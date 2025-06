les 10 meilleures alternatives à Tl;dv Note Taker pour des notes et des transcriptions de réunion alimentées par l'IA

Garder le fil de toutes vos réunions peut parfois ressembler à un travail à plein temps. Qu'il s'agisse d'appels commerciaux, d'entretiens avec des utilisateurs ou de réunions internes, prendre des notes précises et assurer le suivi des informations clés peut vous empêcher d'être pleinement présent dans la discussion.

C'est là que les outils de prise de notes basés sur l'IA entrent en jeu. Ils vous aident à organiser vos idées, à créer de courts clips et à capturer les moments importants des réunions.

Des outils tels que tl;dv permettent d'enregistrer des réunions virtuelles, de générer des résumés IA et de s'intégrer à des plateformes telles que Google Meet et MS Teams. Cependant, certains utilisateurs changent d'outil en raison des forfaits gratuits limités, de la capture des mots de remplissage et des fonctionnalités IA basiques.

Ce guide explore les meilleures alternatives à tl;dv note taker pour gérer plusieurs réunions comme un pro.

🔍 Le saviez-vous ? Rien qu'aux États-Unis, plus de 11 millions de réunions ont lieu chaque jour, soit plus d'un milliard par an. Imaginez toutes les connaissances perdues sans transcription ou résumé adéquat.

Pourquoi choisir des alternatives à Tl;dv Note Taker ?

Tl;dv fait le travail, surtout si vous commencez par la prise de notes IA. Mais vous offre-t-il tout ce dont vous avez besoin ? Vous avez besoin de plus que les fonctionnalités de base lorsque votre équipe gère plusieurs réunions, appels commerciaux ou vérifications internes.

De nombreux utilisateurs explorent actuellement les alternatives à tl;dv note taker pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées, d'une meilleure valeur et de flux de travail plus fluides afin de garantir la productivité de leurs réunions. Voici pourquoi :

Fonctionnalités IA de base : l'outil de transcription IA ne dispose pas de fonctionnalités d'intelligence commerciale, d'analyse des sentiments et de suivi intelligent des actions pour les équipes commerciales

Surcharge de mots de remplissage : les transcriptions capturent souvent des mots de remplissage inutiles, ce qui réduit la précision de la transcription

Pas de modèles de réunion avancés : vous aurez besoin d'un autre logiciel de gestion de réunion pour planifier les agendas de réunion ou créer des modèles de réunion réutilisables

Assistance minimale pour la collaboration : il ne dispose pas de fonctionnalités de modification en temps réel ou de commentaires comme Google Docs

Intégrations limitées : ne fonctionne pas de manière transparente avec les plateformes autres que MS Teams, Zoom et Google Meet

Intelligence multi-réunions manquante : vous ne pouvez pas analyser les tendances de toutes vos réunions ni relier les informations exploitables entre les sessions

Interface utilisateur peu pratique pour les utilisateurs du forfait équipe : la navigation peut s'avérer frustrante pour les équipes en pleine croissance

Un forfait Free n'est pas vraiment gratuit : les fonctionnalités clés telles que les enregistrements ou les transcriptions illimités sont réservées aux forfaits Business ou Enterprise, facturés annuellement dans cet outil d'IA pour les réunions

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits pour prendre des notes et mieux s'organiser

10 alternatives à Tl;dv Note Taker en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des alternatives à tl;dv note taker que nous avons comparées :

