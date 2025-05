Notion vs. Apple Notes : quelle application de prise de notes est la meilleure ?

Il y a dix ans, prendre des notes était simple. Il suffisait de prendre un stylo, de griffonner sur du papier ou de rédiger rapidement des mémos sur son téléphone.

Aujourd'hui, les applications numériques transforment la façon dont nous capturons, organisons et récupérons les informations. Les applications de prise de notes telles que Notion et Apple Notes sont au cœur de cette évolution.

Mais lequel vous convient le mieux ? Avez-vous besoin d'un espace élégant et sans distraction pour vos pensées quotidiennes ou d'un système doté de nombreuses fonctionnalités pour organiser des projets, suivre des objectifs et collaborer ?

Dans cet article, nous allons comparer Notion et Apple Notes, en discutant de leurs forces et de leurs faiblesses et en comparant leurs fonctionnalités, leur facilité d'utilisation et leurs meilleurs cas d'utilisation. Si aucune des deux ne vous convient, nous discuterons de ClickUp, une alternative qui va au-delà des deux !

⏰ Résumé en 60 secondes Notion est la meilleure solution pour Apple Notes est le meilleur choix pour Les utilisateurs qui souhaitent un outil de productivité flexible et tout-en-un combinant la prise de notes, les bases de données et la gestion de projets. Les utilisateurs Apple qui ont besoin d'une solution de prise de notes simple, rapide et intégrée. Aux équipes et aux personnes qui ont besoin d'une organisation avancée avec des pages personnalisables, des pages imbriquées et des bases de données. Les personnes qui préfèrent une application minimaliste et sans distraction pour prendre des notes sur leurs pensées quotidiennes et leurs listes de choses à faire. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités de collaboration telles que le partage d'environnements de travail, l'attribution de tâches et les commentaires en temps réel. Ceux qui privilégient la sécurité avec les options de verrouillage Face ID/Touch ID pour les notes sensibles. Ceux qui souhaitent structurer et relier des notes pour la gestion des connaissances. Les utilisateurs qui préfèrent l'écriture manuscrite, le dessin et l'assistance de l'Apple Pencil pour une expérience de prise de notes plus naturelle. Entreprises et chefs de projet qui cherchent une alternative aux outils traditionnels de gestion de projet. Les utilisateurs d'Apple qui ont besoin de synchroniser facilement leurs données sur tous leurs appareils via iCloud, sans installation supplémentaire.

Qu'est-ce que Notion ?

via Notion

Notion est une plateforme modulaire de productivité qui combine notes, bases de données et gestion de projet dans une seule interface. Conçue pour les particuliers, les équipes et les entreprises, Notion vous permet de créer des flux de travail structurés, de connecter des informations connexes et de collaborer en temps réel.

Le système de blocs de Notion le rend unique, chaque élément de contenu (texte, images, checklist ou base de données) étant une unité mobile et personnalisable.

Les fonctionnalités de Notion

La plus grande force de Notion réside dans sa flexibilité. Il n'impose pas de structure rigide aux utilisateurs. Au lieu de cela, vous créez des pages, liez des informations et organisez les données comme vous le souhaitez. Voici une présentation de ses principales fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : pages et blocs personnalisables

via Notion

Contrairement aux applications traditionnelles de prise de notes, Notion se distingue par ses blocs. En réorganisant votre contenu, vous pouvez donner vie à n'importe quelle page sous la forme d'un tableau de bord personnalisable.

Vous pouvez :

Utilisez le glisser-déposer pour déplacer les sections

Créez des pages imbriquées dans des pages pour une meilleure organisation

Ajoutez des éléments multimédias intégrés tels que des vidéos YouTube, des PDF et des extraits de code

Par exemple, au lieu d'une liste statique de tâches, vous pouvez transformer une page Notion en Tableau Kanban, Calendrier ou Tableau entièrement interactif.

💡 Conseil de pro : utilisez la méthode Zettelkasten dans Notion. Vous pouvez lier des idées connexes grâce au système de mention « @ » de Notion pour créer des notes interconnectées et construire un réseau de connaissances personnel.

