâce à une disposition claire et visuelle

Identifiez les goulots d'étranglement dans les processus d'approbation lors des sessions de brainstorming

Créez une représentation visuelle et interactive de votre processus d'approbation

Collaborez facilement avec les membres de votre équipe, attribuez des tâches et assurez le suivi des approbations

🔑 Idéal pour : Les équipes qui préfèrent une approche visuelle des flux de travail d'approbation et souhaitent un environnement collaboratif pour gérer les décisions.

📮 Insight ClickUp : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

3. Modèle de matrice de délégation des pouvoirs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les niveaux d'approbation et améliorez la responsabilité grâce au modèle de matrice de délégation de pouvoirs ClickUp

Le modèle de matrice de délégation des pouvoirs ClickUp aide les organisations à définir qui a le pouvoir d'approuver les décisions à différents niveaux organisationnels. Il garantit que chaque décision est prise par la bonne personne ou la bonne équipe en fonction de ses responsabilités et de son niveau d'autorité.

Ce modèle de décisions de projet vous aide à maintenir le contrôle et la transparence dans le processus décisionnel de votre organisation. Il définit les seuils d'autorité entre les services et aligne les responsabilités sur les droits décisionnels.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Évitez les retards dans la prise de décision grâce à une répartition claire des responsabilités

Définissez et documentez clairement les niveaux d'autorité pour différentes tâches et décisions

Garantissez la responsabilité en attribuant les responsabilités d'approbation aux bonnes personnes

Respectez la conformité dans les environnements réglementés ou soumis à des politiques

🔑 Idéal pour : Les entreprises, les équipes financières et les services juridiques qui cherchent à codifier le pouvoir décisionnel et à maintenir le contrôle opérationnel.

4. Modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre processus de demande et d'approbation de projet grâce au modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp

Centralisez la manière dont les nouveaux projets sont demandés, évalués et approuvés grâce au modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp. Il offre un flux de travail standardisé dans lequel les parties prenantes soumettent leurs idées de projet, désignent des réviseurs et suivent les décisions à chaque étape du processus d'approbation.

Le modèle réduit les suivis manuels et favorise la transparence en enregistrant les commentaires et les résultats des réviseurs dans un format cohérent.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Collectez et organisez tous les détails des demandes de projet en un seul endroit

Simplifiez le processus d'approbation grâce à des étapes et des chemins d'approbation clairs

Suivez le statut des demandes pour garantir une prise de décision rapide

Enregistrez les approbations, les refus et les commentaires pour plus de transparence

🔑 Idéal pour : les PMO, les responsables de service et les équipes produit qui gèrent les propositions de projets entrantes.

5. Modèle de processus d'approbation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Établissez un flux de travail clair et cohérent pour l'approbation des projets grâce au modèle de processus d'approbation de projet ClickUp

Le modèle de processus d'approbation de projet ClickUp est idéal pour les équipes et les organisations qui ont besoin d'une approche structurée pour examiner et approuver les projets. Ce modèle complet fournit une structure formalisée pour les approbations de projet, de l'envoi initial à la signature finale, et capture les détails essentiels tels que la portée, le budget, les objectifs et les décideurs désignés.

Grâce à des automatisations et des attributions de tâches intégrées, il réduit les frictions et garantit que tout le monde sait ce qui est requis avant qu'un projet n'avance. Plus besoin de courir après les approbateurs ou de rechercher des documents manquants.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Déléguez automatiquement les réviseurs en fonction de la catégorie du projet

Conservez des pistes d'audit à des fins de conformité et de référence future

Définissez chaque étape du processus d'approbation du projet pour plus de clarté et d'efficacité

Attribuez les tâches et les approbations aux parties prenantes appropriées à chaque étape

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un processus formel et reproductible pour évaluer et approuver des projets internes ou destinés aux clients.

💡 Conseil de pro : Définir et documenter méticuleusement les exigences d'un projet est la base de toute entreprise réussie. Voici comment faire : Définissez clairement ce que le projet comprendra et ne comprendra pas, ainsi que les objectifs à atteindre 🎯

Comprenez les besoins et les attentes de toutes les parties concernées, de l'entreprise aux utilisateurs finaux 🗣️

Enregistrez officiellement toutes les exigences dans un format clair, concis et compréhensible ✍️

Vérifiez l'exactitude et l'exhaustivité des exigences documentées ✅

Suivez les modifications apportées aux exigences tout au long du cycle de vie du projet et gérez-les efficacement pour éviter toute dérive du périmètre ⚙️

6. Modèle de proposition de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des propositions de projet complètes et structurées grâce au modèle de proposition de projet ClickUp

Vous présentez une nouvelle initiative ? Le modèle de proposition de projet ClickUp vous aide à structurer vos idées dans un format convaincant, avec des sections consacrées aux objectifs, à la portée, aux risques, aux livrables et aux approbations requises. Le modèle est personnalisable pour s'adapter à tout projet, offrant une structure claire aux équipes pour définir les détails clés du projet et obtenir l'autorisation des décideurs.

