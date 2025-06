Modèles de catalogues de produits gratuits et faciles à personnaliser

Oui, vous avez d'excellents produits. Mais créer un catalogue qui leur rend justice ? C'est une tout autre histoire. La gestion des types d'images, des problèmes de conception et des changements de prix de dernière minute peut faire perdre des heures sur des tâches simples.

Si vous avez déjà ouvert un document vierge en vous demandant par où commencer, vous n'êtes pas seul. C'est tout à fait normal. C'est là que les modèles de catalogue de produits gratuits peuvent vous sauver la mise. Ces modèles de catalogue vous permettent d'ajouter des images, des descriptions et des informations sur les prix. Plus besoin de partir de zéro ou d'apprendre le graphisme pendant le week-end. Ils sont rapides, flexibles et conçus pour présenter vos offres sous leur meilleur jour, sur n'importe quel appareil.

Trouvez celui qui vous convient.

Que sont les modèles de catalogue de produits ?

Les modèles de catalogue de produits sont des dispositions prédéfinies pour des catalogues structurés qui affichent les produits, les informations sur les prix, les descriptions et les images. Ils constituent un élément important de votre stratégie produit, car ils vous offrent un format prêt à l'emploi que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de votre marque et de vos offres.

Les modèles de catalogue de produits aident les entreprises à présenter leurs produits ou services de manière professionnelle aux acheteurs potentiels. Au lieu de partir de zéro, les utilisateurs insèrent le contenu et exportent le catalogue final.

Ces modèles comprennent des emplacements réservés pour les titres, les détails, les images, les logos et les informations sur l'entreprise dans la plupart des cas. La plupart sont également compatibles avec des outils populaires tels que PowerPoint, InDesign, Canva et les éditeurs PDF. Vous pouvez les utiliser pour l'impression et le partage numérique.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent en moyenne 6 connexions par jour sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de multiples échanges par e-mail, chat et outils de gestion de projet. Et si vous pouviez regrouper toutes ces discussions en un seul endroit ? Avec ClickUp, c'est possible ! C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de catalogue de produits ?

Qu'il s'agisse d'une disposition graphique ou d'une structure de gestion des données, un bon modèle simplifie votre travail :

Blocs de contenu modifiables : Choisissez un modèle qui vous permet de mettre à jour les détails, les descriptions et les informations tarifaires des produits sans repartir de zéro

Disposition flexible : un bon modèle vous permet de réorganiser les sections ou les catégories en fonction de vos offres

Barre de recherche : optez pour un modèle qui vous permet de trouver tout ce que vous cherchez en quelques secondes (tâches, documents, messages ou fichiers) à partir d'une seule barre de recherche intelligente et unifiée

Personnalisation de la marque : vous devez pouvoir ajouter votre logo, vos polices de caractères et votre palette de couleurs afin de respecter l'identité visuelle de votre entreprise

Emplacements pour images haute résolution : sélectionnez un modèle dans lequel vous pouvez insérer des images qui se chargent rapidement et s'affichent clairement sur n'importe quel appareil

Assistance multi-format : assurez-vous de pouvoir utiliser le modèle dans différents outils tels que PowerPoint, Canva, InDesign ou sous forme de PDF imprimable

Couverture et table des matières : un modèle de catalogue de produits doit comporter des sections facultatives afin que votre catalogue reste organisé et facile à parcourir

Modèles de conception de catalogues de produits

Personne n'a le temps de passer des heures à jouer avec les marges ou à redimensionner les images. C'est pourquoi nous avons répertorié ces modèles de catalogues gratuits. Ils sont prêts à l'emploi et conçus pour simplifier la présentation et accélérer les lancements. Vous ne sacrifierez ni la qualité ni le design.

1. Modèle de checklist de produits numériques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez vos lancements numériques avec le modèle de checklist pour produits numériques ClickUp

Si votre catalogue comprend des produits numériques tels que des applications, des outils ou des services, utilisez le modèle de checklist de produits numériques ClickUp. Il vous aide à suivre chaque élément, de la conception à la mise en œuvre. Au lieu de passer d'une feuille de calcul à un tableau de tâches et à des fils Slack, il centralise votre projet.

