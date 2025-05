13 modèles gratuits de liste de courses pour faire ses courses facilement

Créer une liste de courses peut simplifier votre expérience d'achat, vous faire gagner du temps et de l'argent tout en vous assurant de ne pas oublier des éléments essentiels.

Que vous soyez en train de forfait des repas pour la semaine ou simplement de faire quelques courses, une liste bien organisée peut faire toute la différence.

Dans ce blog, nous allons explorer 13 modèles de listes de courses gratuits qui répondent à divers besoins et préférences. Des designs minimalistes aux dispositions complètes, ces modèles sont parfaits pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur efficacité lors de leurs courses et à profiter d'une expérience sans stress en magasin.

Que sont les modèles de liste de courses ?

Les modèles de listes de courses sont des listes structurées avec des dispositions prédéfinies qui vous aident à organiser vos courses et à éviter les ruptures de stock. Ils sont personnalisables en fonction de vos besoins. Que vous préfériez un modèle de liste de courses imprimable ou une solution numérique, le fait de disposer d'une checklist complète et prête à l'emploi facilite vos courses.

Une liste de courses type contient des produits laitiers, de la viande, des légumes, des fruits, des produits de base, des huiles, etc., qui se trouvent à différents endroits dans le magasin. Un modèle de liste de courses catégorise ces produits et vous permet de sélectionner ceux dont vous avez besoin et de mentionner leurs quantités au préalable. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous promener dans le magasin.

De plus, ces listes vous permettent d'inclure des notes supplémentaires à côté de chaque élément. Ainsi, si vous avez besoin d'acheter un article particulier d'une marque spécifique pour mieux planifier votre semaine, vous n'avez pas à vous en souvenir ; votre liste vous le rappellera.

🧠 Fait amusant : Selon une étude de la Stern School of Business, plus de 80 % des éléments de la liste de courses ont été achetés, ce qui souligne son efficacité pour les achats d'épicerie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de courses ?

Un modèle de liste de courses bien conçu simplifie les courses, réduit la fatigue décisionnelle et vous aide à respecter votre budget. Il doit être organisé, adaptable et suffisamment intuitif pour rationaliser votre routine tout en s'adaptant à l'évolution des besoins. Voici ce qui distingue un bon modèle :

Catégorisation claire : Organisez par catégories (par exemple, fruits et légumes, produits laitiers, garde-manger) pour naviguer efficacement dans le magasin et éviter les retours en arrière

Quantités spécifiques : Incluez des champs de quantité et d'unité pour préciser exactement ce dont vous avez besoin

Rappels : Recevez des rappels tels que les préférences de marque, les éléments en promotion ou les substitutions

Restez concentré : Donnez la priorité aux articles essentiels grâce à une section « Indispensables » pour rester concentré sur les nécessités avant d'ajouter des extras

Suivi des éléments : Mettre en forme une checklist pour suivre les éléments au fur et à mesure de vos achats et réduire visuellement les oublis

*dispositions conviviales : Conçues pour être flexibles, elles laissent des lignes ou des espaces vides pour les achats de dernière minute ou les achats impulsifs

Propriétés de synchronisation : synchroniser avec les forfaits repas en liant les ingrédients aux recettes hebdomadaires, minimiser le gaspillage et les achats superflus

🔎 Le saviez-vous ? 44 % des acheteurs pensent qu'ils dépensent moins lorsqu'ils utilisent une liste de courses.

13 modèles de liste de courses gratuits qui font gagner du temps

Chaque modèle a été conçu dans un but différent, qu'il s'agisse d'organiser vos achats d'épicerie, de planifier efficacement les repas de votre famille, d'estimer le coût des recettes et les niveaux de stock, et bien plus encore. Comprendre chacun d'entre eux individuellement peut sembler intimidant, car ils contiennent un certain jargon technique.

Heureusement, nous avons ce qu'il vous faut avec cet ensemble complet de 13 modèles gratuits de checklist d'épicerie de ClickUp, l'application « Tout » pour le travail, et d'autres plateformes comme Google Docs et Vertex42.