Fonctionnalité n° 2 : Bases de données, tableaux et organisation avancée

Si vous avez besoin de plus qu'une simple application de prise de notes, le système de base de données de Notion est fait pour vous. Créez des tableaux, des listes et des tableaux avec des options avancées de tri, de filtrage et d'étiquetage directement dans une page Notion.

Vous pouvez :

Utilisez des bases de données pour le suivi des projets, des informations sur les clients ou des listes de livres

Liez les notes entre elles pour créer un système interne de gestion des connaissances

Ajoutez des propriétés telles que des cases à cocher, des dates et des étiquettes à sélection multiple pour une meilleure catégorisation

Cela rend Notion parfait pour la gestion de projets complexes, en particulier lors du travail en équipe.

👀 Le saviez-vous ? Notion vous permet de transformer n'importe quelle note en base de données. Il suffit de taper /table ou /database pour transformer instantanément une note en tableau interactif !

Fonctionnalité n° 3 : Environnements de travail collaboratifs et pour les équipes

Invitez les membres de l'équipe à rejoindre des environnements de travail partagés. Attribuez des tâches et laissez des commentaires sur les pages pour attirer leur attention. Vous pouvez également définir différents niveaux de permission (lecteur, éditeur, administrateur), suivre les modifications grâce à l'historique des versions et contacter vos coéquipiers dans les commentaires et les discussions.

Fonctionnalité n° 4 : modèles et intégrations tierces

Les modèles prédéfinis de Notion simplifient l'installation, offrant des structures prêtes à l'emploi pour les calendriers de contenu, les suivis de projets et les systèmes CRM. Il s'intègre également à des outils tels que Slack, Google Agenda et Zapier pour automatiser les flux de travail.

Tarification de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

🧠 Fait amusant : les étudiants qui prennent des notes sur des tablettes numériques sont beaucoup moins susceptibles d'être distraits que ceux qui utilisent un ordinateur portable.

Qu'est-ce qu'Apple Notes ?

via Apple Notes

Apple Notes est l'application de prise de notes intégrée par défaut aux iPhone, iPad et Mac. Elle est conçue pour être simple et rapide d'accès et se concentre sur la rapidité, la facilité d'utilisation et l'intégration profonde dans l'écosystème Apple.

Elle est utile pour les utilisateurs qui ont besoin d'un moyen rapide et simple de noter des idées, de créer des checklists et d'organiser des notes avec un minimum d'effort. Tout se synchronise automatiquement via iCloud, ce qui en fait une solution transparente pour les utilisateurs Apple.

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez utiliser un mot de passe personnalisé, un code d'accès à l'appareil, Touch ID ou Face ID pour sécuriser une note Apple à l'aide d'iOS 16 et d'iPadOS 16 ou version ultérieure.

Fonctionnalités d'Apple Notes

Bien qu'Apple Notes soit plus simple que Notion, il offre tout de même de puissantes fonctionnalités pour la prise de notes au quotidien.

Fonctionnalité n° 1 : synchronisation transparente sur tous les appareils grâce à iCloud

via Apple Notes

Apple Notes synchronise automatiquement vos notes sur tous les appareils Apple, garantissant que tout ce que vous écrivez sur votre iPhone est instantanément disponible sur votre iPad et votre Mac. Vos notes sont accessibles hors ligne et sauvegardées sur iCloud. Il travaille également avec Siri pour la prise de notes vocale.

Fonctionnalité n° 2 : Assistance pour l'écriture manuscrite, l'esquisse et l'Apple Pencil

Pour ceux qui préfèrent écrire à la main plutôt que de taper, Apple Notes offre des outils d'esquisse natifs et une assistance complète pour l'Apple Pencil sur les iPad.

Cela vous permet de :

Créez des notes manuscrites avec différents styles de stylo et couleurs

Dessiner des schémas ou annoter des documents

Convertir du texte manuscrit en texte numérique avec Scribble

C'est un avantage significatif pour les étudiants, les artistes et les professionnels qui souhaitent une expérience naturelle de prise de notes.

💡 Conseil de pro : codez vos notes par couleur. Dans Apple Notes, vous pouvez utiliser le gras, le soulignement et différentes couleurs de texte pour mettre en évidence les points clés afin de les consulter plus rapidement.

Fonctionnalité n° 3 : Sécurité des notes et fonctionnalités de confidentialité

Apple Notes va au-delà de la prise de notes de base en offrant un chiffrement de bout en bout et des options de sécurité avancées. Vous pouvez masquer les notes verrouillées dans les résultats de recherche. Vous pouvez également verrouiller les notes sensibles avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe.

Cela en fait une option sûre pour stocker des mots de passe, des documents confidentiels et des pensées personnelles.

Fonctionnalité n° 4 : organisation intelligente et recherche avancée

Bien qu'Apple Notes n'offre pas l'organisation de type base de données de Notion, il dispose de capacités de recherche intelligente intéressantes :

OCR (reconnaissance optique de caractères) : recherche de termes à l'intérieur d'images et de notes manuscrites

Étiquettes et dossiers intelligents : Organisez vos notes avec des hashtags (#travail, #personnel)

Épinglez les notes essentielles : Gardez les notes fréquemment utilisées en haut pour un accès rapide

Ces fonctionnalités rendent Apple Notes plus performante qu'une application de base pour prendre des notes, tout en restant intuitive et légère.

Tarification d'Apple Notes

Apple Notes est gratuit, mais il repose sur le stockage iCloud, qui peut nécessiter une mise à niveau payante :

Free : Lorsque vous vous inscrivez à iCloud, vous bénéficiez automatiquement de 5 Go de stockage gratuit. Si vous avez besoin de plus d'espace dans iCloud, vous pouvez passer à iCloud+

iCloud+ Forfaits de stockage : 50 Go : 0,99 $/mois 200 Go : 2,99 $/mois 2 To : 9,99 $/mois 6 To : 32,99 $/mois 12 To : 64,99 $/mois

50 Go : 0,99 $/mois

200 Go : 2,99 $/mois

2 To : 9,99 $/mois

6 To : 32,99 $/mois

12 To : 64,99 $/mois

50 Go : 0,99 $/mois

200 Go : 2,99 $/mois

2 To : 9,99 $/mois

6 To : 32,99 $/mois

12 To : 64,99 $/mois

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour le suivi des éléments d'action, mais 36 % s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être enfouies dans des discussions, des e-mails ou des feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

Notion vs. Apple Notes : Comparaison des fonctionnalités

Notion et Apple Notes peuvent sembler être des plateformes permettant de noter ses pensées.

Ils peuvent faire cela et bien plus encore, mais de manière très différente. Voici un aperçu de leurs fonctionnalités et de leurs différences.

Fonctionnalité Notion Apple Notes Personnalisation et flexibilité Hautement personnalisable grâce à un système basé sur des blocs, permettant aux utilisateurs de créer des flux de travail uniques Simple et structuré avec un minimum d'options de mise en forme Organisation et structure Assistance pour les bases de données, les pages imbriquées, les notes liées et les tableaux Kanban pour une organisation avancée Utilise des dossiers, des étiquettes intelligentes et des notes épinglées pour une organisation de base Collaboration Collaboration en temps réel avec des environnements de travail partagés, des tâches assignées et un historique des versions Collaboration en temps réel limitée, principalement pour un usage individuel Assistance multimédia Permet d'intégrer des images, des vidéos, des extraits de code et des liens externes Assistance pour les images, les croquis, les documents numérisés et les notes manuscrites avec Apple Pencil Sécurité et confidentialité Paramètres de confidentialité de base ; contrôles des permissions pour le partage de contenu Chiffrement de bout en bout, protection par Face ID/Touch ID et notes verrouillées Accès multiplateforme Disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et le web Exclusivité des appareils Apple synchronisés avec iCloud Outils de recherche et d'organisation Filtres de recherche avancés, bases de données relationnelles et backlinks pour la gestion des connaissances Recherche intelligente avec OCR (reconnaissance de texte dans les images et les notes manuscrites) Intégrations Se connecte à Slack, Google Agenda, Zapier et bien d'autres pour l'automatisation des flux de travail Intégrations tierces limitées, principalement au sein de l'écosystème Apple Prix Forfait Free avec mises à niveau payantes Free avec des mises à niveau de stockage iCloud en option

Maintenant que vous avez une idée générale des deux plateformes, comparons-les en détail :

Fonctionnalité n° 1 : organisation et structure

Les principaux atouts de Notion sont sa personnalisation et son organisation structurée. Chaque page de Notion fonctionne comme un environnement de travail numérique dans lequel les utilisateurs peuvent imbriquer des sous-pages, lier des contenus connexes et classer les informations à l'aide de bases de données, d'étiquettes et de filtres. C'est la solution idéale pour ceux qui souhaitent disposer d'un système de notes, de tâches et de projets hautement structuré.

D'autre part, Apple Notes utilise un système de dossiers plus simple. Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers et utiliser des étiquettes pour classer les notes. Cependant, il ne dispose pas des outils d'organisation avancés de Notion, tels que les bases de données liées et les tableaux de bord interactifs.

🏆 Gagnant : Notion. Si vous avez besoin d'une organisation détaillée, d'une gestion des tâches et d'une structuration de type base de données, Notion est le meilleur choix.

Fonctionnalité n° 2 : facilité d'utilisation et rapidité

Apple Notes est préinstallé sur les appareils Apple, s'ouvre instantanément et vous permet de commencer à taper immédiatement. Des fonctionnalités telles que les notes rapides, l'intégration de Siri et l'assistance Apple Pencil le rendent encore plus facile à utiliser.

Notion a une courbe d'apprentissage. Son système basé sur des blocs, bien que très flexible, nécessite une certaine installation. Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le nombre d'options de personnalisation, de modèles et d'outils de mise en forme.

🏆 Gagnant : Apple Notes. Apple Notes est imbattable pour ceux qui valorisent la vitesse, le minimalisme et l'accès instantané. Notion est excellent pour ceux qui sont prêts à investir du temps dans la construction d'un système.

Fonctionnalité n°3 : Collaboration et partage

Notion est conçu pour la collaboration en équipe. Il permet aux utilisateurs de partager des notes et des pages, d'attribuer des tâches, de laisser des commentaires et de définir des permissions. Il est largement utilisé pour les projets d'équipe, la planification de contenu et les bases de connaissances de l'entreprise.

Apple Notes permet le partage de notes de base, mais contrairement aux autres alternatives à Notion, il est limité. Vous pouvez inviter d'autres personnes à collaborer sur une note, mais il n'y a pas de fonctionnalités avancées telles que les commentaires, l'historique des versions ou les permissions basées sur les rôles.

🏆 Gagnant : Notion. Si vous travaillez avec une équipe ou si vous avez besoin d'un outil de collaboration détaillé, Notion est clairement le gagnant.

Fonctionnalité n° 4 : mise en forme et personnalisation

Notion permet de mettre en forme du texte enrichi, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter des en-têtes, des listes à puces, des listes numérotées et même des extraits de code. Vous pouvez insérer des bases de données, des tableaux, des checklists et des intégrations pour créer des dispositions hautement personnalisées.

Apple Notes permet de mettre en forme les notes de base : gras, italique, checklist et puces.

🏆 Gagnant : Notion. Si vous travaillez en équipe ou si vous avez besoin d'un outil de collaboration détaillé, Notion est clairement le gagnant.

Fonctionnalité n° 5 : Multimédia et notes manuscrites

Apple Notes fournit une assistance pour les notes manuscrites, les croquis réalisés avec l'Apple Pencil et la numérisation de documents. Il est parfait pour griffonner, annoter des PDF ou prendre des notes manuscrites sur un iPad.

Notion ne prend pas en charge l'écriture manuscrite ou la saisie avec l'Apple Pencil. Il permet aux utilisateurs d'intégrer des images, des vidéos et des fichiers sans outils de dessin ou d'esquisse.

