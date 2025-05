les 11 meilleurs logiciels de gestion des services sur le terrain en 2025

Le travail sur le terrain peut sembler être une course effrénée. Une minute, vous attribuez des tâches ; la suivante, vous devez gérer un changement de dernière minute dans le planning ou essayer de retrouver un technicien. Une mise à jour manquée ou une double réservation peut tout faire échouer, entraînant des retards, des clients frustrés et une perte de temps.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion des services sur le terrain.

Il permet à votre équipe de rester connectée, de gérer les commandes et de faire avancer les projets sans le chaos habituel. Dans ce guide, nous aborderons les onze meilleures plateformes logicielles de gestion des services sur le terrain qui peuvent rendre votre entreprise de services plus fluide et plus efficace.

Que rechercher dans un logiciel de gestion des services sur le terrain ?

Tous les logiciels de gestion des services sur le terrain ne se valent PAS. L'étape la plus critique dans la sélection d'un logiciel de gestion des services sur le terrain est une analyse minutieuse des besoins et de la documentation des processus AVANT de commencer à examiner le logiciel. À partir de là, vous devez être prêt à accepter le pourcentage de vos besoins et processus qui peuvent être gérés immédiatement, le pourcentage qui peut être géré en modifiant votre processus pour l'adapter au logiciel, et tout écart restant non pris en compte. Parfois, cet écart peut être comblé par une personnalisation, mais assurez-vous de bien comprendre le niveau de personnalisation disponible. Dans de nombreux produits cloud, cela peut être limité aux champs définis par l'utilisateur et ne pas inclure d'options d'écran ou de flux de travail.

Les opérations de service sur le terrain sont complexes et le bon logiciel peut faire toute la différence. Mais avec autant d'options promettant de simplifier votre flux de travail, il est difficile de savoir laquelle sera réellement efficace.

Quelques facteurs clés peuvent vous aider à réduire votre liste et à trouver le logiciel qui correspond réellement aux besoins de votre entreprise :

Planification et répartition rapides

Votre équipe est toujours en déplacement, vous avez donc besoin d'un logiciel qui permette d'attribuer les tâches rapidement et sans tracas. Recherchez une planification par glisser-déposer, une répartition automatisée et des mises à jour en temps réel pour que chacun sache où il doit être.

Accès mobile pour les équipes en déplacement

Si vos techniciens de terrain ou vos employés des services publics doivent se fier à la paperasse ou appeler pour obtenir des mises à jour, c'est un problème. Un bon système FSM doit disposer d'une application mobile solide avec une interface conviviale permettant d'afficher les détails des tâches, de mettre à jour les statuts et même d'obtenir les signatures des clients, le tout depuis leur téléphone ou leur tablette.

Un suivi en temps réel pour une meilleure efficacité

Savoir où se trouve votre équipe à tout moment permet d'accélérer les temps de réponse et de mieux informer les clients. Le suivi par GPS facilite l'optimisation des itinéraires et permet d'éviter les retards inutiles.

Une gestion plus intelligente des stocks

Rien n'est pire qu'un technicien qui se présente sans les bonnes pièces. Un système FSM fiable assure le suivi des niveaux de stock et vous permet de commander des pièces de rechange avant d'en manquer, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite des frustrations. Cela contribue également à fidéliser la clientèle.

Facturation facile et paiements plus rapides

La facturation ne devrait pas être une corvée. Le meilleur logiciel de gestion des services sur site vous permet de générer des factures sur place, d'accepter les paiements numériques et de tout synchroniser avec votre logiciel de comptabilité afin d'être payé plus rapidement.

Une meilleure gestion des clients

Les clients apprécient les mises à jour ! Les rappels de rendez-vous automatisés, les heures d'arrivée estimées des techniciens et les suivis les tiennent informés et améliorent leur expérience.

Votre logiciel de gestion des services sur site doit bien fonctionner avec vos outils de gestion des tâches existants. Plus les capacités d'intégration sont fluides, moins vous aurez de travail manuel à faire pour transférer et gérer des données cloisonnées.

Flexible et évolutif pour la croissance

Lorsque votre entreprise se développe, votre logiciel doit pouvoir évoluer avec vous. Des flux de travail personnalisables et des forfaits flexibles vous garantissent une couverture immédiate et future.

