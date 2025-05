les 11 meilleures alternatives à Mindomo pour la cartographie mentale et l'organisation des idées

Imaginez que vous essayez de planifier le lancement d'un nouveau produit. Au lieu de notes désordonnées et de pensées éparses, une carte mentale visuellement attrayante vous aide à organiser les idées, les tâches, les échéanciers et les dépendances en un seul endroit.

C'est là que Mindomo entre en jeu. Cet outil polyvalent de cartographie mentale permet aux utilisateurs de créer des cartes mentales et des cartes conceptuelles visuellement attrayantes grâce à une interface intuitive. Il offre également la gestion des tâches et l'intégration avec des outils tels que Google Drive, Microsoft Teams et Google Workspace.

Cependant, de nombreux utilisateurs recherchent désormais une alternative à Mindomo.

Pourquoi ? Bien qu'il soit riche en fonctionnalités, il présente plusieurs inconvénients. La version gratuite est limitée, et les options de personnalisation et de modification en temps réel ne sont pas à la hauteur. Certains utilisateurs font même état de difficultés d'exportation/importation de cartes mentales dans certains formats.

Pas de panique !

Ce guide explore 11 des meilleures alternatives à Mindomo, chacune offrant une interface conviviale, des fonctionnalités uniques et la possibilité de créer des cartes mentales, des diagrammes de réseau et des plans de projet visuellement attrayants. 🚀

Miro (Idéal pour créer des cartes mentales et des diagrammes détaillés) ✅

MindMeister (Idéal pour le mind mapping et le brainstorming collaboratifs) ✅

MindNode (Idéal pour le mind mapping dédié) ✅

Ayoa (Idéal pour la cartographie mentale intégrée et la gestion des tâches avec une interface simple et intuitive) ✅

Xmind (Idéal pour les sessions de brainstorming créatif avec assistance IA) ✅

Coggle (Idéal pour transformer des données complexes en diagrammes et cartes conceptuelles visuellement attrayants) ✅

Lucidchart (Idéal pour concevoir des organigrammes détaillés et des diagrammes de processus) ✅

Bubbl. us (Idéal pour collaborer avec des équipes sur des cartes mentales simples) ✅

EdrawMind (Idéal pour élaborer des plans de projet détaillés avec des échéanciers visuels) ✅

Stormboard (Idéal pour les sessions de brainstorming interactif) ✅

Qu'est-ce que Mindomo ?

Mindomo est un logiciel de cartographie mentale qui vous aide à organiser vos idées, à créer des cartes mentales et à visualiser des concepts de manière organisée. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez facilement faire glisser et déposer des éléments, ajouter du contenu multimédia et créer des cartes mentales détaillées sans effort.

L'outil offre également la gestion de tâches et la collaboration en temps réel, ce qui le rend idéal pour les équipes travaillant sur la planification de projets complexes.

Si vous êtes un chef de projet planifiant des flux de travail complexes ou un stratège d'entreprise définissant des objectifs clés, Mindomo fournit les outils pour simplifier et structurer vos pensées.

*pourquoi choisir des alternatives à Mindomo ?

Mindomo est un outil puissant, mais ce n'est pas toujours la solution idéale pour tout le monde. Voici pourquoi vous pourriez avoir besoin d'une alternative à Mindomo :

Version gratuite limitée : Le forfait gratuit limite l'accès aux cartes mentales illimitées, aux diagrammes complexes et à la collaboration en temps réel et convient principalement à la création de cartes mentales traditionnelles

*interface encombrée : bien que fonctionnelle, l'interface semble encombrée pour de nombreux utilisateurs, qui préféreraient qu'elle soit plus simple pour une plus grande facilité d'utilisation. Le tableau de bord avec tous ses éléments visuels peut être écrasant

Limites de la personnalisation : Les utilisateurs souhaitant davantage de contrôle sur les styles de diagrammes, la disposition et le contenu multimédia peuvent se sentir limités lors de la conception de cartes mentales complexes

Une meilleure gestion des tâches ailleurs : Bien que Mindomo permette aux utilisateurs de forfait des tâches, il n'a pas la profondeur de ClickUp, Microsoft Project et d'autres outils de gestion de projet

Lacunes en matière d'allocation des ressources : La planification de projets complexes nécessite une meilleure allocation des ressources, des diagrammes de Gantt et d'autres fonctionnalités avancées, qui font défaut à Mindomo

