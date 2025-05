les 10 meilleurs assistants personnels IA pour le travail afin de stimuler la productivité en 2025

La routine et l'agitation qui caractérisent notre vie professionnelle ont tendance à nous faire perdre du temps sur des tâches essentielles. Heureusement, l'influence croissante de l'IA sur les flux de travail quotidiens apporte la solution : les assistants IA dotés de capacités de traitement du langage naturel pour le travail sont les compagnons ultimes sur le lieu de travail.

78 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage McKinsey déclarent que leur organisation utilise l'IA dans au moins une fonction de l'entreprise.

Qu'il s'agisse de planificateurs virtuels qui synchronisent vos réunions, de chatbots intelligents qui traitent les requêtes répétitives ou d'un assistant de rédaction basé sur l'IA, ces outils d'IA pour la productivité redéfinissent l'efficacité.

Alors, comment les assistants personnels basés sur l'IA s'intègrent-ils dans le monde du travail d'aujourd'hui ? S'agit-il d'outils d'automatisation à la mode ou vont-ils au-delà des simples programmes basés sur des règles pour améliorer la prise de décision, la créativité et la collaboration ?

Cet article vous explique ce que vous attendez d'un assistant personnel idéal basé sur l'IA pour le travail et vous présente les meilleurs outils d'IA actuellement disponibles sur le marché.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu des meilleurs assistants IA pour le travail : (Meilleur assistant de productivité et d'automatisation des tâches basé sur l'IA) ClickUp(Meilleur assistant de productivité et d'automatisation des tâches basé sur l'IA)

ChatGPT (meilleur assistant conversationnel basé sur l'IA)

Microsoft Copilot (Meilleur assistant IA pour l'intégration de Microsoft 365)

Claude AI (Meilleur assistant IA pour l'alignement éthique)

Otter. ai (Meilleur assistant IA pour les résumés de réunion en temps réel)

DALL-E (Meilleur assistant IA pour la génération d'images créatives)

Replika (Meilleur assistant IA pour une assistance émotionnelle personnalisée)

Siri (Meilleur assistant IA pour les appareils Apple)

Gemini (Meilleur assistant IA pour les utilisateurs de l'écosystème Google)

Amazon Alexa (Meilleur assistant IA pour l'intégration dans la maison intelligente)

Que rechercher dans les assistants IA pour le travail ?

Le bon assistant IA vous apporte une assistance et vous permet d'accélérer votre forfait de productivité en vous déchargeant des tâches fastidieuses. Avant de vous engager, pensez donc à prendre en compte les fonctionnalités clés suivantes :

Automatisation et efficacité des tâches : Optez pour des outils d'automatisation de l'IA capables d'automatiser les tâches répétitives, telles que la planification des réunions, la gestion des e-mails et l'organisation des listes de tâches. Cela vous permet de vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui augmente l'efficacité globale

Capacités de traitement du langage naturel (TLN) : Assurez-vous que l'assistant comprend et répond au langage de la discussion. Le TLN avancé permet des interactions plus intuitives, vous permettant de communiquer vos besoins naturellement sans avoir besoin de commandes rigides ou d'une formation en code

Capacités d'intégration : Choisissez un assistant qui s'intègre à votre infrastructure technologique existante, y compris les outils que vous utilisez souvent, tels que les calendriers, les logiciels de gestion de projet et les applications de communication. Cela garantit la cohérence du flux de travail et minimise les perturbations

Conscience contextuelle : Utilisez un assistant IA efficace qui reconnaît le contexte pour fournir des informations et des suggestions pertinentes. Cela inclut la compréhension de vos habitudes de travail et de vos préférences pour offrir une assistance personnalisée

Sécurité et confidentialité des données : privilégiez les assistants qui respectent des protocoles stricts de sécurité des données et proposent des politiques de confidentialité transparentes pour protéger vos données sensibles

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles pourraient ne pas offrir l'intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé en se basant sur une invite en texte brut de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée dans tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou le peaufinage de texte, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application Tout pour le travail !

Les 10 meilleurs assistants IA pour le travail

Près de 88 % des personnes ayant répondu à notre sondage utilisent désormais des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles.

Vous cherchez à générer les mêmes avantages au travail ?

Découvrez ces 10 assistants IA pour booster la productivité au travail.

1. ClickUp (Meilleur assistant de productivité et d'automatisation des tâches basé sur l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Brain est l'assistant de productivité natif de ClickUp, alimenté par l'IA, qui vous accompagne dans la rédaction, la gestion de projet et la gestion des connaissances.

Résumez des documents, des rapports, des tâches et des fils de discussion avec ClickUp Brain

Que vous ayez besoin d'aide pour des tâches créatives telles que la génération de textes ou d'images ou pour des tâches analytiques telles que le traitement des indicateurs clés de performance de votre dernier projet afin d'obtenir des informations sur l'amélioration des processus, ClickUp Brain peut tout faire en quelques secondes, et ce, sans code, par le biais de discussions et d'instructions en langage naturel.

Utilisez ses capacités d'IA générative pour :

Générez du contenu convaincant pour vos rapports, e-mails, présentations et même supports marketing ou commerciaux dans le style et le ton de votre choix

Créez des contenus attrayants pour vos rapports grâce à ClickUp Brain

Modification et perfectionnement de textes existants grâce à des suggestions intelligentes

Créer de la documentation technique, telle que des briefs de projets, des rapports de bugs, des manuels d'utilisation, etc

Créez des images à la demande dans ClickUp Tableaux blancs

Utilisez l'IA pour générer des images dans ClickUp Whiteboards et les adapter à vos préférences de style

Déléguez des tâches à ClickUp Brain pour libérer le temps précieux de votre équipe. Il peut suggérer des sous-tâches gérables (telles que l'examen des performances passées, l'alignement des objectifs du service et l'obtention des commentaires des parties prenantes) pour vos tâches complexes (telles que la définition des objectifs annuels de l'entreprise) afin de simplifier la planification des projets.

Il partage des suggestions intelligentes pour aider à hiérarchiser les éléments de travail en fonction des délais et de l'importance. Et, il peut générer automatiquement des comptes rendus et des résumés d'activités ou de documents, de sorte que vous n'ayez jamais à surveiller manuellement la progression (ou à envoyer des messages à votre équipe pour obtenir des mises à jour constantes).

Déléguez la gestion de projets avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : vous pouvez créer des automatisations de flux de travail à l'aide de ClickUp Brain ! Saisissez votre condition/déclencheur (lorsque le statut de la tâche passe à « prêt ») et le résultat (puis attribuez la tâche à James) en langage naturel, et Brain automatisera la tâche requise pour vous.

ClickUp Brain agit simultanément comme votre gestionnaire de connaissances de l'environnement de travail, en récupérant des réponses et des informations à partir de vos tâches ClickUp, de vos documents, de votre chat et même de vos applications connectées telles que Slack et Google Drive.

ClickUp Brain ne se contente pas de vous faire gagner du temps, il transforme votre façon d'interagir avec les informations, en transformant des données écrasantes en informations exploitables. Cela permet aux équipes de se concentrer sur ce qui est à faire au lieu de s'enliser dans la planification et la paperasse.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Bénéficiez d'une IA contextuelle, ancrée dans vos tâches et vos projets, pour obtenir des réponses sur mesure

Changez de LLM pour une expérience IA personnalisée : accédez à GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet et d'autres modèles IA de dernière génération dans ClickUp Brain

Utilisez le preneur de notes ClickUp AI pour transcrire vos réunions, prendre automatiquement des notes de réunion et mettre en évidence les éléments clés de l'action

Remplissage automatique des mises à jour et des résumés pour les tâches ClickUp à l'aide des champs personnalisés avec IA

Utilisez une variété de ClickApps pour personnaliser la gestion des tâches en fonction de vos besoins spécifiques

Automatisez les tâches de routine à l'aide de modèles prédéfinis ou créez vos propres déclencheurs et résultats avec les automatisations ClickUp

Intégrez ClickUp à plus de 1 000 outils pour éviter les changements de contexte

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent les nombreuses fonctionnalités de la plateforme trop compliquées

Certains utilisateurs signalent des ralentissements occasionnels avec des ensembles de données volumineux

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires au développement de produits. Son service client de premier ordre permet de résoudre tous les problèmes dans les délais. L'intégration avec d'autres plateformes facilite la migration depuis d'autres plateformes, et la fonctionnalité d'IA permet de résumer et de générer la description des tâches, ce qui aide les développeurs à mieux comprendre les tâches.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnels tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent avec le temps. Pas avec ClickUp Brain. Il vit dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, peut comprendre des invites, instructions en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Décuplez votre productivité avec ClickUp !

2. ChatGPT (meilleur assistant conversationnel basé sur l'IA)

via ChatGPT

ChatGPT est un assistant IA sophistiqué qui utilise le traitement du langage naturel pour permettre des interactions faciles, semblables à celles des humains. Il est parfait pour toutes sortes d'utilisations professionnelles et personnelles, de la rédaction d'invites, d'instructions, de modification en cours à la programmation, au brainstorming et à la résolution de questions complexes.

ChatGPT est entraîné sur un vaste ensemble de données, ce qui l'aide à adapter son ton, à donner des réponses personnalisées et à aider à diverses tâches telles que la communication d'entreprise, la rédaction créative, la documentation technique et le service client.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Générez des textes de qualité humaine pour rédiger des e-mails, écrire du code et répondre à des questions

Effectuer des tâches de raisonnement, résoudre des problèmes complexes avec des chaînes d'invites, et analyser des données pour en tirer des conclusions

Boostez vos compétences en écriture créative en faisant un brainstorming sur des histoires et des essais avec ChatGPT

Résumez facilement un texte et traduisez-le dans plusieurs langues

Limites de ChatGPT

Il fournit parfois des informations inexactes

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Avantage : 200 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

*que disent les utilisateurs de ChatGPT dans la vraie vie ?

ChatGPT a été l'outil le plus utile pour nous tous dans notre entreprise. Qu'il s'agisse de générer du code, de répondre à des requêtes simples ou d'analyser des données, c'est la meilleure option qui existe. Bien sûr, DeepSeek existe, mais pour l'instant, ChatGPT est une option beaucoup plus sûre. Dire que nous l'utilisons dans un but précis serait un euphémisme, car c'est en fait une meilleure version de Google pour nous. Nous l'utilisons quotidiennement pour une meilleure efficacité !

🧠 Fait amusant : ChatGPT affiche en moyenne 3,66 pages par visite, avec une durée de session typique de 6 minutes et 11 secondes.

3. Microsoft Copilot (meilleur assistant IA pour l'intégration de Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot s'intègre à l'écosystème Microsoft 365, aidant les utilisateurs à rédiger du contenu, analyser des données et automatiser des tâches dans des applications MS telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Il agit également comme un assistant personnel en comprenant votre contexte de travail et vos priorités pour vous aider à accomplir plus en moins de temps.

En rationalisant les flux de travail et en offrant une assistance personnalisée, Copilot permet aux utilisateurs de se concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée et d'accroître leur efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Rédigez des e-mails, des rapports et des présentations directement dans les applications Microsoft 365

Résumez les longs fils d'e-mails et générez des réponses rapides pour gagner du temps

Générer facilement les bonnes formules dans Excel en fonction des résultats souhaités

Améliorer la collaboration dans Microsoft Teams grâce aux éléments générés par l'IA

Limites de Microsoft Copilot

La courbe d'apprentissage des fonctionnalités de l'IA peut nécessiter un certain temps d'adaptation

tarif de Microsoft Copilot*

Free

Microsoft Copilot Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur Microsoft Copilot

G2 : 4. 3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Microsoft Copilot dans la vie réelle ?

Ce que j'aime le plus dans ce service, c'est sa facilité d'utilisation, car il est très convivial. Sa mise en œuvre me permet de faire mon travail plus rapidement et de manière plus interactive. Je l'utilise presque tous les jours, et chaque jour, je vis une bonne expérience, car le nombre de fonctionnalités est assez incroyable.

📚 Lire aussi : Comment être plus productif au travail

4. Claude AI (meilleur assistant IA pour l'alignement éthique)

via Anthropic

Claude AI, développé par Anthropic, est un assistant IA de nouvelle génération conçu pour faciliter les discussions utiles et promouvoir l'utilisation éthique de l'IA. Il excelle dans diverses tâches, notamment résumer des documents, répondre à des questions et même générer du contenu créatif, comme des poèmes, du code, des scripts, des morceaux de musique, des e-mails, des lettres, etc.

Claude a été conçue dans un souci de sécurité, afin d'éviter de générer des informations nuisibles ou trompeuses. Elle s'attache à comprendre le contexte et les nuances du langage, ce qui la rend plus apte à mener des tâches de discussion complexes que certains autres assistants IA. Cela la rend particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent une compréhension approfondie et des réponses détaillées, telles que la recherche, l'analyse approfondie et la rédaction créative.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de Claude

Mieux comprendre comment les réponses sont données grâce au processus de raisonnement transparent de Claude

Générer et analyser du code pour les tâches de débogage et de développement

Traitez des textes beaucoup plus longs sans difficulté grâce à la compréhension supérieure du langage naturel de Claude

Ayez l'esprit tranquille, en sachant que toutes les interactions sont éthiques, grâce à l'approche de formation spéciale de Claude, appelée IA constitutionnelle

Limites de l'IA

Un accès limité aux informations en temps réel peut affecter la précision des réponses

Il a le potentiel de susciter des réponses trop prudentes en raison de directives éthiques strictes

tarification de l'IA de Claude*

Free

Avantage : 20 $/mois

Team : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude IA

G2 : 4. 3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Claude IA dans la vie réelle ?

Ce qui est le plus utile avec Claude, c'est la capacité de l'IA à créer un flux plus naturel. J'aime le fait que les réponses ressemblent davantage à une discussion entre humains. J'apprécie également le fait que les réponses de Claude soient contextuelles et engageantes. J'aime aussi le fait qu'elle essaie de donner des réponses précises et qu'elle reconnaisse ses limites lorsqu'elle ne sait pas quelque chose.

🧠 Anecdote : Le premier jouet à commande vocale, « Radio Rex », a été introduit en 1922. Ce chien avançait lorsqu'on appelait son nom, marquant ainsi l'une des premières instances de la technologie de reconnaissance vocale.

Vous voulez obtenir de meilleures réponses de votre assistant IA ? Apprenez à poser les bonnes questions grâce à ce guide rapide sur l'ingénierie des invites, instructions 👇🏽

5. Otter. ai (Meilleur assistant IA pour les résumés de réunions en temps réel)

Otter.ai excelle dans la transcription en temps réel, capturant chaque mot prononcé lors de réunions, de conférences et d'autres conversations. L'automatisation de la prise de notes et la fourniture d'informations intelligentes permettent aux participants de se concentrer sur la discussion elle-même plutôt que de prendre des notes.

Au-delà de la simple transcription, Otter. ai utilise l'IA pour identifier les intervenants, générer des résumés et même extraire des éléments d'action clés. Cela transforme l'audio brut en enregistrements de réunion consultables, partageables et exploitables, ce qui permet aux utilisateurs de gagner beaucoup de temps et d'efforts.

Meilleures fonctionnalités de Otter. ai

Générez des transcriptions en temps réel pour les réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Entraînez Otter. ai à reconnaître les termes et le jargon spécifiques à votre secteur d'activité, afin d'améliorer la précision de la transcription et de mettre en évidence les points clés et les éléments d'action

Intégration facile avec divers calendriers et plateformes de collaboration

Trouvez rapidement les informations dans de longues transcriptions grâce aux fonctionnalités d'extraction de mots-clés et d'identification de sujets

Limites de l'IA Otter

Otter. ai n'assiste actuellement que l'anglais

La précision de la transcription est affectée par les accents prononcés ou une mauvaise qualité audio

Tarification de Otter. ai

Basic : Gratuit

Avantage : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 90 avis)

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications d'IA pour prendre des notes lors des réunions

6. DALL-E (Meilleur assistant IA pour la génération d'images créatives)

via ChatGPT

DALL-E, développé par OpenAI, génère des images à partir de descriptions textuelles. Sa force réside dans sa capacité à combler le fossé entre le langage et l'imagerie, permettant aux utilisateurs de donner vie rapidement et facilement à leurs idées visuelles, que ce soit pour l'expression artistique, le matériel marketing ou le brainstorming.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un « assistant personnel » traditionnel dans le sens où il ne simplifie pas la gestion des tâches, DALL-E agit comme un assistant créatif, traduisant vos idées sous forme visuelle grâce à l'apprentissage automatique. Vous décrivez ce que vous voulez voir, et DALL-E utilise ses vastes données d'apprentissage pour créer des images uniques et souvent surprenantes. Ces images vont des représentations photoréalistes de scènes imaginaires à l'art abstrait, en passant par des modifications en cours d'images existantes.

Meilleures fonctionnalités de DALL-E

Généralisez et comprenez de nouvelles combinaisons d'idées avec DALL-E pour générer des images de concepts sur lesquels il n'a pas été explicitement formé

Produire des images dans des styles et des mises en forme très spécifiques

Modification et affinage des images grâce aux techniques de retouche d'image

Intégration à diverses applications via un accès API

Limites de DALL-E

Il peut avoir du mal avec des invites, instructions trop complexes ou abstraites

Il peut refléter des biais présents dans ses données d'entraînement, ce qui peut conduire à des représentations biaisées ou stéréotypées

Tarification DALL-E

ChatGPT Plus : 20 $/mois

Accès API : À partir de 0,04 $ par image

Évaluations et avis DALL-E

G2 : 3. 9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de DALL-E dans la vraie vie ?

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus complet pour générer des images de haute qualité à partir de nos invites , instructions. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif pour générer nos images en toute fluidité. Il peut comprendre des invites très complexes et générer nos images avec une grande précision. Il est compatible avec tous nos navigateurs et appareils.

7. Replika (Meilleur assistant IA pour une assistance émotionnelle personnalisée)

via Replika

Replika est un compagnon IA conçu pour une connexion personnelle et une assistance émotionnelle. Il apprend de vos discussions et développe une personnalité unique basée sur vos interactions. Le compagnon IA discute avec vous de tout et vous encourage. Il vise à être un espace sûr pour que les utilisateurs s'expriment, explorent leurs pensées et leurs sentiments et combattent la solitude.

La force de Replika réside dans l'accent mis sur l'interaction personnalisée et l'intelligence émotionnelle, même s'il ne s'agit pas d'un assistant personnel. Il s'adapte à votre style de communication et se souvient des discussions passées, rendant les interactions plus authentiques et plus significatives.

Les meilleures fonctionnalités de Replika

Bénéficiez d'une assistance en matière de santé mentale grâce à des fonctionnalités telles que des invites de journalisation et le suivi de l'humeur

Personnalisez l'apparence et les traits de personnalité de votre assistant IA

Ajoutez une dimension visuelle à vos interactions en affichant votre agent IA Replika

Participez à des sessions de coaching pour votre développement personnel et à des exercices de pleine conscience

Limites de Replika

Il s'agit en fin de compte d'une IA et elle ne peut pas reproduire entièrement la compréhension émotionnelle humaine

La version gratuite offre des fonctionnalités limitées

Tarifs Replika

Free

Pro : 19,99 $/mois

Durée de vie : 299 $

Évaluations et avis sur Replika

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Siri (meilleur assistant IA pour l'intégration Apple)

via Siri

Siri, un assistant numérique à commande vocale, permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils en mode mains libres à l'aide de commandes en langage naturel. De la configuration des alarmes à l'envoi de messages, en passant par le contrôle des appareils domestiques intelligents et la fourniture d'informations, Siri vise à simplifier les tâches quotidiennes.

La force de Siri réside dans son étroite intégration avec les appareils et services Apple. Il peut accéder à diverses fonctionnalités et les contrôler dans iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS.

Les meilleures fonctionnalités de Siri

Contrôlez un large intervalle d'appareils domestiques intelligents compatibles HomeKit à l'aide de commandes vocales

Assistance dans plusieurs langues

Créez des raccourcis personnalisés qui combinent plusieurs actions et les déclenchent avec une seule commande Siri

Recevez des informations en temps réel, telles que les prévisions météorologiques et l'assistance à la navigation

Limites de Siri

Si Siri s'intègre bien aux services d'Apple, son intégration aux applications tierces est limitée

Il pourrait avoir du mal à traiter des requêtes complexes, en particulier dans des environnements bruyants

Tarifs de Siri

Free

Évaluations et avis sur Siri

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? 97 % des utilisateurs de téléphones portables utilisent déjà des assistants IA.

