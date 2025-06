les 10 meilleures alternatives à Verbit pour la transcription et le sous-titrage en 2025

Si vous êtes producteur de médias ou analyste de marché, la transcription ne se résume pas à la précision. Vous avez besoin de rapidité sans perdre les nuances. D'intégrations qui ne nécessitent pas de contrat d'entreprise. Et d'un outil qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Verbit fournit des transcriptions claires, mais vous laisse faire le plus gros du travail : extraire manuellement les informations pertinentes, passer d'un outil à l'autre et assurer le suivi. Cela vous ralentit et fragmente l'exécution.

Le bon outil de transcription doit résumer les discussions, mettre en évidence les étapes suivantes, se synchroniser avec votre pile de projets et afficher instantanément les réponses.

Dans ce guide, nous examinons les meilleures alternatives à Verbit, leurs fonctionnalités clés, leurs limites et leurs tarifs afin de vous aider à faire le bon choix.

Pourquoi choisir des alternatives à Verbit ?

Verbit est un outil de transcription et de sous-titrage qui convertit le contenu audio et vidéo en texte précis. Il utilise un moteur d'IA propriétaire appelé Captivate™ pour la transcription en temps réel, qui est ensuite révisée par des éditeurs humains afin d'en garantir l'exactitude.

Bien que Verbit prétende offrir une solution robuste pour la transcription d'entreprise, de nombreux professionnels trouvent des lacunes en matière de rentabilité et de convivialité au quotidien. Le forfait standard manque souvent de fonctionnalités avancées telles que les résumés en temps réel ou l'automatisation des flux de travail, ce qui nécessite des mises à niveau ou des contrats personnalisés pour y accéder.

Pour les équipes axées sur la sécurité, en particulier celles qui traitent des médias sensibles ou des données de recherche, il est essentiel de choisir un outil doté d'un cryptage puissant et de certifications de conformité. De plus, les plateformes qui fournissent une documentation en ligne complète et une assistance réactive peuvent considérablement améliorer vos processus.

Voici pourquoi vous pourriez envisager des alternatives à Verbit :

❗️Délais d'exécution plus longs : comme Verbit fait appel à des éditeurs humains pour réviser les transcriptions générées par l'IA, vous devrez peut-être attendre plus longtemps qu'avec des outils qui fournissent des résultats instantanés et automatisés

❗️Problèmes de confidentialité des données : Verbit stocke toutes vos données sur le cloud. Vous aurez peut-être besoin de services de traduction avec un contrôle plus strict des données si vous travaillez avec des contenus sensibles tels que des fichiers juridiques ou médicaux

❗️Collaboration en temps réel limitée : Bien que Verbit offre une transcription en temps réel, les fonctionnalités de collaboration telles que le partage d'annotations, la modification en cours ou l'attribution d'éléments d'action sont minimales

❗️Interface complexe : l'interface de Verbit est conçue pour les grandes équipes. Si vous avez seulement besoin de télécharger un fichier et d'obtenir rapidement une transcription audio et vidéo, recherchez une alternative à Verbit avec une interface conviviale

❗️Forfaits rigides : Verbit s'adresse aux clients professionnels. Si vous êtes une start-up, un créateur ou un particulier à la recherche de forfaits en libre-service, choisissez une alternative à Verbit avec une tarification à l'utilisation

Les alternatives à Verbit en un coup d'œil

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, intégration de documents, conversion de tâches en temps réel Entreprises, moyennes entreprises Free Forever ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Otter. ai Transcription en temps réel, résumés en direct, Otter Chat, intégration Slides Petites entreprises, enseignants Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/utilisateur/mois Descript Modification audio/vidéo, Scene Rail, assistant IA, intégration SquadCast Créateurs de contenu, équipes médias Gratuit ; forfaits payants à partir de 24 $/personne/mois Rev Transcription humaine + IA, mise en évidence, résumé, vocabulaire personnalisé Entreprises, équipes juridiques IA : 0,25 $/min ; humain : 1,99 $/min ; forfaits à partir de 14,99 $/utilisateur/mois Sonix. ai Scores de confiance, résumés IA, assistance multitrack, gestion des dossiers Chercheurs, entreprises de taille moyenne Gratuit ; forfaits payants à partir de 22 $/place/mois VEED Création de vidéos IA, générateur de sous-titres, doublage vocal, IA de contact visuel Créateurs de contenu à l'échelle mondiale, petites entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Trint Story Builder, collaboration en temps réel, application mobile, résumés IA Équipes médias, gouvernement, juridique Forfaits payants à partir de 80 $/place/mois Fathom Résumés de réunion IA, synchronisation CRM, hub d'appels consultable, Ask Fathom Équipes commerciales, entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Fireflies Carnet, Suivi de sujets, Extraits audio, Fils, Réactions Équipes à distance, équipes commerciales Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/place/mois Temi Téléchargement rapide, modification en cours, suppression des mots de remplissage, exportation multiformat Petites entreprises, Freelancers Paiement à l'utilisation : 0,25 $/min

💭 Le saviez-vous ? L'invention de la machine à écrire à la fin du XIXe siècle a eu un impact profond sur la main-d'œuvre, en particulier chez les femmes. La machine à écrire Sholes et Glidden, lancée en 1874, était commercialisée par des démonstratrices et conçue avec une esthétique rappelant celle des machines à coudre, ce qui la rendait attrayante pour un usage domestique.

Les meilleures alternatives à Verbit

1. ClickUp

Essayez-les dès maintenant Transcrivez des notes vocales, des clips vidéo, des notes de réunion et plus encore avec l'IA de ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, connecte la transcription, les tâches, les documents et les flux de travail sur une seule plateforme. Elle offre une assistance complète pour la transcription des réunions, des notes vocales et des enregistrements d'écran, en transformant automatiquement l'audio de n'importe quel flux de travail en texte consultable et exploitable.

Pour commencer, l'outil AI Notetaker de ClickUp transcrit automatiquement l'audio d'une réunion en texte avec identification des locuteurs et horodatage, ce qui facilite le suivi de la discussion. Notetaker s'intègre facilement aux plateformes de réunion populaires telles que Zoom, Teams et Google Meet pour transcrire automatiquement vos réunions virtuelles sans installation supplémentaire.

Contrairement aux services de transcription traditionnels, ClickUp AI Notetaker se distingue comme la meilleure alternative à Verbit, car il peut étiqueter les éléments d'action clés, les échéances et les décisions prises pendant la réunion et les organiser clairement dans ClickUp Docs.

Par exemple, si un membre de l'équipe dit « Faisons le suivi avec le client d'ici vendredi », l'IA reconnaît cela comme une tâche à accomplir, la crée directement dans ClickUp et la lie au projet ou au flux de travail pertinent. Cette IA pour les notes de réunion garantit que les suivis importants ne sont pas manqués et que toutes les tâches sont intégrées de manière transparente dans votre flux de travail.

Capturez chaque détail sans effort avec Notetaker de ClickUp

Dans Docs, les modes de concentration, de modification en cours et d'affichage vous permettent de contrôler la manière dont vous interagissez avec le contenu, ce qui est idéal pour le travail approfondi et les révisions rapides. Vous pouvez également partager des notes en toute sécurité, grâce à des paramètres de permission granulaires qui vous permettent de contrôler qui peut afficher, commenter ou modifier.

Utilisez ensuite les tâches ClickUp pour transformer vos idées en actions. Vous pouvez mettre en évidence les points clés ou les décisions directement à partir d'un document ou d'une transcription et les convertir instantanément en tâches, en attribuant des propriétaires, en définissant des dates d'échéance et en les liant aux projets pertinents.

Une fois vos réunions transcrites à l'aide de l'IA Notetaker de ClickUp, vous pouvez aller plus loin avec ClickUp Brain, qui ajoute une puissante couche d'intelligence à vos notes.

Avec Brain, vous pouvez instantanément résumer des transcriptions entières ou extraire des moments spécifiques sans avoir à rechercher manuellement dans le contenu. Il lit votre transcription et en distille les points clés, vous aidant ainsi à saisir rapidement ce qui importe le plus.

Posez des questions en langage naturel sur les réunions et obtenez des réponses en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez même poser des questions contextuelles telles que « Qu'a dit Sarah à propos de la date limite ? » et Brain analysera instantanément la transcription pour vous fournir une réponse claire. Transformez vos discussions en actions en quelques secondes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Configurez des automatisations : Déclenchez automatiquement des actions telles que la création de tâches, l'attribution ou la mise à jour du statut à l'aide Déclenchez automatiquement des actions telles que la création de tâches, l'attribution ou la mise à jour du statut à l'aide des automatisations ClickUp lorsqu'une nouvelle transcription ou une nouvelle note de réunion est ajoutée

Utilisez le bloc-notes : Utilisez le Utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter vos idées pendant les réunions et glissez-déposez les notes directement dans les tâches ou les documents lorsque vous êtes prêt à passer à l'action

Améliorez vos transcriptions grâce aux champs personnalisés : ajoutez du contexte tel que le type de réunion, le nom du client ou la priorité aux transcriptions à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour une meilleure organisation et un meilleur suivi

Commentaire avec contexte : Déposez des extraits de transcription spécifiques dans Déposez des extraits de transcription spécifiques dans ClickUp Assign Comments pour attribuer des tâches et fournir une référence claire sans partager l'intégralité des documents

Limites de ClickUp

Avec un large intervalle de fonctionnalités, la plateforme peut être un peu intimidante pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp rassemble toutes nos tâches, tous nos documents, tous nos objectifs et tout notre suivi du temps dans un seul environnement de travail unifié. Nous l'utilisons depuis 2018 et il est incroyablement flexible pour gérer à la fois les flux de travail internes et les projets des clients. Les vues personnalisables (Liste, Tableau, Calendrier, etc.) et les options d'automatisation détaillées nous font gagner des heures chaque semaine. De plus, les mises à jour fréquentes des fonctionnalités montrent que l'entreprise prend au sérieux l'amélioration de la plateforme.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription et la collaboration en temps réel lors de réunions)

Otter. ai est un outil de transcription en temps réel qui transcrit vos réunions, entretiens et conférences sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. L'une de ses fonctionnalités clés est la création automatique de résumés en direct, qui vous aident à rester concentré sur les points clés au fur et à mesure que la réunion se déroule.

Pendant l'appel, Otter Chat vous permet de poser des questions sur la transcription et d'obtenir des réponses instantanées, ce qui est particulièrement utile lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez également ajouter des points importants, des conclusions et des commentaires directement dans la transcription, ce qui aide votre équipe à collaborer sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Verbit, en revanche, ne fournit que des transcriptions peaufinées après la session grâce à l'IA et à une révision humaine, mais n'offre pas d'interaction pendant la réunion, d'informations en temps réel ou de collaboration en ligne.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Téléchargez des diapositives de présentation ou des partages d'écran directement dans vos notes de réunion

Revenez à votre transcription après la réunion, corrigez les erreurs et affinez les points clés pour plus de clarté ou pour le partage

Regroupez les transcriptions par client, projet ou sujet à l'aide de dossiers et retrouvez et gérez facilement vos discussions au fil du temps

Limites d'Otter.ai

Otter. ai a parfois du mal à diviser correctement les phrases, ce qui peut rendre les transcriptions difficiles à lire. Ce problème entraîne souvent des phrases longues et interminables, sans ponctuation appropriée

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/utilisateur

Business : 30 $/utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis G2 dit :

Récemment, j'ai découvert Otter.ai grâce à l'un de mes collègues et depuis, ma charge de travail concernant MOM et tout le reste est devenue très facile. Il retient tous les points importants et à la fin, il vous donne un bref résumé de l'ensemble de la réunion. Et il a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre dans mon équipe. Nous l'utilisons dans toutes les réunions pour prendre des notes.

3. Descript (idéal pour la modification en cours de podcasts et de vidéos avec transcription intégrée)

via Descript

Descript est une plateforme tout-en-un d'édition de fichiers audio et vidéo qui combine des outils de transcription, de modification et d'IA pour rationaliser la création de contenu. Contrairement à Verbit, qui se concentre sur une combinaison de services de transcription automatisés et d'éditeurs humains, Descript offre un environnement d'édition plus interactif et plus flexible.

Vous pouvez cloner votre voix avec Overdub, supprimer les mots de remplissage en un clic et nettoyer l'audio à l'aide de l'IA. Il offre également la transcription automatique en plusieurs langues, l'enregistrement d'écran et la modification en cours.