*forfaits chers : les forfaits de Mindomo sont considérés par beaucoup comme chers, en particulier pour les utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités avancées ou d'un accès collaboratif à l'équipe

Coup d'œil : 11 outils polyvalents de cartes mentales comme alternatives à Mindomo

Voici un bref aperçu des alternatives à Mindomo :

Nom de l'outil Idéal pour Cas d'utilisation principal ClickUp Tous types d'entreprises Gestion de projet, collaboration, brainstorming, communication d'équipe, automatisation des flux de travail Miro Stratèges d'entreprise, gestionnaires de projet et professionnels de la création Collaboration visuelle, diagrammes, planification MindMeister Étudiants, enseignants et professionnels de la création Cartes mentales, brainstorming, collaboration MindNode Étudiants, professionnels de la création Cartes mentales dédiées, capture d'idées Ayoa Chefs de projet, professionnels de la création Cartes mentales, gestion des tâches, collaboration Xmind Professionnels de la création, stratèges d'entreprise Brainstorming, cartes mentales, organisation Coggle Étudiants, professionnels de la création Diagrammes visuels, simplification des données Lucidchart Chefs de projet, stratèges d'entreprise, organisations Organigrammes, diagrammes, mappage de processus Bubbl. us Étudiants, professionnels de la création Cartes mentales simples, collaboration EdrawMind Chefs de projet, stratèges d'entreprise, éducateurs Forfait, carte mentale, échéancier Stormboard Chefs de projet, professionnels de la création, organisations Brainstorming interactif, organisation des idées

Les 11 meilleures alternatives à Mindomo à explorer

Voici les 11 meilleures alternatives à Mindomo qui offrent aux petites entreprises et aux équipes un moyen plus simple et plus intuitif de créer des cartes mentales, de planifier des projets et d'organiser des idées :

1. ClickUp (Idéal pour les cartes mentales avec gestion de projet)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui rassemble toutes vos tâches, documents, tableaux blancs et discussions dans un environnement de travail unique et fluide. Contrairement à Mindomo, ClickUp ne se limite pas aux cartes mentales ; il vous aide à transformer vos idées en actions sans changer d'application.

Visualisez et organisez comme un pro avec les cartes mentales de ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que vos idées étaient dispersées ? Les cartes mentales ClickUp vous aident à organiser vos pensées, à relier des concepts et à structurer vos flux de travail sans effort.

Vous pouvez également personnaliser les couleurs, les styles et les dispositions pour rendre votre carte mentale aussi claire que possible. Lorsque le brainstorming devient confus, ClickUp Cartes mentales vous aide à réorganiser vos idées sans effort. Il vous suffit de glisser-déposer des éléments, de restructurer les branches et d'affiner vos idées au fur et à mesure de leur évolution.

Besoin de planifier une campagne marketing ? ClickUp Les cartes mentales aident à décomposer les objets en tâches plus petites, telles que la création de contenu, la stratégie de médias sociaux et les délais. Plus tard, ces tâches sont converties en tâches traçables avec des dates d'échéance et des assignés. Fini les idées perdues ou les plans déconnectés !

Faites un brainstorming sans limites avec les Tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp font passer le brainstorming au niveau supérieur en permettant une collaboration en temps réel avec votre équipe. Vous et vos coéquipiers pouvez esquisser des idées, ajouter des notes et discuter de stratégies, tout en intégrant de manière transparente les tâches et les projets.

Si vous dirigez une réunion d'équipe pour cartographier une feuille de route produit, visualisez l'ensemble du forfait sur un Tableau blanc ClickUp, attribuez des tâches directement à partir du Tableau et assurez-vous que chaque idée se transforme en action.

Grâce à son interface tactile intuitive, vous dessinez librement, connectez des concepts et utilisez même des images générées par IA pour donner vie à des idées abstraites sans quitter la plateforme.

Automatisation des tâches et rationalisation des flux de travail avec ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, automatisez les flux de travail, faites des brainstormings et générez des idées et des suggestions de tâches, résumez les mises à jour et les notes de réunion, et suivez l'avancement de votre projet. Il sert également d'assistant à la rédaction alimenté par l'IA qui vous aide à rédiger sans effort des rapports, des notes de réunion et du contenu créatif, y compris des structures pour les cartes mentales.

Si vous travaillez sur un projet complexe de développement de produit, ClickUp Brain suggère les étapes suivantes en fonction de vos discussions. Il génère également des réponses rapides pour votre équipe et automatise même les tâches récurrentes.

