les 10 meilleurs éditeurs PDF IA pour une modification intelligente des documents en 2025

Avez-vous déjà essayé de modifier un fichier PDF et eu l'impression que cela vous compliquait la tâche ?

Vous vous êtes déjà demandé : « Pourquoi ce tableau se trouve-t-il à la page 47 alors qu'il commençait à la page 2 ? » ou « Pourquoi ne puis-je pas simplement cliquer et taper ? » Dans tous les cas, utiliser le bon éditeur PDF IA pourrait vous éviter ce genre de problèmes.

De la modification d'une proposition commerciale à la signature d'un contrat, un éditeur PDF IA gratuit vous aide à travailler plus rapidement, avec plus de précision et sans frustration.

Nous avons compilé une liste de 10 outils d'édition PDF pour modifier du texte, reformater des documents, convertir des fichiers PDF et mettre en œuvre l'IA pour la documentation. Découvrons-les sans plus attendre !

Les meilleurs éditeurs PDF IA en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Résumé, annotation, automatisation des tâches et collaboration alimentés par l'IA Taille de l'équipe : petites équipes, moyennes entreprises et grandes entreprises ; gestion de documents basée sur l'IA Gratuit pour toujours ; tarification personnalisée pour les entreprises LightPDF Discutez avec des PDF grâce à l'IA, OCR, synchronisation cloud, amélioration de la numérisation Taille de l'équipe : Freelances et entrepreneurs individuels : corrections de mise en forme par IA, résumé de documents et outils de collaboration Forfait Free, forfait payant à partir de 13,99 $/semaine Éditeur PDF de Canva Modification créative de PDF, assistance multimédia, modèles visuels Taille de l'équipe : petites équipes et start-ups ; transformation de PDF statiques en documents visuels Gratuit pour toujours DocHub Détection de la disposition par IA, modifications groupées, réorganisation par glisser-déposer, stockage cloud Taille de l'équipe : Entrepreneurs individuels ; gestion efficace des documents Forfait Free, forfait payant à partir de 11 $/mois/utilisateur Adobe Acrobat avec assistant IA Modification créative de PDF, assistance multimédia et modèles visuels Taille de l'équipe : Entreprises et utilisateurs avancés ; traitement avancé de documents Essai gratuit, abonnement payant à partir de 12,99 $/mois UPDF Annotations, visualisation sous forme de carte mentale, notes autocollantes, traduction Taille de l'équipe : Entreprises et utilisateurs avancés Traitement avancé de documents Tarif payant à partir de 39,99 $/an OnlyOffice Collaboration en temps réel, intégration audio/vidéo, création de formulaires Taille des équipes : PME et grandes entreprises ; équipes recherchant une collaboration en temps réel Cloud gratuit pour débuter, abonnement payant à partir de 30 $/mois/utilisateur Nitro Pro Interface de type Microsoft, OCR, compression de fichiers, signature électronique Taille de l'équipe : Entreprises et équipes Business utilisant Microsoft 365 Essai gratuit, abonnement payant à partir de 17,69 $/mois/utilisateur iScanner Mesure de surface, comptage d'objets, résolution d'équations Taille de l'équipe : étudiants et professionnels ; calcul de la surface et ajustement automatique Essai gratuit, 9,99 $/mois/utilisateur ABBYY FineReader OCR dans plus de 150 langues, comparaison de documents, fusion Taille de l'équipe : Administrations et organisations ayant des besoins importants en matière de numérisation ; numérisation avancée de documents Tarif payant à partir de 16 $/mois/utilisateur

Que rechercher dans un éditeur PDF IA ?

Un éditeur PDF classique peut faire le travail, mais il est manuel, lent et nécessite des efforts supplémentaires. Un outil PDF alimenté par l'IA va au-delà des fonctionnalités de base. Il peut résumer de longs rapports, extraire les données correctes, corriger automatiquement les erreurs gênantes et même s'intégrer à d'autres outils professionnels.

