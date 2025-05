les 13 meilleurs logiciels CRM pour salles de sport en 2025

Entre la gestion des prospects, la satisfaction des membres de la salle de sport et l'équipe commerciale, vous avez l'impression de soulever plus que des poids. Tout ce travail d'administrateur peut vous déconcentrer et ralentir la croissance de votre entreprise.

C'est là qu'un système de gestion de la relation client pour les salles de sport peut vous aider.

Plus qu'un simple endroit pour stocker les données des clients, le bon logiciel de gestion des membres de salle de sport permet de suivre la fréquentation, de programmer les cours, d'envoyer des rappels automatisés et d'établir une communication personnalisée. Vous passez ainsi moins de temps à réclamer les paiements et plus de temps à aider les membres à atteindre leurs objectifs.

Nous avons rassemblé 13 des meilleurs logiciels CRM pour salles de sport afin de vous aider à suivre la fréquentation des membres, à fidéliser les membres et à développer votre entreprise de fitness. Trouvons la solution idéale pour vous !

Pourquoi les salles de sport ont-elles besoin d'un logiciel CRM ?

Les entreprises qui utilisent un CRM ont 85 % de chances supplémentaires d'améliorer leur expérience client, et cela peut permettre d'économiser 5 à 10 heures de charge de travail par semaine pour les employés. C'est un sérieux gain d'efficacité, et les clubs de fitness peuvent eux aussi en profiter.

Pourquoi ? Parce que jongler entre les données des membres, le suivi de la fréquentation et le traitement des paiements sur plusieurs plateformes est un véritable casse-tête.

Grâce à l'analyse basée sur l'IA, vous pouvez facilement suivre l'engagement des membres, tandis que l'accès basé sur le cloud permet à votre équipe de rester synchronisée, où qu'elle se trouve. Moins de temps passé par les administrateurs signifie plus de temps pour développer une communauté de fitness florissante. Tout le monde y gagne.

Avantages des systèmes CRM pour les salles de sport

Un logiciel CRM pour le fitness facilite la gestion de la communication avec les clients. Pendant que vous les aidez à atteindre leurs objectifs de remise en forme, des outils basés sur l'IA se chargent des tâches des administrateurs, du traitement des paiements aux rappels automatisés, et bien plus encore.

Voici cinq avantages de la mise en œuvre d'un flux de travail CRM dans votre salle de sport :

Suivi de la fréquentation des membres, des informations de paiement et des profils des membres dans un tableau de bord CRM unique

Permettez la réservation de cours, les annulations et la gestion des listes d'attente en temps réel pour maximiser le taux d'occupation

Paramétrez la facturation récurrente, la facturation automatique et les rappels de paiement en retard pour améliorer le flux de trésorerie

Utilisez des modèles de formulaires d'adhésion entièrement intégrés et des chatbots pour recueillir de nouvelles demandes

Mesurer les performances des entraîneurs et la satisfaction des membres pour une prise de décision basée sur des données

Que rechercher dans un CRM pour salle de sport ?

Le bon logiciel CRM pour salle de sport ne doit pas se contenter d'organiser les données des membres et de stimuler la croissance de l'entreprise. Pour vraiment rationaliser vos opérations, assurez-vous qu'il offre également ces fonctionnalités clés :

Optez pour un CRM basé sur le cloud avec suivi des présences en temps réel et historique des adhésions

Vérifiez les fonctionnalités de segmentation personnalisée pour classer les membres en fonction de leur niveau d'activité, de leurs données démographiques ou de leurs objectifs de remise en forme

Choisissez un CRM avec une planification des cours basée sur l'IA qui s'adapte automatiquement en fonction des heures de pointe et de la disponibilité des entraîneurs

Recherchez la facturation automatisée, les paiements récurrents et les alertes de retard pour éviter les pertes de revenus

Utilisez l'analyse prédictive pour prévoir les risques de perte de membres et les tendances des revenus

Les 13 meilleurs systèmes CRM pour salles de sport

Chaque salle de sport ayant des besoins spécifiques, trouver le logiciel CRM idéal peut sembler intimidant.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider ! Trouvons un CRM qui réponde au mieux à vos besoins.

1. ClickUp (Idéal pour gérer les opérations de la salle de sport et les communications avec les membres grâce à des flux de travail personnalisés)

Gérez la croissance et la satisfaction de vos clients avec ClickUp CRM for Gym

ClickUp, l'application Tout pour le travail, peut se transformer en un logiciel CRM pour la salle de sport.