Vous pouvez également utiliser le modèle de tableau blanc ClickUp pour carte mentale vierge et le modèle ClickUp pour carte mentale simple pour organiser facilement vos idées et vos pensées en créant une carte mentale simple et en évitant les complexités.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez vos idées sans effort, structurez vos pensées, vos projets et vos flux de travail en visuels clairs et connectés avec ClickUp Cartes mentales

Faites un brainstorming en toute liberté, esquissez des idées, collaborez en temps réel et liez instantanément des tâches sur les tableaux blancs ClickUp

Automatisation de la créativité, génération d'idées, organisation des pensées et rationalisation des sessions de brainstorming sans effort avec ClickUp Brain

Collaborez en toute transparence, modifiez en cours, intégrez des éléments visuels et liez des tâches directement dans des documents avec ClickUp Docs

Communiquez instantanément, discutez d'idées, partagez des mises à jour et transformez les discussions en tâches réalisables grâce à ClickUp Chat

*limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp peut manquer de certaines fonctionnalités qui ne sont accessibles que sur la version de bureau

Il dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités qui nécessitent un apprentissage initial pour les utilisateurs non avertis en technologie

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

*Voici ce que Ansh Prabhakar , analyste en amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb, a à dire sur ClickUp :

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports facilement, et en fonction de la progression, les réunions quotidiennes et la planification future ont été facilitées.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et en fonction de la progression, les réunions quotidiennes, la planification future était facile.

2. Miro (Idéal pour créer des cartes mentales et des diagrammes détaillés)

via Miro

Que vous souhaitiez mapper des organigrammes, concevoir des diagrammes de réseau ou élaborer des stratégies avec votre équipe, Miro offre la flexibilité nécessaire pour créer et organiser des idées de manière transparente. Lors d'une réunion de développement de produit, les membres de l'équipe peuvent créer ensemble des diagrammes visuels, attribuer des tâches réalisables et définir des dates d'échéance.

Miro offre également des capacités d'intégration avec Microsoft Office, Google Workspace et d'autres outils de productivité pour rationaliser les flux de travail. Ceci, combiné à son interface conviviale, fait de Miro un outil facilement accessible pour les nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Collaborez en temps réel avec votre équipe de manière transparente

Accédez à une toile infinie pour une créativité illimitée

Création rapide de diagrammes par glisser-déposer d'éléments

Limites de Miro

Le forfait gratuit est limité à trois tableaux modifiables et ne dispose pas de plusieurs fonctionnalités avancées

La taille maximale autorisée pour les fichiers à télécharger sur un Tableau est de 30 Mo

Tarification de Miro

Gratuit pour toujours

Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Miro

G2 : 4. 7/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Miro ? Voici une critique de G2

C'est un excellent outil pour schématiser des idées, car il donne l'impression d'un tableau blanc infini. J'aime la façon dont je peux déplacer les éléments pour organiser l'espace entre eux et la facilité avec laquelle je peux ajouter quelque chose au milieu d'un diagramme pour l'agrandir. Je trouve les options de mise en forme un peu limitées et boguées (principalement avec les couleurs), par exemple, vous ne pouvez pas voir les noms des couleurs dans le sélecteur de couleurs, ce qui est un problème pour un daltonien comme moi et si un collaborateur sélectionne une couleur personnalisée, elle n'apparaît pas dans la sélection rapide pour le reste de l'équipe.

C'est un excellent outil pour schématiser des idées, car il donne l'impression d'un tableau blanc infini. J'aime la façon dont je peux déplacer les éléments pour organiser l'espace entre eux et la facilité avec laquelle je peux ajouter quelque chose au milieu d'un diagramme pour l'agrandir. Je trouve les options de mise en forme un peu limitées et boguées (principalement avec les couleurs), par exemple, vous ne pouvez pas voir les noms des couleurs dans le sélecteur de couleurs, ce qui est un problème pour un daltonien comme moi et si un collaborateur sélectionne une couleur personnalisée, elle n'apparaît pas dans la sélection rapide pour le reste de l'équipe.

3. MindMeister (Idéal pour le mind mapping et le brainstorming collaboratifs)

via MindMeister

MindMeister est un outil de cartographie mentale avec collaboration en temps réel et interface conviviale. Il permet la création, le partage et la modification en cours de cartes mentales, ce qui le rend idéal pour les sessions de brainstorming, la planification de projets et l'organisation d'informations complexes.

