les 13 meilleures alternatives à Chatbase pour les chatbots alimentés par l'IA en 2025

Si vous recherchez des alternatives à Chatbase, vous êtes probablement à la recherche d'un chatbot IA sans code qui s'intègre parfaitement à votre entreprise, étend l'assistance humaine instantanée et améliore le service client IA.

Si Chatbase a été une option incontournable pour certains, ce n'est plus la seule solution disponible. De nombreuses plateformes modernes proposent des chatbots IA personnalisés avec des fonctionnalités et des avantages encore meilleurs.

Alors, laquelle choisir ?

Découvrons les 13 alternatives à Chatbase que vous pouvez envisager.

Les meilleures alternatives à Chatbase en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Automatisation des tâches, service client, flux de travail et intégrations avec des outils CRM basés sur l'IA Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Intercom Chatbot IA (Fin AI Agent), copilote IA, rapports IA, intégration au service d'assistance Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $ Ada Chatbot multilingue basé sur l'IA, formation d'agents IA, générateur d'automatisation sans code, engagement proactif Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Tarification personnalisée Tidio Chatbot IA (Lyro AI Agent), chat en direct, flux d'automatisation prédéfinis, intégrations Shopify et CRM Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfaits payants à partir de 29 $ Drift Assistant commercial alimenté par l'IA, qualification automatisée des prospects, intégration CRM, discussions en temps réel Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Tarification personnalisée Botpress Créateur de chatbot IA personnalisé, intégration OpenAI et LLM, synchronisation vectorielle des connaissances, accès SDK/API Développeurs, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfaits payants à partir de 39 $ Chatfuel Bot IA pour WhatsApp et Messenger, équipe commerciale et assistance automatisées, intégrations Stripe et Shopify, API WhatsApp vérifiée Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Essai gratuit ; forfaits payants disponibles Landbot Créateur de chatbot sans code, tests A/B, segmentation de la clientèle, intégrations CRM et e-commerce Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 45 $ IngestAI Analyse commerciale basée sur l'IA, analyse prédictive, informations stratégiques issues de l'IA, axée sur l'entreprise Entreprises Tarification personnalisée Tars Automatisation du parcours client, libre-service alimenté par l'IA, optimisation des flux de travail Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Tarification personnalisée Fini IA Chatbot IA multicanal, intégration d'une base de connaissances, routage humain transparent Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Manychat Automatisation des discussions sur les réseaux sociaux grâce à l'IA, messages directs Instagram, assistance WhatsApp et Messenger Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $ Yuma IA Chatbot IA pour le commerce électronique, gestion automatisée des commandes, remboursements, requêtes clients basées sur l'IA Petites entreprises, entreprises de taille moyenne Tarification personnalisée

Présentation de Chatbase

Chatbase est une plateforme de chatbot IA qui permet aux entreprises de former ChatGPT à partir de leurs données et de créer des chatbots IA personnalisés pour les sites web, les applications et les réseaux sociaux. Elle permet des interactions fluides avec les clients en fournissant des réponses instantanées aux requêtes des utilisateurs, réduisant ainsi le besoin d'assistance humaine.

Grâce à ses capacités de traitement du langage naturel (NLP), Chatbase garantit que les chatbots comprennent le contexte et répondent de manière intuitive. Conçue pour les entreprises, les startups, les spécialistes du marketing et les équipes de service client, la plateforme simplifie l'assistance client IA sans nécessiter de compétences en codage.

Cependant, ses avantages ont aussi un revers.

Pourquoi choisir une alternative à Chatbase ?

Si vous recherchez des fonctionnalités plus avancées, de meilleures intégrations ou une expérience utilisateur dynamique, voici quelques problèmes réels qui pourraient vous inciter à envisager de quitter Chatbase :

Absence d'assistance multicanale : Si vos solutions d'entreprise appartiennent à des secteurs qui nécessitent une assistance IA multicanale et une automatisation avancée, Chatbase pourrait ne pas vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin

Options de formation des chatbots insuffisantes : Bien qu'il vous permette de former ChatGPT à partir de vos données, il manque de capacités de réglage fin, ce qui rend plus difficile le contrôle des réponses du chatbot et l'amélioration de la précision au fil du temps

Pas de fonctionnalité de transfert humain : Il n'existe aucun moyen intégré de transférer de manière transparente les discussions à des agents humains, ce qui peut frustrer les utilisateurs lorsque le chatbot IA ne parvient pas à répondre à leurs requêtes

Flux de travail d'automatisation limités : Chatbase ne permet pas aux entreprises de créer des flux d'automatisation complexes tels que la logique conditionnelle, les séquences en plusieurs étapes ou les déclencheurs basés sur des évènements pour des interactions plus intelligentes avec les chatbots

Intégration limitée de la base de connaissances : le chatbot a des difficultés à synchroniser en temps réel les bases de connaissances dynamiques, ce qui signifie que les mises à jour des FAQ ou de la documentation peuvent ne pas être immédiatement répercutées dans les réponses du chatbot

🔎 Le saviez-vous ? ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Il est devenu l'une des applications à la croissance la plus rapide de l'histoire, juste derrière Threads. Cela souligne la demande explosive pour les solutions de chat basées sur l'IA.

