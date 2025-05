les 10 meilleurs logiciels de gestion d'agenda et de réunion en 2025

Vous avez du mal à organiser vos réunions et à suivre les éléments à traiter ? Le bon logiciel d'agenda de réunion garantit des discussions structurées, des conclusions claires et des suivis productifs.

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs logiciels d'agenda de réunion pour vous aider à rationaliser la gestion des réunions et à accroître l'efficacité de votre équipe. Découvrons-les !

Fellow : Idéal pour les agendas de réunions collaboratives et les commentaires en temps réel

*oneNote : le meilleur pour la prise de notes numériques et l'organisation de réunions

*goTo Meeting : le meilleur pour les réunions virtuelles avec des outils d'agenda intégrés

Spinach AI : le meilleur assistant de réunion basé sur l'IA pour des résumés automatisés

*intervalle : Idéal pour les points de contrôle structurés et l'alignement des équipes

MeetingKing : le meilleur pour la documentation et le suivi des réunions structurées

Agenda : Idéal pour la prise de notes et l'organisation d'agendas basés sur un échéancier

Lucid Meetings : Idéal pour les réunions structurées et axées sur les processus Augmentez votre productivité, organisez votre équipe et organisez de meilleures réunions grâce au logiciel adapté !

Avantages de l'utilisation d'un logiciel d'agenda de réunion

Vous avez probablement déjà participé à des réunions interminables avec des objectifs flous, des discussions dispersées et des éléments d'action perdus. Investir dans un logiciel d'agenda de réunion fiable vous aide à vous débarrasser de ces frustrations, en vous offrant une gestion simplifiée des réunions et une meilleure expérience pour toutes les personnes impliquées.

Voici comment votre équipe peut tirer profit de l'utilisation d'un logiciel de gestion d'agenda et de réunion :

Des agendas toujours clairs

Le saviez-vous ? Près de 60 % des réunions ponctuelles et 64 % des réunions récurrentes ne disposent pas d'un agenda structuré !

Avec un logiciel dédié à la gestion des agendas de réunion, vous pouvez facilement créer des agendas ciblés pour éliminer les pertes de temps et avoir un plan de match clair pour la réunion.

Vous bénéficierez de :

Création rapide d'agendas grâce à des modèles d'agenda de réunion personnalisables et prêts à l'emploi

Des discussions très ciblées autour d'éléments clairement définis de l'agenda

Distribution facile des agendas pour que vos participants arrivent préparés à votre prochaine réunion

Des réunions plus courtes qui font gagner du temps

Les réunions non structurées peuvent facilement déraper, ce qui entraîne une perte de temps et des conclusions peu claires.

Les solutions efficaces de gestion des réunions s'attaquent directement à ce problème en :

Automatisation de la planification fastidieuse des réunions, particulièrement utile pour les réunions récurrentes

Capturez sans effort des comptes rendus de réunion précis, en supprimant la prise de notes manuelle de votre charge de travail

Transformer les discussions en éléments d'action organisés en un seul clic

Collaboration fluide entre les équipes

Les équipes qui collaborent efficacement sont jusqu'à cinq fois plus productives. Un bon logiciel d'agenda de réunion améliore la collaboration, permettant à votre équipe de :

Accédez facilement à vos notes, documents et tâches et partagez-les sur plusieurs appareils mobiles

Collaborez sur les éléments de l'agenda avant la réunion, pour garantir des discussions productives

Attribuez instantanément des tâches à partir de votre agenda, en veillant à ce que chacun rende compte et soit aligné

Transparence et conformité accrues

La transparence est importante, en particulier dans les organisations publiques, les conseils ou les réunions communautaires. Un logiciel de gestion de réunion approprié vous permet de respecter facilement les règles de transparence en vous permettant de :

Publiez rapidement les agendas et les comptes rendus des réunions publiques

Conservez des enregistrements numériques précis, respectez les exigences en matière de conformité des réunions et d'archives publiques

Offre une accessibilité grâce au sous-titrage intégré et à des documents numériques faciles à parcourir

Le choix du bon logiciel d'agenda de réunion renforce l'autonomie de votre équipe, transformant les réunions inefficaces en sessions engageantes et structurées qui améliorent la productivité et permettent à chacun de rester sur la même page.

Mais tous les logiciels d'agenda de réunion ne sont pas conçus de la même manière. Avec autant d'options, comment trouver le meilleur pour votre équipe ?

Que rechercher dans un logiciel d'agenda de réunion ?

Le choix de l'outil dépend de sa capacité à rationaliser la gestion des réunions, à améliorer la collaboration au sein de l'équipe et à garantir l'efficacité des réunions.

Voici les éléments à privilégier lors de l'évaluation d'un logiciel de gestion d'agenda et de réunions :

1. Modèles d'agenda personnalisables

Une plateforme solide doit proposer des modèles d'agenda personnalisables qui vous permettent de créer rapidement des forfaits de réunion structurés que vous pouvez facilement partager avec les membres de votre équipe.

2. Procès-verbaux et documentation de réunion sans faille

Une bonne solution de gestion des réunions devrait permettre de rédiger facilement les comptes rendus de réunion. Les logiciels d'agenda et de notes de réunion automatisés et basés sur l'IA sont les meilleurs pour les équipes très performantes.

3. Planification intelligente et intégrations

La planification doit se faire sans heurts, en particulier pour les réunions récurrentes.

4. Suivis et responsabilisation

Votre logiciel doit faire plus que forfaitiser les réunions ; il doit s'assurer que les tâches sont terminées en offrant un suivi intégré des éléments d'action pour attribuer et surveiller les tâches post-réunion. La délégation des tâches directement à partir de l'agenda de la réunion est une autre fonctionnalité extrêmement précieuse

5. Accessibilité et conformité

La conformité est la clé pour les équipes qui gèrent des réunions publiques ou des examens formels. Assurez-vous que le logiciel inclut la gestion des archives publiques pour stocker les agendas et les résultats des réunions, le sous-titrage et les fonctionnalités d'accessibilité pour l'inclusivité, et l'accès sécurisé aux documents pour un partage contrôlé des fichiers.

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent que les réunions sont surchargées, 17 % disent qu'elles durent trop longtemps et 10 % pensent qu'elles sont pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un mandataire aux réunions si elles le pouvaient. ClickUp AI Notetaker peut être votre parfait assistant de réunion ! Laissez l'IA capturer chaque point clé, décision et élément d'action pendant que vous vous concentrez sur un travail à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés de réunion automatiques et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais d'informations essentielles, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats réels : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp font état d'une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

Les 10 meilleurs logiciels d'agenda de réunion

Avec autant d'outils sur le marché, trouver le meilleur logiciel d'agenda de réunion peut s'avérer compliqué. La bonne plateforme ne doit pas se limiter à planifier des réunions, elle doit rationaliser la gestion des réunions, stimuler la collaboration et éviter que les éléments d'action ne passent entre les mailles du filet.

Nous avons sélectionné les 10 meilleures solutions logicielles d'agenda de réunion pour vous aider à organiser de meilleures réunions, à suivre les décisions et à gagner du temps. Voici ce qui distingue chaque outil.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des réunions et la collaboration basées sur l'IA)

ClickUp est un logiciel de gestion de réunions tout-en-un conçu pour aider les équipes à planifier, organiser et exécuter des réunions de manière transparente. Grâce à la prise de notes intégrée basée sur l'IA, à l'automatisation des tâches et aux modèles personnalisables, il élimine les tracas liés à la création manuelle de l'agenda des réunions et permet aux équipes de rester alignées sur les éléments d'action.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

a. Assistant de réunion basé sur l'IA

ClickUp AI Notetaker améliore la gestion des réunions en automatisant la prise de notes, en résumant les discussions et en extrayant les points d'action clés. Il élimine le besoin de transcription manuelle, garantissant que les informations importantes ne sont pas perdues.

Génération automatique des notes de réunion, pour une documentation sans effort

Crée automatiquement des éléments d'action, pour ne jamais manquer de suivi

Fournit des résumés instantanés, aidant les équipes à examiner rapidement les points clés à retenir

Pour une planification fluide des réunions, le modèle d'agenda de réunion ClickUp aide les équipes à structurer les discussions, à attribuer des éléments d'action et à suivre la progression des réunions. Il est parfait pour organiser les discussions et obtenir des résultats.

Obtenir le modèle gratuit Restez sur la bonne voie en atteignant les objectifs que vous vous êtes fixés pour une réunion publique grâce au modèle d'agenda ClickUp

b. Gestion structurée des tâches

Attribuer et gérer des tâches à l'aide de ClickUp

Tâches ClickUp rationalise les suivis post-réunion en convertissant instantanément les points de discussion en tâches réalisables avec des délais et des assignés clairs.

L'automatisation des tâches garantit que les éléments d'action ne sont jamais négligés

Les outils de priorisation aident les équipes à se concentrer sur les prochaines étapes les plus importantes

Le suivi en temps réel permet aux parties prenantes de rester informées de la progression du projet

Besoin d'un agenda plus formel ? Le modèle d'agenda de réunion ClickUp et le modèle de réunion ClickUp permettent de mettre en forme les réunions récurrentes et les réunions de direction.

c. Documentation centralisée des réunions

Créez vos documents de connaissances avec ClickUp Docs

Avec ClickUp Docs, les équipes peuvent saisir les notes de réunion en temps réel, suivre les décisions et collaborer sur des agendas partagés sans passer d'une plateforme à l'autre.

La collaboration en temps réel garantit que les notes de réunion sont toujours mises à jour

Le suivi de l'historique des versions empêche la perte de modifications importantes

La liaison facile des documents permet de connecter les comptes rendus de réunion aux tâches et tableaux de bord pertinents

d. Suivi des actions et rapports

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression à l'aide de ClickUp Objectifs

ClickUp garantit que chaque réunion donne des résultats grâce aux fonctionnalités de suivi des objectifs et de rapports intégrées à la plateforme.

Limites de ClickUp

L'outil a une courbe d'apprentissage abrupte car il offre de nombreuses fonctionnalités, ce qui peut prendre du temps aux nouveaux utilisateurs pour s'y retrouver

Les fonctionnalités de prise de notes basées sur l'IA sont disponibles uniquement sur les forfaits payants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : ⭐ 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : ⭐ 4. 6/5 (plus de 4 400 avis)

ClickUp nous a aidés à centraliser nos ressources, notre communication et notre gestion de projet, ce qui nous a permis de devenir deux fois, voire trois fois plus efficaces.

ClickUp nous a aidés à centraliser nos ressources, notre communication et notre gestion de projet, ce qui nous a permis de devenir deux fois, voire trois fois plus efficaces.

2. Fellow (Idéal pour les agendas de réunions collaboratives et le feedback en temps réel)

via Fellow

Fellow fournit un moyen structuré de planifier, gérer et documenter les réunions tout en s'assurant que les éléments d'action sont attribués et suivis. Au lieu de jongler avec des notes éparses, les équipes peuvent collaborer sur les agendas des réunions, prendre des notes en temps réel et partager les suivis dans un seul espace.

Autres fonctionnalités

Teams permet aux équipes de créer des agendas de réunion collaboratifs en ajoutant des points de discussion avant, pendant et après les réunions

Les comptes rendus de réunion exploitables permettent de suivre automatiquement les points clés et d'attribuer des tâches pour assurer le suivi

Grâce à des outils de feedback en temps réel, les membres de l'équipe peuvent fournir des informations structurées directement dans l'interface de la réunion

Les modèles de réunion récurrents simplifient la planification des synchronisations hebdomadaires, des entretiens individuels et des mises à jour de projet

La plateforme s'intègre à Slack, Microsoft Teams et Asana, ce qui facilite la synchronisation des flux de travail entre les différents outils

Limites communes

Pas de vidéoconférence intégrée ; nécessite une intégration avec des plateformes tierces

Certaines fonctionnalités avancées sont bloquées derrière des forfaits payants

Prix des autres

Free : forfait de base avec des fonctionnalités limitées

Pro : 6 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations des autres utilisateurs

G2 : ⭐ 4. 7/5 (plus de 2000 avis)

Capterra : ⭐ 4. 9/5

3. OneNote (Idéal pour la prise de notes numériques et l'organisation de réunions)

via OneNote

OneNote est un logiciel de prise de notes numérique qui aide les équipes et les individus à organiser les notes de réunion, les éléments d'action et les sessions de brainstorming dans un environnement de travail flexible et gratuit. Contrairement aux logiciels d'agenda de réunion traditionnels, il offre un espace vierge pour capturer des idées, intégrer du contenu multimédia et structurer des notes comme vous le souhaitez.

Meilleures fonctionnalités de OneNote

Prise de notes numérique flexible pour la capture des notes de réunion, des listes de tâches et des sessions de brainstorming

Les fonctions d'étiquetage et de recherche aident les équipes à localiser rapidement les notes de réunion et les éléments d'action passés

Assistance pour l'écriture manuscrite et le dessin pour annoter le contenu des réunions et esquisser des idées

La collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de modifier et d'ajouter des notes simultanément

L'intégration transparente avec Microsoft 365 permet de synchroniser les notes de réunion avec Outlook, Teams et d'autres applications Microsoft

Limites de OneNote

Aucun modèle d'agenda de réunion intégré, ce qui nécessite une structuration manuelle

Les grands carnets de notes avec plusieurs collaborateurs peuvent rencontrer des retards de synchronisation

Prix de OneNote :

Version gratuite : inclut les fonctionnalités de base pour prendre des notes et synchroniser dans le cloud. ​

*microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

microsoft 365 Famille* : 12,99 $/mois

Évaluations de OneNote

G2 : ⭐ 4. 5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : ⭐ 4. 6/5 (plus de 1 800 avis)

Ce qui est génial, c'est qu'il envoie automatiquement les mises à jour vers le cloud si vous êtes connecté à votre compte Microsoft. Cela facilite grandement la sauvegarde de votre travail.

Ce qui est génial, c'est qu'il envoie automatiquement les mises à jour vers le cloud si vous êtes connecté à votre compte Microsoft. Cela facilite grandement la sauvegarde de votre travail.

via GoTo Meeting

GoTo Meeting est une solution de visioconférence et de réunion en ligne conçue pour les entreprises qui ont besoin d'une collaboration virtuelle fluide. Elle offre des outils intégrés pour l'agenda des réunions, la transcription en temps réel et des résumés générés par IA, ce qui en fait une option solide pour les équipes qui organisent fréquemment des réunions à distance.

Meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Les outils intégrés d'agenda de réunion aident les équipes à structurer les discussions avant, pendant et après les appels

La transcription et les résumés générés par l'IA capturent automatiquement les notes de réunion et les éléments d'action clés

L'enregistrement des réunions en un clic permet aux équipes de revoir les discussions à tout moment

Les intégrations de calendrier transparentes se synchronisent avec Outlook, Google Agenda et Microsoft 365 pour une planification fluide

Le chiffrement de bout en bout garantit la sécurité et la confidentialité des réunions d'entreprise

Limites de GoTo Meeting

Aucune fonctionnalité intégrée de gestion des tâches : les utilisateurs doivent intégrer des applications tierces pour le suivi

Des forfaits plus élevés sont nécessaires pour les analyses avancées et les résumés de réunion générés par l'IA

Tarification de GoTo Meeting

Professionnel : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 16 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations de GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4. 2/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : ⭐ 4. 4/5 (plus de 11 000 avis)

L'interface conviviale est utile pour gérer plusieurs réunions. L'audio et la vidéo sont clairs et la plateforme fonctionne parfaitement sur PC et Mac.

L'interface conviviale est utile pour gérer plusieurs réunions. L'audio et la vidéo sont clairs et la plateforme fonctionne parfaitement sur PC et Mac.

5. Spinach AI (Idéal pour les résumés de réunion et le suivi des actions basés sur l'IA)

via Spinach IA

Spinach AI est un assistant de réunion basé sur l'IA conçu pour améliorer la productivité des équipes grâce à l'automatisation de la prise de notes, la synthèse des discussions et le suivi des éléments d'action. Idéal pour les équipes qui souhaitent obtenir des informations en temps réel sur les réunions générées par l'IA, Spinach AI permet d'organiser les réunions et de s'assurer qu'aucun détail critique n'est perdu.

Les meilleures fonctionnalités de Spinach IA

Les résumés de réunion générés par l'IA produisent des récapitulatifs concis avec des points d'action clés

La prise de notes automatisée garantit que les discussions et les décisions sont enregistrées sans effort manuel

Le suivi des tâches et des éléments aide les équipes à rendre des comptes en attribuant et en contrôlant les éléments d'action

La transcription en temps réel des réunions fournit des enregistrements précis et consultables pour une meilleure documentation

Les intégrations transparentes avec Slack, Zoom, Google Meet et les outils de gestion de projet rationalisent les flux de travail

Limites de l'IA des épinards

Il manque des modèles d'agenda intégrés, ce qui oblige les équipes à créer manuellement des agendas structurés

Certaines fonctionnalités avancées d'IA ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Prix de l'IA des épinards

Starter : Gratuit

Pro : 2,90 $ par heure de réunion

Entreprise : 19 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations Spinach IA

G2 : ⭐ 4. 8/5

Capterra : Non disponible

6. Intervalle (Idéal pour les contrôles structurés et l'alignement de l'équipe)

via Intervalle

Range est un outil de collaboration et de gestion des réunions qui aide les équipes à rester alignées grâce à des points de contrôle structurés, des agendas de réunion partagés et des mises à jour automatiques du statut. Conçu pour les équipes à distance et hybrides, il rationalise les réunions en favorisant la transparence et la responsabilité tout en gardant les discussions sur la bonne voie.

Meilleures fonctionnalités par intervalle

Les check-ins structurés aident les équipes à partager les mises à jour de manière asynchrone avant les réunions

Les agendas de réunion collaboratifs permettent aux équipes de se préparer en ayant des points de discussion clairs

Les notes de réunion et le suivi des éléments d'action aident les équipes à capturer les points clés et les suivis

Les réflexions intégrées et le suivi de l'humeur de l'équipe renforcent l'engagement et favorisent un environnement de travail favorable

Intégrations transparentes avec Slack, Google Agenda et les outils de gestion de projet

Limites de l'intervalle

Ne dispose pas de vidéoconférence intégrée, nécessitant des intégrations tierces

Certaines fonctionnalités avancées de rapports sont disponibles uniquement sur les forfaits payants

Prix par intervalle

Gratuit : pour 12 utilisateurs

Standard : 8 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations par intervalle

G2 : ⭐ 4. 6/5 (plus de 70 avis)

Capterra : ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (Meilleur pour la documentation et le suivi des réunions structurées)

via Meeting King

MeetingKing est un logiciel d'agenda et de compte-rendu de réunion conçu pour aider les équipes à créer des agendas structurés, prendre des notes détaillées de réunion et suivre les éléments d'action sans effort. Il simplifie la préparation et le suivi des réunions en offrant des outils de documentation automatisés, l'attribution de tâches et des archives consultables pour les réunions passées.

Meilleures fonctionnalités de MeetingKing

Les modèles d'agenda intégrés simplifient la préparation des réunions grâce à des formats pré-structurés

L'attribution des tâches et les suivis garantissent que les éléments d'action ne passent pas entre les mailles du filet

La génération automatique de comptes rendus de réunion permet de capturer les points de discussion et les décisions clés

Les fonctionnalités d'archivage et de recherche des réunions permettent aux équipes d'accéder facilement aux discussions passées

Intégrations transparentes avec Google Agenda, Outlook et les outils de gestion des tâches

Limites de MeetingKing

Aucune fonctionnalité de vidéoconférence native, nécessitant des plateformes externes pour les réunions virtuelles

Options de personnalisation limitées pour les agendas de réunion par rapport à d'autres solutions

Tarification de MeetingKing

Basic : Gratuit

Pro : 9,95 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations de MeetingKing

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

8. Agenda (Idéal pour prendre des notes avec organisation basée sur un échéancier)

via Agenda

Agenda est une application de prise de notes basée sur un échéancier conçue pour les professionnels qui ont besoin d'organiser les notes de réunion, les ordres du jour et la documentation des projets de manière structurée.

Contrairement aux logiciels d'agenda de réunion traditionnels, Agenda se concentre sur la prise de notes en fonction du contexte, permettant aux utilisateurs de relier sans effort les discussions de réunion aux évènements passés et futurs.

Les meilleures fonctionnalités d'un agenda

L'organisation des notes basée sur un échéancier permet de structurer les discussions de réunion et de les rendre accessibles

Les étiquettes et les outils de catégorisation facilitent le filtrage et la recherche de notes pertinentes

L'assistance Markdown permet aux équipes de mettre rapidement en forme les notes et les agendas des réunions

la synchronisation iCloud garantit l'accessibilité des notes de réunion sur tous les appareils Apple

Intégration transparente avec le Calendrier et les Rappels d'Apple pour une meilleure planification

Limites de l'agenda

Il ne permet pas la collaboration en temps réel, ce qui le rend moins idéal pour la gestion des réunions d'équipe

Pas de versions Windows ou Android, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs non Apple

Tarification des agendas

Free Forever : Accès à toutes les fonctionnalités de base de prise de notes et d'échéancier

Évaluations des agendas

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

9. Lucid Meetings (Idéal pour les réunions structurées et axées sur les processus)

via Lucid Meetings

Lucid Meetings est une plateforme de gestion de réunions conçue pour les équipes qui ont besoin de réunions structurées et axées sur les processus, avec des agendas clairs, des suivis automatisés et un suivi des décisions intégré.

Il offre un cadre complet pour garantir que les réunions sont efficaces, reproductibles et bien documentées.

Les meilleures fonctionnalités de Lucid Meetings

Les modèles de réunion intégrés aident les équipes à créer des agendas structurés adaptés aux différents types de réunions

Les suivis automatisés garantissent que les éléments d'action et les décisions sont saisis et attribués

Les outils de suivi des décisions permettent de documenter les accords et de rationaliser l'alignement des équipes

Intégrations transparentes avec Slack, Microsoft Teams et Google Agenda pour la planification et la collaboration

Rapports et analyses avancés pour évaluer l'efficacité des réunions et améliorer les processus

Limites de Lucid Meetings

L'interface peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'approche structurée

Fonctionnalités limitées basées sur l'IA par rapport à d'autres solutions de gestion de réunions

Tarification de Lucid Meetings

Essai gratuit

Teams : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 249 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations de Lucid Meetings

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

Aide à clarifier les dates de réunion et travaille comme secrétaire virtuelle

Aide à clarifier les dates de réunion et travaille comme secrétaire virtuelle

10. Avoma (Meilleur pour les informations sur les réunions et la prise de notes basées sur l'IA)

via Avoma

Avoma est un assistant de réunion basé sur l'IA conçu pour aider les équipes à automatiser la prise de notes, résumer les discussions et extraire des informations clés. Il rationalise la documentation des réunions, facilitant ainsi la saisie des détails importants et le suivi des éléments d'action sans effort manuel.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

La transcription et les résumés alimentés par l'IA capturent automatiquement les notes de réunion, les points clés et les éléments d'action

La collaboration en temps réel permet aux équipes de mettre en évidence, commenter et modifier ensemble les notes de réunion

Les analyses de réunion fournissent des informations sur le temps de parole des intervenants, leur engagement et les tendances

Les intégrations CRM et Calendrier synchronisent les réunions avec des plateformes telles que HubSpot, Salesforce et Google Agenda

Le suivi automatisé des éléments d'action garantit que les suivis sont attribués et contrôlés de manière transparente

Limites d'Avoma

Les transcriptions générées par IA peuvent nécessiter des modifications manuelles pour plus de précision

Certaines fonctionnalités d'analyse avancées ne sont disponibles que sur les forfaits supérieurs

Tarification Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/utilisateur par mois

Intelligence de la discussion : 69 $/utilisateur par mois

Revenue Intelligence : 99 $/utilisateur par mois

Évaluations Avoma

G2 : ⭐ 4. 6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Non disponible

J'apprécie la façon dont les résumés générés par l'IA d'Avoma capturent tous les points importants, ce qui me permet de me concentrer sur la discussion plutôt que de prendre des notes.

J'apprécie la façon dont les résumés générés par l'IA d'Avoma capturent tous les points importants, ce qui me permet de me concentrer sur la discussion plutôt que de prendre des notes.

Optimisez vos réunions grâce aux meilleurs logiciels d'agenda de réunion

Les réunions ne doivent pas être improductives. Le bon logiciel d'agenda de réunion vous aide à organiser les discussions, à capturer les points clés et à suivre les éléments d'action, afin que votre équipe passe moins de temps dans des réunions inefficaces et plus de temps à exécuter des forfaits.

Des assistants basés sur l'IA comme ClickUp et Spinach AI aux outils de gestion de réunions structurées comme Lucid Meetings, il existe une plateforme adaptée aux besoins de chaque équipe. Que vous ayez besoin d'agendas collaboratifs, de résumés automatisés ou d'intégrations transparentes, le bon outil garantit que chaque réunion apporte de la valeur ajoutée.

Prêt à organiser de meilleures réunions ? Inscrivez-vous à ClickUp et rationalisez la planification de votre agenda, le suivi des actions et la collaboration de votre équipe !