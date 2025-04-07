plus de 20 meilleurs GPT pour l'écriture afin d'améliorer la créativité et la productivité

L'écriture est un art, mais même les meilleurs écrivains ont besoin d'outils pour perfectionner leur art. Que vous soyez blogueur, spécialiste du marketing, étudiant ou romancier, les GPT basés sur l'IA simplifient votre processus de rédaction et de recherche sur le Web, stimulent la créativité et vous aident à surmonter le blocage de l'écrivain.

🔎 Le saviez-vous ? Une étude récente a montré que les modèles d'écriture ChatGPT aident les professionnels à achever leurs tâches d'écriture 50 % plus rapidement tout en améliorant la qualité de leur travail.

Cependant, comme vous le diront tous ceux qui ont utilisé les modèles de base de ChatGPT pour écrire, le contenu généré par l'IA manque souvent du ton de la discussion et de l'analyse approfondie que vous obtiendrez avec des rédacteurs humains.

Heureusement, il existe des GPT d'écriture qui vous aideront à générer un contenu similaire à celui produit par un humain tout en rendant l'ensemble du processus d'écriture beaucoup plus efficace.

Ce blog explore les 20 meilleurs GPT pour l'écriture qui vous aideront à améliorer votre contenu écrit. Que vous soyez un écrivain professionnel ou que vous commenciez tout juste à écrire, ces GPT d'écriture offrent un moyen puissant de débloquer tout votre potentiel d'écriture.

⏰ Résumé en 60 secondes Rédacteur de contenu de blog (Idéal pour la création de billets de blog)

Blog SEO Expert (Idéal pour les contenus de blog optimisés pour le référencement)

Coach en écriture créative (Idéal pour obtenir de l'aide en matière d'écriture créative)

Article GPT (Idéal pour la génération d'articles)

Rédacteur d'articles (Idéal pour la rédaction d'articles longs)

Write for Me (Idéal pour une aide polyvalente à la rédaction)

GPT d'édition (Idéal pour la modification en cours et la relecture)

Guide du créateur de livres (Idéal pour la création de livres et l'assistance)

Rédaction académique (Idéal pour la recherche et la rédaction académiques)

Rédacteur de revues de littérature (Idéal pour la génération de revues de littérature)

GPT de rédaction (Idéal pour la création de textes marketing)

Outil de rédaction d'essais (Idéal pour la rédaction d'essais)

Humanize AI (Idéal pour humaniser le texte généré par l'IA)

Roman Writer (Idéal pour l'écriture de romans)

Screenwriting Assistant (Idéal pour la scénarisation)

Viral Intro Hooks (Idéal pour créer des introductions attrayantes)

GPT de marketing de contenu (Idéal pour les stratégies de marketing de contenu)

Créateur de pages de destination par HubSpot (Idéal pour la rédaction de pages de destination)

Coach en e-mails de vente à froid (Idéal pour rédiger des e-mails de vente efficaces)

Générateur de scripts IA gratuit (Idéal pour la génération de scripts)

Vérificateur de plagiat (Idéal pour garantir l'originalité)

Rédacteur professionnel de publications LinkedIn (Idéal pour le contenu LinkedIn)

Storyteller Writer (Idéal pour développer des histoires et trouver des idées)

(Idéal pour la gestion des contenus et des flux de travail intégrés à l'IA) ClickUp(Idéal pour la gestion des contenus et des flux de travail intégrés à l'IA)

Que sont les GPT ?

Imaginez avoir un assistant numérique qui s'adapte à pratiquement toutes les tâches, comprend le contexte comme un pro et transforme votre façon de travailler. C'est exactement ce que sont les transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT).

Les GPT révolutionnent la productivité dans tous les secteurs. Considérez-les comme des collaborateurs numériques super intelligents. Développés par OpenAI, ces modèles avancés d'IA ne sont pas seulement des générateurs de texte, mais des outils complets de résolution de problèmes qui apprennent, comprennent et produisent un contenu de qualité humaine adapté à vos besoins.

En général, il existe quatre types de GPT :

GPT à usage général : Modèles polyvalents tels que ChatGPT qui gèrent plusieurs tâches, notamment écrire, coder, résumer et faire du brainstorming

GPT personnalisés : Modèles sur mesure conçus pour des besoins spécifiques, tels que des chatbots, des assistants de recherche ou des outils de productivité spécifiques à un secteur d'activité

GPT affinés : modèles entraînés sur des ensembles de données spécialisés pour des applications de niche telles que l'analyse juridique, la recherche médicale ou le service client

GPT intégrés : Systèmes d'IA intégrés dans des applications, des sites Web ou des outils (par exemple, Microsoft Copilot dans les produits Office)

📚 Lire aussi : Comment utiliser l'IA pour la documentation

Avantages des GPT

Voyons quelques-uns des avantages de l'utilisation des GPT :

Améliorez votre productivité : Automatisez les tâches répétitives telles que la rédaction d'e-mails, la création de contenu et l'analyse de données

Améliorer le service client : Fournir des réponses instantanées, basées sur l'IA, pour un meilleur engagement des utilisateurs

Aide à l'apprentissage et à la recherche : Résumez des sujets complexes, générez des idées et fournissez une assistance pédagogique

Stimulez la créativité : Aide à la génération d'idées, invite à l'écriture et à la narration

Activer la génération de code et le débogage : Aider les développeurs à écrire et à optimiser le code efficacement

Les meilleurs GPT de rédaction personnalisée se présentent sous différents formulaires, chacun étant adapté à des besoins de rédaction spécifiques, tels que : Améliorer le référencement : Générez du contenu optimisé pour le référencement afin d'améliorer votre classement dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Génération de contenu : Créez des articles, des billets de blog et des textes marketing pour booster votre productivité et gagner du temps

Modification en cours et relecture : Améliorez la grammaire, corrigez les fautes d'orthographe, proposez des suggestions de style et améliorez la clarté

Rédaction académique : aide à la structuration d'essais, de revues de littérature et de documents de recherche

Écriture créative : Aide à la narration, à l'écriture de romans et de scénarios

➡️ Lire la suite : Grammarly vs ChatGPT : Quel outil de rédaction IA est le meilleur

Que rechercher dans les GPT pour l'écriture ?

Si vous recherchez du contenu généré par IA qui soit presque similaire ou, dans certains cas, meilleur que celui des rédacteurs humains, vous devez vous intéresser aux GPT de rédaction conçus pour des cas d'utilisation spécifiques. La meilleure façon de le faire est de sélectionner un GPT qui améliore réellement votre flux de travail. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Précision et compréhension du contexte : Sélectionnez un bon GPT de rédaction qui génère un contenu pertinent, cohérent et factuel tout en conservant le ton et le style appropriés

*personnalisabilité : recherchez des GPT qui permettent un réglage fin ou une ingénierie par invite, pour correspondre à la voix de votre marque et aux exigences de votre secteur

Grammaire et clarté : Optez pour un GPT qui produit un texte bien structuré, grammaticalement correct et lisible sans modifications en cours excessives

Créativité et adaptabilité : Choisissez un GPT pour générer des idées et un contenu original et attrayant tout en vous adaptant à différents styles d'écriture, des rapports techniques à la narration créative

Détection du plagiat et de l'IA : Assurez-vous que le GPT génère un contenu unique et ne réutilise pas Assurez-vous que le GPT génère un contenu unique et ne réutilise pas de texte existant généré par l'IA sans en attribuer correctement la paternité

*intégration : Choisissez un modèle qui s'intègre aux outils d'écriture, tels que Microsoft Word, Google Docs ou les systèmes de gestion de contenu (CMS)

Besoins en matière de rédaction : Envisagez d'utiliser des GPT en fonction de votre cas d'utilisation spécifique. Certains GPT sont spécialisés dans certains types de rédaction ou de modification en cours, il est donc essentiel d'aligner l'outil sur votre cas d'utilisation principal. Par exemple, un Envisagez d'utiliser des GPT en fonction de votre cas d'utilisation spécifique. Certains GPT sont spécialisés dans certains types de rédaction ou de modification en cours, il est donc essentiel d'aligner l'outil sur votre cas d'utilisation principal. Par exemple, un outil d'amélioration de la rédaction peut ne pas générer un excellent contenu généré par l'IA, mais peut vous aider à améliorer le contenu existant s'il est utilisé efficacement

Facilité d'utilisation : Une interface complexe nuit à votre productivité au lieu de l'améliorer. Recherchez des modèles de GPT dotés d'une interface conviviale, même si vous n'êtes pas un expert en technologie

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles d'invites IA pour affiner vos entrées et obtenir un résultat plus précis du modèle GPT. Plus vos invites sont bonnes, meilleur sera le contenu généré par l'IA.

Les 20 meilleurs GPT pour l'écriture

Prêt à enfin commencer votre livre ou à utiliser l'IA pour rédiger des essais à votre place? Que vous écriviez des articles de blog ou des articles universitaires ou que vous souhaitiez que l'IA vous aide dans la rédaction professionnelle, il existe un GPT de rédaction spécialisé conçu spécialement pour vous.

Nous avons compilé ci-dessous une liste des meilleurs GPT d'écriture disponibles sur ChatGPT, classés en fonction de différents cas d'utilisation. Chaque modèle de GPT est évalué en fonction de ses fonctionnalités, de sa facilité d'utilisation et de ses limites potentielles afin de vous aider à choisir l'assistant de rédaction IA adapté à vos besoins.

1. Rédacteur de contenu de blog (Idéal pour la création de billets de blog)

via Blog Content Writer

Si vous recherchez des GPT d'écriture pour vous aider dans vos tâches d'écriture créative, alors Blog Content Writer est l'outil qu'il vous faut. Il aide les écrivains à surmonter le blocage de l'écrivain, à explorer de nouveaux angles et à garantir la cohérence du contenu produit.

Vous écrivez un article sur le leadership éclairé ou une critique de produit ? Cet outil peaufine et optimise votre contenu pour susciter l'intérêt du public.

Ce modèle GPT est excellent pour la génération de contenu, mais ce n'est pas tout ! Il vous aide également à structurer des articles, à générer des plans détaillés, à améliorer la lisibilité et à maintenir un ton cohérent. C'est donc un excellent outil pour augmenter la production de contenu sans compromettre la qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Blog Content Writer

Générez des plans et des brouillons d'articles de blog en fonction d'un sujet ou de mots-clés donnés

Rédigez des titres et des introductions attrayants pour capter l'attention des lecteurs

Recevez des suggestions de sous-titres et de contenu d'assistance

Optimisez le contenu pour des mots-clés spécifiques afin d'améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche

Limites de l'auteur de contenu de blog

Peut nécessiter une modification en cours pour affiner le ton et le flux en fonction de vos styles d'écriture

tarifs des rédacteurs de contenu de blog*

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et commentaires sur les rédacteurs de contenu de blog*

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

2. Blog SEO Expert (Idéal pour les contenus de blog optimisés pour le référencement)

via Blog SEO Expert

L'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) génère du trafic organique vers les blogs. Blog SEO Expert utilise l'IA pour aider les rédacteurs à optimiser le contenu de leur blog pour les moteurs de recherche, améliorant ainsi la visibilité et la portée.

