Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Guidde en 2025

Vous avez pour tâche de créer un guide étape par étape pour votre équipe. Vous avez besoin d'un logiciel de documentation vidéo qui capture facilement les processus à l'écran, ajoute des annotations et exporte dans plusieurs formats, le tout sans courbe d'apprentissage abrupte.

Bien sûr, il y a Guidde. C'est un outil précieux pour faire tout cela. Mais si vous recherchez des outils alternatifs avec des fonctionnalités d'édition avancées, une personnalisation de la marque ou des éléments interactifs, vous êtes au bon endroit.

Que ce soit pour l'intégration des utilisateurs, la documentation produit ou les supports de formation, le bon outil peut faire toute la différence.

Découvrez donc 11 des meilleures alternatives à Guidde pour vous aider à créer des vidéos professionnelles, publier de la documentation logicielle et maintenir un niveau élevé d'engagement des utilisateurs, le tout en quelques clics.

Que rechercher dans les alternatives à Guidde ?

Avec l'évolution de la formation sur les produits, les outils de documentation vidéo doivent offrir des solutions professionnelles et évolutives. Voici ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Guidde :

Création de vidéos professionnelles : choisissez un outil doté de fonctionnalités de modification avancées, d'une narration claire, d'animations fluides et d'une structuration précise des vidéos pour plus de clarté. : choisissez un outil doté de fonctionnalités de modification avancées, d'une narration claire, d'animations fluides et d'une structuration précise des vidéos pour plus de clarté. Les vidéos de formation automatisées garantissent cohérence et efficacité

Amélioration de l'IA : recherchez du texte généré par l'IA, des légendes automatiques et des résumés intelligents pour rationaliser les flux de travail. Les meilleurs outils utilisent : recherchez du texte généré par l'IA, des légendes automatiques et des résumés intelligents pour rationaliser les flux de travail. Les meilleurs outils utilisent l'IA pour la documentation afin d'affiner les scripts, d'automatiser les modifications et d'optimiser la clarté. Les systèmes de détection de contournement sont un plus

Exportation multi-format : assurez la compatibilité avec différents types de fichiers, résolutions et options d'intégration afin de maximiser votre portée sans sacrifier la qualité

Collaboration en équipe : le contenu généré par l'IA doit s'intégrer aux environnements de travail partagés, permettant ainsi un travail d'équipe fluide sans remplacer la supervision humaine

Sécurité d'entreprise : donnez la priorité au chiffrement, : donnez la priorité au chiffrement, à la détection par IA et aux pistes d'audit pour protéger le contenu et empêcher tout accès non autorisé

Contenu prêt à être commercialisé : choisissez un outil avec des éléments interactifs pour créer des vidéos attrayantes et partageables, qui stimuleront l'adoption de vos produits et : choisissez un outil avec des éléments interactifs pour créer des vidéos attrayantes et partageables, qui stimuleront l'adoption de vos produits et la production vidéo pour la gestion de projet

