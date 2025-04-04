Comment utiliser l'IA pour les formules Excel

« Ah, c'est quoi la formule déjà ? »

Vous regardez votre feuille Excel depuis 20 minutes, en essayant de vous rappeler comment imbriquer plusieurs fonctions sans tout casser. Cette situation vous rappelle quelque chose ?

Les formules Excel peuvent ressembler à un langage secret : une virgule de trop, et pouf ! Des erreurs partout. Heureusement, il existe une solution : les générateurs de formules basés sur l'IA sont comme un assistant génial qui aime vraiment les calculs complexes.

Que vous ayez à gérer de grands ensembles de données, à automatiser des tâches fastidieuses ou simplement besoin d'un outil d'IA pour vous soulager, l'intelligence artificielle peut vous aider à générer, analyser et même expliquer des formules Excel. C'est comme si vous aviez accès à une antisèche Excel sans avoir besoin de compétences avancées en code.

Découvrons comment l'IA peut vous permettre d'exploiter tout le potentiel de votre tableur (sans vous donner mal à la tête).

🧠 Fait amusant : L'intelligence artificielle se chargeant du gros du travail, les employés pourraient récupérer jusqu'à 40 % de leurs heures de travail auparavant perdues en tâches manuelles telles que la saisie de données, le code et la mise en forme. Cela représente des heures économisées à regarder des messages d'erreur !

⏰ Résumé en 60 secondes Les formules Excel IA éliminent les erreurs et réduisent le temps consacré au dépannage

Applications concrètes : L'IA suggère des formules précises , comme l'extraction du premier ou du dernier mot d'une cellule, sans essais et erreurs. Gère les instructions IF imbriquées et les formules de tableau , comme l'application de calculs à des colonnes entières sans faire glisser les formules vers le bas. Corrige les erreurs instantanément , par exemple en empêchant la division par zéro grâce à une instruction IF automatisée. Nettoie les données désordonnées , en supprimant en masse les espaces et les caractères spéciaux superflus

L'outil ClickUp AI, ClickUp Brain, va au-delà des feuilles de calcul en générant des informations, en résumant les mises à jour des projets et en automatisant les flux de travail, sans avoir besoin de code

Comprendre l'IA pour les formules Excel

Les formules Excel peuvent être délicates. Un seul caractère erroné et vous passez des heures à résoudre le problème. Les outils d'IA facilitent la tâche en générant des formules personnalisées basées sur le langage naturel.

Voici pourquoi cela vaut la peine d'essayer :

Réduit les erreurs : Suggère des formules précises, minimise les erreurs et fait gagner du temps

*gère la complexité : génère des formules avancées difficiles à écrire manuellement

Aide les débutants : Élimine le besoin de mémoriser chaque fonction Excel

Augmente la productivité : Vous permet de vous concentrer sur les informations plutôt que sur les formules

Supposons que vous ayez une liste de noms complets dans une feuille Excel et que vous ayez besoin d'extraire uniquement le prénom. La façon la plus simple d'automatiser cette opération est de demander à l'IA : « Quelle formule extrait le premier mot d'une cellule ? »

Le générateur de formule IA peut répondre par : =GAUCHE(A1,RECHERCHE(" ",A1)-1)

via ChatGPT

Voyons si cela fonctionne.

via Excel

C'est tout à fait possible ! Pas d'essais et d'erreurs, pas de défilement dans les forums, juste la bonne formule, instantanément. Et le meilleur dans tout ça ? Aucune connaissance en code n'est requise !

Voici un autre exemple : une équipe financière croule sous les feuilles de calcul. Au lieu de déterminer manuellement la formule pour calculer les commissions de centaines d'employés, elle décrit la règle à l'IA, qui fournit instantanément la bonne formule.

Ce qui prenait autrefois des heures est maintenant terminé en quelques minutes !

L'IA facilite l'application des formules Excel. Voyons comment l'IA peut devenir votre générateur de formules Excel.

🧠 Fait amusant : Microsoft rapporte qu'environ 400 millions de personnes utilisent Microsoft Office 356 dans le monde, ce qui signifie que même de petits gains d'efficacité grâce à l'IA peuvent avoir un impact mondial considérable.

Comment utiliser l'IA pour les formules Excel

Une étude a révélé qu'un Américain sur cinq travaille dans un rôle « hautement exposé » aux technologies de l'IA. Cela inclut les analystes financiers, les spécialistes du marketing, les équipes commerciales et toute personne plongée dans les formules Excel.

Au lieu de passer des heures à créer, corriger ou dépanner des formules pour des calculs complexes, voyons comment l'IA peut vous aider à vous y retrouver et à obtenir directement les réponses.

Générer des formules sans erreur

Essayer de se souvenir de la bonne fonction Excel peut vous ralentir. Au lieu de chercher la formule parfaite, pourquoi ne pas dire à l'IA ce dont vous avez besoin ?