Cet outil facilite la recherche de mots-clés, l'optimisation des pages et l'analyse de contenu, rendant le référencement plus accessible, même pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques approfondies. Qu'il s'agisse de rédiger des articles de fond, des évaluations de produits ou des listes, ce GPT permet un placement efficace des mots-clés, une organisation du contenu et une amélioration de la lisibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Blog SEO Expert

Effectuez des recherches et des analyses de mots-clés pour identifier les termes de recherche pertinents

Optimisez le contenu pour les mots-clés cibles, y compris les étiquettes de titre, les méta descriptions et le corps du texte

Générer des suggestions de liens internes et externes pour améliorer le référencement

Analysez le contenu de vos concurrents pour identifier les possibilités d'amélioration

Blog SEO Expert limitations

Les résultats peuvent varier en fonction de la compétitivité des mots-clés cibles et de la stratégie globale de référencement

Tarifs de l'expert en référencement de blog

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis d'experts en référencement de blogs

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

Voici une petite vidéo qui explique comment mieux écrire grâce à l'IA :

3. Creative Writing Coach (Idéal pour obtenir de l'aide en matière d'écriture créative)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach est un GPT d'écriture conçu pour les écrivains qui cherchent à affiner leurs compétences en narration et à développer des récits captivants. Que vous travailliez sur un roman, une nouvelle ou un contenu de blog créatif, cette IA propose des suggestions de style, des ajustements de ton et des améliorations de structure.

Ce GPT est idéal pour les écrivains de fiction, les poètes et les blogueurs qui expérimentent différents styles d'écriture. Il peut générer des invites, des instructions, affiner le flux des phrases et suggérer des choix de mots alternatifs pour rendre votre écriture plus expressive et immersive.

Meilleures fonctionnalités de Creative Writing Coach

Améliorez la narration et l'engagement grâce à des suggestions de style

Accédez à des invites, instructions de rédaction créative pour faire jaillir de nouvelles idées

Affinez la structure des phrases et le choix des mots pour une meilleure lisibilité

Structurez vos histoires avec un rythme et un flux narratif améliorés

Limites de l'entraîneur d'écriture créative

Manque de profondeur émotionnelle par rapport à la créativité humaine

Tarifs du coach en écriture créative

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Creative Writing Coach

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

4. ArticleGPT (Idéal pour la génération d'articles)

via ArticleGPT

La création d'articles bien documentés et informatifs prend souvent beaucoup de temps. ArticleGPT optimise ce processus en générant des articles sur une variété de sujets. Cet outil aide les rédacteurs à produire plus efficacement un contenu de haute qualité, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à d'autres tâches.

En saisissant un sujet ou des mots-clés, les utilisateurs guident l'IA dans la création d'articles adaptés à leurs besoins spécifiques. L'IA aide également à générer du contenu dans différents styles, aidant ainsi les rédacteurs à améliorer leur productivité et à trouver les bons mots.

ArticleGPT meilleures fonctionnalités

Concevez des articles complets, y compris la génération de titres et de sous-titres

Créez du contenu rapidement et efficacement

Obtenez des informations pertinentes et des détails d'assistance pour le sujet choisi

Utilisez différents styles et tons d'écriture en fonction de l'objectif de l'article

Limites de l'article GPT

Peut nécessiter une vérification manuelle de l'exactitude des faits

Tarification d'ArticleGPT

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur ArticleGPT

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

➡️ Lire la suite : Générateurs de paragraphes gratuits basés sur l'IA pour l'écriture

5. Article Writer (Idéal pour la rédaction d'articles longs)

via Article Writer

Comme ArticleGPT, Article Writer est un GPT d'écriture conçu pour vous aider à générer du contenu efficacement.

Il est particulièrement efficace pour ceux qui ont besoin d'un contenu optimisé pour le référencement avec un minimum d'effort. Il permet de créer des articles bien documentés et structurés de manière logique, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le peaufinage et la personnalisation du résultat final.

Les meilleures fonctionnalités de Article Writer

Générez des articles achevés en vous basant sur des mots-clés ou des invites, instructions à l'écriture

Obtenez plusieurs ajustements de ton et de style pour différents publics

Assurer une structure logique et un flux d'idées fluide

Utilisez ses capacités avancées pour fournir des suggestions basées sur le public cible et le résultat attendu

Limites de l'auteur d'article

Produit parfois un contenu qui manque de profondeur ou d'originalité si l'invite, les instructions, sont trop génériques

Tarifs des rédacteurs d'articles

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires des rédacteurs d'articles

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

6. Write for Me (Idéal pour une aide polyvalente à la rédaction)

via Write For Me

Write For Me est un assistant de rédaction basé sur l'IA conçu pour aider les créateurs de contenu à rationaliser le processus de rédaction. Que vous travailliez sur des articles de blog, des légendes de réseaux sociaux ou des e-mails marketing, cet outil génère un contenu cohérent et structuré en fonction de vos contributions.

Idéal pour ceux qui souffrent du syndrome de la page blanche, Write For Me aide à relancer le processus créatif en fournissant des suggestions, des plans et des brouillons complets générés par l'IA.

Il est particulièrement utile pour les personnes qui ont besoin d'un point de départ rapide avant d'affiner le contenu pour qu'il corresponde à leur style et à leur voix personnels.

Les meilleures fonctionnalités de Write For Me

Utilisez des idées de contenu, des structures et des points de discussion clés

Adaptez le ton et le style à différents publics et mettez en forme vos textes

Accélérez la création de contenu en réduisant le temps de brainstorming

Intégration avec diverses plateformes pour un accès facile

Limites de Write For Me

Peut nécessiter des modifications en cours pour garantir l'exactitude, la clarté et la cohérence avec la voix de la marque

Tarifs de Write For Me

Disponibles avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et commentaires de Write For Me*

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

Regardez cette vidéo sur la façon de gérer le contenu avec l'IA pour atteindre un public mondial :

7. editGPT (Idéal pour la modification en cours et la relecture)

via editGPT

La mise au point d'un contenu écrit nécessite une modification en cours et une relecture minutieuses. editGPT aide les rédacteurs à identifier et à corriger les erreurs de grammaire, d'orthographe, de ponctuation et de style en saisissant simplement le texte.

Par conséquent, cet outil améliore considérablement la qualité et le raffinement du contenu écrit, favorisant la clarté et la concision dans l'expression.

modifier les meilleures fonctionnalités de GPT

Utilisez les suggestions de style pour améliorer la clarté et la concision

Comprendre les commentaires sur la structure et le flux des phrases

Assurer la cohérence du ton et du style

Améliorez la qualité globale et le polissage du contenu écrit

modifier les limites du GPT

Peut avoir du mal avec les styles d'écriture très techniques ou de niche, altérant le sens voulu d'une phrase

modifier les prix GPT

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Éditer les évaluations et les commentaires des GPT

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

8. Guide du créateur de livres (Idéal pour la création de livres et l'assistance)

via le Guide du créateur de livres

Book Creator Guide est un GPT d'écriture conçu spécifiquement pour les auteurs et les écrivains en herbe qui cherchent à rationaliser le processus de rédaction de livres. Que vous créiez des livres de fiction, de non-fiction ou de développement personnel, ce GPT vous aide dans tous les domaines, de la génération d'idées à l'organisation des chapitres, en passant par le perfectionnement de la langue et le maintien de la cohérence.

De plus, le Guide du créateur de livres agit comme un coach d'écriture virtuel, avec des conseils intégrés sur les techniques de narration, le rythme et le développement des caractères.

Guide du créateur de livres : les meilleures fonctionnalités

Forfait, plan et structure de livres de fiction et de non-fiction

Générer des idées pour l'intrigue, les thèmes et le développement des caractères

Obtenez des suggestions pour améliorer le style, le ton et le rythme

Accédez aux commentaires sur la lisibilité et l'engagement

Guide du créateur de livres - limites

Le contenu généré peut nécessiter des modifications en cours et une réécriture importantes pour s'aligner sur la vision créative de l'auteur et garantir l'originalité

Prix du Guide du créateur de livres

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Équipe et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires du Guide du créateur de livres

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : un sondage Statista mené auprès d'auteurs américains a révélé que 23 % d'entre eux ont intégré l'IA dans leur processus d'écriture. Parmi eux, 47 % ont utilisé l'IA pour obtenir de l'aide en matière de grammaire, tandis que 29 % l'ont utilisée pour réfléchir à des idées de caractères et d'intrigue. Étonnamment, moins de 10 % ont fait appel à l'IA pour générer du texte !

9. Rédaction académique (Idéal pour la recherche et la rédaction académiques)

via Academic Writing

Academic Writing GPT est conçu pour aider les étudiants et les chercheurs à produire des articles, des essais et des rapports universitaires de haute qualité. Cet outil permet de structurer les arguments, de citer les sources et de garantir le respect des conventions académiques.

En fournissant des informations sur le sujet, les résultats de recherche et le style de citation souhaité, les utilisateurs génèrent facilement des documents académiques bien structurés et correctement mis en forme.

Meilleures fonctionnalités de rédaction académique

Générez des plans structurés pour vos travaux de recherche et vos essais

Obtenez des suggestions de citations dans les styles APA, MLA et Chicago

Affiner le ton académique et le langage formel

Améliorez le flux logique et le développement des arguments

Limites de la rédaction académique

Ne génère pas de recherche originale ou ne vérifie pas l'exactitude des faits et peut avoir des difficultés avec des sujets universitaires très techniques ou de niche

Tarifs de la rédaction académique

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de rédaction académique

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

10. Rédacteur de revues de littérature (Idéal pour la génération de revues de littérature)

via Literature Review Writer

Literature Review Writer est conçu pour les universitaires, les chercheurs et les étudiants qui ont besoin d'aide pour compiler, résumer et analyser les recherches existantes.

Il aide les utilisateurs à naviguer dans de vastes quantités de contenu scientifique, à en extraire des informations clés et à structurer des analyses documentaires complètes.

Vous pouvez spécifier des sujets, des mots-clés, des styles de citation et même une période spécifique à partir de laquelle vous pouvez trouver des écrits universitaires et créer une revue de la littérature.

Les meilleures fonctionnalités de Literature Review Writer

Résumez les résultats clés de plusieurs sources académiques

Identifier les tendances de recherche et les lacunes dans les essais universitaires

Organiser le contenu pour une revue de la littérature bien structurée

Améliorez la lisibilité en affinant le langage académique complexe

Analyse documentaire Limites de l'écrivain

Impossible de vérifier automatiquement la crédibilité de toutes les sources

Tarifs des rédacteurs de revues littéraires

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques des rédacteurs de revues littéraires

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

➡️ Lire la suite : Comment utiliser l'IA pour les documents Word afin de rationaliser la création de contenu

11. GPT de rédacteur (Idéal pour la création de textes marketing)

via Copywriter GPT

Un texte marketing convaincant est essentiel pour attirer les clients et stimuler les ventes. Le GPT Copywriter est conçu pour aider les spécialistes du marketing à créer des textes efficaces et persuasifs pour diverses plateformes.

Cet outil facile à utiliser vous permet de créer des titres, des textes publicitaires, du contenu de site Web et d'autres supports marketing en fournissant des informations sur le produit ou le service commercialisé, le public cible et le ton souhaité.

Les meilleures fonctionnalités des GPT pour les rédacteurs

Optimisez le contenu pour les conversions avec des CTA efficaces

Adaptez le ton et le style à l'identité de la marque

Accédez à des variantes suggestives pour les tests A/B

Raffinez le texte pour améliorer la lisibilité et l'impact

Limites des GPT pour les rédacteurs

Manque d'intelligence émotionnelle profonde pour le marketing basé sur la narration

Tarification des GPT de rédacteurs

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les GPT de rédacteurs

Capterra : N/A

G2 : N/A

📚 À lire également : Les meilleurs outils de création de contenu basés sur l'IA

12. Essay Writing Tool (Idéal pour la rédaction et la structuration d'essais)

via Essay Writing Tool

L'outil de rédaction d'essais est un assistant basé sur l'IA conçu pour aider les étudiants, les chercheurs et les universitaires à rédiger des essais bien structurés.

Ce GPT rationalise le processus de rédaction d'essais, du brainstorming d'idées à la mise en évidence des points clés et au raffinement des arguments. Il garantit clarté, cohérence et flux logique, ce qui en fait un compagnon précieux pour ceux qui travaillent sur des articles universitaires, des rapports ou des essais persuasifs.

Essay Writing Tool meilleures fonctionnalités

Générez des plans de dissertation et des brouillons structurés

Obtenez des recommandations de style et de ton pour la rédaction académique

Identifiez les points à améliorer dans l'argumentation et la structure

Vérifiez la grammaire et la lisibilité pour peaufiner les versions finales

Limites de l'outil de rédaction d'essais

Cet outil de rédaction d'essais ne pourra peut-être pas remplacer complètement la pensée critique et les compétences analytiques nécessaires à la production d'essais originaux et de grande qualité

Tarification de l'outil de rédaction d'essais

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Équipe et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur les outils de rédaction d'essais

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

13. Humanize AI (Idéal pour humaniser le texte généré par l'IA)

via Humanize IA

L'un des défis liés aux textes générés par l'IA est qu'ils peuvent sembler robotiques ou artificiels. Humanize IA résout ce problème en aidant les rédacteurs à rendre les contenus générés par l'IA plus humains.

Avec cet outil, vous pouvez affiner le langage, améliorer le flux et ajouter une touche plus personnelle. Utilisez des invites, des instructions pour humaniser votre contenu IA afin d'obtenir un avantage concurrentiel et d'augmenter la productivité.

Humaniser les meilleures fonctionnalités de l'IA

Améliorez le texte généré par l'IA pour qu'il soit plus naturel et plus humain

Améliorez le flux et la lisibilité du contenu

Ajoutez une touche unique au texte généré par l'IA pour aider le contenu à trouver un écho auprès des lecteurs

Assurez-vous que le contenu généré par l'IA ne semble pas trop automatisé

Humaniser les limites de l'IA

Des ajustements manuels peuvent être nécessaires pour les contenus spécifiques à un contexte ou les styles d'écriture particuliers

Humaniser la tarification de l'IA

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Humaniser les évaluations et les critiques de l'IA

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

14. Novel Writer (Idéal pour créer des romans captivants et détaillés)

via Novel Writing

Novel Writer est un GPT conçu spécifiquement pour les auteurs, les romanciers en herbe et les conteurs qui ont besoin d'aide pour créer des fictions captivantes. Comme son nom l'indique, cet outil d'IA permet de rationaliser le processus d'écriture afin que vous puissiez mieux planifier un roman, développer des caractères ou affiner le dialogue.

Cet outil est particulièrement utile pour ceux qui sont confrontés au blocage de l'écrivain ou qui cherchent l'inspiration. En générant des invites créatives, en améliorant la structure des phrases et en proposant des améliorations de style, Novel Writer permet aux auteurs de se concentrer sur la narration tout en s'occupant de la lourde tâche de la génération de contenu.

