Modèles gratuits de journal de lecture pour le suivi de vos lectures et de vos réflexions

Que sont les modèles de journal de lecture ?

Les modèles de journal de lecture sont des dispositions prédéfinies utilisées pour noter, organiser et réfléchir à vos expériences de lecture. Ils comprennent généralement des sections pour le suivi des titres des livres, des auteurs, des dates de début et de fin, des évaluations, des points clés à retenir, des citations et des réflexions personnelles.

Ces modèles aident les lecteurs à s'organiser, à prendre l'habitude de lire et à s'immerger davantage dans leur lecture. Disponibles au format numérique ou PDF imprimable, ils répondent à différents objectifs de lecture, qu'il s'agisse de développement personnel, d'études universitaires ou de discussions dans le cadre d'un club de lecture.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal de lecture ?

Un bon modèle de journal de lecture offre une disposition structurée et sans distraction qui aide les lecteurs à noter leurs pensées, à suivre leur progression et à réfléchir clairement à chaque expérience de lecture. Idéalement, il devrait :

Inclut les champs de lecture essentiels : Comprend des fonctionnalités modifiables pour le titre du livre, l'auteur, les dates de lecture, le genre, le nombre de pages et votre évaluation personnelle

Fournissez un espace pour vos réflexions : offrez-vous un espace pour noter vos idées, vos conclusions ou les questions soulevées pendant votre lecture

*assistance à l'organisation de la lecture : permet le suivi de tous les livres en cours ou achevés sans confusion

Convient à différents objectifs de lecture : s'adapte aux besoins du journal, tels que la création d'habitudes, l'analyse ou l'exploration littéraire

maintenance de la clarté visuelle : *Utilisez une mise en forme épurée pour une entrée rapide et une révision sans surcharge visuelle

Aperçu des modèles de journal de lecture

11 modèles de journal de lecture

Vous cherchez un moyen simple de rester constant dans vos lectures, de suivre vos réflexions sur les livres ou de réfléchir à vos dernières lectures ?

Ces 11 modèles de journal de lecture vous aideront à le faire sans partir de zéro.

Certains proviennent de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Quel que soit votre style de lecture, vous trouverez ici un modèle pour organiser vos pensées, vos objectifs et vos listes de livres en un seul endroit. 📋

1. Modèle de liste ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre liste de lecture avec le modèle de liste ClickUp

Si votre liste de lecture est dispersée dans plusieurs carnets, plusieurs outils d'écriture ou simplement dans votre tête, le modèle de liste ClickUp est fait pour vous. Ce modèle simple offre un espace flexible où vous pouvez organiser vos lectures, suivre votre progression et réfléchir à ce que vous consommez.

Vous pouvez diviser vos longs objectifs de lecture en parties plus faciles à gérer (chapitres, genres, thèmes ou études d'auteurs) afin de ne pas vous retrouver face à une pile de livres sans savoir par où commencer. De plus, vous pouvez réutiliser cette disposition pour des défis de lecture saisonniers ou des objectifs de lecture en groupe.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des statuts personnalisés (par exemple, À lire → En cours → Terminé → Commenté)

Étiquetez les livres par genre, série, auteur ou défi pour les filtrer rapidement

Ajoutez les dates d'échéances pour les clubs ou les dates de retour à la bibliothèque

Ajoutez rapidement des notes, des citations ou des liens directement sur chaque entrée de livre

📌 Idéal pour : Les lecteurs qui souhaitent gérer leur liste de lecture et suivre leur progression dans une liste simplifiée.

2. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez votre objectif de lecture annuel à l'aide du modèle d'objectifs annuels ClickUp

Si vos objectifs de lecture démarrent toujours en force en janvier pour disparaître discrètement au printemps, le modèle d'objectifs annuels ClickUp est la structure qui vous manquait. Conçu pour tous ceux qui souhaitent rendre leurs habitudes de lecture plus intentionnelles, ce modèle vous aide à transformer des intentions vagues en jalons mesurables.

La possibilité d'associer des objectifs à des niveaux d'impact ou à des domaines d'intérêt (tels que l'évolution de carrière ou les loisirs) donne un sens à chaque livre sur la productivité et vous aide à rester motivé tout au long de l'année.