ClickUp CRM for Gym est une solution complète pour le suivi des nouveaux prospects, la gestion des abonnements existants et l'automatisation des flux de travail de paiement et de renouvellement. Besoin d'une option prête à l'emploi ? Explorez les modèles CRM de ClickUp et lancez-vous immédiatement.

Par exemple, le modèle CRM ClickUp organise vos données autrement dispersées dans un système centralisé afin qu'aucun prospect ne soit oublié, qu'aucun renouvellement ne soit manqué et qu'aucun client ne se sente négligé. Ce modèle peut stocker les informations, attribuer des tâches aux entraîneurs et définir des objectifs de remise en forme pour vos clients.

Obtenir un modèle gratuit Transformez la gestion de votre salle de sport d'un processus chaotique et chronophage en un processus structuré grâce au modèle CRM ClickUp

Voici comment utiliser ce modèle :

✅ Stocker les informations des membres telles que leurs coordonnées, les forfaits auxquels ils ont souscrit et les rapports de progression dans une base de données structurée et consultable

✅ Gardez un œil sur les nouveaux membres potentiels grâce à un pipeline personnalisé qui suit les demandes de renseignements jusqu'à l'inscription

✅ Paramétrez des rappels automatisés pour les renouvellements à venir, les adhésions expirées ou les promotions spéciales, réduisant ainsi les suivis manuels

Si vous êtes entraîneur, le modèle de journal d'exercice ClickUp vous aide à gérer les sessions d'entraînement personnel tout en concevant un forfait structuré pour chaque client. Enregistrez les séances d'entraînement, définissez les jalons de remise en forme et suivez les progressions, le tout en un seul endroit, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'entraînement plutôt que de jongler avec des feuilles de calcul.

Vous souhaitez aider vos membres à adopter une routine d'entraînement solide en leur proposant des changements de mode de vie modestes mais cohérents ? C'est là qu'intervient le modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp . Grâce à un suivi personnalisé de l'entraînement et du bien-être, il aide les membres de la salle de sport à rester sur la bonne voie, à prendre de meilleures habitudes et à s'en tenir à leurs objectifs de remise en forme à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des modèles de formulaires de commentaires personnalisés pour collecter et stocker les données des membres potentiels et existants

Gérez plusieurs branches de votre salle de sport à partir d'un seul tableau de bord grâce à la vue Plan de ClickUp pour le suivi des données géographiques

Exploitez les intégrations ClickUp pour travailler avec des plateformes de messagerie, des logiciels de comptabilité, etc. afin de suivre toutes les interactions avec les clients sur une seule plateforme et de collaborer avec les entraîneurs, les nutritionnistes et le personnel administratif

Surveillez les parcours des clients, gérez l'intégration et suivez les paiements à l'aide de vues personnalisées , notamment la vue Liste, le Tableau Kanban et la vue Tableur

Visualisez la valeur vie client, la taille moyenne des transactions et bien plus facilement via des tableaux de bord sans code dans ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir dépassés par l'étendue des fonctionnalités disponibles sur la plateforme

Tarification ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de prioriser et de me concentrer sur le développement de mon entreprise, qui génère entre 500 000 et 100 millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

➡️ À lire également : Combiner CRM et gestion de projet – Un logiciel CRM tout-en-un

2. Mindbody (Idéal pour la communication avec les clients basée sur l'IA)

via Mindbody

Vous en avez assez de répondre sans cesse aux mêmes questions des clients ? Train Messenger, l'assistant de Mindbody alimenté par l'IA, est là pour vous aider. Il peut traiter les demandes des clients, prendre des rendez-vous et envoyer des rappels automatiques comme un responsable de réception qui ne prend jamais de jour de congé.

De plus, il personnalise les réponses en fonction des données des membres, garantissant ainsi une interaction fluide et professionnelle. Laissez-le répondre aux questions fréquemment posées pendant que vous vous concentrez sur les sessions d'entraînement personnel et la gestion des membres.

