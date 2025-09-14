les 13 meilleurs outils de communication numérique sur le lieu de travail en 2025

Le problème n'est pas un manque de communication, mais une communication inadaptée.

Les équipes à distance et hybrides sont plus connectées que jamais, mais les notifications constantes, les canaux dispersés et les réunions interminables ne signifient pas que les gens sont alignés. Cela signifie simplement que tout le monde est épuisé.

Le véritable défi n'est pas de rester en contact, mais de rester clair.

Sans les bons outils, les mises à jour sont noyées dans la masse, les décisions sont bloquées et la collaboration se transforme en malentendus.

Dans ce guide, nous allons explorer les dix meilleurs outils de communication numérique conçus pour les équipes modernes, ceux qui prennent en charge le travail asynchrone, rationalisent les discussions et vous aident à en faire plus avec moins d'interruptions.

Choisir les bons outils de communication numérique peut améliorer la collaboration, la coopération et l'efficacité de votre organisation. Voici les fonctionnalités essentielles à prendre en compte.

Communication en temps réel : recherchez des outils de communication numérique qui incluent la messagerie instantanée et recherchez des outils de communication numérique qui incluent la messagerie instantanée et la communication vidéo asynchrone afin de permettre une communication flexible entre les membres de l'équipe

gestion des tâches :* recherchez des outils de communication numérique dotés de fonctionnalités qui vous permettront d'attribuer des tâches, de fixer des délais et de suivre la progression

Accès mobile et bureau : Choisissez des outils de communication numérique accessibles sur tous les appareils afin que les membres de l'équipe puissent rester connectés au bureau ou en déplacement

capacités d'intégration : *Sélectionnez un outil doté d'une technologie de communication efficace qui s'intègre à toutes les différentes applications utilisées par votre équipe, telles que les plateformes de gestion de projet

Sécurité et conformité : Optez pour des outils de communication numériques dotés de mesures de sécurité efficaces, telles que le cryptage des données et la conformité réglementaire, afin de protéger les informations sensibles

*interface conviviale : choisissez un outil de communication numérique pour votre lieu de travail doté d'une conception intuitive. Cela permettra aux membres de l'équipe d'adopter facilement le produit, ce qui réduira le temps de formation et augmentera l'efficacité globale

🎥 Vous souhaitez que votre équipe communique mieux et plus rapidement, quel que soit l'endroit où se trouvent ses membres ? La vidéo ci-dessus vous présente 7 applications conçues précisément dans ce but, avec des fonctionnalités qui permettent de réduire le bruit, de centrer les discussions et de rationaliser la manière dont les gens partagent, organisent des réunions et collaborent.

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les chats pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Collaboration et gestion de projet tout-en-unTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'un outil polyvalent pour gérer leurs projets tout en communiquant Discuter, documents, tableaux blancs, clips, prise de notes assistée par IA, gestion des tâches, collaboration en temps réel Free Forever ; personnalisable pour les entreprises Slack Messagerie en temps réel et discussions d'équipe Taille de l'équipe : idéal pour les équipes à la recherche d'une plateforme de communication axée sur la messagerie Canaux pour les sujets, le partage de fichiers, les appels vocaux/visioconférences, les intégrations d'application et l'automatisation des flux de travail Gratuit ; à partir de 8,75 $/mois par utilisateur Microsoft Teams* Réunions vidéo et intégration Microsoft 365Taille de l'équipe : équipes nécessitant l'intégration Microsoft avec discuter, vidéo et collaboration sur des documents Intégration transparente de Microsoft 365, outils de réunion, partage de fichiers, discussions en fil de discussion Gratuit ; à partir de 4 $ par mois et par utilisateur Zoom Vidéo-conférences et webinaires de haute qualitéTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'une communication vidéo et de webinaires fiables Visioconférences, partage d'écran, salles de réunion, discuter, intégrations avec d'autres applications Free ; à partir de 15,99 $ par mois et par utilisateur Google Workspace Productivité et collaboration sur les documents dans le cloud Taille de l'équipe : idéal pour les équipes intégrées à l'écosystème Google Gmail, Docs, Drive, Meet, Discuter, Calendrier, collaboration en temps réel, stockage cloud Startup : 8,40 $/mois par utilisateur Chanty Discuter d'équipe simple avec gestion des tâches intégrée Taille de l'équipe : petites équipes ayant besoin d'un outil de communication simple avec gestion des tâches Discuter d'équipe, gestion des tâches, visio-conférences, partage de fichiers, tableau Kanban Free ; à partir de 4 $ par mois et par utilisateur Mattermost Communication auto-hébergée avec des outils destinés aux développeursTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui ont besoin d'une communication sécurisée et auto-hébergée Déploiement sur serveur propre ou cloud privé, messagerie cryptée, intégrations DevOps Gratuit ; à partir de 10 $/mois par utilisateur Flock Messagerie rapide et collaboration légère entre les équipes Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de petite à moyenne taille qui ont besoin d'une communication rapide et efficace Discuter d'équipe, partage de fichiers, conférence vidéo, gestion des tâches, rappels Free ; à partir de 6 $/mois par utilisateur Ryver Combinaison de discuter, de tâches et d'automatisation des flux de travail Taille de l'équipe : équipes ayant besoin d'un chat et d'une gestion des tâches sur une seule plateforme Discuter d'équipe, gestion des tâches, automatisation des flux de travail, partage de fichiers À partir de 4 $ par mois et par utilisateur Jira Gestion de projet agile et suivi des problèmes Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de développement logiciel agile Suivi des problèmes, gestion de projet, flux de travail agiles, intégrations avec Slack, GitHub, etc Gratuit ; à partir de 8,60 $ par mois et par utilisateur Dropbox Stockage sécurisé des fichiers et partage facile Taille de l'équipe : équipes ayant besoin d'un partage sécurisé des fichiers et d'un contrôle des versions Partage de fichiers, synchronisation, historique des versions de fichiers, Dropbox Paper pour la collaboration sur des documents À partir de 11,99 $/mois Microsoft Office 365 Productivité d'entreprise avec les applications bureautiques Taille de l'équipe : idéal pour les équipes déjà intégrées à l'écosystème Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, stockage cloud Entreprise Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Avec autant d'outils disponibles, il peut être difficile de choisir celui qui convient. Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons compilé une liste des meilleurs outils de communication à distance et hybrides pour le lieu de travail.

