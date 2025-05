Comment décloisonner le marketing pour améliorer la collaboration et l'efficacité

Les équipes marketing sont censées travailler ensemble. Mais ce n'est souvent pas le cas.

Vous connaissez les symptômes : votre équipe commerciale ne comprend pas ce que le marketing promeut. L'équipe en charge du contenu crée des ressources que l'équipe des médias payants n'utilise jamais. Vos données sont stockées dans plusieurs systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Et les clients vivent une expérience décousue qui sape la promesse de votre marque.

Le problème n'est pas un manque de talent ou d'effort. C'est la façon dont les équipes sont structurées. Lorsque les fonctions de contenu, de génération de la demande et d'opérations commerciales fonctionnent indépendamment, des informations précieuses sont bloquées et l'efficacité du marketing en pâtit.

52.2 % des professionnels de la vente estiment que le plus grand impact d'une mauvaise coordination entre les équipes commerciales et marketing est la perte de ventes et de revenus.

Mais il existe une meilleure façon de procéder. Lorsque les équipes marketing travaillent de manière synchronisée, elles constatent une collaboration plus étroite, des transactions conclues plus rapidement et une croissance des revenus plus importante par rapport aux équipes fragmentées. Dans ce guide, nous examinerons les causes de cette déconnexion, leur impact et les stratégies concrètes permettant de briser les silos marketing, afin de créer une équipe marketing plus connectée et plus performante.

Que sont les silos marketing ?

Les cloisonnements marketing se produisent lorsque différentes équipes (contenu, génération de la demande, réseaux sociaux et équipe commerciale) travaillent de manière isolée au lieu de former une force unifiée. Ces unités déconnectées développent leurs propres processus, objectifs et parfois même des priorités concurrentes.

Causes courantes des cloisonnements marketing

Les silos marketing se forment rarement intentionnellement. Ils proviennent généralement :

Structure organisationnelle : De nombreux responsables marketing renforcent involontairement les cloisonnements en séparant les budgets, les rapports hiérarchiques et les indicateurs clés de performance

fragmentation technologique* : les équipes qui utilisent des CRM, des outils d'analyse et des plateformes de gestion de projet distincts ont du mal à partager efficacement les données. Il est donc plus difficile de connecter les parcours clients entre les différents points de contact

Barrières culturelles : les cultures internes concurrentes peuvent décourager le partage d'informations entre les initiatives marketing. Lorsque les services se font concurrence pour obtenir un budget ou une reconnaissance, ils sont incités à protéger « leurs » données et leurs réussites plutôt qu'à collaborer

Expertise spécialisée : le marketing devenant de plus en plus technique, les spécialistes peuvent avoir du mal à communiquer efficacement avec leurs collègues de différentes disciplines. L'expert en référencement et le stratège de marque peuvent littéralement parler des langues différentes

Objectifs départementaux qui ne sont pas alignés : Si la génération de la demande est axée sur les SQL, mais que le contenu est à la recherche d'engagement, leurs stratégies ne seront jamais entièrement connectées

Manque de communication entre les équipes : lorsque les équipes n'ont pas de points réguliers ou de tableaux de bord partagés pour les efforts marketing, les informations importantes restent enfermées dans un seul département

Comment les cloisonnements affectent les performances marketing

Si vous réunissez plus de trois personnes du marketing dans une pièce, vous créez des silos... Vous perdez le tissu conjonctif et les clients s'en rendent compte.

Au début, les silos peuvent sembler anodins. Mais avec le temps, ils créent des goulots d'étranglement, ralentissent l'exécution et rendent plus difficile la génération de prospects et la mesure de l'impact réel du marketing. Les coûts pour l'entreprise d'un marketing cloisonné sont considérables :

Expériences client fragmentées : Vos clients ne voient pas votre organisation comme des départements différents, ils ne voient qu'une seule marque. Lorsque les messages et les approches marketing varient d'un canal à l'autre, vous risquez de voir la confiance s'éroder et les taux de conversion diminuer

Efforts redondants : Sans visibilité sur le travail des autres équipes, les équipes recréent souvent des ressources ou dupliquent des campagnes qui existent déjà ailleurs dans l'organisation. Elles peuvent même passer à côté de la réutilisation de ressources très performantes

messages de marque incohérents* : lorsque les équipes ne s'accordent pas sur le positionnement de base, les clients reçoivent des signaux contradictoires sur votre proposition de valeur, ce qui crée de la confusion

Temps de réponse plus longs : les organisations cloisonnées mettent plus de temps à commercialiser leurs campagnes, ce qui les rend moins agiles et moins réactives aux évolutions du marché. Sans flux de travail centralisé, les approbations et la prise de décision ralentissent, retardant les lancements

Allocation inefficace des ressources : Sans une vision globale des performances marketing, les investissements ont souvent tendance à affluer vers les départements les plus bruyants plutôt que vers ceux qui ont le plus d'impact

Il n'est pas étonnant que l'élimination de ces barrières aille au-delà de la simple amélioration de la collaboration.

Les avantages de la suppression des cloisonnements marketing

38.3 % des responsables des équipes commerciales citent une meilleure harmonisation des objectifs et de la stratégie comme étant la priorité absolue de leurs équipes marketing.

Lorsque vous parvenez à faire tomber les barrières entre vos fonctions marketing, c'est tout votre écosystème marketing qui se transforme.

Vous remarquerez une mise sur le marché plus rapide pour les initiatives clés à mesure que les goulets d'étranglement liés à l'approbation disparaissent et que les idées circulent librement entre les spécialistes. Votre budget commencera à s'étirer davantage à mesure que vous éliminerez les outils redondants et les efforts dupliqués qui étaient auparavant cachés dans les recoins des services.

Plus important encore, vos clients vivent une expérience de marque cohérente, quel que soit le canal qu'ils utilisent. Lorsque votre voix sur les réseaux sociaux est en phase avec votre style d'e-mail marketing, qui renforce le message de votre site web, les clients développent une confiance plus profonde dans votre marque. Cette cohérence se traduit directement par des taux de conversion plus élevés et une valeur à vie accrue.

22.1 % des commerciaux estiment que le principal avantage d'une meilleure coordination entre les équipes commerciales et marketing est qu'elle les aide à conclure davantage de contrats.

🕵🏼‍♀️ Étude de cas : Réorganisation centrée sur le client chez HubSpot Lorsque HubSpot a découvert que ses clients étaient mécontents en raison d'un écart important entre les services promis et la prestation réelle, Mike Volpe, leur ancien directeur marketing, y a vu une opportunité de repenser fondamentalement le département marketing. Au lieu d'organiser les équipes autour des canaux ou points de contact marketing traditionnels, HubSpot a structuré les équipes en fonction des différentes étapes du cycle de vie du client. Cela a impliqué de modifier physiquement l'emplacement des équipes au sein du bureau. *« Nous allons réunir les équipes commerciales et de service client », a expliqué M. Volpe. « Nous structurons en fonction de l'étape du cycle de vie du client à laquelle chaque équipe s'adresse, plutôt qu'en fonction des points de contact ou des canaux. Les personnes s'assoient en fonction des différents profils de clients. » L'objectif était d'éliminer la frustration courante liée à des expériences client incohérentes, dans lesquelles les clients devaient expliquer à plusieurs reprises leur situation à différents représentants qui n'avaient pas connaissance du contexte des interactions précédentes. Les résultats ont été significatifs. La satisfaction des clients a considérablement augmenté, les taux de renouvellement se sont améliorés et l'entreprise a continué à croître à un rythme de 50%. Volpe a noté que l'expérience client avec HubSpot est devenue beaucoup moins fragmentée.

Stratégies pour briser les cloisonnements marketing

Vous savez déjà que ces silos marketing ne rendent pas service à votre équipe. Ils vous freinent.

Si vous voulez une équipe marketing qui fonctionne comme une machine bien huilée, où les idées circulent librement, les campagnes s'alignent et où personne ne duplique le travail, vous devez faire tomber les barrières entre les équipes.

Discutons des stratégies pratiques pour y parvenir.