La plate-forme intuitive de MindMeister vous permet de visualiser efficacement vos idées, ce qui améliore votre créativité et votre productivité. Son intégration avec d'autres outils de productivité améliore encore votre flux de travail, ce qui en fait une alternative convaincante à Mindomo.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Personnalisez les cartes mentales avec des thèmes, des couleurs et des styles pour plus de clarté

Joignez des fichiers, des images et des liens pour enrichir vos idées de manière transparente

Présentez des cartes mentales directement dans la plateforme pour des réunions percutantes

Limites de MindMeister

Le forfait Free n'est pas entièrement gratuit, les utilisateurs ne pouvant utiliser que trois cartes mentales

Il ne permet pas aux utilisateurs d'exporter des cartes mentales ou de joindre des fichiers et des images dans la version freemium

Tarifs MindMeister

Free Forever

Personnel : 4,50 $/mois par utilisateur (facturé deux fois par an)

Pro : 6,50 $/mois par utilisateur (facturé deux fois par an)

Business : 10,50 $/mois par utilisateur (facturation semestrielle)

Évaluations et avis sur MindMeister

G2 : 4. 2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis)

4. MindNode (Idéal pour le mind mapping dédié)

via MindNode

MindNode offre une solution sophistiquée de cartographie mentale conçue exclusivement pour l'écosystème Apple. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de capturer, structurer et visualiser efficacement des concepts sur tous leurs appareils Apple pour une productivité accrue et une réflexion plus claire.

L'outil vous permet également de vous concentrer sur vos pensées sans distractions, ce qui rend la création de cartes mentales efficace et agréable. Par exemple, si vous planifiez une nouvelle entreprise, MindNode vous permet de décomposer votre stratégie en éléments gérables. Cela vous aide à avoir une vue d'ensemble et à voir les détails plus fins simultanément.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Capturez instantanément les pensées spontanées sans perturber votre flux de travail

Passez d'une carte mentale à une liste à puces pour une planification structurée

Intégrez des tâches à effectuer dans vos cartes mentales pour rationaliser la planification de vos projets

Limites de MindNode

MindNode n'est pas disponible pour les utilisateurs Windows ou Android

Les utilisateurs se plaignent de l'absence de fonctionnalités de collaboration en temps réel

Tarifs MindNode

Free Forever

*mindNode Plus : 2,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MindNode

G2 : 4. 2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

5. Ayoa (Idéal pour la cartographie mentale et la gestion des tâches intégrées avec une interface simple et intuitive)

via Ayoa

En tant que logiciel de cartographie mentale, Ayoa allie créativité et productivité pour améliorer le brainstorming et la gestion de projets. Il offre une plateforme permettant de créer facilement des cartes mentales, de gérer des tâches et de collaborer en temps réel.

Son interface simple et ses fonctionnalités polyvalentes en font une alternative intéressante à Mindomo. De plus, l'intégration par Ayoa des cartes mentales aux outils de gestion des tâches vous permet de visualiser les idées et de les transformer sans effort en tâches réalisables.

Les meilleures fonctionnalités d'Ayoa

Obtenez des styles de cartes mentales organiques et de formulaire libre en plus des cartes radiales traditionnelles

Transformez les cartes mentales en présentations attrayantes directement dans la plateforme

Accédez à une variété de modèles personnalisables pour démarrer vos projets

Limites d'Ayoa

Le forfait gratuit vous limite à 10 cartes mentales

Certains utilisateurs ont déclaré que des bugs logiciels avaient provoqué des pépins et occasionnellement des temps d'arrêt de l'application

Tarifs Ayoa

Free Forever

Ayoa Ultimate : 17 $/mois par utilisateur

Ayoa évaluations et avis

G2 : 4. 4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

*que disent les utilisateurs d'Ayoa ?

Un utilisateur de Capterra a observé :

Il y a tellement de fonctionnalités qui me plaisent : c'est visuel et on peut le personnaliser à sa guise, et j'adore le nouvel agenda qui m'aide à définir mes priorités. L'ajout d'un document à une tâche est un peu compliqué ; je préfère aller dans le fichier lié dans son application d'origine ou sur mon ordinateur plutôt que de l'importer dans DropTask.