Les meilleures alternatives à Guidde en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Générateur de scripts vidéo et création de contenu alimentés par l'IA Enregistrement d'écran et transcription instantanée Documents, modèles et gestion de projet intégrés Collaboration et automatisation transparentes Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free ; essai gratuit pendant 30 jours ; personnalisation disponible pour les entreprises Scribe Génération de guides étape par étape alimentée par l'IA Captures d'écran et instructions annotées Modèles personnalisables Exportation multi-format (PDF, HTML, vidéo) Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; forfaits payants pour des fonctionnalités avancées ; personnalisation pour les équipes Loom Enregistrement et partage rapides de vidéos Résumés automatiques et suppression des mots de remplissage Intégrations avec les outils de travail Convertissez les vidéos en procédures opératoires normalisées Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free disponible ; essai gratuit pour les forfaits payants ; tarifs personnalisés pour les entreprises Confluence Base de connaissances structurée de l'entreprise, plus de 75 modèles personnalisables, collaboration en temps réel, intégration Jira Petites entreprises, entreprises de taille moyenne et grandes entreprises Forfait Free disponible ; essai gratuit pour les forfaits payants ; personnalisation pour les entreprises Notion Documents, wikis et tableaux de projet flexiblesCréation de contenu assistée par IAPrise en charge multilinguePersonnalisation par glisser-déposer Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free disponible ; essai gratuit pour les forfaits payants ; personnalisation pour les entreprises Trainual Création de procédures opératoires normalisées et de documents de formation basés sur l'IA Dossiers structurés et parcours de formation personnalisés Suivi des progrès et certification Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Essai gratuit disponible ; personnalisation pour les entreprises Snagit Capture pleine page avec défilementAnnotation de vidéos et de captures d'écranPréréglages et raccourcis pour le flux de travailSynchronisation dans le cloud Particuliers, petites entreprises Essai gratuit disponible ; Tarifs pour l'éducation et les entreprises ; Personnalisation pour les entreprises Tango Capture du flux de travail en temps réel, guides étape par étape cliquables dans l'application, analyses de l'utilisation des guides, astuces et notes épinglées Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; essai gratuit pour les forfaits payants ; tarifs personnalisés pour les entreprises Camtasia Suite avancée de modification en cours de vidéoQuiz interactifs et légendesÉcran vert et transitionsOutils audio et voix off Petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Essai gratuit disponible ; personnalisation pour les entreprises FlowShare Documentation automatique des flux de travailModification en masse et modèles de personnalisationExportation multiformat (PDF, PPTX, HTML)Floutage des données sensibles Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Essai gratuit disponible ; Tarifs personnalisés pour les entreprises Zight Enregistrement et partage instantanés d'écranAnnotations et création de GIFPartage basé sur le cloudIntégrations avec Slack, Jira et Trello Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; essai gratuit pour les forfaits payants ; tarifs personnalisés pour les entreprises

Les 11 meilleures alternatives à Guidde

Examinons de plus près les fonctionnalités clés, les avantages, les limites, les tarifs et les évaluations afin de découvrir quelle alternative à Guidde vous convient le mieux :

1. ClickUp (Idéal pour la génération de contenu IA et l'optimisation des flux de travail)

Enregistrez, partagez et organisez vos enregistrements d'écran sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp Clips

Si vous recherchez une alternative à Guidde qui combine la génération de documentation vidéo complète alimentée par l'IA et une collaboration fluide, ClickUp est l'un des meilleurs choix. L'application « tout-en-un » pour le travail va au-delà d'un logiciel de documentation vidéo traditionnel ; elle aide les équipes, des startups aux entreprises internationales, à rester productives.

ClickUp Clips est une alternative transparente, collaborative et économique aux outils d'enregistrement vidéo autonomes. Il conserve toutes vos communications vidéo et tous vos commentaires au même endroit.

Il vous permet d'enregistrer et de partager des enregistrements d'écran sans avoir à rédiger de longues explications ou à jongler entre plusieurs outils de documentation vidéo.

Que vous parcouriez des tâches, donniez votre avis en tant qu'utilisateur ou créiez des vidéos explicatives, Clips rend tout cela simple et efficace, parfait pour les supports de formation, les guides étape par étape et l'intégration des utilisateurs. Vous pouvez également enregistrer et envoyer des clips audio uniquement pour des commentaires ou des instructions rapides.

ClickUp Clips s'intègre également à ClickUp Brain, rendant vos enregistrements encore plus utiles. Une fois l'enregistrement terminé, ClickUp Brain transcrit automatiquement la vidéo, vous permettant de rechercher des détails clés sans avoir à parcourir l'intégralité du clip, ce qui est idéal pour revoir les commentaires des utilisateurs, les notes de projet ou les supports de formation.

Affinez votre écriture avec ClickUp Brain, un assistant alimenté par l'IA et personnalisé en fonction de votre style de travail

Alors que Guidde se concentre sur l'enregistrement d'écran, ClickUp Brain va une étape plus loin avec son générateur de scripts vidéo, qui vous aide à créer des scripts adaptés à l'objectif, au public et au ton de votre vidéo. Au lieu de partir de zéro, vous bénéficiez de suggestions alimentées par l'IA qui semblent à la fois soignées et naturelles.

Au-delà de la rédaction, ClickUp Brain peaufine la grammaire, la clarté et l'engagement, en veillant à ce que vos scripts trouvent un écho auprès de votre public, ce que Guidde n'offre pas. Et si vous êtes à court d'idées, ses invites de rédaction IA pour le marketing vidéo peuvent susciter des concepts novateurs et des récits uniques qui aideront votre contenu à se démarquer.

Créez du contenu et développez la base de connaissances de votre entreprise avec ClickUp Docs

Parmi les autres fonctionnalités de ClickUp qui en font une alternative solide à Guidde, citons ClickUp Docs, qui rationalise la collaboration, la rédaction assistée par IA et l'organisation du contenu. Vous pouvez facilement améliorer vos documents grâce à des liens, des tableaux, des signets et une mise en forme personnalisable pour une interface structurée et conviviale.

Le vérificateur de plagiat intégré garantit l'unicité de votre contenu.

Au-delà de la documentation vidéo, ClickUp propose un intervalle de modèles de rédaction de contenu pour les stratégies marketing, la gestion de campagnes et la planification d'évènements.

Par exemple, le modèle de production vidéo ClickUp simplifie le processus souvent complexe et chronophage de la production vidéo. Ce modèle permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie, de la planification et la préproduction à la modification en cours et la livraison finale.

Avec elle, vous pouvez :

Définissez des objectifs créatifs et suivez leur progression

Organisez et rationalisez les tâches de préproduction

Allouer et planifier les ressources et les équipements de production

Supervisez efficacement les flux de travail post-production

Que vous cherchiez à utiliser l'IA dans le marketing de contenu ou que vous ayez besoin d'un modèle pour votre prochain projet créatif, les outils et fonctionnalités de ClickUp sont conçus pour soutenir la productivité et la créativité de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des réponses instantanées, générez du contenu et automatisez les mises à jour grâce à l'assistance IA

Créez et transcrivez des enregistrements d'écran pour former les membres de votre équipe ou présenter les fonctionnalités de vos produits avec ClickUp Clips

Automatisez les validations de contenu afin que les tâches avancent dès qu'elles sont révisées

Accédez à plus de 100 outils basés sur la recherche avec des invites, des instructions adaptées à des rôles et des tâches spécifiques

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 dit

Il offre littéralement TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai découvert par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... J'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications disponibles à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne se rapproche de cela.

Il offre littéralement TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai trouvé par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... J'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications disponibles à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne se rapproche de cela.

2. Scribe (idéal pour générer automatiquement des guides étape par étape)

via Scribe

Avec Scribe, vous pouvez automatiser des guides étape par étape et la documentation utilisateur en un seul clic. Il vous suffit de cliquer sur « Démarrer la capture », de suivre le processus à l'écran et de laisser Scribe s'occuper du reste, y compris les captures d'écran annotées, les descriptions et les mises en évidence. Modifiez, réorganisez ou ajoutez des détails avant le partage.

Vous avez besoin d'une plateforme complète de gestion des connaissances ? Combinez des guides, ajoutez des captures d'écran ou intégrez des vidéos YouTube, Loom et Vimeo. La génération de documentation alimentée par l'IA de Scribe met tout en forme dans une documentation de haute qualité avec une personnalisation de la marque.

Contrairement à Guidde, qui limite les captures à 100 étapes, Scribe en prend en charge 200, ce qui est essentiel pour la documentation complexe. De plus, alors que l'application de bureau de Guidde semble destinée aux entreprises, l'interface conviviale de Scribe rend la documentation des processus plus rapide et plus facile.

Meilleures fonctionnalités de Scribe

Générez des guides étape par étape alimentés par l'IA avec des captures d'écran et des instructions

Capturez un nombre illimité d'étapes avec des annotations, des alertes et des conseils

Modifiez les guides avec des annotations, des images recadrées et des détails expurgés

Mettez rapidement en forme votre contenu grâce à des modèles personnalisables

Partagez directement vos guides, intégrez-les à des plateformes ou exportez-les au format HTML, PDF ou vidéo

Limites de Scribe

Scribe peut être coûteux, en particulier pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités avancées

Fonctionnalités et personnalisation optimisées par des algorithmes avancés disponibles uniquement avec un abonnement payant

Tarifs de Scribe

Basique : Gratuit

Équipe Pro : 15 $/mois par place

Pro Personal : 29 $/mois par place

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 330 avis)

Capterra : pas assez d'avis

3. Loom (Idéal pour créer des vidéos de démonstration pédagogiques)

via Loom

Communiquer par vidéo est plus rapide et plus personnel que de taper de longs messages. C'est pourquoi les équipes, les enseignants et les entreprises utilisent Loom pour la documentation des utilisateurs, les supports de formation et l'intégration des employés au format vidéo. Vous pouvez facilement partager les vidéos Loom avec vos équipes internes, vos clients ou un public international.

Loom comprend des fonctionnalités de modification vidéo de base, vous permettant de découper des vidéos, de combiner des clips et de supprimer les remplissages ou les silences gênants grâce à son affichage côte à côte des vidéos et des transcriptions, une fonctionnalité qui fait souvent défaut aux alternatives à Guidde. De plus, grâce à une personnalisation de la marque et à des éléments interactifs, vous pouvez rendre votre contenu plus attrayant et plus professionnel.

Meilleures fonctionnalités de Loom

Travaillez plus rapidement grâce à la génération automatique de titres, de résumés et à la suppression des mots de remplissage

Intégrez Google Workspace, Slack et d'autres outils professionnels

Protégez vos données grâce à SSO, SCIM et des politiques de conservation personnalisées

Convertissez des vidéos en procédures opératoires normalisées structurées et sous forme de texte

Limites de Loom

Problèmes occasionnels avec l'hébergement vidéo

L'outil de découpe de l'éditeur manque de précision

Tarifs de Loom

Starter : Gratuit

Business : 18 $/mois par utilisateur

Business + IA : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 050 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Loom ?

Un avis TrustRadius indique :

Il s'agit d'un outil simple et efficace pour enregistrer des vidéos. Il permet de partager des idées de produits au sein de l'équipe afin d'accélérer les développements potentiels. Créez des vidéos pour la formation interne des différents services de l'entreprise avant et après les lancements. Partagez les bugs avec les différentes équipes afin de trouver plus rapidement des solutions.

Il s'agit d'un outil simple et efficace pour enregistrer des vidéos. Il permet de partager des idées de produits au sein de l'équipe afin d'accélérer les développements potentiels. Créez des vidéos pour la formation interne des différents services de l'entreprise avant et après les lancements. Et partagez les bugs avec les différentes équipes afin de les aider à trouver des solutions plus rapidement.

4. Confluence (idéal pour créer une base de connaissances à l'échelle de l'entreprise)

via Confluence

La recherche d'informations sur un projet ne devrait pas prendre plus de temps que le travail lui-même. Au lieu de fouiller dans les e-mails ou d'envoyer des messages à leurs collègues pour récupérer des fichiers manquants, les équipes ont besoin d'un hub centralisé où tout est facilement accessible.

C'est exactement ce qu'offre Confluence: un environnement de travail interconnecté pour une collaboration en temps réel, la documentation des projets et le partage des connaissances sans chaos.

Contrairement à Guidde, Confluence sert de wiki à l'échelle de l'entreprise et d'outil de gestion de projet. Les équipes d'ingénierie, de marketing et d'exploitation peuvent stocker des notes de réunion, des plans de sprint, des guides d'intégration et des feuilles de route produit dans un espace unique et consultable.

Ne perdez plus de temps à rechercher des documents, à répéter le même travail ou à gérer des informations éparpillées.

Meilleures fonctionnalités de Confluence

Organisez la documentation de votre entreprise dans une base de connaissances structurée

Utilisez plus de 75 modèles personnalisables pour la stratégie, la planification et les rapports

Liez la documentation aux problèmes Jira en temps réel pour un meilleur suivi

Limites de Confluence

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes novices en matière d'outils de collaboration

Les résultats de recherche ne sont pas toujours les plus pertinents

Flexibilité limitée lors de la modification des tableaux

Tarifs Confluence

Free

Standard : 6,40 $/mois par utilisateur

Premium : 12,30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 500 avis)

5. Notion (Idéal pour une documentation flexible et la création de contenu assistée par IA)

via Notion

Lorsque vous avez besoin d'un environnement de travail flexible pour tout gérer, des documents aux projets, Notion vous offre un hub connecté qui améliore la productivité de votre équipe et l'automatisation des flux de travail. Initialement conçue comme une application de prise de notes, elle est devenue un outil puissant permettant de créer du texte généré par l'IA, de créer des wikis collaboratifs et de rationaliser la gestion des tâches, le tout en un seul endroit.

Notion se distingue par son environnement de travail personnalisable, offrant des blocs de construction par glisser-déposer pour façonner votre installation idéale. Bien qu'il fonctionne bien comme simple éditeur de texte, son plein potentiel se révèle lorsqu'il est utilisé pour organiser les échéanciers de projets, centraliser les connaissances de l'entreprise et améliorer la collaboration entre les équipes.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez et organisez des documents, des wikis et des tableaux de gestion de projet sur une seule plateforme

Utilisez l'IA pour trouver des idées, créer du contenu similaire à celui rédigé par des humains et simplifier des informations complexes

Traduisez, adaptez et affinez le contenu pour plusieurs langues et publics

Limites de Notion

Les performances peuvent être ralenties ou le système peut planter lors du traitement de grands ensembles de données

L'accès au journal d'audit est réservé aux utilisateurs du forfait Enterprise

Tarifs de Notion

Free Forever

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Notion IA est disponible dans tous les forfaits payants pour 10 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis G2 indique :

Pour moi, Notion est une application super cool qui peut vous aider à rester organisé et productif ! Notion est comme un environnement de travail tout-en-un que vous pouvez personnaliser selon vos besoins, afin que vous puissiez tout faire, de la prise de notes à la gestion des tâches. Le plus intéressant, c'est qu'il est très facile à utiliser, grâce à son interface utilisateur intuitive et à sa fonction de recherche pratique.

Pour moi, Notion est une application super cool qui peut vous aider à rester organisé et productif ! Notion est comme un environnement de travail tout-en-un que vous pouvez personnaliser selon vos besoins, afin que vous puissiez tout faire, de la prise de notes à la gestion des tâches. Le plus intéressant, c'est qu'il est très facile à utiliser, grâce à son interface utilisateur intuitive et à sa fonction de recherche pratique.

6. Trainual (idéal pour la documentation relative à l'intégration et à la formation)

via Trainual

Trainual est une plateforme textuelle conçue pour créer des procédures opératoires normalisées, des supports de formation pour les employés et des guides d'intégration. Que vous partiez de modèles personnalisables, que vous importiez des documents existants ou que vous génériez du texte à l'aide de l'IA, Trainual rationalise la gestion des connaissances.

Il permet également aux entreprises de structurer les flux de travail, d'attribuer des formations spécifiques à chaque rôle et de suivre la progression des employés grâce à des tests et des certifications intégrés.