Les meilleures fonctionnalités pour l'écriture de romans

Obtenez de l'aide pour développer les caractères et créer des mondes

Améliorez les dialogues et la structure narrative

Recevez des suggestions d'amélioration pour le rythme et le flux de l'intrigue

Accédez à une analyse détaillée du style d'écriture en fonction des préférences de genre

Limites de l'écriture de romans

Peut ne pas capturer pleinement la voix unique d'un auteur

Manque de nuances émotionnelles profondes dans le développement des caractères

Tarifs pour l'écriture de romans

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de romans

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Posez la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

15. Screenwriting Assistant (Idéal pour la scénarisation)

via Screenwriting Assistant

Screenwriting Assistant est un GPT conçu pour aider les scénaristes, les cinéastes et les dramaturges à créer des scénarios structurés et attrayants. Il respecte les formats de scénario standard de l'industrie, garantissant ainsi que votre scénario est structuré de manière professionnelle du début à la fin.

Au-delà de la mise en forme, l'Assistant de scénario offre des conseils sur le développement des caractères, le rythme et les transitions entre les scènes. Il crée des dialogues, enrichit les descriptions et suggère des moyens de rendre votre scénario plus dynamique et plus attrayant, ce qui en fait une excellente option pour les écrivains débutants et expérimentés.

Meilleures fonctionnalités de Screenwriting Assistant

Mettre en forme des scénarios selon les normes de l'industrie

Rédigez des descriptions de scènes efficaces et des dialogues naturels et captivants

Obtenez facilement une disposition de script professionnelle

Créer des scripts prêts à la production

Limites de Screenwriting Assistant

Nécessite une contribution et une direction importantes de la part du scénariste pour créer une histoire convaincante et originale

Tarifs de Screenwriting Assistant

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et critiques de Screenwriting Assistant*

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

16. Viral Intro Hooks (Idéal pour créer des introductions attrayantes)

via Viral Présentation Accroches

Comme son nom l'indique, l'outil Viral Intro Hooks génère des introductions captivantes et accrocheuses qui retiennent l'attention du lecteur et l'encouragent à poursuivre sa lecture.

Cet outil est particulièrement utile pour rédiger des entrées de blog, des articles ou des messages sur les réseaux sociaux qui nécessitent une introduction convaincante. En partageant des détails sur le sujet et le public visé, vous pouvez produire plusieurs options d'introduction.

Il permet aux rédacteurs d'explorer différents styles, tons et méthodes pour découvrir le crochet idéal pour leur contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Viral Intro Hooks

Générez des phrases d'accroche à fort taux de conversion pour les blogs, les vidéos et les réseaux sociaux

Analysez les tendances pour créer des intros qui correspondent aux modèles d'engagement actuels

Utilisez plusieurs variantes pour s'adapter à différents styles de contenu

Accédez à des informations précieuses pour optimiser les introductions et fidéliser un maximum d'audience

Limites des accroches virales

L'outil s'appuie sur les tendances existantes, ce qui limite l'originalité

Tarifs des Viral Intro Hooks

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Viral Intro Hooks

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

17. GPT de marketing de contenu (Idéal pour les stratégies de marketing de contenu)

via Content Marketing GPT

Content Marketing GPT est un assistant IA avancé conçu pour les spécialistes du marketing, les entreprises et les blogueurs qui cherchent à rationaliser leur stratégie de contenu. Il aide à planifier, structurer et générer du contenu de haute qualité, en assurant la cohérence entre les articles de blog, les campagnes d'e-mail, les médias sociaux et les pages de destination.

De plus, l'outil analyse les tendances en matière de référencement et les indicateurs d'engagement du public, offrant des informations sur le type de contenu le plus performant.

Les meilleures fonctionnalités des GPT de marketing de contenu

Créez des articles de blog, du contenu pour les réseaux sociaux et des campagnes d'e-mailing

Optimisez la stratégie de contenu en fonction des tendances en matière de référencement et des indicateurs d'engagement de l'audience

Obtenez des idées de réutilisation de contenu pour le marketing multiplateforme

Améliorez la lisibilité et la structure pour mieux fidéliser votre public

Limites des GPT de marketing de contenu

Les recommandations en matière de référencement ne reflètent pas toujours les dernières mises à jour

Tarification GPT pour le marketing de contenu

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les GPT de marketing de contenu

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

18. Créateur de page de destination de HubSpot (Idéal pour la copie de page de destination)

via Landing Page Creator de HubSpot

Les pages de destination sont essentielles pour convertir les visiteurs en prospects ou en clients. Le créateur de pages de destination de HubSpot utilise l'IA pour aider les spécialistes du marketing à créer des textes de pages de destination convaincants. Cet outil aide à rédiger les titres, les appels à l'action et d'autres éléments essentiels d'une page de destination à fort taux de conversion.

Cet outil s'intègre également de manière transparente à la suite marketing de HubSpot, ce qui vous permet d'affiner vos textes en fonction des informations sur votre public et des tests A/B.

Les meilleures fonctionnalités du créateur de pages de destination de HubSpot

Simplifiez le processus de création de pages de destination grâce à des modèles structurés et des suggestions en temps réel

Développez sans effort des textes de page de destination optimisés pour la conversion

Rédigez des titres accrocheurs et des CTA persuasifs

Développer du contenu basé sur le SEO et les tendances d'engagement

Limites du créateur de pages de destination de HubSpot

Options de personnalisation limitées par rapport à la rédaction manuelle et peuvent nécessiter un peaufinage humain pour correspondre au style et à la voix de la marque

Tarifs du créateur de pages de destination de HubSpot

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Landing Page Creator de HubSpot

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

19. Sales Cold Email Coach (Idéal pour rédiger des e-mails commerciaux efficaces)

Sales Cold Email Coach est conçu pour aider les équipes commerciales à rédiger des e-mails à froid convaincants qui captent l'attention et suscitent des réponses.

Avec cet outil, analysez les bonnes pratiques en matière de diffusion d'e-mails et obtenez des modèles structurés, des lignes d'objet persuasives et des messages optimisés adaptés à différents publics. Ce GPT vous aide à rédiger des e-mails remarquables pour les clients, les suivis de prospects et les argumentaires de vente.

Les meilleures fonctionnalités de l'équipe commerciale par e-mail

Personnalisez des modèles d'e-mails à fort taux de conversion pour mieux sensibiliser les équipes commerciales

Utilisez des objets de message persuasifs pour augmenter les taux d'ouverture

Apprenez à affiner le ton et la structure de vos e-mails pour mieux susciter l'engagement

Personnalisez le contenu de vos e-mails en fonction de votre audience et de votre secteur d'activité

Limites de l'équipe commerciale chargée des e-mails à froid

Les e-mails générés par l'IA semblent parfois génériques sans personnalisation

Tarifs de l'équipe commerciale pour les e-mails à froid

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de l'équipe commerciale de Cold Email Coach

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : Environ 43 % des travailleurs envoient 0 à 10 messages par jour. Bien que cela suggère des discussions plus ciblées ou délibérées, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, avec des discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plate-forme et de contexte inutiles, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

20. Free AI Scripts Generator (Idéal pour la génération de nouveaux scripts)

via Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator est un outil d'écriture basé sur l'IA conçu pour aider les scénaristes à créer des dialogues, des scènes et des scripts complets attrayants.

Que vous écriviez pour le cinéma, la télévision, YouTube ou des vidéos d'entreprise, ce GPT rationalise le processus d'écriture de scénarios en fournissant des plans structurés, des dialogues de caractères et des descriptions de scènes.

Meilleures fonctionnalités du générateur gratuit de scripts IA

Générez en quelques secondes des scripts, dialogues et descriptions de scènes entièrement nouveaux à partir d'invites, d'instructions

Développez des intrigues et des interactions de caractère engageantes

Mettre en forme des scripts selon les normes de l'industrie (par exemple, scénario, YouTube, entreprise)

Améliorez le flux et le rythme de votre script grâce aux recommandations basées sur l'IA

Générateur de scripts IA gratuit - limites

Peut manquer de nuances émotionnelles profondes par rapport aux scripts écrits par des humains

Tarification du générateur de scripts IA gratuit

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur le générateur gratuit de scripts IA

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

21. Plagiarism Checker (idéal pour garantir l'originalité)

via Plagiarism Checker

Il est essentiel de garantir l'originalité du contenu écrit, en particulier dans les paramètres académiques et professionnels. Plagiarism Checker utilise l'IA pour détecter les instances de plagiat dans le texte.

Cet outil aide les écrivains à éviter le plagiat involontaire et à s'assurer que leur travail est original. Il recherche les similitudes avec le contenu existant en ligne ou dans les bases de données et identifie les problèmes potentiels de plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de Plagiarism Checker

Détecte les instances de plagiat dans le texte en les comparant au contenu en ligne et aux bases de données

Identifie les problèmes potentiels de plagiat

Fournit des suggestions pour citer ou paraphraser correctement

Aide les écrivains à garantir l'originalité de leur travail

Limites du vérificateur de plagiat

La précision de la détection de plagiat varie en fonction de l'outil et des sources qu'il vérifie

Tarifs de Plagiarism Checker

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Teams et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les vérificateurs de plagiat

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

22. Rédacteur professionnel de publications LinkedIn (Idéal pour la création de contenu LinkedIn)

via LinkedIn Post Writer

Le GPT Professional LinkedIn Post Writer est conçu pour aider les professionnels, les spécialistes du marketing et les leaders d'opinion à rédiger des messages LinkedIn attrayants qui favorisent la visibilité et l'interaction. Il comprend l'algorithme de LinkedIn et garantit que les messages sont structurés pour une portée maximale tout en conservant authenticité et professionnalisme.

Aligner le contenu sur les sujets tendance et le jargon spécifique à l'industrie aide les utilisateurs à maintenir une voix faisant autorité et à laquelle on peut s'identifier sur LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de Professional LinkedIn Post Writer

Personnalisez des publications LinkedIn de haute qualité optimisées par IA et adaptées à votre secteur d'activité et à votre public

Optimisez vos messages pour susciter l'engagement en utilisant des techniques de mise en forme et de structuration éprouvées

Utilisez des accroches fortes, des phrases d'appel à l'action et des techniques de mise en forme pour rendre les messages plus faciles à parcourir et plus attrayants

Comprenez les tendances de LinkedIn grâce aux outils d'analyse de données intégrés pour aligner le contenu sur les discussions actuelles

Limites de l'auteur de publications LinkedIn professionnel

Peut ne pas capturer pleinement les informations spécifiques à un créneau sans la contribution de l'utilisateur

Tarifs des rédacteurs professionnels de publications LinkedIn

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Teams : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les rédacteurs professionnels de publications LinkedIn

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

23. Storyteller Writer (Idéal pour développer des histoires et trouver des idées)

via Storyteller Writer

Plongez dans un monde où la narration rencontre l'innovation ! Storyteller Writer permet aux auteurs, blogueurs et créateurs de contenu de créer des récits captivants avec des illustrations.