13 alternatives à Chatbase en un coup d'œil

De nombreuses marques populaires de chatbots conversationnels proposent désormais une automatisation basée sur l'IA, ce qui en fait de solides alternatives à Chatbase. Que vous ayez besoin d'une meilleure automatisation, d'intégrations plus approfondies ou de réponses IA plus intelligentes, voici 13 alternatives puissantes à Chatbase :

1. ClickUp (Idéal pour la productivité et l'assistance basées sur l'IA)

Créez instantanément des tâches, automatisez les réponses et synchronisez vos flux de travail à l'aide de ClickUp Chat

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un, également connue sous le nom de « l'application qui fait tout » pour le travail, conçue pour offrir un excellent service client.

Contrairement à la plupart des chatbots basiques qui traitent des requêtes superficielles, ClickUp Chat transforme les discussions en tâches concrètes. Les équipes d'assistance peuvent instantanément transformer les messages en tâches, lier les discussions à des tickets clients ou à des projets, et synchroniser entièrement les discussions avec les flux de travail de toute l'équipe.

Les agents IA de ClickUp Chat (Autopilot Agents) répondent automatiquement aux questions courantes des clients, fournissent des mises à jour instantanées et font remonter les informations pertinentes de votre environnement de travail, réduisant ainsi les temps de réponse et les efforts manuels des équipes d'assistance. En automatisant les interactions de routine et en exploitant les connaissances de l'environnement de travail, ils aident les équipes du service client à fournir une assistance plus rapide, plus cohérente et plus précise.

La capacité de ClickUp à connecter plusieurs applications de travail vous permet de regrouper les interactions avec les clients, les bases de connaissances et les tâches d'assistance en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de nombreux outils déconnectés.

Avec ClickUp Brain, les équipes d'assistance peuvent répondre instantanément aux questions des clients en extrayant des réponses en temps réel à partir des tâches, des documents et de l'historique des communications.

Alors que de nombreuses marques de chatbot conversationnel réputées se concentrent uniquement sur le traitement des requêtes de base, ClickUp connecte directement les discussions aux flux de travail, à la gestion des tickets et aux bases de connaissances pour un service client complet tout au long du cycle.

La création de tâches IA génère et attribue automatiquement des éléments d'action en fonction des discussions avec les clients, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. De plus, ClickUp Brain résume rapidement les discussions et les tickets en cours, offrant ainsi aux agents d'assistance tout le contexte dont ils ont besoin sans avoir à fouiller dans les fils.

Vous pouvez également créer des flux de travail personnalisés pour différents types de demandes d'assistance, définir des priorités pour les tickets et automatiser leur acheminement grâce à des intégrations approfondies dans plusieurs plateformes.

Automatisations : vous pouvez configurer des automatisations pour déclencher des actions en fonction de l'activité du chat ou des tâches, rendant ainsi vos flux de travail plus intelligents

Agents IA : Les agents IA de ClickUp peuvent automatiser les processus, répondre aux questions et fournir une assistance au sein de votre environnement de travail.

Si vous recherchez une alternative à Chatbase qui va au-delà des simples chatbots et offre une gestion de projet intégrée, une automatisation basée sur l'IA et une personnalisation approfondie, ClickUp est un choix de premier ordre. Il centralise la communication, les connaissances et le travail, rendant votre équipe plus efficace et plus collaborative.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches, des résumés et des mises à jour de progression automatisées à l'aide de l'IA

Répondez aux requêtes des utilisateurs, générez des éléments d'action et synchronisez automatiquement les tâches

Automatisez les réponses, organisez les tickets et suggérez des solutions pour l'assistance client

Intégrez-les facilement à Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma et d'autres outils

Stockez, accédez et gérez toutes les connaissances de votre équipe sur une seule plateforme consultable

Rédigez sans effort des réponses, des résumés et du contenu grâce à l'aide à la rédaction alimentée par l'IA

Transcrivez et résumez automatiquement les appels vocaux et les visioconférences grâce à l'IA

Générez des résumés rapides et des rapports de progression automatisés pour assurer la cohésion des équipes

Limitations de ClickUp

Avec ses nombreuses fonctionnalités, ClickUp peut sembler complexe pour certains nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

Notre équipe est répartie sur quatre fuseaux horaires dans trois pays différents. Nous devons communiquer clairement entre les membres de notre équipe, sinon il y a un retard d'au moins un jour. Il est beaucoup plus efficace de s'attribuer des tâches entre nous plutôt que d'envoyer des e-mails ou des messages Teams. Nous discutons et nous nous tenons informés via la tâche elle-même, ce qui facilite grandement la recherche des discussions pertinentes. Plus besoin de se demander « ce message était-il dans un e-mail ou m'a-t-elle envoyé un message ? » ou « Quand était-ce nécessaire ? » ou « Est-ce urgent ? ». Toutes ces questions trouvent leur réponse dans une tâche bien rédigée.

🔎 Le saviez-vous ? Pigment, une entreprise de logiciels en pleine croissance, a rationalisé ses opérations en utilisant ClickUp comme hub central, ce qui lui a permis d'augmenter de 88 % l'efficacité de l'intégration et de 83 % la rapidité de correction des bugs. En remplaçant des outils dispersés par une plateforme unique pour la collaboration, l'automatisation des tâches et les modèles d'intégration, Pigment a permis à ses équipes de travailler plus intelligemment, de mieux communiquer et d'évoluer plus rapidement.

2. Intercom (Idéal pour l'automatisation du service client grâce à l'IA)

via Intercom

Intercom redéfinit le service client axé sur l'IA avec Fin AI Agent, un assistant IA avancé qui améliore les interactions avec les clients grâce à une fonctionnalité de compréhension naturelle du dialogue, garantissant ainsi aux utilisateurs des réponses contextuelles et précises.

Elle comprend également Copilot, un assistant IA qui assiste les agents en leur fournissant des suggestions en temps réel, des réponses générées automatiquement et l'automatisation des flux de travail afin d'améliorer les délais de résolution.

Même si les solutions d'Intercom comprennent des outils de gestion des employés tels que l'automatisation de l'intégration et la délégation des tâches, leur véritable atout pour les équipes de service client réside dans l'automatisation des actions d'assistance et la rationalisation des flux de travail de réponse.

Meilleures fonctionnalités d'Intercom

Améliorez votre orientation client avec Fin IA Agent, qui fournit des réponses humaines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Assistez les agents d'assistance avec Copilot, alimenté par l'IA, qui fournit des suggestions de réponses en temps réel et une automatisation

Analysez et optimisez vos opérations d'assistance grâce à l'IA Insights & Reporting pour une efficacité accrue

Rationalisez les flux de travail d'assistance grâce à l'automatisation sans code, réduisant ainsi les interventions manuelles

Limites d'Intercom

Certains flux de travail manquent d'étapes intuitives, ce qui nécessite des solutions de contournement complexes

Les fonctionnalités d'IA peuvent générer des réponses qui peuvent encore nécessiter une vérification humaine dans certains cas

Tarifs Intercom

Essentiel : 39 $/mois par utilisateur

Avancé : 99 $/mois par utilisateur

Expert : 139 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Intercom

G2 : 4,5/5,0 (plus de 3 330 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 1 100 avis)

🔎 Le saviez-vous ? ChatGPT traite plus de 10 millions de requêtes par jour . Ce volume massif d'interactions basées sur l'IA façonne le service client, la création de contenu et l'automatisation des entreprises dans le monde entier.

3. Ada (Idéal pour un service client multilingue basé sur l'IA)

via Ada

Ada excelle dans l'automatisation des discussions d'assistance sur plusieurs plateformes grâce à son assistance multilingue avancée basée sur l'IA, qui permet des interactions mondiales fluides.

Comparé aux autres chatbots IA traditionnels, Ada apprend en permanence des interactions, ce qui permet aux entreprises d'améliorer les réponses générées par l'IA, d'automatiser les résolutions et de réduire le volume de tickets au fil du temps.

Grâce à son générateur d'automatisation sans code, les entreprises peuvent créer des flux de travail auto-améliorants qui s'intègrent à Salesforce, Zendesk, Twilio et d'autres outils d'entreprise. Ada offre également un engagement client proactif, permettant aux marques d'interagir avec leurs clients avant que les problèmes ne s'aggravent.

Les meilleures fonctionnalités d'Ada

Automatisez les discussions d'assistance dans plus de 50 langues et traitez les demandes par messagerie, voix et e-mail

Créez et personnalisez des flux de travail IA grâce à un générateur d'automatisation sans code pour des interactions personnalisées et pertinentes

Améliorez la précision des chatbots au fil du temps grâce au coaching des agents IA et au suivi des performances

Intégrez facilement Salesforce, Zendesk, Twilio et d'autres outils d'entreprise

Limitations Ada

Nécessite des connaissances techniques pour générer des intentions complexes et gérer les espaces réservés ou les API

L'intégration avec Zendesk pourrait être améliorée pour un processus de mise en œuvre plus fluide

Tarification Ada

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Ada

G2 : 4,6/5,0 (plus de 150 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Ada ?

Un utilisateur G2 déclare :

Nous avons travaillé dur avec Ada pour atteindre un taux de rétention élevé, et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats.

🧠 Anecdote : GPT-2 a initialement été libellé « trop dangereux pour être commercialisé » en raison de préoccupations liées à la désinformation et à l'utilisation abusive de la génération de contenu. Avec les capacités croissantes de l'IA, une adoption responsable est essentielle : les entreprises doivent donner la priorité à la sécurité, à la conformité et à une utilisation éthique de l'IA.

4. Tidio (Idéal pour le chat en direct et l'automatisation basés sur l'IA)

via Tidio

Tidio est une plateforme de service client basée sur l'IA qui combine Lyro AI Agent, le chat en direct et l'automatisation pour traiter les demandes d'assistance, booster les conversions et améliorer l'expérience utilisateur.

Lyro AI Agent peut résoudre de manière autonome jusqu'à 70 % des questions des clients en temps réel sur plusieurs canaux et dans plusieurs langues, sans intervention d'un agent.

La capacité unique de Tidio à intégrer de manière transparente l'IA aux fonctionnalités de chat en direct et d'assistance garantit des réponses instantanées aux clients.

Les meilleures fonctionnalités de Tidio

Automatisez 70 % des demandes des clients avec Lyro AI Agent, réduisant ainsi la charge de travail des agents

Engagez les visiteurs en temps réel grâce au chat en direct et aux recommandations basées sur l'IA

Personnalisez les interactions avec vos clients grâce à des flux d'automatisation prédéfinis pour les équipes commerciales et le service client

Connectez-vous à Shopify, WordPress, HubSpot et plus de 100 intégrations pour un flux de travail unifié

Limitations de Tidio

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs, ce qui limite l'accessibilité pour les petites entreprises

Tarifs Tidio

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Croissance : à partir de 59 $/mois par utilisateur

Plus : À partir de 749 $/mois par utilisateur

Premium : À partir de 2 999 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tidio

G2 : 4,7/5,0 (plus de 1 620 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 460 avis)

➡️ En savoir plus : Comment intégrer l'IA à votre site web

5. Drift (Idéal pour le marketing conversationnel alimenté par l'IA et la génération de prospects)

via Drift

Drift est une plateforme d'IA conversationnelle conçue pour engager les visiteurs d'un site web, qualifier les prospects et accélérer les ventes.

Contrairement aux chatbots traditionnels, l'IA de Drift personnalise les discussions en temps réel, permettant ainsi aux entreprises d'entrer en contact avec des acheteurs très motivés et de les guider de manière transparente tout au long du funnel.

Grâce à ses agents de chat basés sur l'IA, Drift répond automatiquement aux demandes des visiteurs, planifie des réunions et dirige les prospects vers le bon commercial, réduisant ainsi les frictions dans le parcours d'achat.

De plus, sa fonctionnalité de désanonymisation des visiteurs du site aide les entreprises à identifier et à suivre les prospects, permettant ainsi un ciblage basé sur les données.

Meilleures fonctionnalités de Drift

Engagez les visiteurs les plus intéressés par votre site web grâce à des discussions en temps réel basées sur l'IA

Identifiez et suivez automatiquement les visiteurs anonymes pour mieux cibler vos prospects

Convertissez plus de prospects grâce à des chatbots alimentés par l'IA qui planifient instantanément des réunions

Intégrez-les facilement à vos plateformes CRM et commerciales pour un transfert fluide des prospects

Limitations de Drift

Courbe d'apprentissage abrupte en raison du large intervalle de fonctionnalités et des options de personnalisation complexes

Certaines intégrations nécessitent un dépannage supplémentaire, ce qui affecte l'efficacité du flux de travail

Tarification Drift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Drift

G2 : 4,4/5,0 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drift ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'ai utilisé Drift dans deux environnements de travail différents, et les deux ont été faciles d'accès. Cela permet aux prospects de nous contacter pour toute question et de prendre rendez-vous lorsque nous ne sommes pas disponibles. Drift dispose également d'une fonctionnalité qui nous permet d'afficher les entreprises qui ont utilisé nos sites Web et ce qu'elles ont consulté, ce qui nous permet de cibler ces entreprises avec un message spécifique.

💡 Conseil de pro : Contrairement aux FAQ statiques, les bases de connaissances alimentées par l'IA apprennent et se mettent à jour en permanence. Les entreprises qui intègrent des solutions en libre-service basées sur l'IA peuvent considérablement améliorer la satisfaction des utilisateurs et réduire les temps d'attente.

6. Botpress (idéal pour les développeurs qui créent des chatbots alimentés par l'IA avec une personnalisation poussée)

via Botpress

Botpress est une puissante plateforme d'agents IA conçue pour les développeurs qui souhaitent créer des chatbots hautement personnalisables, alimentés par les derniers LLM, tels que OpenAI, Anthropic et Fireworks AI.

De plus, il offre un accès API à une interface utilisateur fluide, des outils d'automatisation et des intégrations en temps réel pour créer des agents IA prêts à l'emploi et adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Grâce à son studio de création visuelle, les développeurs peuvent importer des bases de connaissances personnalisées, synchroniser des systèmes tiers et déployer des agents IA sur plusieurs canaux, tels que WhatsApp et Telegram.

Meilleures fonctionnalités de Botpress

Créez des chatbots IA sans code et avec peu de code pour une automatisation et des flux de travail personnalisés

Intégrez de manière transparente des agents IA à WhatsApp, Telegram, Slack et aux plateformes CRM

Importez des bases de connaissances personnalisées à partir de fichiers PDF, de sites Web et de bases de données pour obtenir des réponses contextuelles

Étendez les capacités des chatbots avec le SDK et l'API Botpress pour une personnalisation approfondie

Limitations de Botpress

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques, ce qui rend les implémentations avancées complexes

Le modèle de tarification peut s'avérer coûteux pour les entreprises qui traitent un volume élevé de messages ou qui ont besoin de fonctionnalités premium

Tarifs Botpress

Paiement à l'utilisation : 0 $/mois + coûts d'utilisation de l'IA

Plus : 79 $/mois par utilisateur

Équipe : 446 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Botpress

G2 : 4,6/5,0 (plus de 330 avis)

Capterra : 4,5/5,0 (plus de 40 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Chatbots ≠ IA conversationnelle. Si toutes les IA conversationnelles peuvent fonctionner comme des chatbots, tous les chatbots n'utilisent pas l'IA conversationnelle. Les chatbots suivent des règles scriptées, tandis que l'IA conversationnelle apprend, s'adapte et comprend le contexte pour fournir des interactions dynamiques et humaines.

7. Chatfuel (Idéal pour l'automatisation de WhatsApp et des réseaux sociaux grâce à l'IA)

via Chatfuel

Chatfuel est une plateforme de chatbot axée sur la réussite qui automatise les ventes, l'assistance client et l'engagement des utilisateurs. Avec Fuely IA, les entreprises peuvent répondre aux questions fréquentes, prendre des rendez-vous, traiter les prospects et traiter les commandes de manière transparente, le tout sans intervention humaine.

L'une des fonctionnalités phares de Chatfuel est son intégration officielle à l'API WhatsApp, qui permet aux entreprises d'utiliser un badge vert vérifié pour renforcer leur crédibilité.

La plateforme prend également en charge la récupération des paniers abandonnés, la vente incitative et les messages de réengagement, ce qui en fait une alternative solide à Chatbase pour les entreprises qui cherchent à automatiser les discussions sur WhatsApp, Facebook et Instagram.

Les meilleures fonctionnalités de Chatfuel

Automatisez les équipes commerciales, l'assistance et la réactivation avec les chatbots WhatsApp et Facebook Messenger

Renforcez la confiance de vos clients grâce au badge vert officiel de l'API WhatsApp pour les entreprises vérifiées

Intégrez Stripe, Shopify, Zapier et Google Sheets pour une automatisation transparente

Utilisez la récupération des paniers abandonnés alimentée par l'IA pour booster vos ventes et vos conversions

Limites de Chatfuel

Le modèle de tarification à mise à l'échelle automatique peut entraîner des augmentations de coûts inattendues à mesure que l'historique des discussions s'allonge

Tarifs Chatfuel

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : 300 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Chatfuel

G2 : 4,4/5,0 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,3/5,0 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chatfuel ?

Un utilisateur G2 déclare :

Chatfuel est une plateforme simple d'utilisation, même pour ceux qui n'ont aucune connaissance préalable en développement de chatbot. Elle est facile à utiliser, puissante et évolutive. Chatfuel dispose d'un large intervalle de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de créer des chatbots complexes.

💡 Conseil de pro : la façon dont vous posez une question à l'IA a un impact sur sa précision ! Les modèles d'IA tels que ChatGPT répondent mieux à des invites spécifiques, structurées et contextuelles qu'à des requêtes vagues. Plus vous donnez de détails, meilleure sera la réponse !

8. Landbot (Idéal pour la création de chatbots IA sans code avec automatisation avancée)

via Landbot

Landbot est un générateur de chatbot IA sans code conçu pour aider les entreprises à automatiser l'engagement client, la génération de prospects et les équipes commerciales sur WhatsApp, les sites web et Facebook Messenger.

Landbot offre une interface interactive de type glisser-déposer, contrairement aux autres plateformes de chatbot, permettant de créer des discussions semblables à celles entre humains sans expertise technique.

Grâce à son générateur de chatbot IA, les entreprises peuvent lancer en quelques minutes des assistants de prise de rendez-vous, des chatbots commerciaux et des bots d'assistance à la clientèle.

La plateforme prend également en charge les tests A/B, la segmentation avancée et les intégrations CRM, permettant ainsi aux entreprises d'optimiser les discussions avec leurs clients pour obtenir un taux de conversion plus élevé.

Les meilleures fonctionnalités de Landbot

Créez et utilisez des chatbots IA grâce à un générateur par glisser-déposer sans code pour le web, WhatsApp et Messenger

Automatisez la qualification des prospects, la prise de rendez-vous et le service client grâce à des bots alimentés par l'IA

Intégrez-les facilement à Slack, Google Sheets, Salesforce, Stripe et d'autres outils professionnels

Utilisez les tests A/B et la segmentation pour optimiser les performances et stimuler les conversions

Limitations de Landbot

La version gratuite comprend des fonctionnalités robustes, rendant les mises à niveau inutiles pour de nombreux utilisateurs

Tarifs Landbot

Sandbox : Free Forever

Starter : 45 $/mois par utilisateur

Pro : 220 $/mois par utilisateur

Business : À partir de 450 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Landbot

G2 : 4,7/5,0 (plus de 320 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 70 avis)

💡 Conseil de pro : les meilleures réponses IA commencent par de bonnes invites, de bonnes instructions ! Utilisez des modèles d'invites IA pour guider le ton, la profondeur et l'orientation de l'IA, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'améliorer la précision de la génération de contenu, de l'assistance client et des tâches d'automatisation.

9. IngestAI (Idéal pour l'analyse de données basée sur l'IA et le développement de stratégies commerciales)

via Ingest IA

IngestAI est une start-up innovante basée dans la Silicon Valley, spécialisée dans la stratégie de données, la conception de produits IA et le développement d'analyses de rentabilité. La plateforme se concentre sur l'exploitation des données comme avantage concurrentiel, en aidant les entreprises à analyser les tendances, à optimiser leurs performances et à mettre en œuvre une automatisation basée sur l'IA.

Soutenu par Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA et Plug and Play, IngestAI fournit aux entreprises des solutions d'IA sur mesure pour améliorer la prise de décision et maximiser les investissements dans l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'IngestAI

Développez des stratégies commerciales basées sur l'IA en fonction des tendances du marché et de la faisabilité technologique

Automatisez l'analyse prédictive, la détection des anomalies et l'optimisation des performances

Tirez parti d'une conception de produits IA de pointe pour transformer vos idées en applications concrètes

Accédez à un écosystème d'IA soutenu par la Silicon Valley avec l'assistance de Stanford, OpenAI et NVIDIA

Limitations d'IngestAI

Courbe d'apprentissage abrupte en raison des capacités étendues d'analyse des données de la plateforme

Tarifs IngestAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis IngestAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IngestAI ?

Un utilisateur G2 déclare :

La plateforme est incroyablement conviviale et simple d'utilisation. Elle permet de gagner du temps en automatisant l'analyse prédictive, la détection des anomalies et l'optimisation des performances.

💡 Conseil de pro : Les GPT personnalisés révolutionnent la gestion informatique et des services. Les entreprises peuvent désormais former des agents IA à l'aide de leur documentation et de leurs flux de travail. L'IA n'est plus seulement un outil générique, elle peut être un assistant intelligent adapté aux besoins de votre organisation.

10. Tars (Idéal pour l'automatisation de l'expérience client grâce à l'IA)

via Tars

Tars est une plateforme d'IA conversationnelle destinée aux entreprises, conçue pour automatiser les interactions avec les clients, optimiser la productivité des employés et réduire les coûts opérationnels.

Il est spécialisé dans la transformation de flux de travail complexes en discussions simples et intuitives, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui cherchent à remplacer leurs systèmes IVR et à optimiser la génération de prospects.

Avec une assistance pour l'automatisation multi-secteurs, Tars est utilisé par plus de 700 marques mondiales dans les secteurs de la finance, de la santé, de l'immobilier et du gouvernement. Les chatbots IA de la plateforme peuvent réduire la charge de travail de l'assistance client, augmenter les taux de conversion des prospects et traiter des requêtes complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Tars

Automatisez l'assistance client, les équipes commerciales et les flux de travail RH à l'aide de chatbots alimentés par l'IA

Remplacez les systèmes IVR traditionnels par des discussions semblables à celles entre humains pour des résolutions plus rapides

Intégrations transparentes avec Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp et bien plus encore

Analyses avancées et suivi des performances des chatbots pour une prise de décision basée sur les données

Limitations de Tars

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports doivent être améliorées pour s'aligner sur les processus personnalisés de l'entreprise

Assistance limitée le week-end, ce qui peut entraîner des retards dans la résolution des problèmes urgents liés aux chatbots

Tarifs Tars

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Tars

G2 : 4,6/5,0 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 40 avis)

11. Fini AI (Idéal pour l'automatisation du service client multicanal basé sur l'IA)

via Fini IA

Fini AI est un agent d'assistance IA de niveau entreprise conçu pour résoudre jusqu'à 70 % des requêtes des clients, prendre des mesures intelligentes et assurer une transition fluide vers des agents humains lorsque cela est nécessaire.

Il s'intègre facilement à Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack et Discord, ce qui en fait une solution puissante pour les entreprises qui souhaitent automatiser les interactions avec leurs clients sans perturber les flux de travail existants.

Avec un ton personnalisable, un déploiement multicanal et un apprentissage basé sur l'IA à partir des commentaires, Fini AI garantit aux entreprises une assistance client précise et contextuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Fini IA

Résolvez les requêtes des clients grâce à l'automatisation basée sur l'IA

Déploiement multicanal avec intégrations pour Zendesk, Slack, Discord et Intercom

Formation IA intelligente qui apprend et s'améliore en continu grâce aux commentaires

Transfert fluide vers un humain lorsque l'IA rencontre des sujets complexes ou préconfigurés

Limitations de Fini IA

Avis des utilisateurs limités, ce qui rend difficile la comparaison des performances réelles

Les fonctionnalités avancées de l'IA peuvent nécessiter une personnalisation au niveau de l'entreprise

Tarifs Fini IA

Starter : Gratuit

Croissance : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fini IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Modèles de service client pour organiser les opérations d'assistance

12. Manychat (idéal pour l'automatisation des discussions sur les réseaux sociaux via Instagram, WhatsApp et Messenger)

via ManyChat

Manychat est une plateforme d'automatisation du marketing par chat conçue pour aider les entreprises à accroître l'engagement des utilisateurs, à capturer des prospects et à stimuler les ventes sur Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger et TikTok.

Grâce à l'automatisation basée sur l'IA, les entreprises peuvent répondre automatiquement aux messages, commentaires et réponses aux stories, s'assurant ainsi de ne jamais manquer une opportunité commerciale ou une demande client.

Manychat est largement utilisé par les boutiques en ligne, les agences et les influenceurs pour rationaliser la messagerie sur les réseaux sociaux sans avoir à intervenir manuellement en permanence.

Les meilleures fonctionnalités de Manychat

Automatisez les réponses sur Instagram, WhatsApp et Messenger pour un engagement 24h/24, 7j/7

Gérez l'automatisation du chat alimenté par l'IA grâce à la reconnaissance des intentions et à l'optimisation des réponses

Utilisez des outils de génération de prospects tels que les réponses automatiques, les commentaires vers DM et les séquences automatisées

Intégrez Stripe, Zapier, Google Sheets et HubSpot pour synchroniser vos données

Limitations de Manychat

Les problèmes d'automatisation peuvent entraîner l'échec des messages, ce qui frustre les utilisateurs

Manque d'assistance aux clients, de nombreux utilisateurs signalant des réponses lentes ou inexistantes

Tarifs Manychat

Forfait Free

Forfait Pro : 15 $/mois par utilisateur

Forfait Elite : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Manychat

G2 : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Manychat ?

Un utilisateur G2 déclare :

J'utilise ManyChat depuis quatre ans, et cela a été fantastique pour mon entreprise. Cela me permet de développer ma présence en ligne, de communiquer avec des prospects et de créer facilement notre liste d'e-mails. La plateforme est conviviale et offre des options de personnalisation impressionnantes pour les chatbots.

💡 Conseil de pro : l'IA n'est pas là pour remplacer les emplois, mais pour éliminer les tâches fastidieuses ! Les entreprises qui intègrent l'IA sur le lieu de travail pour automatiser les tâches répétitives, rationaliser la communication et améliorer la prise de décision constatent une augmentation significative de leur productivité et de leur efficacité.

13. Yuma AI (Idéal pour l'automatisation du service client dans le domaine du commerce électronique grâce à l'IA)

via Yuma IA

Yuma IA est spécialisée dans l'automatisation du service client pour les marques de commerce électronique. Elle offre des taux d'automatisation élevés tout en maintenant précision, cohérence et efficacité.

Grâce à ses connaissances pré-entraînées en matière de commerce électronique, Yuma IA comprend rapidement les demandes des clients relatives aux commandes, aux abonnements, aux remboursements et aux avis, ce qui lui permet de fournir des réponses rapides et précises.

Contrairement aux chatbots IA traditionnels, la fonctionnalité Auto-Pilot reproduit les actions d'un agent humain, ce qui signifie qu'elle répond et traite de manière autonome les demandes des clients, telles que la modification en cours des commandes et la gestion des abonnements.

La fonctionnalité d'exécution de la logique métier garantit que les réponses sont conformes aux politiques et au ton de la marque, ce qui les rend naturelles et spécifiques à la marque.

Les meilleures fonctionnalités de Yuma IA

Automatisez jusqu'à 49 % des demandes clients en seulement deux mois grâce à la gestion des tickets basée sur l'IA

Exécutez la logique métier grâce à l'IA, en veillant à ce que les réponses des clients correspondent au ton et aux politiques de la marque

Traitez de manière autonome les modifications en cours des commandes, les remboursements et la gestion des abonnements sans intervention humaine

Intégrez-les facilement à Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo et d'autres outils d'IA pour le service client

Limitations de Yuma IA

L'IA peut parfois halluciner ou générer des réponses incorrectes, nécessitant une vérification humaine

Les avis clients sont limités, ce qui rend difficile l'évaluation des performances à long terme

Tarifs Yuma IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Yuma IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA centrée sur l'humain au travail : le guide ultime

Si vous êtes toujours à la recherche de la plateforme de chatbot IA idéale, voici quelques outils supplémentaires qui pourraient répondre à vos besoins :

: Une plateforme de chatbot IA de niveau entreprise, idéale pour les entreprises à la recherche d'assistants virtuels avancés Kore.ai: Une plateforme de chatbot IA de niveau entreprise, idéale pour les entreprises à la recherche d'assistants virtuels avancés

IBM Watson Assistant: Un chatbot puissant basé sur l'IA avec NLP et intégrations transparentes Un chatbot puissant basé sur l'IA avec NLP et intégrations transparentes

Rasa: Un framework de chatbot open source qui permet aux développeurs de créer des assistants IA hautement personnalisables Un framework de chatbot open source qui permet aux développeurs de créer des assistants IA hautement personnalisables

Haptik: Une plateforme d'IA conversationnelle avec de solides cas d'utilisation dans les secteurs du commerce électronique, des télécommunications et de la banque Une plateforme d'IA conversationnelle avec de solides cas d'utilisation dans les secteurs du commerce électronique, des télécommunications et de la banque

Commencez à automatiser avec ClickUp

Si vous vous fiez à des bots basiques comme Chatbase, vous passez à côté d'une véritable opportunité de transformer les discussions en actions. ClickUp Chat relie chaque interaction client directement à des tâches, des projets et des flux de travail, rendant ainsi votre assistance plus intelligente et plus rapide.

Au lieu de discussions isolées, ClickUp relie les discussions à des résultats concrets : création automatique de tickets d'assistance, attribution de tâches et mise à jour des flux de travail en temps réel. Les agents obtiennent instantanément des résumés alimentés par l'IA, des suggestions d'étapes suivantes et un suivi facile des tickets, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Grâce à des intégrations approfondies avec des plateformes telles que Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot et Salesforce, ClickUp Chat regroupe toutes vos discussions et opérations clients dans un seul système. Fini les discussions éparpillées. Fini les tickets perdus.

Si vous êtes prêt pour un service client qui fait réellement avancer le travail, ClickUp Chat est clairement la solution qu'il vous faut.

👉 Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp et transformez votre chatbot IA !