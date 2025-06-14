20 modèles de plans d'études gratuits pour réussir vos études

Passer une nuit blanche avant un examen, oublier une date limite ou se précipiter pour préparer un cours la veille ? Des problèmes courants, n'est-ce pas ?

Le vrai problème est l'absence d'un système qui organise tout en un seul endroit : les devoirs, les objectifs, les échéanciers et les sessions d'étude.

Un plan d'étude adapté peut changer la donne.

Dans cet article, nous allons explorer 20 modèles de plans d'étude gratuits pour rendre la planification scolaire plus facile, plus intelligente et moins stressante. C'est parti ! 💪

Que sont les modèles de forfait d'études ?

Les modèles de forfait d'études sont des cadres prêts à l'emploi qui organisent ce qui doit être étudié, quand et comment le décomposer en objectifs quotidiens ou hebdomadaires.

Vous souhaitez maîtriser le contenu d'un semestre, vous préparer à une certification ou mettre en place une routine d'apprentissage reproductible ? Ces modèles transforment des tâches dispersées en un forfait clair et gérable.

Au lieu de perdre du temps à créer un emploi du temps à partir de zéro, ils offrent un système structuré pour mapper les sujets, définir des échéances et rester concentré.

Grâce à ces outils d'organisation destinés aux étudiants, le temps consacré aux études devient intentionnel plutôt que réactif. Chaque journée commence par un forfait pour la semaine à venir, et chaque sujet a un objectif.

20 modèles de forfait d'étude gratuits pour des routines d'étude efficaces

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, propose d'excellents modèles de plans d'étude pour vous aider à étudier plus intelligemment, à rester organisé et à franchir chaque jalon.

Découvrons quelques modèles proposés par l'application de productivité pour étudiants. 👀

1. Modèle ClickUp pour l'emploi du temps et l'étude du temps

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, gérez et optimisez vos cours avec le modèle ClickUp « Emploi du temps et étude du temps »

Planifier vos cours et votre temps d'étude ne doit pas nécessairement être stressant. Le modèle ClickUp Class Schedule & Time Study vous aide à mapper vos cours, à planifier des blocs d'étude et à rester à jour dans vos tâches scolaires.

Passez entre cinq affichages intelligents tels que Emploi du temps, Priorités et Année pour voir votre journée, votre semaine ou votre semestre en un coup d'œil.

Au lieu de fouiller dans vos notes et vos rappels éparpillés, planifiez vos cours à l'aide des champs personnalisés de ClickUp.

Utilisez Échéancier pour mapper le déroulement de chaque cours tout au long du semestre, Semestre pour regrouper les cours par trimestre pour une référence rapide, et Couleur de cours pour attribuer un code couleur aux matières pour une reconnaissance instantanée.

Grâce à cette installation, vous savez toujours ce qui vous attend et comment votre semaine est structurée.

📌 Idéal pour : Les étudiants qui doivent jongler entre les cours, les sessions d'étude, les devoirs et les examens. Parfait pour planifier chaque semestre, créer des routines d'étude quotidiennes, suivre les tâches et gérer la charge de travail.

2. Modèle de checklist pour la planification des études ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Divisez les tâches complexes en sous-tâches gérables grâce au modèle de checklist de planification pour étudiants ClickUp

La planification des études supérieures comporte de nombreux éléments, tels que les formulaires de candidature, les dates limites et la préparation aux tests. Il est facile de manquer une étape ou d'oublier une date.

Le modèle de checklist de planification pour étudiants ClickUp organise chaque étape du processus en actions claires et faciles à suivre.

Ajoutez des dates limites, liez des documents essentiels et utilisez des sous-tâches pour couvrir les petites étapes de chaque jalon important. Ainsi, vous pouvez suivre la progression en un seul endroit, ce qui vous permet d'ajuster plus facilement votre rythme ou de donner la priorité à ce qui compte le plus.

📌 Idéal pour : Les étudiants qui ont besoin d'un planificateur d'études simple et étape par étape pour gérer leurs tâches scolaires, préparer leurs examens et rester en tête de leur classe.

3. Modèle ClickUp pour étudiants

Obtenez un modèle gratuit Créez un système plus intelligent pour un apprentissage efficace avec le modèle ClickUp Student

Le modèle ClickUp pour étudiants met de l'ordre dans votre vie étudiante. Plus qu'une simple liste de tâches, il vous offre une structure qui vous permet de penser clairement, de mieux hiérarchiser vos priorités et de rester concentré.

Vous pouvez stocker des notes, des devoirs, des ressources et des liens utiles tout en utilisant le bloc-notes intégré pour noter vos idées, réfléchir à des plans de dissertation ou commencer un brouillon.

Mappez les matières, les dates d'échéance et les jalons dans un seul échéancier. Intégrez des liens, des tableaux, des images et plus encore directement dans vos documents afin que votre matériel soit plus facile à comprendre et à réviser.

📌 Idéal pour : Les étudiants qui jonglent entre plusieurs cours et engagements et qui souhaitent tout regrouper, des tâches à faire aux notes, sur une seule plateforme.

🔍 Le saviez-vous ? Les premiers livres sur les techniques d'étude ont été publiés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des titres tels que The Art of Study, How to Study et Teaching How to Study étaient célèbres : ils traitaient l'apprentissage comme une compétence et non comme une simple exigence.

4. Modèle de forfait d'études de 12 semaines ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un horaire d'étude ciblé de 12 semaines avec le modèle de forfait d'étude de 12 semaines ClickUp

Lorsque vos objectifs d'étude semblent trop ambitieux ou trop éloignés, il est difficile de rester concentré semaine après semaine. C'est là que le modèle de plan d'étude de 12 semaines ClickUp change tout. Il transforme vos objectifs à long terme en actions hebdomadaires à court terme que vous pouvez suivre.

Il s'agit d'un système de planification structuré conçu pour vous aider à diviser votre charge de travail en jalons hebdomadaires ciblés que vous pouvez atteindre.

Chaque section vous aide à affiner votre objectif : définissez un objectif hebdomadaire clair, choisissez des tâches complémentaires et suivez votre progression à l'aide de repères visuels.

Vous pouvez trier les tâches à l'aide des champs intégrés tels que Type d'étude ou Domaine et mettre en place votre propre planning. La mise en forme sur 12 semaines vous permet de rester sur la bonne voie, même si des ajustements sont nécessaires.

📌 Idéal pour : Les candidats aux examens et les apprenants qui souhaitent planifier un parcours d'étude ciblé et limité dans le temps, avec des indicateurs de progression hebdomadaires et des points de contrôle pour leurs objectifs.

💡 Conseil de pro : utilisez l'IA pour les étudiants afin de créer des plans d'étude adaptatifs qui s'ajustent en fonction de la progression, garantissant ainsi un apprentissage efficace et de meilleurs résultats.

5. Modèle de progression des étudiants ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez le parcours de chaque élève à votre rythme grâce au modèle de progression des élèves ClickUp

Le modèle de progression des élèves ClickUp offre aux enseignants un moyen simple et organisé de suivre les progrès de chaque élève, de repérer les premiers signes de difficulté et d'adapter les cours en fonction de données réelles.

Utilisez l'affichage À surveiller pour identifier rapidement les élèves en retard ou en difficulté dans certaines matières. Suivez le comportement, les efforts, la participation en classe et les résultats scolaires à l'aide de champs personnalisés tels que Comportement, Effort, Cours et Contact parent.

Grâce aux attributions de tâches, aux rappels et aux notes, il est facile de planifier des points de contact avec les parents, des suivis ou des plans de différenciation qui répondent aux besoins de chaque élève.

📌 Idéal pour : Les enseignants et les conseillers pédagogiques qui assurent le suivi de la courbe d'apprentissage d'un étudiant et détectent les premiers signes de problèmes de performance.

🤝 Rappel amical : Il ne suffit pas de lire, vous devez vous impliquer dans le contenu. Prenez des notes, posez-vous des questions, parlez à la page et expliquez-la à un ami. C'est ça, l'apprentissage actif.

6. Modèle ClickUp pour les étudiants

Obtenez un modèle gratuit Organisez et planifiez vos tâches académiques à l'aide du modèle ClickUp pour les étudiants

Le modèle ClickUp pour les étudiants transforme les emplois du temps dispersés et les listes de tâches décousues en un plan académique clair. Tous les cours, devoirs et prérequis sont regroupés au même endroit.

Vous pouvez définir pour chaque cours une date de début et une date de fin, les crédits et les notes finales. Utilisez le statut du cours pour savoir si un sujet est en cours, achevé ou abandonné.

La vue Programme décompose visuellement l'ensemble de votre charge de travail scolaire, tandis que la vue Pré-requis montre comment vos cours sont organisés. Ce modèle est idéal pour hiérarchiser les projets en fonction des échéances, de la charge de travail et de l'importance.

📌 Idéal pour : Les enseignants qui élaborent des parcours d'apprentissage personnalisés, en alignant les objectifs des leçons sur le développement scolaire de chaque élève.

7. Modèle de programme ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Évitez le travail fastidieux d'organisation des supports de cours grâce au modèle de programme ClickUp

Créer un programme de cours à partir de zéro peut prendre des heures, surtout lorsque les cours se chevauchent, évoluent ou nécessitent des mises à jour régulières. Le modèle de programme de cours ClickUp permet aux enseignants de concevoir et de mettre à jour les plans de cours.

Le modèle de plan d'études s'ouvre dans un document ClickUp entièrement modifiable, conçu pour refléter le format typique d'un programme. Vous devez mettre à jour une lecture ou remplacer une évaluation ? Il vous suffit de modifier cette section et la modification sera immédiatement prise en compte.

Vous pouvez facilement définir vos objectifs d'apprentissage, décomposer le contenu hebdomadaire et mapper les échéanciers des devoirs.

📌 Idéal pour : Les professeurs qui souhaitent créer un plan de cours clair dès le premier cours, couvrant les sujets hebdomadaires, les devoirs et les notes.

8. Modèle de planification de programme ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des plans de cours concrets et bien structurés grâce au modèle de planification de programme ClickUp

Vous avez besoin de planifier le déroulement de votre cours sur plusieurs semaines ou semestres ? Avec le modèle de planification de programme ClickUp, vous pouvez diviser le programme en plans de cours, relier chacun d'eux à des objectifs ou des devoirs, et suivre la progression du cours par rapport au calendrier initial.

Sa profondeur opérationnelle le distingue des autres. Considérez-le comme votre centre de commande en coulisses qui transforme votre programme en un véritable plan d'action.

Utilisez les vues intégrées pour basculer entre le suivi des leçons sous forme de calendrier, de liste ou de tableau et ajoutez des champs personnalisés tels que Numéro de la semaine, Objectif d'apprentissage, Matériel requis et Statut pour que tout reste organisé.

📌 Idéal pour : Les enseignants qui conçoivent des plans de cours à partir de zéro en accordant une attention particulière au rythme, aux échéanciers d'évaluation et à la couverture du contenu.

💡 Conseil de pro : Réglez un chronomètre et faites la course contre la montre avec la technique Pomodoro: 25 minutes de concentration, puis 5 minutes de pause. Ce n'est pas pour rien que cette technique est un grand classique de la productivité. Vous avez enchaîné quatre Pomodoros ? Offrez-vous une longue pause. Vous l'avez bien méritée.

9. Modèle de planification de projet étudiant ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Faites avancer vos projets scolaires grâce à la planification de projet étudiant ClickUp

Les travaux de groupe, les présentations de recherche et les projets de fin d'études peuvent rapidement devenir chaotiques sans un plan clair. Le modèle de planification de projet étudiant ClickUp vous évite cela.

Divisez les grands projets en étapes gérables en définissant les objectifs, les tâches et les jalons, et personnalisez chaque section pour le travail en groupe ou individuel.

Attribuez des rôles, étiquetez vos coéquipiers et partagez des mises à jour en temps réel afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Vous pouvez utiliser des outils intégrés pour signaler rapidement les obstacles, suivre la progression grâce à des mises à jour de statut et des décisions clés, et gérer les changements de priorités à partir d'un document organisé et collaboratif.

📌 Idéal pour : Les étudiants qui travaillent sur des projets de fin d'études, des recherches ou des travaux de groupe et qui ont besoin de gérer leurs emplois du temps, leur collaboration et leurs livrables en un seul endroit.

10. Modèle de planning de classe pour l'éducation spécialisée ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Personnalisez chaque aspect de votre journée d'éducation spécialisée grâce au modèle d'emploi du temps pour classe d'éducation spécialisée ClickUp

La gestion d'une classe d'éducation spécialisée nécessite de la flexibilité, de la clarté et un système qui s'adapte aux besoins individuels. Le modèle de planning pour classe d'éducation spécialisée ClickUp est conçu exactement dans ce but. Il est entièrement axé sur l'optimisation du travail quotidien en classe pour des élèves aux profils variés.

Cette méthode est idéale pour gérer l'apprentissage personnalisé, les plans d'éducation individualisés (IEP) et la coordination de l'assistance.

Mappez chaque activité de cours, mettez en évidence les aménagements et élaborez un plan accessible, facile à partager et à ajuster. Créez des emplois du temps quotidiens clairs, codés par couleur, qui reflètent les types de cours, les sessions de thérapie et les périodes d'assistance.

📌 Idéal pour : Les enseignants spécialisés qui coordonnent les objectifs du PEI, les sessions de thérapie et l'enseignement en classe afin de créer un environnement équilibré et axé sur l'élève.

🔍 Le saviez-vous ? Au XVIIIe et XIXe siècles, l'éducation formelle ne comprenait ni planificateurs ni guides d'étude. Les élèves devaient mémoriser et réciter leurs leçons, sans poser de questions, littéralement. Tout était question d'obéissance et de répétition.

11. Modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez les différents aspects de votre vie scolaire et de vos activités avec le modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp

Les journées scolaires sont un cycle sans fin de cours, de devoirs, de tests et de projets. Le modèle de planning scolaire ClickUp vous aide à coordonner tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe, pour plusieurs matières et activités.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez trier les tâches en fonction du type d'activité, du formateur ou de l'emplacement, afin de toujours savoir ce qui se passe et où.

Ce modèle de plan d'études est particulièrement utile, car vous pouvez passer d'un affichage à l'autre en fonction de vos besoins. Obtenez un récapitulatif quotidien avec l'affichage Emploi du temps scolaire, suivez les détails des cours dans l'affichage Notes de cours ou prenez une longueur d'avance grâce au Guide de démarrage intégré.

📌 Idéal pour : Les administrateurs scolaires qui gèrent les horaires des enseignants, les rotations de classes et le partage des ressources entre les départements ou les niveaux scolaires.

🧠 Anecdote : L'idée des plans d'étude existe depuis plus de 2 500 ans. La Sparte antique avait l'un des premiers « plans d'étude », sauf que le leur était axé sur la formation des guerriers et non sur la réussite des examens.

12. Modèle d'analyse de l'apprentissage ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez votre programme d'études grâce à des décisions fondées sur des preuves à l'aide du modèle d'analyse de l'apprentissage ClickUp

Lorsqu'il est difficile de déterminer l'efficacité d'une leçon ou d'un plan d'étude, le modèle d'analyse d'apprentissage ClickUp permet de déterminer plus facilement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment l'améliorer.

Ce modèle vous aide à mapper vos habitudes d'apprentissage, à identifier rapidement vos lacunes et à suivre votre progression scolaire ou professionnelle.

Il vous permet de créer un système de révision des apprentissages qui tient compte à la fois de la vue d'ensemble et des détails. Vous pouvez évaluer la compréhension des élèves, comparer leur progression individuelle et aligner le contenu sur les objectifs à long terme.

Créez un système structuré pour enregistrer et analyser les performances individuelles ou collectives à l'aide de champs personnalisés tels que Niveau d'effort et Domaine d'intérêt.

📌 Idéal pour : les enseignants et les coordinateurs pédagogiques qui évaluent les résultats d'apprentissage des élèves afin d'optimiser leurs stratégies d'enseignement et d'améliorer la rétention des connaissances.

🤝 Rappel amical : Révisez intelligemment, pas difficilement. Utilisez la répétition espacée pour revoir les concepts au bon moment, avant de les oublier.

13. Modèle de suivi des devoirs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez vos devoirs et vos travaux scolaires sur la bonne voie grâce au modèle de suivi des devoirs ClickUp

Le modèle ClickUp Homework Tracker regroupe tout au même endroit, y compris les détails des devoirs, les dates d'échéance et les notes. Ce modèle vous permet de rester productif en vous donnant un aperçu clair de votre charge de travail dans le format qui vous convient le mieux : calendrier, liste ou tableau.

À l'aide de sous-tâches imbriquées, décomposez les tâches complexes en étapes gérables, en gardant tout bien regroupé sous le projet principal.

Vous pouvez également suivre la progression à l'aide d'un outil de suivi visuel du statut pour voir rapidement ce qui est terminé, ce qui est en cours et ce qui nécessite encore votre attention. Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter des détails clés tels que le sujet, la date d'échéance, l'estimation de la durée ou des notes personnelles.

📌 Idéal pour : Les étudiants qui ont besoin d'un moyen fiable de gérer leurs devoirs, leurs dates d'échéance et leur charge de travail sans se sentir dépassés.

🔍 Le saviez-vous ? En 1916, un psychologue nommé Guy Whipple a écrit How to Study Effectively (Comment étudier efficacement) spécialement pour les lycéens et les étudiants. Ce fut l'une des premières ressources à prendre au sérieux les habitudes d'étude des élèves dans l'enseignement formel.

14. Modèle de planning de cours ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos tâches quotidiennes en classe grâce au modèle de planning scolaire ClickUp

Le modèle de planning de classe ClickUp permet de créer des plannings détaillés pour chaque matière, d'étiqueter les cours avec les enseignants ou les salles, et même de classer les activités telles que les sessions de groupe, le temps de lecture ou la préparation aux tests.

Chaque activité de cours est une tâche que vous pouvez mettre à jour : marquez les élèves comme Présents, Absents ou Cours annulé en un seul clic. Utilisez des vues telles que Lecture, Écriture ou Historique pour vous concentrer uniquement sur les activités pertinentes.

Si vous planifiez sur une semaine ou un mois, la vue Diagramme de Gantt de ClickUp vous permet de repérer facilement les chevauchements ou les lacunes.

📌 Idéal pour : Les enseignants qui organisent les créneaux horaires quotidiens, les périodes de préparation et les transitions entre les matières afin de garantir un flux prévisible et productif dans la classe.

15. Modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez et personnalisez l'ensemble de vos plans de cours pour le semestre grâce au modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Le modèle de plan de cours universitaire ClickUp vous libère de la charge de la planification. Il vous offre un endroit unique pour structurer, personnaliser et suivre chaque cours.

Créez et enregistrez des plans de cours détaillés à l'aide de champs structurés tels que objectifs, critères de notation et formulaires d'évaluation. Il propose également des affichages prédéfinis tels que la phase ADDIE (analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation) pour organiser chaque cours.

Vous pouvez également collaborer avec des assistants pédagogiques ou des instructeurs invités à l'aide de commentaires et d'attributions de tâches.

📌 Idéal pour : Les professeurs d'université qui souhaitent concevoir et suivre la progression des cours, l'engagement des étudiants et les objectifs pédagogiques tout au long du semestre.

16. Modèle de planning universitaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Tirez parti du modèle d'emploi du temps universitaire ClickUp pour gérer plus efficacement votre vie universitaire sans prendre de retard

Le modèle d'emploi du temps universitaire ClickUp vous offre un espace pour créer un forfait quotidien, hebdomadaire ou semestriel, tout en vous adaptant aux changements d'horaires, aux périodes d'examens et aux modifications de dernière minute. Ajoutez des rappels, des libellés de couleur et des notes pour repérer facilement les dates limites, les dates d'examens et les évènements.

Il vous aide à créer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps) afin que vos objectifs soient réalisables.

Vous pouvez organiser votre emploi du temps à l'aide de blocs de temps afin de savoir exactement où vous en êtes. Configurez des tâches récurrentes pour les cours hebdomadaires ou les sessions d'étude afin de ne pas avoir à réinitialiser votre emploi du temps chaque semaine.

📌 Idéal pour : les étudiants universitaires qui gèrent leurs cours, leurs travaux pratiques et leurs blocs d'étude tout en conciliant un emploi à temps partiel ou des activités extrascolaires.

🤝 Rappel amical : L'apprentissage n'est pas linéaire ; transformez vos notes désordonnées en carte mentale. Les visuels facilitent grandement la mémorisation et rendent l'apprentissage plus attrayant. Dessinez, établissez des connexions et regardez les choses prendre forme.

17. Modèle de devoirs de classe ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le flux de travail des devoirs dès le début à l'aide du modèle de devoirs de classe ClickUp

Le modèle de devoirs ClickUp facilite la gestion de tous les devoirs grâce à un système complet qui permet de suivre les types de tâches, la progression, les notes et les commentaires en un seul endroit. Avec ce modèle, vous pouvez facilement rationaliser le suivi et la gestion des devoirs.

Attribuez et classez chaque tâche à l'aide de champs personnalisés tels que le sujet, le type de tâche et la note, tout en décomposant les tâches complexes en sous-tâches imbriquées sous un livrable principal. Vous pouvez également joindre des rubriques, des instructions ou des liens de recherche directement à chaque tâche.

Ce modèle de plan d'études propose également des filtres et des affichages tels que Documents ou Examens pour vous aider à vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention en priorité.

📌 Idéal pour : Les enseignants qui gèrent plusieurs cours et qui ont besoin d'un espace centralisé pour attribuer des travaux, suivre les envois et rationaliser la notation.

🔍 Le saviez-vous ? La méthode SQ3R (Sondage, Question, Lecture, Récitation, Révision) a été créée dans les années 1940 pour aider les étudiants à lire plus intelligemment, et non plus difficilement. Elle est encore enseignée aujourd'hui comme un moyen efficace d'améliorer la mémorisation et la pensée critique.

18. Modèle de délais ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos routines de préparation en étapes gérables et faciles à suivre grâce au modèle ClickUp Deadlines

Le modèle ClickUp Deadlines vous offre un échéancier visuel de tout ce qui vous attend et des vues organisées qui trient les tâches par statut ou urgence. Il vous aide à gérer votre charge de travail en présentant votre échéancier en un seul endroit grâce à la vue Échéancier.

Utilisez la vue Tableau pour hiérarchiser les tâches urgentes, en vous assurant que le travail le plus important est effectué en premier. Des rappels personnalisés vous permettent de respecter les délais, tandis que les statuts des tâches tels que À faire, En cours et Terminé facilitent le suivi de la progression de vos projets.

📌 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels qui gèrent des échéances académiques et personnelles sans rien laisser passer.

19. Modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre emploi du temps et obtenez des informations sur vos habitudes en matière de gestion du temps grâce au modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp

Entre les échéances, les objectifs d'étude et les changements de dernière minute, il est facile d'avoir l'impression que votre journée vous contrôle, et non l'inverse. Le modèle de feuille de gestion du temps personnel ClickUp renverse cette tendance.

Au lieu de simplement noter ce que vous avez fait après coup, ce modèle de plan d'étude vous aide à planifier à l'avance et à suivre votre progression en temps réel. Vous pouvez répartir les tâches par jour, attribuer des blocs de temps et utiliser la cartographie du temps pour voir clairement combien de temps prend chaque tâche.

La vue Liste des tâches vous aide à mapper vos priorités quotidiennes tandis que la vue Progression vous montre où vous en êtes. La vue Échéances de ce modèle de plan d'étude est parfaite pour rester concentré sur les travaux urgents.