Ce modèle est idéal pour les équipes qui jonglent avec de nombreux flux de travail. Il offre des mises à jour en temps réel et un suivi détaillé des tâches. Vous ne vous contentez pas de lister des produits, vous gérez tout ce qui se cache derrière.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez des checklists pour chaque phase de votre pipeline de produits

Ajoutez des champs personnalisés pour les spécifications techniques, les échéanciers et les étapes d'approbation

Attribuez des tâches et automatisez les mises à jour de progression

Collaborez avec des développeurs, des spécialistes du marketing et des concepteurs dans un document partagé

🔑 Idéal pour : les équipes qui vendent des outils SaaS, des téléchargements numériques ou des produits par abonnement nécessitant des mises à jour constantes et une collaboration fluide.

✨ Astuce bonus : une checklist de développement de produit n'est pas seulement une liste de tâches à faire, c'est votre filet de sécurité pour le lancement. Utilisez-la pour repérer les lacunes, réduire les retouches et synchroniser les équipes interfonctionnelles.

2. Modèle de tarification des produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des prix plus intelligents avec le modèle de tarification des produits ClickUp

Fixer le prix d'un produit n'est pas un problème mathématique, c'est une stratégie. Le modèle de tarification des produits ClickUp est conçu pour les entreprises qui ont besoin de gérer leurs stratégies de tarification et de suivre les coûts des produits au fil du temps. Il agit comme un centre de commande pour la tarification, aidant les entreprises à ventiler les coûts, à calculer les marges bénéficiaires et à analyser la concurrence.

Ce modèle permet un suivi continu et l'évolution des modèles de tarification en fonction des réactions du marché et des performances.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Saisissez des données clés telles que le SKU, le prix unitaire et le coût par élément à l'aide des champs personnalisés

Analysez les gammes de produits grâce à des affichages prédéfinis par catégorie et par marque

Collaborez avec vos équipes pour tester et ajuster vos stratégies tarifaires

Définissez des tâches, des objectifs et des mises à jour récurrentes pour affiner vos prix en continu

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, les chefs de produit et les propriétaires d'entreprise qui lancent de nouvelles références ou optimisent leurs stratégies de prix sur plusieurs gammes de produits.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de listes de prix et de fiches tarifaires dans Word, Google Docs et ClickUp

3. Modèle de gestion des stocks ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle de vos niveaux de stock grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Gérer les stocks sans perdre de vue les niveaux de stock, les commandes ou les éléments obsolètes peut être chaotique. Le modèle de gestion des stocks ClickUp est conçu pour les entreprises qui gèrent plusieurs produits et chaînes d'approvisionnement.

C'est plus qu'une simple liste : c'est un système d'inventaire complet qui aide les entreprises à gérer leurs stocks sans avoir recours à des feuilles de calcul désordonnées. Vous pouvez organiser les références, suivre les changements d'inventaire en temps réel, automatiser les alertes de réapprovisionnement et afficher la valeur des produits en un coup d'œil.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Suivez le statut des stocks à l'aide d'étiquettes personnalisées telles que « En stock » ou « Rupture de stock »

Utilisez des vues prédéfinies telles que Tableau, Échéancier et Mises à jour des commandes pour une meilleure supervision

Automatisez les alertes de stock et les commandes en fonction des seuils d'inventaire

Centralisez les données produit, notamment les prix, les images et les informations sur les fournisseurs

🔑 Idéal pour : Les détaillants, grossistes et responsables des opérations qui ont besoin d'un système structuré et évolutif pour gérer leurs stocks sans avoir recours à des feuilles de calcul désordonnées.

➡️ En savoir plus : Comment créer un système de gestion des stocks

4. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les commandes et les stocks comme un pro grâce au modèle de bon de commande et d'inventaire de ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp est une solution deux en un. Il aide les entreprises à gérer leurs fournisseurs, leurs stocks et leurs budgets.

Ce modèle offre un environnement de travail unique pour suivre les commandes et les niveaux de stock. Tout est organisé : statuts, mises à jour des fournisseurs, disponibilité des éléments et suivi des coûts.