Favorisez une culture de la communication et de la collaboration

Commencez par examiner attentivement les modes de communication de votre équipe. Les créateurs de contenu se trouvent-ils parfois dans la même pièce que les spécialistes du PPC ? À quand remonte la dernière fois où votre responsable des réseaux sociaux a pris un café avec un membre de l'équipe commerciale ? Les cloisonnements se développent dans le silence.

Essayez ces approches pour encourager une communication structurée et continue :

Créez des espaces de discussion partagés. Et non, un canal Slack ne fera pas l'affaire. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une application Tout-en-un pour le travail, comme Dans ClickUp, chacun peut avoir une vue d'ensemble tout en gérant ses propres flux de travail. Votre équipe SEO peut voir instantanément quel contenu est en cours de création, tandis que votre équipe sociale peut aligner son calendrier de publication sur les lancements de produits, le tout dans un seul environnement de travail Et non, un canal Slack ne fera pas l'affaire. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une application Tout-en-un pour le travail, comme ClickUp pour les équipes marketing , afin de mettre en place des tableaux de bord partagés, des tableaux de projets interfonctionnels et de discuter en temps réel pour maintenir le flux des discussions.Dans ClickUp, chacun peut avoir une vue d'ensemble tout en gérant ses propres flux de travail. Votre équipe SEO peut voir instantanément quel contenu est en cours de création, tandis que votre équipe sociale peut aligner son calendrier de publication sur les lancements de produits, le tout dans un seul environnement de travail

📮 ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour la communication au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de les rendre facilement accessibles.

Créez des groupes interfonctionnels autour des parcours clients plutôt que des canaux. Lorsque vos équipes e-mail, réseaux sociaux et web résolvent ensemble le même problème client, la magie opère

Mettez en place des sessions régulières de présentation au cours desquelles les équipes présentent leurs projets en cours. Elles permettent de repérer les chevauchements et de susciter de nouvelles idées. Rendez-les informelles mais obligatoires, avec une limite stricte de 30 minutes pour maintenir l'énergie. Les réunions hebdomadaires peuvent être excessives, mais des points bimensuels avec les parties prenantes clés (contenu, publicité, cycle de vie, équipe commerciale, etc. ) permettent de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde

💡Conseil de pro : Au lieu de mettre à jour plusieurs feuilles de calcul statiques pour le suivi des projets marketing et des performances, utilisez le modèle Marketing Teams de ClickUp pour décomposer les grandes campagnes en tâches gérables, partager les ressources entre les équipes interfonctionnelles et aligner les livrables. Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Marketing Teams pour assurer le suivi des campagnes et des performances des équipes en un seul endroit

Votre équipe ne devrait pas avoir à fouiller dans cinq outils marketing différents pour trouver les dernières données de performance de la campagne. Normalisez le stockage des fichiers. Si les créations se trouvent dans Drive, les médias payants dans Dropbox et les présentations de l'équipe commerciale dans un fil d'e-mail aléatoire... vous avez un problème. Consolidez les ressources en un seul endroit pour que personne ne perde de temps à chercher.

De plus, une source unique de vérité est non négociable. Pour la plupart des équipes commerciales et marketing, il s'agit de leur système CRM.

79 % des professionnels de la vente affirment que leur CRM améliore l'alignement de leurs équipes commerciales et marketing.

Le CRM de ClickUp permet d'éliminer les silos marketing en offrant aux équipes un environnement de travail partagé pour suivre les prospects, collaborer sur les offres et s'aligner sur les objectifs de chiffre d'affaires. Au lieu que le marketing, les ventes et la réussite client travaillent avec des outils déconnectés, ClickUp regroupe les détails des prospects, l'historique des interactions et les étapes des offres en un seul endroit. Chaque mise à jour, qu'elle provienne du marketing pour entretenir un prospect ou des ventes pour conclure une affaire, est visible en temps réel, de sorte que personne ne travaille dans le noir.

Gérez et suivez sans effort toutes les données et interactions avec vos clients en un seul endroit grâce au CRM collaboratif de ClickUp

Les champs personnalisés de ClickUp permettent aux équipes de classer les prospects par source, campagne, niveau d'engagement ou tout autre facteur pertinent. Cela aide le service marketing à comprendre quels canaux génèrent les meilleurs prospects et permet à l'équipe commerciale de hiérarchiser les opportunités à forte valeur.

👉 Exemple : Le service marketing peut filtrer les prospects par « source de campagne » pour voir lesquels proviennent des publicités LinkedIn par rapport à la recherche organique, ce qui permet d'affiner les dépenses publicitaires futures.

De plus, vous n'avez plus besoin de feuilles de calcul ou de messages Slack pour transmettre les prospects entre les équipes. Vous pouvez créer des automatisations ClickUp personnalisées pour vous assurer que lorsqu'un prospect atteint un seuil de qualification (par exemple, télécharge un livre électronique, assiste à une démonstration), il est automatiquement attribué à une équipe commerciale avec tous les détails pertinents.

Automatisez les tâches récurrentes liées au marketing et à l'équipe commerciale avec les automatisations ClickUp et gagnez du temps

Au lieu d'extraire manuellement des rapports à partir de plusieurs outils ou d'avoir besoin d'un entrepôt de données à part entière, les tableaux de bord ClickUp fournissent des informations instantanées sur les taux de conversion des prospects, la vitesse du pipeline et les revenus provenant du marketing. Cela signifie que les équipes marketing et commerciales peuvent suivre les indicateurs de performance clés partagés et ajuster leurs stratégies à la volée.

Visualisez clairement les indicateurs de votre pipeline de vente grâce aux tableaux de bord ClickUp

🤝 Rappel amical : Vous seriez surpris du nombre de spécialistes du marketing qui paient pour plusieurs outils qui font essentiellement la même chose parce que différentes équipes les ont achetés indépendamment. Mappez votre pile martech et éliminez les outils redondants. Si votre CRM ne communique pas avec votre plateforme de marketing par e-mail, votre outil d'automatisation ou votre système de suivi des publicités, vos données seront toujours incomplètes.

En éliminant les silos de données, en automatisant les transferts et en rendant la collaboration transparente, ClickUp CRM garantit que le marketing et l'équipe commerciale travaillent comme une équipe unifiée, ce qui se traduit par des cycles de vente plus rapides, une meilleure expérience client et des revenus plus élevés.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

📖 À lire également : Comment développer une stratégie commerciale et marketing

Aligner les objectifs entre les services

Des objectifs mal alignés sont à l'origine de la plupart des silos marketing. Vos équipes travaillent peut-être dur, mais si elles travaillent vers des objectifs différents, il sera pratiquement impossible de parvenir à une véritable collaboration.

Définissez des indicateurs de performance clés partagés qui comptent pour l'ensemble de l'organisation marketing. Lorsque votre équipe en charge du contenu est évaluée uniquement en fonction du trafic, tandis que vos représentants commerciaux le sont en fonction des SQL, ils sont incités à travailler les uns contre les autres. Les indicateurs de performance clés partagés encouragent les équipes à mieux s'aligner

Utilisez les OKR pour créer une responsabilisation. Un objectif à l'échelle de l'entreprise tel que « augmenter le pipeline provenant du marketing de 20 % » garantit que chaque département se dirige vers la même cible

Rendez les rapports visibles. Utilisez les rapports et les tableaux de bord de ClickUp pour suivre la progression des équipes afin que chacun sache ce qui fait avancer les choses

Créez de la visibilité sur les dépendances afin que les équipes comprennent l'impact de leur travail sur les autres. Votre équipe de lancement de produit doit savoir exactement quand les supports marketing doivent être finalisés pour que l'équipe de campagne puisse exécuter efficacement. Lorsque vous créez afin que les équipes comprennent l'impact de leur travail sur les autres. Votre équipe de lancement de produit doit savoir exactement quand les supports marketing doivent être finalisés pour que l'équipe de campagne puisse exécuter efficacement. Lorsque vous créez des tâches dans ClickUp, vous pouvez également créer des relations de dépendance avec des tâches liées, et visualiser comment elles se connectent et s'influencent mutuellement sur un diagramme de Gantt

Gérez les dépendances entre les tâches et planifiez mieux les résultats à l'aide des tâches ClickUp

💡 Conseil de pro : Mettez en œuvre le modèle de forfait marketing stratégique de ClickUp pour que tout le monde s'aligne sur des objectifs communs. Ce modèle prêt à l'emploi vous aide à visualiser comment les efforts de chaque équipe contribuent à des objectifs globaux, transformant des efforts fragmentés en une action coordonnée.

Tirez parti de l'IA et de l'automatisation pour une intégration transparente

Vous pensez que l'IA dans le marketing ne sert qu'à générer des textes publicitaires ? Vous serez surpris de voir à quel point elle permet d'automatiser efficacement le décloisonnement. Lorsqu'elle est bien faite, l'automatisation basée sur l'IA élimine le travail fastidieux, accélère les processus et garantit que les équipes travaillent avec les informations les plus récentes.

Voici comment tirer le meilleur parti des plateformes d'automatisation du marketing :

Automatisez les transferts répétitifs entre les équipes à l'aide des automatisations ClickUp. Lorsque votre designer télécharge de nouveaux éléments créatifs, votre équipe sociale peut en être automatiquement informée sans que personne n'ait à envoyer un e-mail ou à planifier une réunion. Avec ClickUp, vous pouvez créer des automatisations en utilisant le langage naturel. 👉🏼 Par exemple : Lorsque le statut de la tâche passe à « Prêt pour la conception », attribuez-la à l'équipe de conception

Utilisez les automatisations ClickUp pour déclencher des actions spécifiques, telles que l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts ou l'envoi de notifications

Utilisez l'IA pour normaliser les données provenant de différentes sources afin de pouvoir faire des comparaisons pertinentes. Au lieu de générer manuellement des rapports, utilisez des outils d'analyse basés sur l'IA qui mettent en évidence des informations sur les campagnes, les canaux et les commentaires des clients. provenant de différentes sources afin de pouvoir faire des comparaisons pertinentes. Au lieu de générer manuellement des rapports, utilisez des outils d'analyse basés sur l'IA qui mettent en évidence des informations sur les campagnes, les canaux et les commentaires des clients. ClickUp Brain , l'assistant IA natif de ClickUp, est parfait pour cela. Posez une question relative aux données en langage naturel, et ClickUp Brain analyse non seulement les données de votre environnement de travail ClickUp, mais aussi les applications connectées pour obtenir des informations

Analysez les données marketing en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Utilisez des modèles de forfait marketing pour rationaliser les transferts et créer des flux de travail transparents. Avec pour rationaliser les transferts et créer des flux de travail transparents. Avec le modèle d'opérations marketing de ClickUp , par exemple, vous pouvez configurer un environnement de travail collaboratif et des processus de révision automatisés pour que les choses avancent rapidement

🤝 Rappel amical : Briser les silos marketing n'est pas une solution terminée. Cela demande un effort intentionnel, de meilleurs processus et les bons outils. Mais une fois que vos équipes seront alignées, vous avancerez plus vite, travaillerez plus intelligemment et obtiendrez un réel impact sur l'entreprise grâce à vos opérations marketing.

Ensuite, parlons de la façon de mesurer la réussite et de continuer à s'améliorer tout au long du processus.

📖 À lire également : Une journée dans la vie d'un responsable marketing

Mesurer la réussite et assurer une amélioration continue

On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas, et le démantèlement des silos marketing ne fait pas exception à la règle. Examinons des moyens concrets de suivre votre progression et de veiller à ce que ces murs restent abattus pour de bon.

*commencez par prendre des mesures de référence avant de mettre en œuvre des changements. Combien de temps faut-il actuellement pour que les campagnes passent du concept au lancement ? Combien de transferts ont lieu entre les équipes ? Quel pourcentage des ressources créées sont réellement utilisées ? Documentez ces indicateurs dès maintenant afin de pouvoir démontrer une réelle amélioration par la suite.

N'oubliez pas de comparer les performances par rapport aux trimestres précédents pour voir comment l'alignement s'améliore au fil du temps.

Lors de la sélection des indicateurs clés de performance (KPI) pour le suivi de votre progression, concentrez-vous sur les domaines suivants : *les indicateurs de collaboration entre les équipes révèlent la qualité du travail de vos équipes : Nombre de projets interdépartementaux achevés

Temps moyen nécessaire pour répondre aux demandes entre équipes

Pourcentage d'actifs partagés entre plusieurs canaux ou campagnes

Réduction du travail en double entre les équipes *la cohérence du parcours client montre si votre marketing semble unifié de l'extérieur : Cohérence des messages à travers les points de contact (mesurée par des sondages auprès des clients)

Taux de conversion cross-canal comparés aux indicateurs de performance monocanal

Satisfaction des clients sur des questions relatives à la cohérence de la marque *les indicateurs d'efficacité opérationnelle prouvent que la suppression des cloisonnements offre des avantages tangibles à l'entreprise : Efficacité budgétaire (ROI des campagnes intégrées par rapport aux efforts cloisonnés)

Temps de développement d'une campagne, de la conception à l'exécution

Utilisation des ressources dans les fonctions marketing 🔑 Enfin, vérifiez si les efforts d'alignement entre le marketing et l'équipe commerciale se traduisent par un pourcentage plus élevé de transactions conclues. C'est l'indicateur ultime de la suppression des silos.

*les champs personnalisés et les fonctionnalités de rapports de ClickUp facilitent le suivi de ces indicateurs.

Créez des champs personnalisés pour « origine dans le service » et « utilisé par le service » afin de suivre le flux des ressources entre les équipes. Utilisez ensuite les tableaux de bord ClickUp pour visualiser ce flux, en repérant instantanément les goulots d'étranglement ou les services qui ne partagent pas efficacement les ressources.

Créez des rapports hebdomadaires automatisés à l'aide de champs personnalisés avec IA indiquant les dépendances entre les équipes et les taux d'achèvement. Vous verrez rapidement si certaines équipes manquent régulièrement les délais qui affectent les autres ou si certains services sont naturellement plus aptes que d'autres à collaborer.

Utilisez les champs personnalisés avec IA dans ClickUp pour automatiser le suivi des progrès et les mises à jour

Vous pouvez même utiliser les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp pour mesurer le temps réel de transfert entre les équipes, puis définir des repères de progression pour l'amélioration si les transferts simples restent en attente pendant des jours.

💡 Conseil de pro : N'oubliez pas que l'amélioration doit être itérative. Ne vous attendez pas à la perfection immédiatement. Au lieu de cela, célébrez les victoires progressives et utilisez les données pour identifier le prochain domaine le plus impactant à aborder. Lorsque les équipes constatent des améliorations concrètes grâce à leurs efforts de collaboration, elles sont motivées pour continuer à briser les silos restants.

Des silos aux solutions : Comment ClickUp transforme la collaboration marketing

Les cloisonnements marketing peuvent sembler inévitables dans le cadre de la croissance, mais ils ne le sont pas forcément. Les meilleures équipes marketing font plus que briser les cloisonnements : elles mettent en place des systèmes qui empêchent leur formation. Avec les bonnes stratégies (objectifs alignés, communication rationalisée, données centralisées et automatisation intelligente), vous pouvez transformer votre organisation marketing en une véritable force de collaboration et de haute performance.

Les outils de collaboration que vous choisirez faciliteront cette intégration ou renforceront les barrières existantes. L'environnement de travail unifié de ClickUp fournit la base dont votre équipe a besoin, en offrant des flux de travail personnalisables qui s'adaptent aux différentes fonctions marketing tout en maintenant la visibilité dans l'ensemble de l'organisation. De la planification des campagnes et de la création des ressources au suivi des performances et à la collaboration des équipes, tout se trouve dans un système interconnecté.

Les cloisonnements ralentissent la réussite de votre organisation. Une collaboration intelligente dans ClickUp l'accélère. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et constituez l'équipe marketing de vos rêves.