Si vous êtes un créateur indépendant qui cumule plusieurs fonctions (créateur, éditeur et marketeur), Descript simplifie la modification en cours en transformant la parole en texte. Vous souhaitez couper un segment ? Il vous suffit de supprimer la phrase de la transcription. Vous n'avez pas besoin de compétences approfondies en montage vidéo pour utiliser cet outil.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Automatisez les tâches de modification en cours telles que la suppression des mots de remplissage, le raccourcissement des fichiers audio et la génération de résumés afin d'accélérer votre flux de travail

Surlignez et extrayez des segments spécifiques de votre contenu pour les réutiliser sous forme de vidéos courtes et autonomes ou de publications sur les réseaux sociaux

Utilisez la commande slash pour marquer les changements de scène dans votre script et votre structure, et naviguez dans votre vidéo comme dans un diaporama

Limites de Descript

La fonctionnalité Overdub de Descript permet aux utilisateurs de créer un modèle de voix synthétique, mais elle nécessite l'enregistrement d'une quantité importante d'audio. La voix générée peut ne pas toujours correspondre parfaitement à la parole naturelle

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne/mois

Créateur : 35 $ par personne/mois

Business : 65 $ par personne/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un avis G2 dit :

Cela me fait gagner un temps fou en modifications en cours ! J'apprécie la conception bien pensée. Cela montre qu'une grande énergie a été consacrée à comprendre les besoins des podcasteurs, et j'apprécie cela. Descript est très facile à utiliser. J'aime la fonction de transcription et la possibilité de modifier simultanément la transcription et l'audio. Cela me facilite tellement la vie.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des outils d'IA pour des tâches personnelles tous les jours, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de projet, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations.

4. Rev (idéal pour une transcription flexible avec une précision humaine ou IA)

via Rev

Rev vous permet de transformer des conférences, des séminaires ou des entretiens avec des étudiants en transcriptions claires et consultables. Vous pouvez choisir entre des résultats rapides générés par IA ou opter pour une transcription humaine lorsque la précision est essentielle, par exemple lors de la transcription de discussions complexes ou de terminologie académique.

Une fois votre transcription prête, vous pouvez la relire et la modifier dans votre navigateur. Mettez en évidence les sections importantes pour planifier vos cours, ajoutez des corrections ou trouvez rapidement les citations clés à inclure dans vos supports ou rapports.

Des outils tels que les libellés des intervenants, les horodatages et les glossaires personnalisés vous aident à rester organisé. Pour un enseignant, cela est essentiel pour gérer les discussions de groupe, les panels à plusieurs intervenants ou les termes spécifiques à un sujet.

Meilleures fonctionnalités de Rev

Repérez rapidement les parties de la transcription qui peuvent nécessiter une modification en cours

Utilisez les outils d'IA intégrés pour générer des résumés concis

Entraînez l'outil à reconnaître les noms de marque, les termes techniques ou le langage spécifique à un secteur d'activité

Limites de Rev

La plateforme Rev n'offre pas autant d'outils de modification en profondeur pour permettre aux utilisateurs d'affiner leurs transcriptions après l'automatisation

Tarification Rev

Basique : 14,99 $ par utilisateur/mois

Pro : 34,99 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Paiement à la minute : Transcription humaine : 1,99 $ /minute Transcription IA : 0,25 $ /minute

Transcription humaine : 1,99 $ /minute

Transcription IA : 0,25 $ /minute

Transcription humaine : 1,99 $ /minute

Transcription IA : 0,25 $ /minute

Évaluations et avis sur Rev

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev ?

Un avis sur Reddit dit :

Je suis sous-titreur et j'aime beaucoup ce travail. Même si le salaire n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres entreprises, je pense que c'est un bon point de départ pour apprendre les ficelles du métier.

5. Sonix. ai (Idéal pour des transcriptions rapides et modifiables par vous-même avec la collaboration d'une équipe)

Sonix. ai est une plateforme de transcription alimentée par l'IA qui convertit les fichiers audio et vidéo en texte précis et modifiable. Pour les chercheurs en marketing qui jonglent entre les entretiens, les groupes de discussion et les revues internes, Sonix rationalise la transcription et la collaboration en équipe dans un environnement de travail basé sur un navigateur.

Vous pouvez mettre en évidence les informations clés, laisser des commentaires à vos collègues et étiqueter les fichiers par thème ou par projet. Au lieu d'exporter les transcriptions vers un autre outil, Sonix vous permet de nettoyer le contenu dans l'éditeur à l'aide de fonctionnalités intuitives telles que la recherche et le remplacement et le libellé des locuteurs.

Vous travaillez avec du jargon technique ? Des dictionnaires personnalisés vous aident à garantir la précision de toutes vos transcriptions. Une interface conviviale vous permet d'organiser vos dossiers et de suivre les commentaires pour plusieurs projets de recherche à partir d'un tableau de bord.

