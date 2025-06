les 10 meilleures alternatives à Peoplebox IA pour la gestion des performances

Peoplebox IA est un choix populaire parmi les équipes RH et les dirigeants qui cherchent à simplifier le suivi des objectifs et la gestion des performances des employés.

Mais si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous recherchiez quelque chose de différent : un outil facile à utiliser par votre équipe dès le premier jour, qui s'intègre facilement à votre logiciel RH existant ou qui vous permet de personnaliser les OKR et les processus d'évaluation des performances.

Le choix de la bonne plateforme de gestion des performances a une incidence directe sur l'engagement et la productivité de votre équipe.

C'est pourquoi nous avons sélectionné les 10 meilleures alternatives à Peoplebox IA pour vous aider à définir des objectifs clairs, à suivre facilement les performances et à booster la productivité de vos équipes.

Plongez-vous dans notre sélection et trouvez la solution idéale pour votre équipe.

Qu'est-ce que Peoplebox IA ?

Peoplebox IA est une plateforme logicielle de gestion des performances conçue pour simplifier la manière dont les équipes définissent, suivent et atteignent leurs objectifs. Elle est conçue autour d'objectifs et de résultats clés (OKR), ce qui permet aux responsables RH et aux managers de voir plus facilement et en temps réel la progression de leurs équipes.

Voici les fonctionnalités qui distinguent Peoplebox IA :

Des check-ins automatisés, qui recueillent en continu des commentaires et des mises à jour sans suivi manuel

Tableaux de bord de définition des objectifs qui montrent comment les objectifs de chaque membre de l'équipe sont liés aux priorités globales de l'entreprise

Intégration avec des outils tels que Slack, Microsoft Teams, Jira et Google Workspace, afin que les managers et les employés puissent suivre la progression directement depuis leur flux de travail quotidien

Capacités d'IA permettant d'identifier de manière proactive les problèmes ou risques potentiels dans les données de performance et la réalisation des objectifs afin que les managers puissent prendre des mesures rapides et maintenir les objectifs sur la bonne voie

Limites de Peoplebox IA

Bien que Peoplebox IA offre de solides fonctionnalités de gestion des performances, il présente certaines limites, notamment une personnalisation limitée.

Configuration complexe des objectifs : La configuration d'objectifs numériques ou imbriqués peut prêter à confusion, les utilisateurs ne sachant souvent pas comment définir les cibles ou les mesures

Modification difficile des objectifs : La modification des résultats clés et des sous-résultats clés n'est pas intuitive

Interface utilisateur obsolète : l'interface semble lente et encombrée, avec plusieurs boutons « Créer un objectif » et des chemins de navigation peu clairs entre les différentes sections

Lacunes dans le flux de travail lors des évaluations : la plateforme ne guide pas les managers sur la séquence des tâches à accomplir lors des entretiens individuels et des évaluations des talents, ce qui rend difficile la hiérarchisation des actions

Intégrations limitées : les intégrations avec des outils externes tels que Slack et Microsoft Teams sont disponibles mais peuvent être incohérentes, nécessitant parfois un suivi manuel

Rapports et automatisation de base : Les options de rapports sont rigides, avec une capacité limitée à personnaliser les champs, automatiser la collecte de données ou générer des informations détaillées

Pas d'application mobile : les utilisateurs ne peuvent pas effectuer de check-ins ni mettre à jour leur progression depuis un appareil mobile, ce qui limite la flexibilité pour le télétravail ou les mises à jour rapides

Notifications envahissantes : le système de notifications manque de personnalisation, ce qui entraîne des alertes répétées et des distractions inutiles

Si ces défis vous semblent familiers, la bonne nouvelle est qu'il existe d'autres plateformes mieux adaptées à vos besoins. Jetons un coup d'œil à certaines des meilleures alternatives à Peoplebox IA.

Les alternatives à PeopleBox IA en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp ClickUp Objectifs, ClickUp Brain, modèles OKR, intégrations d'outils RH, et plus encore Suivi des objectifs et collaboration d'équipe tout-en-un Version de base gratuite Lattice Évaluations de performance, OKR, sondages d'engagement, plans de croissance et analyse des données RH Gestion intégrée des performances et de l'engagement des employés À partir de 11 $/place par mois Leapsome Évaluations de performance, OKR, parcours d'apprentissage, sondages et informations Gestion des performances axée sur le développement Tarification personnalisée 15Five Check-ins hebdomadaires, modèles de réunions individuelles, feedback, reconnaissance et formation des managers Feedback continu et individuel sur les performances À partir de 4 $ par utilisateur et par mois WorkBoard Tableau de bord OKR, points hebdomadaires et planification stratégique Gestion des OKR au niveau de l'entreprise Tarification personnalisée Betterworks Suivi des objectifs, CFR, évaluations, tableaux de bord et intégrations HRIS Gestion agile des performances Tarification personnalisée PerformYard Cycles de révision personnalisés, feedback continu et alignement des objectifs Processus d'évaluation des performances personnalisés À partir de 5 $ par utilisateur et par mois Culture Amp Sondages sur l'engagement, évaluations des performances, plans de développement et rapports comparatifs Feedback des employés et culture d'entreprise Tarification personnalisée BambooHR Dossiers des employés, évaluations des performances, suivi des congés et rapports RH Gestion des ressources humaines et suivi des employés Tarification personnalisée Gusto Outils d'automatisation de la paie, de gestion des avantages sociaux, d'intégration et d'évaluation des performances Gestion des ressources humaines et de la paie pour les petites entreprises Tarification personnalisée

La meilleure alternative à PeopleBox IA à utiliser

1. ClickUp (Idéal pour le suivi des objectifs et la collaboration en équipe tout-en-un)

Essayez ClickUp pour les équipes RH Essayez ClickUp pour une gestion des performances et un suivi des objectifs tout-en-un

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui aide les équipes à gérer les tâches, suivre les objectifs et améliorer la collaboration en un seul endroit. Elle permet aux utilisateurs de définir des objectifs mesurables, de suivre les progrès en temps réel et de mettre à jour automatiquement les objectifs en fonction de l'achèvement des tâches.

Avec ClickUp Goals, les équipes peuvent décomposer les objectifs de l'entreprise en objectifs plus petits, les attribuer à des individus et suivre les performances des employés par rapport aux délais. Les utilisateurs peuvent également automatiser la création d'objectifs avec ClickUp Brain, un assistant IA qui génère des OKR basés sur les tâches et les activités existantes dans l'environnement de travail.

Utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, pour rédiger des OKR et surveiller les performances

ClickUp s'intègre aux outils RH populaires et fournit des modèles pour rationaliser le processus de gestion des performances. Ses modèles OKR, en particulier, aident les équipes à structurer et à aligner facilement leurs objectifs. Si vous cherchez de l'inspiration pour configurer les vôtres, ces exemples d'OKR peuvent vous donner un point de départ clair.

Par exemple, le modèle ClickUp OKRs vous permet de configurer et de suivre les OKR de manière structurée et simple. Vous pouvez l'utiliser pour élaborer une approche structurée de la configuration et du suivi des OKR au sein des équipes, afin que tout le monde reste aligné sur les objectifs de l'entreprise.

Obtenez un modèle gratuit Surveillez les performances et suivez la progression grâce au modèle OKR de ClickUp

Les équipes RH peuvent rationaliser les évaluations des employés grâce à des modèles prêts à l'emploi qui regroupent les commentaires, les évaluations et les plans de développement en un seul endroit, comme le modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Évaluez, documentez et planifiez où que vous soyez grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Avec ClickUp Dashboards, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser en temps réel les indicateurs de performance, la charge de travail de l'équipe et la progression des OKR. Ces rapports aident les équipes RH à surveiller les cycles de feedback, à vérifier l'avancement des tâches et à aligner les objectifs en un coup d'œil, sans changer d'onglet ni d'outil.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Objectifs : définissez des objectifs mesurables, divisez-les en cibles, attribuez-les à des propriétaires et suivez automatiquement leur progression en fonction de l'achèvement des tâches.

ClickUp Brain : Utilisez l'IA pour générer automatiquement des OKR à partir des activités de votre environnement de travail, ce qui permet aux équipes de gagner du temps et de maintenir la cohérence dans la définition des objectifs

Intégrations : Connectez ClickUp à des outils tels que Slack, Microsoft Teams et Google Workspace pour mettre à jour les tâches et les objectifs sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent la plateforme trop complexe en raison du nombre de fonctionnalités

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les flux de travail personnalisables

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cet évaluateur G2 a apprécié le fait que ClickUp soit véritablement l'application qui offre tout pour le travail :

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui permet de tout organiser facilement.

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui permet de tout organiser facilement.

💡Conseil de pro : pour examiner de plus près la productivité et les flux de travail de vos employés, consultez le guide des logiciels de surveillance des employés

2. Lattice (Idéal pour intégrer plusieurs sources de feedback dans la gestion des performances)

via Lattice

Lattice est une plateforme de gestion des ressources humaines qui aide les organisations à gérer les évaluations de performances, les objectifs, les commentaires et l'engagement des employés en un seul endroit. Elle fournit aux managers et aux équipes RH les outils nécessaires pour aligner les objectifs individuels sur les priorités de l'entreprise, mettre en place des cycles d'évaluation structurés et soutenir la croissance des employés grâce à des plans de développement personnalisés.

Les équipes RH peuvent également recueillir des commentaires et mesurer l'engagement grâce à des sondages fondés sur des recherches, puis utiliser des analyses en temps réel pour transformer ces informations en actions concrètes. Lattice offre des flux de travail flexibles qui peuvent être personnalisés pour s'adapter à différentes structures et processus d'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Lattice

Évaluations des performances : commentaires personnels, entre pairs et de la hiérarchie dans des cycles d'évaluation personnalisables

Objectifs et OKR : Suivi clair et alignement des objectifs entre les équipes et l'organisation

Sondages sur l'engagement : modèles basés sur des recherches pour mesurer et améliorer l'engagement

Forfaits de croissance : Plans de développement structurés adaptés aux objectifs de carrière individuels

Analyse des données RH : informations en temps réel pour prendre de meilleures décisions

Limitations de Lattice

L'installation et la personnalisation peuvent prendre du temps, en particulier pour les flux de travail complexes

La navigation entre les modules peut sembler moins intuitive pour les utilisateurs novices

Tarification Lattice

Gestion des performances (comprend les évaluations, les entretiens individuels, les objectifs et les OKR) : 11 $/place/mois

Système d'information RH de base (comprend les dossiers des employés, l'intégration, les flux de travail) : 10 $/place/mois Modules complémentaires :

Engagement : +4 $/place/mois

Paie : +6 $/place/mois

Suivi du temps : + 2 $/place/mois

Évaluations et avis Lattice

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lattice ?

Voici ce qu'un critique G2 avait à dire à propos de Lattice :

Lattice a révolutionné notre approche de la gestion des performances, de l'évolution de carrière et du feedback continu.

Lattice a révolutionné notre approche de la gestion des performances, de l'évolution de carrière et du feedback continu.

3. Leapsome (idéal pour la gestion des performances axée sur le développement)

via Leapsome

Leapsome est une plateforme tout-en-un qui connecte la gestion des performances, l'engagement des employés et l'apprentissage. Elle est conçue pour aider les équipes à se développer grâce à un feedback structuré, un suivi clair des objectifs et des plans de développement personnalisés.

Leapsome permet aux entreprises d'effectuer des évaluations de performances, d'automatiser les cycles de feedback, de définir et de suivre les OKR, et de lancer des sondages sur l'engagement. Les managers et les équipes RH peuvent également créer des parcours d'apprentissage et les intégrer dans des plans de croissance, afin de garantir que les employés disposent des outils nécessaires pour développer leurs compétences et atteindre leurs objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Évaluations des performances : configurez facilement des évaluations individuelles, entre pairs et par les responsables à l'aide de modèles personnalisables. Vous pouvez également préparer vos employés à l'aide de quelques conseils pour les évaluations des performances afin qu'ils se sentent plus en confiance

Objectifs et OKR : Suivez les objectifs individuels, ceux de l'équipe et ceux de l'entreprise grâce à des mises à jour automatiques sur la progression.

Parcours d'apprentissage : créez des programmes de développement structurés directement liés aux objectifs de performance. Si vous prévoyez des plans de croissance personnalisés pour vos employés, ces modèles de plans de développement peuvent vous aider à démarrer facilement

Sondages sur l'engagement : lancez des sondages personnalisables pour mesurer la satisfaction, la motivation et le sentiment général des employés

Analyses et informations avancées : accédez à des tableaux de bord qui relient les données relatives aux performances, à l'engagement et à l'apprentissage

Limitations de Leapsome

Certains utilisateurs trouvent le nombre d'options de personnalisation trop important lors de l'installation initiale

Des retards mineurs peuvent survenir lors de la gestion de campagnes de sondages et de commentaires à grande échelle

Tarifs Leapsome

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Leapsome

G2 : 4,8/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leapsome ?

Voici ce qu'un critique G2 avait à dire à propos de Leapsome :

Il s'agit d'un logiciel convivial, facile d'accès, dont les supports pédagogiques sont bien équipés et faciles à télécharger et à noter.

Il s'agit d'un logiciel convivial, facile d'accès, dont le matériel pédagogique est bien équipé et facile à télécharger et à noter.

4. 15Five (Idéal pour un retour continu sur les performances individuelles)

15Five aide les organisations à renforcer l'engagement des employés et l'efficacité des managers en mettant l'accent sur le feedback continu et les discussions axées sur la croissance. Il combine des check-ins hebdomadaires, des modèles de réunion individuelle, des évaluations de performance et des sondages d'engagement pour aider les managers à soutenir la croissance des employés de manière continue.

via 15five

Avec 15Five, les managers peuvent suivre la progression vers les objectifs, recueillir des commentaires en temps réel, reconnaître les réalisations et fournir un accompagnement lorsque cela est nécessaire. La plateforme propose également un programme de formation dédié aux managers, appelé Manager Effectiveness, afin d'aider les dirigeants à renforcer leurs équipes.

15 meilleures fonctionnalités

Check-ins hebdomadaires : Facilitez les retours réguliers et les mises à jour de statut entre les employés et les managers. Encourager les employés à procéder à une auto-évaluation de leurs performances et à réfléchir à leur progression avant chaque check-in peut rendre les discussions plus constructives

Réunions individuelles : utilisez des modèles guidés pour structurer les discussions et suivre les éléments d'action

Évaluations des performances : Exécutez des cycles d'évaluation personnalisables avec les commentaires des responsables, des collègues et des auto-évaluations. Ces modèles d'évaluation des performances vous aident à démarrer plus rapidement et à rester organisé

Reconnaissance et feedback : Reconnaissez publiquement les réalisations de votre équipe et recueillez des commentaires en temps réel

Formation à l'efficacité des managers : Dotez vos managers d'outils et de programmes de coaching pour les aider à diriger plus efficacement

Limitations de 15Five

La configuration et la gestion de plusieurs cycles d'évaluation peuvent prendre du temps, en particulier pour les grandes équipes

Les fonctionnalités de rapports peuvent nécessiter une personnalisation pour répondre aux structures complexes des équipes

Tarifs 15Five

Forfait Engage : à partir de 4 $ par utilisateur et par mois

Forfait Perform : à partir de 8 $ par utilisateur et par mois

Plateforme complète : à partir de 14 $ par utilisateur et par mois

Modules complémentaires Focus et Transform disponibles moyennant un coût supplémentaire

15 évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 15Five ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire à propos de 15five :

Volonté d'écouter et de trouver une solution qui fonctionne pour nos employés. Les conseillers Exec sont fantastiques et valent chaque centime dépensé !

Volonté d'écouter et de trouver une solution qui fonctionne pour nos employés. Les conseillers Exec sont fantastiques et valent chaque centime dépensé !

5. WorkBoard (Idéal pour la gestion des OKR au niveau de l'entreprise)

via WorkBoard

Conçu pour aider les équipes d'entreprise, WorkBoard aide les organisations à s'aligner sur les priorités stratégiques et à suivre la progression grâce aux OKR.

La plateforme offre des tableaux de bord OKR dynamiques, des check-ins hebdomadaires automatisés et des analyses de progression pour garantir la transparence entre les équipes. WorkBoard comprend également des outils de planification stratégique, des fonctionnalités de gestion des réunions et une intégration avec des plateformes telles que Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce et Workday.

Avec ses programmes intégrés de coaching et de certification OKR, WorkBoard prend en charge à la fois l'exécution de la stratégie et l'autonomisation des équipes, ce qui en fait un outil idéal pour les entreprises en pleine évolution.

Meilleures fonctionnalités de WorkBoard

Gestion des OKR : créez et harmonisez les OKR entre les individus, les équipes et les services afin d'aligner les objectifs à l'échelle de l'entreprise

Tableaux de bord dynamiques : visualisez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord OKR mis à jour automatiquement

Point hebdomadaire : automatisez les mises à jour de statut et suivez l'alignement sans rapports manuels. Pour obtenir des conseils sur la manière de mener des discussions plus efficaces sur les objectifs, vous pouvez vous référer à ce guide sur les réunions OKR

Outils de planification stratégique : définissez, harmonisez et exécutez efficacement vos priorités stratégiques

Intégrations : Connectez-vous à Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira et Workday pour rationaliser vos flux de travail

Limites de WorkBoard

La plateforme peut sembler complexe lors de l'installation initiale pour les organisations qui découvrent les OKR

La personnalisation des affichages et des rapports peut nécessiter une configuration supplémentaire

Tarifs WorkBoard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis WorkBoard

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WorkBoard ?

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2:

WorkBoard nous fournit une plateforme cloud pour gérer notre programme d'exécution stratégique. Cela nous offre une évolutivité, une visibilité sur ce qui se passe réellement et une transparence en termes de suivi de la progression. La flexibilité peut parfois constituer un obstacle à l'adoption.

WorkBoard nous fournit une plateforme cloud pour gérer notre programme d'exécution stratégique. Cela nous offre une évolutivité, une visibilité sur ce qui se passe réellement et une transparence en termes de suivi de la progression. La flexibilité peut parfois constituer un obstacle à l'adoption.

6. Betterworks (Idéal pour la gestion agile des performances)

via Betterworks

Betterworks offre aux organisations un moyen structuré de définir, suivre et gérer des objectifs à grande échelle. Axée sur l'agilité, la plateforme aide les équipes à rester alignées grâce à des discussions continues sur les performances, la définition d'objectifs et des commentaires en temps réel.

Betterworks permet aux managers de relier les objectifs individuels à des objectifs commerciaux plus larges, de suivre la progression à l'aide de tableaux de bord visuels et d'ajuster les priorités si nécessaire. Il prend également en charge la gestion des performances grâce à des outils de check-in, de réunions individuelles et de cycles de feedback.

Les meilleures fonctionnalités de Betterworks

Gestion des objectifs : définissez et suivez les objectifs individuels, d'équipe et d'entreprise avec une visibilité en temps réel sur la progression

Discussions, commentaires et reconnaissance (CFR) : facilitez le coaching et la reconnaissance continus au sein des équipes

Évaluations des performances : organisez des cycles d'évaluation structurés et des sessions de calibrage pour aider vos employés à se développer. Si vous planifiez votre prochain cycle d'évaluation, ces exemples d'évaluations des performances peuvent vous donner des idées sur les éléments à inclure

Intégrations : Connectez-vous à Microsoft Teams, Slack, Workday et aux principales plateformes RHIS

Analyses et informations : accédez à des tableaux de bord et des rapports détaillés pour suivre la réalisation des objectifs et les niveaux d'engagement. Pour mesurer plus efficacement les performances, voici un guide des indicateurs de performance des employés que vous devriez suivre

Limitations de Betterworks

La configuration et la personnalisation des cadres d'objectifs peuvent prendre du temps pour les utilisateurs novices

Certains utilisateurs trouvent les options de rapports moins flexibles que celles d'autres plateformes d'entreprise

Tarifs Betterworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Betterworks

G2 : 4,2/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Betterworks ?

Voici ce que cet utilisateur G2 a dit à propos de Betterworks :

Expérience utilisateur et administrateur moderne, intuitive et hautement personnalisable.

Expérience utilisateur et administrateur moderne, intuitive et hautement personnalisable.

7. PerformYard (Idéal pour les processus d'évaluation des performances personnalisés)

via PerformYard

PerformYard offre aux organisations la flexibilité nécessaire pour concevoir des processus de gestion des performances adaptés à leur culture et à leur structure. Il prend en charge un large intervalle de formats d'évaluation, le feedback continu et le suivi des objectifs dans une plateforme simplifiée et facile à utiliser.

Les équipes peuvent réaliser des évaluations annuelles, des évaluations basées sur des projets ou des cycles de feedback continus sans être liées à un cadre rigide. PerformYard simplifie également la planification, le suivi et les rapports, aidant ainsi les équipes RH à gérer les flux de travail liés aux performances avec moins d'efforts manuels.

Meilleures fonctionnalités de PerformYard

Évaluations flexibles des performances : Personnalisez les cycles, les formats et les échéanciers des évaluations en fonction des besoins de l'entreprise

Feedback continu : fournissez un feedback en temps réel tout au long de l'année, indépendamment des évaluations formelles

Gestion des objectifs : définissez, suivez et alignez les objectifs individuels sur les objectifs généraux de l'entreprise

Flux de travail rationalisés : automatisez la planification, les rappels et les approbations pour gagner du temps

Intégrations : Connectez-vous à des systèmes RH essentiels tels que BambooHR, ADP et Paylocity

Limitations de PerformYard

La flexibilité de la plateforme peut nécessiter davantage d'efforts d'installation pour s'adapter à des processus spécifiques

Les options de personnalisation des rapports sont limitées par rapport à certaines solutions d'entreprise

Tarifs PerformYard

Gestion des performances : 5 à 10 $ par personne/mois (facturé annuellement)

Module complémentaire Engagement des employés : supplément de 1 à 3 $ par personne et par mois (lorsqu'il est acheté avec Performance)

Évaluations et avis PerformYard

G2 : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de PerformYard ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2 sur cet outil :

Une excellente plateforme avec beaucoup de potentiel. PerformYard nous a permis de passer d'une évaluation annuelle des employés désorganisée, imprévisible et inefficace à un processus de gestion des performances efficace et performant.

Une excellente plateforme avec beaucoup de potentiel. PerformYard nous a permis de passer d'une évaluation annuelle des employés désorganisée, imprévisible et inefficace à un processus de gestion des performances efficace et performant.

8. Culture Amp (Idéal pour les commentaires des employés et la culture d'entreprise)

via Culture Amp

Reconnue pour l'importance qu'elle accorde à l'expérience des employés, Culture Amp aide les organisations à recueillir des commentaires, à mesurer l'engagement et à renforcer la culture d'entreprise. Elle regroupe des sondages sur l'engagement, des évaluations de performance et des outils de développement sur une seule et même plateforme.

Culture Amp fournit des modèles de sondages fondés sur la recherche qui couvrent l'engagement, le bien-être, la diversité et l'inclusion. Les managers peuvent mener des évaluations de performance structurées et créer des plans de développement basés sur les commentaires recueillis. La plateforme propose également des rapports et des benchmarks prêts à l'emploi pour aider les équipes RH à comprendre les résultats et à hiérarchiser les actions.

Meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Sondages sur l'engagement des employés : lancez des sondages personnalisables et étayés par des recherches, avec des repères intégrés. Recueillez les commentaires des employés de manière structurée grâce aux modèles de formulaire de commentaires

Évaluations des performances : gérez des cycles d'évaluation structurés liés aux plans de développement et de croissance. Vous pouvez également explorer ces 360 questions d'évaluation pour concevoir un feedback multisource plus complet

Développement des employés : créez des plans de développement personnalisés à partir des commentaires et des informations recueillis

Rapports exploitables : accédez à des tableaux de bord faciles à lire et à des rapports comparatifs

Intégrations : Connectez-vous à Slack, Workday, BambooHR et d'autres outils RH

Limitations de Culture Amp

La personnalisation des sondages au-delà des modèles peut nécessiter un temps d'installation supplémentaire

Les rapports destinés aux grandes organisations peuvent sembler limités par rapport aux plateformes d'analyse spécialisées

Tarifs Culture Amp

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Culture Amp

G2 : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Culture Amp ?

Lisez ce que cet utilisateur G2 a à dire :

J'adore Culture Amp ! Des données excellentes et faciles à utiliser !

J'adore Culture Amp ! Des données excellentes et faciles à utiliser !

9. Bamboo HR (Idéal pour la gestion des ressources humaines et le suivi des employés)

via BambooHR

BambooHR aide les petites et moyennes entreprises à gérer les informations sur leurs employés, à suivre leurs performances et à rationaliser leurs processus RH. Il regroupe les fonctions RH essentielles telles que les dossiers des employés, le suivi des congés, la gestion des performances et les rapports dans une plateforme facile à utiliser.

Avec BambooHR, les équipes RH peuvent automatiser l'intégration, recueillir les commentaires des employés grâce à des évaluations de performance structurées et générer des informations grâce à des rapports prédéfinis. La plateforme est conçue pour être intuitive, ce qui réduit le besoin de formation ou d'installation complexe.

Meilleures fonctionnalités de BambooHR

Gestion des dossiers des employés : centralisez les informations, les documents et l'historique des employés en un seul endroit

Gestion des performances : effectuez des évaluations structurées et recueillez les commentaires des employés à l'aide de modèles personnalisables

Suivi des congés : gérez les demandes de congés, les approbations et les soldes grâce à des flux de travail intégrés

Intégration et recrutement : envoyez des lettres d'offre, achevez les tâches d'intégration et stockez les documents sous forme numérique. Définissez des attentes claires pour les nouvelles recrues en créant un forfait 30-60-90 jours

Rapports et analyses : Générez des rapports sur les données relatives à la main-d'œuvre, aux performances et aux tendances en matière de rotation du personnel

Intégrations : Connectez-vous à des logiciels de paie, des plateformes d'avantages sociaux, Slack, Microsoft Teams et d'autres outils RH

Limitations de BambooHR

Les fonctionnalités avancées de gestion des performances peuvent sembler limitées par rapport à des plateformes spécialisées

Les options de création de rapports personnalisés sont essentielles pour les grandes organisations aux besoins complexes

Tarifs BambooHR

Tarification personnalisée

Évaluations et avis BambooHR

G2 : 4,4/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bamboo HR ?

Lisez le commentaire de cet évaluateur G2:

Excellent logiciel pour vos besoins en matière de gestion des ressources humaines, mais très coûteux.

