13 modèles gratuits d'évaluation des risques dans Excel et ClickUp

Les outils d'évaluation des risques permettent aux gestionnaires de projets de gagner du temps et d'économiser des ressources en clarifiant les risques potentiels avant que l'équipe ne se mette au travail.

Les études montrent que plus de 60% des projets dépassent souvent le budget, sont en retard ou ne respectent pas les spécifications. En utilisant des stratégies efficaces d'évaluation des risques, vous êtes mieux préparé à hiérarchiser les menaces et les interruptions qui pèsent sur votre projet. Le taux de réussite global du projet s'en trouvera amélioré.

Nous avons dressé une liste de 13 modèles gratuits d'évaluation des risques et d'exemples de cas d'utilisation pour répondre à vos besoins aux exigences de votre projet ou de votre programme . Qu'il s'agisse d'aborder les risques de sécurité d'un équipement potentiel ou de partager un document d'évaluation des risques avec les équipes et les parties prenantes, nous avons tout ce qu'il vous faut !

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation des risques ?

A modèle d'évaluation des risques est une ressource permettant d'évaluer les risques à un stade précoce et d'élaborer un plan d'action plan d'intervention réalisable . Selon le type d'industrie, une évaluation générale des risques comprend :

Identification des risques

Zone d'impact

Probabilité

Niveau d'impact

Plans d'atténuation

Ce type de modèle d'évaluation décompose les risques en différentes étapes, souvent à l'aide de tableaux espacés permettant de documenter les menaces identifiées et les parties en danger. Les modèles d'évaluation des risques comprennent également un outil permettant d'évaluer la probabilité et la gravité des risques.

13 modèles gratuits d'évaluation et d'analyse des risques

1. Modèle d'évaluation des risques ClickUp

Utilisez le modèle de tableau blanc d'évaluation des risques ClickUp pour visualiser votre plan d'atténuation des risques du projet

Le Modèle de tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp crée une dimension visuelle pour votre processus d'évaluation des risques. Il aide à évaluer les risques et à les catégoriser, incitant votre équipe à partager des idées et à collaborer dans un format visuel et attrayant.

Ce modèle vous permet de :

D'évaluer les catégories de risques et les impacts potentiels

Analyser les données pour identifier les domaines de préoccupation potentiels

Déterminer des mesures préventives pour réduire l'exposition aux risques

Avec des fonctions qui vous permettent de dessiner, d'écrire et d'ajouter des notes autocollantes, ce modèle de tableau blanc de gestion des risques est parfait pour évaluer les risques de votre projet. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'analyse de risque ClickUp

Utilisez une approche visuelle de la gestion des risques avec le modèle de tableau blanc ClickUp pour l'analyse des risques

Parfois, une approche visuelle de votre plan de gestion des risques est plus efficace pour les équipes de projet. Si cela vous convient, le Modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp est parfait !

Collaborez en temps réel à l'identification des pièges potentiels, tels que les contraintes de ressources dans votre projet à venir et réfléchir à des solutions . Liez sans effort les tâches, les documents, les images et les autres fichiers de ce modèle, afin de fournir à votre équipe le contexte nécessaire pour passer rapidement de l'idée à l'exécution.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifier et évaluer les risques potentiels associés à un projet.

Déterminer la probabilité et l'impact d'un événement à risque.

Élaborer un plan pour atténuer ou éliminer le risque.

Visualiser le processus d'analyse des risques et suivre l'évolution des activités de gestion des risques.

Ce modèle de gestion des risques fournit aux gestionnaires de projet les outils nécessaires pour comprendre la catégorie de risque, suivre l'état des risques et documenter les descriptions des risques actuels. Télécharger ce modèle

3. Modèle de matrice des risques de la valeur ClickUp

Évaluer les risques et créer des cotes de risque avec la vue en liste de ClickUp

Un moyen technique et efficace de comprendre ce qu'il faut prioriser dans votre modèle d'entreprise est de comprendre la valeur de ces caractéristiques et le degré de risque lié à leur mise en œuvre. Modèle de matrice de risque de valeur de ClickUp vous aide à parcourir la matrice des risques pour chaque risque possible. C'est un excellent moyen de s'entraîner à une gestion proactive des risques gestion des risques . Et comme il s'agit d'un modèle simple, vous pouvez facilement suivre le processus et remplir rapidement la matrice des risques de valeur.

Voici comment utiliser ce modèle d'évaluation des risques :

Créer une tâche pour chaque idée Saisir ou sélectionner la personne responsable de l'idée ou de l'exécution du plan Joindre le fichier qui contient toutes les informations (c'est-à-dire la recherche,analyse des coûts) sur l'idée/la nouvelle fonctionnalité Déterminez si l'idée ou la nouvelle fonctionnalité est destinée à vos clients, à vos administrateurs, à vos employés ou à l'entreprise en général Télécharger ce modèle ### 4. Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses ClickUp

Remue-méninges sur un tableau blanc ClickUp pour identifier les dangers

Une grille d'hypothèses vous aide à identifier les différentes hypothèses de votre modèle d'entreprise. La grille représente ces hypothèses sur deux axes distincts :

Hypothèses à faible impact avec peu d'informations disponibles Hypothèses à fort impact avec peu d'informations disponibles

La visualisation de ces hypothèses vous aide à atténuer les risques, à prendre des décisions et à surmonter les incertitudes. Les Modèle de grille d'hypothèses ClickUp est également un type d'outil de prise de décision.

Vous pouvez facilement déterminer ce que représentent les grandes cases en consultant la légende. Chaque case a une couleur correspondante qui lui donne une signification supplémentaire.

Jaune = certain, risque élevé

Rouge = incertain, risque élevé

Vert = certain, risque faible

Gris = Incertain, risque faible Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de registre des risques

Visualiser les réponses au formulaire d'évaluation des risques par priorité dans la vue du conseil d'administration de ClickUp

L'une des parties les plus cruciales de la gestion des risques est d'opérer de manière stratégique afin d'aborder tous les problèmes potentiels qui peuvent survenir lors de la gestion d'un projet spécifique.

Ce modèle vous permet de documenter les risques et les mesures à prendre pour gérer chacun d'entre eux. Il vous aide également à suivre les risques potentiels et à mettre en œuvre des mesures préventives avant qu'ils ne se concrétisent. Le modèle Modèle de registre des risques ClickUp est essentiel pour gérer avec succès les risques identifiés et consignés dans le registre, avec les mesures à prendre pour y faire face.

Les réponses doivent être régulièrement revues afin de suivre les progrès accomplis. Ce modèle d'évaluation des risques présente plusieurs avantages, notamment

La collecte des risques potentiels et la préparation d'actions appropriées à leur égard

Affecter des membres directs de l'équipe à la surveillance et à la gestion des risqueshiérarchiser les tâches Classer les risques par type ( Réponse aux risques , Risques État , et Risques par niveau) Télécharger ce modèle ### 6. ClickUp Pi Modèle de planification des risques



Personnalisez votre propre modèle d'évaluation des risques à partir d'un tableau blanc ClickUp

Modèle de planification Pi de ClickUp vous aide à obtenir une vue d'ensemble parfaite de votre processus de planification de l'IP grâce à des cadres étape par étape qui vous guident tout au long du processus d'évaluation des risques.

Le modèle vous donne une image claire du carnet de commandes des membres de votre équipe, y compris la capacité, la charge de travail et les risques. Notez que le nombre de notes autocollantes contenant les risques identifiés peut diminuer ou augmenter au fur et à mesure que votre équipe décide des approches d'atténuation au cours du processus de planification.

Le modèle de planification de l'IP est divisé en quatre tableaux principaux pour organiser votre événement de planification de l'IP :

Tableau des équipes : Il comprend les itérations, les tâches et les objectifs pour chaque équipe spécifique

: Il comprend les itérations, les tâches et les objectifs pour chaque équipe spécifique Tableau du programme : Tableau du programme : comprend les caractéristiques, les dépendances et les jalons

: Tableau du programme : comprend les caractéristiques, les dépendances et les jalons Tableau de l'agenda : Tableau de l'agenda : comprend le calendrier, l'ordre du jour et le présentateur

: Tableau de l'agenda : comprend le calendrier, l'ordre du jour et le présentateur Tableau du programme : comprend les caractéristiques, les dépendances et les jalons Tableau du programme : comprend les risques et les obstacles du programme Télécharger ce modèle ### 7. Modèle d'analyse de la sécurité au travail ClickUp

Créer un plan d'action pour minimiser les risques pour la santé et la sécurité dans le cadre de ClickUp

Une analyse de la sécurité du travail doit être effectuée sur les lieux de travail afin d'identifier les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures graves ou importantes, tels que l'exposition aux dangers, les substances dangereuses et les changements de procédures.

L'analyse de la sécurité du travail Modèle d'analyse de la sécurité au travail ClickUp organise les informations clés auxquelles tous les employés peuvent accéder en une seule vue, notamment

Nom du site

Adresse du site

Le type d'emploi

Niveau de risque

Risques/dangers possibles

Contre-mesures/service

Équipement de protection

Notes complémentaires

Fichiers PDF démontrant les étapes à suivre Télécharger ce modèle ### 8. ExcelHub Modèle Excel d'évaluation des risques

via Risque de sécurité Il s'agit d'un modèle d'évaluation des risques de base en Excel conçu pour vous aider à prendre les premières mesures de normalisation de vos processus. Vous pouvez facilement déterminer les données qui doivent être collectées dans vos domaines d'activité, présenter les sélections de réponses suggérées et définir les termes clés.

Quels que soient les événements, la configuration et les paramètres d'évaluation des risques, le modèle d'évaluation des risques en Excel peut vous aider à gérer les risques avant qu'ils ne surviennent. Télécharger ce modèle

9. Modèle de formulaire d'évaluation des risques comptables Excel par WPS

via Modèle WPS Une évaluation précise des risques financiers et comptables est essentielle et peut faire ou défaire vos finances personnelles ou professionnelles. Ce modèle de formulaire d'évaluation des risques de base, conçu par des professionnels, vous donne des indications précieuses sur votre niveau de risque comptable.

Il vous aide également à fournir tous les détails nécessaires sur votre situation financière exigences en matière de produits d'entreprise . En outre, il est essentiel d'établir avec précision le coût des produits achetés pour que votre entreprise ne subisse pas de pertes inutiles. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de matrice des risques par ProjectManager

via Gestionnaire de projet Le modèle gratuit de matrice des risques d'Excel prend en compte toute menace potentielle et détermine l'impact et l'étendue qu'elle pourrait avoir sur un projet particulier. Ce modèle vous aide à créer un processus de gestion des risques pour mettre en évidence et corriger les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves.

Il sert également d'outil de communication pour informer les membres de l'équipe des risques susceptibles de survenir au cours d'un projet. Il permet à chacun d'alerter les autres lorsqu'un problème est connu et de savoir où il se situe sur l'échelle des priorités. Télécharger ce modèle Bonus: RAID templates pour la gestion des risques!

11. Modèle Excel d'évaluation des risques informatiques par ProjectManager

via Gestionnaire de projet Le nombre de risques qui pèsent sur un paysage informatique est énorme : pannes de logiciel ou de matériel, virus, logiciels malveillants, escroqueries, rythme et hameçonnage.

Il existe également des erreurs humaines, ainsi que des menaces malignes provenant de la fraude, des pirates informatiques, des failles de sécurité et des attaques par déni de service. Les catastrophes naturelles telles que les incendies et les inondations peuvent également endommager un système informatique contenant des données précieuses.

Le modèle Excel d'évaluation des risques informatiques de ProjectManager vous permet de prendre en compte les éléments suivants :

Le nombre d'équipements et de personnes nécessaires pour continuer à fonctionner

Le temps nécessaire pour restaurer les données ou la fonctionnalité du système

Les besoins en matière de systèmes et de données Télécharger ce modèle ### 12. Modèle Excel de plan d'analyse et de gestion des risques

via ExcelHub L'identification des risques n'est qu'une étape du processus d'évaluation des risques. Les étapes suivantes comprennent d'autres activités telles que la stratégie de risque, le suivi et le financement.

