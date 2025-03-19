Top 10 des alternatives à Flowise IA pour créer des applications LLM personnalisées

La création de solutions basées sur l'IA doit être simple, efficace et évolutive. Que vous créiez des flux de travail personnalisés, des chatbots ou des applications basées sur l'IA, vous avez besoin d'un outil qui vous assiste dans l'automatisation, la personnalisation et la prise de décision intelligente.

Flowise AI vous aide à personnaliser les agents IA, à automatiser les tâches et à développer des assistants basés sur l'IA à l'aide de grands modèles de langage (LLM).

Cependant, Flowise AI a aussi ses inconvénients : une flexibilité limitée, des installations délicates et un prix élevé pourraient faire réfléchir certains utilisateurs.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de meilleures alternatives avec des plateformes sans code, des éditeurs de type glisser-déposer, des assistants commerciaux basés sur l'IA et des agents spécialisés par domaine.

Ce guide explore Flowise AI, les raisons pour lesquelles vous devriez envisager des alternatives, et les 10 meilleures alternatives à Flowise AI qui vous aident à construire, former et faire évoluer des outils d'IA sans effort.

LLMStack : Le meilleur générateur d'applications évolutives basées sur l'IA

*magicFlow : le meilleur outil d'IA pour la génération d'images

Dify : Meilleur outil de développement d'applications d'IA générative

LangChain : Meilleur outil de développement pour les assistants et agents IA

IBM Watson Assistant : Meilleur outil de développement d'agents virtuels intelligents

Rasa : Meilleur développeur de solutions d'IA personnalisées pour les discussions

Streamlit : le meilleur outil de création de tableaux de bord interactifs de visualisation de données

Lyzr : Meilleur outil pour créer des applications d'IA générative

Gradio : Le meilleur créateur de démos d'IA convivial

Qu'est-ce que Flowise IA ?

via Flowise AI

Flowise AI est une plateforme open source qui permet aux utilisateurs de créer des agents IA, de concevoir des flux de travail IA et de créer des solutions basées sur l'IA avec un minimum de code.

Son interface glisser-déposer et ses fonctionnalités sans code permettent de créer facilement des chatbots, des assistants virtuels et des outils d'automatisation intelligents. De plus, il assiste l'exécution de modèles d'apprentissage automatique, vous permet de stocker des données vectorielles illimitées et s'intègre aux réseaux sociaux.

*pourquoi opter pour les alternatives à Flowise IA ?

Flowise AI est puissant, mais ce n'est pas toujours le meilleur choix. Voici pourquoi vous pourriez vouloir une alternative :

*courbe d'apprentissage abrupte : Malgré ses fonctionnalités sans code, Flowise AI nécessite des connaissances techniques pour personnaliser les outils d'IA et optimiser pleinement les flux de travail

Cadre d'agent IA rigide : il manque d'assistance pour les agents évolutifs et « code-first » et d'intégration transparente de l'API

Personnalisation limitée : Manque de flexibilité lors de la personnalisation des assistants IA, des variables d'entrée dynamiques et des divers flux de contrôle

*contraintes d'hébergement : Flowise AI propose des solutions d'hébergement dédié limitées aux fournisseurs, prestataires à distance, ce qui restreint les options de déploiement dans le cloud

Faibles capacités de surveillance : il ne fournit pas de suivi fiable ni d'analyses détaillées pour surveiller les performances des agents

Interactions IA limitées : Flowise AI ne dispose pas de la reconnaissance vocale en langage naturel, de canaux de contact humain et de capacités d'assistant vocal IA

10 alternatives à Flowise IA en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des alternatives à Flowise IA :