Les meilleures fonctionnalités de Mindbody

Gérez les cours, les rendez-vous et le personnel en temps réel grâce à un calendrier unique et facile à utiliser

Attirez de nouveaux clients dans le monde entier en listant votre salle de sport sur Mindbody Marketplace

Fournir une application mobile personnalisée permettant aux membres de réserver des cours, de gérer leurs abonnements et de rester engagés

Limites de Mindbody

Les prix peuvent être élevés pour les petites entreprises et les professionnels du fitness indépendants

Le logiciel peut contenir des bogues, être ralenti et être indisponible pendant des heures

Tarification Mindbody

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Mindbody

G2 : 3. 6/5 (plus de 370 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 2 800 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Mindbody

Le logiciel de base a des fonctionnalités robustes, mais le système est complexe et peu intuitif. J'ai passé 6 ans à travailler dans le domaine des logiciels, j'ai donc appris au fil du temps comment accomplir ce dont j'avais besoin.

3. ZenPlanner (Idéal pour organiser les informations des membres)

via ZenPlanner

Zen Planner automatise les tâches fastidieuses et fournit des outils numériques faciles à utiliser. Son système de réservation en ligne élimine les conflits d'horaires en permettant aux membres de réserver des cours en temps réel.

La facturation automatisée vous garantit d'être payé à temps, à chaque fois, sans avoir à courir après les paiements. C'est un bon CRM pour les entraîneurs qui souhaitent gérer leurs opérations et créer une communauté.

Les meilleures fonctionnalités de ZenPlanner

Permettez des enregistrements rapides en libre-service grâce au mode kiosque

Permettez aux membres de réserver des cours en ligne, de suivre leur présence et d'éviter les doubles réservations

Intégration avec SugarWOD pour enregistrer les entraînements, suivre les performances et stimuler l'engagement

Suivi des indicateurs clés de l'entreprise grâce à des rapports personnalisables pour des décisions basées sur les données

Limites de ZenPlanner

Les composants essentiels tels que les portails d'inscription en ligne tombent souvent en panne

Il a tendance à écraser les données précédentes par des entrées vierges

Tarification de ZenPlanner

Offre de lancement : 199 $/mois

Studio : 99 $/mois

Engage : 198 $/mois

Ultimate : 348 $/mois

Évaluations et commentaires sur ZenPlanner

G2 : 4. 3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ZenPlanner

Nous l'utilisons depuis près de dix ans maintenant et il s'est avéré très utile pour le suivi des données d'adhésion. Il n'est pas très intuitif et la formation des nouveaux bénévoles à son utilisation prend un certain temps, mais il fait le travail pour lequel nous en avons besoin.

4. Virtuagym (Idéal pour les forfaits d'entraînement et de nutrition personnalisés)

via Virtuagym

Les clients se sont-ils plaints de ne pas savoir quoi manger pour assister à leur séance d'entraînement ? Une alimentation saine est tout aussi importante qu'une séance d'entraînement.

Virtuagym crée des plans de repas personnalisés qui correspondent à leurs besoins alimentaires, à leurs préférences et à leurs objectifs de remise en forme, les aidant ainsi à rester sur la bonne voie, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de sport. Le suivi nutritionnel intégré permet aux clients d'enregistrer leurs repas et de surveiller leurs macros, tandis que les suggestions de repas automatisées simplifient la planification des horaires chargés.

Les meilleures fonctionnalités de Virtuagym

Créez des programmes d'entraînement personnalisés avec des instructions et des vidéos de démonstration

Offrez une application de marque pour améliorer et dynamiser les indicateurs clés de performance de l'expérience client

Favorisez la communauté avec des défis, des groupes et des classements pour fidéliser les membres

Limites de Virtuagym

Le suivi de la paie est un processus manuel

Le logiciel ne permet pas de planifier en temps réel

Toutes les informations sur le forfait repas ne sont pas enregistrées

Tarification Virtuagym

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Virtuagym

G2 : 4. 4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 3,8/5 (plus de 250 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Virtuagym

Excellent accueil et service, virtuagym répond rapidement à toutes nos questions et est toujours prêt à nous aider pour tout problème.

5. Club OS (Idéal pour le marketing et l'automatisation des équipes commerciales)

via Club OS

Garder le contact avec les nouveaux prospects peut sembler être un travail à temps plein, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La nouvelle fonctionnalité de Club OS de notifications de nouveaux prospects garantit que votre équipe reçoit des alertes instantanées lorsqu'un membre potentiel montre de l'intérêt, ce qui permet d'effectuer rapidement et facilement des suivis.

Grâce à la segmentation des messages, vous pouvez envoyer le bon message au bon moment, ce qui stimule l'engagement et les conversions. De plus, l'intégration de Facebook Lead Ads à Club OS permet aux prospects de soumettre directement leurs coordonnées, ce qui simplifie la gestion et la capture des leads afin que vous puissiez vous concentrer sur la transformation des leads en membres fidèles.