Vous pouvez étiqueter les tâches en fonction du type de travail, suivre les résultats et même noter à qui elles sont destinées, ce qui est idéal si vous passez d'objectifs académiques à des projets personnels.

📌 Idéal pour : Les étudiants et les autodidactes qui cherchent à reprendre le contrôle de leur journée en planifiant leurs tâches de manière claire et intentionnelle.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à retenir ce que vous lisez ? Essayez la méthode PQ4R: prévisualiser, questionner, lire, réfléchir, réciter, réviser. C'est comme donner à votre cerveau une feuille de route avant de vous lancer.

20. Modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez votre routine quotidienne avec précision à l'aide du modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp

Le modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp vous aide à prendre le contrôle de votre temps, jusqu'à la dernière heure. Il est conçu pour les personnes qui veulent voir comment se déroule leur journée, repérer les lacunes et tirer le meilleur parti de chaque heure.

Glissez-déposez les tâches directement dans les créneaux horaires afin de toujours savoir sur quoi vous travaillez et à quel moment. Grâce aux estimations de durée, vous pouvez planifier de manière réaliste, en évitant la surcharge et le stress de dernière minute.

Les vues intelligentes vous offrent plusieurs perspectives, comme la vue Emploi du temps quotidien pour repérer les chevauchements et les heures disponibles, et la vue Charge de travail quotidienne pour regrouper les tâches par échéance.

📌 Idéal pour : Toute personne, étudiante, enseignante ou professionnelle, qui souhaite structurer sa journée heure par heure afin d'améliorer sa concentration et sa gestion du temps.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial de l'apprentissage en ligne devrait atteindre 682,3 milliards de dollars d'ici 2033. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 8 %. L'Amérique du Nord domine le marché, avec une part de plus de 35 %.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait d'études ?

Plus qu'un simple échéancier, le bon modèle de plan d'études est flexible, organisé et efficace, vous aidant à rester concentré et sur la bonne voie. Cet outil d'étude permet de clarifier les tâches, de les hiérarchiser et de les adapter à vos besoins.

Voyons ensemble quelques qualités indispensables. ⚒️

Sections adaptables : offre des champs personnalisables pour les matières, les thèmes ou les objectifs

Blocs de temps : Utilise un format quotidien, hebdomadaire ou horaire pour répartir efficacement le temps d'étude et éviter les chevauchements

Suivi de l'achèvement des tâches : fonctionnalités comprenant des cases à cocher, des barres de progression ou des mises à jour de statut pour surveiller ce qui est fait et ce qui reste à faire

Niveaux de priorité : Permet aux utilisateurs de classer les tâches par ordre d'importance ou d'urgence afin de se concentrer en priorité sur les domaines d'étude à fort impact

Objectifs avec dates limites : associe des objectifs d'apprentissage spécifiques à des dates d'examen ou à des dates limites d'envoi pour une meilleure synchronisation

Tâches récurrentes automatisées : utilise utilise des assistants de planification IA pour organiser les sessions répétées et garantir une révision régulière

Ressources liées : Offre un espace pour joindre et référencer des manuels, des articles ou des documents en ligne directement dans le forfait

Planifiez intelligemment, étudiez mieux avec ClickUp

Peu importe à quel point votre emploi du temps ou vos objectifs scolaires semblent chargés, le bon modèle de plan d'études peut vous aider à tout garder sur la bonne voie. Il vous aide à décomposer les matières, à gérer efficacement votre temps et à rester concentré sans stress.

Avec les modèles gratuits de ClickUp, vous n'aurez plus besoin de créer votre forfait à partir de zéro. Chaque modèle est doté de dispositions intelligentes et de champs modifiables, ce qui vous permet de le façonner en fonction de vos matières, de vos échéances et de votre routine quotidienne en quelques minutes.

De plus, ClickUp vous aide également à organiser votre emploi du temps et vos notes grâce à des fonctionnalités telles que des calendriers, la gestion des tâches, des documents et la prise de notes. Ajoutez à cela l'IA intégrée, les rappels automatisés et la définition d'objectifs, et vous avez tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