*clickUp (idéal pour la collaboration et la gestion de projet tout-en-un)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est une plateforme de productivité complète qui centralise le travail de votre équipe et sert de logiciel de collaboration et de gestion de projet. Elle comprend de nombreuses fonctions pour répondre à divers besoins en matière de communication et d'organisation.

Collaborez instantanément en transformant les discussions en tâches exploitables dans ClickUp Discuter

ClickUp Chat intègre littéralement les discussions à votre flux de travail. Au lieu de passer d'une application de messagerie à un gestionnaire de tâches, les équipes peuvent discuter, planifier et agir sans jamais changer d'onglet.

Vous pouvez créer des canaux basés sur les équipes ou les sujets, envoyer des messages directs rapides et convertir instantanément un message en tâche lorsqu'un suivi est nécessaire. Il existe également une fonctionnalité « Publications » pour les mises à jour plus structurées (comme les annonces ou les résumés) et un système d'étiquette intelligente pour que rien n'échappe à votre équipe.

Ce qui ressort particulièrement, c'est la façon dont ClickUp Chat établit une connexion avec le reste de la plateforme : – Les fils de discussion peuvent être synchronisés directement avec les tâches pour plus de contexte – Vous pouvez marquer les messages à suivre (afin que les actions à entreprendre ne soient pas oubliées) – ClickUp AI peut résumer les discussions et transformer les échanges en tâches ou en étapes suivantes

Pour les équipes hybrides ou à distance qui ont besoin d'une source unique d'informations pour les discussions et l'avancement des projets, ClickUp Discuter est un choix judicieux, surtout si vous utilisez déjà ClickUp pour la gestion du travail.

Collaboration en temps réel avec ClickUp Document

ClickUp Docs fournit un environnement collaboratif pour la création, le partage et la modification en cours de documents en temps réel. Créez des wikis, des bases de connaissances et des documents de projet avec des options de mise en forme avancées telles que des signets et des tableaux intégrés.

Les documents dans ClickUp ne sont pas cloisonnés : ils sont directement connectés aux tâches, de sorte que les informations clés sont toujours à portée de main de votre équipe. Grâce au Hub Documents, vous pouvez instantanément taguer vos collègues, rechercher, trier et filtrer les enregistrements, afin que tout reste organisé et accessible.

Besoin d'une mise en forme rapide ? Ajoutez des signets, des tableaux ou du texte enrichi. Vous voulez un résultat plus rapide ? Utilisez ClickUp AI pour résumer ou réécrire instantanément.

Fini les documents déconnectés : tout se trouve là où se fait votre travail.

Visualisez vos idées et transformez-les instantanément en tâches grâce aux tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp créent un espace virtuel dédié au brainstorming et à la communication visuelle. La collaboration en temps réel permet aux équipes d'esquisser des idées, de créer des organigrammes et de visualiser les flux de travail.

Les tableaux blancs ClickUp sont intégrés aux tâches et aux documents, ce qui vous permet de transformer vos idées en activités concrètes à partir du canevas. Cette connexion fluide entre l'inspiration et l'exécution permet de maintenir les initiatives sur la bonne voie.

Apprenez à utiliser les tableaux blancs ClickUp :

Enregistrez et partagez rapidement des vidéos d'écran avec ClickUp Clips

ClickUp Clips permet aux utilisateurs de réaliser et de partager facilement des enregistrements d'écran. Cette fonctionnalité est extrêmement utile pour fournir des explications détaillées, donner des commentaires et enregistrer des processus. ClickUp Clips s'intègre également aux tâches, aux documents et au discuter.

Le plus intéressant ? Les clips ClickUp peuvent être automatiquement libellés, transcrits et résumés à l'aide de l'IA, ce qui les rend plus faciles à rechercher et à consulter. Ils garantissent que les informations visuelles sont accessibles là où elles sont le plus nécessaires.

Et si vous avez besoin d'une réunion ?

découvrez ClickUp AI Notetaker.

Cet assistant alimenté par l'IA se joint à vos appels Zoom, Google Meet ou Teams, enregistre automatiquement la session et fournit une transcription complète, un résumé et des mesures à prendre, directement dans un document ClickUp. Tout reste connecté à votre flux de travail, afin que rien ne se perde dans le chaos qui suit les réunions.

Organisez, hiérarchisez et suivez chaque tâche ClickUp avec Tâche ClickUp

ClickUp excelle dans la gestion des tâches grâce à ClickUp Tasks, qui fournit des tâches personnalisables et facilement adaptables à n'importe quel flux de travail. Attribuez des tâches, définissez des priorités, fixez des délais et vérifiez la progression dans différents affichages, notamment liste, Tableau et Calendrier.

Pour améliorer l'organisation et l'efficacité, la plateforme propose plus de 35 ClickApps, notamment des automatisations, des points de sprint et des champs personnalisés.

voici un aperçu de la manière de configurer votre première tâche sur ClickUp : *

Utilisez ClickUp Brain pour générer des réponses par e-mail

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré qui fonctionne sur toutes les tâches, tous les documents, toutes les discussions et tous les espaces de projet pour aider votre équipe à fonctionner de manière plus efficace et plus intelligente. Il peut générer du contenu instantanément, notamment des notes de réunion, des descriptions de tâches et des résumés de projet, vous permettant ainsi de gagner du temps sur les tâches rédactionnelles répétitives.

Résumer les longs fils de commentaires, extrayez les éléments à entreprendre ou répondez aux requêtes en vous basant sur la documentation et les tâches existantes de votre environnement de travail.

🎁 Bonus : vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour créer des checklist structurées pour l'audit de la communication interne. Voici un exemple : Exemple de checklist pour un audit de communication interne créé par ClickUp Brain

Pour améliorer l'engagement des employés et rendre la communication sur le lieu de travail plus structurée et évolutive, ClickUp propose des modèles de plans de communication qui éliminent les approximations. Des modèles tels que le modèle de communication interne ClickUp et le modèle de plan de communication ClickUp vous aideront à démarrer rapidement et à rester concentré.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en temps réel pour discuter des dernières informations, poser des questions et prendre des décisions rapides

Créez et partagez des documents ClickUp modifiables avec toute votre équipe

Organisez votre travail à l'aide de tâches, d'échéanciers et d'afficher entièrement personnalisables

Écrivez plus rapidement et plus intelligemment grâce à l'assistance alimentée par l'IA via ClickUp Brain

Attribuez et suivez les tâches directement depuis les fils de discussion ClickUp Chat

Limites de ClickUp

L'apprentissage de l'ensemble des fonctionnalités peut prendre un certain temps, mais il est rapidement rentabilisé grâce à la flexibilité et au contrôle qu'il offre

Tarifs ClickUp

*évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour discuter et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi et de contrôle de notre cycle de création de contenu).

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, à modifier, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi et de contrôle de notre cycle de création de contenu).

2. Slack (idéal pour la messagerie en temps réel et les discussions d'équipe)

via Slack

Slack est une application de communication d'équipe très populaire qui regroupe les discussions, les outils et les fichiers en un seul emplacement. Son interface conviviale aide les équipes à créer des canaux pour des projets ou des sujets spécifiques, favorisant ainsi des interactions structurées et transparentes.

Cependant, Slack est plus qu'un simple outil de communication asynchrone; il prend également en charge les canaux de communication numériques tels que les appels vocaux, les visioconférences et le partage de fichiers. De plus, il offre une connexion avec plus de 2 500 applications, ce qui simplifie les flux de travail et réduit le besoin de changer d'outil.

