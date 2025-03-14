Comment créer un agent IA avec ChatGPT pour des solutions personnalisées

De nos jours, la gestion de projets ressemble à un cycle sans fin de délais, d'e-mails et de suivis. Même avec de multiples outils de gestion des tâches, les équipes effectuent souvent le suivi des mises à jour, compilent des rapports et recherchent des informations manuellement, ce qui laisse peu de place au travail proprement dit.

Il n'est pas surprenant que l'IA change rapidement la donne.

Un sondage de Capgemini a révélé que 82 % des organisations prévoient d'intégrer des agents d'IA au cours des trois prochaines années, leur confiant des tâches telles que la génération d'e-mails, le code et l'analyse de données.

Pour ceux qui ont fait le changement, l'impact est clair : les mises à jour sont automatisées, les rapports sont générés en quelques secondes et les réunions sont instantanément résumées. Au lieu d'être bloqués dans les détails, les équipes peuvent se concentrer sur les décisions à haute valeur ajoutée et laisser l'IA gérer le travail banal.

Vous souhaitez savoir comment les agents IA peuvent transformer votre flux de travail ? Dans cet article de blog, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la création d'un agent IA avec ChatGPT à travers un guide étape par étape.

Mais si vous souhaitez essayer une alternative bien plus cool, prête à l'emploi et contextuelle d'agent IA de ClickUp, restez avec nous jusqu'à la fin !

Les agents IA sont des entités logicielles autonomes qui perçoivent leur environnement, traitent des informations et exécutent des tâches sans intervention humaine constante

Ils s'appuient sur des techniques d'IA telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour prendre des décisions et interagir avec les utilisateurs

GPT-4 joue un rôle crucial dans l'amélioration des agents IA en permettant des réponses contextuelles, la rétention de la mémoire et la résolution de problèmes complexes

Pour développer un agent IA avec ChatGPT, suivez les étapes suivantes : Définissez l'objectif de votre agent Sélectionnez une pile technologique adaptée pour le développement, les tests et le déploiement Configurez le modèle d'IA en fonction de votre objectif et de vos applications Entraînez le modèle avec des données personnalisées Développez une interface utilisateur Effectuez des tests et des optimisations Déployez et surveillez l'agent

Définir l'objectif de votre agent

Sélectionner une pile technologique adaptée au développement, aux tests et au déploiement

Configurez le modèle d'IA en fonction de votre objectif et de vos applications

Entraîner le modèle avec des données personnalisées

Développer une interface utilisateur

Effectuer des tests et des optimisations

Déployer et surveiller l'agent

La création d'agents personnalisés avec ChatGPT permet aux entreprises de mettre en place une solution rentable qui comprend leurs flux de travail spécifiques et peut automatiser des tâches, générer des rapports instantanés et gérer efficacement les interactions avec les clients

ClickUp propose une alternative basée sur l'IA appelée ClickUp Brain, qui automatise les flux de travail, organise les connaissances et fournit des informations en temps réel, éliminant ainsi le besoin de développement personnalisé

Que sont les agents d'IA et comment fonctionnent-ils ?

Les agents IA sont des entités logicielles capables de percevoir leur environnement, de traiter des informations et de prendre des mesures autonomes pour atteindre des objectifs spécifiques. Ils utilisent des techniques d'intelligence artificielle telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage par renforcement pour prendre des décisions et interagir avec les utilisateurs, les systèmes ou d'autres agents.

La fonction principale d'un agent IA est d'automatiser les tâches répétitives, vous permettant ainsi de vous concentrer sur un travail plus stratégique.

📌 Exemple : Prenons l'exemple d'un assistant RH alimenté par l'IA. Au lieu de se contenter de lister les offres d'emploi, les agents IA automatisent le recrutement en examinant les CV, en programmant les entretiens et en répondant aux questions fréquentes des candidats.

Comment travaillent les agents IA ?

Le mécanisme de travail des agents IA repose sur quatre composantes clés :

Perception et compréhension : Ils traitent des entrées telles que du texte, de la voix ou des données à l'aide du NLP et de l'apprentissage automatique

prise de décision* : Ils évaluent plusieurs options en fonction de données en temps réel et sélectionnent l'action la plus efficace

Exécution autonome : Ils gèrent des tâches telles que répondre à des requêtes, analyser des rapports ou générer du contenu

Apprentissage continu : ils apprennent de vos interactions passées, devenant plus précis et plus efficaces au fil du temps

Mais comment les agents IA parviennent-ils à ce niveau d'intelligence ?