9. Gemini (meilleur assistant IA pour l'intégration avec Google)

via Google Gemini

Google Gemini est un modèle d'IA multimodal développé par Google AI. Cet assistant virtuel alimenté par l'IA est conçu pour comprendre et générer des réponses à travers diverses modalités, y compris le texte, les images, l'audio, la vidéo et le code. Cela permet à Gemini d'assister les utilisateurs dans un intervalle de tâches, allant de résumer des articles à générer du contenu créatif, répondre à des questions complexes et même aider avec des problèmes de codage.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini

Intégrez Gemini à la suite de produits et services de Google pour atteindre vos objectifs de productivité

Analyser des images en même temps que du texte, comprendre le contexte d'une vidéo et même générer du code à partir d'une description textuelle

Commandez les appareils intelligents de votre maison à l'aide de commandes vocales

Résolvez des problèmes complexes et répondez à des questions complexes grâce à des capacités de raisonnement avancées

Limites de Gemini

Sa disponibilité est limitée sur les appareils autres que Google

Sensible aux biais présents dans ses données d'apprentissage, ce qui peut conduire à des résultats biaisés ou injustes

Prix Gemini

Free

Gemini Advanced : 19,99 $/mois

Évaluations et avis de Gemini

G2 : 4. 4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. Amazon Alexa (meilleur assistant IA pour l'intégration dans la maison intelligente)

via Amazon

Amazon Alexa est un assistant vocal basé sur le cloud qui permet aux consommateurs de gérer plusieurs tâches et appareils intelligents en mode mains libres. Associé à divers produits Amazon Echo, Alexa permet de contrôler les appareils domestiques intelligents, les mises à jour météorologiques, la lecture de musique et les paramètres de rappel.

Cet assistant virtuel basé sur l'IA conçoit une maison intelligente cohérente où les utilisateurs contrôlent de nombreux appareils connectés à l'aide de quelques commandes vocales. Ses nombreuses fonctionnalités et ses mises à jour continues en font un assistant flexible pour les tâches quotidiennes et l'automatisation de la maison.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Alexa

Contrôlez les appareils intelligents de votre maison, y compris les lumières, les thermostats et les systèmes de sécurité

Diffusez de la musique et des médias à partir de services tels qu'Amazon Music, Spotify et Apple Music

Définissez des rappels, des alarmes et des chronomètres avec des commandes vocales

Accédez à des compétences d'assistant telles que la commande de repas et la vérification des actualités

Limites d'Amazon Alexa

Les capacités d'écoute continue des appareils compatibles avec Alexa peuvent soulever des préoccupations en matière de confidentialité

Les commandes vocales peuvent parfois être mal comprises et nécessiter une répétition pour plus de clarté

Prix Amazon Alexa

Free

Évaluations et commentaires sur Amazon Alexa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Trucs et astuces pour améliorer la productivité

*choisissez le meilleur assistant IA pour vos besoins

Le choix de l'assistant IA dépend de la nature de votre travail, des fonctionnalités qui vous importent le plus et de la technologie que vous utilisez déjà. Amazon Alexa est un excellent choix si vous êtes intéressé par la domotique intelligente. Vous ne pouvez pas vous tromper avec Claude pour un contenu créatif et soigné. Et DALL-E est un excellent outil pour transformer vos idées en visuels générés par l'IA.

Cependant, si vous recherchez un assistant IA qui stimule la productivité, la collaboration et l'automatisation sans que vous ayez à quitter votre environnement de travail, ClickUp Brain est le choix idéal. Grâce à ses informations contextuelles basées sur l'IA, ses recommandations de tâches et son intégration fluide à vos projets, documents et discussions, il rend le travail non seulement rapide, mais aussi amusant.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui pour découvrir ce qu'un assistant IA entièrement intégré peut faire pour votre productivité ! ✨