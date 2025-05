Notes d'Apple vs. Evernote : quelle application de prise de notes est la meilleure ?

Tiraillé entre Apple Notes et Evernote pour prendre des notes ? C'est un dilemme courant. Que vous notiez des idées rapides, enregistriez des liens web ou organisiez votre vie dans des carnets bien structurés, choisir la bonne application de prise de notes peut faire ou défaire votre productivité.

Apple Notes vous donne l'impression d'être chez vous si vous êtes profondément impliqué dans l'écosystème Apple, mais Evernote est depuis longtemps la solution de choix pour les utilisateurs expérimentés qui ont besoin de prendre des notes sur plusieurs plateformes avec de nombreuses fonctionnalités.

Alors, laquelle l'emporte ? Nous allons analyser les différences en matière de synchronisation, d'organisation des notes, de Web Clipping et de prix, afin que vous puissiez arrêter de trop réfléchir et commencer à prendre des notes.

Si aucune ne vous convient, restez jusqu'à la fin : nous vous présenterons ClickUp et son outil exceptionnel de prise de notes par IA, une alternative étonnamment puissante que vous n'aviez peut-être pas encore envisagée.

Qu'est-ce qu'Apple Notes ?

Apple Notes est une application gratuite de prise de notes préinstallée par Apple Inc. Elle permet aux utilisateurs de créer, d'organiser et de gérer des notes sur leurs appareils Apple.

Au départ, il s'agissait d'un simple éditeur de texte permettant de capturer des pensées et des rappels aléatoires. Avec le lancement d'iOS 9 en 2015, il est devenu une application de notes à part entière. Celle-ci comprenait la mise en forme de texte enrichi, l'assistance Apple Pencil et des options de partage.

Aujourd'hui, il vous permet d'intégrer des photos et des vidéos, de coder le texte par couleur, de convertir des notes vocales (vers Siri) en texte écrit, de reconnaître l'écriture manuscrite (dans iPadOS) et même de générer des graphiques à partir d'équations.

🧠 Anecdote : Apple Notes utilisait un design skeuomorphique, imitant l'esthétique du bloc-notes physique, avec son papier ligné jaune familier. Ce n'est qu'en 2013, avec iOS 7, qu'il est passé à l'aspect épuré et minimaliste que nous connaissons aujourd'hui.

Fonctionnalités d'Apple Notes

Apple Notes a parcouru un long chemin en tant qu'une des applications de prise de notes OG avec une histoire de 18 ans. Elle dispose de nombreuses fonctionnalités très utiles qui rendent l'organisation de vos notes intuitive. Explorons les principales :

Fonctionnalité n° 1 : des dossiers intelligents pour une organisation intelligente

via Apple

À la base, Apple Notes travaille dans un système d'organisation basé sur des dossiers. Mais vous bénéficiez également d'un tas d'autres fonctionnalités telles que les étiquettes inter-dossiers, les mots-clés et le tri qui ajoutent du contexte à vos dossiers.

L'option Dossiers intelligents d'Apple vous permet de définir un filtre afin que toutes les notes pertinentes qui correspondent à ce filtre y soient automatiquement triées. Supposons que vous ayez un dossier appelé « Recettes » et que vous y ajoutiez les étiquettes #pâtisseries, #entrées et #plats principaux. Chaque fois que vous ajouterez ces étiquettes à une note, celle-ci ira dans le dossier « Recettes ».

Fonctionnalité n° 2 : intégration avec les appareils Apple

via Apple

Comme le reste des produits et services Apple, Apple Notes s'intègre également de manière transparente dans l'écosystème Apple.

Par exemple, vous pouvez dicter vos notes à Siri, qui les convertira ensuite en texte. Vous pouvez également enregistrer vos appels sous forme de fichiers audio dans votre application Notes pour y accéder facilement. Une autre fonctionnalité consiste à utiliser la feuille de partage de presque toutes les applications pour envoyer du contenu à Notes, qu'il s'agisse d'une photo, d'un document ou même d'un emplacement à partir de Plan.

Fonctionnalité n° 3 : options de partage des notes

via Apple

Apple Notes dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités de collaboration. Celles-ci comprennent les permissions, la modification en temps réel et le suivi des activités, soit à peu près ce que vous obtiendriez dans un outil de gestion de documents de base.

Vous pouvez partager des notes via Messages, Mail ou des liens et inviter jusqu'à 100 collaborateurs par note. Il existe également deux niveaux de permission : « peut apporter des modifications » et « lecture seule »

Remarque : bien que vous puissiez convertir des notes en documents Word ou PDF, vous ne pouvez pas les partager en ligne avec un lien public.

Fonctionnalité n° 4 : l'intelligence d'Apple

via Apple

Apple a amélioré son application Notes avec la fonctionnalité Outils d'écriture. Grâce à elle, vous pouvez :

Relisez le texte et corrigez les erreurs grammaticales et orthographiques

Adaptez le ton de votre écriture en fonction des différents contextes

Analysez de longues notes pour créer des résumés concis ou des listes à puces

Convertissez du texte non structuré en tableaux soigneusement mis en forme pour une meilleure organisation

Générez des images directement à partir du texte de vos notes

Tarification d'Apple Notes

Utilisation gratuite (Remarque : Apple Notes s'appuie sur le stockage iCloud. Et bien que vous disposiez de 5 Go gratuits, l'espace supplémentaire nécessite un abonnement mensuel, à partir de 0,99 $ pour 50 Go)

🧠 Fait amusant : le premier post-it a été inventé en 1974 par accident, lorsque le scientifique Spencer Silver de 3M essayait de créer un adhésif super résistant. Curieusement, les applications de prise de notes numériques comme Apple Notes ne sont que des post-it virtuels.

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Lancé en 2008, Evernote vous permet de créer et de stocker différents types de notes, notamment du texte, des images, des enregistrements audio et des documents numérisés.

L'une des principales raisons de sa popularité est qu'il est connu pour sa compatibilité multiplateforme et l'assistance qu'il offre à un intervalle de systèmes d'exploitation et d'appareils. Les applications mobiles et Web sont riches en fonctionnalités, faisant d'Evernote une excellente option pour les utilisateurs agnostiques en matière de plate-forme.

Fonctionnalités d'Evernote

Evernote travaille activement à l'ajout d'améliorations de fonctionnalités à sa plateforme, ayant publié plus de 100 mises à jour rien qu'en 2024. Explorons maintenant certaines de ses meilleures fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : Piles de carnets de notes pour l'organisation

via Evernote

Evernote adopte une approche structurelle et hiérarchique de l'organisation. Vous disposez donc de dossiers (ou de blocs-notes dans l'univers Evernote), de filtres et d'options d'étiquetage pour organiser vos notes et celles liées à un groupe. Mais ce n'est pas tout : vous pouvez également lier des notes à des évènements du calendrier.

Cela signifie que chaque fois que vous liez une note, tous les détails de l'évènement, tels que la date, l'heure, etc., seront automatiquement ajoutés à la nouvelle note (et mis à jour si l'évènement est reprogrammé).

Le tableau de bord Accueil d'Evernote peut également être personnalisé pour inclure divers widgets (notes épinglées, modèles de prise de notes, recherches enregistrées, blocs-notes, etc.) afin que vous puissiez trouver facilement les informations dont vous avez besoin.

🧠 Fait amusant : Léonard de Vinci était connu pour écrire ses notes en « écriture miroir », griffonnant ses pensées à l'envers pour qu'il soit le seul à pouvoir les lire. C'était peut-être sa façon de crypter le texte, afin de garder ses idées privées.

Fonctionnalité n° 2 : Prise de notes

via Evernote

Evernote couvre toutes les bases, y compris la modification en cours de texte, l'assistance à l'écriture manuscrite pour les appareils à écran tactile, l'intégration multimédia et même la reconnaissance optique de caractères (OCR), qui reconnaît le texte dans les images et les documents numérisés.

Il dispose également d'une intégration au navigateur web clipper qui vous permet de copier et d'enregistrer du texte à partir de pages web. Le web clipper est assez précis, inclut tous les liens et respecte même au mieux la mise en forme de la page web.

C'est un excellent moyen de constituer des archives numériques de vos recherches. Le bloc-notes (la version Evernote de la fonctionnalité de capture rapide d'Apple Notes) vous permet de noter les choses à retenir « au cas où ».

Cependant, c'est temporaire. Vous devez le convertir en note, et il y a également une limite de caractères (600 caractères). Et il n'y a qu'une assistance pour le texte simple.

Fonctionnalité n° 3 : Fonctionnalités de collaboration entre équipes

via Evernote

Vous pouvez partager des notes individuelles ou des carnets entiers avec d'autres personnes, en leur accordant différents niveaux d'accès (affichage ou modification en cours).

Bien qu'Evernote ne prenne pas en charge la protection par mot de passe des carnets de notes ou des notes individuels, vous pouvez crypter des blocs de texte avec une phrase de passe, ce qui est idéal pour les équipes qui traitent des données sensibles.

Evernote propose un forfait dédié « Evernote Teams » conçu pour les entreprises et les organisations. Celui-ci comprend des « Espaces partagés » pour stocker des informations partagées, des privilèges d'accès pour les différents membres de l'équipe, et même des fonctionnalités de commentaires et de modifications en temps réel pour la collaboration en équipe.

Evernote s'intègre également à d'autres outils de collaboration populaires, tels que Slack et Gmail, ce qui vous permet de convertir vos discussions Slack et vos e-mails en notes en un seul clic.

Fonctionnalité n° 4 : Evernote IA

via Evernote

Evernote dispose de deux fonctionnalités d'IA : la recherche et la modification. La première vous permet de trouver des informations dans vos notes, ce qui vous évite de les parcourir manuellement. Elle est disponible sur tous les forfaits (y compris le forfait gratuit), mais vous devez opter pour une recherche basée sur l'IA.

Par défaut, la fonction de recherche fonctionne en mode de recherche standard. Pour activer la « recherche basée sur l'IA », vous pouvez cliquer sur le bouton « IA » situé au-dessus de la barre de recherche. Cela vous permet de contrôler vos notes (et vos données), car Evernote partage certaines de ces informations avec des API tierces telles qu'OpenAI.

La seconde vous permet de manipuler le texte. Vous pouvez créer des résumés, corriger les fautes de frappe et modifier le style. Elle peut également rédiger des introductions, des conclusions et des titres en fonction du contenu des notes.

Tarification d'Evernote

Forfait Free

Personnel : 14,99 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 17,99 $ par utilisateur et par mois

Teams : 24,99 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Notes d'Apple vs. Evernote : Comparaison des fonctionnalités

Analysons maintenant Evernote et Apple Notes pour vous aider à déterminer l'outil qui répond le mieux à vos besoins. Pour commencer, voici un tableau récapitulant leurs fonctionnalités :

Fonctionnalités Apple Notes Evernote Organisation Dossiers, étiquettes, dossiers intelligents Piles de bloc-notes, étiquettes Collaboration Partage de base avec accès en lecture seule ou en modification, modification en temps réel, historique des activités Collaboration en temps réel avec des carnets de notes et des espaces partagés Fonctionnalités de l'équipe Aucun Espaces partagés, gestion centralisée, propriété des données par l'entreprise Fonctionnalités avancées Notes vocales, transcriptions, notes protégées par mot de passe, génération d'images Notes vocales, capture de pages web, gestion de tâches de base IA Modification en cours Recherche et modification en cours Intégrations Avec les produits Apple plus de 1 000 intégrations si vous incluez via Zapier. Modèle de tarification Free Basé sur un abonnement

Fonctionnalité n° 1 : Prise de notes

Les deux plateformes abordent la question différemment.

Apple Notes reste simple, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui valorisent les fonctionnalités simples et l'intégration transparente dans l'écosystème Apple. Son interface intuitive minimise la complexité, permettant à la fois de prendre rapidement des notes et d'organiser les données de base grâce à des dossiers et des étiquettes.

Evernote va encore plus loin avec une structure organisationnelle plus sophistiquée conçue pour les utilisateurs qui gèrent de grands volumes de notes Evernote sur différents projets ou sujets.

Bien sûr, la courbe d'apprentissage est un peu plus raide, mais cela en vaut la peine pour les capacités de recherche avancées, y compris la reconnaissance optique de caractères (OCR).

🏆 Gagnant : Ex aequo. L'application simple d'Apple Notes devrait être votre choix si vous préférez la simplicité et que vous êtes profondément impliqué dans l'écosystème Apple. Si vous recherchez une installation plus complexe et plus avancée, Evernote est la solution qu'il vous faut.

Fonctionnalité n° 2 : compatibilité multiplateforme

Apple Notes permet une intégration étroite avec l'écosystème Apple (iPhone, iPad et Mac). Bien que l'accès au Web soit possible via iCloud, il est moins performant que celui des applications natives.

À l'inverse, Evernote adopte une approche multiplateforme, offrant des applications dédiées pour iOS, Android, macOS, Windows et une plateforme de navigateur assez astucieuse. Bien que l'expérience utilisateur puisse varier légèrement d'une plateforme à l'autre, cela vaut la peine pour la flexibilité d'accès à vos notes importées depuis pratiquement n'importe quel appareil.

🏆 Gagnant : Evernote. Les notes d'Apple n'étant pas facilement accessibles sur un système d'exploitation autre que celui d'Apple, Evernote est clairement le gagnant.

Fonctionnalité n° 3 : Fonctionnalités de collaboration

Apple Notes permet une collaboration de base grâce au partage de notes. Vous pouvez inviter d'autres personnes à afficher ou modifier une note, ce qui convient à la prise de notes simple et collaborative au sein de l'écosystème Apple.

Cependant, il manque des fonctionnalités avancées telles que les environnements de travail partagés, les permissions granulaires ou la délégation de tâches.

Evernote vous offre des fonctionnalités de collaboration plus complètes. Vous pouvez partager des notes individuelles ou des carnets de notes entiers, et avec Evernote Teams, vous avez accès à des espaces partagés, à une administration centralisée et à une gestion robuste des tâches.

🏆 Gagnant : Evernote, car il va au-delà des fonctionnalités de base avec ses fonctionnalités pour les équipes.

Apple Notes offre une expérience de modification simple et claire. Il inclut des options de mise en forme de base telles que le gras, l'italique, les listes et les checklists. Vous pouvez insérer des images, des croquis et des tableaux, ce qui le rend adapté à la prise de notes simple.

Cependant, il manque d'options de mise en forme avancées, de gestion multimédia robuste et d'outils sophistiqués de modification en cours de texte.

Evernote offre une assistance pour la mise en forme de texte enrichi, l'intégration de divers contenus multimédias (y compris les enregistrements audio, les documents numérisés et les PDF) et des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les images indexées.

🏆 Gagnant : Evernote pour ses capacités de modification en cours avancées.

Fonctionnalité n° 5 : capacités de l'IA

Apple Notes et Evernote intègrent tous deux l'IA, mais leurs points forts se situent dans des domaines différents.

Apple Notes, optimisé par Apple Intelligence, améliore la productivité grâce à des fonctionnalités telles que la relecture en temps réel, l'ajustement du ton, la synthèse, la conversion de texte en tableau et la transcription audio. Il offre également l'intégration de ChatGPT pour le brainstorming et la génération d'images.

Evernote privilégie l'organisation basée sur l'IA et la modification en cours. Ses outils d'IA résument les notes, améliorent la clarté de l'écriture, et bien plus encore, et ils fournissent également une recherche basée sur l'IA.

🏆 Gagnant : Notes d'Apple pour son intégration de ChatGPT et ses fonctionnalités de transcription audio basées sur l'IA.

Fonctionnalité n° 6 : la valeur pour l'argent

Apple Notes est déjà inclus avec votre appareil Apple et votre abonnement au stockage iCloud. Pour de nombreux utilisateurs, principalement ceux qui ont déjà investi dans l'écosystème Apple, cette intégration offre de la valeur sans frais supplémentaires.

Evernote fonctionne sur un modèle d'abonnement, offrant différents niveaux avec des ensembles de fonctionnalités différents. Bien qu'il offre de solides fonctionnalités d'organisation et d'IA, il est excessif pour la plupart des utilisateurs, d'autant plus que le forfait gratuit vous limite à un seul appareil et à un seul carnet.

🏆 Gagnant : Notes d'Apple. Pour les utilisateurs non Apple, Notes d'Apple n'est peut-être pas le meilleur choix. Cependant, si l'on compare le coût à la valeur, en particulier sur le forfait gratuit, Notes d'Apple offre indéniablement plus qu'Evernote.

Apple Notes vs. Evernote sur Reddit

Et maintenant, pour la meilleure partie, que pensent les utilisateurs du monde réel d'Apple Notes par rapport à Evernote ? Voici un ancien utilisateur d'Evernote qui explique pourquoi il trouve qu'Apple Notes est mieux adapté sur r/Evernote:

Un utilisateur de Reddit dit

Utilisateur d'EN depuis 10 ans (-6200 notes) et passage à une version gratuite d'EN. Je suis passé à AN et j'en suis très satisfait. Processus d'importation simple, les étiquettes ont été transférées, le contenu est parfait et AN fait tout ce dont j'ai besoin. Il est accessible depuis MBP et iPhone, très rapide et gratuit. Je suis très satisfait. Je n'ai pas trouvé de cas d'utilisation qu'AN ne puisse pas gérer.

Utilisateur d'EN depuis 10 ans (-6200 notes) et passage à une version gratuite d'EN. Je suis passé à AN et j'en suis très satisfait. Processus d'importation simple, les étiquettes ont été transférées, le contenu est parfait et AN fait tout ce dont j'ai besoin. Il est accessible depuis MBP et iPhone, très rapide et gratuit. Je suis très satisfait. Je n'ai pas trouvé de cas d'utilisation qu'AN ne puisse pas gérer.

Un autre Redditor souligne une fonctionnalité d'Evernote qui l'empêche de passer à Apple :

J'ai pensé à changer. Je n'ai pas besoin de beaucoup des fonctionnalités d'Evernote et je préfère une interface plus simple et minimaliste. La seule chose qui me retient sur Evernote, c'est le transfert d'e-mails. Pour moi, c'est essentiel pour la gestion de projet. J'aimerais qu'il y ait un bouton de partage entre Apple Mail et Notes.

J'ai pensé à changer. Je n'ai pas besoin de beaucoup des fonctionnalités d'Evernote et je préfère une interface plus simple et minimaliste. La seule chose qui me retient sur Evernote, c'est le transfert des e-mails. Pour moi, c'est essentiel pour la gestion de projet. J'aimerais qu'il y ait un bouton de partage entre Apple Mail et Notes.

Cependant, Apple Notes est une alternative populaire à Evernote pour la prise de notes moyenne, en particulier compte tenu du prix élevé de ce dernier.

Un utilisateur de Reddit déclare :

Je suis tellement content d'avoir arrêté d'être abonné après des années de paiement. J'ai été tenté de choisir le tarif réduit « s'il vous plaît, ne partez pas », mais je savais qu'ils continueraient à augmenter les prix. Cela ne vaut pas du tout le prix demandé actuellement. Je suis passé à Apple Notes et c'est plus comme l'ancien Evernote non gonflé. Et il n'a aucun cryptage des connaissances. Et je paie moins cher que pour Evernote et il est livré avec un tas de services.

