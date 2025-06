Modèles gratuits de calendrier de paie pour faciliter la planification et la gestion de la paie

🔍 Le saviez-vous ? 49 % des équipes RH passent plus de 5 heures par mois à corriger des problèmes liés à la paie.

C'est jour de paie, et vous jonglez entre les factures, les questions des employés et les échéances fiscales qui approchent. Une seule erreur, comme oublier un jour de paie ou calculer incorrectement les retenues, peut rapidement faire monter votre niveau de stress en flèche, et vos employés remarqueront que leur chèque de paie est en retard.

Découvrez les modèles de calendrier de paie !

Considérez-les comme le GPS de votre processus de paie, vous guidant à travers les dates de paiement, les échéances fiscales et tout ce qui se trouve entre les deux.

Grâce à un aperçu clair des échéances, vous pouvez rester à jour dans vos paiements et éviter le chaos, les pénalités et le stress inutile. Qu'il s'agisse du suivi des déclarations fiscales ou de la gestion des cycles de paiement, ce guide liste des modèles gratuits de calendriers de paie pour vous aider à gérer vos paies comme un pro.

Que sont les modèles de calendrier de paie ?

Les modèles de calendrier de paie sont un format pré-structuré qui décrit le calendrier de paie. Ils servent de guide visuel pour vous aider à suivre les cycles de paiement et d'autres activités essentielles liées à la paie. Cela simplifie la planification de la paie, réduit les erreurs afin que les chèques de paie distribués soient exacts et évite les rushes de dernière minute.

Voici les éléments standard d'un modèle de calendrier de paie :

Informations sur l'entreprise : nom, adresse et coordonnées de l'entreprise ✅

Périodes de paie : date de début et de fin de chaque période de paie, calendrier de paie le plus courant (hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuel, mensuel) ✅

Dates de paiement : date effective du paiement, ajustements pour les jours fériés/week-ends ✅

Déductions et cotisations : fonds de prévoyance, assurance maladie, pension, réductions volontaires ✅

Jours fériés et congés : jours fériés ayant une incidence sur la paie, fermetures de fin d'année ✅

Notes supplémentaires : modifications de politique, remboursements et autres détails pertinents ✅

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de paie ?

Un modèle de calendrier de paie bien structuré améliore l'efficacité de la paie, tient les équipes informées et vous permet de payer vos employés à temps. Par conséquent, lorsque vous en sélectionnez un, assurez-vous qu'il répond aux critères suivants :

Clarté et simplicité : recherchez un modèle de calendrier de paie facile à lire et à comprendre, qui aide les équipes RH et les employés à saisir rapidement les calendriers de paie 💸

Format personnalisable : optez pour un modèle que vous pouvez modifier en fonction de votre structure salariale et mettez les informations à jour 💸

Mises à jour automatiques : un modèle bien structuré met à jour automatiquement les dates et les salaires des employés en fonction des informations fournies, ce qui réduit les ajustements manuels 💸

Distinguez clairement les périodes de paie : choisissez-en une avec des libellés appropriés (périodes de paie, jours fériés et évènements spéciaux liés à la paie) pour éviter toute confusion 💸

Enregistrement complet : un bon modèle de calendrier de paie permet de suivre les salaires, les heures travaillées, les dates de paiement, les réductions, les heures supplémentaires et les congés payés afin de garantir des calculs de paiement précis 💸

Espace pour les notes : recherchez un modèle avec un espace dédié aux notes supplémentaires que vous pourriez vouloir ajouter 💸

Suivez les tendances : vous devriez pouvoir suivre les rapports de présence, les remboursements et les registres de paie afin d'analyser le comportement et les habitudes de vos employés. 💸

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de paie dans Excel et ClickUp

Modèles de calendrier de paie

Prêt à mettre fin au chaos et à mettre votre paie sur les rails ? Voici des modèles de calendriers de paie gratuits pour vous aider à rester organisé, à effectuer vos paiements en temps voulu et à éviter les rushs de dernière minute.