Les meilleures fonctionnalités de Club OS

Envoyez des promotions, des rappels de cours et des messages jalons grâce à des campagnes automatisées d'e-mails et de textes

Capturez des prospects grâce aux formulaires numériques de renonciation des invités, à l'intégration des publicités Facebook et aux programmes de parrainage

Suivez l'activité des prospects, les taux de conversion et les performances des e-mails grâce à des tableaux de bord d'analyse en temps réel

Limites de Club OS

Le système ne limite pas les entrées en double

La fonction de recherche nécessite plus d'informations que nécessaire pour fonctionner

Tarification Club OS

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Club OS

G2 : 3,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 190 avis)

6. PushPress (Idéal pour le partage des réalisations avec la communauté)

via PushPress

Il est plus facile de se rendre à l'entraînement tous les jours lorsque les membres ont le sentiment d'accomplir quelque chose. Ainsi, lorsqu'une personne bat son record personnel, achève un défi ou reste constante, PushPress lui permet de publier ses victoires sur le fil d'actualité social de l'application.

Cela permet de maintenir un niveau de motivation élevé et de créer un sentiment de communauté, transformant les séances d'entraînement en une expérience partagée. Les propriétaires de salles de sport peuvent interagir avec les membres par le biais de mentions « J'aime », de commentaires et de messages d'encouragement, favorisant ainsi des connexions plus profondes.

De plus, PushPress s'intègre aux outils de suivi des performances, ce qui permet aux membres d'enregistrer leur progression, de définir des objectifs et de rendre des comptes, le tout sur la même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de PushPress

Engagez les prospects et les membres grâce à l'automatisation des SMS, des e-mails et des réseaux sociaux

Créez une communauté avec des classements, des messages de remerciement et des mises en avant des meilleurs éléments

Permet l'auto-réservation, la gestion des listes d'attente et le suivi en temps réel de la disponibilité du personnel

Limites de PushPress

La fonctionnalité de commentaire entre l'athlète et l'entraîneur peut être ralentie

L'expérience est meilleure sur le navigateur Web que sur l'application

Tarification PushPress

Free Forever

Pro : 159 $/mois

Max : 229 $/mois

Évaluations et commentaires sur PushPress

G2 : 4. 9/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 180 avis)

7. Gymdesk (Idéal pour gérer une salle de sport ouverte 24h/24 et 7j/7)

via GymDesk

Avez-vous déjà imaginé posséder un studio de fitness qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? L'accès à distance aux installations de Gymdesk rend cela possible : les membres peuvent débloquer les portes à l'aide de leur smartphone, et aucune carte d'accès n'est nécessaire.

Le système autorise ou restreint automatiquement l'entrée en fonction du statut de paiement, garantissant ainsi que seuls les membres actifs peuvent accéder à la salle de sport. De plus, grâce à la surveillance en temps réel, les propriétaires de salles de sport peuvent suivre les entrées, gérer la sécurité et assurer le bon déroulement des opérations où qu'ils se trouvent.

Les meilleures fonctionnalités de Gymdesk

Construisez et hébergez un site Web professionnel avec des modèles personnalisables qui correspondent à votre marque

Rationalisation de l'intégration et suivi de la progression de la conversion des prospects sur une seule plateforme

Envoyez des textes et des e-mails en masse pour impliquer sans effort l'ensemble de votre base de données de membres

Limites de Gymdesk

Les intégrations de sites Web sont limitées

L'enregistrement des présences peut être déroutant lorsque plusieurs cours sont dispensés

Tarification de Gymdesk

Forfait Micro Gym : 75 $/mois

Petit forfait de gym : 100 $/mois

Forfait moyen : 150 $/mois

Forfait pour les grands centres : 200 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Gymdesk

G2 : 4. 8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 120 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Gymdesk

Gymdesk a été littéralement la première chose que nous avons achetée avant de démarrer notre salle de sport. Le simple fait de l'acheter et de le paramétrer a rendu beaucoup plus clair tout ce que nous devions faire pour démarrer. Il est très polyvalent et vous pouvez utiliser autant de fonctionnalités que nécessaire. Nous l'intégrons avec Stripe et n'avons jamais eu de problème avec les paiements en 2 ans. Bien joué GymDesk

8. Pike13 (Idéal pour réduire la charge de travail administratif)

via Pike13

Pike13 réduit vos tâches administratives en laissant les clients gérer la charge de travail. Le portail client en libre-service permet aux membres de réserver des sessions, de mettre à jour leur profil et de gérer les paiements, le tout sans faire perdre de temps à votre personnel. Cette autonomie améliore l'expérience client et permet à votre personnel de se concentrer sur la prestation d'un service exceptionnel.

Les meilleures fonctionnalités de Pike13

Rationalisez la planification du personnel, la paie et le suivi des commissions pour simplifier la gestion des équipes

Générez des rapports financiers détaillés pour surveiller les revenus, les paiements en souffrance et la croissance de l'entreprise

Proposez une application mobile de marque pour des interactions fluides avec les clients, y compris pour les réservations, les paiements et les notifications

Limites de Pike13

La fonction de rapports peut être difficile à utiliser

Le logiciel peut générer des renonciations erronées

Tarification de Pike13

*essentiel : 139 $/mois

Avancé : 199 $/mois

Premium : 279 $/mois

Évaluations et commentaires sur Pike13

G2 : 3,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 140 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Pike13

Vous pouvez trouver l'emploi du temps de tout le monde au même endroit ou simplement voir le vôtre.

9. Glofox (Idéal pour gérer l'engagement des membres)

via Glofox

La fonctionnalité Smart No-Show Recovery de Glofox ne se contente pas de suivre les absences, elle travaille activement à réengager les membres. Son système de « strike » attribue un « strike » lorsque quelqu'un manque plusieurs fois un cours sans l'annuler, et après un nombre défini de strikes, sa capacité à réserver des cours futurs peut être restreinte.

Cela encourage les membres à se présenter ou à annuler à l'avance, ce qui permet de maintenir la précision des horaires des cours et un niveau d'engagement élevé. En outre, la fonctionnalité de prise de rendez-vous de Glofox permet d'éviter les absences en envoyant des e-mails de rappel et des notifications par SMS, garantissant ainsi la validation des membres pour leurs routines de fitness.

Les meilleures fonctionnalités de Glofox

Permettre aux membres de suspendre leur abonnement directement via l'application

Recommander automatiquement des créneaux horaires alternatifs ou des options de liste d'attente au cas où un cours serait complet

Classez vos prospects les plus intéressants en fonction de leur engagement et de leurs interactions passées afin de prioriser les suivis

Limites de Glofox

Les clients ne peuvent pas renouveler leur adhésion avant l'expiration de leur adhésion actuelle

La suite marketing semble encombrante

Tarification Glofox

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Glofox

G2 : 4. 5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 330 avis)

10. Exercise.com (Idéal pour l'automatisation de votre entonnoir de vente)

Vous en avez assez de courir après les prospects et de jongler avec les suivis ? Exercise.com est là pour vous. Il rationalise le processus de votre équipe commerciale en automatisant la gestion des prospects par e-mail, SMS et notifications push, garantissant ainsi un engagement constant sans suivi manuel.

Ses tableaux de bord personnalisés fournissent des informations sur les revenus, les tendances en matière d'adhésion et les performances marketing, permettant ainsi de prendre des décisions fondées sur des données. En outre, la plateforme propose des outils tels que des applications mobiles personnalisées et des analyses détaillées pour renforcer l'engagement des membres et stimuler la croissance de l'entreprise.

Exercise.com : les meilleures fonctionnalités

Rationalisez la gestion des clients en permettant aux membres de réserver des sessions, de signer des contrats et d'effectuer des paiements en ligne ou via votre application personnalisée

Fidélisez vos membres grâce à des forfaits d'entraînement automatisés, des rapports de performance et des messages de motivation personnalisés

Suivi des indicateurs clés avec des informations en temps réel sur la fréquentation des membres, les performances des entraîneurs et la santé globale de l'entreprise

Limites de Exercise.com

N'offre pas de fonctionnalité d'analyse technique

Modifier les dates de facturation dans les modèles existants peut s'avérer difficile

Exercise.com : tarifs

Tarification personnalisée

Exercise.com : évaluations et avis

G2 : 4. 5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 220 avis)

11. RhinoFit (Idéal pour paramétrer un système de facturation flexible)

via RhinoFit

Avec RhinoFit, la gestion des adhésions devient un jeu d'enfant. Tout est personnalisable (offres d'essai, forfaits de groupe et inscriptions en ligne) pour répondre aux besoins de votre salle de sport.