Pour profiter de ces avantages et bien d'autres encore, recherchez les fonctionnalités avancées suivantes :

Modification facile : Modifiez le texte, les images et la mise en forme sans altérer la structure du document

Conversion de fichiers : convertissez des fichiers PDF en documents Word, feuilles Excel ou présentations PowerPoint sans altérer la mise en forme

Résumer le contenu : Laissez Laissez les outils de scraping web extraire en quelques secondes les phrases clés et les informations importantes de longs rapports, contrats ou documents de recherche

Relecture automatique : Détectez les fautes de frappe, les erreurs grammaticales et les formulations maladroites, et soumettez des documents numériques sans erreur

Reconnaissance du texte dans les numérisations : utilisez la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour convertir les PDF numérisés en texte entièrement modifiable

Annoter des PDF : surligner, ajouter des commentaires et surligner, ajouter des commentaires et dessiner sur des PDF sans modifier leur disposition

🧠 Fait amusant : il existe neuf types de PDF différents? Du PDF/A, conçu pour durer éternellement, au PDF/X, qui aide les designers à obtenir des impressions parfaites, chacun a sa propre fonction !

La mise en surbrillance d'un PDF est utile pour souligner les points clés, revoir les détails importants ou collaborer avec une équipe.

Mais la véritable modification de documents va au-delà des simples annotations. Elle nécessite des outils basés sur l'IA capables de transformer le PDF en un document modifiable.

Consultez cette liste et évaluez le niveau d'avancement dont doit disposer un éditeur PDF IA pour votre flux de travail. Avant de faire votre choix, tenez compte de la taille de votre équipe, de votre budget et de la compatibilité avec votre infrastructure technologique existante !

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion des tâches et des documents basée sur l'IA)

ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, aide les équipes à gérer, analyser et exploiter les informations contenues dans les documents au sein de son écosystème alimenté par l'IA.

Organisez vos documents et vos PDF avec le logiciel de gestion de projet ClickUp

Au lieu de passer au crible chaque page d'un PDF, demandez à ClickUp Brain de vous aider. Considérez-le comme votre assistant IA fiable pour résumer du contenu, ajouter du texte, mettre en évidence les points clés ou générer des rapports.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour poser des questions, résumer, mettre en évidence les points clés et apporter des corrections

Vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin en quelques secondes, sans avoir à lire des pages interminables ! Si seulement vous pouviez faire cela dans la vie réelle ! 👇🏼🤭

De plus, si vous souhaitez affiner davantage les rapports générés par l'IA, l'assistant de rédaction de ClickUp Brain peut vous aider. Le correcteur orthographique intégré et son mécanisme contextuel peuvent améliorer le document pour le confort de tous. Finies les longues révisions de documents.

Documents ClickUp

En associant ClickUp Brain à ClickUp Docs, vous pouvez facilement créer de la documentation IA. Rédigez des chartes de projet, créez des campagnes par e-mail, rédigez des publications pour les réseaux sociaux et des articles de blog, et même des réponses à vos messages à l'aide de la fonctionnalité « Écrire avec l'IA » dans ClickUp Docs.

Affinez vos idées, résumez le contenu et organisez les détails à l'aide de ClickUp Docs

Les PDF peuvent être restrictifs, car ils ne sont pas modifiables et ne permettent pas la collaboration en temps réel. En créant et en stockant vos documents sur ClickUp, vous évitez les versions PDF statiques et les échanges incessants d'e-mails.

Plusieurs membres d'une équipe peuvent modifier simultanément le même document. Si vous devez attirer l'attention sur une partie spécifique, @mentions vous permet de collaborer directement avec vos collègues dans le document.

Enfin, vous pouvez étiqueter des sections spécifiques et les annoter dans votre PDF tout en assurant le suivi de chaque modification.

Révision ClickUp

Attribuez aux membres de votre équipe les commentaires de révision ClickUp qui nécessitent une action

Au-delà du texte, ClickUp Proofing vous permet de réviser, d'annoter et de fournir des commentaires sur des fichiers image, vidéo et PDF directement dans les tâches. Par exemple, lorsque vous révisez du contenu vidéo, vous pouvez laisser des commentaires liés à des timestamps spécifiques dans la barre de lecture.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Permettez aux équipes de commenter et de modifier facilement des fichiers PDF. Vous pouvez également discuter en temps réel des tâches liées aux PDF dans ClickUp Docs

Connectez-vous à Google Drive, Dropbox et d'autres plateformes de partage de fichiers pour garder tous vos PDF facilement accessibles

Convertissez les informations contenues dans les PDF en tâches exploitables et attribuez-les automatiquement aux bons membres de l'équipe

Configurez des automatisations intelligentes ClickUp pour déclencher des actions basées sur des documents, telles que des approbations, des mises à jour de statut ou des notifications

Limites de ClickUp

De multiples fonctionnalités peuvent entraîner une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Edmund D., propriétaire d'une petite entreprise, a évalué ClickUp :

Plus j'utilise ClickUp, plus il devient le point central de mon travail. Les différents éléments de communication (notes, PDF, e-mails, stockage en ligne) peuvent tous être regroupés et exploités en un seul endroit pour un accès facile pendant que je travaille sur une activité, qu'il s'agisse d'un projet ou d'une tâche axée sur le client.

💡 Conseil de pro : utilisez la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain pour répondre instantanément à des questions sur vos tâches, vos documents ou vos projets.

2. LightPDF (Idéal pour l'analyse intuitive de documents et la collaboration)

via LightPDF

La fonctionnalité de chat IA de LightPDF (ChatPDF) vous permet de saisir les points principaux d'un rapport de 50 pages en quelques clics ou en quelques secondes. Cet éditeur PDF gratuit vous permet de poser des questions sur des documents et fournit des réponses spécifiques à partir du contenu, tout en offrant un stockage cloud gratuit.

La plateforme utilise ChatGPT, qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour faciliter une discussion interactive avec des documents PDF. Par exemple, vous pouvez télécharger un article de recherche et demander « Quelles sont les conclusions clés ? » pour obtenir immédiatement un résumé concis.

Les meilleures fonctionnalités de LightPDF

Synchronise les fichiers PDF entre différents appareils grâce à son système basé sur le cloud

Convertit les documents numérisés en formats modifiables grâce à une technologie OCR avancée

Transformez vos documents physiques en fichiers PDF clairs et de haute qualité à l'aide d'un scanner pour téléphone.

Supprime l'écriture manuscrite et améliore les images

Limites de LightPDF

Les publicités et les fenêtres contextuelles proposant des abonnements payants peuvent être gênantes

La conversion de fichiers PDF est limitée

La version gratuite limite plusieurs fonctionnalités telles que le traitement par lots, la discussion multi-documents, etc

Tarifs LightPDF

Personnel

Gratuit pour toujours

Forfait hebdomadaire : 13,99 $/semaine

Forfait mensuel : 19,99 $/mois

Forfait semestriel : 59,99 $ pour deux ans

Business

Gratuit pour toujours

Forfait annuel : 89,95 $/an

Forfait 3 ans : 159,99 $ par utilisateur

Évaluations et avis sur LightPDF

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? 59 % des DSI citent la technologie cloud comme catalyseur de l'innovation.

3. Éditeur PDF de Canva (idéal pour transformer des PDF statiques en documents visuels)

Vous voulez plus de liberté créative ? Importez un PDF dans l'éditeur PDF de Canva pour séparer le texte, les images et les arrière-plans en éléments modifiables.

Poursuivez avec la boîte à outils créative de Canva pour apporter des modifications uniques et voir la magie opérer grâce à des visuels, des animations et des polices de caractères personnalisées. Vous pouvez ensuite télécharger votre travail dans différents formats, notamment PDF et JPG.

Les meilleures fonctionnalités de l'éditeur PDF de Canva

Modifiez des PDF en personnalisant le texte, les images et les arrière-plans afin de les adapter au style de votre entreprise

Ajoutez des éléments multimédias tels que des vidéos et des clips audio pour rendre vos PDF plus attrayants

Choisissez parmi plus d'un million de modèles de documents préconçus et efficaces pour accélérer la création de fichiers

Réduisez la taille des fichiers tout en conservant leur qualité grâce à la compression intelligente

Limites de l'éditeur PDF de Canva

Vous ne pouvez pas modifier un document numérisé ou un fichier contenant uniquement des images dans Canva

La taille maximale des fichiers PDF pris en charge est de 100 Mo

Tarifs de l'éditeur PDF Canva

Free Forever

Évaluations et avis sur l'éditeur PDF de Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

💡 Conseil de pro : lorsque vous travaillez avec des fichiers PDF volumineux contenant plusieurs images, compressez les fichiers avant de les partager. Cela permet de conserver des tailles de fichiers gérables sans compromettre la qualité visuelle.

