Top 11 des générateurs de slogans IA pour des slogans accrocheurs

Faites une pause, prenez un KitKat !

Faites une pause, prenez un KitKat !

Les slogans ont leur importance. Donald Gillies a créé ce slogan pour Kit Kat, et qui parmi nous a déjà savouré un KitKat croustillant sans s'en souvenir ?

Parce que vous le valez bien.

Parce que vous le valez bien.

Le slogan de L'Oréal Paris, créé par Ilon Specht, remet en question les discours de l'industrie de la beauté sur la valeur et la confiance en soi des femmes.

Alors que KitKat mettait l'accent sur une action physique (faire une pause), L'Oréal cherchait à valoriser les femmes. Ces deux slogans résumaient l'identité de la marque représentée et étaient suffisamment accrocheurs pour devenir inoubliables.

Mais vous n'avez pas besoin de devenir un Gillies ou un Specht pour écrire un slogan mémorable, pas avec un assistant IA pratique. En fait, 30 % des messages marketing sortants pour les campagnes sur les réseaux sociaux sont désormais générés par l'IA, et vous pouvez également créer les vôtres en quelques minutes.

Ce blog présente en détail 11 générateurs de slogans IA parmi lesquels vous pouvez choisir pour générer des idées de slogans pour votre campagne. Plongeons-nous dans le vif du sujet !

En bref : les 11 meilleurs générateurs de slogans IA

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu des meilleurs outils d'IA pour générer des slogans accrocheurs :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités ClickUp Création de slogans et gestion de projets de campagne Générez des slogans avec ClickUp Brain et profitez de plusieurs modèles d'IA ; stockez vos idées dans des documents et transformez-les en tâches avec des échéances Copy. ai Créer du contenu alternatif Générez plusieurs formats de contenu et affinez vos slogans à l'aide d'informations spécifiques à votre marque Générateur de slogans Canva Créer des designs visuellement attrayants et des slogans accrocheurs Créez des slogans et appliquez-les instantanément à vos designs pour les réseaux sociaux et votre image de marque Writesonic Accédez à différents modèles d'IA simultanément Utilisez Chatsonic et Socialsonic pour trouver des slogans et rester en phase avec les tendances Ahrefs Générateur de slogans IA gratuit Combinez la création de slogans avec la recherche de mots-clés SEO et l'analyse de la concurrence Grammarly Affiner et peaufiner le texte de vos slogans Générez et modifiez des slogans à l'aide de la voix de marque et des objectifs de rédaction de GrammarlyGO Shopify Créer des slogans spécifiques à un secteur d'activité Générez des centaines de slogans pour le commerce électronique et appliquez-les immédiatement à votre boutique Jasper IA Créer des slogans personnalisés Saisissez les informations sur vos clients et utilisez des modèles ou le mode Boss pour générer et tester des slogans Générateur de slogans Designhill Créer des slogans optimisés pour les mots-clés Saisissez les mots-clés de votre marque et générez instantanément plus de 100 slogans ciblés Hypotenuse IA Régénérez des slogans à l'infini Décrivez votre marque, générez plusieurs versions, modifiez-les ou réessayez pour obtenir de meilleurs résultats Facile comme bonjour. IA Générer des slogans en respectant les directives de la marque Entraînez l'IA à l'aide de fichiers PDF et d'informations sur votre marque pour générer des slogans cohérents

Que rechercher dans un générateur de slogans IA ?

Un slogan mémorable doit être unique à l'identité, à la vision et au public cible de votre marque. Vous devez également tenir compte de son impact dans différents contextes : sera-t-il aussi attrayant sur un site web, un écran mobile ou un panneau d'affichage ?

Un générateur de slogans IA doit être capable de prendre en charge ce processus créatif afin de gagner du temps et de générer un slogan bien conçu. Mais ce n'est pas tout !

Voici cinq autres qualités que vous devriez rechercher dans les outils permettant de créer des slogans efficaces :

Personnalisation : spécifiez le ton ou affinez les slogans générés pour les adapter à votre secteur d'activité et à votre public cible

Facilité d'utilisation : Utilisation de fonctionnalités telles que la génération en un clic et les options de filtrage

Plusieurs options de slogans : Créez des slogans uniques sans répétitions pour laisser une impression durable

Cohérence de la marque : Intégration avec vos ressources de marque existantes et vos exigences publicitaires pour une meilleure harmonisation

Options d'exportation : Télécharger le slogan final dans différents formats (par exemple, PDF, CSV) et le partager avec les membres de l'équipe pour une prise de décision collective

Cette discussion entre utilisateurs de Reddit répond à la question de savoir comment utiliser l'IA dans la publicité de manière élégante. Quel que soit l'outil que vous choisirez finalement, considérez-le comme votre assistant, et non comme un concurrent.

via Reddit

📖 À lire également : IA ou contenu généré par l'homme : avantages et inconvénients

Les 11 meilleurs générateurs de slogans IA

Un générateur de slogans par IA peut créer rapidement des slogans personnalisables et servir de plateforme complète pour gérer vos efforts marketing, de la gestion de projet et l'intégration du design à la création de slogans optimisés pour le référencement.

Découvrez ces 11 générateurs de slogans IA (gratuits et payants) pour choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

🧠 Anecdote amusante : Hyundai est l'une des marques les plus souvent mal orthographiées au monde, suivie de près par Lamborghini.

1. ClickUp (Idéal pour créer des slogans et gérer des projets de campagne)

Réfléchissez à des idées de slogans accrocheurs et créez votre liste de tâches ou un document collaboratif avec ClickUp Brain

Rédiger un slogan mémorable tout en gérant votre campagne marketing, cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ?

Mais avec ClickUp, cela peut devenir réalité ! L'application tout-en-un pour le travail combine des systèmes alimentés par l'IA avec le partage des connaissances, la communication d'équipe et la gestion de projet pour que tout soit organisé.

Générez des slogans accrocheurs et créez un inventaire d'idées créatives avec ClickUp Brain, l'assistant IA interne de ClickUp. L'outil traite les détails de votre marque, votre public cible et votre message principal à l'aide des plus de 1 000 intégrations ClickUp pour vous proposer des slogans percutants.

Même sans invites complexes, AI Writer for Work de ClickUp Brain peut comprendre des entrées simples et générer des slogans mémorables.

✨ Bonus : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4o, o3-mini, o1 et Claude 3. 7 Sonnet pour la rédaction et la génération de slogans accrocheurs !

Découvrez comment utiliser ClickUp Brain pour le marketing grâce à cette brève présentation :

Une fois que vous avez créé vos slogans accrocheurs, ClickUp peut également vous aider à collaborer en temps réel. Utilisez ClickUp Docs pour enregistrer vos idées créatives, gérer l'identité de votre marque et planifier vos campagnes sur les réseaux sociaux.

Collaborez en temps réel avec ClickUp Docs, suivez chaque modification et réduisez les risques d'erreur

Plusieurs membres d'une même équipe peuvent travailler ensemble et suivre les modifications sans quitter la plateforme. Pour passer de la planification à la mise en œuvre, les équipes peuvent lier des documents ClickUp à des tâches ClickUp et créer des éléments exploitables avec des délais et des outils de suivi de la progression.

📮 ClickUp Insight : Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, générer des slogans devient plus facile. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez les vues ClickUp pour organiser et filtrer les slogans (par exemple, par catégorie, évaluation ou statut). Une vue Tableur peut être idéale pour trier et comparer

Ajoutez des champs personnalisés ClickUp à vos tâches pour classer les slogans (par exemple, « Focus sur la marque », « Public cible », « Ton »)

Déployez des modèles publicitaires avec des exemples de tâches, des champs personnalisés et des flux de travail prédéfinis

Surveillez les indicateurs clés, suivez l'avancement des tâches et analysez les résultats pour vos futures campagnes marketing avec les tableaux de bord ClickUp

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, a partagé son expérience avec ClickUp :

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Cela a été très utile pour notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

📖 À lire également : Les meilleurs outils et applications pour améliorer votre productivité

2. Copy. ai (Idéal pour créer du contenu alternatif)

Au lieu de passer des heures à réfléchir à des slogans pour chaque campagne, utilisez Copy.ai pour créer du contenu alternatif pour différentes initiatives marketing et différents groupes démographiques.

Il vous permet de rédiger des invites détaillées qui spécifient des paramètres tels que le ton, le style et la structure afin de répondre à vos besoins.

En plus de la génération de slogans, Copy.ai propose une vaste bibliothèque d'outils d'écriture IA adaptés à divers formats de contenu : blogs, descriptions de produits, e-mails, etc. Son générateur de slogans permet de personnaliser en détail les invites et les instructions, aidant ainsi les spécialistes du marketing à tester le style, le ton et l'angle d'approche. Vous pouvez également utiliser l'outil Brand Voice pour garantir la cohérence des slogans générés avec votre identité dans toutes vos campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Ajoutez des mots-clés spécifiques à votre entreprise dans votre saisie pour obtenir des slogans sur mesure

Utilisez des modèles prédéfinis pour remplir les informations et générer du contenu en quelques secondes

Affinez votre contenu avec l'outil Sentence Rewriter

Limites de Copy.ai

Pas de possibilité de modifier les invites en cours de discussion

Peut générer un contenu inexact ou répétitif

Tarifs de Copy.ai

Gratuit pour toujours

Starter : 49 $/utilisateur par mois

Avancé : 249 $/utilisateur par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

3. Canva Slogan Generator (idéal pour créer des designs visuellement attrayants et des slogans accrocheurs)

via Canva Slogan Generator

Vous avez besoin d'un slogan accrocheur pour votre marque avec des options de conception polyvalentes ? Le générateur de slogans Canva est la solution idéale !

Vous pouvez utiliser leur générateur de slogans IA pour rédiger des slogans accrocheurs et personnaliser immédiatement leur apparence avec des polices de caractères, des couleurs et des graphiques, le tout sans changer d'application pour votre stratégie de promotion ou vos campagnes marketing.

Au-delà des slogans, Canva facilite l'application des slogans générés à l'ensemble des visuels de votre marque. Vous pouvez glisser-déposer des slogans générés par IA dans des publications Instagram, des publicités, des flyers et des cartes de visite à l'aide des modèles Canva.

Les meilleures fonctionnalités du générateur de slogans Canva

Générez gratuitement 50 slogans à l'aide du générateur de slogans IA de Canva

Traduisez vos slogans dans plus de 100 langues grâce à l'outil de traduction professionnel de Canva

Utilisez Canva Documents pour collaborer avec votre équipe et discuter des slogans générés par l'IA

Convertissez votre document en présentation en un seul clic et présentez votre campagne d'entreprise

Limites du générateur de slogans Canva

Organiser un grand nombre de fichiers peut être compliqué

Les nouvelles applications et fonctionnalités peuvent être déroutantes et rendre l'interface peu intuitive

Tarifs du générateur de slogans Canva

Gratuit pour toujours

Canva Pro : 15 $/utilisateur par mois

Canva Teams : 10 $/utilisateur par mois

Canva Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva Slogan Generator

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

👀 Le saviez-vous ? 73 % des utilisateurs des réseaux sociaux affirment que si une marque ne répond pas en ligne, ils achèteront chez un concurrent.

4. Writesonic (idéal pour accéder à différents modèles d'IA simultanément)

via Writesonic

Chatsonic de Writesonic combine des modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour rechercher et générer du contenu, devenant ainsi un outil complet de création de contenu IA.

Vous pouvez également utiliser Socialsonic pour rester informé des tendances virales et constituer un répertoire d'idées créatives. Planifier vos campagnes marketing avec cet outil peut être extrêmement facile. Cependant, ses fonctionnalités de contenu social se concentrent actuellement uniquement sur LinkedIn.

La fonctionnalité de génération de slogans de Writesonic s'associe parfaitement à sa suite d'outils de rédaction publicitaire et de description de produits. Grâce aux fonctionnalités Brand Voice, vous pouvez entraîner Writesonic à reproduire des styles spécifiques sur différentes plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Créez et maintenez un ton cohérent pour votre marque dans tous les contenus générés

Tirez parti de la génération de contenu dans plus de 25 langues

Publiez du contenu directement sur votre plateforme préférée en un seul clic

Limites de Writesonic

Les crédits du forfait Free sont une offre unique, vous ne pouvez donc pas les réutiliser une fois qu'ils sont épuisés

A tendance à générer du contenu générique, même pour une invite de texte spécifique

Tarifs de Writesonic

Gratuit pour toujours

Individuel : 20 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Standard : 99 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Writesonic

Writesonic est l'assistant de rédaction dont j'ai besoin lorsque je réfléchis à un titre de blog, que j'écris un article ou le texte de dos d'un livre, ou encore un texte marketing pour une publicité numérique. Sa disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, correspond parfaitement à mon emploi du temps. Il m'aide également à réfléchir avec mes clients lorsque nous sommes à la recherche de nouvelles idées de contenu.

Writesonic est l'assistant de rédaction dont j'ai besoin lorsque je réfléchis à un titre de blog, que j'écris un article ou le texte de dos d'un livre, ou encore un texte marketing pour une publicité numérique. Sa disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, correspond parfaitement à mon emploi du temps. Il m'aide également à réfléchir avec mes clients lorsque nous sommes à la recherche de nouvelles idées de contenu.

💡Conseil de pro : Utilisez l'IA Article Writer 5. 0 de Writesonic pour générer un brouillon de contenu long, puis affinez-le avec Chatsonic pour trouver des idées de slogans et Photosonic pour les visuels. Créez votre campagne marketing alignée sur votre marque, des slogans accrocheurs au contenu et aux graphiques attrayants, le tout à partir d'une seule plateforme.

5. Ahrefs (le meilleur générateur de slogans IA gratuit)

via Ahrefs

Recherchez des mots-clés pour créer des slogans accrocheurs dans Ahrefs et utilisez son générateur de slogans IA (gratuit) pour développer des accroches.

Si le générateur de slogans d'Ahrefs est simple, sa véritable puissance réside dans la recherche de mots-clés. Avant de finaliser un slogan, les spécialistes du marketing peuvent utiliser Ahrefs pour tester la difficulté des mots-clés, le volume de recherche et l'utilisation par la concurrence des termes pertinents. Cela garantit que les slogans ne sont pas seulement accrocheurs, mais aussi optimisés pour le référencement.

Les meilleures fonctionnalités d'Ahrefs

Choisissez le nombre de variantes que vous souhaitez générer

Analysez les slogans et les textes marketing les plus réussis de vos concurrents grâce à la fonctionnalité Site Explorer

Rédigez des slogans originaux en fonction de l'activité de recherche de votre public cible à l'aide de l'explorateur de mots-clés

Limites d'Ahrefs

Les réponses peuvent être génériques et répétitives

Si le générateur de slogans IA est gratuit, les autres fonctionnalités sont proposées à un prix élevé

Tarifs Ahrefs

Free

Lite : 129 $/utilisateur par mois

Standard : 249 $/utilisateur par mois

Avancé : 449 $/utilisateur par mois

Enterprise : 1 499 $/mois (engagement annuel requis)

Évaluations et avis sur Ahrefs

G2 : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

6. Grammarly (idéal pour affiner et peaufiner vos slogans)

via Grammarly

Parmi les outils qui vérifient la qualité de l'écriture, Grammarly se distingue par ses capacités de correction en temps réel et ses suggestions détaillées qui vont au-delà des corrections grammaticales de base.

GrammarlyGO, le co-créateur d'IA générative, est particulièrement utile pour rédiger un bon slogan qui reflète la voix de votre marque. Pour rédiger un slogan produit, saisissez des termes clés relatifs à votre produit, et GrammarlyGO générera plusieurs options en quelques secondes.

Les suggestions de slogans de Grammarly s'améliorent considérablement lorsqu'elles sont associées à ses options de paramètres personnalisés. Définissez votre ton (amical, formel, confiant), identifiez votre public cible, choisissez votre intention (informer, persuader) et laissez GrammarlyGO affiner vos slogans en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Analysez le contenu par rapport à des pages web pour garantir son originalité et éviter tout plagiat involontaire

Définissez des objectifs de rédaction personnalisés en fonction de l'objectif et du public de votre contenu

Bénéficiez d'une assistance multilingue, notamment en anglais américain, britannique, canadien et australien

Limites de Grammarly

Cela peut créer davantage d'erreurs en raison de problèmes logiciels dans Google Docs ou les e-mails

Assistance limitée pour l'ajustement du ton dans les langues autres que l'anglais

Tarifs Grammarly

Free

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

🧠 Fait amusant : pour la mémorisation de la marque, c'est-à-dire ce que le public retient de votre marque, le marketing d'influence augmente le taux de mémorisation assistée de 79 % et le contenu de marque de 81 %.

7. Shopify (le meilleur pour créer des slogans spécifiques à un secteur d'activité)

via Shopify

Le générateur de slogans gratuit de Shopify dispose d'une interface claire et simple. En quelques clics, vous pouvez générer des centaines de slogans accrocheurs.

Parcourez les nombreux noms d'entreprises et créez des slogans spécifiques en saisissant le mot-clé.

Le générateur de slogans de Shopify est idéal pour les entrepreneurs qui lancent des marques de commerce électronique de niche. Une fois votre slogan généré, vous pouvez l'appliquer rapidement à la page d'accueil de votre boutique Shopify, à vos listes de produits ou à vos bannières publicitaires à l'aide des intégrations intégrées.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Choisissez parmi des centaines d'options de slogans basés sur vos mots-clés

Personnalisez vos slogans pour mettre en avant le message de votre marque et vos arguments clés de vente

Accédez à des ressources supplémentaires en matière de marketing et de stratégie de marque grâce à la boîte à outils intégrée de Shopify

Limites de Shopify

Options de personnalisation limitées pour affiner les slogans générés

La génération en masse peut donner des slogans répétitifs ou génériques

Tarifs Shopify

Free

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Shopify : 79 $/mois pour les petites équipes

Avancé : 299 $/mois pour les grandes entreprises

Évaluations et avis Shopify

G2 : 4,4/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 500 avis)

📖 À lire également : 10 générateurs de descriptions de produits révolutionnaires

8. Jasper IA (le meilleur pour créer des slogans spécifiques à chaque client)

via Jasper IA

Décrivez vos clients potentiels à Jasper AI et fournissez d'autres détails liés à votre marque pour créer du contenu. Vous pouvez le faire à l'aide du modèle Perfect Headline : saisissez des détails tels que la description du produit, le nom de l'entreprise, le contexte, l'avatar du client et le style.

Une autre méthode pour créer des slogans à l'aide de Jasper IA est la fonction « recette » du mode Boss. Elle accepte des champs de saisie similaires, mais permet d'exécuter des commandes spécifiques de génération de slogans à l'aide des touches CTRL/CMD + Maj + Entrée.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Utilisez la grande variété de modèles de rédaction de contenu pour générer tous types de textes

Créez des slogans dans 25 langues

Réutilisez du contenu existant pour créer des titres concis

Limites de Jasper IA

Les utilisateurs ont besoin de temps pour apprendre à utiliser efficacement toutes les fonctionnalités

La configuration des invites et du contexte peut s'avérer difficile

Tarifs de Jasper IA

Gratuit : essai de 7 jours

Créateur : 49 $/place par mois

Pro : 69 $/place par mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Jasper IA

J'apprécie également le fait qu'il m'aide à trouver des slogans ou des titres courts et accrocheurs que je peux utiliser dans les réseaux sociaux, les e-mails ou d'autres efforts marketing. Avis recueilli et hébergé par G2.com.

J'apprécie également le fait qu'il m'aide à trouver des slogans ou des titres courts et accrocheurs que je peux utiliser dans les réseaux sociaux, les e-mails ou d'autres efforts marketing. Avis recueilli et hébergé par G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (le meilleur pour créer des slogans optimisés pour les mots-clés)

via Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator, c'est comme discuter avec un ami qui a des idées créatives sur les besoins de votre entreprise en matière de branding et de marketing.

Entrez le mot-clé de votre marque et générez instantanément des slogans adaptés à ce thème, qui seront ainsi parfaitement pertinents pour vos canaux marketing.

Les meilleures fonctionnalités du générateur de slogans Designhill

Profitez d'une interface conviviale qui ne nécessite aucune expertise technique

Choisissez parmi plus de 100 options de slogans spécialement adaptés aux mots-clés associés à votre marque

Copiez des slogans en un seul clic, ce qui vous permet d'enregistrer et de comparer facilement vos favoris

Limites du générateur de slogans Designhill

Certains slogans peuvent nécessiter une légère modification en cours de modification pour correspondre au ton de votre marque

Pas d'assistance multilingue

Tarifs du générateur de slogans Designhill

Free

Évaluations et avis sur Designhill Slogan Generator

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

10. Hypotenuse AI (le meilleur pour régénérer des slogans à l'infini)

via Hypotenuse IA

Pour obtenir les meilleurs résultats, décrivez en détail la voix de votre marque et les besoins de vos clients. Hypotenuse IA s'en servira pour générer des slogans ciblés.

Hypotenuse IA vous offre six options et la liberté d'apporter les modifications souhaitées. De plus, si rien ne vous plaît, il vous suffit de générer à nouveau.

Les meilleures fonctionnalités de Hypotenuse AI

Utilisez plus de 50 modèles de contenu personnalisables

Tirez parti d'un outil de recherche en ligne pour obtenir instantanément des informations

Accédez à des fonctionnalités avancées de rédaction d'articles pour développer un texte marketing autour de vos slogans

Limites de Hypotenuse IA

Génère occasionnellement du contenu répétitif lorsque vous utilisez des invites similaires

Fonctionnalités d'assistance par chat limitées

Tarifs de Hypotenuse AI

Free

Entrée : 29 $/mois

Essentiel : 87 $/mois

Blog Pro : 230 $/mois

Blog personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hypotenuse IA

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Hypotenuse IA

Nous l'utilisons pour le brainstorming et la rédaction de nos descriptions de produits, de nos publications sur les réseaux sociaux, du contenu de nos pages d'accueil et de quelques autres types de contenu marketing. Cela nous a donné d'excellentes idées et nous sommes en mesure de produire et d'adapter le contenu au ton et au langage qui nous conviennent.

Nous l'utilisons pour le brainstorming et la rédaction de nos descriptions de produits, de nos publications sur les réseaux sociaux, du contenu de nos pages d'accueil et de quelques autres types de contenu marketing. Cela nous a donné d'excellentes idées et nous sommes en mesure de produire et d'adapter le contenu au ton et au langage qui nous conviennent.

11. Easy-Peasy. IA (Idéal pour générer des slogans conformes aux directives de la marque)

Vous pouvez former Easy-Peasy. IA avec des directives spécifiques à votre marque, des exemples et une tonalité particulière afin de garantir la cohérence des slogans générés. Il utilise GPT-4 pour comprendre le contexte et créer des phrases qui correspondent à la personnalité de votre marque.

C'est facile ! L'assistant IA, Marky, aide à affiner les slogans à l'aide d'un traitement avancé du langage naturel.

Facile comme bonjour. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Générez des slogans dans plus de 40 langues

Accédez à plus de 200 modèles IA pour faciliter votre travail

Téléchargez des fichiers PDF liés à votre marque et posez des questions à l'IA pour des campagnes marketing plus ciblées

Facile comme bonjour. Limites de l'IA

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Le contenu généré peut manquer de précision

Facile comme bonjour. Tarification IA

Free

Starter : 16 $/utilisateur par mois

Unlimited 50 : 24 $/utilisateur par mois

Unlimited : 32 $/utilisateur par mois

Facile comme bonjour. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Selon 93 % des responsables marketing, les spécialistes du marketing doivent savoir comment utiliser l'IA dans leur flux de travail.

Générez des slogans et formez l'identité de votre marque avec ClickUp

Créer des slogans mémorables qui restent gravés dans l'esprit des gens n'est pas une tâche facile. Mais avec le bon générateur de slogans IA, vous pouvez capturer la personnalité de votre marque dans une phrase qui résonne auprès de votre public.

Si tous ces outils peuvent vous aider à générer des slogans convaincants et à tester différentes variantes, seul ClickUp combine la création de slogans avec un flux de travail complet et la gestion de campagnes.

ClickUp crée un emplacement central pour stocker les ressources de la marque, collaborer avec les membres de l'équipe et suivre les campagnes marketing. Ainsi, lorsque vous avez terminé de créer le slogan de votre marque, vous pouvez continuer à l'utiliser au même endroit où vous avez créé votre slogan.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le ! 🎉