Nom de l'outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Notes de réunion et éléments d'action pour les équipes de gestion de projet de toutes tailles Résumés et transcriptions de réunions alimentés par l'IA, communication d'équipe, gestion des tâches et collaboration Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Otter. ai Enregistrements de réunions pour les petites entreprises et les équipes Transcriptions de réunions consultables ; intégration Zoom ; assistance multilingue Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois par utilisateur Fireflies. ai Résumés de réunion pour les équipes virtuelles de toutes tailles Enregistrement de réunions virtuelles ; analyse des sentiments ; assistance multilingue Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/mois par utilisateur Fathom Résumés de réunion intégrés au CRM pour les équipes commerciales et marketing Notes de réunion IA ; synchronisez avec CRM et Zoom Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Grain Transcriptions de réunions pour les équipes à distance de toutes tailles Transcription haute précision ; résumés générés par IA ; extraits vidéo partageables Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Sembly IA Enregistrements multilingues de réunions pour les équipes de toutes tailles Notes de réunion IA avec assistance multilingue ; listes de tâches automatiques ; intégrations multiples Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur Notta Transcriptions de réunions pour les grandes équipes internationales Enregistrement, transcription et résumés de réunions en temps réel ; identification des intervenants Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois par utilisateur Avoma Transcriptions en temps réel pour les équipes d'entreprise Automatisation de la prise de notes ; transcriptions partageables ; modèles d'agenda de réunion Forfaits à partir de 29 $/mois par utilisateur. Modules complémentaires à partir de 25 $/mois par utilisateur Krisp Enregistrement d'appels de haute qualité pour les professionnels de divers champs Élimination des bruits de fond ; résumés et transcriptions de réunions en temps réel Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/mois par utilisateur Rev. ai Transcriptions précises pour les journalistes, les chercheurs et les professionnels Services de reconnaissance vocale rapides et précis pour divers contenus audio Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois par utilisateur

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de notes de réunion pour rédiger de meilleurs comptes rendus

Les meilleures alternatives à tl;dv

Voici quelques-unes des meilleures alternatives à tl;dv note taker (gratuites ou payantes) qui offrent de meilleures fonctionnalités, une automatisation plus intelligente et des outils qui facilitent les réunions, des entretiens avec les utilisateurs aux réunions en ligne :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet tout-en-un avec des notes de réunion alimentées par l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, car elle rassemble vraiment tout. De la gestion de projets et de documents à l'organisation de réunions et à l'automatisation des tâches grâce à l'IA, c'est un hub unique pour les équipes à distance, les startups et les entreprises.

En tant qu'alternative puissante à tl;dv, ClickUp va au-delà de la simple prise de notes. Il capture vos réunions, automatise les éléments d'action et organise tout dans un flux de travail cohérent.

Créez des résumés et mettez en évidence les points clés des réunions avec ClickUp AI Notetaker

Avec l'outil de prise de notes IA de ClickUp, vous pouvez enfin cesser de vous soucier de prendre des notes pendant vos prochaines réunions. Il capture chaque détail pour vous, crée automatiquement des résumés, met en évidence les décisions clés et attribue des éléments d'action. Vous repartez avec une liste claire de ce qui doit être fait et par qui, sans lever le petit doigt.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Si la plupart des applications de messagerie électronique et des plateformes de gestion de projet intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est pas toujours suffisamment fluide pour unifier les flux de travail entre les différents outils. Mais chez ClickUp, nous avons trouvé le code ! Grâce aux fonctionnalités de gestion des réunions basées sur l'IA de ClickUp, vous pouvez facilement créer des éléments d'agenda, prendre des notes lors de réunions, créer et attribuer des tâches à partir des notes de réunion, transcrire des enregistrements, et bien plus encore, grâce à notre preneur de notes IA et à ClickUp Brain. Gagnez jusqu'à 8 heures de réunion par semaine, tout comme nos clients chez Stanley Security !

Vous devez donner suite aux commentaires d'un client ou suivre les livrables clés discutés lors d'une réunion ? Le preneur de notes IA s'en charge, en conservant tout clairement documenté.

ClickUp Brain transforme la voix en texte pendant les réunions, mais utilise également le contexte de votre environnement de travail pour répondre à toutes vos questions.

Imaginons que vous ayez manqué une réunion et que vous souhaitiez savoir si une échéance a été repoussée : demandez à ClickUp Brain. Il analysera la transcription, les notes et les mises à jour des tâches pour vous donner une réponse instantanée.

Automatisez les tâches et rationalisez les flux de travail avec ClickUp Brain

Mais ce n'est pas tout ce que ClickUp peut faire. Que vous rédigiez des briefs clients, résumiez des réunions ou documentiez des processus internes, ClickUp Docs vous permet de travailler en direct avec votre équipe.

Vous pouvez modifier des documents en collaboration, étiqueter vos coéquipiers dans les commentaires, transformer les commentaires en tâches et tout lier directement à des projets.

Utilisez ClickUp Meetings pour organiser tous vos agendas et notes de réunion

ClickUp Meetings relie tout cela. Créez des agendas de réunion, prenez des notes à la volée et ajoutez des commentaires directement pendant la discussion.

Imaginons que vous organisiez une réunion de planification de produit. Créez votre checklist, cochez les éléments au fur et à mesure et définissez des tâches récurrentes pour ne rien oublier lors des prochaines réunions.

Modifiez des documents en cours d'appel, utilisez des commandes slash pour une mise en forme rapide et attribuez des suivis en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez automatiquement les points forts des réunions avec ClickUp AI Notetaker pour ne plus jamais manquer de décisions ou de tâches clés

Collaborez en temps réel et personnalisez vos documents grâce à une mise en forme riche à l'aide de commandes /Slash, de bannières, de tableaux et de boutons avec ClickUp Docs

Communiquez instantanément avec vos coéquipiers via ClickUp Chat pour des discussions ciblées, basées sur des projets, et le partage de fichiers

Résumez les enregistrements de réunions, posez des questions et obtenez des réponses instantanées à partir de tâches, de documents et de notes de réunion avec ClickUp Brain

Créez et gérez des agendas dans ClickUp Meetings grâce à des modèles réutilisables et des options de tâches récurrentes

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités avancées sont uniquement disponibles dans la version bureau de ClickUp

Les fonctionnalités de la plateforme peuvent sembler intimidantes au premier abord pour les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Voici ce que Gustavo Seabra, professeur associé de recherche à l'université de Floride, a à dire à propos de ClickUp :

C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il permet non seulement la gestion et l'attribution des tâches, mais offre également d'autres outils dans le même environnement, tels que Documents, où l'on peut prendre des notes et rédiger des rapports, et l'intégration avec le calendrier et les e-mails, le tout en un seul endroit. Pas besoin d'utiliser des programmes externes ou différentes applications pour chaque fonction.

C'est l'avantage particulier de ClickUp : offrir la plupart des outils nécessaires à l'organisation des projets en un seul endroit. Il permet non seulement la gestion et l'attribution des tâches, mais offre également d'autres outils dans le même environnement, tels que Documents, où l'on peut prendre des notes et rédiger des rapports, et l'intégration avec le calendrier et les e-mails, le tout en un seul endroit. Pas besoin d'utiliser des programmes externes ou différentes applications pour chaque fonction.

2. Otter. ai (Idéal pour créer des enregistrements de communications consultables)

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou chef d'équipe, Otter. ai vous aide à capturer et à organiser vos discussions sous forme de texte consultable et partageable. Sa transcription en temps réel vous permet de suivre les mots au fur et à mesure qu'ils sont prononcés, ce qui facilite la mise en évidence des points clés lors des réunions.

De plus, Otter.ai s'intègre parfaitement à des plateformes telles que Zoom. Cela permet de transcrire automatiquement les réunions et de générer des résumés afin que vous puissiez vous concentrer sur la discussion sans vous soucier de prendre des notes.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Transcrivez vos discussions en temps réel avec une grande précision

Obtenez des réponses à vos questions sur la réunion grâce au chat IA Otter

Identifiez et différenciez plusieurs intervenants pour une meilleure gestion des réunions

Intégrez-le facilement à Zoom pour transcrire automatiquement vos réunions

Limitations d'Otter.ai

Son assistance est limitée à l'anglais ; il ne dispose pas de fonctionnalités multilingues

Le forfait Free offre seulement 300 minutes de transcription par mois

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents d'Otter.ai

Tarifs Otter.ai

Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et des vidéos. La version premium est très pratique, car elle vous permet de télécharger davantage de minutes audio. Le plus grand avantage réside dans l'horodatage et la précision de l'outil.

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et des vidéos. La version premium est très pratique, car elle vous permet de télécharger davantage de minutes audio. Le plus grand avantage réside dans l'horodatage et la précision de l'outil.

3. Fireflies. ai (Idéal pour transcrire et résumer les réunions virtuelles)

Pour les professionnels et les équipes à la recherche d'un assistant de réunion IA robuste, Fireflies. ai offre une solution complète pour des réunions productives. Il s'intègre parfaitement à Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, enregistrant et transcribant automatiquement vos réunions virtuelles.

Sa transcription en temps réel prend en charge plus de 60 langues, garantissant ainsi l'inclusivité des équipes diversifiées. Les résumés alimentés par l'IA mettent en évidence les points clés et les éléments d'action, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les discussions sans être distrait par la prise de notes.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Assistance à la transcription dans plus de 60 langues pour les équipes internationales

Générez des résumés alimentés par l'IA mettant en évidence les points clés et les éléments d'action

Analysez le sentiment pour évaluer le ton émotionnel des discussions

Limitations de Fireflies.ai

Il offre 800 minutes de stockage et n'inclut pas l'enregistrement vidéo pour les utilisateurs gratuits

Les utilisateurs ne peuvent pas télécharger de fichiers audio de plus de 200 Mo

Tarifs Fireflies.ai

Gratuit pour toujours

Forfait Pro : 18 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 29 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 670 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies. ai ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

J'adore le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur actif et de participer pleinement aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon bloc-notes. J'apprécie également le fait que si je rate une réunion, je peux lire le résumé et la transcription pour savoir ce qui s'est réellement passé. Fireflies n'est pas parfait.

J'adore le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur actif et de participer pleinement aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon bloc-notes. J'apprécie également le fait que si je rate une réunion, je peux lire le résumé et la transcription pour savoir ce qui s'est réellement passé. Fireflies n'est pas parfait.

💡 Astuce bonus : Vous souhaitez faciliter le travail d'équipe pendant et après les réunions ? Découvrez comment partager et collaborer sur des notes en temps réel et mettre tout le monde sur la même page ! 🤝📄

4. Fathom (idéal pour générer automatiquement des résumés de réunion)

via Fathom

Fathom est une autre alternative à tl;dv qui améliore les réunions virtuelles en enregistrant, transcrivant et résumant de manière transparente les discussions sur les plateformes de communication populaires. Elle vous permet de vous concentrer sur la discussion tout en capturant chaque détail.

Les notes générées par l'IA de Fathom mettent en évidence les points clés et les éléments d'action, rationalisant ainsi votre flux de travail. Il s'intègre à des CRM tels que HubSpot, synchronisant automatiquement les notes de réunion pour garder vos dossiers à jour.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Enregistrez et transcrivez sans effort vos réunions sur plusieurs plateformes

Générez instantanément des résumés alimentés par l'IA mettant en évidence les points clés

Partagez facilement des clips vidéo spécifiques de réunions avec les membres de votre équipe

Comprendre les limites

Il offre une assistance limitée pour les outils autres que Zoom

Son interface utilisateur nécessite un certain temps d'apprentissage

Tarification Fathom

Gratuit pour toujours

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 730 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

Cela fonctionne tout simplement. J'ai essayé un produit similaire avant l'ère de l'IA, mais on peut dire sans risque de se tromper que nous sommes désormais à un autre niveau. Très complet en termes de fonctionnalités (presque trop). Cela ne fonctionne pas si vous n'hébergez pas vous-même la réunion. C'est également un problème pour la gestion du consentement. De plus, l'interface mélange du contenu localisé et des commandes en anglais.

Cela fonctionne tout simplement. J'ai essayé un produit similaire avant l'ère de l'IA, mais on peut dire sans risque de se tromper que nous sommes désormais à un autre niveau. Très complet en termes de fonctionnalités (presque trop). Cela ne fonctionne pas si vous n'hébergez pas vous-même la réunion. C'est également un problème pour la gestion du consentement. De plus, l'interface mélange du contenu localisé et des commandes en anglais.

