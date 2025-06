Tableau de bord de la chaîne logistique : ce qu'il faut suivre et comment le créer

Il est essentiel que nous favorisions la numérisation des chaînes logistiques, car sans elle, il n'y aura pas de transparence, et sans transparence, il n'y aura pas de responsabilité.

De nos jours, la gestion d'une chaîne logistique n'est pas une tâche facile. Vous essayez constamment de répondre aux attentes toujours plus exigeantes des clients. À cela s'ajoute la pression immense liée à la réduction des coûts, à la rationalisation des flux de travail, à l'amélioration de l'efficacité et à la gestion des perturbations géopolitiques.

Pour ce faire, vous devez bénéficier d'une visibilité complète sur votre chaîne logistique. Cela signifie que tous les processus de la chaîne logistique doivent être transparents à 100 %. C'est là qu'intervient le tableau de bord de la chaîne logistique.

Un tableau de bord de la chaîne logistique bien conçu transforme des données complexes et dispersées en informations claires et exploitables. Au lieu de passer des heures à fouiller dans des feuilles de calcul pour vérifier les niveaux de stock ou rapprocher les rapports de performance des fournisseurs, vous pouvez utiliser le tableau de bord pour repérer les problèmes en temps réel et agir rapidement afin d'éviter les perturbations.

Dans cet article, nous vous présenterons les éléments indispensables d'un tableau de bord de la chaîne logistique, les indicateurs clés de performance (KPI) importants et la manière de créer un tableau de bord adapté à votre équipe.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord de la chaîne logistique ?

Un tableau de bord de la chaîne logistique est un outil visuel centralisé qui affiche en temps réel les données et les indicateurs de performance clés tout au long de la chaîne logistique, de l'approvisionnement et des stocks à la production, la logistique et la livraison. Il rassemble les données dispersées dans les différents systèmes existants, tels que votre système de planification des ressources d'entreprise, votre système de gestion des entrepôts, votre système de gestion des transports et vos portails fournisseurs, et les transforme en informations exploitables en temps réel.

Le tableau de bord vous aide à détecter rapidement les problèmes, à surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) importants et à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, que vous gériez les retards, équilibriez les stocks ou répondiez à un pic de demande de dernière minute.

Créez des tableaux de bord de la chaîne logistique dans ClickUp

Pourquoi utiliser un tableau de bord de la chaîne logistique ?

En tant que responsable des opérations ou professionnel de la logistique, vous avez besoin de données proactives pour planifier votre stratégie. Vous devez donc disposer d'informations en temps réel sur l'ensemble de la chaîne logistique, des niveaux de stock aux coûts de transport, en passant par les performances des fournisseurs et les taux de livraison dans les délais.

Voici pourquoi vous avez besoin d'un tableau de bord de la chaîne logistique :

Décisions basées sur les données : Extrait les données des outils d'inventaire, des systèmes WMS, TMS, ERP, de gestion des commandes et des plateformes des fournisseurs, puis les transforme en informations exploitables pour la prise de décision. Grâce à ces données, vous pouvez identifier les tendances

Efficacité et gain de temps : automatise le processus de rapports afin que vous n'ayez plus à extraire manuellement les données de systèmes cloisonnés

Collaboration améliorée : centralise les données et aligne les équipes chargées des achats, de la logistique et des opérations sur des objectifs et des priorités communs

Suivi des performances : suivez les indicateurs clés de la chaîne logistique, tels que la précision des commandes, le taux d'exécution, la planification des stocks et le taux de rotation, afin d'optimiser les performances et d'améliorer l'efficacité

Réduction des risques : offre une connaissance de la situation en cas d'évènements météorologiques, de pénuries de main-d'œuvre et de fluctuations de la demande afin que vos processus restent agiles et s'adaptent rapidement

Indicateurs clés à suivre dans un tableau de bord de la chaîne logistique

Lorsque vous concevez un tableau de bord de la chaîne logistique, voici les indicateurs les plus importants à inclure :

Indicateur Ce que cela signifie Pourquoi est-ce important ? Taux de rotation des stocks Indique la fréquence à laquelle les stocks sont vendus et remplacés au cours d'une période donnée Contribue à optimiser les niveaux de stock, à éviter les excédents et à réduire les coûts de stockage Taux de traitement des commandes Pourcentage de commandes livrées dans les délais et dans leur intégralité, par rapport au nombre total de commandes Impact direct sur la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle Livraison dans les délais (OTD) Pourcentage de commandes livrées à la date promise Garantit que les attentes des clients sont satisfaites et que les retards sont réduits au minimum Délai de production Le temps total nécessaire entre le moment où une commande est passée auprès d'un fournisseur et celui où les biens ou services sont reçus Des délais de production plus courts permettent de réduire les ruptures de stock et d'améliorer la planification des stocks Performance des fournisseurs Suivez la capacité des fournisseurs à répondre aux attentes en matière de qualité, de coût et de livraison Identifier les fournisseurs performants et ceux qui le sont moins permet de prendre de meilleures décisions en matière d'approvisionnement et contribue à gérer les risques Coûts de transport La somme totale des coûts d'expédition et de carburant, de main-d'œuvre et d'emballage Contribue à optimiser la logistique, à réduire le gaspillage et à identifier les opportunités de stratégies de réduction des coûts

Types de tableaux de bord de la chaîne logistique

Examinons quelques exemples de tableaux de bord de la chaîne logistique.

1. Tableau de bord opérationnel de la chaîne logistique

Ce tableau de bord de la chaîne logistique vous aide à suivre les mouvements quotidiens des marchandises et garantit que vos opérations respectent les accords de niveau de service, améliorant ainsi les performances de la chaîne logistique.

👤 Utilisé par : responsables de la chaîne logistique, directeurs d'usine, superviseurs de centres de distribution

🛠️ Outils couramment utilisés : tableaux de bord ClickUp, Zoho Analytics

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Durée du cycle de commande : Temps total entre le moment où un client passe une commande et celui où il la reçoit, y compris le traitement de la commande, la préparation, l'emballage, l'expédition et la livraison

Taux de rotation des stocks : Nombre de fois où les stocks sont vendus et remplacés au cours d'une période donnée

Taux de satisfaction : Pourcentage de la demande des clients satisfait grâce à la disponibilité immédiate des stocks, sans commandes en attente ni retards

2. Tableau de bord de gestion des stocks

Un tableau de bord complet de gestion des stocks pour gérer le flux des stocks sur plusieurs emplacements ou canaux de stockage.

👤 Utilisé par : Planificateurs des stocks, responsables d'entrepôt

🛠️ Outils couramment utilisés : NetSuite, Cin7

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Fréquence des ruptures de stock : nombre de fois où un élément est en rupture de stock au cours d'une période donnée

Valeur des stocks morts : valeur totale des éléments de l'inventaire qui n'ont pas été vendus ou utilisés pendant une période significative

Ratio de rotation des stocks : nombre de fois où les stocks sont vendus et remplacés au cours d'une période donnée

3. Tableau de bord logistique

Ce tableau de bord se concentre sur le suivi des expéditions, la livraison du dernier kilomètre et le contrôle des coûts de transport. Il garantit que les marchandises sont acheminées efficacement d'un point A à un point B et permet aux équipes logistiques de modifier les itinéraires ou de signaler les retards de manière proactive.

👤 Utilisé par : coordinateurs logistiques, responsables des transports

🛠️ Outils couramment utilisés : ShipBob, FreightPOP

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Coût de transport par unité : Coût total du transport divisé par le nombre d'unités expédiées

Performance des transporteurs : mesure du degré de satisfaction des attentes en matière de service des transporteurs tiers, notamment en termes de respect des délais et de condition des marchandises

Stock en transit : valeur ou quantité des marchandises qui ont été expédiées mais qui ne sont pas encore arrivées à destination

4. Tableau de bord des performances des fournisseurs

Vous pouvez utiliser ce type de tableau de bord de la chaîne logistique pour surveiller et évaluer la fiabilité et la qualité des fournisseurs au fil du temps. Vos équipes logistiques peuvent évaluer les défis liés à l'approvisionnement, négocier de meilleures conditions et maintenir la conformité dans toutes les opérations d'approvisionnement à l'aide de ce tableau de bord.

👤 Utilisé par : responsables des achats, équipes chargées des relations avec les fournisseurs

🛠️ Outils couramment utilisés : Coupa, Jaggaer

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Taux de défauts fournisseurs : Pourcentage de matériaux ou de produits reçus des fournisseurs qui ne répondent pas aux normes de qualité

Délai de production cohérence : mesure la cohérence avec laquelle un fournisseur respecte les délais de livraison attendus ou convenus

Score de conformité contractuelle : suit le degré de respect par un fournisseur des conditions contractuelles convenues, telles que le prix, la livraison, la qualité, les niveaux de service, etc.

5. Tableau de bord des prévisions de la demande

Un tableau de bord de prévision de la demande prédit avec précision la demande des clients afin que vous puissiez planifier vos stocks, votre production et vos achats. Au lieu de se baser sur les chiffres de l'équipe commerciale de l'année dernière, ce tableau de bord utilise des données en temps réel et historiques (ventes, saisonnalité, promotions, tendances du marché, etc.) pour mettre en évidence les tendances, repérer les changements et modéliser la demande future.

👤 Utilisé par : les planificateurs de la demande, les équipes commerciales et les équipes de planification des opérations

🛠️ Outils couramment utilisés : Excel + intégration BI, SAS Forecasting

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Demande par rapport aux ventes réelles : Comparaison entre la demande prévisionnelle des clients et les ventes réelles enregistrées

Tendances saisonnières : modèles de ventes récurrents qui se produisent à des moments précis de l'année, comme les vacances, la rentrée scolaire et les pics estivaux

Volatilité historique des ventes : degré de fluctuation des données commerciales au fil du temps

6. Tableau de bord de gestion des risques

Un tableau de bord de gestion des risques vous offre une visibilité en temps réel sur les vulnérabilités de votre chaîne logistique, qu'il s'agisse des risques liés aux fournisseurs, des retards de transport, des menaces géopolitiques, des faillites de fournisseurs ou des lacunes en matière de conformité.

👤 Utilisé par : analystes des risques, responsables de la continuité des activités

🛠️ Outils couramment utilisés : Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Évènements perturbant la chaîne logistique : nombre d'évènements qui interrompent le flux normal des biens et des services dans la chaîne logistique (par exemple, catastrophes naturelles, grèves, cyberattaques, fermetures de fournisseurs)

Niveaux de stocks d'urgence : quantité supplémentaire de stocks explicitement conservée pour être utilisée en cas d'urgence ou de perturbation de la chaîne logistique

Matrice de probabilité d'impact : risques potentiels pour la chaîne logistique représentés sur une carte thermique en fonction de leur probabilité et de leurs conséquences (impact)

7. Tableau de bord financier de la chaîne logistique

Le tableau de bord de la chaîne logistique financière comble le fossé entre le mouvement physique des marchandises et le flux d'argent qui y est lié. Les équipes opérationnelles et financières l'utilisent pour obtenir une visibilité partagée en temps réel sur l'impact des activités de la chaîne logistique sur le fonds de roulement, les flux de trésorerie et la santé financière globale.

👤 Utilisé par : directeurs financiers, analystes de coûts

🛠️ Outils couramment utilisés : ClickUp, Tableau

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Coût unitaire : coût total engagé pour produire ou acquérir une unité de produit, y compris les matériaux, la main-d'œuvre, les frais généraux et la logistique

Coût de service : coût total de la prestation de services à un client ou pour une gamme de produits spécifique, en tenant compte de l'entreposage, du transport, du service client, des retours et des efforts administratifs

Fonds de roulement immobilisé dans les stocks : montant investi dans les stocks qui ne génère pas immédiatement de revenus

8. Tableau de bord de suivi des commandes

Un tableau de bord de suivi des commandes vous donne un aperçu complet du cycle de vie de vos commandes, de la création de la commande à l'expédition, en passant par la livraison et l'exécution finale.

Dans la gestion de la chaîne logistique, vous souhaitez disposer d'une vue unifiée de chaque étape du parcours de la commande. C'est exactement ce que vous offre ce tableau de bord de gestion de la chaîne logistique.

👤 Utilisé par : Responsables de la gestion des commandes

🛠️ Outils couramment utilisés : ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Principaux indicateurs clés de performance suivis :

Commandes par statut : une ventilation en temps réel de l'état d'avancement de chaque commande dans le processus de traitement

Délai moyen d'exécution : temps écoulé entre le moment où une commande est passée et celui où elle est expédiée

Taux de précision des commandes : pourcentage de commandes livrées exactement comme demandé (éléments, quantités et emballage corrects)

Comment créer un tableau de bord de la chaîne logistique

Étape 1 : Définissez vos objectifs et votre public

Définissez dès le départ si le tableau de bord est destiné à la supervision stratégique, au contrôle opérationnel ou à la gestion des exceptions, puis concevez-le en conséquence.

Par exemple, les responsables de la chaîne logistique ou les équipes financières ont besoin de résumés de haut niveau pour la planification stratégique, tandis que les responsables d'entrepôt et les coordinateurs logistiques ont besoin de tableaux de bord opérationnels pour les actions quotidiennes.

🎯 Les objectifs communs peuvent inclure : Suivi des indicateurs clés de performance : rotation des stocks, taux d'exécution des commandes

Identification des goulots d'étranglement : Retards de livraison, ruptures de stock

Amélioration de la prise de décision : Prévision de la demande, performance des fournisseurs

Ensuite, adaptez le niveau de détail et la visualisation aux besoins de votre public.

💼 Les parties prenantes de la chaîne logistique peuvent inclure : Équipe d'approvisionnement : suivez les performances et les délais de production des fournisseurs

Superviseurs d'entrepôt : concentrez-vous sur le débit, la productivité et l'emplacement des stocks

Coordinateurs logistiques : vous souhaitez obtenir des informations sur l'efficacité des transports et les retards de livraison ?

Utilisez les objectifs ClickUp pour aligner les indicateurs de votre tableau de bord sur vos objectifs stratégiques et suivre la progression en temps réel. Grâce aux cibles, vous pouvez associer des jalons et des indicateurs clés de performance spécifiques à chaque objectif et voir comment chaque donnée de votre tableau de bord contribue à un résultat commercial plus large.

Restez sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression dans ClickUp Objectifs

Utilisez des cibles numériques lorsque vous suivez la progression vers un objectif chiffré, tel que « Réduire le temps moyen de traitement des commandes à moins de 24 heures ». Les cibles de devise sont parfaites pour les objectifs liés aux coûts dans votre chaîne logistique. Lorsque vous souhaitez suivre des jalons binaires, tels que « Fonctionnalité de mise à jour des expéditions en temps réel activée – Oui/Non », passez aux cibles vrai/faux.

💡 Conseil de pro : utilisez les dossiers Objectifs dans ClickUp pour organiser vos objectifs selon les différents domaines du tableau de bord de la chaîne logistique, tels que les stocks, la logistique et les achats.

Étape 2 : Identifiez les sources de données pertinentes

Un tableau de bord de la chaîne logistique n'est efficace que dans la mesure où les données qu'il utilise sont fiables.

Commencez par identifier tous les systèmes et outils clés qui hébergent les données de la chaîne logistique au sein de votre organisation.

🖥️ Sources de données courantes à prendre en compte : Systèmes ERP : données essentielles sur la fabrication, les finances, les processus d'approvisionnement et les niveaux de stock

Logiciel de gestion des stocks : niveaux de stock, références, points de réapprovisionnement et mouvements d'entrepôt

Outils de gestion des commandes : données sur les commandes des clients, statut d'exécution, délais de livraison et retours

WMS : Données sur les expéditions entrantes, la précision des prélèvements, l'utilisation du stockage et les échéanciers d'expédition.

TMS : Performances des transporteurs, coûts d'expédition, suivi des livraisons, informations sur l'optimisation des itinéraires.

Portails fournisseurs ou systèmes SRM (gestion des relations fournisseurs) : délais de production, fiches d'évaluation des fournisseurs, conditions contractuelles, données de conformité.

Outils de planification ou de prévision de la demande : prévisions des ventes, modèles historiques de la demande, facteurs d'augmentation liés aux promotions.

Plateformes de service client (systèmes CRM) : Retours, réclamations et boucles de rétroaction qui mettent en évidence les problèmes liés à l'exécution ou à la livraison.

*à cette étape, vous devez documenter la propriété des données pour chaque source. Sachez qui en assure la maintenance, à quelle fréquence elles sont mises à jour et identifiez les lacunes connues. Cela vous évitera bien des maux de tête lors de l'intégration et de la validation du tableau de bord.

Étape 3 : Sélectionnez les bons indicateurs clés de performance

Chaque indicateur clé de performance que vous décidez d'ajouter au tableau de bord de la chaîne logistique doit répondre à une question cruciale pour l'entreprise. Il peut également signaler un risque opérationnel qui nécessite votre attention. Votre objectif final peut aller de l'amélioration de la vitesse d'exécution des commandes à la réduction des coûts de transport, en passant par le raccourcissement des délais de livraison ou la réduction des risques liés à votre chaîne logistique.

📈 Pour choisir les bons indicateurs clés de performance, commencez par vous poser les questions suivantes : Quelles décisions devons-nous prendre à l'aide de ce tableau de bord ?

Quels indicateurs reflètent la progression vers nos objectifs ?

Quelles sont les données disponibles, précises et fréquemment mises à jour ?

Le modèle KPI ClickUp est un cadre flexible et personnalisable conçu pour suivre les performances en matière d'approvisionnement, d'inventaire, de logistique et de livraison dans un espace centralisé.

Obtenez un modèle gratuit Suivez, gérez et évaluez sans effort les indicateurs de performance clés grâce au modèle KPI de ClickUp

Le modèle comprend une vue Tableau de progression qui affiche les OKR en fonction de leur état d'avancement. Grâce à une vue d'ensemble permettant d'identifier rapidement les OKR à risque, votre équipe peut élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation efficaces.

Il existe également la vue Échéancier, qui affiche chaque OKR dans un échéancier en fonction de ses dates de début et d'échéance, et met en évidence les services qui travaillent sur des OKR spécifiques au cours d'une période donnée.

Repérez les chevauchements, planifiez à l'avance et assurez que tout le monde respecte les échéances grâce à l'affichage Échéancier

🤝🏻 Rappel amical : Évitez la tentation de tout suivre. Un tableau de bord bien conçu doit se concentrer sur les quelques indicateurs les plus importants, adaptés aux besoins des utilisateurs du tableau de bord (cadres, managers ou équipes opérationnelles).

Étape 4 : Choisissez un outil de tableau de bord

La prochaine étape consiste à donner vie à vos analyses de la chaîne logistique sur un tableau de bord. N'oubliez pas que tous les outils de tableau de bord ne conviennent pas à la complexité de votre chaîne logistique ou à votre environnement de données.

Lorsque vous choisissez un outil de tableau de bord, tenez compte des aspects suivants :

Intégration des données : peut-il extraire facilement les données de votre ERP, WMS ou TMS sans téléchargement manuel ?

Mises à jour en temps réel : Le tableau de bord est-il actualisé suffisamment souvent pour faciliter la prise de décisions opérationnelles ?

Personnalisation par l'utilisateur : Les différentes parties prenantes (approvisionnement, logistique, finances) peuvent-elles créer des affichages adaptés à leurs besoins ?

Évolutivité : continuera-t-il de fonctionner lorsque vous ajouterez de nouveaux fournisseurs, références ou entrepôts ?

📊 Voici comment utiliser différents widgets pour rendre votre tableau de bord KPI à la fois pertinent et visuellement attrayant : Diagramme à barres/lignes : suivez la rotation des stocks, la durée du cycle des commandes ou les délais de production des fournisseurs sur plusieurs semaines ou mois

Barre de progression : suivez des objectifs tels que l'amélioration de la précision des livraisons ou la réalisation des cibles de production

Diagrammes circulaires : montrent la distribution des stocks entre différentes catégories de produits ou différents entrepôts

Les tableaux de bord de ClickUp offrent une variété de widgets pour suivre différents aspects des indicateurs clés de performance et des indicateurs de votre chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les données pour des périodes spécifiques et créer des vues personnalisées adaptées aux différents rôles au sein de votre équipe, tels que les responsables d'entrepôt ou les responsables des achats.

Étape 5 : Concevez une disposition claire

Lorsqu'un utilisateur ouvre le tableau de bord, son regard doit immédiatement se poser sur les informations les plus importantes, sans avoir à faire défiler la page ou à effectuer des recherches.

Comment faire ? Commencez par hiérarchiser les informations. Placez les indicateurs les plus critiques en haut du tableau de bord afin qu'ils soient immédiatement visibles. Les indicateurs secondaires ou complémentaires peuvent être regroupés plus bas ou derrière des vues Affichage détaillé.

Vous savez également que vos équipes chargées de la chaîne logistique ne sont pas toujours assises à un bureau. Vos responsables d'entrepôt, coordinateurs logistiques et équipes sur le terrain peuvent consulter les tableaux de bord sur des tablettes ou des téléphones pendant les opérations.

La disposition du tableau de bord doit être claire, lisible et facile à utiliser sur différents formats d'écran. Grâce à une conception réactive, tout le monde, quel que soit son emplacement, peut rapidement obtenir des informations pertinentes.

📌 Voici comment rendre votre tableau de bord facile à interpréter en un coup d'œil : Évitez l'encombrement : choisissez des indicateurs qui facilitent la prise de décision et n'incluez que les KPI essentiels au rôle de l'utilisateur

Regroupez les informations de manière logique : organisez les widgets ou les sections en blocs thématiques pour aider les utilisateurs à trouver plus rapidement ce dont ils ont besoin

Gardez une navigation intuitive : utilisez des libellés clairs pour chaque section ou widget, et des indicateurs de couleur pour mettre en évidence les exceptions

Utilisation de ClickUp pour les tableaux de bord de la chaîne logistique

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les responsables de la chaîne d'approvisionnement à planifier les calendriers d'approvisionnement, à suivre les expéditions, à optimiser les stocks, à collaborer avec les fournisseurs et à surveiller les indicateurs clés de performance dans un environnement de travail centralisé.

Examinons de plus près ses fonctionnalités robustes de gestion des tâches, de visualisation, d'automatisation et de collaboration pour votre tableau de bord de la chaîne logistique.

Tableaux de bord personnalisés avec widgets en temps réel

Les tableaux de bord dans ClickUp sont entièrement personnalisables. Ajoutez des widgets, organisez-les dans une disposition en grille ou plus ouverte, déplacez-les par glisser-déposer, redimensionnez-les et regroupez-les pour rassembler les KPI associés.

En plus des diagrammes à barres/lignes, des barres de progression et des diagrammes circulaires, vous disposez d'un widget « Liste des tâches » pour suivre qui fait quoi, ce qui est en retard et ce qui est déjà terminé. Le widget « Texte/Note » vous permet d'ajouter des mises à jour hebdomadaires, des explications rapides ou des notes sur tout pic de données inhabituel.

Suivez la progression et visualisez les jalons grâce aux widgets en temps réel dans les tableaux de bord ClickUp

Au fur et à mesure que les tâches sont mises à jour, les statuts changent. Les échéances se rapprochent. Les objectifs avancent.

Votre tableau de bord se met à jour instantanément, sans effort manuel. Vous n'avez pas besoin d'actualiser les pages ni de relancer les rapports. Vous disposez toujours d'un aperçu des données les plus récentes.

Suivi des stocks et de la logistique via les vues Liste ou Tableur

La vue Liste de ClickUp est comme une checklist numérique, idéale pour suivre les articles en rupture de stock, les commandes en retard ou les prochaines livraisons. Chaque tâche de votre liste représente un produit ou un lot, et vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour ajouter des informations spécifiques à votre flux de travail.

Présentez les données dans la vue Liste ClickUp pour suivre les tâches et les échéances

Une fois vos champs en place, la vue Tableur de ClickUp convertit votre liste en une mini-base de données pour votre équipe. Vous pouvez désormais trier par niveau de stock, regrouper par statut ou définir des filtres pour afficher uniquement les éléments en rupture de stock ou les expéditions entrantes.

Vous pouvez enregistrer les vues filtrées pour différents services, des opérations d'entrepôt et des finances à l'équipe d'approvisionnement.

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour gérer votre inventaire, définir les dépendances entre les tâches et suivre la progression

Les systèmes de gestion d'entrepôt peuvent rapidement devenir complexes. Vous devez suivre les niveaux de stock, définir les points de réapprovisionnement, traiter les commandes et gérer les communications avec les fournisseurs.

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez définir des déclencheurs, des actions « si/alors » et des conditions pour automatiser les tâches répétitives.

Par exemple, lorsqu'une nouvelle commande arrive, vous pouvez générer automatiquement une tâche qui capture tous les éléments essentiels : informations sur le client, quantités d'éléments, instructions d'expédition, etc.

Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives telles que les suivis, les rappels, les mises à jour des commandes et les réponses aux e-mails grâce aux automatisations ClickUp

Fonctionnalités de collaboration pour les équipes distribuées

Vos fournisseurs, vos équipes de transport et vos responsables des achats travaillent tous à partir d'emplacements différents. C'est là que toutes les équipes peuvent utiliser les fonctionnalités de collaboration de ClickUp pour s'assurer que tout se passe bien.

Vous pouvez facilement discuter des détails, attribuer des responsabilités, résoudre les problèmes et suivre les mises à jour dans le contexte de votre travail.

Vous avez besoin de collaborer sur des documents partagés ? ClickUp Docs permet à plusieurs personnes de modifier, commenter et travailler ensemble en temps réel. Vous pouvez même joindre des fichiers tels que des factures ou des confirmations de commande directement aux tâches et aux projets, afin que tout soit organisé au même endroit.

Étiquetez un collègue avec une mention @ pour vous assurer qu'il ne manque aucune mise à jour ou demande importante.

Et lorsque vous avez besoin de discussions plus rapides, ClickUp Chat vous permet de créer des salles spécifiques à chaque équipe. Elles prennent en charge les groupes interfonctionnels de la chaîne d'approvisionnement qui doivent rester connectés sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Gérez l'ensemble du flux de travail de votre chaîne logistique avec ClickUp

Essayer de gérer votre chaîne logistique sans tableau de bord clair signifie que vous passez constamment d'une feuille de calcul à l'autre, que vous attendez des mises à jour et que vous rassemblez des informations provenant d'e-mails, de réunions et d'outils déconnectés.

Grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp, vous pouvez regrouper tous vos indicateurs clés de la chaîne logistique dans une seule vue en temps réel. Les automatisations vous aident en déclenchant des tâches ou des alertes lorsque les stocks descendent en dessous d'un niveau défini ou qu'une expédition est en retard.

Vous souhaitez créer un tableau de bord qui accélère les mises à jour, les rapports et les décisions ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement.