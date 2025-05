13 modèles gratuits de plan de développement de carrière

Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins dans votre carrière, incertain de la voie à suivre. Vous avez de grands rêves, mais la route à parcourir vous semble incertaine.

Vous cherchez peut-être à obtenir une promotion, à changer de secteur d'activité ou même à créer votre propre entreprise. Mais attention : sans un plan d'action solide, il peut être difficile d'atteindre rapidement ces objectifs de carrière.

C'est là qu'un modèle de planification de développement de carrière peut faire toute la différence. C'est un outil simple qui vous permet de mapper vos objectifs, d'identifier les étapes à suivre et de rester sur la bonne voie.

Avec un forfait clair, vous pouvez vous fixer des objectifs réalisables, suivre votre progression et acquérir les compétences nécessaires pour faire évoluer votre carrière. Alors, poursuivez votre lecture pour découvrir les 13 meilleurs modèles de plans de développement de carrière et prendre votre avenir en main.

🔍 Le saviez-vous ? Un récent sondage a révélé que 76 % des employés recherchent des opportunités de développement professionnel pour faire évoluer leur carrière.

Que sont les modèles de plans de développement de carrière ?

Un modèle de plan de développement de carrière est un outil stratégique qui aide les individus à définir et à atteindre leurs objectifs professionnels. Il peut s'agir d'exceller dans leur emploi actuel ou de changer de rôle.

Prêts à l'emploi et conçus de manière méthodique, ils fournissent un cadre structuré pour mettre en évidence les aspirations professionnelles, les compétences nécessaires et les étapes concrètes pour les atteindre.

En d'autres termes, ces modèles de plans de développement professionnel vous permettent de définir des objectifs, d'en suivre la progression et d'identifier les domaines/compétences à développer pour les atteindre.

🔍 Le saviez-vous ? Environ 65 % des enfants d'aujourd'hui auront un travail qui n'a pas encore été inventé : pensez aux éthiciens de l'IA, aux contrôleurs aériens de drones ou aux concepteurs de réalité virtuelle ! 🤯

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de développement de carrière ?

Un modèle de plan de développement professionnel bien conçu permet de rester plus facilement en phase avec ses objectifs professionnels. Il vous aide également à tirer parti de chaque opportunité de croissance, en vous assurant de rester pertinent sur un marché de l'emploi en constante évolution.

Voici quelques éléments clés que votre modèle de plan de développement professionnel doit comporter :

Conception conviviale : Choisissez un modèle au design épuré, avec des éléments tels que des tableaux, des sections, des sous-sections, etc. Cela vous aidera à organiser et à gérer vos objectifs plus efficacement ✅

Capacités d'évaluation des compétences : Recherchez une solution dotée d'outils intégrés pour évaluer les compétences et identifier les lacunes. Assurez-vous qu'elle permet de réfléchir sur soi-même et de recueillir les commentaires des managers, des pairs, etc. ✅

Fonctionnalités de suivi des progrès : Choisissez un modèle qui vous permet de définir des objectifs réalisables et de suivre leur progression grâce à des résultats mesurables. Des fonctionnalités telles que les jalons, les barres de progression et les mises à jour de statut garantissent la même ✅

Éléments visuels : Choisissez un modèle de développement professionnel qui contient des éléments visuels tels que des diagrammes, des graphiques, des échéanciers et des matrices. Ils fournissent des informations précieuses sur la progression de votre développement des compétences d'une manière beaucoup plus compréhensible ✅

Intégrations : Assurez-vous que le modèle est compatible avec les outils et logiciels tiers tels que les applications de suivi du temps, les outils de productivité, les logiciels de gestion des talents, etc. Cela permet de centraliser les données, ce qui vous permet d'atteindre plus efficacement vos objectifs de carrière ✅

13 modèles de forfait de développement de carrière

Voici 13 modèles de plans de développement de carrière que vous pouvez utiliser pour gravir les échelons de l'entreprise et vous épanouir professionnellement :

1. Modèle de plan de carrière ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez la feuille de route parfaite pour votre carrière avec le modèle de parcours professionnel ClickUp

Imaginez que vous ayez sélectionné une carrière mais que vous ne soyez pas sûr des prochaines étapes. C'est là que le modèle de parcours professionnel ClickUp entre en jeu.

Ce planificateur de développement professionnel décompose votre parcours professionnel potentiel en étapes concrètes grâce à un outil de création de feuille de route par glisser-déposer. En outre, vous pouvez personnaliser les niveaux de carrière et les descriptions de rôle en fonction des différentes fonctions.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivre l'évolution de carrière à l'aide de tableaux de bord de suivi de la progression

Suivi du développement des compétences avec mappage intégré des compétences

Affectez des ressources d'apprentissage et des programmes de mentorat directement dans le modèle

Idéal pour : les individus, les équipes RH et les dirigeants d'entreprise qui conçoivent des plans de progression de carrière clairs et structurés

2. Modèle de plan de développement des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez le développement de votre équipe grâce au modèle de plan de développement des employés ClickUp

Selon les statistiques, 94 % des employés resteraient plus longtemps dans une organisation qui investit dans leur développement. Pour commencer, essayez le modèle de plan de développement des employés ClickUp.

Ce modèle est exclusivement conçu pour les équipes axées sur la croissance qui préparent les employés pour demain. En l'utilisant, vous pouvez créer des plans de développement adaptés aux compétences, aux préférences et aux rôles de chaque membre de l'équipe. Il vous permet de définir des objectifs, de suivre la progression et de fournir un retour d'information.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Joignez des documents et des ressources de formation pour une expérience d'acquisition des connaissances plus complète

Définissez les objectifs de croissance des employés grâce aux sections préétablies de paramétrage des objectifs

Utilisez des rappels automatisés et des affectations de tâches pour assurer le suivi de la progression

Aligner les efforts de développement sur les objectifs de l'entreprise grâce à un suivi personnalisé des indicateurs clés de performance

Idéal pour : les managers et les équipes de formation et développement qui créent des feuilles de route de croissance personnalisées, des plans de formation et des opportunités de mentorat pour les employés

3. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de développement personnel ClickUp pour atteindre vos objectifs personnels sans accroc

Vous cherchez un modèle pour atteindre vos objectifs de développement personnel ? Optez pour le modèle de plan de développement personnel de ClickUp.

Ce modèle de développement professionnel est facile à utiliser et contient un intervalle de fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour progresser dans votre carrière. Que vous souhaitiez améliorer vos compétences actuelles ou en développer de nouvelles, il vous permet de créer un plan d'action pour aborder systématiquement chaque objectif.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivi des pratiques quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour gérer votre routine

Définissez des étapes d'action par priorité pour le développement des compétences et les objectifs de développement personnel

Liez les objectifs à des tableaux de bord personnalisés pour obtenir un aperçu de la progression

Utilisez les invites de réflexion et les outils d'évaluation intégrés pour vous améliorer

Idéal pour : Les professionnels et les personnes qui paramètrent des objectifs structurés d'amélioration personnelle dans les domaines de la carrière, de l'éducation et du développement personnel

4. Modèle de rapport de performance ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Déterminez l'efficacité de votre stratégie de développement grâce au modèle de rapport de performance ClickUp

Élaborez la meilleure stratégie de développement de carrière pour vos employés grâce au modèle de rapport de performance ClickUp. Il vous permet de paramétrer et de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance (taux de productivité, qualité du travail, développement des compétences, etc.).

Ce document offre également de nombreux éléments visuels, tels que des diagrammes, des graphiques et des tableaux de bord, pour analyser la progression et identifier les tendances et les domaines à améliorer. De plus, il s'intègre aux outils de suivi du temps et de productivité pour fournir des informations précieuses sur les performances.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivi des contributions des employés, des compétences et de l'impact des projets grâce à des indicateurs prédéfinis

Générer automatiquement des résumés de performance à l'aide de champs de rapports dynamiques

Utilisez des échelles d'évaluation personnalisables pour standardiser les évaluations entre les équipes

Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les managers qui suivent les indicateurs de performance des employés, leurs réalisations et les domaines à améliorer en les mettant en forme de manière standardisée

🧠 Fait amusant : Un développeur de logiciels d'une entreprise américaine a secrètement externalisé l'intégralité de son travail en Chine tout en passant ses journées de travail à regarder des vidéos de chats et à naviguer sur Reddit. Il payait l'entrepreneur une fraction de son salaire, livrait un travail parfait et a même été élu employé du mois, à plusieurs reprises ! Son stratagème n'a été découvert que lorsqu'un audit a révélé des connexions étrangères à son poste de travail. 😬

5. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez vos forfaits de développement de carrière en fonction des performances de vos employés grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

🔍 Le saviez-vous ? Un processus d'évaluation intervient après la planification et la mise en œuvre du développement professionnel. 24 % des employés estiment qu'il est essentiel et envisageraient de quitter leur emploi s'il n'était pas mis en place.

Le modèle d'évaluation des performances ClickUp est basé sur des évaluations à 360 degrés. Les employés peuvent donc l'utiliser pour s'autoévaluer, recueillir les commentaires de leurs pairs et énumérer leurs réalisations. En tant que manager, il vous suffit de définir les objectifs et les échéanciers.

Ce modèle de plan de développement simplifie également le suivi de l'amélioration des performances, grâce à des analyses intégrées permettant de comparer les indicateurs de performance passés et présents.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Favoriser la collaboration entre les managers et les employés grâce à des notes partagées et des outils de feedback

Utilisez les sections de feedback à 360 degrés pour les évaluations multisources

Automatisation de la définition des objectifs et des recommandations pour les étapes suivantes en fonction des résultats de l'évaluation

Idéal pour : les entreprises qui procèdent à des évaluations formelles des employés, des sessions de feedback à 360 degrés et des discussions sur la définition des objectifs basées sur les performances passées

6. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp pour visualiser vos objectifs sous forme de tâches réalisables et limitées dans le temps

Le modèle de plan à 30-60-90 jours de ClickUp est une ressource polyvalente. Ses fonctionnalités peuvent vous aider à élaborer une stratégie solide, en particulier si vous êtes un manager qui élabore un plan de développement professionnel pour vos nouvelles recrues.

Le modèle visualise l'intégralité de votre forfait, le décompose en objectifs réalisables et les classe en jalons de 30, 60 et 90 jours pour garantir une progression et des résultats rapides. Il envoie également des rappels automatiques pour des révisions régulières des objectifs. De plus, il vous permet de partager des idées, des notes, des ressources, etc. avec les employés pour une collaboration en temps réel.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Utilisez des indicateurs de progression et un suivi du statut pour contrôler la réussite des nouvelles recrues

Définissez les livrables et les attentes pour chaque phase grâce à des champs personnalisables

Affectez des mentors, des ressources et des tâches clés directement dans le modèle

Idéal pour : les responsables du recrutement et les nouveaux employés, la structuration de l'intégration, les jalons de la formation et les premières attentes en matière de performance pour une transition en douceur

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Donc, si vous cherchez à réécrire votre trajectoire de carrière, commencez par En tant qu'application Tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA.

7. Modèle de plan d'action SMART pour les objectifs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des objectifs de carrière SMART avec le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

SMART est un cadre efficace de définition des objectifs qui suggère que chaque objectif doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini. Le modèle de plan d'action SMART d'objectifs de ClickUp suit cette approche.

Grâce à ce modèle, vous pouvez définir des objectifs mesurables, organiser des tâches et les aligner sur votre plan d'action. Vous pouvez également définir des indicateurs clés de performance et fixer des délais pour vous assurer que chaque objectif est pertinent et exécuté en temps voulu. De plus, il vous permet de joindre des documents, des ressources ou des notes de réunion pertinents à chaque objectif, garantissant ainsi que tout est disponible dans un emplacement central.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Mesures KPI personnalisées avec des champs intégrés pour les critères de réussite

Décomposez vos objectifs en plans d'action par étapes avec des dates d'échéance

Utilisez des barres de progression et des marqueurs de jalons pour un suivi en temps réel

Idéal pour : Les équipes et les individus qui paramètrent et exécutent des objectifs clairement définis et mesurables avec des étapes d'action et des délais détaillés

💡 Conseil de pro : Si une tâche vous semble insurmontable, réduisez-la à une tâche réalisable. Vous voulez en savoir plus ? Lisez une seule phrase. Vous voulez faire de l'exercice ? Faites une pompe. Les petites victoires créent une dynamique. 🏃🏻

8. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de diagramme des jalons de ClickUp pour décomposer les grands objectifs de carrière en petites tâches réalisables

Avez-vous besoin d'un modèle pour créer des plans de développement professionnel avec des jalons clairement définis ? Découvrez le modèle de diagramme des jalons de ClickUp.

Ce modèle décompose des objectifs complexes en tâches gérables. La poursuite d'un diplôme ou le développement de compétences crée un guide étape par étape pour atteindre n'importe quel objectif de carrière.

De plus, vous pouvez mettre en évidence les phases clés avec des marqueurs de couleur pour plus de clarté, suivre les dépendances à l'aide de diagrammes de Gantt et d'affichages de flux de travail, ajuster les étapes en fonction de votre approche d'apprentissage, et bien plus encore.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivez la progression à l'aide d'indicateurs de pourcentage d'achèvement

Organisez vos objectifs de carrière dans un échéancier visuel jalonné

Affectation de propriétaires aux jalons avec suivi automatique des tâches

Idéal pour : Les gestionnaires de projets et les planificateurs de carrière qui mappent les jalons, les dépendances et les échéances clés de la progression de carrière

9. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Optimisez votre productivité au quotidien grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Que vous soyez un individu ou un responsable d'équipe, maximiser la productivité est la clé pour obtenir de meilleurs résultats, même dans le cas du développement de carrière. Cependant, si vous trouvez cela difficile, utilisez le modèle de productivité personnelle ClickUp.

Ce document regroupe toutes vos tâches afin que vous puissiez les planifier et les exécuter plus efficacement. Il est également hautement personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour gérer vos objectifs personnels et professionnels. Utilisez des libellés et des filtres de couleur pour classer les tâches et définir les priorités, les délais, etc.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer : Suivi de la progression et automatisation du suivi des objectifs pour garder un œil sur votre productivité globale sans perdre en qualité

Utilisez l'option Afficher le calendrier de ClickUp pour planifier votre emploi du temps et paramétrer des échéances

Utilisez le suivi du temps intégré pour analyser les modèles de productivité

Examiner régulièrement les tendances de la productivité à l'aide de tableaux de bord et de rapports analytiques

Idéal pour : les indépendants, les entrepreneurs et les professionnels qui gèrent leurs tâches quotidiennes, leurs habitudes et leurs priorités afin d'optimiser l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et leur efficacité

10. Modèle de plan de vie ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez le modèle de plan de vie ClickUp pour visualiser et structurer facilement vos objectifs de carrière à long terme

L'idée d'une planification à long terme vous semble-t-elle trop difficile à gérer ? Ne vous inquiétez pas, le modèle de plan de vie ClickUp est conçu pour simplifier la planification à long terme.

Ce forfait de développement professionnel facilite la structuration des objectifs de carrière à long terme. Qu'ils soient liés à la santé, aux finances ou à la carrière, vous pouvez utiliser les catégories d'objectifs prédéfinies pour les décomposer en tâches réalisables, les organiser et les hiérarchiser.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Visualisez la progression et ajustez les forfaits grâce à des mises à jour en temps réel et des outils de réflexion

Équilibrez vos priorités personnelles et professionnelles grâce à des sections dédiées

Décomposez vos aspirations en étapes concrètes avec un échéancier

Suivi de la progression grâce à des visualisations interactives de la feuille de route de la vie

Idéal pour : Les personnes qui planifient leurs objectifs personnels et professionnels à long terme, couvrant la carrière, la santé, les finances et les décisions importantes de la vie

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin d'une solution plus complète pour le suivi et la gestion de vos objectifs ? Utilisez ClickUp Objectifs! Il regroupe toutes vos tâches en un seul endroit pour vous permettre de : Définissez des objectifs mesurables avec des cibles claires

Suivi de la progression en temps réel à l'aide d'indicateurs dynamiques

Liez les tâches et les projets directement à vos objectifs

Automatisation du suivi des objectifs et réception d'alertes en temps opportun

Générez des rapports détaillés pour obtenir des informations basées sur des données

11. Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez les compétences techniques de votre équipe et comblez les lacunes grâce au modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Vous recherchez des employés possédant les compétences requises pour un rôle technique ou vous souhaitez créer un forfait de développement des compétences sur mesure pour votre équipe ? Utilisez le modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp.

Ce modèle présente les compétences de chaque employé, ce qui vous aide à évaluer leur aptitude à un rôle. Si nécessaire, utilisez-le pour proposer des opportunités de développement. De plus, il vous permet d'attribuer des modules de formation et des certifications directement dans le document et de suivre la progression des compétences pour vous assurer que vous et votre équipe êtes sur la même longueur d'onde.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Identifiez les lacunes en matière de compétences grâce à des outils de filtrage et de classement en temps réel

Mapper les compétences des employés grâce à des grilles d'évaluation préconfigurées

Comparez les compétences des équipes à l'aide de cartes thermiques générées automatiquement

Idéal pour : les responsables RH et les chefs d'équipe qui évaluent les niveaux de compétences techniques, identifient les lacunes et planifient des formations ciblées pour améliorer les compétences des équipes

12. Modèle de plan de carrière par Template.net

Le modèle de feuille de route de carrière de Template.net est une autre ressource utile pour la planification de carrière. Sa conception complète aborde les aspirations à court et à long terme, vous permettant de définir des objectifs flexibles avec des marqueurs d'étape de carrière intégrés.

De plus, vous pouvez suivre les compétences et certifications requises de vos employés afin de créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Le modèle peut être téléchargé dans différents formats, notamment Word, Google Docs et PDF.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Téléchargez et partagez des plans de carrière dans de multiples formats (PDF, Word, Excel)

Utilisez des modèles de parcours professionnels spécifiques à votre secteur d'activité pour structurer vos forfaits de croissance

Incluez des descriptions de rôle et des critères de promotion pour plus de clarté

Idéal pour : Les employés et les demandeurs d'emploi qui mappent étape par étape des stratégies d'avancement professionnel, y compris les compétences et certifications requises

🧠 Fait amusant : en moyenne, une personne change de carrière 5 à 7 fois. Alors, si vous vous sentez bloqué, n'oubliez pas que votre prochain emploi pourrait être complètement différent ! 😉

13. Modèle de cadre de progression de carrière par AIHR

via AIHR

Le modèle de cadre de progression de carrière d'AIHR vous aide à guider les employés à la recherche de possibilités de mentorat et d'amélioration des compétences. Il vous permet d'établir des échelles de carrière basées sur les rôles avec des niveaux de compétences détaillés.

De cette façon, vous pouvez facilement identifier les nouvelles compétences qui conviennent à un employé. De plus, les informations basées sur les données garantissent que l'ensemble du processus de progression de carrière est équitable, transparent et axé sur les résultats.

💜 Voici pourquoi vous allez l'adorer Fournir des forfaits de développement des compétences structurés pour chaque étape de la carrière

Normalisez les critères de promotion à l'aide de cadres d'évaluation prédéfinis

Aligner les plans de carrière avec les programmes de gestion des performances et de formation

*idéal pour : les organisations qui établissent des critères de promotion structurés, des plans de carrière et des parcours professionnels basés sur les compétences pour leurs employés.

Atteignez vos objectifs de carrière grâce aux modèles ClickUp

Le développement de carrière est plus qu'un simple mot à la mode : c'est une étape essentielle vers une réussite durable. Que vous exploriez une nouvelle voie professionnelle, que vous visiez la croissance ou que vous affiniez vos compétences, un forfait bien structuré peut faire toute la différence.

C'est là qu'un modèle de plan de développement de carrière entre en jeu. Il apporte de la clarté, réduit le sentiment d'être dépassé et vous permet de rendre des comptes à chaque étape. De plus, la structure toute faite vous aide à gagner du temps et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : faire avancer votre carrière.

