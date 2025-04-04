Modèles gratuits d'agenda de réunion Powerpoint

77 % des réunions se terminent généralement par la décision de planifier une réunion de suivi, un cycle frustrant. Mais il existe un moyen d'y échapper.

Les modèles de présentation d'agenda de réunion sont très utiles pour garder vos discussions ciblées et sur la bonne voie. Considérez-les comme des feuilles de route claires ! Ces modèles vous permettent d'organiser tous vos sujets clés de manière claire, professionnelle et facile à voir et à comprendre. Ainsi, tout le monde arrive à la réunion prêt à travailler.

Alors, pourquoi vous fier à des notes éparses alors que vous pouvez tout organiser de manière transparente ? Ce blog explorera les modèles PowerPoint gratuits d'agenda de réunion pour vous aider à organiser des réunions plus productives et plus efficaces.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'agenda pour une réunion Powerpoint ?

Un modèle PowerPoint idéal pour l'agenda d'une réunion fournira une toile de fond visuelle pour préparer une réunion. Vous pourrez gérer votre temps et permettre à chacun de se préparer pour la réunion.

Voici cinq caractéristiques que vous devriez rechercher dans les modèles d'agenda :

Structure et flux clairs : Offre un espace pour organiser les sujets de réunion, les plages horaires et les points de discussion afin de garder les discussions sur la bonne voie

Conception visuellement attrayante : Suit une mise en forme professionnelle, des dispositions claires et des éléments visuels subtils tels que des icônes et des échéanciers pour faciliter le suivi

Répartition du temps : Attribue des blocs de temps estimés pour les discussions afin de s'assurer que la réunion ne dure pas trop longtemps

Sections dédiées : Inclut un espace pour les objectifs, les points de discussion, les affectations des intervenants et les éléments d'action

Prochaines étapes : Met en évidence les actions, les responsabilités et les délais post-réunion pour un suivi approfondi

🧠 Fait amusant : 88 % des personnes passent presque toute leur semaine de travail à communiquer.

Modèles gratuits d'agenda de réunion PowerPoint

Créer une checklist de préparation de réunion à chaque fois que vous en planifiez une peut être épuisant et prendre beaucoup de temps. Pas étonnant que les réunions commencent souvent sans ordre du jour complet ou forfait solide !

Mais voici la bonne nouvelle : les modèles gratuits et personnalisables de Microsoft PowerPoint vous facilitent la tâche en matière de forfaits. Grâce à ces modèles prêts à l'emploi, vous pouvez créer une feuille de route claire et structurée en un rien de temps.

Consultez cette liste de modèles PowerPoint d'agenda de réunion et gardez vos réunions ciblées et productives !

1. Modèle PowerPoint d'agenda de réunion par SlideModel

via SlideModel

Besoin de décomposer l'agenda de votre réunion en plusieurs diapositives ?

Le modèle PowerPoint Agenda de réunion propose sept styles d'agenda différents sur 14 diapositives, chacun étant disponible en version sombre et claire. Vous pouvez y intégrer des diagrammes numérotés, des champs de texte pour l'heure, des informations sur l'intervenant et des éléments personnalisables.

Utilisez ce modèle gratuit de réunion pour :

Définissez les points de discussion et les objets clés pour les réunions de direction de l'entreprise

Personnalisez les diapositives de l'agenda avec les couleurs, les formes et d'autres éléments modifiables de la marque pour des présentations sur mesure

Partagez les agendas des réunions en les mettant en forme avec les modèles PowerPoint, Keynote et Google Slides

*idéal pour : les présentations où l'engagement visuel du public et la répartition détaillée de l'agenda sont cruciaux

2. Diapositives PowerPoint Agenda simple par SlideModel

via SlideModel

Essayez le modèle PowerPoint Simple Agenda Slides si vous souhaitez un design simple. La structure à six diapositives liste les éléments de l'agenda de manière logique et propose des dispositions pour des agendas à 3, 4 et 6 points avec des encadrés de résumé et des espaces réservés aux images.

Ce modèle vous permet de :

Mettez en évidence les points de discussion clés et les principaux chapitres des présentations d'entreprise

Utilisez des éléments modifiables pour personnaliser les diapositives de l'agenda en fonction des besoins spécifiques de la réunion

Projetez une image professionnelle et intelligente pour les réunions d'entreprise avec un design visuellement épuré

Idéal pour : Une communication claire et concise sans éléments visuels élaborés

3. modèle PowerPoint d'agenda de 1 à 7 éléments par SlideModel

via SlideModel

Vous souhaitez attirer l'attention de votre public, mais vous ne savez pas comment organiser des réunions productives?

Le modèle PowerPoint d'agenda de 1 à 7 éléments utilise un design à puces incurvées pour présenter un tableau de contenu, une alternative aux formats d'agenda linéaires traditionnels. Vous pouvez lister jusqu'à 7 éléments de l'agenda pour définir le périmètre d'une réunion tout en conservant un design minimaliste pour une clarté maximale.

Voici en quoi ce modèle est utile :

Adaptez le modèle aux présentations dont l'agenda varie en longueur, de 1 à 7 éléments

Mettez l'accent sur les points de discussion clés et la répartition du temps pour une meilleure compréhension du public

Intégrez une diapositive d'agenda moderne et attrayante dans les présentations qui nécessitent un équilibre entre l'attrait visuel et la structure

*idéal pour : Les présentateurs qui souhaitent définir immédiatement les points clés de la réunion

4. Modèle d'agenda PowerPoint pour les réunions d'équipe par Canva

via Canva

Besoin d'un modèle de présentation d'ordre du jour de réunion à la fois professionnel et agréable à regarder ? Ce modèle d'ordre du jour de réunion d'équipe PowerPoint est fait pour vous.

Son design épuré bleu et violet permet de garder les choses organisées, tandis que les sections consacrées aux éléments d'action et aux suivis permettent à chacun de savoir ce qu'il doit faire ensuite.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez des réunions de mise à jour de projet, en décrivant clairement les forfaits Business et le suivi des progressions

Attribuez des éléments d'action et des responsabilités directement dans l'agenda pour responsabiliser l'équipe

Suivi des tâches et décisions de suivi des réunions précédentes pour assurer la progression

Partagez les agendas en collaboration avec les membres de l'équipe sur Canva pour une contribution et un accès en temps réel

Idéal pour : Les équipes et les gestionnaires de projets férus de technologie pour les discussions collaboratives

5. Modèle d'agenda de réunion d'entreprise par Sliesgo

via Sliesgo

Vous en avez assez des réunions qui dérapent ? Ce modèle d'agenda de réunion d'entreprise présente les échéanciers des réunions, les mises à jour des projets et les forfaits multimédias pour que tout le monde reste concentré et impliqué. Passez en revue les échéanciers et les statuts des travaux en toute simplicité dès maintenant !

Ce modèle vous aidera à :

Présentez les échéanciers et les mises à jour de progression de vos projets en les mettant en forme de manière visuellement attrayante

Définissez les points de discussion pour un brainstorming créatif ou des réunions stratégiques

Personnalisez facilement les diapositives de l'agenda avec des éléments modifiables dans Google Slides, PowerPoint ou Canva

Idéal pour : Les dirigeants d'entreprise souhaitant assurer le suivi de la progression du travail et des indicateurs clés de performance

6. Modèle PowerPoint d'invitation à une réunion par Slideegg

via Slideegg

Si vos invitations à des réunions continuent d'être ignorées, il est peut-être temps de les actualiser ! Le modèle PowerPoint d'invitation à une réunion vous aide à créer des invitations professionnelles en quelques minutes, en incluant des détails clés tels que la date, l'heure, l'emplacement, l'objectif et l'agenda.

Une fois prêt, il suffit de le partager par e-mail ou sur une plateforme de planification en ligne pour que tout le monde reste informé et prêt à participer.

Configurez ce modèle pour :

Présenter les agendas des réunions et les informations clés aux participants potentiels

Personnalisez les diapositives d'invitation avec votre marque et les détails spécifiques de la réunion

Distribution d'invitations à des réunions d'aspect professionnel, mises en forme à la fois dans PowerPoint et Google Slides

*idéal pour : créer rapidement des invitations à des réunions visuellement attrayantes et informatives

7. Modèle PowerPoint d'agenda par SlideTeam

via SlideTeam

Le modèle PowerPoint Agenda inspire les participants avec un agenda visuellement attrayant qui donne le ton. Il vous offre cinq diapositives uniques pour un processus de réunion en 5 étapes afin de rendre vos forfaits de réunion créatifs et clairs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Insistez sur l'importance des réunions organisées selon un agenda pour la productivité et la gestion du temps

Personnalisez chaque diapositive pour mettre en évidence des objectifs, des rôles et des échéanciers spécifiques à l'entreprise

Favorisez la transparence et la responsabilité en présentant une feuille de route bien structurée et inspirante pour la réunion

Idéal pour : Se concentrer sur des éléments de l'entreprise tels que la planification et le marketing

🧠 Fait amusant : le bonheur des employés augmente d'environ 20 % lorsqu'ils peuvent travailler à 100 % à distance.

Limites de l'utilisation de PowerPoint pour le modèle d'agenda de réunion

Les modèles permettent de créer rapidement et facilement des agendas pour les réunions avec les clients ou les réunions de l'équipe. Cependant, les modèles d'agenda de réunion PowerPoint ont des limites qui peuvent vous ralentir.

Avant de sélectionner votre modèle idéal, il est important de prendre en compte les obstacles potentiels suivants :

Ralentit les modifications en cours : PowerPoint est très lourd en termes de conception et peut vous bloquer avec les polices de caractères, les espaces et les dispositions des diapositives

Entrave le travail en équipe : La planification de l'agenda de l'équipe dans les modèles de présentation PowerPoint implique l'envoi et la réception de diapositives par e-mail et la fusion manuelle des commentaires

Perte d'éléments d'action : C'est génial pendant la réunion, mais après, la diapositive de contenu n'est pas liée aux outils de gestion des tâches, ce qui fait du suivi un effort manuel

Recherche d'agenda inefficace : Les informations des modèles de diapositives d'agenda ne sont pas facilement extractibles ou consultables d'une réunion à l'autre

Partage autonome difficile : PowerPoint est un PowerPoint est un outil de présentation , il est donc difficile de distribuer un agenda ou un document numérique séparément de l'ensemble des diapositives

Aucune automatisation : Il n'offre aucune automatisation intégrée pour les flux de travail de l'agenda, vous laissant gérer manuellement toutes les tâches d'installation et de gestion

👀Le saviez-vous ? Alors que 19 % des employés estiment qu'un excès de communication peut nuire à leur réussite, les 7 % restants accusent un trop grand nombre de canaux de communication internes.

Alternatives aux modèles d'agenda de réunion PowerPoint

Si PowerPoint excelle dans les présentations, son utilisation pour créer des agendas de réunion n'est pas une solution achevée pour le travail. Les diapositives statiques, les difficultés de mise en forme et la collaboration maladroite prennent du temps et sont limitées.

Les agendas et les discussions de réunion restent isolés du travail à faire après la réunion. En d'autres termes, PowerPoint ne vous permet pas de passer de la discussion à l'action. Cependant, avec ClickUp, l'application Tout pour le travail, cette approche déconnectée se répare d'elle-même.

ClickUp s'intègre à votre environnement de travail et vous aide à tout gérer, des projets aux tâches, dans un seul et même espace. Fini de passer d'une application à l'autre ! Par exemple, ClickUp Meetings transforme les agendas de réunion statiques en forfaits exploitables.

📮ClickUp Insight : Les données de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions impliquent en moyenne 8 participants ou plus. Nous avons également constaté qu'une réunion dure en moyenne environ 51 minutes. Ces grandes réunions peuvent résulter en au moins 6 à 8 heures de temps de réunion collectif par semaine au niveau organisationnel. Et si vous pouviez réduire ce temps ? ClickUp transforme la façon dont les équipes communiquent ! Au lieu de longues réunions, collaborez directement sur les tâches en utilisant des commentaires, des pièces jointes, des notes vocales, des clips vidéo et bien plus encore, le tout au même endroit.

Vous pouvez attribuer des éléments de l'ordre du jour à des membres spécifiques de l'équipe, définir des dates d'échéance pour les points de discussion et même désigner des emplacements ou des salles de réunion. Au fur et à mesure de la progression de la réunion, saisissez les éléments d'action et les prochaines étapes dans l'ordre du jour, en les liant aux personnes et aux échéances.

Vous obtenez ainsi un agenda détaillé avec les points de discussion clés, les résultats et les tâches pertinentes. ClickUp dispose de plusieurs modèles qui s'intègrent à son système et vous aident à transformer les discussions en forfaits. En voici quelques-uns, triés sur le volet pour votre prochaine réunion :

1. Le modèle d'agenda ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Améliorez la productivité de vos réunions grâce au modèle d'agenda ClickUp

Le modèle d'agenda ClickUp est votre bouée de sauvetage pour échapper au chaos des réunions et transformer les discussions en sessions productives et collaboratives. Définissez des objectifs, attribuez des tâches et tenez tout le monde responsable, le tout en un seul endroit.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe directement dans l'agenda pour une meilleure transparence

Suivi du statut des éléments de l'agenda et de la progression à l'aide des champs personnalisés et des affichages dans ClickUp

Décomposez les tâches et les éléments d'action pour garantir des résultats exploitables

Idéal pour : Attribuer des tâches et assurer le suivi directement dans les agendas de leurs réunions

2. Le modèle de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos agendas d'intégration et de recrutement avec les modèles de réunion ClickUp

Imaginez des agendas avec des sujets codés par couleur, des propriétaires assignés et des éléments d'action traçables, présentés simultanément et facilement ajustables. Le modèle de réunion ClickUp structure tout, des critiques tendues des candidats aux mises à jour critiques des projets.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Structurez les réunions de l'équipe RH pour faire le point sur les projets et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la progression

Organisez des réunions de débriefing des entretiens avec les candidats, en capturant les éléments d'action et les affectations des intervieweurs

Forfait pour les sessions d'intégration des nouveaux employés, décrivant les sujets clés et les membres responsables de l'équipe

Idéal pour : Les professionnels des ressources humaines et les équipes de recrutement

3. Le modèle de checklist pour les réunions de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches et les suivis grâce au modèle de checklist de réunion ClickUp

Le modèle de checklist de réunion ClickUp n'est pas seulement une liste de choses à faire ; c'est votre tableau de bord personnel pour les réunions. Il vous permet de créer des agendas ciblés, de suivre les délais sans en perdre une miette et de saisir les décisions et discussions clés en temps réel.

Ce modèle peut vous aider à :

Suivi de la progression des éléments de checklist avec des statuts personnalisés pour un suivi efficace

Organisez tous les éléments essentiels de la réunion en un seul endroit, de l'installation aux tâches postérieures à la réunion

Attribuer des éléments d'action et des délais aux membres de l'équipe

Idéal pour : Créer un système simple basé sur une checklist dans ClickUp

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises de 100 salariés peuvent économiser jusqu'à 2,5 millions de dollars par an en supprimant les réunions inutiles, tandis que celles de 5 000 salariés peuvent économiser 100 millions de dollars.

4. Le modèle de réunion ClickUp niveau 10

Obtenir le modèle gratuit Facilitez les réunions de direction structurées grâce au modèle de réunion ClickUp niveau 10

Les réunions improductives sont frustrantes pour tout le monde, mais cela peut changer avec le modèle de réunion de niveau 10 de ClickUp. Structurez efficacement les objectifs de votre réunion en les répartissant par semaine, par mois et par trimestre, tout en vous assurant que chaque appel se termine par des éléments d'action clairs et des tâches assignées.

Configurez ce modèle et utilisez-le pour :

Organisez des réunions hebdomadaires de l'équipe de direction axées sur la progression et l'alignement des objectifs stratégiques

Suivi de la progression des objectifs mensuels et trimestriels, pour s'assurer que les équipes respectent le budget et les échéanciers

Facilitez une communication transparente et des mises à jour en temps réel entre toutes les parties prenantes lors des réunions de direction

Idéal pour : Mettre en œuvre le cadre de réunion de niveau 10 du système d'exploitation entrepreneurial (EOS)

5. Le modèle de réunion 1:1 de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de réunion individuelle ClickUp pour les prises de contact individuelles

Organiser une réunion avec chaque subordonné et assurer le suivi de leurs besoins, de leur progression, des suivis, etc. devient plus facile avec le modèle de réunion 1:1 de ClickUp. Quel que soit le moment où vous rencontrez vos employés, ce modèle vous permettra toujours de vous rafraîchir la mémoire.

Accédez à ce modèle pour :

Centralisez tous les agendas de vos réunions individuelles et gardez-les organisés

Personnalisez les agendas de chaque membre de l'équipe, en adaptant les discussions à leurs besoins et objectifs spécifiques

Collaborez sur les éléments de l'agenda et les commentaires avec les membres de l'équipe

Idéal pour : Les managers qui organisent des appels et collaborent avec des membres individuels de leur équipe

6. Le modèle de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de réunion ClickUp pour les discussions à l'échelle de l'entreprise

Une réunion générale implique presque tout le monde dans l'entreprise, ce qui en fait une occasion idéale de s'éloigner du sujet et de perdre l'attention de tous.

Cependant, le modèle de réunion ClickUp vous permet de définir des agendas ciblés. Préparez la présentation à l'aide des documents collaboratifs ClickUp et automatisez les rappels pour informer votre équipe des appels récurrents.

Ce modèle vous permet de :

Suivi des décisions clés et des éléments d'action assignés directement dans le flux de la réunion pour que tout le monde puisse suivre

Mettre en forme de manière cohérente et organisée toutes les mises à jour récurrentes à l'échelle de l'entreprise

Visualisez la progression de la réunion et les éléments d'action à l'aide de diagrammes de Gantt sous forme de liste, de tableau, d'échéancier et de ClickUp pour une supervision complète

Idéal pour : Organiser régulièrement une réunion à l'échelle de l'entreprise

7. Le modèle de suivi de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez le suivi de tout ce qui concerne votre réunion grâce au modèle de suivi de réunion ClickUp

Si vous avez trop de réunions et que vous avez du mal à suivre les éléments d'action, passez à ce modèle de suivi de réunion ClickUp. Il organise un aperçu achevé des résultats de la réunion, y compris les tâches, les agendas, les notes de réunion et les suivis post-appel, dans un seul espace.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Préparez les réunions à venir en définissant les agendas et les points de discussion clés directement dans le suivi

Attribuer et surveiller les éléments d'action et les tâches de suivi aux membres de l'équipe

Visualisez les calendriers des réunions et leur progression à l'aide des vues Calendrier, Tableau et Réunion pour un aperçu complet

Personnalisez le suivi des détails de la réunion, tels que le type de réunion, l'emplacement et le personnel clé, à l'aide des champs personnalisés pour une organisation sur mesure

Idéal pour : Le suivi des détails de la réunion tels que l'agenda, les notes et les éléments d'action

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma supérieure et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus en contrôle de la situation car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont ici, ainsi qu'un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

👀 Le saviez-vous ? 88 % des personnes peuvent facilement fournir un aperçu des échéanciers et des statuts des projets à leurs collègues et clients à l'aide d'un outil de gestion de projet.

Forfait agenda de votre prochaine réunion avec ClickUp

L'ordre du jour d'une réunion sert de cadre pour des discussions productives. Si les modèles de présentation PowerPoint vous donnent une longueur d'avance, ils ont des limites en matière de collaboration en temps réel et d'intégration avec d'autres processus de flux de travail.

Mais ClickUp relève ce défi et travaille avec vous tout au long du processus. Vous pouvez utiliser la plateforme pour créer des agendas de réunion, fusionner des tâches existantes et nouvelles, connecter des échéanciers de projets et collaborer avec votre équipe chaque fois que cela est nécessaire.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et arrêtez d'organiser des réunions sans direction.