Le système de facturation flexible vous permet de configurer des forfaits hebdomadaires, mensuels ou annuels. Vous pouvez également proposer facilement des réductions pour les premiers intervenants, les familles ou les abonnements prépayés. Ses rappels de paiement automatisés et ses intégrations avec les principaux processeurs de paiement facilitent les transactions pour vous et vos membres.

Les meilleures fonctionnalités de RhinoFit

Vendez des abonnements, des forfaits et des laissez-passer pour les cours directement depuis votre site Web

Laissez RhinoFit s'occuper des décharges de responsabilité, des contrats et des enregistrements des membres

Permettez aux membres d'accéder sans clé à votre établissement

Limites de RhinoFit

Vous devez passer manuellement d'une page à l'autre pour obtenir les coordonnées des personnes dont le paiement a échoué

Tarification RhinoFit

Standard : 57 $/mois

Accès 24h/24 et 7j/7 : 149 $/mois

Affiliate Pro : 299 $/mois

Affiliate Plus : 399 $/mois

Évaluations et commentaires sur RhinoFit

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,0/5 (plus de 250 avis)

12. Vagaro (Idéal pour collecter les réservations en ligne via des applications externes)

via Vagaro

Vous voulez être réservé sans lever le petit doigt ? Vagaro vous aide à vous démarquer en listant votre entreprise sur sa place de marché gratuite, ce qui permet aux clients de réserver facilement directement depuis Google, Instagram ou Apple Maps.

Son logiciel de planification intelligent vous permet de facturer des frais de non-présentation, de gérer les annulations et de remplir automatiquement les places vacantes avec des clients sur liste d'attente. De plus, des outils marketing intégrés vous aident à envoyer des promotions, des rappels et des suivis pour maintenir votre planning complet et l'engagement de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Vagaro

Gérer une boutique en ligne de compléments alimentaires, de vêtements et de cartes cadeaux

Réservez et gérez les ressources à partir de votre Calendrier Vagaro intégré

Utilisez Vagaro Connect pour des discussions ininterrompues avec les clients et accéder à leurs informations

Limites de Vagaro

Le travail d'intégration des réservations peut être difficile

Vagaro pourrait fermer votre compte en cas de non-paiement

Tarification Vagaro

Un emplacement : 30 $/mois par calendrier

*emplacements multiples : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Vagaro

G2 : 4. 6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 400 avis)

13. TeamUp (Idéal pour la gestion de la réputation)

via TeamUp

Une solide réputation incite les clients à revenir et en attire de nouveaux. La fonctionnalité Community Happiness de TeamUp automatise les demandes d'avis, encourageant les membres satisfaits à partager leurs expériences sur Google et Facebook.

Il vous aide également à suivre les commentaires, à répondre aux préoccupations et à renforcer les relations avec les clients, garantissant ainsi la croissance de votre entreprise grâce au bouche-à-oreille positif.

Les meilleures fonctionnalités de TeamUp

Gérez et répondez aux avis depuis un tableau de bord centralisé

Encouragez davantage d'inscriptions grâce aux fonctionnalités de demande d'avis automatisée

Appliquez des frais d'annulation et de non-présentation pour protéger vos revenus

Limites de TeamUp

Les coachs ne reçoivent pas de notifications pour les cours reprogrammés

Le calendrier n'indique pas explicitement la disponibilité du personnel

Tarification TeamUp

à partir de : *104 $/mois pour 100 clients actifs

Évaluations et commentaires TeamUp

G2 : 4. 6/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 320 avis)

Gérez facilement les membres et restez organisé avec ClickUp

Le CRM idéal pour les entreprises de fitness doit permettre l'automatisation du suivi des prospects, la simplification de la planification des cours et le suivi des paiements, tout en fournissant des informations précieuses qui permettront aux propriétaires de salles de sport de prendre des décisions plus judicieuses.

Opter pour une plateforme tout-en-un comme ClickUp, dans ce cas, rend ces processus moins fastidieux. Avec ses tableaux de bord personnalisables, ses fonctionnalités d'automatisation et ses intégrations, ClickUp vous aide à gérer votre salle de sport, qu'il s'agisse d'attirer de nouveaux membres ou de fidéliser les membres actuels.

Pourquoi s'embarrasser du travail d'un administrateur ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit, et faites avancer votre entreprise.