💡 Conseil de pro : Vous êtes-vous déjà quitté une réunion en vous demandant : « Attendez... qu'avons-nous décidé ? »* Rédiger des comptes rendus de réunion clairs et exploitables vous évite bien des soucis et des allers-retours inutiles. Apprenez à rédiger des comptes rendus de réunion. Utilisez cette méthode simple pour être sûr de ne jamais vous tromper : Préparez-vous avant la réunion avec un modèle et un agenda 📄

Capturez l'essentiel, comme les dates, les décisions et les éléments d'action ✍️

Rendez vos notes faciles à parcourir grâce à des en-têtes et des puces en gras 📌

Vérifiez l'exactitude et partagez via ClickUp Docs 📤

Assurez le suivi des tâches grâce à des rappels et des vérifications de statut ⏰ Commencez à utiliser ClickUp pour rédiger et partager des comptes rendus comme un pro !

5. Grain (idéal pour automatiser la prise de notes lors de réunions virtuelles)

via Grain

Les transcriptions très précises de Grain et les résumés générés par IA fournissent des aperçus concis des discussions, en mettant en évidence les points essentiels et les éléments à traiter.

Ses fonctionnalités de collaboration vous permettent de partager des moments spécifiques de vos réunions avec votre équipe, favorisant ainsi une meilleure communication et améliorant la productivité.

Que vous fassiez partie de l'équipe commerciale, du service client ou du développement produit, Grain rationalise efficacement votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Capturez les moments forts en vidéo pendant vos réunions Zoom

Créez instantanément des vidéos partageables avec horodatage et identifiants des intervenants

Intégrez des extraits vidéo directement dans Notion, Slack ou Docs

Limites de grains

Il peut être difficile de saisir de manière cohérente des phrases spécifiques lors d'appels téléphoniques

C'est très coûteux pour les petites équipes ou les particuliers

Tarification au grain

Gratuit pour toujours

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grain

G2 : 4,6/5 (plus de 290 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Bonus : Vous recherchez des outils intelligents pour capturer sans effort tous les détails d'une réunion ? Découvrez les meilleurs générateurs de comptes rendus de réunion basés sur l'IA pour gagner du temps et rester organisé ! 🤖📝

6. Sembly IA (Idéal pour transcrire et résumer des réunions multilingues)

via Sembly IA

Pour améliorer la productivité de vos réunions, pensez à Sembly AI, un outil avancé qui enregistre, transcrit et résume vos réunions avec précision. Il offre une assistance multilingue dans 35 langues, idéale pour les équipes diversifiées.

Les informations approfondies fournies par l'IA de Sembly identifient les éléments d'action et les risques potentiels, rationalisant ainsi votre flux de travail. Elle permet aux gestionnaires de projet de générer automatiquement des listes de tâches à partir des discussions, afin de maintenir les projets sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Enregistrez sans effort vos réunions sur plusieurs plateformes

Transcrivez des discussions avec une grande précision dans 35 langues

Générez des résumés concis mettant en évidence les points clés

Limites de Sembly IA

Se déconnecte parfois du calendrier, ce qui entraîne le manquement de réunions

Le bot de réunion Sembly peut quitter les réunions, ce qui entraîne des enregistrements manqués

Tarifs Sembly IA

Gratuit pour toujours

Professionnel : 15 $/mois par utilisateur

Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Vous vous êtes déjà demandé comment prendre des notes plus intelligentes sans lever le petit doigt (ou presque) ? Découvrez la puissance de la prise de notes par IA. Voici comment utiliser l'IA pour prendre des notes afin d'améliorer votre productivité et votre concentration : Enregistrez vos cours avec des transcriptions en temps réel pour pouvoir simplement écouter 🎧

Résumez instantanément vos réunions et vos notes pour gagner du temps ⏱️

Créez et suivez automatiquement les éléments d'action après les réunions 🗒️

Transformez vos notes en un hub de ressources avec des documents liés 🔗 De la capture de conférences en direct à la création d'éléments d'action et à la réutilisation de contenu, l'IA fait tout pour vous. 🚀

7. Notta (idéal pour identifier les intervenants dans les discussions de groupe)

via Notta

notta, une alternative à tl;dv, transforme vos réunions en enregistrant, transcribant et résumant les discussions en temps réel. Elle prend en charge plus de 50 langues et est parfaite pour les équipes internationales qui souhaitent briser les barrières linguistiques.

Des fonctionnalités telles que l'identification des locuteurs et les résumés générés par IA vous aident à repérer rapidement les points clés et les éléments à retenir. Par exemple, Notta fournit des transcriptions instantanées et des résumés concis pendant un appel client ou commercial, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'engagement plutôt que sur la prise de notes.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Transcrivez l'audio en direct en texte dans 58 langues

Intégrez-les en toute transparence à Zoom, Google Meet et Teams

Identifiez les différents locuteurs pour plus de clarté lors de la lecture des transcriptions

Limitations de Notta

Le service de transcription automatique nécessite une modification et une relecture afin de réduire les erreurs

L'IA peut avoir du mal à différencier les locuteurs, ce qui peut entraîner des inexactitudes

Tarifs Notta

Gratuit pour toujours

Pro : 13,49 $/mois par utilisateur

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,5/5 (plus de 180 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

J'apprécie la précision de la transcription, la possibilité d'identifier les locuteurs, de modifier et de télécharger le texte. J'aimerais disposer de plus de minutes de transcription par fichier dans le forfait Free, même si cela signifie avoir moins de minutes par mois. Mais pouvoir télécharger des fichiers plus longs serait formidable. Ce serait une utilisation vraiment basique de l'outil.

J'adore la précision de la transcription, la possibilité d'identifier les locuteurs, de modifier et de télécharger le texte. J'aimerais avoir plus de minutes de transcription par fichier dans le forfait Free, même si cela signifie avoir moins de minutes par mois. Mais pouvoir télécharger des fichiers plus longs serait formidable. Ce serait une utilisation vraiment basique de l'outil.

🔍 Le saviez-vous ? Le système de prise de notes Cornell, une méthode largement reconnue développée par Walter Pauk à l'université Cornell, structure votre page en zones distinctes : repères, notes détaillées et résumé final. Cette approche organisée est conçue pour améliorer à la fois la rétention des informations et le processus de révision. 👍📚

8. Avoma (Idéal pour analyser efficacement les discussions lors de réunions)

via Avoma

Avec Avoma, vous optimisez vos réunions en automatisant la prise de notes, la transcription et l'analyse, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur la discussion. Contrairement à d'autres alternatives à tl;dv note taker, Avoma fournit une transcription en temps réel et des notes générées par l'IA, ce qui rationalise votre flux de travail.

Que vous travailliez dans l'équipe commerciale, les ressources humaines ou le service client, Avoma vous aide à saisir les informations clés et les éléments d'action. Par exemple, les équipes commerciales utilisent les modèles d'agenda d'Avoma pour se préparer efficacement et s'assurer que toutes les questions importantes sont abordées.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Automatisez la prise de notes grâce à des résumés générés par l'IA pour gagner du temps

Enregistrez et transcrivez vos réunions sur toutes les plateformes pour un partage facile

Utilisez des modèles d'agenda de réunion pour une préparation cohérente

Limitations d'Avoma

Certains utilisateurs trouvent que la présence de l'IA dans les réunions est intrusive

Les utilisateurs signalent qu'il mélange parfois les mots ou a du mal à remplir les espaces vides

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Startup : 29 $/mois par utilisateur

Organisation : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Module complémentaire Conversation Intelligence : 35 $/mois par utilisateur

Module complémentaire Revenue Intelligence : 35 $/mois par utilisateur

Module complémentaire Lead Router : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 330 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Avoma ?

Témoignage d'un utilisateur G2:

Les fonctionnalités de transcription automatique des enregistrements sont très précises, ce qui nous fait gagner du temps et garantit que rien ne se perd dans la discussion. La possibilité de différencier les intervenants et le résumé des notes de réunion fourni à la fin facilitent le suivi des discussions et permettent de se référer ultérieurement à tous les points clés.

Les fonctionnalités de transcription automatique des enregistrements sont très précises, ce qui nous fait gagner du temps et garantit que rien ne se perd dans la discussion. La possibilité de différencier les intervenants et le résumé des notes de réunion fourni à la fin facilitent le suivi des discussions et permettent de se référer ultérieurement à tous les points clés.

9. Krisp (Idéal pour améliorer la qualité audio lors de réunions virtuelles)

via Krisp

Krisp améliore les réunions vidéo en éliminant les bruits de fond, en transcrivant les discussions et en résumant les discussions en temps réel. Contrairement à tl;dv, Krisp offre des fonctionnalités avancées de suppression du bruit et de conversion des accents, garantissant une communication claire.

Des professionnels de divers champs utilisent Krisp pour améliorer la qualité des appels et se concentrer sur le contenu sans distractions.

Par exemple, lors d'une présentation à un client, la suppression du bruit de Krisp vous permet de transmettre clairement votre message, tandis que son assistant de réunion IA capture les points clés et les éléments d'action.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Transcrivez vos réunions en temps réel avec précision pour une expérience améliorée

Générez des résumés alimentés par l'IA mettant en évidence les points clés avec un assistant de réunion

Convertissez les accents pour améliorer la compréhension

Limitations de Krisp

Les utilisateurs ont signalé des instances de plantage de l'application pendant son utilisation, ce qui peut être perturbant

Certains utilisateurs ont signalé que la précision de la transcription pouvait être incohérente

Tarifs Krisp

Gratuit pour toujours

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Krisp

G2 : 4,7/5 (plus de 560 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

10. Rev (idéal pour transcrire avec précision des entretiens et des réunions)

Rev. ai offre des services de reconnaissance vocale rapides et précis, ce qui en fait une alternative convaincante à tl;dv. Que vous soyez journaliste capturant des interviews, chercheur analysant des données audio ou professionnel documentant des réunions, Rev. ai fournit des transcriptions précises pour améliorer votre flux de travail.

Grâce à la prise en charge de plusieurs langues et à une intégration transparente dans diverses applications, Rev. ai garantit que vos tâches de transcription sont traitées de manière efficace et efficiente.

Meilleures fonctionnalités

Transcrivez rapidement des fichiers audio avec une grande précision

Assistance multilingue pour une portée mondiale

Personnalisez le vocabulaire pour les termes spécifiques à votre secteur d'activité

Limitations Rev

Bien que Rev propose également la transcription humaine, celle-ci est plus coûteuse (1,99 $ par minute)

Prix sur demande

Free

Basique : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Payez à l'utilisation : Tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 420 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

✨ Mentions spéciales En plus des différentes alternatives à tl;dv mentionnées ci-dessus, en voici quelques autres qui méritent d'être notées : Description : Idéal pour résumer et extraire les informations clés des réunions

Confluence Meeting Notes : Idéal pour résumer les discussions et les éléments d'action

Tactiq : Idéal pour la transcription en temps réel et la prise de notes

Rationalisez vos sessions de prise de notes avec l'assistant de réunion IA de ClickUp !

Les alternatives à tl;dv note taker figurant dans cette liste offrent des fonctionnalités solides pour enregistrer, transcrire et partager des notes de réunion. Elles vous aident à rester organisé, à gagner du temps et à améliorer la responsabilité au sein de votre équipe.

Cependant, ClickUp offre une solution unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet. Il va bien au-delà des simples notes.

Vous pouvez utiliser ClickUp AI Notetaker pour automatiser les résumés, transformer les idées en tâches et les relier à vos projets. Vos notes deviennent exploitables, consultables et collaboratives grâce à ClickUp Docs, Meetings, Chat et Brain. Vous gagnez ainsi un temps précieux en évitant de passer d'une application à l'autre pour accomplir votre travail !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour simplifier vos réunions, booster votre productivité et synchroniser toutes vos données !