Les ajustements sont également faciles. Si la vie vous fait dévier de votre trajectoire ou si vos intérêts de lecture changent en cours d'année, vous n'aurez pas à repartir de zéro. Il vous suffit de glisser-déposer et de mettre à jour votre forfait.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez vos grandes cibles annuelles en objectifs trimestriels/mensuels

Ajoutez des rappels pour vous assurer de « lire tous les soirs »

Suivez vos séries et votre pourcentage d'achèvement grâce à des widgets de progression légers

À la fin de chaque cycle, passez en revue ce qui a fonctionné (et ce qui n'a pas fonctionné)

idéal pour : *Toute personne qui se fixe des objectifs de lecture annuels et recherche un système pour mesurer ses jalons au fil du temps.

3. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez vos idées importantes de manière ordonnée grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Si vous avez déjà terminé un livre en vous demandant « Où ai-je noté cette citation ? », ce modèle est fait pour vous. Le modèle de base de connaissances ClickUp est un document prêt à l'emploi destiné à ceux qui ont besoin d'un espace dédié pour collecter, organiser et revoir ce qu'ils ont lu et appris.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer une bibliothèque numérique qui fournit l'assistance à votre flux de travail de gestion de documents. Le modèle comprend des sections prédéfinies pour les résumés, les réflexions, les recherches sur les auteurs et même une section de type FAQ pour les questions récurrentes telles que « Quels livres explorent ce thème ? »

De plus, la disposition inspirée du centre d'aide vous permet de naviguer facilement parmi vos notes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez des titres, des ancres et des tableaux pour créer des notes structurées et faciles à parcourir

Créez des liens entre les livres, les thèmes et les auteurs pour créer votre propre « wiki »

Ajoutez des annotations pour les citations, les idées à retenir ou les invitations à la discussion

Partagez des pages en lecture seule avec votre club ou votre groupe d'étude en quelques secondes

📌 Idéal pour : Les lecteurs et les étudiants qui souhaitent créer des archives numériques contenant des résumés, des réflexions et des notes de recherche.

4. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Cultivez des habitudes significatives grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Adopter de meilleures habitudes de lecture semble simple, jusqu'à ce que vous perdiez le fil de ce que vous lisez, du moment où vous lisez ou de la fréquence à laquelle vous respectez réellement votre programme. C'est là que le modèle ClickUp Personal Habit Tracker devient incroyablement utile.

Vous souhaitez lire 15 pages d'un livre sur les habitudes chaque jour ? Étudier 40 minutes trois fois par semaine ? Intégrer un moment de réflexion dans vos soirées ?

Vous pouvez tout consigner au même endroit, marquer votre progression à l'aide de simples cases à cocher et constater votre progression au fil du temps. La barre de progression intégrée est une source de motivation discrète : elle grandit à mesure que vous progressez. Et grâce aux vues Tableau et Liste de ClickUp, vous pouvez passer d'une vue d'ensemble à une analyse détaillée de votre semaine.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des paramètres horaires récurrents (quotidiennement, 3 fois par semaine, uniquement le week-end) sans difficulté

Suivez vos séries et vos jours manqués pour repérer les tendances et vous adapter

Ajoutez des micro-habitudes (par exemple, « surligner 1 citation », « revoir les notes pendant 5 minutes »)

Recevez des rappels discrets aux moments où vous êtes le plus susceptible de lire

📌 Idéal pour : Les lecteurs travaillant à établir et à maintenir une routine de lecture régulière.

5. Modèle de tableau blanc vierge ClickUp pour carte mentale

Obtenir un modèle gratuit Réfléchissez et créez des idées avec le modèle de tableau blanc vierge ClickUp carte mentale

Le modèle de tableau blanc vierge ClickUp carte mentale vous permet de mettre vos notes en évidence. Il s'agit d'une toile vierge et épurée, conçue pour tous ceux qui pensent en termes d'idées plutôt que de lignes.

Ce modèle de brainstorming vous offre un espace flexible pour tout mapper, de l'analyse d'un roman complexe à la structuration de votre prochain projet d'écriture. Semblable aux modèles de rédaction de contenu de ClickUp, il vous aide à organiser vos pensées de manière visuelle, permettant ainsi à vos idées de suivre un flux naturel. Commencez par une seule idée au centre, telle qu'un thème, un titre de livre ou une question, puis branchez-vous à partir de là avec des sous-thèmes, des arcs de caractère ou des points de recherche.