Meilleures fonctionnalités de Trainual

Générez du contenu alimenté par l'IA et des diagrammes de processus étape par étape pour un partage facile

Stockez vos documents de formation dans des dossiers structurés pour y accéder rapidement

Créez des parcours de formation personnalisés et suivez la progression grâce à des rapports détaillés

Limites de Trainual

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage lorsqu'ils commencent à utiliser le produit

La plateforme est relativement coûteuse par rapport aux alternatives

Manque de capacités de détection IA

Tarifs Trainual

Petit : 299 $/mois

Medium : 349 $/mois

Croissance : 499 $/mois

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Trainual

G2 : 4,7/5 (plus de 790 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 470 avis)

7. Snagit (Idéal pour capturer et annoter des captures d'écran et des vidéos)

via Snagit

Vous avez du mal à capturer une page Web entière sans assembler plusieurs captures d'écran ? La fonctionnalité de capture avec défilement de Snagit vous permet de capturer des pages entières en un seul clic, ce qui facilite la documentation et les tutoriels.

Vous avez besoin d'enregistrer votre écran ou votre webcam ? Snagit offre un enregistrement d'écran illimité avec une fonction de découpe vidéo intégrée, afin que vous puissiez affiner le contenu avant le partage. Synchronisez vos fichiers directement sur Google Drive, OneDrive ou Dropbox pour un accès fluide.

Grâce à ses préréglages personnalisables et ses raccourcis clavier, Snagit rationalise les flux de travail pour accélérer la création de contenu, ce qui lui confère un avantage sur Guidde pour la capture et la modification en cours de travail.

Meilleures fonctionnalités de Snagit

Accédez à des ressources libres de droits pour améliorer vos documents, tutoriels et présentations

Étiquete et place dans tes favoris des images ou des vidéos pour les organiser facilement

Filtrez les captures par date, type de fichier ou application

Limites de Snagit

Manque de fonctionnalités avancées de collaboration

Tarifs Snagit

Particuliers et entreprises : 39 $/an, facturé annuellement

Éducation : 48 $/an, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Snagit

G2 : 4,7/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 470 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Snagit ?

D'après un avis publié sur Reddit:

Bien qu'il existe des méthodes plus rapides et plus simples, comme la simple utilisation de la touche « Impr écran », Snagit dispose d'outils suffisamment légers pour que cela en vaille la peine pour moi.

Bien qu'il existe des méthodes plus rapides et plus simples, comme la simple utilisation de la touche Impr écran, Snagit dispose d'outils suffisamment légers pour que cela en vaille la peine à mes yeux.

8. Tango (idéal pour créer des guides de formation aux logiciels)

via Tango

Tango et Guidde excellent tous deux dans la création de guides de formation logicielle étape par étape, mais répondent à des besoins différents. Alors que Guidde est spécialisé dans la documentation vidéo, Tango se concentre sur l'accompagnement intégré à l'application pour la formation logicielle interne.

Grâce à l'extension pour navigateur de Tango, les équipes peuvent automatiquement capturer les flux de travail, générer des guides étape par étape et les épingler directement dans les applications qu'elles utilisent quotidiennement. Cela en fait un outil idéal pour l'intégration des employés, la documentation des processus et la rationalisation des opérations internes.

Les meilleures fonctionnalités de Tango

Suivez les performances des démos grâce à des analyses sur les affichages, les taux d'achèvement et les abandons

Créez des visites guidées cliquables en temps réel grâce à l'extension pour navigateur

Épinglez des guides, des conseils ou des notes à des éléments spécifiques de l'application pour pouvoir vous y référer facilement

Limites de Tango

Tango ne génère pas automatiquement de texte au fur et à mesure que vous tapez, ce qui nécessite une saisie manuelle

Manque de capacités de détection IA

Tarifs Tango

Free

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tango

G2 : 4,8/5 (plus de 260 avis)

Capterra : pas assez d'avis

9. Camtasia (Idéal pour la modification en cours de vidéos avancée)

via Camtasia

Vous souhaitez créer des démonstrations interactives de produits ou des webinaires ? Camtasia vous garantit que vous n'avez pas besoin de compétences en modification vidéo et vous offre une suite complète pour créer un contenu professionnel et soigné.