Par exemple, si vous souhaitez extraire le dernier mot d'une chaîne de texte, vous pouvez utiliser ChatGPT pour les formules Excel. Il vous suffit de demander :

« Quelle formule extrait le dernier mot d'une chaîne de texte ? »

L'IA pourrait suggérer :

=DROITE(A1, LEN(A1) – RECHERCHER("#", REMPLACER(A1, "", "#", LEN(A1) – LEN(REMPLACER(A1, "", "")))))

via ChatGPT

D'un seul coup, vous pouvez automatiser votre feuille Excel avec cette formule sans avoir à fouiller dans les forums d'aide ou à tester différentes fonctions. Voyons comment cela fonctionne :

via Excel

Plutôt pratique, non ? Maintenant, imaginez la frustration de manquer une seule parenthèse fermante : Excel ne serait pas aussi indulgent !

Dépanner les formules plus rapidement

Les erreurs dans Excel peuvent être un véritable casse-tête, surtout lorsque vous ne savez pas ce qui n'a pas fonctionné. L'IA peut analyser votre formule, identifier l'erreur et suggérer une solution.

Par exemple : si vous divisez deux colonnes et que l'une des cellules contient un zéro, Excel affichera une erreur.

via Excel

Vous pouvez demander à l'IA de corriger la formule en utilisant cette invite, ces instructions :

« Donnez-moi la bonne formule pour éviter les erreurs lors de la division par zéro dans Excel. »

L'IA pourrait suggérer : =IF(B1=0, « », A1/B1)

via ChatGPT

Vous pouvez personnaliser le caractère affiché dans ces cellules en ajustant la formule.

via Excel

De tels ajustements permettent de garder votre feuille de calcul propre et sans erreur, garantissant ainsi la lisibilité et la fiabilité de vos calculs.

Nettoyer les données désordonnées

Les importations de données peuvent contenir des espaces supplémentaires, des caractères spéciaux ou des problèmes de mise en forme. Au lieu de corriger manuellement chaque entrée, l'IA peut générer une formule pour identifier les modèles et tout nettoyer simultanément.

Utilisez cette invite : « Donnez-moi la formule Excel pour supprimer les espaces supplémentaires et les espaces insécables du texte. »

L'IA répondra par : =TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))

En plus de la formule, l'IA explique également son travail : TRIM supprime les espaces supplémentaires, tandis que SUBSTITUTE remplace les espaces insécables. C'est comme un cours intensif rapide, pour que vous compreniez ce qui se passe en coulisses !

Écrire facilement des instructions IF complexes

Les instructions IF imbriquées peuvent rapidement devenir déroutantes. L'IA peut les structurer correctement pour que vous n'ayez pas à vous soucier des parenthèses mal placées ou d'une logique incorrecte.

Essayez cette invite pour obtenir la formule via l'IA :

« Donnez-moi la formule Excel pour appliquer une réduction de 10 % si le prix est supérieur à 100 $ ; sinon, ne changez rien. »

Voici ce que l'IA pourrait vous dire : =IF(A1>100, A1*0. 9, A1)

via Copilot

Voici comment vos réductions seront calculées sans effort lorsque vous commencerez à utiliser l'IA dans la comptabilité:

via Google Sheets

Avec une seule formule, vos réductions sont appliquées instantanément, pour le plus grand bonheur des caissiers et des clients ! Et ce n'est pas tout. Ces formules fonctionnent également sur Google Sheets.

👀 Le saviez-vous ? Les formules Excel ont une longueur maximale de 8 192 caractères. Cela laisse beaucoup de place aux erreurs ! L'IA peut générer des formules complexes pour vous, sans erreur !

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Appliquer des formules à de grands ensembles de données

Faire glisser des formules sur des milliers de lignes n'est pas efficace. L'IA peut générer des formules de tableau qui appliquent automatiquement des calculs à des intervalles entiers. Aucun code n'est nécessaire ! Il suffit de demander :

« Donnez-moi la formule Excel pour multiplier par 2 chaque valeur de la colonne A sans copier la formule ? »

À quoi l'IA répondra : =A:A*2

Il vous demandera également d'appuyer sur Ctrl + Maj + Entrée pour appliquer la formule à toute la ligne.

Générez des formules Excel complexes à l'aide de saisies en langage naturel avec ClickUp Brain

L'IA pour Google Sheets ou Excel s'occupe des formules, vous pouvez donc vous concentrer sur l'analyse des données au lieu de corriger les erreurs. Puisque vous êtes déjà allé aussi loin, laissez-moi vous présenter un outil qui va faire mordre la poussière à Excel !

Utilisation du logiciel IA pour les formules

Si Excel est votre solution de prédilection pour les formules, ClickUp est votre application tout-en-un pour le travail. C'est là que les équipes gèrent les tâches, collaborent et automatisent les flux de travail sans passer d'un outil à l'autre.