L'automatisation et la gestion des produits en temps réel rendent votre processus d'approvisionnement plus fluide et plus efficace.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez des tâches pour chaque commande et gérez-les à travers 14 statuts détaillés

Suivez les niveaux de stock, les points de réapprovisionnement et la progression des livraisons à partir d'un seul tableau de bord

Attribuez des responsabilités et des échéanciers aux membres de l'équipe pour chaque commande

Utilisez les automatisations intégrées pour déclencher des rappels et des mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises, les responsables des achats et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'un outil unique pour gérer les listes d'inventaire et les flux de travail d'achat avec moins d'efforts manuels.

Conseil de pro : Oubliez les pages vierges et laissez ClickUp Brain faire le gros du travail. Indiquez-lui simplement le type de catalogue ou de flux de travail dont vous avez besoin (pour les produits, les prix ou les stocks) et il générera un modèle prêt à l'emploi en quelques secondes. C'est comme avoir un assistant intelligent qui travaille pour vous en fonction de votre façon de travailler.

5. Modèle de formulaire de commande de produit ClickUpe

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez le processus d'achat grâce au modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Le suivi manuel des commandes est source d'erreurs et de perte de temps. Le modèle de formulaire de commande de produits ClickUp offre un moyen simplifié de gérer les commandes de produits, de la réception à la livraison.

Il est conçu pour la rapidité, la précision et la visibilité. Il vous permet de centraliser les informations client, les détails des commandes et les statuts d'expédition dans une seule interface. De plus, ce modèle est livré avec plusieurs affichages personnalisés, afin que rien ne passe inaperçu.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez des formulaires personnalisés pour saisir les informations sur les acheteurs et les détails des commandes en temps réel

Suivez les commandes à chaque étape grâce à des statuts tels que « Nouvelle commande », « En cours d'emballage », « Exécutée » et « Livrée »

Accédez à toutes les commandes et données clients grâce à des affichages structurés tels que Statut des commandes ou Suivi des problèmes

Utilisez les champs pour indiquer le prix total, le type de produit, les informations de contact et les mises à jour relatives à l'expédition

🔑 Idéal pour : les petits détaillants, les marques DTC ou les entreprises de services qui ont besoin d'un système fiable pour gérer les commandes entrantes sans chaos.

6. Modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez les outils côte à côte grâce au modèle de comparaison de logiciels ClickUp

Lorsque vous devez choisir entre plusieurs plateformes logicielles, vous n'avez pas besoin d'un autre avis, mais de données comparatives. Le modèle de comparaison de logiciels ClickUp vous offre un moyen clair de comparer les outils. Il couvre les fonctionnalités, le coût, la facilité d'utilisation et bien plus encore.

Grâce aux vues intégrées pour les prix et les visuels des produits, vous éliminez les approximations et les remplacez par des critères clairs et traçables sur lesquels toute votre équipe peut s'accorder.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez des tâches pour chaque option logicielle et organisez-les en fonction de leur disponibilité ou de leur cas d'utilisation

Utilisez les champs personnalisés pour noter les outils en fonction du prix, de l'assistance, de l'interface utilisateur et des fonctionnalités clés

Visualisez les comparaisons avec les vues Tableau, Tableau d'images et Tarification

Suivez la progression de la prise de décision grâce à des statuts tels que Disponible, Nouveau et Indisponible

🔑 Idéal pour : les équipes informatiques, les fondateurs de start-ups et les chefs de produit qui prennent des décisions concernant des outils SaaS ou des systèmes internes impliquant plusieurs parties prenantes.

7. Modèle de formulaire de devis ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Envoyez des devis professionnels plus rapidement grâce au modèle de formulaire de devis ClickUp

Une erreur dans un devis peut vous coûter un contrat. Le modèle de formulaire de devis ClickUp est conçu pour éviter cela. Il vous aide à rassembler les exigences du projet, à calculer les prix et à envoyer des devis clairs.

