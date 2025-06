Modèles gratuits de plans de présentation pour structurer votre discours

Vous essayez de créer une présentation visuellement attrayante qui capte l'attention et fait passer votre message ? Que vous présentiez une nouvelle idée, donniez un cours ou livriez un rapport, une structure claire et organisée est la clé pour que votre présentation ait un impact. Mais soyons honnêtes, trouver comment organiser votre message peut sembler un casse-tête intimidant.

La clé de la réussite ? Un plan bien organisé.

Vérification des faits : Des études montrent que 90 % de l'anxiété avant une présentation provient d'un manque de préparation. 😟

Cela renforce la confiance et améliore la clarté, garantissant ainsi que votre message trouve un écho auprès de votre public.

Dans ce guide, nous allons découvrir ce qui fait un bon plan de présentation, comment choisir le bon modèle, des exemples de plans de présentation de base et où trouver des modèles gratuits sur ClickUp, Canva, SlideEgg et SlideTeam pour améliorer vos présentations. 🚀

Que sont les modèles de plan de présentation ?

Un modèle de plan de présentation vous aide à structurer votre contenu, en garantissant clarté, cohérence, pertinence et impact. Il vous guide dans le choix des éléments à inclure, l'ordre des idées et la manière de les relier efficacement, éliminant ainsi les approximations et minimisant les modifications de dernière minute.

Le choix du modèle approprié dépend de votre sujet et de votre public. Que vous prépariez un argumentaire commercial, une stratégie de campagne ou une mise à jour de projet, un modèle de plan simplifie le processus et améliore l'efficacité ! 🙌

Voici les éléments standard des modèles de plan de présentation :

Diapositive de titre : comprend le titre de la présentation, le nom du présentateur et la date

Introduction : bref aperçu du sujet, thèse et objectifs destinés au public

Contenu principal : sections organisées avec points clés, données et visuels

Puces : pour décomposer clairement vos idées

Conclusion : Résumé ou points clés à retenir

Questions-réponses ou appel à l'action : Encouragement concernant les prochaines étapes

Annexe : Affiche les ressources utilisées pour les informations ajoutées aux diapositives

💡Conseil de pro : Vous vous demandez comment gagner du temps lors de la création de présentations ? Utilisez des outils de création de présentations basés sur l'IA pour créer des présentations bien structurées en un minimum de temps. Cela vous aidera à : 🚀 Restez organisé et maintenez un flux clair d'idées ⏳ Gagnez du temps en rationalisant la planification du contenu 🎯 Maintenez l'attention de votre public grâce à une présentation structurée ✅ Réduisez les modifications de dernière minute et les informations manquantes 📊 Adaptez les modèles à différents besoins de présentation

13 modèles de plans de présentation à découvrir

Voici les meilleurs modèles de plan de présentation pour vous aider à structurer efficacement vos idées et à créer facilement des présentations percutantes :

Modèle de présentation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une présentation efficace, claire et complète grâce au modèle de présentation ClickUp

Créer des présentations claires peut être intimidant. Le modèle de présentation ClickUp simplifie ce processus. Avec cet outil de présentation, vous aurez tout ce qu'il faut pour planifier, structurer, collaborer et réaliser une présentation efficace.

Ce modèle fonctionne dans ClickUp Whiteboards et offre un canvas visuel et collaboratif pour mapper le flux et la structure de vos diapositives de présentation, plutôt qu'un plan sous forme de document texte.

Vous pouvez facilement organiser les sections de votre présentation pour garantir un affichage complet. Ajoutez des éléments visuels pour retenir les informations. Fini les erreurs de mise en forme et les détails manquants !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Insérez des images ou des figures dans les diapositives pour étayer vos arguments avec des données

Collaborez, planifiez et travaillez avec votre équipe sur le tableau blanc pour améliorer la créativité et la productivité

Ajoutez des formes, des notes, des connecteurs et des cartes mentales pour organiser chaque détail de l'ensemble de la présentation et maintenir un flux solide

*idéal pour : les professionnels, les chefs de projet et les étudiants qui souhaitent planifier, organiser et gérer des présentations.

ClickUp Insight📮 : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, et 36 % ont encore recours à des méthodes fragmentées. Selon une étude menée par ClickUp, lorsqu'il n'existe pas de système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions. Avec ClickUp, vous pouvez rapidement transformer les discussions en tâches exploitables, afin de ne rien oublier.

Modèle de plan de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez des projets, suivez leur progression et assurez-vous que tout le monde est sur la même page grâce au modèle de plan de projet ClickUp

Avec le modèle de plan de projet ClickUp, vous pouvez créer un forfait complet, organiser vos tâches et respecter les délais sans stress ! C'est comme un plan directeur pour votre projet une fois qu'il est approuvé.