Le bon logiciel de gestion des services sur site devrait vous faciliter la vie et contribuer à la croissance de votre entreprise. Concentrez-vous sur ce qui vous fera gagner du temps, améliorera l'efficacité opérationnelle et satisfera vos clients.

Le meilleur logiciel de gestion des services sur le terrain

Sur la base de la checklist ci-dessus, nous avons dressé une liste des meilleures solutions de gestion des services sur le terrain à découvrir.

1. ClickUp (Idéal pour le suivi des services sur le terrain et la gestion de projet)

ClickUp est l'application « Tout pour le travail », conçue pour rationaliser chaque aspect des opérations de votre entreprise. Elle simplifie la planification, la gestion des clients et le suivi des tâches, garantissant à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour fournir un service de premier ordre.

Vous en avez assez des systèmes rigides et universels ? ClickUp CRM vous permet de tout personnaliser, des vues des tâches aux champs de données. Créez des pipelines qui correspondent à votre flux de travail : que ce soit « Nouvelle demande », « Planifié » ou « Achevé », vous saurez toujours où en est chaque tâche.

Vous pouvez basculer entre les tableaux Kanban (pour une planification rapide par glisser-déposer), la vue Liste (pour un aperçu simple des tâches) et la vue Tableur (pour une disposition structurée de type tableur), entre autres.

💡 Conseil de pro : si vous débutez avec ClickUp (ou avec les CRM), commencez par le modèle CRM ClickUp pré-construit ! Il est conçu pour vous aider à mettre en place un CRM personnalisé en un rien de temps grâce à des pipelines prêts à l'emploi, à la personnalisation et à l'automatisation de l'équipe commerciale.

Ce n'est pas tout ! Les tâches ClickUp simplifient la gestion des tâches en permettant d'attribuer des commandes, de définir des délais et de lier des tâches aux clients.

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des checklists détaillées pour rester au top de vos tâches

Parallèlement, les automatisations ClickUp gèrent les suivis, les rappels de rendez-vous et les mises à jour de statut, réduisant ainsi les efforts manuels et assurant un déroulement efficace des opérations. Attribuez automatiquement les tâches lorsqu'une demande de service est soumise, mettez à jour le statut des tâches lorsque les techniciens arrivent ou quittent le site, et déclenchez des rappels si une tâche n'a pas été marquée comme achevée à la fin de la journée.

La configuration de tout cela peut sembler représenter beaucoup de travail, mais heureusement, le modèle de gestion des services sur site ClickUp permet de démarrer facilement. Ce modèle est conçu pour organiser clairement vos demandes de service, vos affectations de tâches et les horaires de vos techniciens.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Réduisez le nombre d'onglets ouverts et d'applications cloisonnées grâce aux intégrations natives et tierces de ClickUp

Accédez à ClickUp depuis n'importe quel appareil, que vous soyez au bureau ou en déplacement

Paramétrez des modèles CRM pour créer un système centralisé pour les livrables des clients et les processus des équipes commerciales

Créez un modèle de prévision des ventes à l'aide de données historiques pour une meilleure prise de décision avec ClickUp Brain

Éliminez les silos et accélérez la communication en intégrant vos e-mails à ClickUp

Enregistrez les heures et définissez des estimations de durée grâce au suivi du temps natif. Synchronisez-vous avec des outils tels que Toggl et Time Doctor pour connaître la durée exacte de chaque tâche

Surveillez les performances des techniciens et la progression des travaux en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Accédez à plus de 1 000 modèles ClickUp pour standardiser instantanément les commandes de travail, les checklists de service et les rapports

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Limites de ClickUp

Apprendre toutes les fonctionnalités prend du temps, mais le centre d'aide de ClickUp peut vous aider à accélérer le processus

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

2. Jobber (Idéal pour rationaliser les devis et la facturation)

via Jobber

Jobber simplifie les services sur le terrain sans faire de compromis. Il est facile d'établir des devis ; il suffit d'ajouter des descriptions et des photos, et les clients peuvent tout vérifier via le hub client. Vous devez souvent envoyer des devis similaires ? Les modèles vous évitent d'avoir à tout recommencer à chaque fois.

Vous pouvez même personnaliser les prix : afficher un total, le décomposer par élément ou proposer des forfaits de services pour faciliter la vente incitative. Une fois le devis approuvé, Jobber le transforme automatiquement en une tâche prête à être planifiée et facturée.