Avec cet outil, vous découvrirez une fusion unique d'images de caractères, de créations personnalisées, de genres variés, d'illustrations en temps réel et d'une expérience interactive conçue spécialement pour vous. Vous prenez les commandes du récit, vous formez votre aventure de multiples façons et vous découvrez des chemins qui résonnent avec votre imagination.

Meilleures fonctionnalités de Storyteller Writer

Téléchargez vos images, que ce soit une photo de vous, de votre animal de compagnie ou de votre environnement

Générez des caractères personnalisés, des paramètres immersifs et d'autres éléments visuels qui donnent vie à l'histoire en fonction des repères visuels de vos images

Utilisez l'analyse avancée pour créer des histoires et des images réfléchies

Transformez vos idées en histoires et en images sur plusieurs plateformes

Limites de l'écrivain conteur

Nécessite une intervention humaine pour garantir l'originalité et éviter les intrigues basées sur des formules

Tarifs de Storyteller Writer

Disponible avec ChatGPT Plus, Pro, Team et Enterprise :

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Storyteller Writer

Capterra : Pas assez d'avis

G2 : Pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? Des recherches récentes ont montré que 55 % des professionnels du marketing utilisent l'IA pour créer du contenu, 54 % pour créer des premières ébauches, 43 % pour l'optimisation du contenu et 42 % pour les modifications en cours.

ClickUp—L'application quotidienne pour le travail et l'écriture

Si les GPT peuvent aider à améliorer le processus d'écriture, les modèles avancés d'IA et les outils de productivité font passer le processus à l'étape suivante.

ClickUp, l'application quotidienne pour le travail et l'un des outils les mieux intégrés de création de contenu et de gestion des flux de travail basés sur l'IA, offre une plateforme complète pour gérer l'ensemble du cycle de vie du contenu.

Du brainstorming initial et de la création de contenu à la modification en cours et à la gestion de projet, il fournit un hub centralisé pour tous vos besoins en matière de rédaction.

Utilisez ClickUp Brain pour simplifier les textes complexes et rendre votre écriture plus claire et plus efficace

ClickUp Brain est votre assistant de rédaction IA, qui intègre directement l'IA dans votre flux de travail et vos processus quotidiens. Cela vous permet de générer un contenu de haute qualité, d'affiner vos brouillons et de structurer votre écriture pour un impact maximal.

Rédaction d'articles de blog, de textes marketing ou de documents techniques : ce modèle d'IA avancé intégré à ClickUp Docs s'occupe de tout. Il fournit des suggestions intelligentes, résume et modifie votre contenu écrit pour en améliorer la lisibilité et l'engagement, ce qui en fait le compagnon idéal des créateurs de contenu, des rédacteurs et des spécialistes du marketing.

*Voici ce que l'utilisateur Reddit u/codymreese avait à dire sur l'utilisation de ClickUp Brain :

Nous l'utilisons pour indiquer les prochaines étapes aux employés, pour créer des automatisations, nous téléchargeons la documentation des outils et des logiciels et celle-ci est consultable dans l'IA. J'ai utilisé les champs personnalisés avec IA dans les vues pour les parties prenantes clés afin qu'elles puissent simplement cliquer et que l'IA s'exécute et les mette à jour sur la tâche et les prochaines étapes.

Nous l'utilisons pour indiquer les prochaines étapes aux employés, pour créer des automatisations, nous téléchargeons la documentation des outils et des logiciels et celle-ci est consultable dans l'IA. J'ai utilisé les champs personnalisés avec IA dans les vues pour les parties prenantes clés afin qu'elles puissent simplement cliquer et que l'IA s'exécute et les mette à jour sur la tâche et les prochaines étapes.

Obtenir un modèle gratuit Adoptez une approche structurée de la création de contenu avec le modèle de rédaction de contenu ClickUp

En plus de l'assistance IA de ClickUp Brain, ClickUp propose également des modèles de rédaction de contenu qui éliminent efficacement le blocage de l'écrivain. Le modèle de rédaction de contenu ClickUp vous aide à organiser vos idées, à suivre les révisions et à collaborer de manière transparente tout en vous permettant de :

Conservez tous vos brouillons de contenu, vos recherches et vos révisions au même endroit

Travaillez avec votre équipe en temps réel pour affiner et améliorer le contenu

Définissez des dates d'échéance et des rappels pour respecter le calendrier

Utilisez des suggestions et des outils de mise en forme basés sur l'IA pour peaufiner vos écrits

🎁 Bonus : Pour les directives de rédaction et la documentation structurée, explorez le modèle de directives de rédaction de ClickUp.

Libérez votre potentiel créatif avec ClickUp

Ce guide explore certains des meilleurs assistants de rédaction basés sur l'IA, chacun répondant à des besoins différents : marketing de contenu, rédaction académique ou documentation d'entreprise. Cependant, pour vraiment maximiser le potentiel de l'IA, il faut plus qu'un simple outil de rédaction : il faut une plateforme intégrée qui optimise la création de contenu, la collaboration et la gestion des flux de travail.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce à une gestion puissante des tâches, une collaboration en temps réel et des flux de travail personnalisables, ClickUp vous aide à forfait, à suivre et à affiner votre processus d'écriture du début à la fin. Que vous soyez blogueur, spécialiste du marketing ou romancier, ClickUp centralise tout pour que vous puissiez vous concentrer sur la création de votre meilleur travail. Prêt à découvrir l'avenir de l'écriture ? Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez comment il transforme votre processus de création de contenu.