Ce modèle facilite l'évaluation objective des propositions et garantit que les parties prenantes disposent des informations nécessaires pour donner leur avis ou leur accord en temps opportun. De plus, il comble le fossé entre le concept et l'exécution.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Incluez des liens, des visuels et des tâches pour renforcer votre proposition

Encouragez les commentaires et les retours grâce aux commentaires et aux réviseurs désignés

Structurez vos propositions de projet avec des sections consacrées aux objectifs, à la portée, à l'échéancier et au budget

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe et les parties prenantes à l'aide de commentaires et d'attributions de tâches

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes et les entreprises qui souhaitent créer des propositions de projet organisées et professionnelles qui optimisent le processus d'approbation.

Voici ce que Judy Hellen, responsable de l'assistance administrative chez Brighten A Soul Foundation, pense de l'utilisation de ClickUp :

Le suivi et l'organisation des projets de l'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Des simples listes aux projets complexes, le logiciel ClickUp a été utilisé pour accomplir les tâches comme prévu. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours d'une organisation.

7. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et approuvez les budgets de vos projets grâce au modèle de proposition budgétaire ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire ClickUp vous aide à créer des propositions budgétaires détaillées et précises pour vos projets, en veillant à ce que tous les aspects financiers soient pris en compte. Que vous soumettiez des budgets pour des projets internes ou des propositions à des clients, ce modèle vous permet de présenter votre plan financier.

Le format prend en charge les ventilations détaillées par catégorie et relie les dépenses aux résultats stratégiques, donnant ainsi aux approbateurs les informations dont ils ont besoin pour signer en toute confiance. Le modèle simplifie le processus d'approbation du budget grâce à des sections dédiées aux coûts estimés, au retour sur investissement, à la justification et à l'échéancier.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Présentez les besoins de financement et les rendements attendus dans un seul affichage et ventilez les coûts par tâche, ressource ou jalon

Liez les demandes budgétaires aux objectifs généraux du projet afin de faciliter la planification financière grâce à une logique claire et détaillée

Estimez et organisez les coûts de vos projets dans un format clair et structuré

Surveillez le statut des approbations budgétaires pour garantir une prise de décision en temps opportun

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les demandeurs financiers et les responsables des opérations qui soumettent des propositions budgétaires détaillées.

💡 Conseil de pro : l'automatisation des flux de travail répétitifs permet aux équipes de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et d'améliorer leur efficacité.

8. Modèle DACI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les rôles décisionnels et améliorez la responsabilité dans les projets grâce au modèle DACI de ClickUp

Le modèle DACI de ClickUp est conçu pour définir les rôles et les responsabilités en matière de prise de décision dans le cadre d'un projet. Tous les membres de l'équipe savent qui est responsable, qui doit être consulté et qui doit être informé lors de la prise de décision.

Le cadre DACI (Driver, Approver, Contributor, Informed) fournit une structure claire qui aide les équipes à réduire la confusion, à éviter les goulots d'étranglement et à prendre des décisions efficacement. Il est parfait pour les équipes qui souhaitent établir des rôles décisionnels clairs et rationaliser les flux de travail des projets.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Définissez des rôles clairs pour chaque membre de l'équipe dans le processus décisionnel

Rationalisez la communication en précisant qui doit être consulté et informé

Suivez la progression des décisions et des approbations pour garantir une action en temps opportun

Assurez la cohérence entre les services en matière de propriété, et justifiez clairement les documents et les décisions

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes, les organisations et les équipes interfonctionnelles qui gèrent des initiatives de grande envergure où la clarté de la prise de décision est essentielle.

9. Modèle de matrice RACI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les rôles et les responsabilités dans vos projets grâce au modèle de matrice RACI de ClickUp

Le modèle de matrice RACI ClickUp est essentiel pour définir et clarifier les rôles et les responsabilités dans tout projet ou tâche. En utilisant le cadre RACI (Responsable, Compte rendu, Consulté, Informé), ce modèle permet à tous les membres de votre équipe de connaître leur rôle exact dans le processus de prise de décision et d'exécution.