Les champs personnalisés vous aident à suivre les détails des services, les tarifs horaires, les délais, etc. Ce modèle vous permet d'organiser votre processus commercial et de garantir la cohérence des propositions entre les différentes équipes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez des demandes de devis avec des sections pour la portée du travail, les prix et les échéanciers de livraison

Suivez le statut de chaque devis, de « En cours d'examen » à « Devis envoyé », grâce à des étiquettes de statut

Attribuez les approbations de devis et les tâches aux membres de l'équipe concernés

Utilisez les intégrations e-mail pour envoyer des devis et des suivis directement

🔑 Idéal pour : Les freelancers, les agences et les équipes commerciales B2B qui ont besoin d'un moyen rapide et fiable de proposer des devis et de conclure des ventes sans passer d'un outil à l'autre.

➡️ En savoir plus : Comment les chefs de produit ClickUp utilisent ClickUp

8. Modèle de liste ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez rapidement grâce à la structure flexible du modèle de liste ClickUp

Le modèle de liste ClickUp est une installation simple mais puissante pour organiser des tâches, des flux de travail, des données produit ou même des aperçus rapides de projets. Ce modèle est idéal lorsque vous avez besoin d'une structure fonctionnelle qui ne complique pas les choses.

La disposition offre des affichages conviviaux pour les débutants ainsi que des personnalisations facultatives, ce qui lui permet de rester claire et évolutive à mesure que vos besoins augmentent. Considérez-la comme un point de départ vierge mais intelligent.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez des vues prédéfinies pour basculer entre les tableaux de bord Tableur, Liste et Tâches

Organisez votre flux de travail avec des statuts personnalisables tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Attribuez des tâches et suivez les mises à jour à l'aide d'étiquettes, de dates d'échéance et de priorités

Construisez à partir d'une base flexible et évoluez grâce à l'automatisation selon vos besoins

🔑 Idéal pour : Les équipes ou les utilisateurs individuels qui souhaitent disposer d'un format de liste prêt à l'emploi pour gérer sans difficulté tout type de contenu, des catalogues de produits aux flux de travail internes.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas de lancer votre catalogue et d'espérer que ça marche. Intégrez les données de votre catalogue dans un tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI) et des indicateurs de vos produits afin de mesurer en temps réel les performances de vos produits, l'intérêt des clients et les tendances des ventes.

9. Modèle ClickUp pour la gestion de la conception de vêtements

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos projets de mode, de la conception à la mise en vente, grâce au modèle ClickUp Apparel Design

La conception de vêtements n'est pas seulement une question de créativité, mais aussi de délais, d'approvisionnement, de budgets et de production. Le modèle de gestion de la conception de vêtements ClickUp vous permet de tout contrôler.

Ce dossier prêt à l'emploi vous permet d'organiser vos projets de mode. Il couvre toutes les étapes, de la première ébauche à la mise sur le marché du produit final. Vous pouvez suivre la progression, gérer les stocks et collaborer facilement. Plusieurs vues et statuts vous aident à éviter le chaos lié à l'utilisation d'outils dispersés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mappez votre flux de travail avec des statuts personnalisés tels que Concept, Approvisionnement et Production

Attribuez des budgets, classez les types de conception et suivez la progression grâce aux champs personnalisés

Basculez entre les vues Échéancier, Liste, Tableau et Calendrier pour gérer les échéances et les jalons

Collaborez entre équipes, suivez les modifications et rationalisez la communication

🔑 Idéal pour : Les créateurs de mode, les responsables de production ou les équipes créatives qui gèrent des collections saisonnières ou des pipelines de conception de produits.

🔍 Le saviez-vous ? Les vidéos de démonstration de produits influencent fortement 64 % des acheteurs. Ajouter de courtes vidéos à votre catalogue ou y ajouter des liens peut renforcer la confiance des acheteurs.

10. Modèle de catalogue de produits Freepik Gradient

via Freepik

Ce modèle de catalogue de produits en dégradé de Freepik est conçu pour offrir une grande clarté visuelle. Il est parfait pour les entreprises qui ont besoin d'une structure élégante et minimaliste pour présenter plusieurs catégories de produits sans encombrer l'espace.

