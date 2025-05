les 10 meilleures alternatives à Clearfeed IA en 2025

ClearFeed IA est une plateforme d'assistance qui capture les requêtes des clients provenant de différentes sources et les achemine vers Slack et MS Teams. Les équipes peuvent gérer plusieurs demandes de clients, accélérer leur temps de réponse et fournir un meilleur service.

Cependant, si vous n'utilisez pas MS Teams ou ne collaborez pas sur les canaux Slack, ClearFeed n'est peut-être pas fait pour vous. De plus, vous ne pouvez pas utiliser la plateforme pour une gestion complète des tickets si des outils tels que Zendesk ou Jira ne font pas partie de votre flux de travail.

Nous avons donc sélectionné 10 alternatives puissantes à ClearFeed IA que vous pouvez utiliser à la place pour rationaliser votre service client.

⏰ Résumé en 60 secondes

Zendesk IA : Idéal pour l'automatisation du service client et la gestion des tickets grâce à l'IA

Jira Service Management : Idéal pour la gestion des services informatiques et les équipes DevOps

Intercom : Idéal pour le service client par discussion et pour discuter en direct

Freshdesk : Idéal pour le service client omnicanal avec automatisation

Zoho Desk : La meilleure solution de centre d'assistance économique avec assistance IA

ServiceNow : Idéal pour la gestion des services informatiques et l'automatisation des flux de travail des entreprises

Salesforce : Idéal pour le service client et la gestion des dossiers intégrés au CRM

Help Scout : Idéal pour un service client personnalisé avec une boîte de réception partagée

hubSpot Service Hub : * Idéal pour le service client intégré au marketing et à l'équipe commerciale

Que rechercher dans une alternative à ClearFeed IA ?

Imaginez perdre des clients parce que votre système d'assistance n'est pas efficace ! Apparemment, ce n'est pas rare : 65 % des personnes ont changé d'entreprise en raison d'une mauvaise expérience du service client !

Bien que ClearFeed vise à éviter cela, ses limites laissent des lacunes. Voici donc quelques fonctionnalités que vous devriez rechercher dans une alternative à ClearFeed pour vous assurer qu'elle est conçue de manière globale pour améliorer le service client :

👉🏻 Interface conviviale : Optez pour un outil doté d'une interface utilisateur claire. Assurez-vous qu'il organise et présente clairement les demandes des clients. Cela vous aidera à mettre en place un système de tickets solide et à gérer les demandes plus efficacement

👉🏻 Capacités d'automatisation : Recherchez un outil doté de capacités d'automatisation de l'IA intégrées. Par exemple, il doit être capable d'acheminer les tickets, de résoudre les requêtes de base et de gérer les tâches répétitives de manière autonome

👉🏻 Assistance omnicanal : Choisissez un outil qui prend en charge plusieurs canaux de communication tels que l'e-mail, la discussion en ligne, le service d'assistance, etc. Étant donné que ClearFeed ne prend en charge que Slack et MS Teams, cela limite considérablement la flexibilité

👉🏻 Personnalisable : Choisissez un outil qui peut être personnalisé. Par exemple, vous devriez pouvoir personnaliser les flux de travail et définir des règles d'automatisation spécifiques pour répondre aux besoins de votre entreprise

👉🏻 Intégrations tierces : Recherchez un outil qui offre une intégration transparente avec d'autres outils de votre flux de travail, tels que les solutions d'assistance, les logiciels CRM, les outils de gestion de projet, etc. Cela vous aidera à rationaliser vos opérations de service client

Les 10 meilleures alternatives à ClearFeed IA

Voici les 10 meilleures alternatives à ClearFeed que vous pouvez utiliser dans votre entreprise :

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration et la gestion de projet basées sur l'IA)

Même si cela peut sembler paradoxal, la qualité de la collaboration interne de votre entreprise a beaucoup à voir avec l'assistance qu'elle fournit à ses clients.

Par exemple, les équipes collaboratives sont plus performantes en matière de gestion des connaissances. Même s'il ne s'agit que d'un aspect, il leur permet à lui seul de générer des tickets, de résoudre des requêtes et de faire remonter les problèmes avec plus de précision, ce qui se traduit par une satisfaction des clients supérieure de 41 %.

