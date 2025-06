les 10 meilleurs logiciels de planification pour restaurants pour une gestion plus intelligente du personnel

Dans le restaurant où je travaille, nous avons des horaires très étranges et la planification n'est presque jamais correcte. Nous avons quelques horaires courts (comme les ouvertures à 5 heures et les services du dîner à 15 h 30), quelques horaires standard de 7 heures, puis ces terribles fermetures de 10 heures, de 17 h à 2 h du matin.

Ce commentaire d'un utilisateur de Reddit illustre parfaitement une difficulté courante dans le secteur de la restauration : une mauvaise planification des horaires de travail.

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dépend fortement des ressources humaines. Lorsque les employés manquent leur quart de travail, les responsables doivent se démener pour trouver des remplaçants de dernière minute, ce qui nuit à l'entreprise.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un logiciel de planification fiable pour les restaurants. Le bon logiciel de planification du personnel peut gérer le suivi du temps et même automatiser les échanges de quarts de travail afin que les changements de dernière minute ne perturbent pas l'ensemble de vos opérations.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné les 10 meilleurs logiciels de planification pour restaurants afin de vous aider à gérer efficacement votre personnel.

Que rechercher dans un logiciel de planification pour restaurants ?

Vous souhaitez maintenir la motivation de vos employés tout en contrôlant les coûts de main-d'œuvre ? Assurez-vous que votre logiciel de planification pour restaurants offre les fonctionnalités indispensables suivantes :

✅ Des outils de planification intuitifs permettent aux employés de définir leurs disponibilités, tandis que les responsables de restaurant peuvent facilement créer et modifier les plannings mensuels grâce à des interfaces glisser-déposer

✅ Une application de planification pour restaurants doit permettre aux employés de soumettre leurs demandes de congés et d'échanger leurs horaires sans effort, tout en laissant aux responsables le contrôle des approbations

✅ Les fonctionnalités intégrées vous aident à suivre les quarts de travail ouverts, à informer les membres de l'équipe des créneaux disponibles et à envoyer des notifications instantanées pour combler les lacunes en temps réel

✅ La fonctionnalité d'horloge et les intégrations avec les systèmes de paie garantissent des calculs de paie précis tout en aidant les propriétaires de restaurants à contrôler leurs budgets de main-d'œuvre

✅ Une application de planification avec messagerie en temps réel facilite la discussion sur la planification des quarts de travail, les changements de dernière minute et les mises à jour importantes

Les logiciels de planification pour restaurants en un coup d'œil

Voici un résumé des meilleurs logiciels de planification pour restaurants :

Logiciel de planification pour restaurants Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Planification des équipes et automatisation des flux de travail pour les restaurants de toutes tailles Plannings basés sur l'IA, vue Charge de travail, intégration du calendrier, suivi du temps, modèles de quarts de travail Forfait Free disponible ; forfaits personnalisables pour les entreprises 7shifts Planification et gestion du personnel spécifiques aux restaurants Planificateur automatique, synchronisation POS/paie, journal de bord du responsable, tableau de bord d'engagement, application mobile Forfait Free ; forfaits payants à partir de 29,99 $/emplacement Homebase Petites équipes de restauration ayant besoin d'une solution tout-en-un pour la planification et la paie Planification par glisser-déposer, suivi du temps, paie automatisée, gestion des pourboires, messagerie Forfait Free ; forfaits payants à partir de 24,95 $ Deputy Gestion des effectifs et conformité en matière de travail Planification automatique, outils de conformité, suivi du temps, application mobile, suivi des coûts de main-d'œuvre Forfaits à partir de 4,50 $ par utilisateur Sling Planification budgétaire et communication avec les équipes Mises à jour en temps réel, suivi des coûts de main-d'œuvre, géorepérage, messagerie d'équipe, synchronisation du calendrier Forfait Free ; forfaits payants à partir de 1,70 $/utilisateur ZoomShift Petites entreprises et équipes travaillant par équipes Planificateur par glisser-déposer, pointage GPS, rappels de quarts de travail, suivi des congés, discussions en équipe Forfait Free ; forfaits payants à partir de 2 $ par utilisateur Planday Entreprises disposant de plusieurs emplacements et d'une planification complexe Planification intelligente, géorepérage, rapports prêts pour la paie, outils multi-emplacements, conformité À partir de 3,25 $ par utilisateur Quand je travaille Les entreprises qui ont besoin de services de planification sur une seule plateforme Planification en un clic, échange de quarts de travail, synchronisation des paies, contrôle du budget de main-d'œuvre, application mobile À partir de 2,50 $ par utilisateur Buddy Punch Équipes à distance et intégration de la paie Suivi GPS, reconnaissance faciale, automatisation des relevés de temps, intégrations de paie, suivi des congés À partir de 4,49 $ par utilisateur Connecteam Gestion des équipes sans poste de travail et de la main-d'œuvre Horloge avec GPS, planification automatique, messagerie intégrée, outils RH, intégration de la paie Forfait Free ; forfaits payants à partir de 29 $/mois