Vous contrôlez la disposition, donc rien ne semble rigide ou limitant. Contrairement aux cartes mentales traditionnelles, cette fonctionnalité vous permet d'intégrer des éléments riches en contexte, tels que des images, des liens vidéo, des notes autocollantes ou même des documents achevés.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Convertissez directement les nœuds en tâches lorsque vous êtes prêt à passer à l'action

Utilisez les commentaires et les mentions pour collaborer sur des théories ou des thèmes

Les lignes et les groupes Snap permettent de garder les grandes mapper bien organisées à mesure qu'elles s'agrandissent

Exportez des instantanés pour le partage avec votre classe ou votre club de lecture

📌 Idéal pour : Les penseurs visuels qui souhaitent explorer des idées, des thèmes ou des récits à travers un mapper ouvert.

6. Modèle de planification de lecture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez efficacement votre lecture grâce au modèle de planification de lecture ClickUp

Le modèle de planification de lecture ClickUp divise votre lecture en phases clairement libellées, telles que la pré-écriture, la rédaction, la révision et l'édition, afin que vous ne soyez jamais perdu quant à la suite du processus.

Ce modèle est particulièrement utile car il organise les éléments essentiels de la narration. Il comprend des champs personnalisés intégrés pour noter les intrigues, les caractères, les emplacements clés et les résumés des chapitres.

Vous trouverez également des vues personnalisées qui agissent en tant que fournisseur d'aperçu, achevant les chapitres du livre ou fournissant un aperçu des sections de priorité pour différents types d'écriture.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Disposez les chapitres sur un échéancier/un diagramme de Gantt pour voir d'un seul coup d'œil le rythme du livre

Ajoutez des dépendances (par exemple, « Réviser le chapitre 3 » après « Rédiger le chapitre 3 »)

Utilisez des checklists pour les rythmes des scènes, les points de vue ou les vérifications de continuité

Centralisez les commentaires et la révision grâce à la fonctionnalité de commentaires et à la révision simplifiée

📌 Idéal pour : Les écrivains qui gèrent le développement de l'intrigue, l'évolution des caractères et la progression des chapitres dans un manuscrit.

7. Modèle de journal de lecture par Midnight's Book Club

Le journal de lecture gratuit de Midnight's Book Club est un modèle PDF gratuit de planificateur de lecture.

Il comprend 15 pages soigneusement conçues qui couvrent presque tous les aspects de votre vie de lecteur. Le journal de lecture de base permet de tout organiser grâce à des colonnes pour le titre, l'auteur, le nombre de pages et la date. Il comprend également un suivi des livres et un suivi hebdomadaire des pages, parfait pour suivre les lectures assignées ou simplement essayer de développer une habitude de lecture.

Le modèle vous offre même un espace pour noter les livres que vous avez abandonnés, expliquer pourquoi vous vous êtes arrêté et décider s'ils méritent une seconde chance, une option que la plupart des bullet journals ne proposent pas.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comprend des résumés mensuels et un aperçu simple des livres à lire

Espace réservé aux notes de discussion, que vous pouvez apporter au club de lecture

Des pages épurées et faciles à imprimer, qui font un travail parfait dans les classeurs

Des invites légères qui encouragent la réflexion sans pression

📌 Idéal pour : Les membres d'un club de lecture qui souhaitent réfléchir à leurs lectures et suivre des idées à aborder lors des discussions.

8. Modèle de journal de lecture par 101Planners

via 101 Planners

Le modèle de journal de lecture de 101 Planners est un outil de suivi simple et personnalisable que vous pouvez imprimer ou modifier selon vos préférences. Il comprend un tableau simple avec des notes sous forme d'étoiles que vous pouvez adapter à votre guise : les étudiants peuvent utiliser la colonne pour noter la difficulté de lecture, tandis que les membres d'un club de lecture peuvent signaler les titres qui méritent une discussion plus approfondie.

Vous pouvez le télécharger au format PDF, document Word ou même image, ce qui vous permet de l'écrire à la main ou de le remplir directement à l'ordinateur. Le seul inconvénient ? Il n'y a pas de contrôle des versions, donc une fois que vous le mettez à jour ou l'imprimez, les anciennes notes sont perdues.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Disposition minimaliste facile à remplir pour les enfants

Espace réservé aux résumés succincts ou aux signatures des parents/enseignants

Plusieurs tailles de pages pour les carnets ou les blocs-notes

Facile à reproduire pour des journaux hebdomadaires ou mensuels

📌 Idéal pour : Les parents et les éducateurs qui consignent les activités de lecture, les résumés et l'engagement des élèves.