Le design comprend des arrière-plans dégradés, des emplacements pour des images nettes et des polices de caractères simples. Il est moderne et polyvalent, et convient à tous les secteurs et toutes les marques.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Insérez des images en haute résolution pour une finition professionnelle

Personnalisez le texte, le design et les couleurs à l'aide de fichiers IA et EPS modifiables

Ajoutez facilement des prix, des descriptions et des détails sur les produits sans code

Exportez au format PDF ou image pour une utilisation imprimée ou numérique

🔑 Idéal pour : Les petites entreprises, les grossistes ou les designers qui souhaitent disposer d'un catalogue de produits visuellement attrayant, léger et rapidement personnalisable.

11. Modèle de brochure de profil d'entreprise Freepik

via Freepik

Si vous vendez plus que des produits, comme des services, des valeurs ou une identité d'entreprise, découvrez le modèle de brochure de profil d'entreprise de Freepik. Il vous aide à tout dire sans submerger le lecteur.

Le design large et panoramique est idéal pour raconter une histoire à travers des visuels percutants. Les sections structurées mettent en valeur vos offres, les réalisations de votre entreprise et l'expertise de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez les blocs de texte pour la mission, les services, les témoignages et les informations de contact

Présentez des images, des icônes ou des photos de produits de haute qualité à côté de vos messages

Utilisez des fichiers EPS, JPG et SVG modifiables pour ajuster la disposition, les couleurs et l'image de marque

Créez un profil d'entreprise de plusieurs pages à partager en ligne ou à imprimer

🔑 Idéal pour : Les agences, les entreprises B2B ou les entreprises de services qui doivent se présenter de manière soignée et structurée à des clients ou investisseurs potentiels.

✨ Astuce bonus : Gagnez des heures et évitez le blocage de l'écrivain. Utilisez un générateur de descriptions de produits pour créer instantanément des textes clairs et convaincants, adaptés à votre public et prêts à être référencés dès leur publication.

12. Catalogue de produits technologiques Freepik Gradient

via Freepik

Le modèle de catalogue de produits Gradient Technology est conçu pour les entreprises modernes spécialisées dans la technologie, l'électronique ou les accessoires numériques.

Le design allie des dégradés audacieux à des sections de produits minimalistes. Il est donc parfait pour présenter des gadgets, du matériel informatique ou des logiciels de manière élégante et épurée. Grâce à des types de fichiers modifiables et des structures prêtes à l'emploi, votre catalogue aura un aspect soigné et prêt à être commercialisé.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Présentez vos produits technologiques à l'aide d'emplacements pour images et de descriptions bien placés

Personnalisez les informations sur les prix, les fonctionnalités et les catégories à l'aide de fichiers IA et EPS en couches

Assortissez facilement les couleurs et la typographie de votre marque à l'aide de polices de caractères modifiables et d'arrière-plans dégradés

Préparez un catalogue visuellement attrayant pour le web et l'impression avec un minimum d'efforts de conception

🔑 Idéal pour : Les vendeurs en ligne, les marques d'électronique grand public ou les entreprises technologiques B2B à la recherche d'un modèle de catalogue de produits élégant et prêt à l'emploi.

🔍 Le saviez-vous ? 87 % des clients affirment que le contenu des produits est le facteur le plus important lors d'un achat en ligne. Si votre catalogue de produits manque de détails ou d'illustrations clairs, vous perdez la confiance de vos clients et des conversions.

13. Modèle de brochure de produits de beauté Canva

via Canva

Le modèle de brochure de produits de beauté de Canva est conçu sur mesure pour les entreprises de cosmétiques et de bien-être qui ont besoin d'un format promotionnel élégant sans se soucier de la conception. Ce modèle de catalogue allie une typographie épurée à un espace suffisant pour les images afin de présenter des produits de haute qualité.