📮 ClickUp Insight : L'IA est en train de conquérir le monde, mais une grande partie de vos employés hésitent encore à l'utiliser. 22 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage restent sceptiques quant à l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail. La moitié d'entre elles s'inquiètent de la confidentialité des données, tandis que l'autre moitié remet en question la fiabilité de l'IA. ClickUp répond directement à ces préoccupations grâce à des protocoles de sécurité de haut niveau et à des réponses transparentes générées par l'IA qui incluent des liens vers les sources et des références aux tâches. Ainsi, même les équipes les plus prudentes peuvent adopter en toute confiance la productivité offerte par l'IA, sans se soucier de la sécurité des données ou de l'exactitude de leurs informations.

Le meilleur logiciel de planification pour restaurants

C'est indéniable : gérer un restaurant est déjà difficile en soi. Éliminez les casse-tête liés à la planification grâce à ces plateformes logicielles de planification pour restaurants.

1. ClickUp (Idéal pour la planification des équipes et l'automatisation des flux de travail basés sur l'IA)

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est toujours en effervescence. Le temps est donc compté. C'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel tout-en-un qui offre une planification des horaires des employés et une automatisation des tâches basées sur l'IA, le tout sur une seule plateforme.

ClickUp est une application de travail qui combine la gestion des connaissances, la planification des horaires des employés grâce à l'IA et l'automatisation des tâches sur une seule plateforme. Voici comment ClickUp peut aider les restaurants à mieux gérer leurs horaires.

ClickUp Brain

Imaginez disposer d'un système intelligent qui apprend votre flux de travail et vous tient constamment informé des informations importantes, des résumés de progression et des éléments à traiter.

C'est ClickUp Brain pour vous. L'IA regroupe les tâches, les plannings et les données clés de votre restaurant en informations exploitables, le tout en un seul endroit.

ClickUp Brain est particulièrement utile pour générer automatiquement les horaires des employés en analysant les habitudes de travail passées, les disponibilités et les exigences en matière de charge de travail.

Créez facilement des plannings d'employés générés par l'IA à partir des données existantes avec ClickUp Brain

Vue Charge de travail de ClickUp

La vue Charge de travail de ClickUp équilibre efficacement les horaires du personnel, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et évitant les surcharges ou les sous-charges.

Visualisez la quantité de travail attribuée à chaque membre de l'équipe pendant une période sélectionnée grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Une autre façon de planifier les horaires en fonction de la disponibilité de vos employés consiste à utiliser le modèle de planning d'équipe ClickUp. Il offre une vue claire des personnes qui travaillent, à quel moment et des tâches dont elles sont responsables.

💡 Conseil de pro : chaque seconde compte lorsque vous gérez un restaurant. Pour comprendre où passe votre temps, la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp offre des entrées automatiques et un suivi manuel du temps. Elle s'intègre même à des outils populaires tels que Toggl, Harvest et Everhour, garantissant ainsi que tout ce que vous suivez se trouve au même endroit.

Calendrier alimenté par ClickUp AI

ClickUp Calendrier réduit l'encombrement visuel. Il s'agit d'un calendrier alimenté par l'IA conçu pour gérer intelligemment la charge de travail de votre équipe et rationaliser votre productivité.

Imaginez disposer d'un assistant virtuel qui non seulement analyse votre arriéré, mais qui hiérarchise également les quarts de travail et les bloque automatiquement pour une efficacité optimale.

En intégrant ClickUp et Google Agenda, les restaurants peuvent synchroniser sans effort les informations de planification entre les plateformes.

Connectez ClickUp à vos calendriers existants et profitez de fonctionnalités basées sur l'IA telles que l'AI Notetaker

Toute action effectuée dans l'un des modules, comme la planification d'un nouvel évènement ou la création d'une tâche, est automatiquement mise à jour dans l'autre, garantissant ainsi une planification transparente.

Tyler Guthrie, directeur des opérations commerciales chez Home Care Pulse, a déclaré que les vues Charge de travail et Calendrier de ClickUp facilitent grandement la planification des capacités.

Les vues Charge de travail et Calendrier facilitent considérablement la planification des capacités. La visibilité sur le travail des équipes est bien meilleure qu'auparavant

En intégrant ClickUp et Google Agenda, les restaurants peuvent synchroniser sans effort les informations de planification entre les plateformes. Voici comment :

Réalisez des scénarios pour optimiser la planification des horaires

Utilisez un calendrier de projet en travail inversé pour définir des cycles de rotation structurés (par exemple, un calendrier de travail 2-2-3 )

Organisez les membres de votre équipe dans des structures de gestion des horaires bien définies

Suivez et mettez à jour les plannings mensuels grâce à des alertes automatisées

Modèle de blocage de planning ClickUp

Vous pouvez également essayer le modèle de blocage de planning de ClickUp. Ce modèle aide les gérants de restaurant à structurer efficacement leurs journées de travail en hiérarchisant les tâches telles que la préparation, les vérifications d'inventaire et le service client sans avoir recours à des feuilles de calcul dispersées.

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos journées de travail et hiérarchisez vos tâches grâce au modèle de blocage de planning ClickUp

Vous obtenez un échéancier clair pour les heures de pointe afin que les employés du restaurant soient alignés sur leurs tâches.

De même, le modèle de planning des équipes de ClickUp simplifie le processus de planification des équipes grâce à la modification en cours, aux mises à jour en temps réel et à l'organisation visuelle des équipes.

Tâches ClickUp

Gérez vos stocks et hiérarchisez les tâches importantes à l'aide des tâches ClickUp

Alors que Calendrier s'occupe des horaires, les tâches ClickUp vous aident à gérer tous les aspects des opérations quotidiennes de votre restaurant.

Par exemple, vous pouvez planifier les horaires, gérer les stocks et superviser les tâches du service client en configurant des rappels, en attribuant des rôles et en suivant chaque projet en temps réel. Vous pouvez même créer des champs personnalisés afin d'avoir toujours une vue d'ensemble des tâches les plus importantes : préparation, commandes des clients ou maintenance.

De plus, grâce à la fonctionnalité de planification automatique, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des chevauchements de tâches.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affichage Calendrier : planifiez et visualisez facilement les horaires grâce à une interface glisser-déposer qui permet des ajustements rapides

Tâches récurrentes : automatisez les horaires réguliers afin qu'ils soient planifiés sans intervention manuelle

Suivi du temps : surveillez les heures de travail de vos employés pour établir des paies précises et assurer la couverture des quarts de travail

Modèle de planning des horaires : simplifiez la gestion des horaires des employés de restaurant grâce à des mises à jour en temps réel et des options d'échange de quarts

Automatisation ClickUp : envoyez des rappels automatiques pour les prochains quarts de travail et informez les membres de l'équipe des changements d'horaire

Champs personnalisés : ajoutez des détails tels que l'emplacement, le rôle et des instructions spéciales aux affectations de quarts de travail

Application mobile : permettez aux employés de restaurant de consulter leurs horaires, de pointer à l'arrivée et au départ, et de recevoir des notifications où qu'ils soient

Limites de ClickUp

La variété des fonctionnalités et des modèles peut sembler intimidante pour les utilisateurs novices

L'expérience de l'application mobile peut être inégale, avec des retards occasionnels dans les mises à jour

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique

L'une des plus grandes innovations a été l'intégration et les capacités API de ClickUp. Nous avons automatisé près de la moitié de nos tâches manuelles, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité et libéré du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. La possibilité de personnaliser les tableaux de bord, de configurer des automatisations et d'intégrer nos outils existants fait de ClickUp un élément indispensable de notre infrastructure technologique.

💡 Conseil de pro : les propriétaires de restaurants ont souvent du mal à décider par où commencer. Sans hiérarchie claire des tâches, vous risquez de vous retrouver face à des goulots d'étranglement et de manquer vos délais. Apprenez à hiérarchiser efficacement vos tâches dans Comment hiérarchiser les tâches au travail et commencez à travailler plus intelligemment, pas plus dur.

2. 7shifts (Idéal pour la gestion des horaires et du personnel dans le secteur de la restauration)

via 7shifts

La gestion des horaires dans la restauration nécessite un outil spécialement conçu pour répondre aux défis uniques de ce secteur. Contrairement aux logiciels généraux de planification des horaires des employés, 7shifts est conçu exclusivement pour les gérants et les employés de restaurants. Il offre des fonctionnalités telles que la mise en commun des pourboires, l'intégration des points de vente et la prévision de la main-d'œuvre.

L'un des plus grands casse-tête dans le secteur de la restauration est de maintenir des horaires équitables tout en équilibrant les coûts de main-d'œuvre. 7shifts résout ce problème grâce à son planificateur automatique, qui crée des horaires optimisés en fonction de la disponibilité des employés, des données historiques des équipes commerciales et des heures de pointe.

les meilleures fonctionnalités de 7shifts

Attribuez automatiquement des horaires optimisés en fonction des tendances en matière de main-d'œuvre, des prévisions des équipes commerciales et de la disponibilité des employés grâce à Auto-scheduler

Synchronisez-le avec les principaux systèmes de paie et outils de point de vente afin d'améliorer le suivi des coûts de main-d'œuvre et de réduire les entrées manuelles grâce à l'intégration des points de vente et de la paie

Suivez les commentaires sur les quarts de travail, gérez les présences et accédez à des indicateurs d'engagement en temps réel grâce au logiciel Manager Log Book et au logiciel de gestion des présences

Surveillez les échanges de quarts de travail, les retards et les présences afin d'identifier les problèmes potentiels de rétention grâce au tableau de bord de l'engagement des employés

Permettez à vos employés d'échanger leurs horaires, de demander des congés et de recevoir des notifications instantanées concernant les plannings à venir grâce à l'application mobile

limites de 7shifts

Peut sembler intimidant pour les utilisateurs novices en raison de la variété des fonctionnalités

Problèmes occasionnels de synchronisation avec les intégrations POS tierces signalés par certains utilisateurs

L'application mobile pourrait bénéficier d'une disposition plus intuitive pour les changements d'équipe et le suivi du temps

tarifs 7shifts

Free

Entrée : 29,99 $/mois par emplacement

The Works : 69,99 $/mois par emplacement

Gourmet : 135 $/mois par emplacement

évaluations et avis sur 7shifts

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 7shifts ?

Il facilite la communication avec l'équipe, chacun connaît ses tâches et dispose de nombreux outils pour échanger ses horaires, demander des congés, consulter les horaires, etc. 7shifts nous a permis de gagner énormément de temps dans la planification et constitue également un excellent moyen de communication avec le personnel.

3. Homebase (Idéal pour les petites équipes de restauration qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour la planification et la paie)

via Homebase

Gérer un restaurant implique un nombre important de tâches administratives à accomplir dans le chaos et la chaleur d'une cuisine très animée, en particulier lorsque vous êtes une petite entreprise. Vous avez besoin d'une application appelée Homebase qui combine la planification des horaires des employés, le suivi du temps et la gestion des ressources humaines.

Contrairement à la plupart des logiciels de planification pour restaurants, Homebase automatise également le traitement des paies, transforme les relevés de temps en fiches de paie, déclare les charges sociales et offre même un accès anticipé au salaire pour les employés.

Meilleures fonctionnalités de Homebase

Planification des horaires des employés avec fonctionnalité glisser-déposer et mises à jour automatiques des horaires

Suivi du temps grâce à une horloge intégrée qui fonctionne sur les appareils mobiles, les tablettes et les systèmes de point de vente

Un traitement de la paie qui transforme les relevés de temps en salaires et gère automatiquement les déclarations fiscales

Communication entre les équipes grâce à une messagerie intégrée pour coordonner les échanges de quarts et envoyer des mises à jour

La gestion des pourboires, qui extrait les données des systèmes de point de vente, calcule les distributions et les ajoute à la paie

Limites de Homebase

Personnalisation limitée des affichages des horaires et des rapports

Certains utilisateurs rencontrent parfois des problèmes de synchronisation avec des intégrations tierces

Les fonctionnalités avancées en matière de ressources humaines et de conformité sont uniquement disponibles dans les forfaits supérieurs

Tarifs Homebase

Basique : Gratuit

Essentiel : 24,95 $/mois par emplacement

Plus : 59,95 $/mois par emplacement

Tout-en-un : 99,95 $/mois par emplacement

Évaluations et avis sur Homebase

G2 : 4,2/5 (128 avis)

Capterra : 4,6/5 (1 093 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Homebase ?

Je suis responsable et j'utilise Homebase, qui répond parfaitement à mes besoins. Les employés peuvent pointer sur un terminal ou directement sur leur téléphone si vous les y autorisez. L'écran d'accueil de chaque employé affiche un résumé de ses prochains horaires, mais aussi le montant qu'il a « gagné » jusqu'à présent et lui donne la possibilité d'encaisser ses gains.

4. Deputy (Idéal pour la gestion des effectifs et la conformité en matière de travail)

via Deputy

Chaque restaurant a son propre rythme : les heures de pointe du midi, le calme de l'après-midi et les heures de pointe imprévisibles. Gérer les horaires tout en veillant à ce que les coûts de main-d'œuvre restent dans les limites du budget est un défi, mais Deputy vous facilite la tâche grâce à la planification automatique alimentée par l'IA et au suivi du temps en temps réel.

Au lieu de passer des heures à créer manuellement les plannings de votre restaurant, Deputy vous aide à automatiser la planification des équipes en tenant compte de la disponibilité des employés, des tendances commerciales et des prévisions de la demande. Deputy excelle particulièrement dans le domaine de la conformité en matière de droit du travail. L'application de planification du travail intègre une fonctionnalité de conformité à la Fair Workweek et un suivi des heures supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

Optimisez les horaires en fonction de la demande, des données commerciales et des coûts de main-d'œuvre grâce à la planification automatique basée sur l'IA

Assurez le respect du droit du travail et évitez des sanctions coûteuses grâce aux outils de conformité Fair Workweek

Synchronisez directement avec les systèmes de paie pour éviter les erreurs liées au suivi du temps et à l'intégration de la paie

Permettez à vos employés d'échanger leurs horaires, de consulter les plannings et de recevoir des notifications grâce à une application de planification adaptée aux appareils mobiles

Suivez les coûts de main-d'œuvre en temps réel pour éviter les dépenses excessives et gérer efficacement vos budgets

Limites de Deputy

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de synchronisation avec les intégrations tierces de paie et de point de vente

L'interface de l'application mobile peut sembler encombrée, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui gèrent plusieurs équipes

Les rapports avancés et les configurations personnalisées des taux de rémunération sont uniquement disponibles dans les forfaits Enterprise

Tarifs Deputy

Planification : 4,50 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 4,50 $/mois par utilisateur

Premium : 6 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deputy

G2 : 4,6/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 740 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deputy ?

Deputy a été un ajout formidable à notre entreprise nouvellement ouverte, nous aidant à simplifier le processus de paie dans le secteur de l'hôtellerie et à gagner beaucoup de temps ! L'assistance est fantastique, avec des réponses très rapides et un excellent suivi. Je recommande vivement !

✨ Anecdote : Les tout premiers hôtels de l'histoire, appelés ryokans, ont été créés au Japon au début du VIIe siècle. Ces ryokans servaient de lieux de repos le long de la route de la soie, offrant aux voyageurs un endroit où se détendre pendant leur périple.

5. Sling (Idéal pour la planification budgétaire et la communication au sein des équipes)

via Sling

Pour les restaurants disposant de plusieurs emplacements, Sling propose des options de planification à long terme, facilitant ainsi la gestion des horaires dans différents établissements.

Avec Sling, les gérants de restaurant peuvent créer, modifier et partager des plannings sans effort, réduisant ainsi les changements de dernière minute et les malentendus. La plateforme prend également en charge le suivi du temps et la gestion des coûts de main-d'œuvre, ce qui facilite le contrôle des coûts de main-d'œuvre et le respect du budget.