Nom de l'outil Idéal pour Cas d'utilisation principal ClickUp Tous types d'entreprises Gestion des tâches, automatisation des flux de travail, communication au sein des équipes LLMStack Développeurs, spécialistes de l'IA Création et déploiement d'agents IA MagicFlow Agences de création, équipes virtuelles Génération d'images, création de flux de travail, analyse d'images Dify Développeurs, équipes IA Création et déploiement d'applications d'IA LangChain Développeurs, spécialistes de l'IA Création de chatbots, d'assistants virtuels IBM Watson Assistant Entreprises de toutes tailles Création de chatbots et d'assistants vocaux Rasa Développeurs, équipes IA Création de chatbots et d'interfaces vocales personnalisés Streamlit Scientifiques des données, analystes Création de visualisations de données et d'applications interactives Lyzr Entreprises Création d'agents IA, automatisation des flux de travail Gradio Développeurs, scientifiques des données Création d'interfaces utilisateur pour les modèles d'IA

🔍 Le saviez-vous ? Les premières recherches en TAL ont été inspirées par le « Jeu d'imitation » d'Alan Turing. 🤔 Le concept du test de Turing, qui vise à déterminer si les machines peuvent présenter un comportement intelligent impossible à distinguer de celui des humains. 🤖

Voici 10 alternatives à Flowise AI avec une interface intuitive, de meilleurs agents basés sur l'IA et des outils d'optimisation des performances transparents :

1. ClickUp (meilleur outil de gestion de projet et de collaboration basé sur l'IA)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail. Grâce à son environnement de travail optimisé par l'IA, elle gère les tâches complexes, simplifie les flux de travail et aide votre équipe à rester productive, le tout en un seul endroit.

Que vous gériez des équipes, formiez des agents IA ou optimisiez des flux de travail, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp l'une des meilleures alternatives à Flowise AI ? Son automatisation basée sur l'IA, ses intégrations transparentes et son interface intuitive augmentent la productivité des équipes à tous les niveaux.

Obtenez un aperçu du statut de votre tâche à l'aide de ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez d'une plateforme d'IA qui transforme votre façon de travailler.

Pensez au temps passé à mettre à jour manuellement le statut des tâches ou à résumer de longs fils de discussion par e-mail. Avec ClickUp Brain, vous téléchargez des données, générez des rapports basés sur l'IA et obtenez instantanément des informations automatisées.

📮 ClickUp Insights : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient des messages à une à trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Générez un brief de projet en quelques clics grâce à ClickUp Brain

Besoin de rédiger rapidement une proposition de projet ou de créer un flux de travail structuré ? Cette fonctionnalité de génération de contenu par IA vous aide à rédiger, affiner et organiser efficacement le contenu à l'aide d'une interface en langage naturel qui s'adapte à vos besoins.

Si votre équipe a du mal à jongler entre plusieurs projets, ClickUp Brain simplifie tout : attribution des tâches, suivi de la progression et même prévision des goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent.

ClickUp fournit également une assistance pour Google Cloud, ce qui en fait une solution puissante pour la collaboration en temps réel. Que vous répondiez à des requêtes basées sur l'IA concernant des tâches ou que vous automatisiez des résumés rapides quotidiens, ses interactions avec l'IA garantissent qu'aucun élément critique ne soit manqué.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Décomposez les tâches complexes d'un projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer, puis hiérarchisez-les en fonction de leur urgence à l'aide de ClickUp Tasks

Collaborez avec les membres de votre équipe sur des tâches et partagez des fichiers et documents pertinents en utilisant ClickUp. Discutez

ClickUp AI Notetaker simplifie le processus de capture des discussions et des éléments d'action lors des réunions. Cet outil basé sur l'IA transcrit automatiquement les réunions en temps réel, garantissant qu'aucun détail important n'est manqué

Automatisez les tâches répétitives et libérez du temps pour un travail plus important grâce aux automatisations ClickUp

Obtenez des informations précieuses sur les performances de vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

Centralisez toutes les informations relatives à un projet, y compris les documents, les discussions et les tâches, en un seul endroit

Analysez les données, générez du contenu et améliorez l'efficacité avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp peut manquer de certaines fonctionnalités avancées qui ne sont accessibles que sur la version de bureau

ClickUp dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités qui nécessitent une certaine courbe d'apprentissage au départ pour les utilisateurs non avertis en technologie

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par membre

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Micheal Holt, PDG (Chief Executive Officer) d'EdgeTech, a à dire sur ClickUp :

Les automatisations de ClickUp sont très utiles. J'ai vraiment apprécié la possibilité d'attribuer automatiquement des tâches, de modifier des statuts, de lancer des actions, etc. grâce à l'outil d'automatisation.

Les automatisations de ClickUp sont très utiles. J'ai vraiment apprécié la possibilité d'attribuer automatiquement des tâches, de modifier des statuts, de lancer des actions, etc. grâce à l'outil d'automatisation.

💡 Conseil bonus : Avez-vous déjà eu du mal à faire réfléchir l'IA étape par étape ? 🧠 Apprenez à utiliser la chaîne de pensée (avec des exemples) et à comprendre des techniques telles que Zero-Shot et Auto-CoT pour améliorer le raisonnement logique !

2. LLMStack (meilleur générateur d'applications évolutives basées sur l'IA)

via LLMStack

LLMStack permet aux développeurs de créer des agents d'IA tout en garantissant facilement la sécurité et la conformité des opérations. Ses capacités de surveillance robustes aident les équipes à suivre les discussions de l'IA et à exécuter efficacement les modèles de langage de grande taille (LLM).

Que vous gériez des actualités financières, développiez des assistants virtuels ou intégriez l'IA aux réseaux sociaux, LLMStack garantit des agents évolutifs grâce à une assistance hébergée et à distance.

Les meilleures fonctionnalités de LLMStack

Créez des solutions logicielles basées sur l'IA en enchaînant plusieurs modèles d'IA

Personnalisez des agents IA autonomes pour des tâches spécifiques

Surveillez les performances de l'agent IA grâce à des outils de surveillance

Limites de LLMStack

Produit un code syntaxiquement correct qui peut être fonctionnellement incorrect, ce qui peut entraîner des bugs

Difficultés avec des algorithmes complexes ou des connaissances de domaine hautement spécialisées

Tarification de LLMStack

Free

Évaluations et avis sur LLMStack

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre de l'IA ? Voici comment les surmonter efficacement : Assurez-vous que vos données d'apprentissage sont diverses et représentatives afin de minimiser les biais. Surveillez et ajustez régulièrement les algorithmes pour maintenir l'équité 🛠️

Développez une documentation claire et utilisez des modèles d'IA explicables pour favoriser la confiance et la compréhension des utilisateurs 📜

Commencez par des projets pilotes et développez-les progressivement, en tirant parti des services d'IA basés sur le cloud pour gérer efficacement les coûts ☁️

Investissez dans des données pertinentes et de haute qualité et mettez en œuvre des pratiques de gestion des données robustes pour améliorer les performances de l'IA 📊

Établissez des directives éthiques et assurez-vous de leur respect pour résoudre des problèmes tels que la confidentialité et la responsabilité en matière de prise de décision ⚖️

3. MagicFlow (meilleur outil d'IA pour la génération d'images)

via MagicFlow

Vous souhaitez expérimenter les images de l'IA générique ? Essayez MagicFlow. C'est l'outil parfait pour optimiser la génération et l'évaluation d'images, vous permettant de mettre à l'échelle et de tester facilement des modèles et des pipelines.