La disposition offre suffisamment d'espace pour les descriptions, les avantages, les ingrédients et les prix. Cela en fait un outil idéal pour une utilisation en magasin ou pour un pack de lancement numérique.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez vos images, photos de produits et éléments de marque par simple glisser-déposer

Personnalisez le design, les couleurs et les polices de caractères telles que Glacial Indifference et Montserrat

Imprimez au format A4 paysage ou partagez instantanément en ligne

Conservez une apparence professionnelle sans faire appel à un designer

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs du secteur de la beauté, les gammes de produits de soins de la peau, les spas ou les marques de commerce électronique à la recherche d'un modèle de catalogue de produits à la fois haut de gamme et accessible.

14. Brochure minimaliste en ivoire pour bijoux Canva

via Canva

La brochure de produits minimaliste ivoire pour bijoux de Canva est conçue pour l'élégance. Avec ses tons neutres et doux et sa typographie raffinée, cette brochure offre aux bijoux haut de gamme l'espace nécessaire pour briller, sans distraction.

Cette disposition est parfaite pour mettre en valeur les collections, les prix et les matériaux. Elle reste élégante et renforce le sentiment de luxe. Imaginez un lookbook qui rencontre un catalogue : facile à personnaliser, difficile à ignorer.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez les noms des produits, de brèves descriptions, les prix et les instructions d'entretien

Incluez vos images de bijoux, stylisés ou sur fond blanc

Personnalisez les polices de caractères telles que Noto Serif Display et Public Sans pour les adapter à votre marque

Imprimez ou partagez en ligne dans un format A4 paysage clair

🔑 Idéal pour : Les marques de bijoux de boutique, les créateurs personnalisés ou les magasins de détail haut de gamme qui souhaitent présenter leur collection avec un design intemporel et visuellement attrayant.

15. Canva Brochure minimaliste à trois volets sur l'Italie

via Canva

Bien que conçu comme une brochure de voyage, ce modèle minimaliste brun à trois volets peut facilement être réutilisé pour présenter des produits lifestyle ou artisanaux.

Il crée une mise en forme chaleureuse, de style éditorial, avec des tons naturels, des polices de caractères intemporelles telles que Times New Roman Condensed et Poppins, et beaucoup d'espace pour les photos et les descriptions. Il est donc idéal pour cataloguer des collections qui racontent une histoire, telles que des produits artisanaux ou des offres basées sur l'expérience.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Ajoutez de grandes images de produits accompagnées de descriptions succinctes et d'informations sur les prix

Divisez votre catalogue en catégories à l'aide du format à trois volets

Personnalisez les polices de caractères, la disposition et la palette de couleurs en fonction des thèmes saisonniers ou de l'esthétique de votre marque

Exportez des brochures prêtes à imprimer ou partagez-les sous forme d'expérience numérique

🔑 Idéal pour : Les entreprises proposant des produits traditionnels, les marques basées sur l'expérience ou les créateurs à la recherche d'une disposition minimaliste pour présenter leurs offres avec charme et narration.

16. Brochure à trois volets Canva sur les menus bio et sains

via Canva

La brochure à trois volets « Green Organic Healthy Diet Menu » (Menu bio et équilibré) présente une disposition claire. Conçue à l'origine pour la restauration, sa disposition structurée est idéale pour les entreprises proposant des produits naturels, des articles écologiques ou des services axés sur la santé.

La palette de couleurs aux tons terreux, associée à des polices de caractères modernes telles que DM Sans et Bricolage Grotesque, crée une ambiance conviviale et professionnelle pour votre catalogue de produits.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Affichez les ingrédients, les informations nutritionnelles ou les descriptions de produits dans des sections faciles à lire

Ajoutez vos images de produits, services ou emballages dans des emplacements dédiés

Mettez en avant les prix, les forfaits ou les niveaux d'offres à l'aide de blocs d'informations prédéfinis

Exportez-les pour une utilisation numérique ou imprimez-les avec les options écologiques de Canva

🔑 Idéal pour : Les vendeurs de produits biologiques, les coachs bien-être, les marques d'aliments végétaux ou les détaillants écologiques à la recherche d'un modèle de catalogue qui reflète leurs valeurs tant dans le design que dans la mise en forme.