Excellent logiciel pour vos besoins en matière de gestion des ressources humaines, mais très coûteux.

10. Gusto (Idéal pour la gestion des ressources humaines et de la paie des petites entreprises)

via Gusto

Gusto combine la gestion de la paie, des avantages sociaux et des ressources humaines sur une seule plateforme, ce qui permet aux petites entreprises de soutenir plus facilement leurs équipes. Il offre un service complet de gestion de la paie, des avantages sociaux, du suivi du temps, de l'intégration et de la conformité dans un seul système.

Avec Gusto, les entreprises peuvent automatiser le traitement des paies, gérer les prestations de santé et rester en conformité avec les déclarations fiscales et la réglementation du travail. La plateforme fournit également des outils pour les évaluations de performances, les commentaires des employés et des informations sur les coûts de main-d'œuvre. Gusto s'intègre aux logiciels de comptabilité, aux outils de suivi du temps et aux plateformes de productivité afin de rationaliser les opérations quotidiennes.

Meilleures fonctionnalités de Gusto

Service complet de paie : Automatisez le traitement de la paie, la déclaration fiscale et les virements automatiques dans les 50 États américains

Avantages pour les employés : offrez des avantages en matière de santé, de soins dentaires, de soins ophtalmologiques et de retraite, faciles à installer et à gérer

Suivi du temps et gestion des congés : Suivez les heures, gérez les demandes de congés et synchronisez automatiquement les données avec la paie

Intégration et recrutement : Envoyez des lettres d'offre, achevez les tâches d'intégration et stockez les documents sous forme numérique

Intégrations : Connectez-vous à QuickBooks, Xero, Slack et d'autres outils RH et comptables

Limitations de Gusto

Les options de personnalisation pour la gestion des performances et le suivi des objectifs sont limitées par rapport aux grandes plateformes RH

Les fonctionnalités de gestion des avantages sociaux sont actuellement réservées aux entreprises basées aux États-Unis

Tarifs Gusto

C'est simple : à partir de 49 $/mois + 6 $/mois par personne

De plus : à partir de 80 $/mois + 12 $/mois par personne

Premium : à partir de 180 $/mois + 22 $/mois par personne

Tarification personnalisée pour les grandes équipes qui ont besoin d'une assistance supplémentaire

Évaluations et avis sur Gusto

G2 : 4,3/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gusto ?

Voici ce qu'en dit un critique G2:

Gestion simplifiée de la paie et des ressources humaines ! Nous avons deux entreprises configurées sur Gusto et c'est génial de pouvoir activer/désactiver les deux entreprises sans avoir à se connecter et se déconnecter du système.

Une solution simple et complète pour la paie et les RH ! Nous avons deux entreprises configurées sur Gusto et c'est génial de pouvoir activer/désactiver les deux entreprises sans avoir à se connecter et se déconnecter du système.

Trouvez la bonne alternative à Peoplebox IA pour votre équipe

Trouver la bonne plateforme de gestion des performances ne se résume pas à ses fonctionnalités ; cela affecte également grandement l'expérience utilisateur. Cela implique la facilité avec laquelle vos équipes peuvent définir des objectifs, suivre leur progression et rester alignées.

Si Peoplebox AI couvre les bases, certaines lacunes telles qu'une expérience de modification des objectifs complexe, une interface moins intuitive et une flexibilité limitée en matière de rapports peuvent ralentir les équipes et entraver les efforts visant à rationaliser la gestion des performances. C'est pourquoi explorer des alternatives telles que ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR et bien d'autres peut faire toute la différence.

Chaque outil apporte une approche légèrement différente de l'analyse des tendances de performance, en fonction des besoins de votre équipe, mais pour l'outil de gestion des performances ultime, votre recherche s'arrête avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour définir des objectifs de manière flexible, obtenir des informations plus approfondies sur l'engagement ou gérer facilement les évaluations et les commentaires.