Je suis tellement content d'avoir résilié mon abonnement payant après des années de paiement. J'ai été tenté d'opter pour le tarif réduit « s'il vous plaît, ne résiliez pas », mais je savais qu'ils continueraient à augmenter les prix. Cela ne vaut pas du tout le prix demandé actuellement. Je suis passé à Apple Notes et c'est plus comme l'ancien Evernote non gonflé. Et il n'y a aucun cryptage des connaissances. Et je paie moins cher que pour Evernote et il est livré avec un tas de services.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Apple Notes et Evernote

Bien qu'Apple Notes et Evernote aient beaucoup d'avantages, ils présentent tous deux des inconvénients importants. Il existe une troisième option, qui pourrait être la solution de prise de notes que vous recherchez.

Avec ses options de collaboration et de personnalisation robustes, ClickUp est l'application « Tout pour le travail » qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec ClickUp comme logiciel principal de prise de notes, vous pouvez enregistrer, créer et gérer toutes vos notes au sein d'une interface unique et intégrée.

La plateforme est aussi épurée qu'Apple Notes et aussi riche en fonctionnalités qu'Evernote, sans être trop lourde ni trop chère. Passons en revue quelques-unes des fonctionnalités qui en font une excellente alternative à Apple Notes et Evernote.

One Up n° 1 de ClickUp : prenez des notes comme vous le souhaitez

Prenez des notes depuis n'importe quel appareil avec le bloc-notes ClickUp

Tout d'abord, parlons du bloc-notes ClickUp : il est aussi minimaliste qu'Apple Notes, et si vous souhaitez quelque chose en plus, vous pouvez convertir chaque note en tâche ClickUp (contrairement à Evernote, où vous suivez les tâches dans les notes).

ClickUp Le bloc-notes est livré avec toutes les fonctionnalités de base : mise en forme avancée, organisation par dossiers et applications mobiles. Tout ce dont l'utilisateur moyen a besoin.

Et chaque fois que vous voulez quelque chose de plus, que ce soit pour les notes ou les tâches, vous pouvez passer à ClickUp Documents ou ClickUp Projets, des outils spécialement conçus pour ce rôle, au lieu de forcer votre preneur de notes à faire quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu.

Modèle de notes de réunion ClickUp

ClickUp fournit également une bibliothèque de modèles prédéfinis dans différentes catégories que vous pouvez utiliser pour compléter vos notes lorsque vous êtes prêt.

Et si vous passez beaucoup de temps en réunion, vous pouvez utiliser un modèle tel que celui de ClickUp pour structurer vos notes et en extraire les éléments à traiter.

Obtenir un modèle gratuit Restez sur la bonne voie et tirez le meilleur parti de chaque réunion grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Ce modèle est un excellent outil pour les débutants. Il permet d'organiser les agendas, les notes et les éléments d'action pour des discussions productives et bien documentées.

ClickUp One Up #2 : Prise de notes basée sur l'IA pour prendre des notes

Débloquez le véritable potentiel de vos discussions grâce à ClickUp AI Notetaker. Il fournit 10 fois plus d'informations exploitables à partir de vos notes.

Facilitez la prise de notes et les discussions avec le preneur de notes ClickUp AI

Et soyons honnêtes, les discussions sont parfois confuses. IA Notetaker y remédie :

Enregistre chaque décision, pour que vous puissiez dire aux personnes qui n'étaient pas là (ou qui étaient là mais rêvassaient) exactement ce qu'elles ont manqué ✅

Transforme ces vagues déclarations du type « nous y reviendrons » en tâches réelles et les attribue aux personnes concernées ✅

Il relie tous les éléments, pour que vous n'ayez pas à revivre toute la réunion chaque fois que vous avez besoin de retrouver un petit détail. En gros, il évite le syndrome du jour de la marmotte induit par les réunions ✅

Avant, je vivais de mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait.

Avant, je vivais à travers mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su que c'était la solution qu'il me fallait.