1. Modèle de planification de repas ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfaits repas sains, gain de temps et d'argent avec le modèle de planification des repas ClickUp

Planifier ses repas est fastidieux et peut être accablant, surtout si vous ne suivez pas vos besoins en épicerie. Le modèle de planification de repas ClickUp, adapté aux débutants, est une solution idéale pour planifier efficacement ses repas, favoriser une alimentation plus saine et économiser du temps et de l'argent.

Ce modèle vous permet de forfait vos repas hebdomadaires, de créer des listes de courses, d'assurer le suivi de vos recettes placées dans les favoris et de surveiller vos objectifs diététiques. Le modèle peut facilement être adapté à vos besoins et préférences spécifiques grâce à des champs et des vues personnalisables.

Ce que vous allez adorer :

Stockez et organisez vos recettes placées dans les favoris dans le modèle pour y accéder facilement

Surveillez votre apport nutritionnel et suivez la progression vers vos objectifs de santé

Forfait repas et suivi des dépenses d'épicerie

Visualisez votre forfait repas hebdomadaire en l'affichant sous forme de calendrier pour pouvoir le consulter facilement

Idéal pour : Toute personne cherchant à simplifier la planification de ses repas, à suivre son régime alimentaire, à gagner du temps et de l'argent, ou à répondre à des besoins alimentaires spécifiques.

📚 À lire également : Modèles de planification de repas gratuits pour gagner du temps

2. Modèle de forfait ClickUp Menu

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de planification de menu ClickUp de ClickUp pour créer un forfait alléchant pour votre restaurant

Le modèle de planification de menus ClickUp optimise la planification des repas pour les restaurants, les services de restauration ou un usage personnel. Il vous aide à organiser vos menus, à planifier les déjeuners et autres repas, à gérer les recettes et à suivre les stocks.

Vous pouvez simplifier la création des menus, garantir la cohérence des produits et réduire le gaspillage alimentaire en optimisant l'utilisation des ingrédients. Collaborez avec votre équipe sur des idées de menus, suivez les préférences des clients et ajustez facilement vos menus en fonction de la disponibilité saisonnière ou des restrictions alimentaires.

Ce que vous allez adorer :

Concevez vos menus pour la semaine, le mois ou toute période souhaitée, en garantissant variété et cohérence

Utilisez ClickUp Brain pour calculer le coût de chaque recette afin d'optimiser votre budget et vos prix

Suivez les ingrédients et les fournitures pour minimiser le gaspillage et vous assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin

Créez des menus spécialisés pour les vacances, les évènements de restauration ou d'autres occasions spéciales

🎁 Bonus : Voici un modèle de calcul de budget pour les recettes que nous avons créé avec ClickUp Brain dans ClickUp Docs:

Idéal pour : les restaurants, les services de restauration, les entreprises de livraison de repas et les particuliers qui souhaitent rationaliser leur processus de planification des menus.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de planification de menus pour le dîner

3. Modèle de calcul du coût des recettes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Débloquez des informations cruciales sur les coûts des recettes grâce à ce modèle de coûts de recettes de ClickUp

Maîtrisez l'art de la budgétisation culinaire avec le modèle de coût des recettes de ClickUp! Ce modèle convivial vous permet de calculer le coût de vos créations culinaires. Saisissez vos ingrédients, les quantités et les coûts unitaires, et le modèle calculera automatiquement le coût total de la recette et le coût par portion.

De plus, suivez les fluctuations de prix, expérimentez avec différents ingrédients et découvrez des alternatives rentables sans compromettre la saveur.

Ce que vous allez adorer :

Gardez une trace des produits de base de votre garde-manger et de leurs prix pour simplifier le calcul du coût des recettes

Convertissez facilement entre différentes unités de mesure pour des calculs de coûts précis

Ajustez les recettes en fonction des différentes tailles de portions et recalculez automatiquement les coûts

Analysez vos dépenses en différents ingrédients et identifiez les domaines où vous pouvez faire des économies

Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires, les personnes qui préparent leurs repas à l'avance et tous ceux qui souhaitent calculer le coût des recettes, gérer leur budget alimentaire et faire des choix de repas éclairés.

💡 Conseil de pro : Transformez les petites pauses en moments productifs en vous attaquant à des tâches rapides qui vous permettent de rester organisé et efficace. Essayez ces moyens simples de rester maître de votre dossier : Organisez-vous avec une application de productivité comme ClickUp

Trier et répondre aux e-mails pour vider votre boîte de réception 📩

Nettoyez et désencombrez votre environnement de travail physique 🧹

Organisez vos fichiers et rangez votre bureau 🗂️

Effectuez une mise à jour du système pour optimiser votre ordinateur 🔄

4. Liste simple « À faire » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre journée et atteignez vos objectifs en toute simplicité grâce au modèle de liste « À faire » de ClickUp

Le modèle de liste de tâches simples de ClickUp est la solution idéale pour organiser vos tâches et booster votre productivité. Ce modèle simple fournit un hub centralisé pour gérer vos tâches, qu'il s'agisse de courses personnelles, de projets professionnels ou de tâches ménagères. Son interface intuitive et ses fonctionnalités personnalisables vous permettent d'ajouter facilement des tâches, d'attribuer des dates d'échéance, de définir des priorités et de suivre les progrès.

Ce modèle simplifie la gestion des tâches, réduit le stress et vous permet d'accomplir davantage. Décomposez les grands projets en tâches plus petites et gérables, collaborez avec d'autres personnes et profitez de la satisfaction de cocher les éléments de votre liste.

Ce que vous allez adorer :

Attribuez des priorités à vos tâches pour vous concentrer sur ce qui compte le plus

Définissez des délais et recevez des rappels pour achever votre liste à temps

Suivez votre progression et restez motivé en cochant les tâches achevées

Créez des statuts personnalisés pour refléter votre flux de travail et suivre la progression des tâches

Idéal pour : Les individus et les équipes qui souhaitent organiser leurs tâches, gérer leur temps efficacement et améliorer leur productivité.

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans un système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

5. Modèle de liste de base ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Notez tout, n'importe où, avec le modèle de liste de base ClickUp

Le modèle de liste de base de ClickUp est un moyen simple mais puissant d'organiser les tâches, de rationaliser les flux de travail et d'accroître la productivité. Qu'il s'agisse de gérer les tâches quotidiennes, de suivre les jalons d'un projet ou de hiérarchiser les missions clés, ce modèle permet de tout mettre en forme de manière claire et structurée.

Conçu pour être flexible et efficace, ce modèle s'adapte à votre flux de travail unique. Grâce aux champs personnalisables, à la fonction glisser-déposer et à la collaboration en temps réel, il n'a jamais été aussi facile de garder le contrôle des tâches et de la planification quotidienne.

Ce que vous allez adorer :

Rapidement paramétré et personnalisé pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, de l'usage personnel à l'usage professionnel

Utilisez la collaboration en temps réel avec des commentaires, l'attribution de tâches et le partage de fichiers en un seul endroit

Organisez vos tâches de manière flexible grâce au tri, au filtrage et au regroupement pour une meilleure visibilité

Regroupez, triez et filtrez les tâches en fonction des délais, des priorités ou des catégories pour rester concentré et organisé

Idéal pour : Tous ceux qui recherchent un moyen simple, collaboratif et personnalisable d'organiser les tâches, de suivre la progression et d'augmenter la productivité, qu'il s'agisse de chefs de projet, d'équipes, de travailleurs indépendants ou de particuliers.

Voici ce que Catriona Parsons, directrice de Bluelime Bespoke, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp:

Nous fournissons un service de luxe de restauration privée et de conciergerie, nous sommes donc toujours en déplacement. Travailler à partir d'un smartphone et utiliser l'application ClickUp ont certainement été les choses les plus utiles pour moi jusqu'à présent. Par exemple, je peux cocher les paiements reçus sur notre compte bancaire sans avoir à attendre d'être rentré chez moi. C'est un exemple de ce que je trouve incroyablement utile.

6. Modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Maintenez des niveaux de stock optimaux dans votre restaurant grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

La gestion d'un restaurant nécessite de maintenir un inventaire précis des matières premières afin d'éviter les surstocks ou les ruptures de stock. Le modèle d'inventaire ClickUp pour restaurants est la clé d'une gestion efficace des stocks et d'une réduction des déchets alimentaires ! Ce modèle complet vous permet de suivre les ingrédients, de contrôler les niveaux de stock, de prévoir la demande et d'optimiser les décisions d'achat.