Que vous soyez professionnel des ressources humaines, responsable de la paie, propriétaire d'une petite entreprise ou comptable, ces modèles de calendrier de paie vous faciliteront grandement la vie.

1. Modèle de rapport de paie ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez la paie, suivez les salaires et créez des rapports visuels avec le modèle de rapport de paie ClickUp

Le modèle de rapport de paie ClickUp fournit un format structuré pour organiser tout votre calendrier de paie et tenir votre équipe informée. Il vous aide à suivre les détails nécessaires concernant la paie des employés et à garantir la conformité fiscale et l'exactitude de la paie.

Le modèle permet d'identifier les divergences et de rationaliser le processus afin de gagner du temps et de réduire les coûts. De plus, grâce à sa structure claire, le suivi des détails de la paie est devenu plus facile, ce qui permet de maintenir l'efficacité des opérations.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Créez des rapports visuels pour obtenir rapidement des informations sur la paie

Conservez une fiche de paie complète et structurée pour chaque employé

Vérifiez quels employés sont habilités à demander des heures supplémentaires

Ajoutez des formules pour le salaire brut et le salaire net afin de garantir des calculs précis

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les responsables de la paie, les propriétaires de petites entreprises et les comptables qui cherchent à organiser efficacement la paie de leurs employés.

🧠 Anecdote : Dans la Rome antique, les soldats qui travaillaient pour l'Empire romain étaient payés en sel, et non en argent.

2. Modèle de rapport récapitulatif de paie ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez les salaires, calculez la paie et garantissez l'exactitude des paiements grâce au modèle de rapport récapitulatif de paie ClickUp

Des registres de paie précis sont essentiels pour garantir l'efficacité et la ponctualité des paiements. Le modèle de rapport récapitulatif de paie ClickUp rationalise la gestion de la paie en regroupant les salaires, les réductions et les impôts dans un rapport clair.

Sa mise en forme structurée facilite et accélère la vérification des détails de la paie tout en garantissant la conformité avec la réglementation. Ce modèle fournit tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement la paie, réduire les erreurs et organiser efficacement les documents financiers.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Liste des détails de paiement, des déductions, des crédits de congés payés et d'autres informations importantes

Ajoutez des remarques pour fournir des références pour les totaux

Organisez les données en catégories pour faciliter l'analyse

Incluez les détails nécessaires tels que le mode de paiement, le statut fiscal, le nom et le nombre d'employés, ainsi que la période de paiement

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les responsables de la paie, les propriétaires de petites entreprises et les comptables qui souhaitent garantir la précision et l'efficacité de la gestion de la paie.

💡 Conseil de pro : Tout ce qui concerne la paie est planifié pour vous avec des suggestions et des rappels intelligents ? Oui, merci ! Avec ClickUp Agenda, vous pouvez automatiquement bloquer les tâches prioritaires avec l'IA, rejoindre instantanément Zoom, Google Meet ou Teams depuis n'importe où dans ClickUp, et obtenir des notes de réunion automatiquement résumées, classées par tâche et consultables

3. Modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez des accords de paiement, organisez les détails des paiements et gérez les cycles de facturation avec le modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Le modèle d'accord de paiement simple de ClickUp facilite le recouvrement des paiements. Il fournit une structure claire et organisée pour les conditions de paiement, vous aidant à gérer plusieurs accords clients, à suivre les cycles de facturation et à rester à jour sur les dates d'échéance.

Un accord bien documenté garantit la transparence, évite les litiges et encourage les paiements en temps voulu, protégeant ainsi les deux parties. Que ce soit pour les factures ou les finances personnelles, ce modèle permet de tout conserver au même endroit, rendant les paiements fluides et fiables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Préparez un accord de paiement pour garantir la clarté des paiements et des cycles de paiement

Ajoutez les signataires et faites signer le contrat pour garantir une collaboration sans litige

Définissez les engagements et les responsabilités des deux parties afin d'assurer la confiance

Listez le montant et le calendrier des paiements pour un suivi facile

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les freelances et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent définir des conditions de paiement claires avec leurs clients.

