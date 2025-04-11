les 10 meilleurs modèles de plans de continuité des activités pour rester prêt en 2025

Les catastrophes n'envoient pas d'invitations dans le calendrier ! Une simple panne de système ou une coupure de courant peut plonger les opérations de l'entreprise dans le chaos.

C'est pourquoi un plan de continuité des activités (PCA) est essentiel. Mais en rédiger un à partir de zéro prend du temps. Découvrez les modèles de continuité des activités. 💁🏽‍♂️

Ces modèles prêts à l'emploi protègent vos ressources et votre temps, éliminent les incertitudes de la planification et aident votre entreprise à se redresser plus rapidement.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons dressé une liste de 10 modèles gratuits de plans de continuité des activités que vous pouvez utiliser immédiatement. Prêt ? C'est parti !

Que sont les modèles de plan de continuité des activités ?

Un modèle de plan de continuité des activités (PCA) est un cadre prédéfini et prêt à l'emploi qui aide les organisations à se préparer et à réagir aux perturbations soudaines

Il décrit les étapes nécessaires pour assurer la continuité des opérations critiques de l'entreprise en cas d'urgence, comme les catastrophes naturelles, les cyberattaques ou les pannes de système.

🌻 Exemple : Si une entreprise subit une panne soudaine de son serveur juste avant le lancement d'un produit majeur, l'équipe peut s'appuyer sur un modèle de continuité des activités pour suivre les étapes exactes nécessaires à la restauration des systèmes critiques, à la communication avec les parties prenantes et à la réduction des temps d'arrêt.

Un bon modèle de plan de continuité des activités comprend une évaluation des risques, des stratégies d'intervention, des procédures de reprise et d'autres éléments clés pour répondre aux situations d'urgence. Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter aux besoins uniques de toute entreprise, grande ou petite.

*voici à quoi ressemble la disposition d'un plan de continuité des activités de base

📌 Minimiser les temps d'arrêt : un modèle de PCA permet d'établir des étapes de réponse claires, des flux de travail alternatifs et une formation des employés pour faire face aux perturbations. Cela permet à votre entreprise de se remettre rapidement sur pied, en réduisant les pertes de productivité et de revenus

📌 Protéger sa réputation : Être préparé montre aux clients et aux partenaires que vous êtes fiable, même dans les situations difficiles

📌 Respecter la conformité : De nombreux secteurs doivent légalement maintenir un PCA pour assurer la stabilité opérationnelle. Par exemple, la FINRA exige des entreprises financières aux États-Unis qu'elles créent et maintiennent des PCA écrits pour les urgences ou les perturbations majeures, tandis que la loi HIPAA les oblige à protéger les données des patients pour les fournisseurs de soins de santé. Les agences gouvernementales, les services publics, les télécommunications et les secteurs de l'énergie ont également besoin de PCA pour maintenir les services essentiels

📌 Renforcez la confiance des employés et des clients : un plan de continuité des activités clair permet à votre équipe de se sentir en sécurité et de savoir quoi faire en cas d'urgence

📌 Économiser des ressources : une planification préalable peut aider à éviter des décisions coûteuses de dernière minute et le gaspillage de ressources

🧠 Le saviez-vous ? La planification de la continuité des activités est née des efforts de reprise après sinistre dans les années 1970, se concentrant initialement sur l'informatique et la récupération des données avant de s'étendre à toutes les fonctions critiques de l'entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de continuité des activités ?

Voici ce qu'un bon modèle de plan de continuité des activités devrait inclure :

Structure et organisation claires

Il doit organiser les informations de manière logique, en décomposant les étapes d'urgence, les contacts et les phases de récupération de manière à ce que tout le monde puisse les suivre sous pression.

Clarté et accessibilité

Un langage clair et des dispositions pour une planification organisationnelle appropriée rendent un modèle utile dans les situations de stress élevé. Il doit éviter le jargon technique, afin que les équipes agissent immédiatement au lieu de se démener pour trouver un leadership pendant une crise.

Personnalisable pour votre entreprise

Le modèle doit être facilement personnalisable. Il doit inclure des espaces réservés ou des invites pour vous aider à ajouter des détails spécifiques sur vos opérations, les rôles de votre équipe et vos ressources.

Lignes directrices pour les tests et la révision

Un bon modèle doit inclure des sections pour tester, évaluer et examiner le plan de continuité des activités afin d'en mesurer l'efficacité. Il doit permettre des mises à jour basées sur les résultats des tests, garantissant que le plan peut gérer les perturbations majeures.

Intégration avec les systèmes existants

Le modèle approprié s'intégrera facilement aux protocoles existants de l'entreprise, tels que la reprise après sinistre informatique, les interventions d'urgence, les logiciels de gestion d'entreprise et les plans de communication de crise, afin de garantir une reprise sans heurts et sans problème.

Les 10 meilleurs modèles de plan de continuité des activités

ClickUp vous propose les 10 meilleurs modèles de forfait de continuité des activités qui décrivent le processus et les stratégies étape par étape pour maintenir l'entreprise opérationnelle en cas de problème.

1. Modèle de forfait de continuité des activités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez un plan stratégique de continuité des activités grâce au modèle de plan de continuité des activités de ClickUp

Lorsque le chaos frappe, la dernière chose que vous souhaitez, c'est l'incertitude et la panique parmi les membres de l'équipe. Le modèle de plan de continuité des activités ClickUp peut vous aider à éviter de telles situations.

C'est comme le manuel d'urgence de votre entreprise qui guide votre organisation sur la manière de réagir aux perturbations potentielles. Grâce à ce modèle, vous pouvez créer un forfait robuste pour l'évaluation et l'appréciation des risques, la reprise des activités, ainsi que le processus de test et de révision.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les priorités des tâches essentielles de l'entreprise grâce à l'affichage des priorités

Visualisez votre plan de continuité de l'activité et suivez les éléments d'action

Organisez les tâches en différentes catégories et suivez leur progression grâce à la vue Liste

Intégrer les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp au sein du plan de continuité

Utilisez des aides visuelles et des sections codées par couleur pour hiérarchiser les tâches

🌟 Idéal pour : Teams, les gestionnaires de risques et les chefs d'entreprise qui ont besoin d'une solution collaborative, organisée et adaptable pour la planification de la continuité des activités.

2. Modèle de plan d'urgence ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Préparez-vous intelligemment à toute éventualité grâce au modèle de plan d'urgence ClickUp

La planification de la continuité consiste à s'adapter, mais la planification d'urgence implique de réagir avec un plan B.

Si vous souhaitez mettre en place un forfait pour les imprévus, essayez le modèle de plan d'urgence ClickUp.

Il vous aide à identifier l'étape exacte de tout risque, qu'il soit naissant, en cours de développement ou en cours de résolution. Ce modèle de plan d'urgence permet en outre d'attribuer des rôles clairs, afin que vous sachiez qui surveille la situation et évalue le risque d'escalade.

Au-delà de la simple identification des risques, ce modèle permet de mapper les ressources disponibles, d'affecter du personnel à des actions spécifiques et de tester d'autres stratégies d'intervention.

🌻Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un forfait personnalisé en fonction des risques anticipés

Identifiez et hiérarchisez les risques à chaque étape du plan d'urgence grâce à l'affichage des risques par étape

Organisez et suivez la progression de chaque forfait grâce à la vue Plan

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de risques, les chefs de projet et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin de plans de sauvegarde pour les situations critiques.

💡Conseil de pro : Assurez-vous que votre forfait reste efficace en planifiant des examens et des exercices périodiques. Paramétrez des rappels dans ClickUp pour évaluer et maintenir la pertinence de votre PCA au fil du temps.

3. Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Estimez les risques comme jamais auparavant grâce au modèle de matrice de probabilité et d'impact de ClickUp

Avez-vous déjà utilisé une matrice à neuf cases pour évaluer les performances des employés ? Le modèle de matrice de probabilité et d'impact de ClickUp utilise une approche similaire pour identifier et prévenir les risques pour l'entreprise.

Vous pouvez représenter les risques en fonction de leur probabilité et de la gravité de leur impact.

Vous souhaitez visualiser les évènements à haut risque et à forte probabilité ? Rien de plus simple. En anticipant et en se préparant aux obstacles éventuels, ce modèle aide votre équipe à résoudre les problèmes de manière proactive avant qu'ils ne s'aggravent.

🌻Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les risques et planifiez les éléments d'action prioritaires

Évaluez le risque associé à chaque tâche grâce à la matrice de probabilité et d'impact

Évaluation de la probabilité et de l'impact de chaque risque sur une échelle de 1 à 5

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes d'évaluation des risques et les analystes d'entreprise qui souhaitent visualiser et hiérarchiser la gestion des risques.

Obtenez instantanément des informations contextuelles et essentielles sur les tâches liées à la continuité des activités avec ClickUp Brain

4. Modèle d'analyse de l'impact sur l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque service dispose d'une réponse aux risques grâce au modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise ClickUp

Le modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise (BIA) de ClickUp vous aide à assurer la continuité de l'activité en identifiant et en hiérarchisant les composants du système et en les liant aux processus critiques qu'ils assistent. Il vous guide dans l'évaluation de la criticité des processus de récupération, la détermination des ressources nécessaires et la hiérarchisation des efforts de récupération du système.

En détaillant l'impact potentiel des pannes de système, y compris le temps d'arrêt maximal admissible (MAD), les objectifs de temps de récupération (RTO) et les objectifs de point de récupération (RPO), le modèle vous permet d'être prêt même en cas de perturbations inattendues.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Identifiez tous les composants du système (matériel et logiciel) qui assistent les processus critiques, en vous assurant que vous êtes conscient de chaque dépendance

Organisez tous les détails essentiels, tels que les informations sur les services, les besoins en ressources, les priorités de reprise et les validations, en un seul endroit, ce qui facilite grandement les audits et la planification de la continuité

Mettez en place des évaluations d'impact de manière simple mais structurée, afin de pouvoir classer les perturbations comme graves, modérées ou minimes et hiérarchiser les réponses en conséquence

🌟 Idéal pour : Les responsables informatiques, les responsables des opérations et les professionnels de la gestion des risques qui ont besoin d'une approche pragmatique pour analyser les perturbations de l'entreprise.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

5. Modèle de plan d'urgence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Préparez votre équipe à toute situation d'urgence grâce au modèle de plan d'urgence ClickUp

Le modèle de plan d'urgence ClickUp est votre centre de commande de référence pour gérer les crises sur le lieu de travail, telles que les incendies, les pannes de courant ou les urgences médicales.

Ce modèle organise chaque détail critique, des itinéraires d'évacuation aux contacts d'urgence, en passant par les protocoles d'intervention, et bien plus encore, afin que votre équipe sache exactement quoi faire en cas de confusion. Il garantit que les employés ont accès aux bonnes informations avant et après un incident.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Liste des contacts d'urgence, des affectations et des responsabilités en un seul endroit

Activez les notifications en temps réel pour rester informé de la progression

Incluez les emplacements des sorties, des alarmes incendie et des postes de premiers secours, afin que personne ne soit laissé à lui-même en cas de crise

Veiller à ce que les bonnes personnes gèrent les plans opérationnels critiques en cas d'urgence

🌟 Idéal pour : Les responsables de bureau, les responsables de la sécurité et les équipes responsables de la préparation aux situations d'urgence sur le lieu de travail.

💡Conseil de pro : Automatisez les flux de travail avec les automatisations ClickUp pour recevoir des notifications immédiates lorsque certains seuils de risque sont atteints ou que des tâches critiques sont mises à jour. Cela permet à votre équipe de rester informée et de réagir rapidement aux problèmes émergents.

6. Modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les issues de secours et regroupez les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence grâce au modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail de ClickUp

La sécurité de votre équipe doit toujours passer en premier, en particulier en cas d'urgence. Le modèle de plan d'action d'urgence sur le lieu de travail ClickUp permet à chaque employé de savoir exactement quoi faire en cas d'urgence.

Avec des itinéraires d'évacuation clairs, des rôles assignés et un accès instantané aux contacts d'urgence, chacun reste préparé et confiant dans les situations critiques.

De plus, ce modèle est conforme aux directives d'urgence de l'OSHA, ce qui permet à votre entreprise de rester conforme tout en donnant la priorité au bien-être des employés.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez et documentez les itinéraires d'évacuation spécifiques à la disposition du lieu de travail

Un répertoire intégré permet de joindre les pompiers, la police ou les secours médicaux en un seul appel

S'assurer que toutes les procédures d'urgence respectent les normes de l'OSHA

🌟 Idéal pour : Les responsables de la sécurité, les gestionnaires d'installations et les professionnels des ressources humaines chargés d'élaborer et de mettre en œuvre des protocoles d'urgence sur le lieu de travail.

🧠 Le saviez-vous ? Les employeurs doivent disposer d'un plan d'action d'urgence écrit si les normes de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) l'exigent. Les petites entreprises de 10 salariés ou moins peuvent le communiquer oralement. Le plan doit couvrir les rapports d'incendie, l'évacuation, les opérations critiques, les tâches de sauvetage et une personne à contacter pour obtenir des conseils.

7. Modèle de plan d'action en cas d'incident ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Préparez des plans d'action détaillés en cas d'incident grâce au modèle ClickUp de plan d'action en cas d'incident

Pour faciliter les rapports d'incidents, de nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur informatique, utilisent des plans d'action en cas d'incident (IAP). Le modèle de plan d'action en cas d'incident de ClickUp permet de les créer facilement.

Avec des sections distinctes pour le résumé de l'incident, le plan d'exécution, les coordonnées, l'organisation de l'incident et la liste des affectations, le modèle vous garantit une approche structurée et sans panique pour vous remettre rapidement sur les rails.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivi des détails critiques tels que les conditions météorologiques, les limites des ressources et l'impact des incidents, le tout affiché sur une seule et même page

Attribuez des tâches, enregistrez les contacts clés et maintenez la connexion entre les équipes d'intervention

Enregistrez chaque étape franchie, ce qui facilite les audits et les rapports

🌟 Idéal pour : Les responsables informatiques, les équipes de réponse aux incidents et les responsables des opérations qui recherchent une approche structurée pour gérer les perturbations inattendues.

8. Modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des rapports d'incident informatiques détaillés en quelques minutes à l'aide du modèle de rapport d'incident informatique ClickUp

Sans un rapport d'incident solide, chaque minute qui passe peut faire perdre de l'argent et de la confiance. Le modèle de rapport d'incident informatique ClickUp vous aide à saisir chaque incident en détail afin que vous disposiez d'enregistrements précis de tous les incidents et de leurs solutions.

Il est fourni avec des champs distincts pour éviter toute confusion. Par exemple, vous pouvez voir en un instant le logiciel impacté, le service affecté, le niveau d'impact, le type d'incident, etc. Le modèle permet également de documenter la meilleure marche à suivre grâce au champ de recommandation.

De plus, grâce à ses checklists, sous-tâches et rapports structurés intégrés, ce modèle rend le suivi des problèmes informatiques moins chaotique et bien plus efficace.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez chaque incident à l'aide de champs prédéfinis pour obtenir des données claires et structurées au lieu de notes éparses

Utilisez la checklist des incidents pour confirmer que le problème a été correctement rapporté, étudié et résolu

Identifiez les causes profondes et les actions préventives pour aider les équipes à éviter les mêmes problèmes à l'avenir

🌟 Idéal pour : Les responsables informatiques, les équipes de sécurité et les responsables de la conformité qui ont besoin d'un suivi précis et structuré des incidents, sans va-et-vient inutiles.

9. Modèle de rapport post-action ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez un rapport post-action mettant en évidence les principales informations et performances grâce au modèle de rapport post-action simple de ClickUp

Un rapport post-action (RPA) peut être accablant : des pages et des pages d'analyse, des évaluations truffées de jargon et une montagne de données. Mais avec le modèle de rapport post-action simple de ClickUp, vous disposez d'un moyen clair et structuré de saisir la portée, les objectifs, les participants et les risques clés de l'évènement.

Au lieu de vous noyer dans des détails excessifs, vous obtenez des informations précises pour affiner vos stratégies, améliorer vos plans d'intervention et prendre des décisions plus judicieuses.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettre en forme de manière structurée les objectifs, les risques et les observations clés de l'évènement

Utilisez un système d'évaluation clair (P, S, M, U) pour évaluer les performances des principales capacités

Incluez des sections pour les points forts, les points à améliorer et les actions correctives

Suivi de la responsabilité en attribuant des propriétaires et des délais pour les étapes de l'action

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de projets, les équipes d'intervention d'urgence, les professionnels de la gestion des risques et toute personne ayant besoin d'une approche claire et pragmatique de l'analyse post-événement.

✨ Fait amusant : La norme ISO 22301 est une norme internationale relative aux systèmes de management de la continuité d'activité. Elle fournit un cadre pour la planification, la mise en œuvre et l'amélioration continue des stratégies de protection contre les incidents perturbateurs.

10. Modèle de ClickUp pour le plan de communication en cas d'incident

Obtenir un modèle gratuit Éliminez tous les goulets d'étranglement en matière de communication grâce au modèle de ClickUp pour le plan de communication en cas d'incident

Les incidents sont imprévisibles et il est essentiel de disposer d'une stratégie de communication claire pour les gérer efficacement. Le modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp fournit aux équipes les outils nécessaires pour établir un cadre de communication structuré en cas d'urgence.

Il garantit que chaque panne, interruption ou problème de service suit un flux de communication structuré en définissant ce qui constitue un incident et en fournissant des modèles de réponse prédéfinis pour chaque étape : enquête, résolution et résolution.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Adoptez une approche structurée de la communication avec les parties prenantes

Veiller à ce que les mises à jour soient précises et effectuées en temps utile en désignant un responsable des incidents et un responsable de la communication

Gardez un onglet sur les e-mails, les mises à jour Slack et les annonces en un seul endroit grâce au suivi de la communication multicanal

🌟 Idéal pour : Les équipes informatiques, les fournisseurs de services et les responsables des opérations qui ont besoin d'un moyen structuré de communiquer les incidents sans confusion ni retard.

Forfait Continuité d'activité avec les modèles prêts à l'emploi de ClickUp

Des perturbations inattendues peuvent faire dérailler votre entreprise. Et sans forfait clair, la reprise après un revers peut être pénible, mais pas lorsque vous vous associez à ClickUp.

Les modèles de forfait de continuité d'activité intelligemment mis en forme par ClickUp vous aident à vous préparer à toute situation. Des sections prédéfinies vous guident à travers les évaluations des risques et les étapes de reprise, garantissant que rien n'est négligé. Attribuez facilement des rôles, suivez les mises à jour et gardez les informations critiques accessibles, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et assurez l'avenir de votre entreprise.