📮ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

4. DocHub (Idéal pour une gestion efficace des documents)

via DocHub

L'outil AI PDF Enhancer de DocHub utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la qualité des images et corriger les problèmes de mise en forme dans les documents numérisés. Il offre également un stockage cloud illimité et une interface de recherche pour localiser les fichiers.

Ce logiciel de collaboration documentaire vous donne l'impression d'avoir un assistant qui sait exactement où se trouve chaque fichier.

Meilleures fonctionnalités de DocHub

Glissez-déposez les pages PDF pour les réorganiser dans un ordre différent ou les faire pivoter

Corrigez automatiquement la mise en forme des documents grâce à la détection de disposition alimentée par l'IA

Extrayez des données de plusieurs fichiers PDF et organisez-les en informations structurées

Appliquez des modifications en masse à plusieurs documents simultanément

Ajoutez des signatures électroniques juridiquement contraignantes à vos PDF en quelques clics seulement

Limites de DocHub

Les utilisateurs ne peuvent pas protéger leurs documents par mot de passe dans le forfait Free

Tarifs DocHub

Forfait Free

Basique : 11 $/mois par utilisateur

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DocHub

G2 : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DocHub ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Dochub est très abordable et intuitif. Il dispose de toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d'un logiciel de signature de documents.

👀 Le saviez-vous ? 47 % des employés trouvent que la méthode d'organisation numérique de leur entreprise est inefficace et difficile à utiliser.

5. Adobe Acrobat avec assistant IA (idéal pour le traitement avancé de documents)

Ouvrez un document numérisé dans Adobe Acrobat et laissez l'IA se mettre au travail sans attendre. Par exemple, si vous devez modifier les spécifications d'un produit dans plusieurs fichiers PDF, elle comprendra le contexte et vous proposera des suggestions de modification intelligentes.

Ce logiciel de flux de travail documentaire garantit la cohérence de l'ensemble de votre documentation. Vous pouvez résumer, comparer et effectuer des requêtes sur le contenu de documents volumineux, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les révisions manuelles.

Adobe Acrobat avec l'assistant IA : meilleures fonctionnalités

Corrigez les incohérences dans vos documents grâce à l'IA qui corrige la mise en forme, les incompatibilités de polices de caractères et l'espacement

Partagez et collaborez à l'aide d'outils qui suivent les modifications, gèrent les versions et sécurisent les données

Conservez les tableaux, ajustez les marges et préservez la structure d'origine grâce à l'IA

Adobe Acrobat avec assistant IA : limitations

Il ne fonctionne qu'avec des fichiers PDF de 120 pages maximum et d'une taille maximale de 25 Mo

Les réponses générées par l'IA peuvent être inexactes et nécessiter une intervention manuelle

Tarifs d'Adobe Acrobat avec assistant IA

Gratuit : essai gratuit de 7 jours

Acrobat Standard : 12,99 $/mois par utilisateur

Acrobat Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Acrobat Pro : 23,99 $/mois par licence

Acrobat pour Enterprise : Tarification personnalisée

Assistant IA Acrobat : 4,99 $/mois

Adobe Acrobat avec assistant IA : évaluations et avis

G2 : 4,5/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de l'assistant IA Adobe Acrobat ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Adobe Acrobat est extrêmement facile à utiliser pour les tâches PDF de base.

🧠 Anecdote : Le « projet Camelot » du Dr John Warnock, cofondateur d'Adobe, a donné naissance au format PDF (Portable Document Format) en 1990. Il était destiné à faciliter la communication électronique et à convertir les informations imprimées au format numérique.

6. UPDF (le meilleur pour annoter des documents PDF)

via UPDF

Vous avez du mal à comprendre un document PDF de recherche ? UPDF peut convertir votre fichier complexe en une carte mentale et visualiser les informations dans un format digeste.

De plus, outre l'annotation d'un PDF, vous pouvez laisser d'autres documents dans différentes sections du PDF afin de pouvoir les consulter ultérieurement grâce à des pièces jointes ouvrables.

Meilleures fonctionnalités d'UPDF

Traduisez le contenu d'un PDF sans changer d'outil

Utilisez des notes autocollantes, des autocollants, des légendes de texte et des barres de suppression pour faciliter la collaboration

Travaillez sur Windows, Mac, iOS et Android avec une seule licence pour tous les appareils

Limites d'UPDF

La fonction de recherche PDF peut être complexe

Il ne prend pas en charge les fonctionnalités JavaScript et/ou Markdown dans les documents avancés

Tarifs UPDF

Particuliers

UPDF Pro : 39,99 $/an/utilisateur et 69,99 $/à vie/utilisateur

Assistant IA : 29 $/trimestre/utilisateur

UPDF Sign : 9 $/mois/utilisateur

Enterprise

Forfait annuel UPDF : 79 $/utilisateur

Abonnement à vie UPDF : 109 $/utilisateur

Tarification personnalisée pour plus de dix utilisateurs

Évaluations et avis sur UPDF

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'UPDF ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie sa facilité d'utilisation pour tous mes besoins en matière de PDF. Je peux ouvrir tous mes fichiers PDF en toute simplicité. J'apprécie également le fait que l'aide et l'assistance soient disponibles en un seul clic lorsque j'en ai besoin.

📖 À lire également : Modèles de document sur les exigences produit (PRD) dans Word et Docs

7. OnlyOffice (idéal pour les équipes recherchant une collaboration en temps réel)

via OnlyOffice

Avec OnlyOffice, plusieurs membres d'une équipe peuvent modifier des PDF simultanément. Ils peuvent discuter des modifications via le chat intégré ou en laissant des commentaires sur le PDF. Ce qui est utile, c'est qu'ils peuvent même passer à des visioconférences audio et vidéo à l'aide du plugin Jitsi pour les modifications complexes.

Cette collaboration en temps réel rationalise le processus de modification, réduit les délais et permet à tous les collaborateurs de rester synchronisés sans quitter le document.

Les meilleures fonctionnalités d'OnlyOffice

Travaillez sur plusieurs formats grâce à des outils intégrés de traitement de texte, de tableur et de présentation

Gérez efficacement vos e-mails grâce à un filtrage avancé et à des signatures numériques personnalisables

Créez des formulaires PDF interactifs avec des champs de texte, des menus déroulants et des cases à cocher pour rationaliser la collecte de données

Limites d'OnlyOffice

Le processus d'installation peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs

Offre des fonctionnalités limitées pour la lecture de fichiers PDF

Les intégrations tierces avec des applications hors cloud sont limitées

Tarifs OnlyOffice

Docs Enterprise (sur site) : 2 100 $ (licence d'un an)

Starter Cloud : Gratuit

Business Cloud : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise sur site : 6 550 $/serveur (prix de départ)

Évaluations et avis sur OnlyOffice

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OnlyOffice ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'une des choses que j'apprécie le plus chez OnlyOffice, c'est son large intervalle de fonctionnalités et d'outils qui me permettent de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations de manière efficace et efficiente.

8. Nitro Pro (idéal pour les équipes d'entreprise intégrées à l'écosystème Microsoft 365)

via Nitro Pro

Nitro Pro reproduit l'interface Microsoft Office sur Windows et la barre d'outils Apple sur Mac. Grâce à cette disposition familière, votre équipe ne perdra pas de temps à chercher les outils ; elle pourra se mettre immédiatement au travail.

Cette cohérence entre les différentes plateformes réduit la courbe d'apprentissage, accélère l'adoption et garantit la fluidité des flux de travail, que vous modifiiez, convertissiez ou révisiez des fichiers PDF.

Meilleures fonctionnalités de Nitro Pro

Appliquez des mots de passe ouverts et des permissions aux fichiers PDF pour contrôler qui peut les afficher ou les modifier

Achevez des formulaires et envoyez des documents pour signature à l'aide de la solution eSign intégrée de Nitro, sans avoir à imprimer, signer et numériser

Convertissez rapidement des PDF dans d'autres formats et réduisez la taille des fichiers volumineux pour faciliter leur partage

Limites de Nitro Pro

La conversion de format peut parfois être inexacte ou incomplète

Les capacités OCR avancées sont limitées

Tarifs Nitro Pro

Gratuit : essai gratuit de 14 jours

Nitro PDF Pro : 17,69 $/mois par utilisateur

Nitro PDF Standard : 17,70 $/mois par utilisateur

Nitro PDF Pro : 295,00 $ par utilisateur/par an

Nitro PDF Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nitro Pro

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 530 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nitro Pro ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Simple pour garder plusieurs onglets ouverts, idéal pour les documents fréquemment consultés. Facile à surligner et à annoter, et à rechercher (lorsqu'il est optimisé).

📖 À lire également : Comment supprimer rapidement et facilement une surbrillance dans un PDF

9. iScanner (idéal pour calculer des surfaces et ajuster automatiquement)

via iScanner

Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la mesure de surface et le comptage d'objets, font partie intégrante de la boîte à outils d'iScanner. Grâce à elles, vous pouvez mesurer les dimensions d'une pièce ou compter des éléments similaires sur une photo, ce qui réduit les calculs manuels.

L'application comprend également des modes de numérisation spécialisés pour différents types de documents et est compatible avec Android et iOS. Que vous numérisiez une carte d'identité, un passeport ou un document classique, iScanner ajuste automatiquement ses paramètres.

les meilleures fonctionnalités d'iScanner

Extrayez et modifiez du texte à partir de documents numérisés à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) dans plus de 20 langues

Résolvez instantanément des équations mathématiques en pointant votre appareil photo : idéal pour les étudiants et les professionnels des données

Utilisez des modèles à remplissage automatique pour rationaliser les tâches répétitives et la gestion des formulaires

limites d'iScanner

Organiser des fichiers PDF dans l'application peut s'avérer difficile

Les publicités pop-up peuvent être gênantes pour certains utilisateurs

tarifs iScanner

Essai gratuit pendant 3 jours

Premium : 9,99 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur iScanner

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. ABBYY FineReader (Idéal pour la numérisation avancée de documents)

via ABBYY FineReader

Les documents au formatage complexe ou de mauvaise qualité peuvent être difficiles à traiter. Cependant, les algorithmes d'IA intégrés d'ABBYY reconnaissent les textes dans différents types de documents et dans plus de 150 langues.

Par exemple, dans le secteur public, les équipes peuvent utiliser cet outil pour numériser de grands volumes de documents archivés. Sa capacité à gérer plusieurs langues et à conserver la mise en forme peut aider les agences à convertir des documents papier en fichiers numériques consultables.

Les meilleures fonctionnalités d'ABBYY FineReader

Repérez les modifications entre les brouillons, aidez les équipes à suivre les révisions et contrôlez les versions à l'aide du logiciel de comparaison de documents

Fusionnez plusieurs documents tout en conservant une mise en forme cohérente sur toutes les pages

Modifiez du texte et des paragraphes directement dans des fichiers PDF sans les convertir dans d'autres formats

Limites d'ABBYY FineReader

Il manque des paramètres de commande de lecture dans l'éditeur OCR

Les documents contenant des symboles spéciaux peuvent ne pas être convertis correctement

Tarifs ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard pour Windows : 16 $/mois par utilisateur

FineReader PDF Corporate pour Windows : 24 $/mois par utilisateur

FineReader PDF pour Mac : 69 $/an par utilisateur

Forfaits FineReader PDF pour les entreprises : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ABBYY FineReader

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ABBYY ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Sa précision dans la reconnaissance des caractères et la mise en forme du résultat, presque identique au fichier d'entrée.

📖 À lire également : Comment télécharger facilement un PDF sur ChatGPT

Dites adieu aux modifications manuelles avec ClickUp

La possibilité de modifier, d'annoter, de résumer et d'automatiser les tâches dans les fichiers PDF (tels que les contrats ou les rapports) augmente la productivité et réduit les efforts manuels.

La plupart des éditeurs PDF IA simplifient ce processus, mais ClickUp va encore plus loin !

Il va au-delà de l'édition PDF traditionnelle en intégrant la gestion de documents basée sur l'IA, l'automatisation des tâches et la collaboration en équipe dans une seule plateforme.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer votre collaboration globale.