Ce modèle permet aux équipes de simplifier la communication, de réduire la confusion et d'améliorer la collaboration en précisant qui est responsable de chaque tâche, qui doit être consulté et qui doit être tenu informé.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Attribuez et suivez les rôles à l'aide du cadre RACI pour chaque tâche

Améliorez la collaboration en définissant clairement qui est responsable et qui doit être consulté

Éliminez toute confusion et assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde en matière de responsabilités liées au projet

Utilisez les tâches ClickUp pour intégrer la matrice dans votre flux de travail global

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui doivent clarifier les rôles, les responsabilités et les processus décisionnels pour des projets complexes.

Voici un aperçu des bonnes pratiques pour configurer un projet :

10. Modèle de formulaire de demande d'achat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre processus d'achat grâce au modèle de formulaire de demande d'achat ClickUp

Le modèle de formulaire de demande d'achat ClickUp simplifie et organise le processus d'achat de votre organisation. Il normalise la manière dont les équipes demandent des biens, des services ou des logiciels afin que le processus d'achat suive un cheminement documenté avec les validations appropriées.

De plus, gérez les demandes d'achat du début à la fin, en vous assurant que toutes les demandes passent par les bons canaux d'approbation, ce qui réduit les erreurs et garantit l'efficacité du processus.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Acheminez instantanément les envois vers le service financier ou les approbateurs

Réduisez les retards en éliminant les allers-retours pour obtenir des clarifications

Joignez directement des devis, des spécifications ou des contrats fournisseurs

Suivez le statut de chaque demande tout au long du processus d'approbation

🔑 Idéal pour : les équipes achats, les services financiers et les entreprises qui cherchent à optimiser et à standardiser leurs processus de demande d'achat.

11. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez votre processus de révision des contrats grâce au modèle de révision des contrats ClickUp

Le modèle de révision de contrat ClickUp aide les équipes à examiner les contrats avant leur finalisation. Il prend en charge le suivi des versions, les commentaires internes et les commentaires juridiques, le tout dans ClickUp, sans avoir à changer d'outil.

Transférez les documents aux réviseurs concernés, attribuez des propriétaires et assurez-vous que chaque clause est prise en compte avant la signature. Ce modèle rationalise la collaboration entre les équipes juridiques, achats et commerciales, réduisant ainsi les délais d'exécution.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Décomposez les clauses contractuelles en tâches pour faciliter leur révision et leur gestion

Affectez clairement les réviseurs et documentez clairement les raisons qui motivent les décisions

Assurez la conformité avec les politiques internes et les normes légales

Accélérez les délais d'exécution grâce à des flux de travail basés sur les tâches

🔑 Idéal pour : les équipes juridiques, le personnel chargé des achats et les parties prenantes responsables de la révision des accords ou des contrats avec les fournisseurs.

Découvrez comment créer une cohérence à l'aide des modèles dans ClickUp :

12. Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez et atténuez les risques dans vos projets grâce au modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp

Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp identifie, évalue et gère de manière proactive les risques potentiels de vos projets. Grâce à ce modèle, les chefs de projet identifient les risques potentiels, évaluent leur impact et définissent des stratégies d'atténuation pour maintenir les projets sur la bonne voie.

Cette matrice d'approbation améliore la visibilité sur les problèmes potentiels et permet aux équipes de réagir rapidement, minimisant ainsi les risques de retard ou d'échec des projets.

🌟 Ce que vous allez adorer :

Documentez, évaluez et hiérarchisez les risques pendant la phase de planification ou les phases actives

Hiérarchisez les risques à l'aide d'une notation basée sur l'impact et la probabilité

Attribuez la propriété de chaque plan d'atténuation aux membres de l'équipe concernés

Surveillez et mettez à jour le statut des risques tout au long du cycle de vie du projet

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui cherchent à gérer plus efficacement les risques et à garantir une exécution plus fluide des projets.

💡 Conseil de pro : l'évaluation des risques doit être un élément essentiel de vos flux de travail d'approbation. Vous pouvez prendre des décisions éclairées et fondées sur des données grâce à un logiciel de gestion des risques adapté.

Rationalisez vos approbations et améliorez votre flux de travail avec ClickUp

Nous savons tous que les approbations peuvent être un véritable casse-tête ! Pour obtenir les approbations à temps, vous devez rester organisé, vous assurer que tout le monde est sur la même page et éviter les goulots d'étranglement qui ralentissent tout.

À l'aide des modèles ClickUp, optimisez vos flux de travail d'approbation, suivez les décisions en temps réel et assurez-vous que chaque processus est aussi efficace que possible. Que vous gériez des budgets, des contrats ou des propositions de projet, les modèles puissants de ClickUp vous aident à rester organisé et à garder le contrôle.

Prêt à améliorer votre processus d'approbation ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp et accédez à ces modèles gratuits !