Sonix. ai meilleures fonctionnalités

Vérifiez le niveau de confiance de Sonix pour chaque mot de votre transcription afin de repérer et corriger rapidement les sections peu précises

Utilisez la fonctionnalité de résumé intégrée de Sonix pour créer des listes à puces, des paragraphes ou des aperçus rapides de longues transcriptions, et même guider le résumé à l'aide de vos propres invites, instructions ou commentaires

Partagez vos transcriptions via un lien avec vos collègues pour obtenir leurs commentaires ou les réviser

Limites de Sonix.ai

Sonix n'offre pas d'assistance pour la transcription en direct ou le sous-titrage en temps réel. Cela peut ne pas convenir aux situations nécessitant des services de transcription immédiats, telles que les réunions ou les évènements en direct.

Tarifs de Sonix.ai

Prix de la plateforme Standard : 0 $ par mois Premium : 22 $ par place et par mois Enterprise : Tarifs personnalisés

Standard : 0 $ par mois

Premium : 22 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Transcription IA Standard : 10 $ par heure Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 % Enterprise : Tarifs personnalisés

Standard : 10 $ par heure

Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 %

Enterprise : Tarification personnalisée

Standard : 0 $ par mois

Premium : 22 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Standard : 10 $ par heure

Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 %

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix.ai ?

Un avis Capterra dit :

Flux de travail ultra rapide pour la transcription. L'IA effectue un travail précis à près de 95 %, même en allemand, et pas seulement en anglais. Ensuite, il ne m'a fallu que 25 % à 50 % du temps total de l'entretien pour retranscrire les mots inexacts. Également compatible avec MAXQDA. Je l'ai comparé à de nombreux autres outils et c'est tout simplement le meilleur.

🧠 Anecdote : En 1936, August Dvorak a breveté une disposition alternative du clavier conçue pour augmenter l'efficacité de la frappe en plaçant les touches les plus couramment utilisées sous les doigts les plus forts. Malgré ses avantages, la disposition Dvorak n'a pas remplacé la disposition QWERTY en raison de sa grande familiarité et de la résistance au changement.

6. VEED (idéal pour les créateurs de vidéos qui ont besoin de transcription et de modification en un seul outil)

via VEED

VEED. io est une plateforme de transcription et de modification en cours de vidéo basée sur un navigateur et alimentée par l'IA. Elle prend en charge la transcription et la traduction dans plus de 125 langues, ce qui la rend idéale pour les créateurs qui produisent du contenu destiné à un public international.

Une fois votre transcription prête, VEED vous offre plusieurs options d'exportation. Vous pouvez la télécharger au format TXT, VTT ou SRT, ou intégrer les sous-titres directement dans votre vidéo. Les outils de sous-titrage automatique sont personnalisables.

Utilisez-le pour modifier la police de caractères, la taille, l'emplacement et la couleur afin de l'adapter à votre style. Vous avez également accès à la correction du contact visuel alimentée par l'IA, qui ajuste votre regard dans la vidéo afin que vous parliez directement au spectateur (même si vous ne regardiez pas la caméra lors de l'enregistrement 😉).

Verbit, en revanche, ne comprend pas de fonctionnalités liées à la vidéo telles que la correction du regard ou des outils de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités de VEED

Collez votre script et laissez VEED créer une vidéo complète avec des visuels, des sous-titres et une voix off

Téléchargez votre vidéo et laissez VEED créer automatiquement des sous-titres précis, que vous pouvez modifier, styliser et graver directement dans votre vidéo pour un partage facile

Utilisez le doublage vocal pour traduire automatiquement et doubler votre vidéo

Limites de VEED

VEED n'offre pas l'identification et l'attribution des locuteurs, ce qui peut être crucial dans les environnements à plusieurs locuteurs pour suivre avec précision qui a dit quoi

Tarifs VEED

Free

Basique : 18 $/mois

Avantages : 30 $/mois

Business : 70 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VEED

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de VEED ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la précision du service de sous-titrage ! Le large intervalle de styles me permet également de choisir celui qui correspond le mieux au ton de mes vidéos. Dans l'ensemble, VEED est un outil que je recommande sans hésiter aux autres créateurs de vidéos !

7. Trint (idéal pour les journalistes et les équipes médias qui créent des articles à partir de transcriptions)

via Trint

Trint aide les journalistes et les équipes médiatiques à convertir des enregistrements bruts en articles prêts à être publiés. Il prend en charge la transcription de plus de 40 langues et la traduction dans plus de 50 langues, ce qui le rend utile pour les rapports transfrontaliers sans avoir recours à des outils externes.

L'une de ses fonctionnalités, Story Builder, vous permet d'extraire des citations, des clips et des moments de plusieurs transcriptions afin de créer des récits structurés. Elle vous aide à organiser des interviews, des conférences de presse ou des tables rondes en articles ou scripts cohérents.

La synthèse IA de Trint condense les longues interviews en points clés, en préservant le contexte dont vous avez besoin pour garantir l'exactitude. Et contrairement à de nombreuses autres alternatives à Verbit, Trint ne forme pas son IA à partir de votre contenu, vos enregistrements restent donc privés, même en coulisses.

Meilleures fonctionnalités de Trint

Trouvez instantanément des phrases clés dans les transcriptions et ajoutez des étiquettes personnalisées pour organiser les moments importants

Modifiez, commentez et révisez les transcriptions simultanément avec votre équipe, comme si vous travailliez dans Google Docs

Utilisez l'application mobile Trint pour enregistrer des fichiers audio et générer des transcriptions en direct

Limites de Trint

La fonctionnalité d'identification des locuteurs de Trint a du mal à distinguer avec précision les locuteurs, en particulier dans les enregistrements où les dialogues se chevauchent ou où il y a des interférences

Tarifs Trint

Starter 2024 : 80 $ par place/mois

Advanced 2024 : 100 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 3,9/5 (plus de 10 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trint ?

Un avis G2 dit :

J'utilise Trint depuis environ 4 ans. Souvent, les personnes que j'interviewe ont un accent international, ce n'est pas l'accent typique du Midwest. Mais Trint comprend souvent des mots que je n'ai pas pu entendre dans les fichiers audio. Cela m'a vraiment impressionné et m'a beaucoup facilité le travail.

8. Fathom (idéal pour les équipes commerciales et de service client qui ont besoin de notes de réunion connectées à un CRM)

via Fathom

Fathom est un assistant de réunion alimenté par l'IA. Pour les équipes commerciales et de service client, il enregistre et transcrit vos appels sur Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, capturant ainsi les informations essentielles sans prise de notes manuelle.

Après l'appel, Fathom IA génère automatiquement des résumés personnalisés axés sur les points clés, les objections et les prochaines étapes. Vous pouvez choisir des modèles pour les appels commerciaux, les check-ins clients ou les sessions d'intégration afin de partager des notes claires et spécifiques à chaque rôle avec votre équipe ou vos clients.

Vous souhaitez mettre en évidence un moment précis ? Clip it. Fathom vous permet de créer et d'envoyer de courts extraits vidéo directement dans Slack. Grâce à ses intégrations natives à Salesforce, HubSpot et Slack, Fathom synchronise les résumés et les suivis directement dans votre CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Stockez tous les appels clients de votre équipe dans un hub consultable

Recevez des notifications instantanées, quotidiennes ou hebdomadaires lorsque des termes ou des sujets spécifiques sont abordés lors de réunions

Utilisez l'assistant IA pour poser des questions sur les appels passés, afficher des résumés ou générer des suivis

Comprendre les limites

Bien que Fathom s'intègre à des CRM populaires tels que Salesforce et HubSpot, ainsi qu'à des outils tels que Google Docs, Asana et Slack, il ne prend pas en charge d'autres plateformes largement utilisées telles que Trello, Monday.com et Zoho

Tarifs Fathom

Free Forever

Premium : 19 $ par utilisateur/mois

Édition Teams : 29 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 750 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Un avis Capterra dit :

J'adore la façon dont Fathom s'occupe de tout : il enregistre mes réunions, les transcrit et m'envoie par e-mail un résumé de la réunion avec les éléments à retenir. Cela me fait gagner beaucoup de temps, car je n'ai pas besoin de prendre de notes ni de m'inquiéter d'oublier quelque chose d'important.

9. Fireflies (idéal pour les notes de réunion consultables et le suivi des discussions en équipe)

via Fireflies

Fireflies. ai, un outil de prise de notes alimenté par l'IA pour les réunions, enregistre et transcrit automatiquement les réunions. Avec Topic Trackers, vous pouvez suivre des thèmes spécifiques tels que « tarification » ou « points faibles des clients » et voir à quelle fréquence ils apparaissent dans vos appels.

Verbit, en revanche, ne propose pas de fonctionnalités de capture de médias ni d'outils audio interactifs.

Avec Fireflies. ai, vous pouvez également extraire de courts extraits audio partageables à partir de moments importants afin de les récapituler rapidement ou de les partager avec vos collègues. Et lorsque vous souhaitez intégrer ces informations dans d'autres outils, Fireflies vous permet d'intégrer facilement des transcriptions ou des fichiers audio dans des plateformes telles que Notion ou Salesforce.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Répondez directement à des parties spécifiques d'une réunion ou d'un commentaire, et facilitez le suivi des actions à mener

Ajoutez rapidement des réactions à des notes ou des commentaires pour signaler des mises à jour ou mettre en évidence des moments clés sans perturber le flux

Contrôlez la visibilité en organisant les réunions dans des canaux ouverts à toute l'équipe ou limités à certains membres sélectionnés

Limites de Fireflies

Par rapport à la plateforme web, l'application mobile Fireflies.ai manque de certaines fonctionnalités telles que le vocabulaire personnalisé et l'analyse détaillée des réunions. Cette disparité peut gêner les utilisateurs qui dépendent d'appareils mobiles pour accéder à leurs notes de réunion et à leurs transcriptions lors de leurs déplacements

Tarifs Fireflies

Free Forever

Pro : 18 $ par place/mois

Business : 29 $ par place/mois

Enterprise : 39 $ par place/mois

Évaluations et avis sur Fireflies

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 10 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies ?

Un avis Capterra dit :

La solution logicielle Fireflies était utilisée dans mon ancien lieu de travail pour enregistrer les réunions et me permettait de les réécouter afin de prendre des notes. L'enregistrement audio est vraiment bon et la version payante vous permet d'obtenir des transcriptions de réunion assez précises.

10. Temi (idéal pour une transcription rapide, abordable et sans fioritures pour les particuliers)

via Temi

Le service de transcription de Temi vous permet de soumettre des fichiers audio et vidéo dans tous les principaux formats pour une flexibilité maximale. Une fois ceux-ci convertis en texte, vous pouvez modifier votre transcription avec des horodatages et des libellés de locuteurs, suivre les discussions et apporter facilement les corrections nécessaires.

Vous pouvez ensuite télécharger votre transcription dans plusieurs formats, notamment MS Word, PDF, SRT et VTT, afin de l'intégrer à des documents, des présentations ou des sous-titres de vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Téléchargez des fichiers par glisser-déposer ou collez des URL provenant de plateformes telles que Dropbox et Vimeo pour bénéficier de services de transcription rapides

Modifiez les transcriptions d'un simple double tap et à l'aide de raccourcis clavier basiques, avec des options faciles pour télécharger et partager

Les mots de remplissage tels que « euh » et « hum » peuvent être rapidement supprimés d'un simple geste

Limites de Temi

Temi ne permet pas aux utilisateurs d'ajouter des termes ou des noms personnalisés à son dictionnaire, ce qui peut affecter la précision du contenu technique ou spécifique à un secteur d'activité

Tarifs Temi

Essai gratuit

Paiement : 0,25 $ par minute audio

Évaluations et avis sur Temi

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Temi ?

Un avis G2 dit :

Le texte est facile à modifier et à corriger, ce qui permet de partager une transcription soignée

Allez au-delà de la transcription : essayez ClickUp pour une véritable intégration des flux de travail

Verbit et ses alternatives offrent des services de transcription et de sous-titrage fiables. Vous bénéficiez de transcriptions précises, d'une assistance multilingue et d'outils pour tout gérer, des conférences aux réunions juridiques.

Mais que faire si vous avez besoin de plus qu'une simple transcription ? Que faire si vous souhaitez que les notes de réunion se transforment automatiquement en tâches, que les résumés mettent en évidence les éléments d'action et que les outils de collaboration permettent de passer de la discussion à l'exécution ?

C'est là que ClickUp se démarque. Grâce à lui, vos réunions, clips et notes vocales peuvent être enregistrés, transcrits et résumés instantanément. ClickUp Brain vous aide à prendre des décisions, à définir des éléments d'action et des échéances sans avoir à lire l'intégralité de la transcription. Et avec ClickUp Docs, vous transformez vos idées en forfaits, attribuez des tâches et collaborez avec votre équipe en temps réel.

Vous avez besoin de plus que de simples transcriptions ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.