🏆 Gagnant : Apple Notes. Apple Notes est clairement le gagnant si vous préférez prendre des notes manuscrites ou dessiner.

Fonctionnalité n° 6 : Disponibilité multiplateforme

Notion est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android et les navigateurs web, ce qui le rend accessible sur plusieurs appareils.

Apple Notes est une exclusivité de l'écosystème Apple. Elle fonctionne sur Mac, iPhone et iPad, mais ne dispose pas d'application native pour Windows ou Android.

🏆 Gagnant : Notion. Si vous avez besoin d'une application de prise de notes multiplateforme, Notion est le meilleur choix.

Notion vs. Apple Notes sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont des opinions bien arrêtées sur Apple Notes et Notion, qui sont formées par leurs besoins et leurs flux de travail spécifiques.

Alors que Notion est apprécié pour ses puissants outils d'organisation, Apple Notes est considéré comme un excellent outil pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. C'est un atout majeur pour les utilisateurs qui recherchent une solution simple pour prendre des notes.

Un utilisateur de Reddit résume assez bien la situation dans r/notion:

Pour mon flux de travail, j'utilise Apple Notes pour noter rapidement des choses afin de ne pas interrompre mon flux lorsque j'utilise d'autres outils. Tout ce qui doit être partagé, archivé ou auquel il faut accorder une attention particulière est enregistré dans Notion. Si je n'ai plus besoin de la note après une journée et/ou si je n'en ai besoin que pour une prise de notes rapide, j'utilise simplement Apple Notes.

Pour mon flux de travail, j'utilise Apple Notes pour noter rapidement des choses afin de ne pas sortir de mon flux lorsque j'utilise d'autres outils. Tout ce qui doit être partagé, archivé ou auquel il faut accorder une attention particulière va dans Notion. Si je n'ai plus besoin de la note après une journée et/ou si je n'en ai besoin que pour un bloc-notes rapide, j'utilise simplement Apple Notes.

La flexibilité de Notion est un atout majeur pour les utilisateurs qui ont besoin d'une organisation structurée, offrant des bases de données, des pages imbriquées et des modèles de prise de notes. Voici ce qu'un utilisateur a mentionné dans r/notion:

Notion produit de très belles notes... C'est similaire à ce que je fais dans Evernote - créer des tableaux d'évènements, avec des liens vers des notes plus détaillées - mais il le fait automatiquement et tellement mieux.

Notion produit de très belles notes... C'est similaire à ce que je fais dans Evernote - créer des tableaux d'évènements, avec des liens vers des notes plus détaillées - mais il le fait automatiquement et tellement mieux.

Cependant, d'autres affirment qu'elle nécessite trop d'installation et peut être source de distraction.

En revanche, Apple Notes est apprécié pour sa structure minimale basée sur des dossiers. Un utilisateur l'a souligné dans r/AppleNotesGang,

Je peux avoir des « notes autocollantes » plus facilement là où je prends une note que je peux faire entrer dans une petite fenêtre et que je peux ouvrir dans une fenêtre séparée. C'est BEAUCOUP plus difficile à faire dans OneNote en raison de la toile infinie. & L'application Sticky Notes de Windows ne se synchronise pas avec l'application de bureau OneNote, donc je ne peux même pas les utiliser. Je devrais me connecter au web juste pour les voir (sinon, je les utiliserais).

Je peux avoir des « notes autocollantes » plus facilement là où je prends une note que je peux faire apparaître dans une petite fenêtre et que je peux ouvrir dans une fenêtre séparée. C'est BEAUCOUP plus difficile à faire dans OneNote en raison de la toile infinie. & L'application Sticky Notes de Windows ne se synchronise pas avec l'application de bureau OneNote, donc je ne peux même pas les utiliser. Je devrais me connecter au web juste pour les voir (sinon, je les utiliserais).

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Notion et à Apple Notes

Notion et Apple Notes sont tous deux très utiles, mais ils ont aussi leurs limites.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », offre le meilleur des deux mondes : la flexibilité de Notion et la facilité d'utilisation d'Apple Notes, tout en introduisant l'automatisation basée sur l'IA, les cartes mentales et l'intégration transparente des tâches.

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Notre équipe était inefficace car elle devait fréquemment passer d'un outil de gestion des tâches à un autre pour la documentation.

Avant ClickUp, nous travaillions avec deux outils distincts. Le fait de devoir fréquemment passer d'un outil pour la gestion des tâches à un autre pour la documentation était inefficace pour notre équipe.

Le n° 1 de ClickUp : ClickUp Docs

Organisez vos idées sans effort avec ClickUp Docs

Notion est connu pour son environnement de travail modulaire, dans lequel vous pouvez créer des notes, des wikis et des bases de données structurées. Cependant, la configuration et la maintenance de cette structure demandent des efforts, en particulier lorsque vous travaillez sur des projets de grande envergure.

ClickUp Docs élimine cette friction en vous permettant de :

Liez directement les documents aux tâches, projets et flux de travail, sans avoir à connecter manuellement les bases de données

Collaborez en temps réel avec les commentaires, permissions et contrôle de version assignés

Intégrez des médias, des extraits de code, des tableaux et bien plus encore pour créer des documents structurés et riches en informations

Contrairement au système de dossiers de base d'Apple Notes, ClickUp Docs offre des liens profonds, une mise en forme avancée et une collaboration en temps réel, ce qui en fait une alternative puissante à Apple Notes.

One Up n° 2 de ClickUp : ClickUp Brain

Libérez votre créativité et rationalisez votre processus de brainstorming avec ClickUp Brain

L'une des plus grandes pertes de temps dans la prise de notes est l'organisation et le résumé manuels du contenu. Notion repose fortement sur la structuration manuelle, tandis qu'Apple Notes manque de fonctionnalités avancées de recherche et d'organisation.

ClickUp va plus loin avec ClickUp Brain, qui :

Génère automatiquement des résumés pour les notes de réunion, les sessions de brainstorming et les contenus de formulaire long

Extrait les éléments d'action clés et les transforme en tâches, pour que vous n'ayez pas à passer les informations au crible manuellement

Améliore et affine l'écriture grâce à des suggestions basées sur l'IA, des vérifications grammaticales et l'optimisation du contenu

One Up n° 4 de ClickUp : le bloc-notes ClickUp

Prenez des notes rapidement et organisez-les avec le bloc-notes ClickUp

Apple Notes est utile pour prendre des notes rapidement et de manière informelle, mais ne peut pas être intégré à des tâches ou organiser des notes au-delà de simples dossiers. ClickUp Bloc-notes garantit que chaque information peut être connectée à un flux de travail ou un projet plus large en :

Vous permettant de créer, modifier et classer des notes instantanément sans changer d'application

Transformer n'importe quelle note en tâche avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils pour y accéder partout avec la même expérience intuitive

One Up n° 4 de ClickUp : ClickUp AI Notetaker

La prise de notes est 10 fois plus efficace avec ClickUp AI Notetaker, un outil conçu pour transformer le désordre après les réunions en informations claires et exploitables.

Essayez ClickUp AI Notetaker pour des notes plus efficaces et connectées

Voici comment cela vous aide :

S'assurer que chaque décision prise est enregistrée et peut être facilement partagée avec n'importe qui, que cette personne ait été présente ou non dans la pièce

Capture les éléments d'action et les attribue aux bonnes personnes

Connecte chaque discussion aux tâches et fichiers pertinents tout en fournissant un contexte complet, afin que votre équipe puisse avancer sans avoir à ressasser le passé

One Up n° 5 de ClickUp : les cartes mentales de ClickUp

Visualisez vos idées en couleur avec les cartes mentales de ClickUp

Notion fournit une assistance pour les organigrammes de base et l'organisation visuelle, mais nécessite des intégrations tierces pour créer une carte mentale appropriée pour la prise de notes. En revanche, Apple Notes n'offre aucun outil de structuration visuelle.