Commencez par définir l'objectif de votre projet afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, mappez les étapes clés, divisez-les en sous-tâches plus petites, attribuez des livrables et fixez des délais clairs pour chacune d'entre elles. Il se concentre sur la description de sections telles que le contexte du projet, les objectifs, la portée du projet, les livrables clés, le budget et l'échéancier dans un document ClickUp structuré.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Modifiez les sous-pages pré-ajoutées pour présenter les détails du projet, depuis son contexte et ses livrables clés jusqu'au budget et aux investissements

Créez un aperçu complet du projet sur la page d'introduction afin de donner aux parties prenantes une idée de ce à quoi elles peuvent s'attendre

Ajoutez des sous-pages supplémentaires en fonction des exigences des projets afin d'assurer un affichage complet et bien structuré.

Idéal pour : Idéal pour les équipes et les professionnels qui gèrent des projets et souhaitent planifier et organiser leurs projets.

💡 Astuce bonus : Les outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain vous aideront à créer des présentations claires et attrayantes. En fonction de vos invites, instructions, l'outil générera un contenu détaillé couvrant tous les aspects de votre présentation. Voici comment cela peut vous aider : 📝 Générez des récits clairs qui couvrent les détails importants de votre projet ⏳ Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et vous concentrer sur des problèmes plus complexes 🔄 Assurez une structure cohérente grâce à des suggestions basées sur l'IA 🚀 Créez des présentations bien organisées pour augmenter les taux de réussite de vos projets De la création de plans à la génération de contenu en passant par la mise au point, ClickUp Brain peut tout faire pour améliorer vos présentations

Modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez des objectifs, organisez votre stratégie de contenu et gérez vos tâches grâce au modèle de plan de campagne ClickUp

Le lancement d'une campagne marketing nécessite une attention particulière aux moindres détails, ce qui rend la planification cruciale. Un forfait solide comprend des objectifs clairs, des stratégies pour les atteindre et des facteurs clés, notamment le budget, les ressources et le public cible.

Le modèle de plan de campagne ClickUp élimine les approximations dans la planification et synchronise tout !

Cet outil de planification de projet vous permet de définir vos objectifs, d'identifier votre public cible et de réfléchir à des idées. Il vous permet également de créer un échéancier, d'attribuer des tâches et des échéances, et de suivre la progression. Tout étant structuré, vous n'avez plus à vous soucier des échéances manquées ou d'un flux de travail désorganisé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez toutes les campagnes à venir et en cours avec les détails pertinents dans le résumé de la campagne

Obtenez un aperçu des étapes auxquelles se trouve actuellement votre campagne grâce à l'affichage des étapes de campagne

Surveillez les campagnes en cours à l'aide de la vue de mise en œuvre afin de vous concentrer sur ce qui est actuellement mis en œuvre

Idéal pour : Les équipes marketing qui cherchent à planifier, organiser et exécuter de manière stratégique des campagnes marketing réussies avec une approche claire et structurée.

Modèle de plan de présentation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos idées, développez les caractères et tracez l'intrigue, le tout en un seul endroit grâce au modèle de plan ClickUp Story

Une histoire qui communique vos idées crée une expérience mémorable. Beaucoup d'efforts et de temps sont nécessaires pour créer une histoire captivante. Le modèle de plan de récit ClickUp, sur cette note, peut être votre outil de prédilection pour créer une histoire. Ce modèle se concentre exclusivement sur la structuration du contenu narratif.

Classez les chapitres, suivez les différents éléments de l'histoire à l'aide de champs personnalisés et obtenez une visualisation complète de l'intrigue. Organisez des réunions de lancement pour discuter des éléments clés et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Choisissez le flux logique qui convient à votre histoire avec une structure en trois actes : début, milieu et fin, ou une structure en cinq actes : installation (contexte), confrontation, montée en puissance, climax et résolution

Ajoutez des détails sur les idées d'emplacement, ainsi que des images ou des fichiers, pour inspirer chaque scène

Listez tous les caractères, types de caractères et détails sur les scènes dans lesquelles ils apparaissent à l'aide de fichiers ou d'images

Idéal pour : Les créateurs de contenu et les auteurs qui cherchent à organiser leurs idées et à créer des récits captivants.

➡️ À lire également : Modèles de lancement de projet pour réunions au format Doc et PPT

Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez les tâches, obtenez des mises à jour en temps réel et une vue complète de chaque tâche avec le forfait de gestion de projet ClickUp Creative

Les projets créatifs exigent une attention incroyable aux détails et une collaboration étroite entre les membres de l'équipe. Le modèle de forfait de projet créatif ClickUp est un outil idéal pour harmoniser les propositions de projet et les équipes.

Ce modèle sert moins à définir le contenu de la présentation qu'à structurer le flux de travail pour créer des ressources créatives ou la présentation elle-même. Il aide à définir les présentations sur le processus ou les résultats d'un projet créatif en organisant les phases telles que le briefing, le développement du concept, l'exécution de la conception, les révisions et la livraison finale.

Ce modèle sert de feuille de route structurée pour maintenir les projets sur la bonne voie et garantir leur achèvement dans les délais et dans les limites du budget.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez toutes les tâches par phase de projet et obtenez un aperçu complet à l'aide de la liste de projets créatifs

Utilisez le Tableau de progression pour suivre la progression des tâches, puis cliquez sur le projet pour ouvrir la carte de tâche contenant tous les détails

Suivez les tâches non planifiées ou en retard à l'aide de la vue Échéancier et assurez-vous que tout reste sur la bonne voie ! 🤩

Idéal pour : les équipes créatives et les professionnels à la recherche d'une approche structurée pour gérer des projets créatifs.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de propositions de projet dans Word, Excel et ClickUp

Modèle ClickUp Business Requirements

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs, créez des spécifications et maintenez la clarté du début à la fin grâce au modèle d'exigences commerciales ClickUp

La réussite d'un projet nécessite un cahier des charges clair et un suivi continu des problèmes. Le modèle d'exigences commerciales ClickUp vous aide à organiser, suivre et contrôler chaque étape.

Ce modèle se concentre sur la documentation des « pourquoi » et « quoi » fondamentaux d'un projet ou d'une initiative. Il est utilisé pour structurer les besoins commerciaux essentiels, les exigences des parties prenantes, la définition de la portée, les cas d'utilisation et les critères de réussite, soit le contenu essentiel pour esquisser des présentations visant à justifier un projet ou à examiner les exigences avec les parties prenantes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez, modifiez ou supprimez des sous-pages pour présenter clairement les différents aspects du projet, des objectifs à l'analyse coûts-avantages

Créez des catégories pour les tâches afin de suivre la progression du projet

Préparez des estimations budgétaires et des échéanciers, et établissez un forfait défini pour éviter les retouches ou les dérives

Idéal pour : les analystes et responsables commerciaux à la recherche d'une solution pour planifier, développer ou gérer des évènements, un nouveau produit ou tout autre type de projet.

Modèle de plan de présentation ClickUp App Scope

Obtenir le modèle gratuit Décomposez les livrables en tâches gérables, définissez des objectifs et suivez chaque étape grâce au modèle de plan de portée de l'application ClickUp

La création d'une application nécessite une planification minutieuse, une collaboration et un suivi des moindres détails. Le modèle de plan de l'application ClickUp est l'outil idéal pour créer une feuille de route précise vers la réussite.

En gérant les nuances les plus infimes du développement d'applications, il offre un moyen rapide de se lancer dans la création d'une application. Il guide la structuration de sections telles que les objectifs de l'application, les utilisateurs cibles, les fonctionnalités/modules clés, les témoignages d'utilisateurs, les considérations techniques et la portée globale du développement.

Le modèle vous offre un moyen simple et organisé de concrétiser votre vision !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Présentez le contexte, les objectifs et l'expérience que vous souhaitez créer avec l'application à l'aide de visuels attrayants

Ajoutez les fonctionnalités qui devraient être ajoutées à l'application pour améliorer l'expérience utilisateur

Discutez de la portée de l'application et ajoutez des remarques pour plus de clarté

Idéal pour : les équipes et les professionnels qui souhaitent planifier, collaborer et assurer le suivi d'initiatives stratégiques.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous utilisez des modèles PowerPoint de plan de projet, privilégiez la clarté, structurez efficacement les tâches, alignez-les sur les objectifs du projet et tenez les parties prenantes informées. Veillez également à personnaliser les modèles PowerPoint de plan afin qu'ils correspondent aux besoins de votre projet, à maintenir la cohérence du design et à mettre en évidence les jalons clés pour un meilleur suivi.

Modèle de feuille de route de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Commencez à planifier, organiser et collaborer avec le modèle de feuille de route ClickUp Project

La création de différents projets nécessite une planification minutieuse. Avec le modèle de feuille de route de projet ClickUp, vous pouvez créer une feuille de route visuellement attrayante pour les fonctionnalités, les projets et les stratégies de vos produits.

Que vous prépariez une présentation pour un client ou une réunion interne, ce modèle vous permet de gérer les échéanciers et les étapes en un seul endroit, afin que rien ne soit oublié.

Le plus intéressant ? Quelle que soit la complexité du projet, le modèle permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie pour une exécution sans faille.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier des stratégies, réfléchir à des concepts marketing, définir la portée d'un projet et collaborer en toute transparence avec des équipes à distance, le tout dans un espace partagé

Utilisez des diapositives de feuille de route pour planifier les objectifs et les livrables clés afin de garantir la clarté du flux de travail !

Utilisez des notes autocollantes et des connecteurs de phase pour créer un flux de travail organisé et maintenir la clarté

Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui cherchent à créer une feuille de route structurée pour mener à bien leurs projets.

Modèle de forfait de mise en œuvre de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des forfaits, visualisez les tâches et suivez chaque étape grâce au modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp

Votre projet doit être bien planifié et structuré, mais lorsqu'il s'agit de le mettre en œuvre, vous devez gérer chaque tâche, même la plus minime, pour atteindre les objectifs fixés. Le modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp fournit des outils pour vous aider à atteindre votre but. Contrairement à la feuille de route de haut niveau, ce modèle structure le mode opératoire détaillé de l'exécution du projet pour les présentations.

Qu'il s'agisse du lancement d'un produit ou de la rationalisation d'un processus existant, ce modèle est bien conçu pour que tout se passe bien. Il met l'accent sur la description des phases de mise en œuvre spécifiques, les tâches clés de ces phases, l'allocation des ressources, les calendriers de déploiement, l'atténuation des risques et les indicateurs de réussite.

Il n'est pas facile de mettre en œuvre des plans de projet, mais ce modèle vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir sans encombre !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des checklists pour différentes tâches et suivez les taux de progression et les phases afin de vous assurer que tout est achevé dans les délais impartis

Utilisez l'affichage des coûts du projet pour suivre le budget alloué et les dépenses afin de détecter tout écart et respecter le budget

Utilisez des outils tels que les fonctionnalités de suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance, les e-mails et bien plus encore pour améliorer la mise en œuvre

Idéal pour : les chefs de projet à la recherche d'une solution efficace pour suivre la progression d'un projet ou rationaliser un projet existant.

Modèle ClickUp Elevator Pitch

Obtenir le modèle gratuit Exprimez et organisez vos idées pour que tout le monde soit sur la même page grâce au modèle ClickUp Elevator Pitch

Vous n'avez que quelques instants pour capter l'attention, alors faites en sorte qu'ils comptent.

Le saviez-vous ? Des études montrent que pour une présentation standard, la plupart des gens ont une capacité d'attention de 10 à 15 minutes.

Le modèle ClickUp Elevator Pitch vous offre l'espace nécessaire pour créer un argumentaire percutant. Ce modèle est spécialement conçu pour structurer des présentations ou des arguments extrêmement concis et convaincants. Il guide les utilisateurs à travers les éléments essentiels d'un argumentaire classique : identification du problème, présentation de la solution, mise en avant de la proposition de valeur, définition du marché cible et conclusion avec un appel à l'action clair.

Le cadre est spécialement conçu pour être concis et percutant, il fournit des invites pour les éléments essentiels de votre argumentaire et comprend des checklists pour affiner votre présentation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réfléchissez à des idées pour définir l'objectif et ajoutez des idées sur les avantages clés du projet

Ajoutez des détails sur le client, les fonctionnalités du produit et la catégorie de marché pour brainstormer efficacement.

Suivez chaque nuance importante de votre présentation, du langage corporel à l'intonation vocale, grâce aux checklists de ClickUp

Idéal pour : les fondateurs, les équipes marketing et les professionnels qui souhaitent créer des présentations pour des entretiens d'embauche, un pitch deck pour une start-up ou le lancement d'un nouveau produit.

Modèle de plan de présentation PPT par Slideegg

via Slideegg

Il s'agit d'un modèle structurel de base conçu directement dans PowerPoint. Le modèle de plan de présentation PPT de Slideegg fournit un cadre de présentation structuré.

En personnalisant les diapositives en fonction des exigences du projet, vous pouvez présenter clairement vos idées et vous assurer qu'elles sont informatives. Grâce à ce modèle, votre présentation sera claire et percutante, et votre message sera parfaitement transmis !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez facilement vos points principaux afin de ne rien oublier lors de votre présentation

Ajoutez des diagrammes et des illustrations pour présenter les données de manière concise et attrayante

Utilisez des icônes pour mettre en valeur les détails clés de la présentation

Idéal pour : les professionnels et les étudiants qui souhaitent créer des présentations attrayantes pour transmettre leurs idées dans une salle de réunion, une salle de classe ou tout autre cadre professionnel.

Modèle de mise en forme de présentation PPT par SlideTeam

via SlideTeam

Également disponible sous forme de modèle PowerPoint, celui-ci met l'accent sur la hiérarchie du contenu. Grâce au modèle de format de plan de présentation PPT de SlideTeam, vous pouvez facilement créer une commande logique des idées. Grâce à une disposition structurée, vous pouvez facilement regrouper les points principaux en un seul endroit et obtenir un aperçu du projet.

Grâce à ce modèle, vous pouvez éliminer les informations superflues et organiser clairement les idées de votre présentation, pour qu'elle soit concise et complète.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affinez le contenu et supprimez les éléments superflus afin que la présentation semble achevée et intéressante

Présentez les sous-thèmes et les thèmes principaux pour captiver votre public, que ce soit dans une présentation PPT ou Google Slides

Modifiez les icônes pour vous assurer qu'elles reflètent bien les points abordés dans la présentation

Idéal pour : Les professionnels et les étudiants qui souhaitent présenter leurs idées de manière efficace.

Modèle de plan de présentation de projet Business par Canva

via Canva

Une bonne présentation captive l'auditoire du début à la fin. Idéal pour créer des présentations parfaites, le modèle de plan de présentation de projet Business de Canva vous aidera à créer des diapositives visuellement attrayantes en personnalisant le thème en fonction de votre marque ou de votre projet.

Donnez un aperçu complet de la présentation grâce à une disposition facile à suivre afin de garantir que le message passe efficacement.

Oubliez les présentations PowerPoint ennuyeuses et créez une présentation convaincante, raffinée et professionnelle, car la présentation doit être à la hauteur de l'idée qu'elle véhicule !

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des éléments qui correspondent au thème du projet et à votre marque pour garantir une apparence cohérente

Organisez le contenu pour maintenir un flux logique et une clarté dans la présentation

Supprimez, modifiez ou ajoutez du texte ou des données pour garantir une présentation précise et captivante

Idéal pour : Les managers et chefs d'équipe qui recherchent un plan de présentation structuré pour obtenir un aperçu complet de la présentation.

💡Conseil de pro : Vous vous demandez combien de diapositives inclure ? Il n'y a pas de nombre fixe, mais les présentations les plus efficaces comptent entre 10 et 20 diapositives, selon la profondeur et la durée de votre discours.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de présentation ?

Maintenant que vous avez vu quelques-uns des modèles de plan de présentation disponibles, comment choisir celui qui vous convient ?

Lorsque vous choisissez un modèle de plan de présentation efficace, vous devez vous assurer qu'il vous aide à structurer vos idées de manière claire et efficace.

📈 Des études montrent qu'un plan structuré permet d'améliorer de 40 % la rétention d'informations.

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle de plan de présentation :

Structure et flux : une structure claire avec des sections bien définies permet à votre équipe ou à votre public de suivre facilement

Personnalisation de la conception : Vous devriez pouvoir modifier la disposition, l'image de marque et les éléments visuels pour les adapter à votre style

Collaboration efficace : Recherchez un modèle de plan de présentation pour vous aider à collaborer efficacement avec votre équipe et vous assurer que tout le monde est sur la même page

Attrait visuel : les infographies, les icônes et les espaces blancs doivent guider l'attention et réduire l'encombrement visuel

Organisation et suivi faciles : le modèle approprié vous permet d'attribuer des tâches, de suivre la progression et de vous assurer que chaque point correspond à votre message principal

Facilité d'utilisation : Facile à utiliser sur des plateformes telles que PowerPoint, Google Slides ou même un document Word

➡️ À lire également : Modèles gratuits d'aperçu de projet pour l'alignement des équipes

Optimisez vos présentations et votre flux de travail global avec ClickUp

Créer des présentations claires et structurées tout en gérant efficacement vos tâches peut s'avérer difficile, mais avec les bons outils de présentation, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, rester organisé et contrôler chaque détail.

ClickUp propose des modèles personnalisables, des tableaux blancs visuels et des documents intégrés qui vous aident à esquisser vos idées, à planifier votre contenu et à créer de superbes présentations qui fonctionnent vraiment. Que vous travailliez seul ou en équipe, ClickUp vous garantit que votre plan de présentation est non seulement organisé, mais aussi percutant et aligné sur votre message.

Que vous travailliez seul ou en équipe, la plateforme tout-en-un de ClickUp vous permet d'organiser toutes vos idées, tâches et détails. Ne laissez pas des informations éparpillées vous ralentir : inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et prenez le contrôle de votre flux de travail ! 🚀