Les meilleures fonctionnalités de Jobber

Mettez à jour le statut des tâches, pointez et collectez les paiements directement depuis un appareil mobile

Envoyez des suivis automatisés, des rappels de rendez-vous et des demandes de révision dans le CRM intégré

Utilisez Jobber Copilot pour générer des devis, rédiger des e-mails et gérer les tâches des administrateurs sans effort

Limites de l'intervenant

Options de paiement limitées à la progression, uniquement disponibles pour les travaux ponctuels

L'absence d'une option permettant de fusionner les clients en double peut avoir pour résultat un CRM encombré

Tarification des sous-traitants

De base : 39 $/mois par utilisateur

Connect : 119 $/mois par utilisateur et 169 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

Grow : 199 $/mois par utilisateur et 349 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

Plus : 599 $/mois pour un maximum de 15 utilisateurs

Évaluations et avis des utilisateurs

G2 : 4. 5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 1 000 avis)

3. Housecall Pro (Idéal pour la planification automatisée et la communication avec les clients)

via Housecall Pro

Housecall Pro présente un système de planification centralisé pour la maintenance récurrente, les appels de service de dernière minute ou les travaux ponctuels. Il suffit de cliquer sur le calendrier, d'ajouter les détails et c'est parti. Il transfère les prospects d'applications telles que Thumbtack directement dans le système, les transformant automatiquement en devis, en travaux et en factures.

Il est tout aussi facile de garder un œil sur les performances de l'entreprise. Housecall Pro propose plus de 35 rapports intégrés couvrant les travaux, les devis, les forfaits de services et les paiements. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés adaptés à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Housecall Pro

Gagnez du temps grâce aux modèles de tâches qui stockent les procédures courantes, éliminant ainsi le besoin de réécrire les instructions pour les tâches de routine

Automatisation de la planification en associant les techniciens aux tâches en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité

Intégrez une page de réservation sur votre site Web ou partagez un lien direct

Évitez les réservations de dernière minute en paramétrant une période de préavis, afin de garantir à votre équipe un temps de préparation suffisant

Utilisez le système de téléphonie intégré de Housecall Pro, Voice, pour un nombre dédié au travail

Limites de Housecall Pro

Le système n'alerte pas les utilisateurs si un employé est déjà réservé pour un autre travail ou évènement

Les notes, les images et autres détails ne sont pas toujours reportés d'un travail à l'autre ou d'une page à l'autre, ce qui entraîne un nombre excessif de changements de page

Tarification de Housecall Pro

De base : 79 $/mois par utilisateur

*essentials : 189 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

MAX : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Housecall Pro

G2 : 4. 3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

Dans l'ensemble, je pense que Housecall Pro est idéal pour les propriétaires de petites entreprises, car je suis toujours à la recherche de moyens de réduire la charge de travail liée à la gestion des clients, ce qui me laisserait plus de temps pour développer l'entreprise. Il arrive que l'application se bloque, ce qui m'empêche d'obtenir des informations précieuses sur les clients.

Dans l'ensemble, je pense que Housecall Pro est idéal pour les propriétaires de petites entreprises, car je cherche toujours des moyens de réduire la charge de travail liée à la gestion des clients, ce qui me laisserait plus de temps pour développer l'entreprise. Il arrive que l'application se bloque, m'empêchant d'obtenir des informations précieuses sur les clients.

4. Service Fusion (Idéal pour la gestion et la répartition des tâches tout-en-un)

via Service Fusion

Répondre aux attentes des clients peut sembler être un travail à temps plein, mais Service Fusion simplifie la tâche. Les clients peuvent réserver des interventions en ligne, recevoir des textes automatisés avant l'intervention et même approuver des devis sans avoir à passer un seul appel téléphonique.

Le tableau de bord affiche l'ensemble de votre journée : planification, répartition et même suivi de la flotte en temps réel. La création de devis est rapide puisque les lignes de service et les produits sont déjà pré-remplis, et il suffit de quelques clics pour les transformer en commandes. Les équipes commerciales peuvent gérer les affectations, planifier les visites sur site et suivre les commissions sans passer d'un système à l'autre.

Service Fusion : les meilleures fonctionnalités

Créez plusieurs emplacements de service et contacts clients tout en paramétrant les conditions de facturation, les préférences de communication et le suivi des recommandations

Affichez tous les devis et les tâches en un seul endroit et partagez les détails avec les travailleurs sur le terrain par appel ou par texte directement depuis le tableau de bord

Synchronisez avec QuickBooks pour des mises à jour automatiques des factures de travail, des acomptes et du traitement des paiements, ainsi que pour l'accès à des réductions exclusives

Automatisation des rapports de paie grâce à des fonctionnalités de suivi des heures de travail, des activités à distance et des pointages des employés

Limites de Service Fusion

Il est difficile d'accéder à une liste claire des contrats de maintenance, ce qui entraîne un travail manuel supplémentaire

L'absence d'une assistance solide en back-end peut ralentir le dépannage

Tarification de Service Fusion

Plus intelligent : 225 $/mois (utilisateurs illimités)

Plus : 350 $/mois (utilisateurs illimités)

Pro : 575 $/mois (utilisateurs illimités)

Évaluations et avis sur Service Fusion

G2 : 4. 1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 200 avis)

5. ServiceTitan (Idéal pour les entreprises de gestion des services sur le terrain)

via ServiceTitan

ServiceTitan s'ouvre sur une page d'accueil semblable à un tableau de bord qui affiche instantanément les performances de l'équipe commerciale, du chiffre d'affaires et des tâches, pour que vous sachiez toujours où vous en êtes. Il décompose le revenu total des factures de tâches achevées tout en mettant en évidence les pertes de revenus dues aux appels non enregistrés, aux tâches non converties et aux annulations.

Pendant ce temps, votre équipe au bureau peut répartir les tâches, facturer les clients et assurer le suivi des véhicules et des pièces, le tout depuis le bureau. Le tableau de répartition vous tient au courant des confirmations de tâches, des reprogrammations et des emplacements des techniciens, avec une carte en direct indiquant exactement où se trouve votre équipe.

Et si vous utilisez ses produits professionnels comme FleetPro, vous bénéficiez d'un suivi intégré de la flotte, de la validation des feuilles de paie et de temps de réponse plus rapides pour les appels d'urgence.

ServiceTitan : les meilleures fonctionnalités

Passez et recevez des appels clients sur la plateforme tout en les liant automatiquement aux enregistrements des tâches

Attirez plus de prospects grâce à des formulaires de réservation en ligne personnalisés et des communications automatisées

Filtrez les plannings par fuseau horaire, technicien, type de tâche, etc. pour gérer les rendez-vous et les affectations

Tout gérer en un seul endroit : recevoir les commandes de travail, remplir les formulaires de service, pointer à l'arrivée et au départ, et générer les nombres de bons de commande

Limites de ServiceTitan

Aucun accès direct à la base de données n'empêche les utilisateurs d'effectuer des requêtes de données indépendamment

Les capacités limitées de création de rapports restreignent les utilisateurs à un seul ensemble de données par rapport

Tarification de ServiceTitan

Starter : Tarification personnalisée

Essentiels : Tarification personnalisée

Les travaux : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceTitan

G2 : 4. 5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 200 avis)

🧠 Le saviez-vous ? L'optimisation des itinéraires basée sur l'IA peut réduire le temps de trajet jusqu'à 15 %! Cela permet non seulement aux techniciens d'achever plus de tâches plus rapidement, mais aussi de réduire les coûts de carburant et l'usure des véhicules. De plus, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, car cela réduit les émissions de carburant. 🚀🌿

6. Zuper (Meilleur pour la gestion de la main-d'œuvre et de la flotte basée sur l'IA)

via Zuper

Zuper offre à vos clients un portail en libre-service où ils peuvent vérifier le statut des travaux, approuver les devis et effectuer des paiements sans avoir à faire d'allers-retours.

En même temps, votre équipe dispose d'un système de gestion de projet qui permet de tout organiser grâce à des mises à jour en temps réel, au partage de documents et à des outils de collaboration intégrés. L'IA affecte le bon technicien en fonction de ses compétences, de son emplacement et de sa disponibilité, tandis que la planification par glisser-déposer permet d'effectuer des changements de dernière minute en toute simplicité.

Le routage GPS et le géorepérage garantissent des heures d'arrivée estimées précises et les relevés de temps automatisés permettent le suivi des heures de travail et du kilométrage en arrière-plan. Le système de gestion des stocks en temps réel permet à votre équipe de rester informée des stocks disponibles et facilite un flux de travail fluide du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Zuper

Répartissez les clients par emplacement, liez les tâches sous une tâche parente et ajoutez des tâches enfants pour les suivis

Suivi des indicateurs essentiels tels que les taux d'achèvement des tâches, la productivité des techniciens et la satisfaction des clients afin d'identifier les domaines à améliorer

Convertissez automatiquement les devis approuvés en factures et percevez les paiements sur place avec Stripe

Modifiez, signez et stockez les contrats grâce au suivi intégré des données pour éviter les dates de renouvellement manquées

Limites de Zuper

Les nombreuses options de personnalisation peuvent rendre difficile la détermination de l'installation idéale sans expérience préalable

L'application mobile est conviviale, mais elle a parfois des problèmes de synchronisation

Tarification Zuper

Démarrage : Tarification personnalisée

Croissance : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zuper

G2 : 4. 7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 20 avis)

J'adore toutes les fonctionnalités d'ajout de tâches, comme la possibilité de répartir les clients par sites et emplacements individuels sous un sous-client. J'aime aussi la possibilité de récupérer ces tâches et d'ajouter une tâche enfant à la tâche parent pour plusieurs appels liés au même problème.

J'adore toutes les fonctionnalités d'ajout de tâches, comme la possibilité de répartir les clients par sites et emplacements individuels sous un sous-client. J'aime aussi la possibilité de récupérer ces tâches et d'ajouter une tâche enfant à la tâche parent pour plusieurs appels liés au même problème.

7. Zoho FSM (Idéal pour les petites entreprises et les équipes de service sur le terrain en pleine croissance)

via Zoho FSM

Zoho FSM se distingue par son intégration poussée dans l'écosystème Zoho, qui permet de regrouper les équipes commerciales, les services, la facturation et les stocks en un seul flux continu. Synchronisez les données clients avec Zoho CRM, automatisez la facturation grâce à Zoho Books et suivez les pièces avec Zoho Inventory.

Affectez les techniciens appropriés, suivez la progression en temps réel et laissez les clients approuver les devis en un seul clic. Votre équipe peut envoyer des rapports de service directement depuis l'application mobile, avec signatures numériques à l'appui. Vous dirigez une entreprise internationale ? L'assistance multidevise est là pour vous.

Votre tableau de bord vous donne les nombres qui comptent vraiment (statuts des commandes, heures d'enregistrement, tendances des revenus). Les rapports intégrés permettent de voir facilement ce qui fonctionne, de repérer les problèmes et de prendre des décisions plus judicieuses pour développer votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho FSM

Générez des factures préremplies et envoyez-les aux clients directement depuis l'application mobile Zoho FSM

Configurez des notifications automatisées par e-mail pour tenir les clients informés à différentes étapes ou connectez-vous à des applications tierces pour envoyer des alertes par SMS

Liez les services, les pièces et les compétences à l'aide des types de travail pour créer des commandes de travail précises et sans erreur avec des modèles prédéfinis

Utilisez des diagrammes de Gantt, des grilles et des calendriers pour une planification et une gestion des ressources efficaces

Limites de Zoho FSM

La gestion et le suivi des pièces sur plusieurs emplacements sont fastidieux

Certaines fonctionnalités ne sont pas clairement expliquées pour une utilisation efficace

Tarification de Zoho FSM

Free

Standard : 30 $/mois pour 60 rendez-vous

Professionnel : 45 $/mois pour 60 rendez-vous

Évaluations et avis sur Zoho FSM

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 6/5 (plus de 20 avis)

8. Salesforce Field Service (Idéal pour la planification et l'analyse avancées)

via Gestion des services sur le terrain Salesforce

Le logiciel de gestion des services Salesforce est livré avec une console de répartition qui vous aide à affecter le bon technicien à la bonne tâche en fonction de ses compétences, de sa disponibilité et de son emplacement. Besoin de combler des lacunes de dernière minute ou d'ajuster les horaires ? Un assistant IA intégré fait rapidement le travail.

Les briefings préalables donnent à votre équipe une vue d'ensemble (historique du client, détails des actifs, interactions passées) afin qu'elle puisse se présenter préparée au lieu de se démener pour trouver des informations. Les rapports s'écrivent pratiquement d'eux-mêmes grâce à des résumés intelligents, et les mises à jour en temps réel permettent aux clients d'être informés grâce aux images des travaux et aux notes des techniciens.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Field Service

Donnez aux clients le contrôle de leurs rendez-vous et des mises à jour en temps réel grâce à un portail en libre-service

Augmentez les taux de résolution à la première intervention grâce à Visual Remote Assistant, qui permet aux techniciens d'obtenir instantanément les conseils d'experts

Améliorez l'efficacité et la fidélité de vos clients grâce à Service Cloud, qui rationalise les opérations de service à grande échelle

Aidez les agents et les clients à trouver rapidement des solutions grâce à un système de gestion des connaissances robuste

Profitez d'une application mobile hors ligne pour un travail ininterrompu

Limites de Salesforce Field Service

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une connaissance approfondie du système, ce qui allonge la durée de la formation

Tarification de Salesforce Field Service

Dispatcher : 165 $/mois par utilisateur

*technicien : 165 $/mois par utilisateur

Contrat : 50 $/mois par utilisateur ou 20 $ par connexion

Contractor Plus : 75 $/mois par utilisateur ou 30 $ par connexion

Field Service Plus : 220 $/mois par utilisateur

Einstein 1 Field Service : 600 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Salesforce Field Service

G2 : 4. 4/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 20 avis)

Salesforce Field Service est excellent pour gérer les équipes et les ressources sur le terrain. J'apprécie vraiment la facilité avec laquelle je peux afficher les plannings des techniciens et attribuer efficacement les tâches.

Salesforce Field Service est excellent pour gérer les équipes et les ressources sur le terrain. J'apprécie vraiment la facilité avec laquelle je peux afficher les plannings des techniciens et attribuer efficacement les tâches.

9. Oracle Field Service (Idéal pour l'optimisation de la main-d'œuvre basée sur l'IA)

via Oracle Field Service

Si vous souhaitez contrôler totalement la gestion des capacités et des quotas, Oracle Field Service vous permet de définir vos propres paramètres et d'élaborer un plan de ressources axé sur la demande. Ses outils de prévision analysent les tendances historiques, ce qui vous permet de planifier les besoins en personnel sur le terrain, de vous adapter aux périodes de pointe et même de tester des scénarios hypothétiques pour voir comment les campagnes marketing ou les promotions influencent la demande.

Pour les agents de terrain, le gestionnaire de flux de travail agit comme un guide intégré, les accompagnant à chaque étape du travail tout en veillant à ce que tout soit conforme. Même les nouvelles recrues et les sous-traitants peuvent suivre, ce qui garantit aux clients un service de premier ordre à chaque fois. Pendant ce temps, les répartiteurs et les responsables ont une vue en direct de la progression du travail

Oracle Field Service : les meilleures fonctionnalités

Afficher avec précision la quantité de travail pouvant être effectuée chaque jour et la capacité minute par minute

Surveillez les conditions de circulation en temps réel et mettez instantanément à jour les itinéraires de vos équipes mobiles

Affectez le bon technicien à la bonne tâche en tenant compte des compétences, de l'emplacement, de la disponibilité et des performances individuelles

Réduisez les pertes de temps, les heures supplémentaires et les rendez-vous manqués grâce à des mises à jour en temps réel des plannings

Limites d'Oracle Field Service

L'interface est compliquée et peu conviviale pour l'utilisateur

L'application plante parfois, ce qui entraîne des perturbations

La mise à jour des opportunités peut être lente et fastidieuse

Tarification d'Oracle Field Service

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Oracle Field Service

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. FieldEdge (Idéal pour les services de CVC, de plomberie et d'électricité)

via FieldEdge

FieldEdge vous offre un tableau de répartition intelligent qui regroupe tout en un seul endroit : les tâches assignées, non assignées et achevées. La tarification est également flexible. Une présentation personnalisée des prix bon, meilleur et optimal aide les clients à choisir la bonne option tout en augmentant la taille des tickets.

Vous voulez savoir quels techniciens sont les meilleurs et qui a besoin d'un peu d'encadrement ? Les comparaisons de performances côte à côte vous facilitent la tâche.

Vos représentants du service client s'améliorent également grâce aux enregistrements des appels et aux indicateurs de performance qui les aident à optimiser chaque interaction avec les clients. Même les petits détails, tels que les codes d'accès ou les noms d'animaux, sont enregistrés pour apporter une touche personnelle. De plus, le suivi téléphonique intégré indique exactement quels canaux marketing rapportent le plus d'argent.

Les meilleures fonctionnalités de FieldEdge

Créez des formulaires personnalisés pour différents types d'équipements afin de garantir un entretien précis

Automatisation des rappels de service par téléphone, texte ou e-mail pour minimiser les abonnés manuels

Synchronisez instantanément les mises à jour grâce à l'intégration en temps réel de la gestion des services sur le terrain

Augmentez les renouvellements en paramétrant les contrats de service pour qu'ils se renouvellent automatiquement avec des paiements récurrents

Limites de FieldEdge

Il manque des fonctionnalités modernes telles que les notifications de texte client que de nombreux logiciels d'estimation et de planification plus récents incluent

Les ressources de formation sont insuffisantes, ce qui rend plus difficile la mise à niveau des équipes

Tarification de FieldEdge

Sélectionner : Tarification personnalisée

Premier : Tarification personnalisée

Elite : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur FieldEdge

G2 : 4. 1/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 300 avis)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (Idéal pour les opérations et intégrations à grande échelle)

via Microsoft Dynamics 365

Basé sur D365 CRM, Dynamics 365 Field Service connecte les accords, les ordres de travail et les tâches tout en vous permettant de personnaliser les flux de travail et d'automatiser les processus. Grâce à une intégration poussée avec Outlook, Teams et d'autres outils Microsoft, vous pouvez gérer les demandes de service sans avoir à passer constamment d'une plateforme à l'autre.

Glissez-déposez les tâches sur le Tableau de planification, utilisez l'Assistant de planification optimisé par IA ou faites confiance au moteur de routage pour trouver le meilleur technicien.

Vos agents de terrain obtiennent tous les détails dont ils ont besoin grâce à l'application mobile, ils se présentent donc préparés et mettent à jour le statut des tâches en temps réel. Une fois le travail terminé, l'intégration ERP se charge immédiatement de la facturation, ce qui promet un processus sans tracas.

✨ Fait amusant : Microsoft Dynamics 365 Field Service permet aux techniciens d'utiliser HoloLens (lunettes de réalité augmentée) pour effectuer des réparations en mode mains libres, en bénéficiant de conseils en temps réel pendant leur travail

Microsoft Dynamics 365 Field Service : les meilleures fonctionnalités

Réduisez les coûts, minimisez le temps de déplacement et maintenez une qualité de service optimale grâce aux informations fournies par l'IA

Créez automatiquement des commandes de travail à partir d'e-mails, d'appels ou d'opportunités

Comprenez facilement les modules tant que les membres de l'équipe saisissent des informations détaillées, ce qui garantit des rapports précieux

Limites de Microsoft Dynamics 365 Field Service

Nécessite une solide expertise technique pour l'installation et l'administration

Manque d'un statut de compte ou d'un pipeline unifié, ce qui entraîne un processus fragmenté

Tarification de Microsoft Dynamics 365 Field Service

Essai gratuit

Dynamics 365 Field Service : 105 $/mois par utilisateur

Dynamics 365 Field Service Contractor : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2 : 3. 9/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 5 000 avis)

Field Service est un outil puissant, et ce qui ressort le plus, c'est sa capacité à optimiser les opérations sur le terrain grâce à une combinaison de fonctionnalités de planification, de gestion des ressources et d'engagement client.

Field Service est un outil puissant, et ce qui ressort le plus, c'est sa capacité à optimiser les opérations sur le terrain grâce à une combinaison de fonctionnalités de planification, de gestion des ressources et d'engagement client.

Faites confiance à ClickUp pour votre solution de gestion des services sur le terrain

Tous les outils logiciels de gestion des services sur le terrain que nous avons présentés sont conçus pour simplifier la planification, la gestion des clients, la répartition, le suivi des tâches et la facturation. Ils rassemblent tout dans un seul système, ce qui facilite la gestion des opérations et maintient la productivité de votre équipe.

Mais si vous voulez quelque chose de super personnalisable et bourré d'automatisation, ClickUp vaut le coup d'œil. De la planification au CRM en passant par tout le reste, il est conçu pour rationaliser les opérations sur le terrain.