Alors que Guidde manque de fonctionnalités avancées, Camtasia inclut des effets d'écran vert, des transitions personnalisables et une modification audio précise, ce qui est parfait pour les vidéos pédagogiques, les cours en ligne et le contenu marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Réglez le volume, ajoutez une musique de fond et enregistrez des voix off pour des explications claires

Ajoutez des légendes, des commentaires et des captures d'écran pour mettre en évidence les détails importants

Créez des quiz interactifs pour améliorer vos vidéos de formation et d'apprentissage en ligne

Limites de Camtasia

Nécessite du temps pour être maîtrisé et utilisé efficacement

Pas idéal pour les captures d'écran rapides

Tarifs Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 $/mois, facturé annuellement

Camtasia Create : 281,04 $/mois, facturé annuellement

Camtasia Pro : 563 $ par an, facturé mensuellement

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 450 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Camtasia ?

Un avis G2 indique :

Je reviens toujours vers cet outil. Il est très facile à utiliser et permet d'apporter rapidement des modifications à vos vidéos. Il est extrêmement facile d'intégrer des vidéos existantes et il accepte un large éventail de fichiers et de formats vidéo.

Je reviens toujours vers cet outil. Il est très facile à utiliser et permet d'apporter rapidement des modifications à vos vidéos. Il est extrêmement facile d'intégrer des vidéos existantes et il accepte un large éventail de fichiers et de formats vidéo.

10. FlowShare (idéal pour documenter automatiquement les flux de travail)

via FlowShare

Si vous en avez assez de documenter manuellement vos processus, FlowShare simplifie la documentation des flux de travail en capturant automatiquement chaque action dans n'importe quel logiciel d'entreprise ou plateforme SaaS.

FlowShare travaille en arrière-plan pendant que vous effectuez vos tâches, enregistrant chaque étape pour la documentation des processus et les supports de formation. Une fois votre session terminée, revoyez et affinez les étapes capturées à l'aide d'outils de modification en cours, garantissant ainsi clarté et efficacité pour l'intégration, la création de procédures opératoires normalisées et l'automatisation des flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de FlowShare

Assurez la cohérence de votre image de marque grâce à des modèles qui mettent automatiquement en forme vos guides

Floutez les informations privées pour protéger les données sensibles

Exportez dans plusieurs formats, notamment PDF, PPTX, démo interactive, PNG, DOCX et HTML

Limites de FlowShare

Son coût élevé le rend peu pratique pour la création de contenu à grande échelle

Tarifs FlowShare

Professionnel : 45 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FlowShare

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

11. Zight (Idéal pour les enregistrements vidéo et les captures d'écran)

via Zight

Zight (anciennement CloudApp) est un outil de communication visuelle permettant d'enregistrer, d'héberger et de partager des vidéos, des images, des captures d'écran et des GIF. Pour améliorer la clarté et l'engagement, vous pouvez enrichir le contenu avec des annotations, des surlignages de texte et des voix off.

Grâce à l'enregistrement instantané d'écran de Zight, les équipes peuvent créer plus rapidement des vidéos de formation, des démonstrations de produits et des tutoriels pour le service client. Son partage basé sur le cloud et son intégration avec Slack, Jira et Trello en font une alternative solide à Guidde pour une création de contenu et une collaboration efficaces.

Meilleures fonctionnalités de Zight

Glissez-déposez des éléments directement dans des e-mails et des applications de discussion

Connectez-vous à Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA et d'autres outils

Capturez et enregistrez des GIF de votre écran pour une communication rapide et attrayante

Limites de Zight

Les options de personnalisation sont limitées dans le forfait Free

Coûteux pour les entreprises qui produisent un grand nombre de vidéos ou qui ont besoin de fonctionnalités avancées

Tarifs Zight

Gratuit pour toujours

Pro : 9,95 $/mois par utilisateur

Team : 9 $/mois par équipe (2 utilisateurs)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zight

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