Les meilleures fonctionnalités de Sling

Planifiez les horaires grâce à la fonctionnalité glisser-déposer et aux mises à jour en temps réel

Suivez le temps passé sur mobile grâce au géorepérage pour vous assurer que vos employés pointent depuis le bon emplacement

Gérez les coûts de main-d'œuvre pour suivre les salaires au fil du temps et éviter les conflits d'horaires

Communiquez instantanément grâce à la messagerie privée et de groupe sans applications externes

Synchronisez les calendriers pour les intégrer à vos outils de planification existants

Limites de Sling

Options de rapports et de personnalisation limitées par rapport aux logiciels de planification plus avancés

L'interface peut sembler encombrée lors de la gestion de grandes équipes

Certains utilisateurs signalent des dysfonctionnements mineurs dans l'application mobile lors de la gestion des échanges de quarts de travail

Tarifs Sling

Free

Premium : 1,70 $ par utilisateur et par mois

Business : 3,40 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Sling

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

6. ZoomShift (Idéal pour les petites entreprises et les équipes travaillant par roulement)

via ZoomShift

Les entreprises qui accordent la priorité aux travailleurs horaires apprécient ZoomShift, car il offre des fonctionnalités faciles à utiliser telles que le suivi des congés, l'échange de quarts de travail et le contrôle des coûts de main-d'œuvre, qui aident les gestionnaires à respecter leur budget tout en satisfaisant leurs employés.

De plus, grâce à la planification par glisser-déposer, aux rappels automatiques et à la communication intégrée entre les équipes, les employés savent toujours où ils doivent être et à quelle heure, ce qui réduit les absences et les confusions dans la planification.

Les meilleures fonctionnalités de ZoomShift

Planification par glisser-déposer avec des modèles de planning réutilisables pour faciliter la planification des équipes

Suivez le temps grâce à la vérification GPS et aux options d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ sur mobile

Envoyez des rappels automatiques et des confirmations de quarts de travail pour réduire les absences

Gérez le suivi des congés et des absences grâce à des flux de travail d'approbation en temps réel

Fournissez des informations sur les coûts de main-d'œuvre pour aider les responsables à contrôler les heures supplémentaires et à respecter le budget

Facilitez la communication au sein de votre équipe grâce à des messages privés, des discussions de groupe et des notifications d'échange de quarts de travail

Limites de ZoomShift

Manque d'intégrations approfondies avec les systèmes de paie (pas encore d'assistance ADP ou Paychex)

Pas d'automatisation de la planification basée sur l'IA comme certains concurrents

Certains rapports ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs ZoomShift

Essentials : Gratuit

Starter : 2 $ par utilisateur et par mois

Premium : 4 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur ZoomShift

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ZoomShift ?

Nous sommes une salle de concert à but non lucratif dans une université qui dispose d'une équipe de plus de 40 étudiants qui nous aident à organiser nos évènements. ZoomShift nous aide beaucoup à organiser les détails des évènements, les dates, les horaires et les positions (par exemple, placeur/équipe de scène, etc.). La possibilité de demander une couverture des quarts de travail est utile, car les étudiants ont parfois des horaires très chargés. Comme les étudiants vont et viennent/obtiennent leur diplôme, il est facile d'ajouter et de supprimer des membres.

7. Planday (Idéal pour les entreprises disposant de plusieurs emplacements et ayant des besoins complexes en matière de planification)

via Planday

Avez-vous déjà eu l'impression que la planification est un travail à plein temps en plus de votre travail à plein temps ? Planday vous aide à planifier plus intelligemment, à mieux communiquer et à gérer vos salaires sans vous prendre la tête.

Conçu pour les restaurants, les hôtels, les magasins de détail, les équipes de soins de santé et les entreprises de toutes tailles, Planday automatise les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise. Que vous gériez un ou plusieurs emplacements, Planday vous aide à synchroniser votre équipe, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à simplifier la gestion des salaires.