4. Modèle de feuille de présence ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez la présence des employés et créez des rappels avec le modèle de feuille de présence ClickUp

Vous en avez assez de la paperasserie fastidieuse nécessaire pour tenir à jour les détails de présence ? Essayez le modèle de feuille de présence ClickUp pour simplifier le suivi de la présence, des heures et des absences de vos employés dans un espace organisé.

Ce modèle vous aide à surveiller les horaires de travail et à garantir l'exactitude des registres de paie. Il rationalise également la gestion des présences, facilitant ainsi le suivi des tendances, l'ajustement et la création des horaires, et garantissant le bon fonctionnement de votre entreprise.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Liste tous les détails concernant le lieu, le formateur et le sujet pour plus de clarté

Mettez à jour le document si nécessaire afin de ne manquer aucun détail important

Identifiez les tendances en matière de présence afin de repérer les lacunes et les opportunités

Conservez un formulaire structuré contenant toutes les informations nécessaires pour garantir l'exhaustivité

🔑 Idéal pour : les écoles, les propriétaires de petites entreprises et les superviseurs qui souhaitent suivre les présences avec précision.

📮 ClickUp Insight : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur le chat, les notes, les outils de gestion de projet et la documentation d'équipe pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend plus difficile l'organisation. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp unifie tout. Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de projet par e-mail ClickUp, les notes ClickUp, le chat ClickUp et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et connecté de manière transparente.

5. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenez un modèle gratuit Suivez les heures de service, mesurez l'utilisation et allouez les ressources à l'aide du modèle de relevé de temps ClickUp Services

Le suivi du temps et des ressources est essentiel pour une gestion efficace des services. Le modèle de relevé de temps ClickUp Services simplifie et optimise le suivi des heures de service, des coûts et des ressources.

Ce modèle de relevé de temps des employés aide les équipes à suivre les heures facturables, à allouer les ressources et à mesurer l'utilisation des projets. Il garantit la transparence, améliore le flux de travail et facilite la prise de décision.

Qu'il s'agisse du suivi des heures ou de l'évaluation des formations, il offre un aperçu clair pour optimiser la productivité et l'allocation des ressources.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Visualisez la progression de votre équipe à l'aide de graphiques et de diagrammes

Restez connecté à tout grâce à des intégrations d'applications telles que Stripe et PayPal

Automatisez le calcul du salaire total à l'aide de formules

Créez des catégories pour les heures normales, les heures supplémentaires, les heures de congé maladie, les heures de congé payé et les heures de vacances payées afin d'analyser le nombre total d'heures

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les chefs de projet et les freelances qui souhaitent suivre leurs heures de travail et améliorer leur productivité.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à respecter les relevés de temps et vous constatez une perte de productivité ? Utilisez les rappels de relevés de temps pour aider votre équipe à rester sur la bonne voie et, si vous souhaitez voir toutes vos tâches les plus importantes liées à la paie dans un échéancier, consultez la vue Calendrier de ClickUp. Affichez toutes vos tâches grâce à la vue Calendrier de ClickUp ; ne manquez plus jamais une mise à jour relative à la paie !

6. Modèle d'historique des paiements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez les informations, surveillez l'historique des paiements et organisez les paiements avec le modèle d'historique des paiements ClickUp

Le modèle d'historique des paiements ClickUp vous aide à gérer et à surveiller efficacement les paiements afin de maintenir votre stabilité financière. Grâce à des visuels, un tri automatisé et des notifications personnalisées, il simplifie le suivi des paiements et élimine la saisie manuelle des données.