Adaptez facilement le modèle à vos besoins spécifiques grâce aux champs et aux affichages personnalisables. De plus, vous pouvez suivre les dates d'expiration, observer les performances des fournisseurs et générer des rapports détaillés pour obtenir des informations précieuses sur le flux de vos stocks.

Ce que vous allez adorer :

Comprenez les niveaux de stock des restaurants grâce à cinq statuts personnalisés, à savoir Archivé, En stock, Nouvel élément, En rupture de stock et Réapprovisionnement

Définissez des points de réapprovisionnement et recevez des notifications lorsque le stock est bas, pour ne jamais manquer d'ingrédients essentiels

Surveillez le gaspillage alimentaire et identifiez les points à améliorer pour minimiser les pertes et maximiser la rentabilité

Analysez les coûts des ingrédients et identifiez les opportunités d'économies dans votre processus d'achat

*idéal pour : les propriétaires, gérants et chefs de restaurant qui souhaitent rationaliser la gestion des stocks, réduire le gaspillage alimentaire et optimiser les décisions d'achat.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion des commandes

7. Modèle de calcul des coûts des recettes de restaurant ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Estimez efficacement le coût des ingrédients grâce au modèle d'estimation des coûts des recettes de restaurant ClickUp

Éliminez les approximations dans la tarification des menus pour être prêt et maximiser la rentabilité de votre restaurant grâce au modèle de calcul des coûts des recettes de ClickUp Restaurant. Cet outil dynamique vous permet de calculer le coût précis de chaque plat, en vous assurant que vos prix reflètent les dépenses en ingrédients et les marges bénéficiaires souhaitées.

Une fois que vous avez choisi et saisi vos ingrédients, les quantités et les coûts unitaires, le modèle calcule automatiquement le coût total de la recette, le coût par portion et les marges bénéficiaires potentielles. Vous pouvez ensuite suivre sans effort les fluctuations de prix, ajuster les recettes et expérimenter différentes stratégies de tarification pour optimiser votre menu et assurer votre réussite.

Ce que vous allez adorer :

Créez une base de données centralisée de vos ingrédients avec leurs coûts associés

Déterminez avec précision le rendement de chaque recette pour calculer le coût par portion et minimiser le gaspillage

Analysez la rentabilité des éléments de votre menu et identifiez les possibilités d'amélioration

Imprimez des rapports détaillés sur les coûts des recettes, les marges bénéficiaires et les performances globales du menu

*idéal pour : les propriétaires de restaurants, les chefs et les gérants qui souhaitent calculer avec précision le coût des recettes, optimiser la tarification des menus et améliorer la rentabilité.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes : les compétences de la vie moderne

8. Modèle de liste « À faire » pour forfait ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos fêtes sans tracas grâce au modèle de liste À faire pour l'organisation de fêtes de ClickUp

Le modèle de liste de choses à faire pour l'organisation de fêtes de ClickUp est votre compagnon idéal pour les fêtes ! Dites adieu au stress et bonjour aux célébrations organisées grâce à ce modèle complet qui vous guide à chaque étape du processus d'organisation de la fête. Ce modèle vous permet de maîtriser chaque détail, de la création de listes d'invités et de la gestion des invitations au suivi des réponses et à la coordination des décorations.

Avec des champs et des vues personnalisables, le modèle de liste de tâches de ClickUp pour l'organisation de fêtes vous permet de vous adapter facilement à n'importe quelle fête, anniversaire, réunion de vacances ou rassemblement informel. Attribuez des tâches, fixez des délais et collaborez avec vos amis ou votre famille pour assurer le bon déroulement et la réussite de l'évènement.

Ce que vous allez adorer :

Gardez une trace de vos dépenses de fête et respectez votre budget

Organisez-vous et communiquez avec les prestataires, tels que les traiteurs, les DJ ou les photographes

Visualisez l'échéancier de votre forfait pour vous assurer que tout se déroule comme prévu

Gérez et partagez facilement votre liste d'invités et ses différentes versions, suivez les réponses et envoyez des rappels

Idéal pour : Toute personne qui organise une fête, qu'il s'agisse d'une réunion informelle ou d'un évènement de grande envergure, et qui souhaite rester organisée, gérer efficacement les tâches et assurer la réussite de la célébration.

Découvrez comment ClickUp a amélioré la productivité de Pressed Juice :

9. Modèle de liste À faire ClickUp Self-Care

Obtenir le modèle gratuit Faites-vous plaisir malgré un emploi du temps chargé grâce au modèle de liste À faire de ClickUp Self-Care

Le modèle de liste de choses à faire ClickUp Self-Care donne la priorité à votre bien-être en créant une routine de soins personnels structurée mais flexible. Qu'il s'agisse de bien-être mental, de santé physique ou de simples habitudes quotidiennes, ce modèle facilite le suivi des activités importantes, la mise en place de rappels et l'élaboration d'une routine de soins personnels durable. Une disposition claire et organisée vous permet de rester attentif à vos besoins sans vous sentir dépassé.

Ce modèle encourage une approche équilibrée de la productivité et du bien-être personnel en vous permettant de définir des objectifs de soins personnels, de suivre les progrès et de les ajuster si nécessaire. Classez les activités par catégorie, suivez les taux d'achèvement et réfléchissez à votre routine pour prendre de meilleures habitudes au fil du temps. De plus, grâce à la conception intuitive de ClickUp, les soins personnels deviennent plus intentionnels et plus disciplinés.

Ce que vous allez adorer :

Organisez les activités de soins personnels par type, telles que le bien-être mental, physique ou émotionnel, avec des catégories personnalisées

Surveillez les tâches achevées et prenez de meilleures habitudes au fil du temps grâce au suivi de la progression

Automatisez les rappels pour rester cohérent et ne jamais manquer un moment de soin personnel

Personnalisez les affichages pour passer d'une checklist à un calendrier ou à un tableau et faciliter la planification

Idéal pour : Toute personne souhaitant prendre soin d'elle, adopter des habitudes saines et créer une routine de bien-être structurée mais flexible.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour un usage personnel et la productivité

10. Modèle de liste de courses hebdomadaire simple par Canva

via Canva

Le modèle de liste de courses hebdomadaire simple de Canva facilite la planification des repas et les courses en fournissant une disposition claire et organisée pour la liste des éléments essentiels. Créé pour plus de clarté et de commodité, ce modèle vous permet de classer les courses, de hiérarchiser les incontournables et d'optimiser les courses.

Cette liste de courses minimaliste et facile à utiliser vous permet de faire vos courses sans stress. Personnalisez le modèle en fonction de vos besoins en ajoutant des sections pour des magasins spécifiques, des préférences alimentaires ou des produits de base. Imprimez-la ou utilisez-la numériquement. Dans tous les cas, vous disposerez d'une liste bien structurée qui rendra vos courses plus rapides et plus efficaces.

Ce que vous allez adorer :

Classez les produits par catégories prédéfinies pour faire vos courses plus efficacement

Personnalisez la disposition en fonction des allées du magasin, des besoins alimentaires, des préférences personnelles et d'autres éléments

Imprimez facilement ou optez pour le numérique pour un accès flexible sur papier ou sur n'importe quel appareil

Profitez d'un design épuré et moderne qui rend votre liste de courses à la fois fonctionnelle et visuellement attrayante

Idéal pour : Toute personne souhaitant disposer d'une liste de courses simple, structurée et personnalisable pour faire ses courses plus rapidement, plus facilement et de manière plus organisée.

📚 À lire également : Comment forfait votre semaine : un guide pour une meilleure productivité et un état d'esprit zen

11. Modèle de liste de courses sous forme de feuille de calcul par Vertex42

via Vertex 42

Le modèle de liste de courses sous forme de feuille de calcul de Vertex42 vous aide à éviter les achats impulsifs en magasin (par exemple, pendant les soldes) en vous permettant de lister les produits dont vous avez réellement besoin. Conçu sous forme de feuille de calcul, ce modèle classe les éléments, assure le suivi des quantités et met à jour votre liste de manière dynamique.

De plus, personnalisez les sections des feuilles pour les adapter à vos habitudes d'achat, mettez à jour les quantités en temps réel et calculez même les coûts estimés pour respecter votre budget.

Ce que vous allez adorer :

Triez et filtrez les éléments de manière dynamique en fonction de votre itinéraire ou de vos priorités d'achat

Suivez les quantités et les coûts pour respecter votre budget et éviter les dépenses excessives

Modification des catégories de pages pour organiser les courses en fonction des rayons du magasin ou des préférences personnelles

Utilisez-le sous forme numérique ou imprimez-le pour une expérience d'achat flexible et adaptée à vos besoins

Idéal pour : Toute personne souhaitant disposer d'une liste de courses structurée, basée sur des données et personnalisable afin de rendre ses achats plus efficaces et plus économiques.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de suivi des habitudes dans Google Sheets, Excel et ClickUp

12. Modèle de liste de courses PPT par GDoc

via GDoc

Le modèle de liste de courses PPT de GDoc, compatible avec Google Slides, Microsoft PowerPoint et MacOS Keynote sur iOS, est une autre bonne option qui vous aidera à faire vos courses. Il offre un moyen visuel et structuré d'organiser vos besoins d'achat. Il propose une mise en forme claire et facile à lire, ce qui le rend parfait pour ceux qui préfèrent une liste de courses visuellement attrayante.

Contrairement aux feuilles de calcul traditionnelles ou aux listes textuelles, ce modèle peut être personnalisé avec des icônes, des couleurs et des images, ce qui rend la planification des courses plus attrayante et plus agréable. Grâce à sa disposition simple mais efficace, ce modèle transforme votre liste de courses en un outil d'achat bien organisé.

Ce que vous allez adorer :

Visualisez votre liste à l'aide d'icônes, d'images et de sections codées par couleur pour une meilleure organisation

Adaptez facilement vos préférences d'achat grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer

Imprimez ou utilisez le modèle au format numérique pour y accéder facilement sur papier, tablette ou téléphone

Organisez efficacement en regroupant les éléments par catégories pour une expérience d'achat plus fluide

Idéal pour : Tous ceux qui préfèrent une liste de courses visuellement structurée, personnalisable et facile à utiliser pour faire leurs courses de manière plus organisée.

13. Modèle de checklist d'épicerie à faible teneur en glucides par Venngage

via Venngage

La planification de repas à faible teneur en glucides est simplifiée grâce au modèle de checklist d'épicerie à faible teneur en glucides de Venngage. Ce modèle vous aide à rester organisé, à gagner du temps et à respecter vos objectifs alimentaires sans sacrifier la variété. Sa disposition épurée et visuellement attrayante comprend des sections classées par catégories pour les protéines, les légumes frais, les aliments de base du garde-manger et les collations à faible teneur en glucides, ce qui vous permet de ne jamais oublier les éléments essentiels ni de succomber aux achats impulsifs.

Parfaite pour les personnes qui préparent leurs repas à l'avance et les amateurs de santé, la checklist comprend également un espace pour des idées de repas hebdomadaires, ce qui permet d'aligner plus facilement vos courses avec votre forfait nutrition.

Ce que vous allez adorer :

Code couleur des catégories pour une navigation rapide entre les groupes d'aliments

Intégration avec les applications de liste de courses numériques les plus populaires pour des mises à jour en temps réel

Remplacez les éléments riches en glucides par des alternatives faibles en glucides grâce aux suggestions de substitution intégrées

Accédez à votre liste à tout moment, où que vous soyez, sans avoir besoin d'Internet

Idéal pour : les personnes suivant un régime cétogène, les amateurs de préparation de repas, les coachs santé et les ménages occupés qui souhaitent simplifier la planification de leurs courses à faible teneur en glucides.

🔍 Le saviez-vous ? En achetant vos aliments dans les rayons périphériques des supermarchés, vous faites des choix plus sains. Les fruits et légumes frais, les protéines et autres denrées périssables s'y trouvent souvent. C'est ce qu'on appelle le shopping périphérique.