Donc, si c'est là que réside la difficulté pour votre entreprise, procurez-vous l'application tout-en-un pour le travail : ClickUp!

📮 ClickUp Insight : Un sondage ClickUp a révélé que les travailleurs du savoir entretiennent en moyenne 6 connexions quotidiennes sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de multiples échanges d'e-mails, de discussions et d'outils de gestion de projet. Et si vous pouviez regrouper toutes ces conversations en un seul endroit ? Avec ClickUp, c'est possible ! C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discussions en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voici comment cela a aidé cet utilisateur dans ses initiatives de service client :

L'adoption de ClickUp a non seulement amélioré nos processus, mais a également contribué à former le département de la réussite client, ce qui nous a permis de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

La solution de service client de ClickUp dispose de multiples outils et fonctionnalités dont vous pouvez tirer profit. Par exemple, elle comprend des modèles de service client personnalisables qui aident les représentants à rassembler les informations des clients, à suivre les commentaires et à collaborer en temps réel.

Mais celui qui mérite une mention spéciale est ClickUp Brain, le système d'IA natif de la plateforme.

Accélérez les flux de travail en tirant parti de ClickUp Brain

Brain est le hub central de ClickUp. Que vous souhaitiez récupérer des détails sur une requête spécifique ou consulter le statut d'une requête en attente, vous n'êtes jamais qu'à un clic. Il aide également les équipes d'assistance à collaborer plus efficacement.

Pour en savoir plus sur ClickUp Brain, regardez cette courte vidéo explicative ! 👇

En centralisant la communication, Brain permet aux membres de l'équipe de discuter des requêtes des clients, de partager les mises à jour et d'attribuer des tâches au sein d'un environnement de travail unifié, réduisant ainsi les risques de retard ou de mauvaise communication.

Mais ce n'est pas tout, avec Brain, vous pouvez également automatiser des tâches et créer des flux de travail personnalisés pour rationaliser votre système de service client, un peu comme nous l'avons fait ici :

Attribuez des priorités aux tickets du service client avec ClickUp Brain

Utilisez ClickUp CRM pour visualiser votre pipeline de requêtes dans plus de 10 affichages très flexibles

Une autre fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée est ClickUp CRM. Grâce à elle, vous pouvez visualiser votre pipeline de requêtes, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et vérifier leur statut, leur priorité, etc.

Il automatise également de nombreux éléments du flux de travail du service client, des mises à jour de statut aux affectations de tâches, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est absolument essentiel.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez rationaliser votre système de gestion du service client ? C'est possible grâce au modèle de gestion du service client ClickUp. Il vous permet de : Suivi, hiérarchisation et gestion des requêtes des clients dans un affichage centralisé

Attribuer automatiquement des tickets aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail ou de leur expertise

Définissez des délais et recevez des alertes pour garantir la résolution des requêtes en temps voulu

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez efficacement les demandes des clients avec les tâches ClickUp en les convertissant en tickets traçables

Suivez sans effort les objectifs de votre équipe avec ClickUp Objectifs et assurez-vous que chaque demande client soit traitée dans les délais

Collaborez sur des documents en temps réel avec ClickUp Docs pour partager connaissances et ressources

Visualisez les performances de l'assistance grâce aux tableaux de bord ClickUp et générez des rapports détaillés pour une prise de décision basée sur les données

Intégrez ClickUp de manière transparente à Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira et Google Drive pour centraliser la communication

Trouvez instantanément n'importe quelle tâche ou commentaire grâce à la Recherche universelle de ClickUp pour éviter de manquer des mises à jour importantes

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs trouvent souvent l'outil intimidant en raison de son large intervalle de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

J'aime la personnalisation offerte par ClickUp. La possibilité de créer des flux de travail et des vues personnalisés pour s'adapter à notre flux de travail a été un grand avantage pour mon service informatique. La flexibilité dans l'organisation des tâches et des jalons nous aide à rester sur la bonne voie, en particulier pour les projets complexes. ClickUp s'intègre également bien avec d'autres outils, tels que Zapier, ce qui nous permet d'automatiser les tâches. ClickUp a amélioré la collaboration et le suivi des projets de mon équipe.