Le rôle de GPT-4 dans le développement d'agents IA

Les agents d'IA tirent leur intelligence d'une combinaison d'apprentissage profond, de réseaux de neurones et d'énormes ensembles de données, mais au cœur de nombre de ces systèmes se trouvent des GPT (Generative Pre-trained Transformers).

Les GPT sont entraînés sur de grandes quantités de données textuelles provenant de livres, d'articles, de sites web, etc. Cela les aide à acquérir une compréhension fondamentale du langage, de la logique et du contexte. Cette phase de pré-entraînement donne aux agents IA leur intelligence de base, leur permettant de reconnaître des modèles et de faire des prédictions éclairées.

L'innovation clé ici est le mécanisme d'auto-attention, qui aide l'IA à déterminer quels mots d'une phrase (ou entre plusieurs phrases) sont les plus pertinents les uns par rapport aux autres. Cela rend les réponses plus cohérentes et plus sensibles au contexte.

Voici pourquoi GPT-4 est l'épine dorsale de l'intelligence des agents IA et comment il alimente les cas d'utilisation de ChatGPT dans des applications concrètes :

1. GPT-4 donne des réponses adaptées au contexte

Grâce à l'IA générative, GPT-4 peut saisir le contexte, le ton et l'intention, rendant les interactions naturelles. Qu'il s'agisse de répondre à des requêtes complexes ou de résumer de longs rapports, GPT-4 assure le flux des discussions.

📌 Exemple : L'un des cas d'utilisation de l'IA les plus marquants se trouve dans l'éducation. Le tuteur IA de Khan Academy, Khanmigo, utilise GPT-4 pour offrir aux étudiants des expériences d'apprentissage personnalisées et adaptées au contexte.

2. GPT-4 se souvient de ce que vous dites

Contrairement aux modèles précédents, GPT-4 se souvient des interactions passées et futures au cours de longues discussions, ce qui vous évite de vous répéter. Les agents IA sont ainsi plus utiles pour les projets en cours, le service client ou tout ce qui nécessite un suivi.

📌 Exemple : Un client contacte un agent d'assistance basé sur l'IA de Shopify au sujet d'un problème de commande. Une semaine plus tard, il revient avec une question de suivi, et l'IA se souvient de leur discussion précédente sans avoir besoin de répéter les détails.

3. GPT-4 est excellent pour résoudre des problèmes complexes

GPT-4 est plus performant que ses prédécesseurs en matière de raisonnement logique et de résolution de problèmes. Les agents IA qui exploitent GPT-4 peuvent analyser des scénarios complexes, décomposer des problèmes et fournir des réponses structurées et bien pensées.

Résultat : les agents IA optimisés par GPT-4 favorisent le commerce conversationnel grâce à des expériences d'achat personnalisées, automatisent les processus commerciaux et fournissent un service client instantané.

📌 Exemple : l'assistant shopping IA d'Amazon aide les clients à trouver des tenues en fonction de leurs préférences, rendant les achats en ligne plus interactifs.

🔍 Le saviez-vous ? OpenAI et d'autres fournisseurs proposent GPT-4 sous forme d'API, ce qui permet aux développeurs de l'intégrer dans des agents IA pour diverses applications : chatbots, assistants virtuels, outils d'automatisation, etc. Les entreprises peuvent ainsi créer des solutions IA personnalisées sans avoir à former leurs propres modèles à partir de zéro.

Pourquoi créer un agent IA avec ChatGPT ?

Créer un agent IA personnalisé avec ChatGPT, c'est disposer d'un assistant qui parle votre langue et comprend vos flux de travail.

Voici pourquoi la création d'un agent IA avec ChatGPT peut vous aider :

1. Une IA personnalisée qui travaille à votre façon

Avec ChatGPT, vous pouvez créer un agent IA qui comprend votre entreprise et gère les tâches selon vos besoins. Cet agent fonctionne comme un agent basé sur les connaissances, utilisant le raisonnement logique pour fournir des réponses et des solutions précises.

De plus, l'agent peut répondre aux questions des clients, qualifier les prospects, aider à l'intégration ou gérer les tickets d'assistance comme un véritable membre de l'équipe. Vous décidez de son ton, de son niveau de détail et de sa source d'information, en vous assurant qu'il est conforme à votre marque et à vos processus.

💡 Conseil de pro : Avant de créer votre agent ChatGPT, créez un document de personnalité avec des réponses idéales, des sujets à éviter et cinq à sept échantillons de discussions. Partagez-le rapidement avec votre équipe pour éviter des ajustements sans fin. Cette simple étape peut réduire le temps de développement de 30 à 40 % !

2. Automatisation rentable

Les agents IA soulagent les équipes humaines d'une grande partie du travail et réduisent les coûts opérationnels. De plus, ChatGPT peut gérer simultanément des milliers de discussions avec des agents LLM , qui associent de puissants modèles linguistiques à la planification et à la mémoire. Cela signifie que les entreprises peuvent se développer sans craindre de submerger leurs équipes d'assistance.

3. Faire plus en moins de temps

Personne n'aime passer des heures sur des tâches d'administrateur. C'est ce que comble un agent IA.

🦾 Automatisation des flux de travail → Plus d'attribution manuelle des tâches📊 Génération de rapports instantanés → L'IA résume les données en quelques secondes🎧 Gestion des interactions avec les clients → Réponse aux demandes en temps réel

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de l'IA pour améliorer votre productivité au quotidien ? Voici quelques idées pour vous aider à démarrer👇🏽

4. Amélioration de la confidentialité et de la sécurité des données

Les outils d'IA tiers impliquent de confier vos données à des tiers. Lorsque vous créez votre propre IA, vous gardez le contrôle. En bref :

Décider où et comment les données sont stockées

Restreindre l'accès à des équipes spécifiques

Assurer la conformité avec les lois sur la confidentialité ( RGPD HIPAA , etc.).

Comment créer un agent IA avec ChatGPT

Pas besoin d'être un expert en science des données pour créer un agent IA avec ChatGPT. Quelques installations suffisent.

Voici une introduction 👇

Étape 1 : Définir l'objectif de votre agent IA

Avant de vous plonger dans les détails techniques, soyez clair sur ce que vous voulez que votre agent IA fasse.

Posez-vous la question suivante : *quelles tâches spécifiques mon agent IA va-t-il gérer ? (par exemple, répondre aux questions fréquemment posées, traiter les tickets d'assistance, visualiser les données et résumer les rapports, etc.)

Qui en dépendra le plus ? (par exemple, les équipes du service client, les équipes commerciales, les visiteurs du site web)

Quel type de données va-t-il traiter ? (par exemple, demandes de renseignements des clients, documents internes, dossiers CRM)

*comment doit-il communiquer ? (par exemple, discussion en direct, assistant vocal, automatisation des e-mails)

Une fois que vous avez un objectif bien défini, vous pouvez passer à l'installation technique.

Étape 2 : Choisissez votre pile technologique

ChatGPT ne se contente pas d'alimenter votre agent IA ; il a besoin d'une solide pile technologique pour fonctionner correctement. La bonne combinaison de technologies déterminera la qualité des résultats qu'il fournira.

Voici les éléments à prendre en compte :

*programmation : Python (idéal pour l'IA/l'apprentissage automatique)

Modèle de traitement du langage naturel : GPT-4 pour des réponses intelligentes

Hébergement : basé sur le cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ou auto-hébergé

Frameworks : LangChain, API OpenAI, FastAPI pour les interfaces web

Base de données : PostgreSQL ou MongoDB

*intégrations : Zapier, API ClickUp pour un flux de travail transparent

Étape 3 : Configurez votre modèle d'IA avec ChatGPT

Il est maintenant temps de configurer votre modèle d'IA. Vous devez accéder à l'API d'OpenAI et affiner le modèle en fonction de votre cas d'utilisation. De plus, choisissez le ton, définissez les limites de réponse et mettez en œuvre les appels API.

📌 Exemple : importer openai response = openai. ChatCompletion. create(model= »gpt-4″,messages=[{« role » : « utilisateur », « contenu » : « Quel temps fait-il aujourd'hui ? »}]) print(response[«choices»][0][«message»][«contenu»])

Cela permet à votre agent IA de commencer à générer des réponses en fonction des données saisies par l'utilisateur.

Étape 4 : Entraîner votre IA avec des données personnalisées

Dès sa sortie de l'emballage, ChatGPT sait beaucoup de choses. Mais il ne connaît pas votre entreprise. Pour que votre agent IA soit utile, vous devrez le former avec des données spécifiques à votre secteur d'activité et à vos flux de travail.

D'où extraire les données d'apprentissage ?

📝 Base de connaissances interne : FAQ, procédures opératoires normalisées et documents d'aide💬 Historique des discussions : discussions réelles avec les clients (si disponibles)🧑🏻‍💻 CRM ou système de tickets : tickets d'assistance, demandes des clients et résolutions

Plus vous fournissez de données pertinentes à ChatGPT, plus votre agent IA devient intelligent et précis.

🔍 Le saviez-vous ? GPT-2 a appris à partir de 40 milliards de jetons de texte provenant de plus de 8 millions de pages web, tous provenant de messages Reddit ayant reçu au moins trois votes positifs ! En gros, si les gens ont trouvé un message suffisamment intéressant pour voter positivement, il y a une chance que cela ait contribué à former l'IA que vous utilisez aujourd'hui.

Étape 5 : Construire l'interface de l'IA

La qualité de votre agent IA dépend de la façon dont les gens interagissent avec lui. Une interface mal conçue ? Frustrant. Une interface fluide et intuitive ? Révolutionnaire.

Voici comment le configurer :

💬 Chatbot : ajoutez-le à Slack, Teams ou à votre site web pour des discussions instantanées📞 Assistant vocal : connectez-le à Twilio pour une assistance téléphonique📧 IA par e-mail : automatisez les réponses via Gmail ou Outlook

Choisissez la bonne interface en fonction de l'engagement de l'utilisateur, et vous aurez une IA avec laquelle l'interaction sera naturelle.

🧠 Fait amusant : Les agents IA modernes utilisent l'apprentissage par renforcement (comme le RLHF, ou Reinforcement Learning from Human Feedback) pour affiner leurs réponses. Ils apprennent des interactions des utilisateurs, en optimisant la précision, la pertinence et l'engagement.

Étape 6 : Testez et optimisez votre agent IA

Une fois que votre agent IA est construit, vous devez tester et affiner ses réponses à des tâches spécifiques.

Voici une checklist de test dont vous auriez besoin 👇

Tester Ce qu'il faut vérifier Pourquoi c'est important Tests unitaires Vérifier les réponses de l'API Garantit une récupération précise des données Tests utilisateurs Recueillez les commentaires des utilisateurs réels Améliore l'expérience et la précision Gestion des erreurs Tester la récupération de l'IA après des échecs Évite les pépins et la confusion Contrôle des performances Optimiser la vitesse et le temps de réponse Permet des interactions fluides

Étape 8 : Déploiement et surveillance

Il est temps de déployer votre agent IA dans les deux scénarios du monde réel. Selon votre cas d'utilisation, vous pouvez :

Hébergez-le sur AWS/GCP pour les applications à grande échelle

Déployez-le en tant qu'outil SaaS pour les interactions avec les clients

Vous devez également surveiller en permanence votre agent IA. En d'autres termes :

Analysez les commentaires et améliorez les réponses de l'IA

Mettre régulièrement à jour les données d'apprentissage

Ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des utilisateurs

Continuez à améliorer les performances de votre agent IA en vous basant sur les commentaires pour le rendre plus intelligent, plus rapide et plus utile.

En savoir plus : Les meilleures applications d'IA pour optimiser les flux de travail

Comment personnaliser ChatGPT pour créer votre propre agent IA

Vous avez donc créé un agent IA à l'aide de ChatGPT, c'est génial ! Mais une IA générique est comme un stagiaire le premier jour. Elle connaît les bases, mais a besoin d'être formée pour être utile. Pour qu'elle travaille à votre façon, personnalisez le principe de fonctionnement de ChatGPT. Voici un tutoriel étape par étape :

1. Personnalisez ChatGPT en fonction de votre cas d'utilisation

ChatGPT est formé sur des connaissances générales, mais votre IA a besoin d'une expertise spécifique à un domaine.

Entraînez-le avec vos données : téléchargez les requêtes des clients, les procédures opératoires normalisées et les interactions passées pour améliorer la précision

Affiner les réponses : Utilisez l'API de réglage fin d'OpenAI pour aligner l'IA sur les besoins de votre entreprise

De plus, connectez-le à la documentation interne, aux bases de connaissances ou aux données en temps réel via des API pour que les réponses soient toujours précises et adaptées à votre entreprise.

2. Améliorer les réponses grâce à l'ingénierie des invites, instructions

Parfois, de meilleures invites signifient de meilleures réponses. Lorsque vous utilisez des invites système efficaces, vous pouvez guider l'IA pour générer des réponses plus pertinentes. Par exemple,

❌ « Parlez-moi de l'équipe commerciale. »

via ChatGPT

✅ « Liste des trois principales stratégies de vente B2B SaaS avec des exemples. »

3. Définir des garde-fous pour contrôler les réponses de l'IA

L'IA est intelligente, mais elle n'est pas parfaite. Elle peut générer des informations trompeuses si elle n'est pas contrôlée. Paramétrez des mécanismes de vérification des faits, des contrôles de la longueur des réponses et des filtres de conformité pour éviter les résultats inexacts ou risqués.

4. Personnaliser l'IA en fonction des rôles des utilisateurs

L'IA doit s'adapter à son public. Les clients reçoivent des explications simples, tandis que les équipes internes reçoivent des informations détaillées et précieuses. Les réponses basées sur les rôles rendent les interactions plus utiles et plus adaptées au contexte.

Vous pouvez transformer ChatGPT en un puissant agent d'IA qui travaille vraiment pour vous en affinant et en intégrant les bonnes données. Mais comme nous l'avons promis, il existe une solution encore plus intéressante que les agents ChatGPT, alors continuez à lire.

Bonnes pratiques en matière de développement d'agents IA

En suivant quelques bonnes pratiques, les organisations créent des agents IA personnalisés efficaces, conviviaux et responsables.

Considérations clés pour la création d'agents IA

La création d'agents IA nécessite un équilibre entre précision technique et planification stratégique. Voici les facteurs essentiels à prendre en compte :

1. Commencez par définir un objectif clair

Les agents d'IA sont plus efficaces lorsqu'ils sont conçus avec un objectif spécifique en tête.

📌 Exemple : Un fournisseur, prestataire de soins de santé qui construit un agent IA doit décider : Est-ce pour la prise de rendez-vous des patients ?

S'agit-il d'un assistant de recherche médicale pour les médecins ?

Chacun d'entre eux nécessite une approche différente, des données d'entraînement et un ensemble différent de modèles de science des données et d'IA.

💡 Conseil de pro : Créez un « document d'arbre de décision » avant de coder votre agent IA. Identifiez toutes les intentions possibles de l'utilisateur et les actions exactes de votre agent pour chaque scénario. Cette représentation visuelle permet d'identifier rapidement les éventuelles impasses et les discussions sans fin.

2. Choisissez le bon modèle d'IA et les bonnes données d'apprentissage

Tous les modèles d'IA ne sont pas créés égaux. Un chatbot pour le service client n'a pas besoin du même modèle qu'un système de détection des fraudes financières basé sur l'IA.

📌 Exemple : Un chatbot IA de vente au détail doit être formé aux interactions avec le service client et aux FAQ sur les produits. Parallèlement, un agent IA pour la cybersécurité doit être formé aux schémas de comportement frauduleux et aux données historiques sur les menaces.

3. Rendre l'IA sensible au contexte

L'IA travaille mieux lorsqu'elle comprend le contexte d'une discussion. Elle doit extraire des informations en temps réel de vos bases de données internes de produits, de vos systèmes CRM ou de vos outils de gestion de projet pour fournir des réponses pertinentes.

Garantir le respect des normes éthiques dans la mise en œuvre de l'agent IA

Un modèle d'IA qui respecte les normes éthiques repose sur la confiance et la conformité. Cela dit, voici quelques normes éthiques qu'il doit respecter :

Transparence : les utilisateurs méritent de savoir comment les décisions sont prises, quelles données sont utilisées et où se situent les limites. Lorsque l'IA est transparente, elle renforce la confiance et aide les gens à faire des choix éclairés sur la manière dont ils interagissent avec elle

Approche centrée sur l'humain : l'IA doit faciliter la vie, pas remplacer le jugement humain. Elle doit s'aligner sur les valeurs humaines fondamentales et être conçue en tenant compte du bien-être des personnes

Équité et réduction des biais : l'IA doit traiter tout le monde équitablement (sans exception). Les biais dans les données peuvent conduire à des résultats injustes, c'est pourquoi des contrôles constants et des ensembles de formation diversifiés sont indispensables

Confidentialité et sécurité des données : les données personnelles sont personnelles pour une raison. L'IA ne doit collecter que ce qui est nécessaire, les conserver en toute sécurité et donner aux utilisateurs le contrôle de leurs informations

Limites de l'utilisation de ChatGPT en tant qu'agent d'IA

Bien que ChatGPT soit un outil d'IA puissant, il présente plusieurs limites lorsqu'il est utilisé en tant qu'agent d'IA autonome. En résumé, elles comprennent :

❌ Aucune mémoire intégrée pour la conservation du contexte

ChatGPT ne peut pas conserver le contexte lors d'interactions prolongées, à moins que vous ne créiez des couches de mémoire personnalisées. Par exemple, si vous lui demandez de résumer les notes de réunion de plusieurs sessions, il ne se souviendra pas des résumés précédents à moins que le contexte ne lui soit explicitement fourni.

❌ Capacités d'exécution des tâches limitées

Bien que ChatGPT puisse générer du contenu et fournir des recommandations, il ne peut pas exécuter directement des actions telles que l'envoi d'e-mails, la planification de réunions ou la mise à jour du statut des tâches sans intégrations externes.

❌ Risque de réponses inexactes

ChatGPT a souvent été vu comme « hallucinant », ce qui signifie qu'il génère parfois des réponses trompeuses, incorrectes ou absurdes, en particulier dans des champs complexes ou techniques.

📖 Lecture bonus : L'IA sur le lieu de travail

Utiliser ClickUp comme alternative à ChatGPT

Si vous cherchez à créer un agent IA avec ChatGPT, vous avez probablement intérêt à rendre vos flux de travail plus efficaces. Mais pourquoi se donner la peine de créer quelque chose à partir de zéro ou de s'attaquer à plusieurs agents ?

Découvrez ClickUp, l'application Tout pour le travail. ✅

Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion sur une seule et même plateforme, le tout accéléré par l'automatisation et la recherche de nouvelle génération basées sur l'IA.

Son agent IA, ClickUp Brain, est directement intégré à l'application, conçu pour aider les équipes à automatiser les flux de travail et à accéder en temps réel aux informations issues des données de leur espace de travail, sans avoir besoin de coder ou de configurer des tâches complexes. Cet agent facilite la gestion de projet en agissant comme un copilote intelligent, en aidant à hiérarchiser les tâches, à générer du contenu et à résumer les informations clés.

Obtenez des mises à jour en temps réel des tâches, des détails sur les sous-tâches et bien plus encore avec ClickUp Brain

Voici ce que nous entendons par là :

Obtenez des résumés rapides de vos tâches ClickUp des clips audio et vidéo dans ClickUp , et des discussions pour rester informé sans avoir à tout lire/afficher

Accélérez la rédaction en générant des e-mails, des rapports ou des idées de brainstorming dans ClickUp

Concentrez-vous sur les tâches à fort impact en fonction des délais et de la charge de travail sur la base d'informations fournies par l'IA

Récupérez les informations clés d'un projet à partir de tâches, de notes et de documents en quelques secondes

En tant qu'agent d'IA, ClickUp Brain apporte également la puissance de l'automatisation du langage naturel aux flux de travail. Au lieu de définir manuellement des conditions complexes de type « si ceci, alors cela », ClickUp Brain vous permet d'automatiser des tâches simplement en décrivant ce dont vous avez besoin dans un langage clair.

📌 Par exemple, au lieu de cliquer sur plusieurs paramètres, les utilisateurs peuvent taper :

« Lorsqu'une tâche est marquée comme « urgente », assignez-la-moi et informez l'équipe. »

ClickUp Brain comprend l'intention et configure l'automatisation instantanément, sans code.

Créez des automatisations personnalisées en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Mais ClickUp ne s'arrête pas là. Au-delà de l'automatisation basée sur l'IA, il facilite également la communication entre les équipes grâce à ClickUp Chat. C'est la valeur manquante d'un puzzle pour les équipes fatiguées de passer d'une application à l'autre juste pour suivre les discussions de travail.

📮ClickUp Insight : 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption coûte jusqu'à 23 minutes de concentration, créant un paradoxe de productivité. En centralisant toutes vos discussions, tâches et fils de discussion au sein de votre environnement de travail, ClickUp vous permet d'éviter de passer d'une plateforme à l'autre et d'obtenir rapidement les réponses dont vous avez besoin. Aucun contexte n'est jamais perdu !

Au lieu d'utiliser des outils distincts pour discuter et gérer des projets, ClickUp réunit tout sous un même toit, pour que vous puissiez discuter, forger des plans et passer à l'action au même endroit.

Gardez le travail et les discussions de l'équipe connectés avec ClickUp Chat

Voici une présentation de ClickUp Chat :

La discussion se transforme en travail : Fini les moments où l'on se dit « Écrivons cette tâche ». Il suffit de transformer n'importe quel message en tâche en un seul clic

Tout reste interconnecté : les discussions sont automatiquement liées aux tâches, aux documents et aux autres discussions, de sorte que vous ne perdez jamais le contexte

Brain est là pour vous : Besoin d'une réponse rapide ? ClickUp Brain peut suggérer des réponses, résumer de longs fils de discussion et même créer automatiquement des tâches à partir de discussions

Appels avec conclusions immédiates : lancez un appel vocal ou une visioconférence à l'aide de SyncUps dans Chat, et l'agent IA de ClickUp générera automatiquement des résumés et des éléments d'action pour vous

Aujourd'hui, l'automatisation basée sur l'IA et la possibilité de discuter en toute transparence sont formidables, mais que se passe-t-il lorsque vous croulez sous des documents éparpillés, des tâches enfouies et des silos de connaissances sans fin ?

Au lieu de fouiller dans d'anciens messages ou de cliquer dans des dossiers interminables, utilisez les capacités de gestion des connaissances par l'IA de ClickUp pour organiser, récupérer et faire ressortir les bonnes informations exactement au moment où vous en avez besoin.

Trouvez des informations à portée de main grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp

Contrairement aux agents IA traditionnels qui répondent passivement aux invites, instructions, ClickUp fournit un hub de connaissances centralisé, alimenté par l'IA, qui organise, met à jour et récupère activement les informations sur votre poste de travail.

Avec ce guide, vous apprendrez à :

Structuration automatisée du contenu : ClickUp catégorise et étiquette intelligemment les informations de l'entreprise, ce qui facilite la recherche et l'utilisation des données en cas de besoin

Mises à jour des connaissances en temps réel : Brain suggère des améliorations et veille à ce que les documents restent exacts et à jour

Réponses contextuelles : Contrairement à ChatGPT, qui nécessite des saisies répétées, ClickUp Brain récupère des réponses basées sur des données structurées dans votre environnement de travail

Consultez cette explication utile sur la création et la maintenance de votre propre base de connaissances sur l'IA👇🏽

Rationalisez et contextualisez votre travail avec ClickUp Brain

Bien sûr, créer un agent IA avec ChatGPT semble passionnant. Mais l'IA ne se limite pas à répondre à des questions ; il s'agit de rendre le travail plus intelligent, plus rapide et plus organisé.

Avec ChatGPT, vous disposez d'un excellent assistant IA. Mais avec ClickUp Brain?, vous bénéficiez d'une IA qui comprend réellement votre flux de travail. Elle ne se contente pas de générer des réponses, elle automatise les tâches, organise les connaissances et vous garantit d'avoir la bonne information au moment précis où vous en avez besoin.

Si vous recherchez une façon plus intelligente de travailler, une façon où l'IA vous aide à en faire plus sans que vous ayez constamment besoin de saisir le contexte, ClickUp Brain est la solution.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez votre façon de travailler !