Il y a tellement de fonctionnalités qui me plaisent : c'est visuel et on peut le personnaliser à sa guise, et j'adore le nouvel agenda qui m'aide à définir mes priorités. Ajouter un document à une tâche est un peu compliqué ; je préfère aller dans l'application native ou sur mon ordinateur pour ouvrir le fichier lié plutôt que de le faire dans DropTask.

6. Xmind (Idéal pour les sessions de brainstorming créatif avec assistance IA)

via Xmind

Avec Xmind, vous transformez vos sessions de brainstorming en cartes mentales structurées et visuellement attrayantes qui améliorent la créativité et la productivité. Sa fonction de mappage automatique basée sur l'IA simplifie le processus de création, vous permettant de vous concentrer sur le raffinement de vos concepts, et le Brainstorming Hub organise rapidement et efficacement vos idées.

Lors de la planification d'un projet, utilisez les listes À faire générées par IA de Xmind pour structurer efficacement les tâches, en assurant clarté et cohérence tout au long de votre flux de travail. De plus, Xmind dispose d'une vaste bibliothèque de modèles et de ressources de conception, telles que plus de 240 thèmes de couleur et plus de 800 autocollants.

Les meilleures fonctionnalités de Xmind

Ajoutez des équations mathématiques et scientifiques complexes dans des cartes mentales

Exportez les cartes mentales dans plusieurs formats pour disposer d'options de partage polyvalentes

Effectuez un travail sans distraction grâce à la fonctionnalité Mode ZEN

Limites de Xmind

Dans la version gratuite, les fichiers exportés comportent un filigrane indiquant qu'ils proviennent du mode essai

Les images insérées dans Xmind ne peuvent pas dépasser 10 Mo

Tarifs Xmind

Gratuit pour toujours

Pro : 10 $/mois

Premium : 15 $/mois

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Xmind

G2 : 4. 3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

7. Coggle (Idéal pour transformer des données complexes en diagrammes et cartes conceptuelles visuellement attrayants)

via Coggle

Coggle est un logiciel de cartographie mentale qui transforme les sessions de brainstorming en diagrammes interactifs et dynamiques, rendant les idées complexes plus accessibles. Réputé pour son interface conviviale et sa collaboration en temps réel, Coggle offre une expérience fluide qui surpasse souvent les alternatives telles que Mindomo.

La plateforme permet le téléchargement illimité d'images, fournissant un contenu visuel riche au sein des diagrammes. De plus, Coggle enregistre automatiquement chaque modification, fournissant un historique complet auquel les utilisateurs peuvent revenir à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de Coggle

Mapper des sujets connexes au sein d'un même environnement de travail, offrant une flexibilité organisationnelle

Ajoutez des annotations et du contexte supplémentaire aux diagrammes sans les connecter directement à la structure principale

Créez des diagrammes plus complexes et interconnectés en autorisant les boucles et en joignant les branches

Limites de Coggle

Le texte dans Coggle peut dépasser du bord de l'écran pour les grands diagrammes

Les liens partageables ne sont disponibles que pour les forfaits payants

Tarifs Coggle

Free Forever

Génial : 5 $/mois par utilisateur

*organisation : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Coggle

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

8. Lucidchart (Idéal pour concevoir des organigrammes détaillés et des diagrammes de processus)

via Lucidchart

Lucidchart facilite la création d'organigrammes, de wireframes, de diagrammes de réseau, etc. Grâce à la modification en cours, à de nombreux modèles et à l'intégration avec Google Drive, Slack et Microsoft Office, vous pouvez optimiser vos flux de travail sans effort.

Que vous souhaitiez mapper une architecture logicielle, concevoir des flux de processus ou faire un brainstorming d'idées, Lucidchart vous garantit clarté et efficacité. Au-delà des capacités de base de création de diagrammes, Lucidchart offre des fonctionnalités avancées telles que la liaison de données, qui permet aux utilisateurs de connecter des données en direct à leurs diagrammes, garantissant ainsi leur dynamisme et leur caractère informatif.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Créez des diagrammes complexes et adaptez-les à la taille de vos utilisateurs individuels et de vos grandes organisations

Personnalisez les cartes mentales grâce à un large tableau d'icônes et de symboles

Importez et exportez des fichiers Visio, en garantissant la compatibilité avec les flux de travail existants

Limites de Lucidchart

Les utilisateurs ne sont autorisés à utiliser que 60 formes par document dans le forfait gratuit

Le forfait gratuit n'inclut pas les fonctionnalités avancées telles que la collaboration en temps réel

Tarifs de Lucidchart

Free Forever

Individuel : 9 $/mois

Team : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Lucidchart*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

*que disent les utilisateurs de Lucidchart ?

Nous avons trouvé cette critique d'un utilisateur de Capterra:

Ce que j'ai aimé en premier lieu dans Lucidchart, c'est la fonction glisser-déposer ainsi que la variété d'options de diagrammes essentielles pour créer divers diagrammes lors des étapes de planification avant de développer un logiciel. Le principal inconvénient est que si vous souhaitez stocker de nombreux fichiers, le système est bloqué par un paywall, ce qui gêne l'expérience de certains utilisateurs.

Ce que j'ai aimé en premier lieu dans Lucidchart, c'est la fonction glisser-déposer ainsi que la variété d'options de diagrammes essentielles pour créer divers diagrammes lors des étapes de planification avant de développer un logiciel. Le principal inconvénient est que si vous souhaitez stocker de nombreux fichiers, vous êtes bloqué par un paywall, ce qui gêne l'expérience de certains utilisateurs.

9. Bubbl.us (Idéal pour collaborer avec des équipes sur des cartes mentales simples)

Contrairement à Mindomo, Bubbl.us met l'accent sur la simplicité, ce qui en fait l'outil idéal pour les utilisateurs qui recherchent une approche sans fioritures du mind mapping. Grâce à son interface de type glisser-déposer, vous pouvez créer des diagrammes structurés en couleur et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Bubbl. us permet de structurer et d'accéder facilement à vos idées lorsque vous mappez une stratégie d'entreprise ou un plan de projet. Grâce à ses outils de présentation intégrés, ses options d'exportation, son accès basé sur le cloud et ses tableaux blancs virtuels pour le brainstorming collaboratif, Bubbl. us permet aux équipes de visualiser et d'organiser collectivement leurs idées dans un espace partagé.

Les meilleures fonctionnalités de Bubbl. us

Accédez à vos cartes mentales où que vous soyez grâce à une plateforme Web ne nécessitant aucune installation

Intégrer l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à générer des idées

Explorez des modèles prêts à l'emploi, permettant aux utilisateurs de démarrer leur processus de cartographie mentale rapidement et efficacement. ​

Bubbl. nous limites

Certains utilisateurs disent que son interface manque d'ergonomie et de précision lors de l'utilisation d'une souris

Les éléments d'une carte mentale se chevauchent souvent, ce qui rend difficile de cliquer dessus

Tarifs Bubbl.us

Free Forever

Premium : 6 $/mois

Teams : à partir de 18 $/mois pour trois utilisateurs

Évaluations et commentaires sur Bubbl. us

G2 : 4. 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. EdrawMind (Idéal pour développer des plans de projets détaillés avec des échéanciers visuels)

via EdrawMind

Faisant partie de la suite d'outils EdrawSoft, EdrawMind est un outil de cartographie mentale et de brainstorming conçu pour vous aider à organiser vos idées, gérer vos projets et améliorer votre productivité grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer.

Comparé à Mindomo, EdrawMind offre un intervalle plus large de fonctionnalités, y compris des diagrammes de Gantt et un suivi de la progression, ce qui en fait une solution complète pour la gestion de projet.

La vaste bibliothèque de modèles de l'outil vous permet de créer sans effort des cartes mentales détaillées. Par exemple, lors de la planification d'une campagne marketing, utilisez EdrawMind pour définir les stratégies, attribuer les tâches et suivre la progression, garantissant ainsi une approche cohérente.

Meilleures fonctionnalités d'EdrawMind

Accès sur plusieurs plateformes, y compris Windows, macOS, Linux, iOS et Android

Utilisez les diagrammes de Gantt pour une gestion efficace de l'échéancier de vos projets

Utilisez l'intelligence artificielle pour faciliter la génération d'idées, résumer le contenu et traduire

Limites d'EdrawMind

Les utilisateurs ne peuvent pas créer plus d'un espace d'équipe dans la version gratuite

Il ne dispose d'aucun système intégré de gestion des tâches au-delà de la carte mentale de base

Tarifs EdrawMind

Télécharger gratuitement

Individuel : 7,9 $/mois par utilisateur

Team : 9,9 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur EdrawMind*

G2 : 4. 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 50 avis)

*que disent les utilisateurs d'EdrawMind ?