💫 Astuce pratique : il devient difficile de garantir la cohérence des informations sur toutes les plateformes à mesure que votre catalogue de produits s'étoffe. Un logiciel de gestion des informations produit performant centralise les données produit (descriptions, spécifications et prix) afin que votre catalogue reste précis partout, sans risque d'erreurs dues au copier-coller.

17. Canva Brochure triptyque noir, orange et orange vif sur le thème du fitness et de la gym

via Canva

La brochure triptyque Black Orange Bold Gym and Fitness n'est pas réservée aux salles de sport. Ses couleurs contrastées, sa typographie nette et sa disposition dynamique en font un choix idéal pour tout catalogue de produits qui se veut puissant, énergique et moderne.

Avec ses sections bien définies et son espace dédié aux images, aux descriptions et aux prix, ce modèle est idéal pour les marques axées sur l'action ou les offres basées sur la performance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mettez en avant les nouveautés, les meilleures ventes ou les éditions limitées dans des emplacements produits en gras

Ajoutez des images, des fonctionnalités et des informations sur les prix dans des sections claires et dédiées

Utilisez les polices de caractères Canva Sans et Public Sans pour garantir la lisibilité dans tous les formats

Exportez et imprimez au format A4 à trois volets ou partagez-les numériquement à l'aide d'un simple lien

🔑 Idéal pour : les marques de fitness, les fabricants d'équipements, les entreprises de compléments alimentaires ou même les marques technologiques qui recherchent un modèle de catalogue de produits percutant, moderne et qui inspire confiance.

🌟 Anecdote : Nikon utilise de vraies photos et citations de clients. Au lieu de se contenter de photos retouchées, l'entreprise montre ses produits en action dans des pages de catalogue qui font office de témoignages et servent de preuve sociale.

18. Modèle de catalogue de mode Visme

via Visme

Le modèle de catalogue de mode de Visme est une disposition complète, parfaite pour présenter des collections de vêtements, que ce soit pour un lancement saisonnier ou un portfolio destiné à vos clients.

Sa structure claire et ses éléments de conception flexibles, tels que des polices de caractères modernes, des visuels et des options interactives, en font bien plus qu'une simple brochure statique. Vous pouvez le transformer en un lookbook cliquable ou l'intégrer à votre site Web pour offrir une expérience produit complète.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Listez les styles, les matériaux et les informations importantes sur vos produits grâce à une hiérarchie visuelle claire

Déposez vos images et personnalisez les couleurs, les polices de caractères et la disposition des blocs pour les adapter à votre image de marque

Ajoutez des animations, des liens et des médias pour créer un catalogue interactif ou un PDF téléchargeable

Utilisez des widgets ou des diagrammes intégrés pour mettre en évidence les ventilations de produits ou les tendances saisonnières

🔑 Idéal pour : Les marques de mode, les boutiques de prêt-à-porter ou les spécialistes du marketing de vêtements qui recherchent un modèle de catalogue de produits élégant et interactif sans partir de zéro.

➡️ En savoir plus : Gestion de portefeuille de produits : qu'est-ce que c'est et comment bien le faire?

Créez un catalogue qui vend sans stress avec ClickUp

Créer un catalogue de produits ne doit pas nécessairement être un travail à plein temps. Un bon modèle de catalogue de produits vous donne une longueur d'avance. Vous pouvez l'utiliser pour la mode, la technologie, les produits de bien-être ou les services numériques.

Des conceptions par glisser-déposer aux dispositions basées sur l'inventaire, ces modèles vous permettent d'ajouter rapidement vos propres images, détails et informations sur les prix sans compromettre la qualité.

Que vous lanciez une nouvelle gamme de produits ou que vous rafraîchissiez la présentation de votre marque, évitez les casse-tête liés à la mise en forme et commencez avec quelque chose qui fonctionne.

Vous avez besoin de plus qu'un simple catalogue ? Essayez ClickUp. L'application tout-en-un pour le travail vous aide à organiser, suivre les commandes, gérer les stocks et collaborer avec votre équipe.

👉 Inscrivez-vous à ClickUp, explorez les modèles de produits et travaillez plus intelligemment dès le premier jour.