À lire également : Méthodes populaires de prise de notes

One Up n°3 de ClickUp : Passez des notes aux documents, puis aux livres

Prenez des notes et organisez vos informations plus efficacement grâce à plus de 10 blocs de texte dans ClickUp Documents

ClickUp Docs peut servir de centre de connaissances central si vous avez besoin de plus que de simples notes éparses. Contrairement à Apple Notes ou Evernote, qui se concentrent principalement sur la prise de notes individuelle, ClickUp combine des fonctionnalités de création de documents et d'organisation, vous offrant ainsi un système complet de gestion des connaissances.

Vous pouvez capturer des pensées fugaces, développer des documents de recherche détaillés, et plus encore, sans passer d'une application à l'autre.

Transférez vos tâches dans vos documents ClickUp pour une meilleure organisation

De plus, avec ClickUp Docs, vous bénéficiez d'outils de collaboration en temps réel sur les documents, tels que la possibilité d'ajouter des commentaires, des indicateurs de lien et la modification en cours, ce qui en fait un outil idéal pour le travail d'équipe.

Vous pouvez également :

Liez et intégrez les tâches ClickUp dans les documents, créant ainsi un environnement de travail interconnecté

Intégrer les tâches et les affichages ClickUp dans les documents

Suivi des modifications et retour aux versions précédentes, pour éviter toute perte accidentelle

Convertissez des sections de vos documents en tâches exploitables et attribuez-les aux membres de l'équipe

Modèle de base de connaissances ClickUp

Par exemple, si vous travaillez sur un guide d'équipe, vous pouvez compiler toutes vos notes dans un wiki complet (achevé avec une FAQ) en utilisant le modèle de base de connaissances ClickUp.

Obtenir un modèle gratuit Créez un hub de connaissances plus intelligent avec le modèle de base de connaissances ClickUp

ClickUp est le système idéal pour prendre des notes et les développer sans jongler entre plusieurs applications, sans parler des abonnements.

À lire également : Comment utiliser la méthode de prise de notes par carte mentale

One Up n° 4 de ClickUp : optimisez vos recherches et modifications en cours grâce à l'IA

L'autre point fort de ClickUp est son moteur genAI propriétaire, ClickUp Brain. Il a le meilleur de Notes d'Apple et d'Evernote (et même plus).

ClickUp Brain peut vous aider de deux manières à prendre des notes : la manipulation de texte et la recherche.

Pour commencer, ClickUp Brain peut générer et relire du texte, modifier son ton et même le traduire dans plus de 10 langues. Ensuite, vous pouvez transformer le texte en tableaux, écrire du code et bien plus encore.

Résumez vos notes, transformez-les en article de blog, trouvez des informations pertinentes et faites-en plus avec ClickUp Brain

Ensuite, il y a la fonctionnalité de recherche connectée ClickUp alimentée par l'IA, qui peut trouver des informations dans n'importe lequel de vos documents et même résumer les informations contenues dans les notes. Cela vous aide à saisir rapidement les points clés sans avoir à lire des documents entiers.

💡 Conseil de pro : Les logiciels de prise de notes de réunion basés sur l'IA, tels que ClickUp, peuvent transcrire automatiquement l'audio des réunions et créer des notes de réunion. Une fois terminé, utilisez l'un des nombreux modèles de gestion des tâches de ClickUp pour déplacer les éléments d'action de vos notes de réunion vers un projet.

À lire également : Comment la tenue d'un journal de productivité peut-elle améliorer votre concentration?

Organisez vos notes (et votre vie) avec ClickUp

Apple Notes et Evernote sont toutes deux d'excellentes applications de prise de notes. Apple Notes se distingue par sa simplicité et son intégration transparente à Apple, tandis qu'Evernote offre des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs multiplateformes.

Mais que faire si vous voulez le meilleur des deux mondes, et plus encore ?

Les capacités de prise de notes, la collaboration documentaire étendue et les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp en font un outil de productivité tout-en-un. Il vous offre la flexibilité, la personnalisation et l'automatisation nécessaires pour que vos notes s'intègrent parfaitement à votre flux de travail.

Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et créez des systèmes structurés pour transformer vos idées en projets concrets.