ClickUp change la donne avec ses cartes mentales intégrées, qui vous permettent de :

Organisez visuellement et connectez les idées d'une manière qui soit logique pour votre flux de travail

Glissez-déposez des éléments pour réorganiser vos idées de manière dynamique

Transformez instantanément les notes en tâches, pour que les sessions de brainstorming débouchent sur l'action

Pour tous ceux qui pensent visuellement, ClickUp Cartes mentales offre un avantage sur la prise de notes traditionnelle basée sur du texte.

One Up n° 5 de ClickUp : la recherche connectée de ClickUp

Trouvez des notes, des tâches et des documents pertinents plus rapidement que jamais grâce à la recherche connectée de ClickUp

La fonction de recherche est l'un des aspects les plus frustrants de Notion et d'Apple Notes. Apple Notes s'appuie sur une recherche simple par mot-clé, qui échoue lorsque vous avez des centaines de notes. La recherche de Notion est extrêmement lente dans les environnements de travail volumineux.

ClickUp corrige cela avec ClickUp Connected Search, qui :

Recherches instantanées dans tous vos documents, tâches et notes

Utilise l'IA connectée pour faire apparaître des résultats pertinents, et pas seulement des correspondances de mots-clés

Permet de filtrer par type de contenu, créateur ou date, afin de trouver exactement ce dont vous avez besoin

Avec ClickUp, plus besoin de perdre du temps à fouiller dans des notes ou à s'appuyer sur des étiquettes pour organiser les informations : tout est à portée de main en cas de besoin.

One Up n° 6 de ClickUp : Gestion des connaissances ClickUp

Stockez, partagez et accédez facilement à des informations précieuses grâce à la gestion des connaissances ClickUp

Notion est souvent utilisé comme système de gestion des connaissances, mais sa maintenance nécessite un effort manuel : création de bases de données, pages liées et structuration des environnements de travail. Apple Notes ne tente même pas d'offrir une gestion structurée des connaissances.

Le système de gestion des connaissances de ClickUp simplifie cette tâche en fournissant :

Modèles prédéfinis pour les wikis, la documentation interne des projets et les notes de recherche

Organisation structurée sans installation de base de données

Intégration directe avec les tâches, les projets et les outils de collaboration

Cela signifie que vous bénéficiez de la profondeur organisationnelle de Notion sans les frais généraux liés à sa maintenance constante.

One Up n° 7 de ClickUp : les tâches ClickUp transforment les notes en éléments d'action

Restez organisé et sur la bonne voie en liant vos notes à des tâches réalisables dans ClickUp

L'un des principaux défauts de Notion est que, bien qu'il permette la collaboration, il n'est pas conçu pour la gestion et le suivi des tâches. Apple Notes, quant à lui, n'offre pas d'assistance pour la collaboration au-delà du simple partage. ClickUp, en revanche, considère la prise de notes comme faisant partie d'un écosystème de productivité plus large

Avec les tâches ClickUp et les outils de collaboration, vous pouvez :

🧠 Fait amusant : les cartes mentales de Tony Buzan ont été inspirées par Léonard de Vinci et Thomas Edison, deux des plus grands penseurs de l'histoire ! En étudiant leurs habitudes de prise de notes, il s'est rendu compte que les idées ont un meilleur flux lorsqu'elles sont connectées visuellement plutôt que lorsqu'elles sont écrites dans des listes rigides. Aujourd'hui, les cartes mentales sont un outil incontournable pour le brainstorming, la résolution de problèmes et même pour bachoter pour les examens !

Créez des notes qui vous conviennent. Passez à la version supérieure avec ClickUp

Notion et Apple Notes répondent à leurs objectifs, mais présentent également des inconvénients.

Notion est hautement personnalisable, mais nécessite une installation manuelle et une maintenance continue pour rester organisé. Apple Notes est simple et rapide, mais manque de profondeur, de collaboration et de fonctionnalités de recherche avancées.

Si ces limites vous frustrent, il est temps de regarder au-delà d'une application de prise de notes et de vous tourner vers un hub de productivité entièrement connecté.

ClickUp est une solution plus intuitive qui fait le lien entre la prise de notes et leur conversion en éléments d'action. Pourquoi se contenter de prendre des notes alors que vous pouvez faire bien plus avec une seule application ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit !