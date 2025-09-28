Modèles gratuits de bons de livraison professionnels pour un suivi précis des commandes

Lorsque les commandes sont en cours d'acheminement, la clarté est tout.

Les clients veulent des mises à jour en temps réel, les équipes ont besoin de visibilité, et un seul reçu manquant peut causer une confusion inutile, voire pire, la perte d'un colis.

C'est là qu'intervient un modèle de bon de livraison. Il vous aide à confirmer chaque expédition, à éviter les litiges et à mettre tout le monde sur la même page, de l'entrepôt à la porte de livraison.

Pour vous aider à rester organisé, nous avons compilé 15 modèles de bons de livraison gratuits que vous pouvez personnaliser pour votre entreprise. Que vous livriez des denrées alimentaires, des stocks en vrac ou des commandes de clients, ces modèles vous fournissent les documents dont vous avez besoin pour le suivi de chaque livraison en toute confiance.

C'est parti ! 🚚

Que sont les modèles de récépissé de livraison ?

Les modèles de récépissé de livraison sont des documents préformatés qui permettent de confirmer que les marchandises ou les services ont bien été livrés au destinataire prévu. Ils comprennent généralement les informations nécessaires telles que les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, la date de livraison, la description des éléments, les quantités et une section réservée à la signature pour attester de la réception.

Ces modèles permettent de garantir des registres de livraison précis et transparents et sont couramment utilisés dans les secteurs de la logistique, de la vente au détail, de la livraison de repas et du commerce électronique.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de bon de livraison ?

Un modèle de bon de livraison efficace permet de standardiser la documentation, ce qui facilite l'enregistrement des livraisons, le suivi des performances et la génération de rapports.

Voici comment choisir celui qui vous convient :

Clair et détaillé : comprend tous les champs essentiels tels que les information sur l'expéditeur/le destinataire, la date de livraison, la description des éléments et les nombres de commande

*facile à remplir : dispose d'une fonctionnalité de disposition simple et intuitive pour une entrée manuelle ou numérique rapide

Prêt à être validé : comporte des sections réservées à la signature pour confirmer la réception et établir la responsabilité, tout en protégeant les deux parties en cas de litige

Personnalisable : offre un espace pour les notes, les coordonnées ou le statut de paiement, afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise sans être encombrant

Aspect professionnel : design épuré et soigné, facile à lire et renforçant l'identité de votre marque

📚 En savoir plus : Les meilleurs modèles de reçus Excel pour un suivi fluide des dépenses

Aperçu des modèles de récépissé de livraison

15 modèles de récépissé de livraison

Les bons de livraison ne sont qu'un élément d'un système plus vaste qui comprend la facturation, le paiement et la tenue des registres.

Voici quelques modèles qui vous aideront au suivi de l'ensemble du parcours client👇

1. Modèle d'historique des paiements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, surveillez et gérez vos transactions de paiement sans effort grâce au modèle d'historique des paiements ClickUp

Organisez, surveillez et gérez vos transactions de paiement sans effort grâce au modèle d'historique des paiements ClickUp.

Confirmez les livraisons et suivez l'ensemble des transactions en un seul endroit. Ce modèle vous aide à enregistrer les quantités de produits, les coûts et les détails de paiement sans avoir à jongler entre plusieurs registres.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Calculez automatiquement les totaux grâce à des formules intégrées pour plus de rapidité et de précision

Suivez les modes de paiement et les dates dans la vue Tableur ClickUp

formulaire ClickUp partageable pour les fournisseurs ou les prestataires Collectez les reçus à l'aide d'unpartageable pour les fournisseurs ou les prestataires

ClickUp Brain Remplissez automatiquement, classez et résumer les informations à l'aide de

Centralisez vos registres financiers et vos registres de livraison pour bénéficier de pistes d'audit transparentes

Configurez des champs IA pour classer, résumer et remplir automatiquement les informations

💡 Idéal pour : les petites entreprises, les équipes logistiques et les indépendants qui ont besoin d'un moyen fiable pour documenter et confirmer les livraisons et les expéditions.

📌 En bref : Si un suivi précis des commandes est essentiel pour tenir les clients informés, ce n'est qu'une partie de l'équation. Derrière chaque livraison sans faille se cache une équipe qui doit rester coordonnée en matière de mises à jour des stocks, de statut du paiement, d'emballage et de remises au dernier kilomètre. C'est là que la communication interne joue un rôle essentiel. Des plateformes telles que ClickUp aident les entreprises à éliminer les goulots d'étranglement dans les mises à jour internes. En effet, des fonctionnalités telles que tâche ClickUp ont permis à des équipes telles que Cemex de réduire le temps nécessaire pour communiquer l'achevé d'une tâche, qui était auparavant de 24 heures, à seulement quelques secondes.

🎥 Vous débutez avec ClickUp ? Cette vidéo vous guide dans la création de votre première tâche, avec ses sous-tâches, descriptions, attributions, dates d'échéance et plus encore, afin que vous puissiez commencer à organiser votre travail correctement.

2. Modèle de facture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez, envoyez et effectuez le suivi de vos factures en un seul endroit grâce au modèle de facture ClickUp

Créez, envoyez et effectuez le suivi de vos factures en un seul endroit grâce au modèle de facture ClickUp.

Un bon de livraison confirme la réception d'une commande, mais une facture présente le détail complet des frais pour les clients. Grâce à ce modèle, vous pouvez détailler les coûts, indiquer les conditions de paiement et ajouter votre marque pour une finition professionnelle.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez les conditions générales pour clarifier les politiques de paiement et les délais

Définissez des rappels automatiques pour les factures en retard ou les clients réguliers

Ajoutez votre logo et les coordonnées de votre entreprise pour renforcer l'identité de votre marque

Envoyez vos factures directement depuis ClickUp grâce à l'outil de e-mail intégré

Conservez la connexion entre les confirmations de commande et les factures dans un seul environnement de travail

💡 Idéal pour : les vendeurs, les fournisseurs ou toute personne livrant des produits physiques qui doit s'assurer que le paiement est aussi simple que la commande elle-même.

3. Modèle de suivi des factures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes vos factures grâce au modèle de suivi des factures ClickUp

Organisez toutes vos factures grâce au modèle de suivi des factures ClickUp.

Ce modèle apporte plus de clarté lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées dans une même livraison. Suivez le client, le montant, le mode de livraison et le statut du paiement tout en laissant des notes sur les cas exceptionnels, tels que les chèques sans provision ou les retards prévus.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez vos factures de manière visuelle dans la vue Tableau grâce à des étapes glisser-déposer

Ajoutez des notes pour signaler les chèques sans provision, les paiements partiels ou les dates d'échéance à venir afin de faciliter la gestion des commandes

Suivez les totaux, les modes de paiement et les soldes impayés dans une seule liste

Attribuez la propriété afin qu'aucune facture ne passe entre les mailles du filet

Faites une prévision des flux de trésorerie entrants en fonction des échéanciers de facturation

Lorsqu'une seule livraison implique plusieurs parties, telles que des expéditeurs, des transporteurs, des courtiers en douane et des exploitants d'entrepôts, il peut être difficile de garder un oeil sur qui a facturé quoi et quand.

💡 Idéal pour : les entreprises ou les équipes qui gèrent des processus de facturation complexes impliquant plusieurs parties prenantes, telles que les entreprises de logistique, les sociétés de transport ou les organisations ayant divers partenaires externes.

4. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facturez facilement vos clients à l'aide du modèle de facture pour entrepreneur indépendant

Facturez facilement vos clients à l'aide du modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp.

Pour les freelances et les entrepreneurs qui jonglent entre plusieurs rôles, ce modèle simplifie la facturation. Il récupère les détails de livraison afin que vous puissiez facturer vos clients directement sans changer d'outil.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des factures directement dans ClickUp sans avoir recours à des applications tierces

vue Calendrier ou vue Gantt pour rester à Affichez les échéances dans laoupour rester à jour dans vos paiements

Associez les détails de livraison aux factures pour obtenir un historique achevé des transactions

Automatisez les suivis pour gagner du temps dans la relance des clients

Maintenance de ton professionnalisme avec une mise en forme de facture structurée et personnalisée

En tant qu'entrepreneur indépendant, vous cumulez toutes les fonctions : créateur, communicateur et comptable.

💡 Idéal pour : Les freelances et les entrepreneurs indépendants qui recherchent un moyen rapide, professionnel et entièrement intégré de demander le paiement après la livraison des produits.

📖 En savoir plus : Vous souhaitez faciliter encore davantage le suivi ? Consultez notre liste des meilleurs logiciels de facturation au temps passé, car pourquoi se contenter de suivre les livraisons quand on peut également suivre le temps passé comme un pro ?⏳✨

5. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Encaisser les paiements plus rapidement et rester organisé grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp

Encaisser les paiements plus rapidement et rester organisé grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp.

Pour les organisateurs d'évènements et les fournisseurs, les confusions liées au paiement peuvent gâcher l'expérience. Ce modèle permet de créer des formulaires simples à remplir qui enregistrent automatiquement les modes de paiement, les types de billets et les coordonnées des participants dans votre tableau de bord.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez tous vos paiements dans un seul espace de travail grâce au synchroniser automatique des entrées

Attribuez des suivis aux membres de votre équipe pour les paiements non résolus

Joignez les reçus et les confirmations directement à chaque commande

Automatisez les rappels afin que les participants ne manquent jamais les dates d'échéance

Associez les paiements à des tâches telles que l'enregistrement à un évènement ou l'attribution de places

💡 Idéal pour : les organisateurs d'évènements et les fournisseurs, prestataires qui ont besoin d'un moyen fluide et traçable de gérer les paiements et les suivis à partir d'un hub centralisé.

6. Modèle de journal comptable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement chaque débit et crédit à l'aide du modèle de journal comptable ClickUp

Suivez facilement chaque débit et crédit à l'aide du modèle de journal comptable ClickUp.

Si votre entreprise traite fréquemment des transactions, ce modèle vous garantit de ne rien oublier. Enregistrez chaque entrée avec des détails tels que le type de journal, les comptes concernés et les reçus justificatifs, le tout soigneusement organisé dans une seule liste.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Affichez la vue Livres pour avoir une vue d'ensemble des finances et la vue Journal pour obtenir des détails

Marquez les membres de votre équipe pour obtenir leur approbation et ajoutez des commentaires pour plus de contexte

Joignez les factures ou les reçus à chaque entrée pour plus de clarté

Suivez vos dépenses et revenus récurrents sans perdre de vue l'ensemble

Assurez la conformité et la préparation aux audits des petites entreprises grâce à des registres structurés

💡 Idéal pour : Les petites entreprises et les agences ont besoin d'un moyen fiable et organisé pour le suivi et la vérification des transactions financières quotidiennes ou hebdomadaires.

📖 En savoir plus : Modèles gratuits de devis d'entreprise

7. Modèle de bon de livraison par Template. Net

Le modèle de bon de livraison de Template. Net offre une solution prête à l'édition pour confirmer les expéditions et conserver des registres de commandes transparents.

Ils comprennent des champs pour l'expéditeur/le destinataire, des descriptions de livraison, des horodatages, ainsi qu'une ligne de signature pour preuve, le tout facilement personnalisable dans Word, Google Docs ou PDF.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Design simple et professionnel pour des modifications en cours rapides

Mises en forme personnalisables pour les outils que vous utilisez déjà

Garantit la clarté et la responsabilité grâce aux signatures requises

Fonctionne à la fois comme confirmation numérique et imprimée

Facile à adapter pour les petites entreprises locales ou les grandes structures

💡 Idéal pour : les entreprises de livraison locales telles que les boulangeries, les fleuristes ou les services de messagerie qui ont besoin d'un moyen rapide d'émettre des confirmations de livraison professionnelles.

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du fait de jongler entre différentes plateformes, de gérer les e-mail et de passer d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme rationalisée. Lancez et gérez vos tâches via le chat, les documents, les tableaux blancs et bien plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

8. Modèle de note de livraison par Template. Net

Ce modèle fonctionne comme un carnet de reçus structuré pour les entreprises qui effectuent des livraisons fréquentes. Le modèle de bon de livraison note de Template. Net permet de faire correspondre les expéditions aux bons de commande et d'enregistrer facilement ce qui a été reçu.

Les champs prédéfinis permettent de saisir les détails des éléments, les dates de livraison et les signatures des destinataires, ce qui rend les transactions répétitives fluides et fiables.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Référence rapide pour les livraisons récurrentes

Note alignée sur les bons de commande pour un rapprochement précis

Le champ de signature garantit la responsabilité lors de la remise

Prend en charge l'assistance pour plusieurs mises en forme (Word, documents, PDF)

Légers mais suffisamment détaillés pour une documentation régulière

💡 Idéal pour : les équipes logistiques, les services de messagerie ou toute entreprise qui effectue régulièrement des livraisons et a besoin de registres de livraison fiables et précis

9. Modèle de bon de livraison par Template. Net

La gestion des expéditions en vrac implique le suivi de plusieurs colis, éléments et parties prenantes. Le modèle de bon de livraison de Template. Net garantit la précision grâce à des champs pour les numéros d'expédition, les listes détaillées, les dates de livraison et les signatures des destinataires.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les expéditions à volume élevé grâce à des enregistrements d'éléments structurés

Protège contre les litiges en documentant chaque détail

Une disposition simple alliant rigueur et rapidité

Fait pour les expéditions nationales comme pour les expéditions internationales

Fournit une documentation cohérente à l'ensemble des grandes équipes

💡 Idéal pour : les détaillants qui gèrent des stocks complexes, les fournisseurs qui veillent à l'exécution précise des commandes et les équipes d'expédition qui ont besoin d'une documentation cohérente pour le suivi des expéditions à volume élevé et pour anticiper tout problème de livraison.

10. Modèle de reçu de livraison de repas par Template. Net

Les restaurants et les vendeurs de produits alimentaires jonglent quotidiennement avec de nombreuses commandes, et le moindre détail manquant peut rapidement donner lieu à des réclamations. Le modèle de reçu de livraison de repas permet d'enregistrer facilement et clairement toutes les informations (nombre de commande, éléments, heure de livraison, information du client et mode de paiement) afin que rien ne soit oublié dans l'agitation.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Détails de la commande pour éviter toute confusion concernant les éléments manquants

Champs intégrés pour les coordonnées du client et l'heure de livraison

Suivi des modes de paiement pour un rapprochement rapide

Simplifie la communication entre les cuisines, les livreurs et les clients

Adaptés aux restaurants, aux services de restauration et aux vendeurs de plats à emporter

💡 Idéal pour : les services de livraison de repas qui recherchent la précision, les restaurants qui souhaitent rationaliser leurs processus de vente à emporter et de livraison, et les entreprises de restauration qui ont besoin de registres précis pour chaque commande culinaire.

😜 Anecdote amusante : la plus grande pizza jamais livrée au monde pesait plus de 22 kg! Imaginez essayer de suivre cette commande sans bon de livraison. Il vous faudrait un modèle de la taille d'une pizza juste pour y inscrire tous les détails ! 🍕📋

11. Modèle d'accusé de réception de livraison par Template. Net

En cas de litige, un accusé de réception signé constitue votre meilleure défense. Ce modèle permet de créer un registre clair des articles livrés, avec un espace réservé à la signature de l'acheteur et une section supplémentaire pour noter les dommages ou les anomalies constatés au moment de la réception.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez la signature de l'acheteur pour une preuve incontestable de la livraison

Champ « Remarques » pour noter instantanément les éléments endommagés ou manquants

Conception simple et structurée pour achever rapidement

Renforce la confiance entre les fournisseurs et les clients

Réduit les litiges et les réclamations après livraison

💡 Idéal pour : les équipes logistiques, les fournisseurs, prestataires de services et les entreprises qui ont besoin d'une preuve de livraison à des fins internes ou pour leurs clients

12. Modèle de bon de livraison par Routific

via Routific

Pour les équipes de livraison qui sont toujours en déplacement, ce modèle fournit une documentation professionnelle pour chaque livraison achevée. Il permet de saisir les coordonnées de l'entreprise, l'information sur le livreur, les coordonnées du destinataire et les références de la commande pour un suivi sans faille.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mise en forme du tableau pour tous les éléments de la livraison

Champ de signature pour le chauffeur et le destinataire

Facile à associer les livraisons aux numéros de référence des commandes

Renforce la responsabilité grâce à une propriété claire des livraisons

Fournit un travail équitable aux flottes, aux coursiers qu'aux distributeurs

💡 Idéal pour : les flottes de livraison, les entreprises de messagerie et les équipes de distribution qui ont besoin d'un moyen simple et professionnel de documenter les livraisons achevées

13. Modèle de reçu par Postermywall

via Postermywall

Le modèle de reçu de PosterMyWall allie professionnalisme et flexibilité créative. Vous pouvez le personnaliser avec vos couleurs, vos logos ou même une touche d'humour, tandis que ses trois colonnes de paiement (espèces, chèque, mobile) éliminent toute confusion lors des transactions.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisation par glisser-déposer pour des modifications rapides

Trois champs dédiés aux différents types de paiement

Options de conception visuelle adaptées à l'image de votre marque

Facile à utiliser pour les freelances, les petites boutiques ou les créatifs

À télécharger en plusieurs mises en forme pour une utilisation numérique ou imprimée

💡 Idéal pour : les petites entreprises, les freelances et les créatifs qui recherchent des reçus au design élégant, aussi professionnels que faciles à utiliser.

14. Modèle de bon de livraison par Billed

via Billed

Conçu par une plateforme de facturation et de paiement, ce modèle vous aide à émettre des reçus de livraison en quelques minutes. Ajoutez votre marque, remplissez les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, et vous obtenez un document clair qui sert également de note de réception.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisables avec votre logo, vos informations de contact et les détails de votre marque

Une disposition claire et professionnelle renforce la confiance des clients

Travaille bien pour documenter à la fois la livraison et la réception des marchandises

Rapides à générer pour les flux de travail logistiques chargés

S'intègre parfaitement aux processus de facturation

💡 Idéal pour : les entreprises de logistique, les transporteurs et les entreprises de produits qui ont besoin d'un moyen rapide et précis pour documenter les livraisons et tenir leurs clients informés.

📖 En savoir plus : Vous en avez assez des devis brouillons des entrepreneurs qui vous laissent perplexe ? Voici des modèles de devis gratuits pour vous faciliter la vie !

15. Échantillon de modèle de bon de livraison par Scribd

via Scribd

Les modèles de bons de livraison d'échantillon de Scribd sont polyvalents et peuvent être adaptés aux besoins de votre entreprise. Que ce soit pour gérer vos stocks ou pour le suivi de vos livraisons, ces modèles vous offrent une base structurée et professionnelle sur laquelle vous appuyer.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plusieurs dispositions d'échantillon à choisir et personnalisées

Modifiables pour s'adapter à vos catégories de produits et à vos styles de commande

Sections claires pour les éléments, les quantités et les signatures

Assez simple pour les petites entreprises, assez flexible pour les grandes équipes

Fournisseur, prestataire, une trace écrite fiable pour les opérations de livraison

💡 Idéal pour : Les petites entreprises, les fournisseurs et les prestataires qui ont besoin d'un moyen simple pour documenter leurs livraisons et maintenir une trace écrite professionnelle.

Simplifiez votre processus de livraison avec ClickUp

Un modèle de bon de livraison professionnel ne sert pas seulement à cocher une case : il permet de protéger votre entreprise, d'informer vos clients et de garantir que chaque expédition est validée comme il se doit.

Que vous soyez un freelance indépendant, une équipe logistique en pleine croissance ou une entreprise jonglant entre plusieurs fournisseurs et clients, l'utilisation du bon modèle simplifie l'ensemble du processus de livraison. Et lorsque vous avez besoin de plus qu'un simple modèle, comme des automatisations intégrées, un suivi des tâches ou une coordination du paiement, ClickUp est là pour vous aider.

Du suivi des factures aux formulaires de paiement, en passant par la gestion de projet freelance, l'environnement de travail ClickUp vous aide à établir la connexion entre chaque étape de votre flux de travail, de l'expédition à la livraison.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et commencez à personnaliser votre suivi des commandes pour le rendre plus intelligent et sans stress. 🚛