Voici une critique de Capterra:

J'ai tout aimé dans ce programme dès le premier jour. Il n'y a pas eu de courbe d'apprentissage. Il est super simple à utiliser et les résultats sont étonnants ! Parfois, le réglage des détails visuels peut devenir fastidieux (trouver quel niveau de menu affecte le bon).

J'ai tout aimé dans ce programme dès le premier jour. Il n'y a pas eu de courbe d'apprentissage. Il est super simple à utiliser et les résultats sont étonnants ! Parfois, le réglage des détails visuels peut devenir fastidieux (trouver quel niveau de menu affecte le bon).

11. Stormboard (Idéal pour les sessions de brainstorming interactif)

via Stormboard

Stormboard transforme le brainstorming traditionnel en une expérience interactive et riche en données. Il offre un tableau blanc numérique en temps réel où vous et votre équipe pouvez facilement capturer, organiser et hiérarchiser les idées. Il permet la création facile de notes, d'images et de documents, favorisant ainsi la créativité et la productivité.

De plus, lors d'une réunion de développement de produit, Stormboard permet de définir les grandes lignes des fonctionnalités de manière collaborative, d'attribuer des tâches et de suivre la progression, en veillant à ce que vous et les autres utilisateurs restiez sur la même longueur d'onde.

Les meilleures fonctionnalités de Stormboard

Intégration bidirectionnelle avec les programmes et outils Agile tels que Jira, Rally et Azure DevOps

Générez des rapports avancés et exportez les données dans différents formats pour une analyse approfondie et une prise de décision éclairée

Utilisez plus de 250 modèles prédéfinis pour permettre aux équipes de lancer rapidement des projets à l'aide de cadres structurés

Limites de Stormboard

Stormboard n'offre pas d'assistance pour les diagrammes ou les graphiques

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de performances lors de l'utilisation d'environnements de travail volumineux

Prix Stormboard

Free Forever

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Stormboard

G2 : 4. 4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 40 avis)

*que disent les utilisateurs de Stormboard ?

Voici ce qu'en dit une revue G2:

C'était la première fois que j'utilisais Stormboard, et j'ai été très surpris de sa simplicité et de son efficacité. L'outil me permet de prendre des notes et de connecter des dépendances, de sorte qu'en effectuant un zoom arrière, on peut se faire une idée de la complexité de son projet. Je n'étais pas l'administrateur de l'outil, cependant, à un moment donné, nous avons dû révoquer des licences en raison du nombre de places disponibles. Il est regrettable qu'un outil aussi puissant soit limité par le nombre de places/licences.

C'était la première fois que j'utilisais Stormboard, et j'ai été très surpris de sa simplicité et de son efficacité. L'outil me permet de prendre des notes et de connecter des dépendances, de sorte que lorsque vous effectuez un zoom arrière, vous pouvez avoir une idée de la complexité de votre projet. Je n'étais pas l'administrateur de l'outil, mais à un moment donné, nous avons dû révoquer des licences en raison du nombre de places disponibles. Il est regrettable qu'un outil aussi puissant soit limité par le nombre de places/licences.

✨ Mentions spéciales En plus des différentes alternatives à Mindomo mentionnées ci-dessus, en voici quelques autres qui méritent d'être notées : Milanote (Idéal pour le brainstorming visuel et l'organisation des idées)

FreeMind (Le meilleur logiciel gratuit de cartes mentales en open source)

SimpleMind (Idéal pour les cartes mentales multiplateformes)

TheBrain (Idéal pour la gestion des connaissances interconnectées)

Rationalisez vos sessions de brainstorming avec ClickUp !

Les alternatives à Mindomo de cette liste offrent de puissantes fonctionnalités de cartographie mentale et de brainstorming pour vous aider à générer, organiser et affiner vos idées. Elles stimulent la créativité, améliorent la collaboration et structurent vos pensées.

Cependant, la gestion de projet ne se limite pas à l'organisation des idées. Pour transformer les idées en actions, il faut gérer les tâches, automatiser les processus et assurer une collaboration fluide entre les équipes, ce que la plupart de ces outils ne permettent pas.

Avec ClickUp, vous disposez d'une solution unique pour le brainstorming, la gestion des tâches, l'automatisation et la collaboration en temps réel. Des outils tels que les cartes mentales, les tableaux blancs, les documents et ClickUp Brain, optimisé par l'IA, garantissent un flux de travail fluide et efficace.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous sur ClickUp et transformez vos idées en réalité !