MagicFlow permet également de créer des graphiques pour les réseaux sociaux et de générer des images en masse à l'aide d'une interface graphique conviviale. Il analyse même des milliers d'images grâce à des visualisations avancées et vous permet de collaborer en les évaluant et en en discutant avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de MagicFlow

Créez des flux de travail IA à l'aide d'une interface visuelle conviviale

Collaborez avec les membres de l'équipe pour évaluer et améliorer les flux de travail

Générez et analysez efficacement de grands volumes de données ou d'images

Limites de MagicFlow

Se concentre principalement sur les flux de travail de génération d'images, ce qui limite l'applicabilité à d'autres tâches d'IA

Certains ont parfois rencontré des bugs ou des pépins, perturbant les flux de travail et entraînant des pertes de données ou des erreurs

Tarification MagicFlow

Free

Loisirs : 20 $/mois

Pro : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MagicFlow

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. Dify (Meilleur outil de développement d'applications d'IA générative)

via Dify

Dify est une plateforme open source qui facilite la création et l'exécution d'applications d'IA générative. Vous pouvez configurer les éléments clés de votre application, tels que les invites, instructions, en utilisant de simples fichiers YAML.

Il vous permet également d'organiser visuellement les invites, instructions, et de gérer les ensembles de données, afin que vous puissiez rapidement créer et intégrer des applications d'IA. De plus, vous pouvez ajouter des outils personnalisés ou prédéfinis pour renforcer les capacités de vos agents d'IA.

Dify meilleures fonctionnalités

Développez des applications avec des outils d'orchestration visuelle pour différents types

Utilisez des analyses complètes pour suivre et optimiser les performances des agents

Personnalisez les agents IA pour effectuer des tâches complexes

Dify limitations

Les configurations YAML complexes rendent difficile la compréhension de l'interaction entre les différentes parties des applications d'IA

L'interface visuelle submerge souvent les utilisateurs d'informations, ce qui les fait perdre leur concentration

Tarification de Dify

*sandbox : essai gratuit de GPT 200 fois plus rapide

Professionnel : 59 $/mois

Teams : 159 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Dify évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Découvrez ce que cet utilisateur G2 a à dire sur Dify :

Dify. ai est un puissant outil open source pour la création de flux de travail grâce à la puissance des outils d'IA. J'ai créé un flux de travail de génération de texte basé sur l'IA pour la création de titres d'annonces pour les campagnes Google Ad de nos clients.

Dify. ai est un puissant outil open source pour la création de flux de travail grâce à la puissance des outils d'IA. J'ai créé un flux de travail de génération de texte basé sur l'IA pour la création de titres d'annonces pour les campagnes Google Ad de nos clients.

5. LangChain (Meilleur outil de développement pour les assistants et agents IA)

via LangChain

LangChain vous permet d'intégrer de manière transparente de grands modèles de langage dans vos applications et de créer une IA contextuelle, comme des chatbots et des assistants virtuels qui répondent naturellement aux demandes des utilisateurs.

Son infrastructure fournit une assistance à la génération augmentée par la recherche. Cela signifie que vous pouvez développer des agents de service client basés sur l'IA pour faciliter la recherche d'informations en temps réel afin d'aider efficacement les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Améliorez les discussions avec l'IA grâce à la génération augmentée par récupération

Déployez des flux de travail d'IA sur votre propre infrastructure cloud

Déployez efficacement des agents IA sur différentes plateformes

Limites de LangChain

Manque de fonctionnalité glisser-déposer pour les non-développeurs

La configuration de la génération augmentée par récupération peut s'avérer difficile pour certains utilisateurs

Tarification de LangChain

Free

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Découvrez pourquoi cet utilisateur de G2 considère LangChain comme le meilleur framework pour créer des RAG :

Langchain est le meilleur framework pour créer des applications RAG. Il fournit une assistance pour tous les types de modèles de langage à grande échelle, qu'ils soient open source comme llama ou mistral ou fermés comme OpenAI et Anthropic, en utilisant leur jeton d'accès.

Langchain est le meilleur framework pour créer des applications RAG. Il fournit une assistance pour tous les types de modèles de langage à grande échelle, qu'ils soient open source comme llama ou mistral ou fermés comme OpenAI et Anthropic, en utilisant leur jeton d'accès.

🔍 Le saviez-vous ? Ada Lovelace, la première programmeuse informatique, a écrit le premier algorithme destiné à être traité par une machine au XIXe siècle ! 😲 Véritable visionnaire, elle a ouvert la voie aux incroyables technologies que nous utilisons aujourd'hui. ✨

6. IBM Watson Assistant (meilleur outil de développement d'agents virtuels intelligents)

via IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant propose un agent virtuel basé sur l'IA qui fournit des réponses rapides, cohérentes et précises sur différents canaux. Vous pouvez l'utiliser pour créer des chatbots et des assistants vocaux intelligents, offrant ainsi une assistance en libre-service automatisée à vos clients.

Grâce à ses capacités de traitement du langage naturel, vous pouvez déployer un agent conversationnel sur votre site web pour aider les utilisateurs à répondre à leurs questions courantes, ce qui réduit les temps d'attente et améliore la satisfaction.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Assistant

Adoptez le traitement du langage naturel pour comprendre précisément les requêtes des clients

Intégration transparente avec les outils existants de l'entreprise pour améliorer les flux de travail opérationnels

Déployez sur plusieurs canaux, y compris les plateformes web, mobiles et vocales

Limites d'IBM Watson Assistant

Sa configuration initiale peut être difficile pour les utilisateurs sans expertise technique

Certains utilisateurs rapportent que la réactivité du service client pourrait être améliorée

Tarification d'IBM Watson Assistant

Trail : Free

Lite : Free

Plus : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise avec isolation des données : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Assistant

G2 : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Découvrons pourquoi cet utilisateur de G2 adore utiliser IBM Watson Assistant :

Excellent outil d'IA pour créer des chatbots intelligents. Il est facile à utiliser et peut gérer des discussions complexes.

Excellent outil d'IA pour créer des chatbots intelligents. Il est facile à utiliser et peut gérer des discussions complexes.

💡 Astuce : Vous voulez vous assurer que vos modèles de langage à grande échelle (LLM) fonctionnent au mieux ? Apprenez à évaluer efficacement les LLM en utilisant ces indicateurs d'évaluation de premier ordre : Perplexité : mesure le degré de confiance du modèle dans la prédiction du mot suivant - plus il est faible, mieux c'est 🔢

Score BLEU : Vérifie dans quelle mesure le texte généré par le modèle s'aligne avec les textes de référence 🎯

Score F1 : Équilibre la précision et le rappel, ce qui est crucial pour les tâches de classification ⚖️

METEOR : Reconnaît les synonymes et les paraphrases pour une notation de type humain 🌟

BERTScore : Évalue la similarité sémantique à l'aide d'embeddings d'apprentissage profond 🤖 Maîtrisez ces indicateurs et bien d'autres pour un LLM plus intelligent ! 🧠

7. Rasa (meilleur développeur de solutions d'IA personnalisées pour les discussions)

via Rasa

Rasa est une plateforme open source permettant de créer des agents conversationnels avancés basés sur l'IA et adaptés à vos besoins. Elle permet aux développeurs et aux équipes de l'entreprise de créer des interfaces vocales et de discussion qui comprennent et traitent efficacement le langage humain.

Par exemple, vous pouvez développer un robot de service client qui traite les demandes de renseignements sur votre site web, améliorant ainsi l'engagement et la satisfaction des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Rasa

Concevez des flux de discussion sans effort grâce à l'interface intuitive et sans code de Rasa Studio

Intégrez-les en toute transparence à vos systèmes existants pour améliorer les capacités de votre assistant

Exploitez le traitement avancé du langage naturel pour interpréter avec précision les entrées des utilisateurs

Limites de Rasa

Le déploiement de Rasa en production peut être complexe et nécessiter des compétences en DevOps

Certains utilisateurs trouvent que la documentation manque d'exemples détaillés pour les cas d'utilisation avancés

Tarification de Rasa

Édition gratuite pour développeurs

Croissance : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rasa

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Voici pourquoi cet utilisateur de G2 trouve Rasa fantastique :

Rasa est un outil conçu pour les experts en apprentissage automatique qui recherchent la performance.

Rasa est un outil conçu pour les experts en apprentissage automatique qui recherchent la performance.

8. Streamlit (meilleur outil de création de tableaux de bord interactifs de visualisation de données)

via Streamlit

Streamlit est une bibliothèque Python open source qui vous permet de transformer facilement des scripts de données en applications web interactives. Pour un ingénieur en apprentissage automatique, Streamlit permet de créer et de partager des applications de données personnalisées sans avoir besoin d'expertise en développement web.

Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord en temps réel pour surveiller les performances de votre modèle d'apprentissage automatique, ce qui vous aidera à interpréter les résultats et à prendre des décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de Streamlit

Créez des applications web interactives en utilisant uniquement Python ; aucun HTML ou JavaScript n'est nécessaire

Mettez en œuvre des mises à jour en temps réel pour visualiser instantanément les modifications des données pendant l'analyse

Utilisez une intégration transparente avec les bibliothèques de science des données populaires telles que Pandas et Matplotlib

Limites de Streamlit

Fonctionne de manière monofilaire, ce qui peut affecter les performances de certaines applications

Aucune assistance pour l'imbrication des vues, ce qui peut limiter la conception de la disposition d'une application

Tarification Streamlit

Free

Évaluations et avis sur Streamlit

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Lyzr (meilleur outil pour créer des applications d'IA générative)

via Lyzr

Le solide framework d'agents de Lyzr est conçu pour simplifier la création d'applications d'IA générative. Il offre des agents entièrement intégrés avec des pipelines de génération augmentée par récupération (RAG) pré-construits, vous permettant de construire et de lancer des applications en quelques minutes.

Avec Lyzr, vous pouvez développer des chatbots, des outils de recherche de connaissances, des systèmes d'analyse de données et l'automatisation de flux de travail multi-agents avec un minimum d'effort.

Les meilleures fonctionnalités de Lyzr

Créez et lancez rapidement des agents IA à l'aide de pipelines RAG prédéfinis

Développez des applications d'IA complexes avec un minimum de code, en améliorant l'accessibilité

Intégrer des agents IA dans des systèmes existants sans reconfiguration importante

Limites de Lyzr

La documentation détaillée et les avis des utilisateurs sont rares, ce qui peut entraver la prise de décisions éclairées

Cible principalement les entreprises, ce qui peut limiter l'applicabilité pour les petites entreprises ou les développeurs individuels

Tarification de Lyzr

Free

Starter : 19 $/mois

Pro : 99 $/mois

Organisation : 999 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lyzr

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Gradio (meilleur créateur de démos d'IA convivial)

via Gradio

Gradio est votre raccourci pour créer des interfaces web élégantes et conviviales pour vos modèles d'apprentissage automatique, sans avoir à passer des heures à coder. Que vous soyez développeur ou data scientist, Gradio vous permet de présenter vos agents basés sur l'IA de manière interactive.

Par exemple, vous pouvez créer une démonstration en ligne pour un modèle de classification d'images, permettant aux utilisateurs de télécharger des images et de recevoir des prédictions en temps réel. Cette interface intuitive améliore l'accessibilité et le partage de vos projets d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Google

Développez rapidement des démos interactives pour les modèles d'IA avec un minimum de code

Intégrez des démos interactives dans des sites Web ou des blogs pour toucher un public plus large

Partagez vos modèles avec vos pairs sans effort pour un développement collaboratif

Limites de Google

Principalement conçu pour Python, ce qui limite son utilisation à d'autres langages de programmation

Pas idéal pour déployer des agents IA à grande échelle sans infrastructure supplémentaire

Tarification de Google

Free

Évaluations et avis sur Google

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