Les meilleures fonctionnalités de Planday

Automatisez la planification intelligente grâce à un forfait basé sur la demande

Assurez-vous que vos employés pointent depuis le bon emplacement grâce à une horloge pointeuse et à la géolocalisation

Générez des rapports prêts pour la paie grâce à des intégrations transparentes pour le calcul des salaires

Permettez à vos employés de gérer eux-mêmes leurs échanges de quarts, leurs demandes de congés et leurs notifications grâce à l'application

Évitez les heures supplémentaires non autorisées et gérez les règles relatives aux pauses grâce à des outils de conformité

Gérez la planification multi-emplacements et le stockage des contrats pour la gestion des ressources humaines

Limites de Planday

L'application mobile peut être lente, selon les avis des utilisateurs

Coût plus élevé que certains concurrents, en particulier pour les petites équipes

Certaines fonctionnalités avancées de rapports sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs Planday

Starter : 3,25 $/mois par utilisateur

Plus : 5,50 $/mois par utilisateur + 27,50 $ de frais de base

Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planday

G2 : 4,5/5 (88 avis)

Capterra : 4,3/5 (56 avis)

8. When I Work (Idéal pour les entreprises qui ont besoin de services de planification sur une seule plateforme)

via When I Work

La réputation de When I Work parle d'elle-même : une plateforme de planification et de gestion des effectifs facile à utiliser, à laquelle font confiance plus de 150 000 entreprises dans le monde entier.

La meilleure fonctionnalité de cet outil est qu'il automatise la planification, assure un suivi du temps de manière transparente et permet aux équipes de rester connectées, le tout en un seul endroit. Que vous gériez un petit café, un magasin de détail à plusieurs emplacements ou un établissement de santé en pleine croissance, When I Work vous aide à créer des horaires en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de When I Work

Créez des plannings en quelques minutes grâce à un outil en un clic

Gérez des équipes réparties sur plusieurs emplacements

Permettez aux employés d'échanger ou d'annuler leurs horaires tandis que les responsables approuvent les modifications instantanément

Synchronisez directement avec les fournisseurs, prestataires de services de paie pour simplifier le calcul des salaires

Gérez les budgets de main-d'œuvre et évitez les coûts liés aux heures supplémentaires

Limites de When I Work

Certains utilisateurs signalent des ralentissements de l'application et des problèmes de déconnexion

Les fonctionnalités de personnalisation (telles que les règles de planification) sont réservées aux niveaux tarifaires supérieurs

Suivi limité des congés payés, sauf en cas de mise à niveau vers un forfait Pro ou Premium

Quand je travaille sur les tarifs

Essentiel : 2,50 $/mois par utilisateur

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur When I Work

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de When I Work ?

J'apprécie le fait que tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit. J'aime également pouvoir consulter l'emploi du temps de l'équipe ainsi que mon propre emploi du temps. La mise en place a été facile pour l'équipe et, vu la fréquence à laquelle nous l'utilisons, je suis ravi que ce système soit aussi simple d'utilisation.

✨ Anecdote : McDonald's est bien connu comme l'une des chaînes de restaurants les plus populaires au monde, mais il détient également le titre de plus grand distributeur de jouets au monde, grâce à ses Happy Meals !

9. Buddy Punch (Idéal pour les équipes à distance et l'intégration de la paie)

via Buddy Punch

Si vous gérez des employés rémunérés à l'heure, des télétravailleurs ou plusieurs sites de travail, Buddy Punch simplifie et fluidifie le suivi du temps et la paie. Grâce au suivi GPS, au géorepérage et à la reconnaissance faciale, vous pouvez vous assurer que vos employés pointent au bon endroit et à l'heure, sans surveillance manuelle.

Conçu pour les entreprises de toutes tailles, Buddy Punch automatise la paie, suit les heures supplémentaires et s'intègre à QuickBooks, Paychex et Workday, ce qui en fait l'une des meilleures solutions de suivi du temps et de paie disponibles aujourd'hui.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Suivez le temps sur mobile grâce à l' étiquetage GPS et au géorepérage

Recevez des alertes en cas d'heures supplémentaires et assurez un suivi en temps réel pour éviter les dépassements de coûts de main-d'œuvre

Intégrez la paie avec QuickBooks, Paychex, Workday et bien d'autres encore

Automatisez les relevés de temps avec des rapports détaillés sur les salaires et les coûts de main-d'œuvre

Empêchez le pointage à la place d'un collègue grâce à la webcam et à la reconnaissance faciale

Créez des horaires flexibles grâce à des outils de création de quarts de travail par glisser-déposer

Suivez les congés et les absences grâce à des approbations et des cumuls automatiques

Limites de Buddy Punch

Certaines fonctions du bureau ne sont pas disponibles sur mobile

Un tarif de base de 19 $ par mois peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Tarifs Buddy Punch

Starter : 4,49 $/utilisateur + 19 $/mois de frais de base

Pro : 5,99 $/utilisateur + 19 $/mois de frais de base

Enterprise : 10,99 $/utilisateur + 19 $/mois de frais de base

Évaluations et avis sur Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 050 avis)

10. Connecteam (Idéal pour les équipes sans bureau et la gestion des effectifs)

via Connecteam

Garder tout le monde connecté, organisé et responsable est un défi si vous gérez une main-d'œuvre sans bureau, que ce soit dans le commerce de détail, l'hôtellerie, la construction ou les services sur le terrain.

Connecteam résout ce problème en proposant une application mobile tout-en-un pour la planification des horaires des employés, le suivi du temps, la communication, la gestion des congés et la gestion des ressources humaines. Les responsables peuvent planifier les horaires, suivre les heures à l'aide d'horloges GPS, envoyer des annonces, attribuer des tâches et stocker les documents des employés, le tout à partir d'un seul tableau de bord.

Il est tout aussi intuitif pour les employés : ils peuvent pointer à l'arrivée et au départ, échanger leurs quarts de travail, soumettre des demandes de congé et discuter avec leurs responsables depuis leurs appareils mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Assurez-vous que vos employés pointent depuis le bon emplacement grâce à une horloge et au suivi GPS

Planifiez les horaires grâce à la fonctionnalité glisser-déposer, à la planification automatique et à l'échange de quarts

Assurez la cohésion de vos équipes grâce à la messagerie intégrée, aux fils d'actualité et aux sondages

Améliorez l'efficacité au travail grâce à des checklists, des formulaires et la gestion des tâches

Simplifiez la gestion des ressources humaines grâce à des outils d'intégration, de formation et de suivi des performances

Intégrez la paie avec QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex et Xero

Limites de Connecteam

Les fonctionnalités de géorepérage peuvent parfois être peu fiables dans les zones où le signal est faible

L'automatisation avancée de la paie n'est pas aussi robuste qu'un logiciel dédié à la paie

Certains utilisateurs signalent des ralentissements occasionnels de l'application lors du traitement de grandes quantités de données

Tarifs Connecteam

Forfait Small Business : Gratuit

Basique : 29 $/mois

Avancé : 49 $/mois

Expert : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (2 241 avis)

Capterra : 4,7/5 (1 221 avis)

✨ Fait amusant : près de 40 % des Américains ont déjà travaillé dans un restaurant à un moment donné, que ce soit à temps plein ou à temps partiel pendant une courte période.

Voici quelques outils qui ne figurent pas dans notre top 10, mais qui pourraient vous être utiles :

Toggl Track : permet de suivre les heures de travail des employés sur plusieurs équipes et fournit des informations sur l'efficacité du travail

Zoho People : intégrez la planification à la paie, au suivi des congés et aux évaluations de performance

Shiftboard : découvrez la planification en temps réel avec des outils de communication d'équipe pour garantir que les quarts de travail sont remplis efficacement et que les équipes restent synchronisées

Gagnez du temps et maîtrisez la planification des horaires dans les restaurants avec ClickUp

La planification des horaires dans la restauration n'est pas une mince affaire : 83 % des travailleurs américains privilégient des horaires flexibles. Cependant, dans un secteur aussi dynamique que celui de l'hôtellerie et de la restauration, il est nécessaire de trouver un équilibre et d'assurer une communication transparente.

Le bon logiciel de planification pour restaurants vous libère du stress lié à la gestion du personnel. Alors pourquoi vous débattre avec les absences de dernière minute et les plannings confus ?

ClickUp s'en charge grâce à des rappels automatisés, l'échange de quarts de travail, le suivi du temps et même l'intégration de la paie. Prêt à optimiser votre travail de planification ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!