2. Zendesk IA (Idéal pour l'automatisation et la gestion des tickets du service client grâce à l'IA)

via Zendesk IA

Zendesk est une plateforme de service client basée sur le cloud. Si vous recherchez un outil doté de capacités d'automatisation avancées, ses chatbots basés sur l'IA et ses options de libre-service pourraient vous séduire.

La plateforme assiste également la communication omnicanal, afin que votre équipe puisse passer sans effort de l'e-mail à la discussion en ligne et aux réseaux sociaux pour gérer un nombre illimité de requêtes et de tickets clients. En outre, Zendesk offre de solides capacités d'analyse et de rapports et est également accessible sur les navigateurs.

Meilleures fonctionnalités de Zendesk IA

Assure un routage intelligent des tickets vers les bons agents

Améliorez votre efficacité grâce aux réponses et aux macros générées par l'IA

Offre un vaste marché d'applications pour des fonctionnalités étendues

S'intègre à Salesforce, Slack et Shopify pour des flux de travail fluides

Limites de l'IA de Zendesk

Nécessite une installation complexe pour les flux de travail d'automatisation avancés

Manque de souplesse dans les rapports sans applications tierces

Tarification de Zendesk IA

Équipe d'assistance : 25 $/mois par agent

*suite Team : 69 $/mois par agent

Suite Professional : 149 $/mois par agent

*suite Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zendesk IA

G2 : 4. 3/5 (plus de 6 100 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 4 000 avis)

3. Jira Service Management (Idéal pour la gestion des services informatiques et les équipes DevOps)

via Jira Service Management

Votre organisation a-t-elle des difficultés à gérer les incidents, les changements ou les problèmes ? Jira automatise les flux de travail pour s'en occuper à votre place. Il s'agit d'un outil de gestion des services informatiques (ITSM) qui rationalise les processus grâce à des pratiques ITIL intégrées. Cela permet d'améliorer la prestation de services aux clients, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité de la résolution des problèmes.

Elle renforce également la collaboration entre les équipes DevOps et d'ingénierie en normalisant les flux de travail. En outre, la plateforme offre une gestion robuste des ressources et des configurations, ce qui s'avère essentiel pour simplifier le dépannage.

Meilleures fonctionnalités de Jira Service Management

Propose un portail en libre-service pour les employés et les clients

Assistance pour le suivi des SLA et l'analyse détaillée des services

Permet une personnalisation flexible grâce à des règles d'automatisation et des API

S'intègre à Confluence, Bitbucket et Microsoft Teams pour des opérations transparentes

Limites de Jira Service Management

Limite les options de personnalisation sur les forfaits de niveau inférieur, ce qui restreint les fonctionnalités avancées

Manque d'intégration de l'assistance téléphonique pour les requêtes vocales

Tarification de Jira Service Management

Free Forever

Standard : 19,04 $/mois par agent

Premium : 47,82 $/mois par agent

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira Service Management

G2 : 4. 2/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 700 avis)

*que disent les utilisateurs de Jira Service Management dans la vie réelle ?

Dans l'ensemble, c'est une bonne plateforme pour gérer les demandes et les incidents informatiques. Une fois que vous maîtrisez l'installation, elle permet vraiment de rationaliser la communication et la résolution des tickets. Elle est fiable, mais elle pourrait certainement être un peu plus conviviale.

4. Intercom (Idéal pour le service client et discuter en direct)

via Intercom

Les données révèlent que 69 % des clients préfèrent discuter avec des chatbots pour contacter une entreprise. Intercom propose principalement cela. Son agent IA s'appelle Fin, et vous pouvez le mettre en œuvre pour fournir des réponses précises aux clients, personnaliser les interactions avec les fournisseurs et acheminer les conversations vers les bons agents humains.