*les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez les discussions grâce à des canaux dédiés aux projets, aux services ou à l'actualité de l'entreprise

Intégrez des applications telles que Google Drive, Trello et Dropbox

Améliorez la communication grâce aux appels vocaux et aux visio-conférences

Automatisez les tâches à l'aide du générateur de flux de travail pour créer des flux de travail personnalisés

Limites de Slack

Des niveaux d'activité élevés peuvent entraîner des notifications fréquentes, ce qui peut être source de distraction

Les forfaits Premium peuvent être coûteux pour les équipes plus importantes

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Entreprise+ : 15 $/mois par utilisateur

enterprise Grid : *Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 34 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra a dit à propos de Slack :

Avec l'environnement de travail Slack, il est facile d'organiser les discussions de l'équipe autour de projets et de sujets spécifiques. Il est facile de créer des discussions de groupe avec Slack, où les équipes peuvent discuter et échanger sur des sujets et des projets spécifiques. Slack offre une excellente fonctionnalité de recherche qui permet de filtrer et de trouver facilement les discussions, les canaux et les fichiers de l'équipe. Facilité d'intégration avec de nombreuses applications tierces. Slack dispose d'une interface incroyablement intuitive et conviviale.

Avec l'environnement de travail Slack, il est facile d'organiser les discussions de l'équipe autour de projets et de sujets spécifiques. Il est facile de créer des discussions de groupe avec Slack, où les équipes peuvent discuter et échanger sur des sujets et des projets spécifiques. Slack offre une excellente fonctionnalité de recherche qui permet de filtrer et de trouver facilement les discussions, les canaux et les fichiers de l'équipe. Facilité d'intégration avec de nombreuses applications tierces. Slack dispose d'une interface incroyablement intuitive et conviviale.

3. Microsoft Teams (idéal pour les réunions vidéo et l'intégration Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Teams est un logiciel de visioconférence qui combine discuter, réunions vidéo et stockage de fichiers dans un seul environnement de travail. Il est destiné à améliorer le travail asynchrone. Avec ses discussions en fil de discussion, son partage de fichiers intégré via OneDrive et sa capacité à créer des canaux dédiés pour les services ou les projets, Teams est devenu indispensable pour les entreprises qui souhaitent réduire les silos et améliorer l'engagement.

Le système favorise les discussions coordonnées et le partage des ressources. Il fonctionne parfaitement avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et PowerPoint, permettant une collaboration en temps réel.

*les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Organisez des réunions virtuelles pouvant accueillir jusqu'à 300 participants

Créez des équipes et des canaux pour organiser la communication par thème ou par fonction

Personnalisez votre environnement de travail en ajoutant des notes, des sites Web et des applications tierces

Améliorez la communication interne grâce aux mentions, aux discussions en fil de discussion et aux flux d'activité

*limites de Microsoft Teams

L'application est exigeante en termes de ressources système

Certaines fonctionnalités et intégrations nécessitent un abonnement payant

*tarifs Microsoft Teams

Microsoft Teams Gratuit

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

microsoft Teams Essentials :* 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Entreprise Basic : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

*évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 9 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur G2 dit à propos de Microsoft Teams :

Microsoft Teams aide les utilisateurs à faire leurs tâches efficacement ensemble, même à distance, grâce à des fonctionnalités telles que le chat de groupe, la visioconférence et le partage de fichiers. Il intègre de manière transparente diverses applications Microsoft 365, telles que OneDrive, Outlook et SharePoint. Les utilisateurs peuvent créer différents canaux d'équipe pour une gestion de projet efficace. Il est plus convivial et facile à utiliser. Il s'avère très pratique lors de réunions, de séminaires et autres.

Microsoft Teams aide les utilisateurs à faire leur travail efficacement ensemble, même à distance, grâce à des fonctionnalités telles que le chat de groupe, la visioconférence et le partage de fichiers. Il intègre de manière transparente diverses applications Microsoft 365, telles que OneDrive, Outlook et SharePoint. Les utilisateurs peuvent créer différents canaux d'équipe pour une gestion de projet efficace. Il est plus convivial et facile à utiliser. Il s'avère très pratique lors de réunions, de séminaires et autres.

4. Zoom (idéal pour les vidéoconférences et les webinaires de haute qualité)

via Zoom

Zoom est un outil de communication d'entreprise très populaire, réputé pour ses fonctionnalités audio et vidéo de haute qualité, qui permettent d'organiser des réunions virtuelles et des webinaires. Il dispose d'une interface conviviale et prend en assistance diverses fonctionnalités, notamment le partage d'écran, les salles de réunion et le discuter en temps réel, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles.