Ce modèle vous permet d'enregistrer les transactions, de suivre l'historique des paiements et d'organiser les dossiers pour référence future. Ainsi, vous pouvez gérer vos finances et garder vos dossiers de paiement organisés.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Calculez automatiquement le coût total et la quantité pour garantir l'exactitude des calculs

Analysez les paiements effectués grâce à des visuels clairs et des options de tri automatisées

Configurez des rappels de paiement pour garantir des paiements en temps voulu

Générez un formulaire de reçu de paiement pour conserver une preuve de paiement

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les freelances et les superviseurs qui souhaitent enregistrer et conserver efficacement l'historique des paiements.

7. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des formulaires de paiement, sécurisez la collecte des données et définissez des alertes automatiques avec le modèle de formulaire de paiement ClickUp

Le modèle de formulaire de paiement ClickUp fournit des formulaires sécurisés et faciles à utiliser pour simplifier le processus et rationaliser les transactions. Il vous permet de marquer le statut des tâches comme « Facture envoyée », « Nouvelle commande », « Paiement refusé », « Paiement reçu » et « En cours de traitement » afin de suivre les transactions de paiement dans le CRM.

Ce modèle garantit le recouvrement des paiements en temps opportun en organisant de manière transparente les coûts, les statuts et les calendriers. Il réduit également le temps de traitement manuel, minimise les erreurs et améliore la satisfaction des clients en offrant une expérience de paiement fluide et sécurisée, le tout en un seul endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Définissez des automatisations conditionnelles pour recevoir un rappel des tâches spécifiques

Ajoutez des formules pour calculer automatiquement les coûts totaux

Créez des formulaires en ligne faciles à utiliser pour organiser tous les détails

Ajoutez un cryptage pour garantir la sécurité de la collecte des données

🔑 Idéal pour : les détaillants, les freelances, les superviseurs et les responsables qui souhaitent assurer la sécurité et l'organisation des paiements.

8. Modèle de planning mensuel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les périodes de paie mensuelles, gérez les ressources et collaborez avec les équipes grâce au modèle de calendrier de travail mensuel ClickUp

Rester organisé est la clé pour gérer efficacement une charge de travail importante, et le modèle de calendrier mensuel ClickUp vous aide à y parvenir. Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement planifier, hiérarchiser et suivre vos tâches.

Il offre une disposition claire pour respecter les délais, gérer efficacement les ressources et collaborer en toute transparence avec votre équipe. De plus, il organise les périodes de paie mensuelles pour stimuler la productivité, réduire le stress et garantir qu'aucune tâche importante n'est oubliée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Évaluez les horaires et les charges de travail actuelles de vos employés pour garantir une planification efficace

Calculez automatiquement le budget alloué et les coûts réels à l'aide de formules pour garantir une analyse précise

Suivez les dépendances entre les tâches et visualisez le calendrier mensuel pour gérer le flux de travail

Analysez les dépenses du mois afin d'identifier les possibilités d'optimisation des coûts

🔑 Idéal pour : Les gestionnaires du temps, les propriétaires de petites entreprises et les équipes RH qui souhaitent maintenir des périodes de paie mensuelles.

➡️ En savoir plus : Qu'est-ce qu'un horaire de travail 9/80 et comment fonctionne-t-il ?

9. Modèle de calendrier des congés payés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les congés de vos employés et organisez les horaires des jours fériés grâce au modèle de calendrier des congés ClickUp

Vous avez du mal à gérer les congés, les vacances et les jours fériés de votre équipe ? Avec le modèle de calendrier des congés ClickUp, ce n'est plus nécessairement compliqué. Qu'il s'agisse du suivi d'un seul employé ou de toute une entreprise, ce modèle facilite la gestion des congés pour les employés et les employeurs.

Il offre une vue claire des congés, des jours de maladie et des jours fériés en un seul endroit pour simplifier la gestion des congés. Ainsi, les équipes peuvent suivre les congés, éviter les conflits d'horaires et planifier facilement les besoins en personnel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Préparez un formulaire de demande de congés payés pour rassembler toutes les informations nécessaires au même endroit

Obtenez un aperçu visuel des congés en fonction du type de congé payé afin d'identifier les lacunes

Suivez la disponibilité du personnel pour répartir efficacement les tâches

Approuvez ou refusez rapidement les demandes et obtenez un aperçu des demandes en attente afin de garantir une réponse rapide

🔑 Idéal pour : les responsables et les professionnels des ressources humaines à la recherche d'un moyen organisé de gérer les congés payés.

➡️ En savoir plus : Meilleures applications de calendrier (gratuites et payantes)

10. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos projets et gérez vos ressources avec le modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp vous aide, vous et votre équipe, à rester organisés pour gérer efficacement les tâches et les échéances. Il permet de suivre votre flux de travail pour les périodes de paie quotidiennes, hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles.

Il vous permet de structurer des projets, de suivre les jalons et de gérer des ressources précieuses. Ses quatre champs personnalisés (jours de congé, approbateur, type de congé et motif du congé) vous permettent d'enregistrer les données clés relatives à chaque demande de congé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Configurez des rappels automatiques pour vous assurer qu'aucune tâche n'est oubliée

Attribuez des dates d'échéance, listez les jalons et définissez des priorités pour suivre ce qui doit être fait et quand

Analysez le budget alloué et les coûts réels pour identifier vos lacunes et vos points forts

Suivez la progression et modifiez le calendrier si nécessaire

🔑 Idéal pour : les gestionnaires du temps, les professionnels des ressources humaines et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent gérer leurs projets de manière structurée.

Voici ce que Kartikeya Thapliyal, chef de produit chez smallcase, pense de l'utilisation de ClickUp :

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les échéances est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos échéances sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les échéances est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos échéances sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

11. Modèle de calendrier ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les horaires de travail, organisez les tâches et définissez des rappels avec le modèle de calendrier ClickUp Business

Rester organisé et gérer efficacement les activités de votre entreprise n'est plus une tâche chaotique grâce au modèle de calendrier ClickUp Business. Ce modèle améliore le suivi du calendrier grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux e-mails, aux notifications, etc.

Il vous aide à planifier, visualiser et suivre sans effort les horaires de travail. Il organise les tâches en catégories quotidiennes, hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles. De plus, il facilite la gestion des réunions, des appels commerciaux et des échéanciers de projets, garantissant ainsi une meilleure planification, une meilleure allocation des ressources et une productivité globale accrue.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Listez toutes les tâches avec leurs dates d'échéance et leur priorité pour obtenir un aperçu complet

Définissez des rappels pour vous et votre équipe afin d'assurer le bon déroulement du flux de travail

Suivez la progression où que vous soyez et apportez des ajustements pour garantir l'efficacité

Attribuez chaque tâche à l'équipe pour éviter toute confusion et duplication

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les cadres et les équipes à la recherche d'un moyen de gérer leurs projets et leurs tâches.

➡️ En savoir plus : Comment insérer un calendrier dans Google Sheets

12. Modèle de préparation fiscale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos données financières, organisez vos documents et planifiez des rappels grâce au modèle de préparation fiscale ClickUp

La préparation des déclarations fiscales peut être fastidieuse, mais un modèle organisé facilite le processus. Le modèle de préparation fiscale ClickUp vous aide à gérer vos documents financiers, à réduire les erreurs et à rationaliser le classement, ce qui vous permet d'enregistrer et de stocker vos données pour référence ultérieure.

Grâce au stockage des documents par catégorie, ce modèle simplifie la saisie des données et garantit que rien n'est oublié. Il vous libère du stress lié à la période des impôts afin que vous restiez préparé et maître de vos finances.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Conservez tous les documents fiscaux à portée de main pour remplir vos déclarations fiscales avec précision

Utilisez les champs préremplis pour simplifier le processus de saisie des données

Planifiez des rappels pour les tâches importantes afin de ne rien oublier

Ajoutez des détails sur les dépenses à l'aide du formulaire d'envoi des dépenses

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises et les contribuables qui souhaitent rassembler et organiser leurs données financières en vue de leur déclaration fiscale.

13. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les performances de vos employés, fixez des objectifs clairs et organisez des évaluations à 360° grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Vous souhaitez promouvoir une culture de reconnaissance et d'appréciation des employés qui dépassent les attentes ? Le modèle d'évaluation des performances ClickUp simplifie ce processus. Ce modèle rend les évaluations des performances plus efficaces, garantissant un développement continu et une culture de l'appréciation au sein de votre organisation.

Il offre un moyen structuré de suivre la progression, de définir des objectifs clairs et d'organiser les commentaires des managers et des collègues. De plus, il permet aux équipes d'évaluer efficacement les performances, d'identifier les domaines à améliorer et de reconnaître les meilleurs éléments.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Créez des formulaires d'évaluation des performances pour obtenir des détails sur l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et les réalisations

Prédefinez des codes de mesure pour garantir une analyse efficace des performances

Identifiez les forces et les faiblesses de vos employés afin de leur fournir un retour d'information approprié

Collectez les chiffres de vente, les évaluations de satisfaction client ou tout autre indicateur mesurable pour une analyse approfondie

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les managers d'équipe et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent organiser des évaluations de performances efficaces.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude McKinsey révèle que seules deux organisations sur cinq mettent en œuvre une évaluation ascendante et descendante dans le cadre des évaluations individuelles des performances.

14. Modèle de tableau de service ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Consultez les plannings de l'équipe et suivez les demandes de congés grâce au modèle de planning du personnel ClickUp

Le modèle de tableau de service ClickUp vous aide à suivre les horaires, à surveiller les disponibilités et à gérer les demandes de congés afin d'affiner la gestion de votre personnel.

Que vous supervisiez une petite équipe ou un effectif important, ce modèle garantit une communication claire, une tenue précise des registres et une attribution efficace des tâches.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Conservez les informations relatives aux heures, aux heures supplémentaires et au salaire total en un seul endroit

Évaluez la charge de travail et voyez qui est disponible pour assumer davantage de tâches

Évitez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique du salaire total à l'aide de la formule

Évaluez les employés en fonction de leur productivité afin d'évaluer leurs performances

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent gérer les paiements, les performances et les congés de leurs employés.

➡️ En savoir plus : Planification des ressources humaines (PRH) : guide pour les professionnels des RH

15. Modèle de calendrier de paie par Template. Net

La maintenance du calendrier de paie sera simple grâce au modèle de calendrier de paie de Template. Net

Le modèle fournit une structure organisée pour présenter tous les détails du calendrier de paie afin que vous ne manquiez jamais une échéance importante, de la préparation des relevés de temps au déroulement des paiements.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez les dates de la période de paie, la date d'échéance des feuilles de temps et le jour de paie pour respecter le calendrier

Indiquez la date de préparation, le nom de la personne qui l'a préparé et le nom de l'entreprise afin de conserver un dossier complet

Mettez à jour le calendrier dès qu'il y a des changements, sans chaos

Conservez les registres mensuels pour chaque mois

🔑 Idéal pour : les freelancers, les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui cherchent à organiser les calendriers de paiement.

16. Modèle simple de calendrier mensuel des salaires par Template. Net

L'organisation des dates de paie peut sembler complexe, mais le modèle de calendrier mensuel de paie simple offre une structure claire pour ajouter toutes les informations nécessaires.

Le modèle est facile à mettre en forme et vous permet d'ajouter les dates importantes liées au cycle de paiement afin de ne jamais manquer une échéance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez le nom de l'entreprise et ses coordonnées en haut du document

Listez la période de paie, la date de paie, la date d'envoi des paies et la date de traitement des paies pour un flux de travail structuré

Personnalisez les dates et les étiquettes en fonction du processus de flux de travail pour garantir des informations complètes

Assurez la responsabilité en ajoutant le nom de la personne qui a préparé le calendrier de paie

🔑 Idéal pour : les freelancers, les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent maintenir les calendriers de paiement et le flux de travail.

17. Modèle de calendrier de paie trimestriel par Template. Net

La tenue des registres de paie est désormais facile grâce au modèle de calendrier de paie trimestriel

Sa structure détaillée et précise comprend toutes les dates importantes du calendrier de paie. De plus, le modèle est facile à mettre en forme, ce qui permet à votre équipe et à vos clients de comprendre facilement les échéanciers.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Conservez les registres trimestriels des calendriers de paiement

Ajoutez des notes importantes au calendrier de paie pour ne rien oublier

Incluez la date limite du relevé de temps, les données de traitement de la paie et la date de paie pour garder chaque tâche sur la bonne voie

Mentionnez le nom et les coordonnées de l'entreprise pour garantir l'exhaustivité des informations

🔑 Idéal pour : les freelancers, les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui cherchent à organiser efficacement les paies trimestrielles.

💡 Conseil de pro : Les outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain simplifient la rationalisation des calendriers de paie et des paiements, entre autres processus RH. ClickUp Brain garantit un flux de travail fluide et permet d'économiser du temps et des efforts dans l'exécution de tâches répétitives. Transformez les tâches fastidieuses et répétitives en processus rationalisés et efficaces avec ClickUp Brain Voici comment cela peut vous aider : Posez des questions pour obtenir des réponses à partir de vos documents, tâches et projets sans avoir à effectuer de recherche manuelle

Automatisez les tâches répétitives pour garantir efficacité et précision

Assurez la cohérence du calendrier de paie grâce à des suggestions basées sur l'IA

18. Modèle de calendrier de paie horaire par Template. Net

Vous avez du mal à gérer les dates et les montants de paiement de tous vos employés ? Le modèle de calendrier de paie horaire simplifie le respect des délais de paiement et garantit l'exactitude des paiements.

Le modèle offre une disposition bien structurée. Vous pouvez donc inclure et organiser toutes les informations essentielles sur les employés rémunérés à l'heure pour y accéder facilement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Listez le nom du service, la période de paie et la date de paie pour ne jamais oublier les échéances

Conservez les dossiers de chaque employé pour faciliter le suivi

Incluez les taux horaires, le nombre total d'heures travaillées et le salaire total pour des registres complets

Personnalisez la période de paiement selon les conditions, qu'il s'agisse de périodes de paiement trimestrielles, mensuelles ou bihebdomadaires

🔑 Idéal pour : les freelancers, les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les équipes RH qui souhaitent enregistrer les heures de travail et les taux de paiement de leurs employés afin d'obtenir des informations précises sur les salaires.

19. Modèle de calendrier des primes de fin d'année par Template. Net

Chaque employé reçoit une prime différente en fonction de conditions spécifiques, et le modèle de calendrier des primes de fin d'année offre une disposition simple pour conserver les conditions.

Le modèle permet de maintenir la transparence des taux de prime, afin d'éviter tout biais. Il aide également à définir les critères d'attribution des primes et guide leur répartition au cours des différentes périodes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Listez les dates, les critères d'éligibilité et les taux de prime pour garantir la transparence

Ajoutez une clause de clôture/mention légale et précisez qui contacter en cas de litige

Faites vérifier et signer le calendrier par les responsables RH afin d'en garantir l'exactitude

Ajoutez le logo, le nom et les coordonnées de votre entreprise, ainsi que vos réseaux sociaux pour conserver une image professionnelle

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les équipes RH qui souhaitent gérer les taux et les calendriers des primes.

20. Modèle de calendrier de paie bihebdomadaire Excel par QuickBooks

via QuickBooks

Vous utilisez des périodes de paie bihebdomadaires ? Alors, la maintenance des 26 périodes de paie d'une année civile est facile avec le modèle Excel Calendrier de paie bihebdomadaire.

Il permet de minimiser les erreurs lors du suivi de deux paies par mois, garantissant ainsi le respect de votre calendrier de paie bihebdomadaire. Le modèle de calendrier de paie bihebdomadaire offre également un moyen structuré de conserver toutes les informations relatives au calendrier de paie bihebdomadaire en un seul endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ajoutez la date de début du calendrier de paie bihebdomadaire, la date de fin de la période de paie et la date de paie pour garantir l'exhaustivité

Garantissez l'exactitude des dates de paie grâce à des calculs automatisés

Listez les 26 périodes de paie et personnalisez les dates en fonction des cycles de paiement de l'entreprise

Suivez facilement les dates grâce à un format simple à comprendre.

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent organiser le cycle de paie bihebdomadaire.

21. Modèle de calendrier de planification par Microsoft

via Microsoft

Le modèle de calendrier de planification simplifie l'organisation des listes, des horaires et du calendrier de l'équipe. Le format structuré et libellé facilite la personnalisation et l'alignement du modèle sur le calendrier de l'entreprise.

De plus, le modèle vous permet de suivre une approche complète afin qu'aucun détail important ne soit oublié.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Personnalisez les titres en fonction du calendrier de paie et des informations requises

Concevez un planning, un tableau de service et un calendrier dans différentes feuilles pour plus de simplicité

Incluez des formules personnalisées pour mettre à jour automatiquement les informations

Ajoutez des éléments visuels pour améliorer l'attrait et conserver un aspect professionnel

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines à la recherche d'une approche structurée pour la gestion des plannings.

22. Modèle de paie hebdomadaire Google Sheets avec heures supplémentaires et congés payés par Clockify

via Clockify

Vous avez besoin d'un calendrier de paie fiable pour gérer efficacement les détails de la paie, en particulier lors du calcul des heures supplémentaires et des congés payés ? Essayez le modèle de paie hebdomadaire Google Sheets avec heures supplémentaires et congés payés. Il offre une structure complète pour gérer différentes catégories de paiements.

Le modèle vous aide à maintenir la précision dans un format facile à suivre pour des calculs précis.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Listez le nombre total d'heures travaillées chaque jour dans différentes catégories, y compris les heures normales, les heures supplémentaires et les heures de congé

Ajoutez des détails sur les taux horaires pour les heures supplémentaires et les heures normales, ainsi que les revenus normaux + les congés payés et les heures supplémentaires

Incluez toutes les réductions pertinentes pour garantir l'exactitude des paiements

Automatisez les calculs à l'aide de formules pour éviter les erreurs

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent organiser les paiements des congés payés et des heures supplémentaires.

23. Modèle de calendrier de paie au format PDF par Paycor

via Paycor

Vous devez vous concentrer sur chaque détail pour garantir un calcul précis lors du traitement de la paie.

Le modèle de calendrier de paie au format PDF vous aide à lister les dates importantes relatives à la paie. Ainsi, vos employés savent quand ils seront payés. De plus, vous pouvez vous assurer que le paiement est effectué avant la date limite.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Mettez en évidence la date de traitement, la date de paiement et les jours fériés pour chaque mois

Organisez la paie pour toute l'année afin de garantir un flux de travail fluide

Partagez-les avec votre équipe pour leur communiquer les dates de paiement

Assurez-vous que tous les salaires sont versés à temps, sans retard

🔑 Idéal pour : les propriétaires d'entreprise, les managers d'équipe et les professionnels des ressources humaines qui souhaitent lister les dates de paiement pour chaque mois.

Simplifiez le traitement des paies avec ClickUp

Le suivi des heures de travail et des paiements de chaque employé peut sembler complexe, mais cela devient facile et précis avec les bons modèles de calendrier de paie.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, simplifie la gestion des calendriers de paie et la collaboration avec l'équipe concernant les conditions de paie.

Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou que vous travailliez à titre contractuel, ClickUp vous aidera à suivre les heures de travail, les congés, les montants des paiements et les calendriers de paiement.

Ne jonglez plus avec les délais de paiement manqués et les erreurs dans les totaux de paiement. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui, gardez un compte de chaque centime et payez vos employés à temps ! 🚀