9. Modèle de journal de lecture au format PDF par Karilynnm. com

Si vous jonglez entre plusieurs livres, passez des livres audio aux livres papier, ou ne vous souvenez plus du titre que vous vous étiez promis de terminer le mois dernier, ce journal de lecture au format PDF de KariLynnM. com vous aidera à mettre de l'ordre dans ce chaos.

Il comprend des outils faciles à utiliser, tels qu'une liste de souhaits de lecture pour suivre les titres dans tous les formats (audio, livre électronique, imprimé) et une liste DNF qui fournit un endroit gratuit pour enregistrer les livres que vous avez abandonnés, et pourquoi.

La fonctionnalité phare ? Reading Bingo. Elle transforme votre pile de livres à lire en un jeu, vous incitant à sortir de votre zone de confort habituelle et à découvrir de nouvelles choses.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comprend des grilles de suivi des habitudes et des feuilles de comptage par genre

Les pages de synthèse mensuelle facilitent la réflexion

Mises en page faciles à imprimer pour classeurs A4/US Letter

Idéal pour les défis saisonniers ou les virées à la bibliothèque

idéal pour : *Les lecteurs qui jonglent entre plusieurs mises en forme et préfèrent les outils imprimables pour une immersion plus profonde.

10. Modèle de journal de lecture par Freepik

via Freepik

Le modèle de journal de lecture de Freepik est un fournisseur, prestataire d'un espace épuré, convivial et bien organisé qui permet aux lecteurs de documenter leur parcours de lecture. Avec des champs dédiés au titre du livre, à l'auteur, à la série, au genre et même un emplacement pour inclure l'image de la couverture, il vous aide à consigner rapidement l'essentiel.

Vous disposez d'un espace pour noter vos dates de début et de fin, ainsi que d'un système d'évaluation sur 10 étoiles qui vous permet de refléter votre impression générale en un coup d'œil. Le système de journal numérique comprend également une case synopsis pour résumer Rich Dad Poor Dad et une section généreuse pour vos réflexions, critiques ou notes à consulter ultérieurement.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Design esthétique et structuré, facile à personnaliser dans les éditeurs courants

Exportez vers plusieurs mises en forme pour imprimer ou annoter sur tablette

Idéal pour le partage d'un PDF soigné avec votre club de lecture

Ajoutez des « autocollants » décoratifs ou des icônes sans encombrer la page

📌 Idéal pour : Les lecteurs réfléchis qui souhaitent consigner leurs impressions approfondies, leurs citations placées dans les favoris et leurs conclusions personnelles.

11. Modèle de journal de lecture par Freepik

via Freepik

Ce modèle de journal de lecture vous permet de noter facilement ce que vous lisez sans encombrer votre espace. Vous pouvez y consigner les informations essentielles (titre, genre, auteur, éditeur et date de début) en un clin d'œil, puis ajouter rapidement une évaluation sous forme d'étoiles pour résumer votre impression.

En dessous, vous trouverez suffisamment d'espace pour rédiger une critique complète avec vos propres mots, ainsi que deux emplacements dédiés : l'un pour les citations mémorables et l'autre pour vos réflexions personnelles ou vos notes de discussion. La disposition épurée permet de tout parcourir facilement, tout en vous laissant la possibilité d'approfondir le sujet lorsque vous le souhaitez.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Téléchargez-le dans des mises en forme modifiables et prêts à imprimer

Facile à reproduire pour les séries ou les projets impliquant plusieurs auteurs

Les marges nettes font un travail bien pour les onglets de classeurs et les insertions de note

Idéal pour conserver citations et commentaires côte à côte

📌 Idéal pour : Les lecteurs occasionnels qui recherchent un moyen minimaliste et esthétique de passer en revue et de documenter chaque livre qu'ils achètent.

Effectuez la maintenance de votre tracker de lectures avec ClickUp

La plupart des modèles de journal de lecture en ligne vous offrent un format statique, idéal pour prendre des notes rapides, mais qui n'évolue pas en fonction de vos habitudes de lecture.

C'est là que ClickUp se démarque.

Avec ClickUp, vous pouvez personnaliser les modèles en fonction de votre style de lecture. Suivez vos listes, notez vos réflexions, fixez-vous des objectifs ou visualisez vos idées. Que vous vous attaquiez à des devoirs, que vous suiviez un club de lecture ou que vous essayiez simplement de lire davantage cette année, l'installation s'adapte à votre style et non l'inverse.