Fin est également hautement personnalisable, ce qui vous permet d'adapter son style aux politiques et procédures de votre entreprise. L'utilisation d'Intercom présente un autre avantage : la possibilité d'obtenir des rapports détaillés. Que vous ayez besoin de comprendre pourquoi un ticket a été créé ou de connaître les performances de vos agents, ses informations générées par l'IA vous révèlent tout.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Suivi des interactions avec les clients grâce à une boîte de réception unifiée et des fonctionnalités CRM

Permet un engagement proactif avec des messages ciblés dans l'application et par e-mail

Fournit des flux de travail personnalisables pour les équipes commerciales et d'assistance

S'intègre à Stripe, Marketo et Google Analytics pour obtenir des informations sur les clients

Limites d'Intercom

Limite les rapports avancés aux forfaits supérieurs, réduisant la visibilité pour les petites équipes

Il manque une recherche native dans la base de connaissances dans la fenêtre de discussion

Tarification Intercom

*essential : 39 $/mois par place

Avancé : 99 $/mois par place

Expert : 139 $/mois par place

Évaluations et avis sur Intercom

G2 : 4. 5/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

*que disent les utilisateurs d'Intercom dans la vie réelle ?

Intercom est vraiment facile à utiliser, je l'utilise tous les jours pour rester en contact avec nos clients, et il possède toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. J'aime beaucoup la fonctionnalité qui permet de reporter le ticket si nous ne voulons pas le fermer, j'aime aussi la fonctionnalité qui permet de créer un ticket de back-office. Leur équipe d'assistance a également été très utile.

5. Freshdesk (Idéal pour le service client omnicanal avec automatisation)

via Freshdesk

Freshdesk est une autre plateforme de service client basée sur le cloud de la liste. Cependant, elle se distingue par une caractéristique unique que les autres n'offrent pas : l'analyse des sentiments basée sur l'IA. Cela signifie que vous pouvez utiliser cet outil pour hiérarchiser les tickets en évaluant le ton des messages des clients.

En outre, la plateforme prend en charge la communication omnicanal (e-mail, discuter, téléphone et réseaux sociaux), fournit des fonctionnalités de ludification et propose une base de connaissances pour promouvoir le libre-service client.

Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Automatisation de l'attribution des tickets et des réponses grâce à Freddy, optimisé par l'IA

Suivi des SLA et des temps de réponse grâce à une surveillance en temps réel

Permet des règles d'automatisation personnalisées pour les tâches répétitives

S'intègre à WhatsApp, Zapier et QuickBooks pour des capacités étendues

Limites de Freshdesk

Limite les analyses avancées et les rapports aux forfaits d'abonnement premium

Ralentit lors du traitement de volumes de tickets élevés, ce qui affecte les performances

Tarification Freshdesk

Gratuit pour toujours

Croissance : 18 $/mois par agent

Pro : 59 $/mois par agent

Enterprise : 95 $/mois par agent

Évaluations et avis Freshdesk

G2 : 4. 4/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 3 300 avis)

6. Zoho Desk (Idéal pour les solutions de service d'assistance rentables avec assistance IA)

via Zoho Desk

Si vous recherchez une solution de service client rentable sans faire de compromis sur les fonctionnalités, Zoho Desk pourrait être la solution idéale pour vous. Elle est basée sur l'IA et regorge de fonctionnalités polyvalentes.

Avec Zoho Desk, vous pouvez automatiser la catégorisation et l'attribution des tickets à l'aide de Zia, l'assistant IA de Zoho. Il vous permet également d'améliorer le libre-service client en créant des centres d'aide et des bases de connaissances personnalisables. En outre, l'interface utilisateur de l'outil est un régal.

Lorsque vous lancez le tableau de bord, vous pouvez afficher toutes les demandes des clients triées par date de création du ticket. Cela le rend très simple à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Suivi des SLA et des escalades avec des alertes en temps réel pour les tickets non résolus

Assistance multimarque sous un seul compte pour les entreprises gérant plusieurs marques

Permet une collaboration contextuelle avec des commentaires privés et le partage de notes dans les tickets

S'intègre de manière transparente à Zoho CRM, Slack et Jira, garantissant des flux de travail connectés

Limites de Zoho Desk

Nécessite une installation complexe pour les flux de travail personnalisés et l'automatisation

Limite les appels API et les intégrations tierces sur les abonnements de niveau inférieur

Tarification de Zoho Desk

Free Forever

Standard : 14 $/utilisateur

Professionnel : 23 $/utilisateur

Enterprise : 40 $/utilisateur

Évaluations et commentaires sur Zoho Desk

G2 : 4. 4/5 (plus de 6 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 100 avis)

*que disent les utilisateurs de Zoho Desk ?

Avec Zoho Desk, il est facile de communiquer et d'interagir avec les clients via plusieurs canaux de communication. Il permet de résoudre plus rapidement les problèmes des clients. Il offre un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

7. ServiceNow (Idéal pour la gestion des services informatiques et l'automatisation des flux de travail des entreprises)

via ServiceNow

ServiceNow, un autre outil ITSM, est surtout connu pour l'assistance qu'il apporte à la prestation de services à l'échelle de l'entreprise grâce à des flux de travail transversaux. Cela s'avère essentiel pour assurer une collaboration transparente entre les équipes, résoudre rapidement les problèmes et fournir une qualité de service constante dans toute l'organisation.

En outre, la validation de la sécurité distingue cette plateforme. Alors que d'autres outils se contentent de vous permettre de créer des tickets, ServiceNow renforce la sécurité grâce à une gestion intégrée des risques et de la conformité.

Il fournit également une surveillance en temps réel de l'état des services et des informations prédictives pour vous aider à prendre des décisions solides et fondées sur des données.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Améliorez votre efficacité grâce à des agents virtuels pour les requêtes courantes d'assistance

Personnalisez les flux de travail grâce à une plateforme sans code/à faible code

Permet la gestion des actifs informatiques grâce à un suivi détaillé du cycle de vie

S'intègre à Microsoft Teams, Salesforce et Okta

Limites de ServiceNow

Nécessite une installation et une configuration approfondies

Manque de flexibilité pour les petites entreprises

Tarification ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

8. Salesforce (Idéal pour le service client et la gestion des dossiers intégrés au CRM)

interne

via Salesforce

Salesforce est probablement le nom le plus connu de la liste. Il s'agit essentiellement d'un outil de gestion de la relation client (CRM) qui dispose de plusieurs fonctionnalités permettant d'accélérer directement la gestion du service client.

Par exemple, Salesforce fournit des suggestions basées sur l'IA pour les requêtes des clients afin d'améliorer la productivité des agents. Il assure également le suivi en temps réel des interactions avec les clients sur tous les canaux, ce qui vous évite de passer constamment de l'un à l'autre.

Vous pouvez également générer des rapports avancés et des analyses prédictives pour obtenir des informations sur les performances des agents, le temps de résolution des tickets, les tendances en matière de satisfaction client, etc.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Automatisation de la gestion des dossiers grâce aux Einstein Bots basés sur l'IA

Assistance aux portails en libre-service pour les clients et les équipes internes

Permet le routage omnicanal pour les demandes par discussion, e-mail et téléphone

S'intègre parfaitement à Slack, à Google Workspace et à Shopify

Limites de Salesforce

Nécessite des forfaits haut de gamme pour accéder aux fonctionnalités avancées basées sur l'IA

Manque de collaboration en temps réel sans intégrations tierces

Tarification Salesforce

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Illimité : 330 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Équipe commerciale Einstein 1 : 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Starter Suite : 25 $/mois par utilisateur (facturation mensuelle/annuelle)

Pro Suite : 100 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4. 4/5 (plus de 5 600 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 700 avis)

*que disent les utilisateurs de Salesforce dans la vie réelle ?

Dans l'ensemble, Salesforce est une solution fiable qui améliore les flux de travail du service client une fois qu'elle est entièrement mise en place. J'aime l'utiliser dans mon entreprise actuelle. Elle nous permet d'utiliser de nombreuses applications et services importants.

9. Help Scout (Idéal pour un service client personnalisé avec une boîte de réception partagée)

via Help Scout

Idéal pour les petites équipes, Help Scout est un logiciel de service client. Il offre un intervalle de fonctionnalités utiles pour personnaliser l'interaction avec le client sans trop de complications.

Grâce à cette solution, vous et votre équipe pouvez discuter en temps réel avec vos clients. Vous pouvez également suivre leur niveau de satisfaction grâce à des sondages CSAT intégrés afin d'identifier les inefficacités cachées et d'offrir une meilleure assistance.

Help Scout propose également des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés pour faciliter les rapports de performance, ainsi qu'une application mobile pour gérer les tickets lors de vos déplacements.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Automatisation des flux de travail avec gestion des tickets, des suivis et des accords de niveau de service (SLA) basée sur des règles

Fournit des boîtes de réception partagées pour la collaboration des équipes sur les requêtes des clients

Améliore le libre-service grâce à une base de connaissances intégrée et personnalisable

S'intègre parfaitement à Shopify, Trello et Asana, ce qui simplifie les processus d'assistance

Limites de Help Scout

Nécessite des abonnements distincts pour la gestion de plusieurs canaux

Assistance multilingue limitée par rapport à la concurrence

Tarification de Help Scout

Gratuit pour toujours

Standard : 55 $/mois

Plus : 83 $/mois

Aide Évaluations et avis sur Scout

G2 : 4. 4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 200 avis)

10. HubSpot Service Hub (Idéal pour le service client intégré au marketing et à l'équipe commerciale)

via HubSpot Service Hub

Dernier point, mais non des moindres, le HubSpot Service Hub figure sur la liste.

Regardez cette vidéo qui explique ses principales fonctions !

Si vous recherchez un outil qui améliore la gestion du service client pour les équipes marketing et commerciales, il peut faire l'affaire. Cette plateforme unifie le service client et la gestion de la relation client (CRM) grâce à un système intégré de gestion des tickets et des dossiers, afin de maintenir la cohésion entre les équipes marketing, commerciales et d'assistance.

Il automatise également les flux de travail à l'aide d'outils basés sur l'IA, propose des tableaux de bord de reporting intégrés pour suivre les indicateurs de l'assistance aux agents et se synchronise avec les outils de vente et de marketing de HubSpot pour une expérience client achevée.

Meilleures fonctionnalités du hub de services HubSpot

Assistance à la communication multicanal par e-mail, discussion et plateformes sociales

Fournit des outils de feedback client et des sondages pour mesurer la qualité du service

Permet la création d'une base de connaissances en libre-service, réduisant ainsi les demandes d'assistance

S'intègre à Zoom, Slack et Mailchimp pour améliorer les interactions avec les clients

Limites du hub de services HubSpot

Nécessite des forfaits plus élevés pour une automatisation et des rapports avancés

Limite les fonctionnalités du chatbot sans intégration au Hub Marketing HubSpot

Tarification du HubSpot Service Hub

Gratuit pour toujours

Démarrage : 20 $/mois par place

Professionnel : 100 $/mois par place

Enterprise : 150 $/mois par place

évaluations et avis sur le hub de services HubSpot*

G2 : 4. 4/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 100 avis)

*que disent les utilisateurs de HubSpot Service Hub ?

Le service hub est un excellent moyen de centraliser tous les problèmes des clients afin que mon équipe puisse suivre et répondre efficacement à toutes les préoccupations. La plateforme est facile à utiliser une fois que l'on a compris les bases, et elle me permet d'attribuer des tâches à mon équipe sans communication en va-et-vient. Les clients peuvent ensuite suivre le statut de leurs propres tickets et voir en temps réel sur quoi nous travaillons.

✨ Mentions spéciales Atera : Unifie la surveillance à distance, l'automatisation informatique et la gestion des tickets basée sur l'IA

SysAid : Automatisation de la gestion des services informatiques grâce à des flux de travail basés sur l'IA et des outils en libre-service

LiveAgent : améliore le service client grâce à la gestion des tickets par IA, au chat en direct et à la communication omnicanal