Le modèle Excel Management vous aide à déterminer la probabilité d'occurrence des risques et leur impact potentiel grâce à l'analyse des risques. Il permet également de comprendre les performances et la qualité du projet. Par conséquent, vous pouvez facilement mettre en œuvre une réponse adéquate et une atténuation des risques. Télécharger ce modèle

13. Modèle Excel des dangers pour la santé et la sécurité par Template.net

via Template.net Le modèle Excel des risques pour la santé et la sécurité de Template.net est un outil essentiel pour les organisations qui s'engagent à maintenir un lieu de travail sûr et conforme. Conçu pour faciliter l'identification, l'évaluation et la gestion des risques pour la santé et la sécurité, ce modèle fournit une approche structurée de la documentation des dangers et des mesures de contrôle.

Doté d'une interface conviviale, le modèle permet de saisir et de suivre facilement les dangers potentiels dans divers environnements de travail. Les principales caractéristiques comprennent des sections pour la description des dangers, l'évaluation des risques, les mesures de contrôle et le personnel responsable. Le modèle permet également de classer les risques par ordre de priorité, ce qui garantit que les dangers à haut risque sont traités rapidement afin d'atténuer les risques d'accidents et de blessures.

Cet outil complet est idéal pour les responsables de la sécurité, les gestionnaires et les équipes chargées de la conformité, car il leur fournit une méthode fiable pour documenter les dangers de manière systématique. En utilisant ce modèle, les organisations peuvent s'assurer qu'elles respectent les exigences réglementaires et qu'elles adoptent une attitude proactive en matière de santé et de sécurité.

Le format Excel garantit la compatibilité et la facilité d'utilisation, tout en permettant la personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation. Avec le modèle Excel des dangers pour la santé et la sécurité, Template.net permet aux entreprises de créer un environnement de travail plus sûr, d'améliorer le bien-être des employés et de favoriser une culture de sensibilisation à la sécurité. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation des risques ?

Un bon modèle d'évaluation des risques est facile à mettre à jour, assure la cohérence des travaux futurs et simplifie le processus de création. Si votre entreprise dispose de critères spécifiques pour évaluer les risques, l'utilisation d'un modèle garantira que tout le monde dispose des mêmes informations pour prendre les mesures correctes en matière de risque et de contrôle. Voici quatre processus clés qu'un modèle d'évaluation des risques doit inclure :

Identification des risques

Ce processus nécessite de l'engagement et de la créativité, car il s'agit de mettre en évidence les risques potentiels susceptibles de se produire et d'avoir un impact sur les paramètres du projet. Il existe plusieurs méthodes pour identifier les menaces potentielles dans votre organisation. Votre équipe de projet peut faire un brainstorming sur les dangers possibles et transformer les résultats en une liste de contrôle des risques.

Analyse des risques

L'analyse des risques va au-delà de l'identification des risques potentiels et détermine la criticité du risque. C'est ici que vous attribuez des valeurs qualitatives et quantitatives aux risques possibles et que vous analysez le potentiel et les stratégies pour les minimiser. L'analyse des risques vous aide à comprendre la probabilité d'occurrence des risques et leur impact potentiel. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre les mesures d'atténuation et de réponse appropriées.

Réponse et atténuation des risques

L'atténuation des risques permet de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies visant à réduire l'occurrence et l'impact des risques. L'objectif premier est de réduire autant que possible la probabilité d'incidence du risque.

Contrôle des risques

La surveillance et le contrôle des risques font également partie de votre modèle d'évaluation. Ils permettent de s'assurer que les plans sont exécutés correctement. Par conséquent, votre modèle doit utiliser la fonction de surveillance et de contrôle des risques pour garantir l'efficacité de vos stratégies d'évaluation et d'atténuation des risques.

Élaborer un plan d'évaluation des risques efficace

Si vous ne procédez pas à une évaluation des risques dès les premières étapes de votre projet, vous ne disposerez pas de la préparation avancée nécessaire pour hiérarchiser les contrôles de sécurité.

Donnez à votre équipe les moyens de garder une longueur d'avance sur les dangers potentiels grâce aux meilleurs outils d'évaluation des risques et à une plateforme de productivité comme ClickUp.

ClickUp facilite la planification, la gestion et l'établissement de rapports sur les projets, où que vous soyez. Obtenez une visibilité en temps réel des projets et des rapports sur les mesures clés avec des flux de travail automatisés et des tableaux de bord pour garder votre équipe informée et connectée ! Essayez ClickUp