Les intégrations de Zoom avec des applications tierces (telles que les CRM et les calendriers) le rendent polyvalent dans tous les secteurs. Ses intégrations avec les CRM, les calendriers et les outils de projet en font une solution flexible pour les organisations de toutes tailles qui cherchent à améliorer leur communication numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Organisez de grandes réunions et des webinaires avec assistance pour jusqu'à 1 000 participants

Utilisez des salles de réunion pour organiser des discussions en petits groupes dans le cadre de réunions plus importantes

Envoyez des messages, planifiez et partagez le contenu des réunions dans une seule application grâce à Zoom Chat et Zoom Calendar, en ajoutant du contexte aux appels

Enregistrez les réunions pour éviter les malentendus ou pour ceux qui ne peuvent pas assister aux sessions en direct

Limites de Zoom

La version gratuite limite les réunions à 40 minutes

Cela peut potentiellement affecter les performances sur les appareils bas de gamme

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 15,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 21,99 $/mois par utilisateur

*évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 56 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 000 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les problèmes de communication coûtent chaque année 1 200 milliards de dollars aux entreprises américaines, ce qui souligne la nécessité de disposer d'outils et de méthodes de communication efficaces.

5. Google Workspace (idéal pour la productivité dans le cloud et la collaboration sur des documents)

via Google

Google Workspace (anciennement G Suite) est un environnement de travail intégré d'applications de productivité et de collaboration basées sur le cloud, créé par Google. Il reste une suite de communication numérique incontournable pour les équipes qui souhaitent collaborer en temps réel via des e-mails, des discussions, des documents et des visioconférences.

Grâce à l'intégration étroite de Gmail, Google Drive, Google Meet et Google Chat, les équipes peuvent travailler sur des documents partagés, laisser des commentaires et organiser des réunions sans jamais quitter l'écosystème. La collaboration en temps réel permet ainsi à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur des documents et des projets, où qu'ils se trouvent. Elle offre également un environnement de partage basé sur le cloud où les équipes peuvent effectuer des modifications en cours sur des fichiers, planifier des réunions et stocker des ressources.

*les meilleures fonctionnalités de Google environnement de travail

Accédez à des contrôles administratifs et à des services de stockage cloud sécurisés

Intégrez des milliers d'autres applications via Google Workspace Marketplace

Gérez les permission des utilisateurs et les paramètres de sécurité au niveau de l'organisation

Utilisez des fonctionnalités basées sur l'IA, telles que les réponses automatisées aux e-mails et les suggestions intelligentes

Limites de l'environnement de travail de Google

Bien que certaines applications disposent d'un mode hors ligne, toutes les fonctions nécessitent une connexion Internet

Cela devient coûteux à mesure que les équipes se développent avec des capacités de stockage et des fonctionnalités avancées

Tarifs Google Workspace

Entreprise Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Business Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

business Plus :* 26,40 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 42 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 000 avis)

➡️ En savoir plus : Les meilleures alternatives à l'e-mail pour la communication entreprise

6. Chanty (idéal pour discuter simplement avec l'intégration de la gestion des tâches)

via Chanty

Chanty est un outil de communication léger mais efficace destiné aux équipes qui cherchent à simplifier leurs interactions quotidiennes. Combinant messagerie et collaboration sur les tâches, Chanty vous permet de transformer n'importe quel message en une tâche réalisable, de l'attribuer et de le suivre, le tout depuis l'application.

De plus, la fonctionnalité Teambook de Chanty regroupe les tâches, les discussions et les fichiers dans un hub centralisé, rendant les informations plus accessibles. Son interface intuitive et sa configuration rapide en font l'une des plateformes de communication numérique les plus accessibles, en particulier pour ceux qui passent d'un flux de travail axé sur les e-mails à des outils de discussion en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Favorisez la communication au sein de l'équipe grâce à des discussions publiques et privées

Organisez la communication numérique à l'aide de fils de discussion et de dossiers thématiques

Passez des appels audio et visio-conférences avec des fonctionnalités de partage d'écran pour vous aligner sur les membres de votre équipe et leur rythme de réunion

Utilisez le tableau Kanban intégré pour gérer visuellement les tâches de votre équipe

Limites de Chanty

Intégrations limitées par rapport aux plateformes plus établies

Manque de fonctionnalités de sécurité avancées pour les déploiements de niveau entreprise

Tarifs Chanty

Free

Entreprise : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Chanty*

G2 : 4,5/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Voici ce qu'un utilisateur G2 a dit à propos de l'utilisation de Chanty :

Chanty offre une messagerie rapide et des appels audio/vidéo stables, ce qui a considérablement amélioré la communication au sein de notre équipe. Les messages programmés permettent de gérer les discussions entre différents fuseaux horaires et d'assurer la bonne organisation des équipes. Il est également appréciable de disposer d'un gestionnaire de tâches Kanban directement dans l'application, ce qui facilite le suivi de l'avancement du travail. J'aime beaucoup la façon dont la gestion des rôles fonctionne ici, car elle rend le processus simple et sécurisé.

Chanty offre une messagerie rapide et des appels audio/vidéo stables, ce qui a considérablement amélioré la communication au sein de notre équipe. Les messages programmés permettent de gérer les discussions entre différents fuseaux horaires et d'assurer la bonne organisation des équipes. Il est également appréciable de disposer d'un gestionnaire de tâches Kanban directement dans l'application, ce qui facilite le suivi de l'avancement du travail. J'aime beaucoup la façon dont la gestion des rôles fonctionne ici, car elle rend le processus simple et sécurisé.

via Mattermost

Mattermost est une plateforme de collaboration open source et auto-hébergée qui offre aux entreprises des solutions de communication interne sécurisées et adaptables. Contrairement aux plateformes de messagerie basées sur le cloud, Mattermost propose un déploiement sur site, permettant aux entreprises d'héberger leur système de messagerie interne en achevant en toute autonomie.

Idéale pour les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes, tels que la santé, la finance et l'administration, cette plateforme prend en charge les discussions en fil de discussion, le partage de fichiers et les intégrations personnalisées. En résultat, elle offre les mêmes fonctionnalités que les applications de messagerie modernes tout en garantissant que vos données restent privées.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Déployez-les sur site ou dans un cloud privé pour un contrôle total des données

Activez la messagerie cryptée avec des paramètres d'accès granulaires

Intégrez des outils DevOps tels que Jira, GitHub et Jenkins

Stimulez la communication interne grâce à des canaux organisés et à la messagerie directe

Limites de Mattermost

L'auto-hébergement nécessite une infrastructure dédiée et une expertise technique

La version gratuite auto-hébergée comporte des limites quant au nombre d'utilisateurs et à l'historique des messages

Tarifs Mattermost

Free

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 330 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra avait à dire à propos de Mattermost :

Nous préférons Mattermost pour la messagerie en temps réel au sein de l'équipe. La principale raison pour laquelle nous le préférons est qu'il peut être utilisé en interne. Il est sécurisé, réussit pour la messagerie instantanée et les notifications arrivent à temps. Il y a parfois des problèmes avec le partage de fichiers.

Nous préférons Mattermost pour la messagerie en temps réel au sein de l'équipe. La principale raison pour laquelle nous le préférons est qu'il peut être utilisé en interne. Il est sécurisé, réussit pour la messagerie instantanée et les notifications arrivent à temps. Il y a parfois un problème avec le partage de fichiers.

8. Flock (idéal pour la messagerie instantanée et la collaboration légère entre équipes)

via Flock

Flock est une application de communication d'équipe conçue pour aider les équipes à travailler rapidement et à rester concentrées. Son interface épurée et son style intuitif facilitent la prise en main. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de visioconférence, de gestion de projet et de partage de fichiers, Flock élimine le besoin de passer d'un outil à l'autre.

La plateforme est particulièrement utile pour les équipes à distance qui ont besoin d'une communication centralisée et d'un accès rapide à des fonctionnalités essentielles telles que les discussions de projet, le partage de fichiers et les rappels. De plus, ses alertes en temps réel et sa transmission rapide des messages garantissent que rien n'est oublié, même dans les lieux de travail très actifs.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Intégrez Flock à Google Drive, Trello et plus de 60 autres applications pour harmoniser toutes vos communications numériques

Utilisez des fonctionnalités de productivité telles que les sondages et les rappels pendant les discussions

Gérez efficacement les tâches en créant des listes à faire, en attribuant des tâches et en fixant des dates d'échéance

Épingle les messages et fichiers importants pour pouvoir les consulter facilement

Limites de Flock

Les visio-conférences de groupe ont une limite de 20 participants

Sans fil de discussion, le suivi de discussions spécifiques devient difficile

Tarifs Flock

Starter : Gratuit

Pro : 6 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Flock*

G2 : 4,4/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 340 avis)

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de plans de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

9. Ryver (idéal pour combiner discuter, tâches et automatisation des flux de travail)

via Ryver

Ryver est une plateforme de collaboration d'équipe qui combine la messagerie de groupe, la gestion des tâches et l'automatisation des flux de travail dans une seule application. Les fonctionnalités de Ryver comprennent le chat d'équipe, le partage de fichiers et les appels vocaux/visioconférence, et ses fonctionnalités sont conçues pour simplifier la collaboration et augmenter la productivité.

Grâce à l'automatisation intégrée des flux de travail et à l'assistance d'un nombre illimité de sujets de discussion, Ryver convient parfaitement aux équipes dynamiques ou aux petites entreprises qui gèrent plusieurs projets. Il offre également la fonctionnalité de contrôles administratifs robustes et d'intégrations avec des outils numériques tels que Dropbox, Google Drive et Zapier.

Les meilleures fonctionnalités de Ryver

Centralisez la communication au sein de votre équipe en créant des forums ouverts et des équipes privées

Passez à discuter et au suivi des tâches de type kanban sans quitter l'application

Organisez les discussions dans des forums pour pouvoir les consulter à long terme

Automatisez les processus à l'aide de Zapier et de flux de travail personnalisé

Limites de Ryver

Les appels vocaux et les visio-conférences prennent en charge uniquement cinq participants maximum

Ryver ne propose pas de version gratuite

Tarifs Ryver

Essai gratuit disponible

Starter : 69 $/mois

Standard : 129 $/mois

Pack Medium : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Ryver*

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

💡 Conseil de pro : Les malentendus au travail ralentissent souvent la productivité. Voici cinq conseils pour éviter les malentendus au travail et améliorer la clarté au sein de l'équipe : Établissez des directives et des protocoles de communication clairs que tout le monde doit suivre, afin de garantir que les messages soient transmis comme prévu 🎯

Concentrez-vous, paraphrasez et posez des questions clarificatrices pour saisir la véritable intention derrière leurs mots 👂

Encouragez les questions ouvertes et découragez les suppositions afin de traiter les ambiguïtés de manière proactive 🤔

Définissez clairement les objectifs et les responsabilités, et adaptez votre message à la plateforme appropriée 💬

Centralisez les discussions, partagez des documents et suivez la progression pour éliminer les silos d'informations 💻

10. Jira (idéal pour la gestion de projet agile et le suivi des problèmes)

via Atlassian

Si Jira est principalement connu comme un outil de suivi de projets et de problèmes pour les équipes logicielles, ses capacités de communication ne doivent pas être négligées. Grâce aux commentaires, aux @mentions et aux intégrations avec des outils de discuter tels que Slack ou Microsoft Teams, Jira devient un hub central pour la collaboration autour des corrections de bug, des nouvelles fonctionnalités et de la planification des sprints.

Développé par Atlassian, cet outil offre des fonctionnalités avancées de rapports, des règles d'automatisation et des flux de travail personnalisés qui aident les équipes à rester alignées sur les priorités sans perdre en visibilité. De plus, l'écosystème Jira inclut Confluence pour la documentation, ajoutant ainsi un niveau supplémentaire de communication transparente au sein de l'équipe afin que tout le monde reste sur la même page.

*les meilleures fonctionnalités de Jira

Planifiez et suivez efficacement vos projets grâce à des tableaux Scrum et Kanban personnalisables

Personnalisez les tableaux de bord et les flux de travail pour les adapter aux processus de votre équipe

Utilisez des rapports et des analyses avancés pour obtenir des informations sur les performances de votre équipe et les éventuels goulots d'étranglement

Intégrez des outils de version et CI/CD pour une intégration DevOps transparente

Limites de Jira

Les fonctionnalités et les options de personnalisation de Jira peuvent intimider les nouveaux utilisateurs

Convient peut-être mieux aux équipes qui sont abonnées à des méthodologies agiles ou scrum

Tarifs Jira

Free

Standard : Jusqu'à 8,60 $/mois par utilisateur

Premium : Jusqu'à 17 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra avait à dire à propos de Jira :

Jira dispose d'une interface intuitive, facile à utiliser pour tous les niveaux d'utilisateurs. Il est très facile d'attribuer des tâches, de créer des échéanciers et d'effectuer un suivi. La fonctionnalité Kanban board permet de visualiser les tâches. Elle facilite la collaboration entre les équipes, ce qui la rend efficace lors du travail sur un projet. Elle offre de multiples connexions avec des applications tierces.

Jira dispose d'une interface intuitive, facile à utiliser pour les utilisateurs de tous niveaux. Il est très facile d'attribuer des tâches, de créer des échéanciers et d'effectuer un suivi. La fonctionnalité Kanban board permet de visualiser les tâches. Elle facilite la collaboration entre les équipes, ce qui la rend efficace lors du travail sur un projet. Elle offre de multiples connexions avec des applications tierces.

11. Dropbox (idéal pour le stockage sécurisé et le partage facile de fichiers)

via Dropbox

Dropbox est passé d'un simple service de stockage cloud à un espace de travail collaboratif où les équipes effectuent un partage de fichiers, laissent des commentaires et gèrent les versions. Il dispose d'une interface conviviale et offre une connexion avec divers programmes tiers, tandis que son outil Paper ajoute une couche de modification en cours et de communication en temps réel des documents.

Créez des dossiers partagés pour les projets en cours, limitez l'accès en fonction des rôles et synchronisez facilement des fichiers multimédias volumineux. L'intégration d'applications de communication numérique telles que Slack et Zoom vous permet de connecter les discussions au contenu.

*les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Accédez à vos fichiers où que vous soyez grâce à la synchronisation automatique entre vos appareils

Partagez des fichiers en générant des liens partageables ou en invitant des collaborateurs

Récupérez les versions précédentes des fichiers et restaurez les éléments supprimés dans une période spécifiée

Commentez directement les fichiers partagés pour garder les discussions dans leur contexte

*limites de Dropbox

Offre des fonctionnalités de messagerie limitées en dehors des discussions sur les fichiers

Les outils de collaboration avancés se trouvent principalement dans Dropbox Paper, qui présente des obstacles à son adoption

Tarifs Dropbox

Plus : 11,99 $/mois

Essentiels : 19,99 $/mois

Entreprise : 18 $/mois par utilisateur

*business Plus : 30 $/mois par utilisateur

*évaluations et avis sur Dropbox

G2 : 4,4/5 (plus de 28 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 21 000 avis)

Voici ce qu'un utilisateur G2 a dit à propos de l'utilisation de Dropbox :

La facilité avec laquelle vous pouvez partager les fichiers sur lesquels vous travaillez et disposer des dernières modifications, par exemple pour les plans de conception, rend notre travail plus productif et mieux organisé, car nous n'avons pas trop de fichiers qui pourraient nous induire en erreur quant à la version la plus récente. Le partage des livres de conception, facilement accessibles partout, est vraiment très utile.

La facilité avec laquelle vous pouvez partager les fichiers sur lesquels vous travaillez et disposer des dernières modifications, par exemple pour les plans de conception, rend notre travail plus productif et mieux organisé, car nous n'avons pas trop de fichiers et ne risquons pas de nous tromper sur le fichier le plus récent. Le partage des livres de conception, facilement accessibles partout, est vraiment très utile.

12. Microsoft Office 365 (idéal pour la productivité des entreprises grâce aux applications Office)

via Microsoft

Microsoft 365 fournit une suite entièrement intégrée qui couvre les e-mails (Outlook), la modification en cours de documents (Word, Excel, PowerPoint), la messagerie (Teams) et la planification (Outlook Calendar). Pour les entreprises déjà intégrées dans l'écosystème Microsoft, c'est une plateforme tout-en-un idéale pour la communication avec les clients externes et la communication interne entre les équipes.

Teams permet d'organiser des conférences vidéo, de discuter en ligne, de collaborer sur des fichiers et même d'intégrer des applications tierces. Avec SharePoint et OneDrive, Microsoft 365 facilite la collaboration en sécurité entre les équipes et les fuseaux horaires.

les meilleures fonctionnalités de Microsoft Office 365*

Accédez facilement à des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Collaborez en temps réel avec vos collègues à l'aide d'outils basés sur le cloud

Stockez et partagez des fichiers avec la sécurité d'un 1 To de stockage cloud OneDrive par utilisateur

Partagez des fichiers en sécurité à l'aide de OneDrive et définissez des permission granulaires

*limites de Microsoft Office 365

Nécessite beaucoup de ressources sur les anciens appareils et implique des paiements récurrents élevés

Une fonction optimale et une collaboration nécessitent une connexion Internet stable

*tarifs Microsoft Office 365

Microsoft 365 Entreprise Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

applications Microsoft 365 pour les entreprises : *9,90 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Entreprise Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Entreprise Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

*évaluations et avis sur Microsoft Office 365

G2 : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

🧠 Fait amusant : l'e-mail est le moyen de communication le plus populaire sur le lieu de travail, 52,2 % des employés l'utilisant au moins une fois par semaine.

13. SharePoint (idéal pour la gestion de documents et les portails intranet)

via Microsoft

SharePoint est la plateforme collaborative de Microsoft qui aide les organisations à gérer leur contenu interne, à créer des intranets et à partager leurs connaissances. Elle est idéale pour les équipes qui ont besoin d'un accès structuré à des documents, des annonces et des communications internes centralisés.

Grâce à ses puissantes fonctionnalités personnalisées et à son intégration étroite avec Microsoft 365, SharePoint aide les grandes organisations à maintenir la cohésion entre tous leurs collaborateurs. De plus, la gestion intégrée des permission garantit que les informations importantes ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés.

Les meilleures fonctionnalités de SharePoint

Créez des pages intranet personnalisées avec un contenu et des flux de travail dynamiques

Personnalisé les sites d'équipe afin de refléter les besoins spécifiques des projets ou l'image de marque de l'organisation

Contrôlez l'accès aux informations sensibles grâce à des permission basées sur le rôle

Utilisez des fonctionnalités de recherche avancées pour trouver rapidement des documents, des personnes et des informations en fonction de leur emplacement

Limites de SharePoint

La configuration de SharePoint pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation est complexe

Le téléchargement de fichiers individuels a une limite de 15 Go

Tarifs SharePoint

SharePoint (Forfait 1) : 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

évaluations et avis sur SharePoint*

G2 : 4/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 5 000 avis)

➡️ En savoir plus : Comment améliorer la communication dans un environnement de travail hybride