Débloquez un travail plus intelligent grâce aux affichages personnalisables de ClickUp et dites adieu aux formules qui vous donnent des maux de tête

Avec une interface conviviale et des fonctionnalités conçues pour chaque équipe, ClickUp va au-delà du traitement des nombres pour vous aider à travailler plus intelligemment. Voici ce que Derek Clements, directeur marketing de BankGloucester, dit de ClickUp :

C'est une ressource fantastique dans laquelle vous pouvez vider votre cerveau et l'organiser comme vous le souhaitez.

Explorons maintenant certaines des fonctionnalités de ClickUp qui vous faciliteront la vie :

ClickUp Brain : l'IA qui pense à votre place

Pourquoi perdre du temps avec des formules Excel ou chercher des outils d'IA pour vous aider en externe, alors que vous pouvez tout faire sur ClickUp ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, fait passer la productivité basée sur l'IA à un niveau supérieur. Que vous souhaitiez visualiser des données, obtenir rapidement des informations ou automatiser des tâches répétitives, il est là pour vous.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Scannez l'intégralité de votre environnement de travail et extrayez en quelques secondes des informations clés à partir de tâches, de documents et de données grâce à et extrayez en quelques secondes des informations clés à partir de tâches, de documents et de données grâce à la recherche connectée de ClickUp

*résumez instantanément les mises à jour du projet, pour ne pas avoir à passer au crible des détails interminables

*automatisez les flux de travail grâce aux automatisations ClickUp avec une simple invite, sans code ni écriture de formule

Générez des rapports et des informations basés sur le travail de votre équipe, pour prendre des décisions basées sur les données sans effort

Réécriture, modification ou simplification du texte dans dans les documents et commentaires ClickUp pour une communication claire et concise

Oubliez les formules difficiles à trier, à nettoyer ou à analyser. ClickUp Brain comprend vos demandes en langage naturel et travaille pour vous. Mais si jamais vous avez besoin d'une formule, il peut aussi la générer !

Demandez à ClickUp Brain de générer des formules Excel pour vous

Le meilleur dans ClickUp Brain ? Vous pouvez utiliser plusieurs LLM via l'interface Brain, y compris ChatGPT et Claude ! Oui, le tout avec le coût d'un seul outil. 💁🏽

👀 Le saviez-vous ? Le Forum économique mondial prévoit que 92 millions d'emplois pourraient être déplacés à mesure que la technologie évolue. Mais l'IA n'est pas là pour vous prendre votre travail. Elle est là pour s'occuper des tâches ennuyeuses, comme corriger les formules Excel, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

ClickUp Vue Tableur : gérer les données sans se battre avec le tableur

Pourquoi jongler avec des feuilles de calcul désordonnées alors que vous pouvez tout organiser dans un format propre, semblable à une feuille de calcul, sans travail supplémentaire ? ClickUp propose plus de 15 types d'affichage différents, et la vue Tableur de ClickUp facilite le suivi, la structuration et l'analyse des données.

Transformez la saisie fastidieuse de données en une organisation sans effort grâce à la vue Tableur de ClickUp

Avec la vue Tableur, vous pouvez :

*organisez le travail à votre façon : chaque ligne est une tâche ClickUp , chaque colonne contient des détails clés tels que la progression, les pièces jointes ou les évaluations

Mise à jour en masse : Gagnez du temps en effectuant des modifications en masse au lieu d'ajuster chaque entrée une par une

Personnalisez sans limites : grâce : grâce aux champs personnalisés avec IA dans ClickUp , suivez précisément ce qui compte en utilisant plus de 15 types de champs, des menus déroulants aux calculs

Exportez quand vous en avez besoin : téléchargez vos données sous forme de fichier CSV ou Excel pour un partage et une analyse faciles

Pas de codes ni de formules compliqués ! Juste une façon plus innovante de gérer votre travail et vos données en un seul endroit.

💡Conseil de pro : Laissez les champs de formule de ClickUp faire les calculs à votre place ! Vous pouvez créer des formules avancées avec plusieurs fonctions pour calculer automatiquement les budgets, suivre la progression et construire des équations personnalisées, sans aucun effort manuel.

Vous utilisez l'IA pour les formules Excel ? Essayez ClickUp !

Les formules Excel peuvent simplifier les calculs, mais pourquoi s'arrêter là ? L'IA facilite la gestion des données, de la génération de formules complexes à l'automatisation des flux de travail.

ClickUp va au-delà des feuilles de calcul en vous offrant un environnement de travail entièrement personnalisable pour organiser et analyser les données sans effort.

Avec ClickUp, vous obtenez :

Des informations basées sur l'IA pour extraire des données clés sans avoir à parcourir des feuilles interminables

Champs personnalisés et champs de formule pour l'automatisation des calculs et le suivi des indicateurs appropriés

Modification en masse et exportations pour mettre à jour et partager les données en quelques secondes

Investir dans des outils plus intelligents comme ClickUp vous permet de gagner du temps pour vous consacrer au travail qui compte vraiment.

Prêt à abandonner les formules manuelles ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !