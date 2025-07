ClickUp vs Anytype : quel outil de productivité vous convient le mieux ?

Certaines personnes veulent un outil de productivité qui fait tout : tâches, documents, objectifs et automatisation. D'autres veulent un espace propre et sans distraction pour organiser leurs pensées.

Si vous hésitez entre ClickUp et Anytype, cette différence est la clé.

ClickUp regorge de fonctionnalités pour les équipes et les flux de travail structurés, tandis qu'Anytype offre avant tout une fonctionnalité de prise de notes locale.

Les deux ont leurs points forts, mais lequel correspond le mieux à votre flux de travail ? Découvrons-le ! 👀

ClickUp vs Anytype en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide qui met en évidence les fonctionnalités clés de chaque outil :

Catégorie de fonctionnalités ClickUp Anytype Offre de base Plateforme tout-en-un pour la gestion de projet, la collaboration en équipe et la création de documents. Gestion des connaissances personnelles et collaboration en équipe axée sur la confidentialité et les fonctionnalités hors ligne. Gestion des tâches ✔️ Gestion avancée des tâches avec sous-tâches, dépendances, priorités et plusieurs vues (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier). ✔️ Gestion de tâches de base avec des modèles et des relations personnalisables. Collaboration sur des documents ✔️ Modification en temps réel des documents, liaison des tâches aux documents et création de contenu assistée par IA. ✔️ Modification en cours de texte avec liens relationnels, accès hors ligne et chiffrement de bout en bout. Capacités IA ✔️ Agents IA intégrés, automatisation des tâches basée sur l'IA, analyses prédictives, notifications intelligentes, génération de contenu et traduction automatique. ❌ Fonctionnalités d'IA limitées ; met davantage l'accent sur la confidentialité des utilisateurs et les fonctionnalités hors ligne. Communication au sein de l'équipe ✔️ Discussion en temps réel, commentaires, mentions et intégrations avec Slack et Microsoft Teams intégrés. ✔️ Fonctionnalités de discussion et de collaboration de base ; s'intègre à des outils externes pour une communication améliorée. Personnalisation et affichage ✔️ Flux de travail hautement personnalisables, tableaux de bord et plus de 15 affichages de projet. ✔️ Modèles et relations personnalisables ; assistance pour différentes vues telles que tableaux, tableaux et calendriers. Intégrations ✔️ S'intègre à plus de 1 000 applications tierces, notamment Google Workspace, Slack, GitHub et Zoom. ✔️ Assistance pour les intégrations avec des outils externes ; toutefois, l'intervalle est plus limité par rapport à ClickUp. Accès hors ligne Principalement basé sur le cloud ; fonctionnalités hors ligne limitées. Entièrement hors ligne avec un chiffrement de bout en bout. Tarifs 💰 Offre un forfait gratuit avec les fonctionnalités essentielles ; les forfaits payants commencent à 7 $/utilisateur/mois pour les fonctionnalités IA 💰 Gratuit et open source ; fonctionnalités premium disponibles en option. Idéal pour Teams et organisations ayant besoin d'une gestion de projet complète, d'une collaboration et d'une automatisation basée sur l'IA. Les particuliers et les petites équipes qui privilégient la confidentialité, l'accès hors ligne et la gestion personnalisable des connaissances.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Suivez le travail de plusieurs services avec ClickUp

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations entre différents outils. Nos projets, notre documentation et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nuisent à notre productivité.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail*, qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Aujourd'hui, plus de 3 millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et une discussion axée sur les objectifs qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Fonctionnalités de ClickUp

Des vues personnalisables aux intégrations et à l'automatisation, ClickUp est conçu pour les équipes et les particuliers qui cherchent à optimiser la collaboration et l'efficacité en temps réel.

Voici quelques fonctionnalités qui en font un choix incontournable. 📂

Fonctionnalité n° 1 : Documents ClickUp

Rédigez, modifiez et collaborez avec votre équipe en temps réel à l'aide de ClickUp Docs

Si vous avez déjà jonglé entre plusieurs applications pour synchroniser vos notes, vos tâches et vos documents, ClickUp Docs est la solution qu'il vous faut. Il s'agit d'un environnement de travail collaboratif où vous pouvez créer, modifier et gérer des documents tout en restant connecté à votre flux de travail.

Un plan de lancement de produit, par exemple, peut inclure tout dans un seul document : dates clés, stratégies marketing et tâches assignées telles que « Finaliser les créations publicitaires » ou « Envoyer le communiqué de presse ». Les commandes slash facilitent la mise en forme du texte, l'insertion de tableaux pour le suivi des livrables et l'ajout de blocs de code pour les détails techniques.

Appliquez une mise en forme de texte enrichi dans ClickUp Docs pour créer des notes esthétiques

Et grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que les @mentions, les commentaires en ligne et le suivi du curseur en direct, tout le monde reste synchronisé sans quitter l'application de prise de notes.

💡 Astuce pro : ajoutez une structure visuelle à vos notes à l'aide d'en-têtes, de séparateurs et de blocs de légende. Les surlignages de couleur permettent de mettre en évidence les détails importants, tandis que les emojis ajoutent une touche personnelle et facilitent la lecture rapide. Combinez-les avec des puces et des checklists pour que vos notes restent esthétiques et fonctionnelles.

Fonctionnalité n° 2 : ClickUp Brain

Demandez à ClickUp Brain de résumer n'importe quel document dans ClickUp Docs

Si Docs organise vos pensées, ClickUp Brain va encore plus loin en tant qu'assistant de travail alimenté par l'IA et intégré directement à votre environnement de travail. Il comprend vos tâches, vos documents et vos projets, vous donnant un accès instantané aux informations nécessaires.

Supposons que vous prépariez une proposition de projet pour la refonte d'un site web.

Lorsque vous rédigez un document ClickUp, vous pouvez inviter ClickUp Brain à « résumer la portée de notre dernier projet de site Web pour [nom du client] » et obtenir instantanément des détails sur les échéanciers, les budgets et les livrables clés. Il peut également extraire les commentaires précédents des clients, les conditions contractuelles et les indicateurs de performance, afin que vous puissiez vous concentrer sur la rédaction d'une proposition bien documentée sans perdre votre élan.

Vous avez besoin d'un résumé rapide d'un projet ? ClickUp Brain peut scanner votre document et en générer un en quelques secondes. Vous souhaitez informer votre équipe ? Il peut rédiger un e-mail ou une mise à jour de tâche en fonction des dernières informations sur le projet. Vous pouvez même utiliser l'IA pour prendre des notes et créer du contenu, notamment pour affiner vos écrits et rédiger des rapports.

Au-delà de l'assistance directe, ClickUp Brain introduit des agents IA, appelés « Autopilot Agents », qui peuvent automatiser le travail dans les listes et les discussions. Les agents de liste peuvent être configurés pour surveiller vos Espaces, Dossiers ou Listes et effectuer automatiquement des actions telles que la publication de mises à jour, la synthèse de l'activité d'un projet ou la réponse aux changements de statut des tâches. Par exemple, un agent de liste peut générer un résumé hebdomadaire du projet ou informer votre équipe lorsque la priorité d'une tâche change.

Résumez les fils de discussion, générez des mises à jour de projet et plus encore avec les agents Autopilot de ClickUp

D'autre part, les agents de chat travaillent dans les canaux de discussion de votre équipe, où ils peuvent répondre aux questions, fournir des informations instantanées à partir de votre environnement de travail, ou même créer des tâches et des documents en fonction des demandes de discussion. Ainsi, les questions courantes reçoivent une réponse automatique et les mises à jour importantes ne sont jamais manquées. Vous pouvez choisir parmi des agents Autopilot prédéfinis pour les flux de travail courants ou concevoir vos propres agents Autopilot personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.

🔍 Le saviez-vous ? Léonard de Vinci écrivait souvent ses notes à l'envers, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient être lues correctement qu'à l'aide d'un miroir. Les historiens pensent qu'il faisait cela pour garder ses idées privées ou parce que c'était plus naturel pour lui qui était gaucher.

Fonctionnalité n° 3 : le bloc-notes ClickUp

Gardez votre liste de tâches à portée de main avec le bloc-notes ClickUp

Vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée géniale pendant une journée de travail bien remplie, pour l'oublier ensuite ? Le bloc-notes ClickUp est votre espace personnel où vous pouvez noter vos pensées, vos rappels et vos tâches à faire sans encombrer votre environnement de travail principal.

Imaginons que vous êtes en réunion et que vous avez une nouvelle idée de stratégie de contenu. Au lieu de chercher un post-it ou d'ouvrir une autre application, accédez rapidement au bloc-notes ClickUp depuis le menu d'actions rapides et notez-la.

Vous avez besoin d'organiser vos notes? Le bloc-notes prend en charge la mise en forme de texte enrichi, vous pouvez donc ajouter des en-têtes, des puces ou même des codes de couleur aux sections pour que tout reste bien organisé. Si vous créez une checklist, vous pouvez faire glisser et déposer les éléments pour les réorganiser dans un ordre logique.

Vous pouvez également joindre des images et des vidéos à l'aide de commandes slash, ce qui facilite l'enregistrement de références visuelles à côté de vos notes.

🧠 Anecdote : bien avant l'apparition des outils de productivité numériques, la première liste de tâches enregistrée remonte à 1795 avant J.-C. ! Le roi babylonien Hammurabi avait fait graver des listes sur des tablettes de pierre pour garder une trace des lois : on peut parler d'une version primitive d'un gestionnaire de tâches.

Fonctionnalité n° 4 : tâches ClickUp

Organisez les tâches ClickUp et ajoutez des dépendances entre les tâches pour vous assurer que tout se passe bien

Que vous gériez un projet seul ou que vous coordonniez une équipe, ClickUp Tasks vous permet d'attribuer facilement des tâches, de suivre la progression et de rester organisé sans être submergé par des messages interminables.

Imaginons que vous planifiez le lancement d'un nouveau tracker d'activité physique.

Vous pouvez créer une tâche pour chaque jalon important, comme la finalisation de l'emballage du produit, la préparation de la page d'accueil du site web et la coordination des partenariats avec les influenceurs.

Vous avez besoin de plus de détails ? Les sous-tâches et les checklists vous aident à organiser chaque détail. Sous la tâche « Page d'accueil du site web », vous pouvez ajouter des sous-tâches pour rédiger la description du produit, concevoir des bannières et configurer un formulaire de précommande. Attribuez des dates d'échéance et des responsabilités aux membres de l'équipe afin que le rédacteur sache quand soumettre le contenu et que le graphiste reste sur la bonne voie avec les visuels.

La plateforme vous permet également de suivre le temps passé sur les tâches et les projets.

Pour encore plus de contrôle, les dépendances de tâches dans ClickUp vous permettent de configurer des séquences, par exemple en vous assurant que la campagne publicitaire ne peut pas être lancée tant que la vidéo du produit n'a pas été approuvée. Si quelque chose change, la vue Échéancier de ClickUp vous aide à ajuster les délais et à rééquilibrer les charges de travail instantanément.

🔍 Le saviez-vous ? La graphomanie est une condition psychologique qui se caractérise par une envie irrépressible d'écrire. Certains personnages historiques, comme Voltaire et Balzac, écrivaient de manière obsessionnelle, remplissant des milliers de pages de notes.

Tarifs ClickUp

🔍 Le saviez-vous ? Avant le XIXe siècle, les gens transportaient des feuilles de papier volantes pour prendre des notes. En 1888, un Tasmanien nommé J.A. Birchall a relié ces feuilles entre elles, créant ainsi le premier cahier disponible dans le commerce.

Qu'est-ce qu'Anytype ?

L'interface conviviale d'Anytype

Anytype est une application open source de prise de notes locale qui aide les utilisateurs à organiser leurs notes de manière structurée et interconnectée.

Ce logiciel de productivité open source est disponible sur macOS, Windows, iOS et Android, et propose même une extension Chrome pour enregistrer rapidement des notes depuis le Web. Grâce à un chiffrement de bout en bout et à des clés de chiffrement locales sur l'appareil, vos données restent les vôtres, ce que les utilisateurs soucieux de la confidentialité apprécieront.

Fonctionnalités d'Anytype

Anytype est un outil conçu pour structurer la réflexion et organiser sans effort. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de mapper des idées ou de créer une base de connaissances personnelle, ses fonctionnalités vous aident à rester organisé sans vous sentir limité.

Découvrons ce qui distingue ce logiciel de base de connaissances et comment ses fonctionnalités clés peuvent s'intégrer à votre flux de travail. 💁

Fonctionnalité n° 1 : prise de notes basée sur des objets

Notes, tâches et réunions basées sur des objets dans Anytype

Contrairement aux applications traditionnelles de prise de notes, Anytype traite tout (notes, tâches, livres et réunions) comme des objets pouvant être liés entre eux.

Par exemple, si vous effectuez des recherches sur un sujet, vous pouvez créer un objet « recherche », le connecter à des articles pertinents et même le lier à un projet sur lequel vous travaillez. Cela permet de créer une base de connaissances structurée et interconnectée au lieu de notes isolées.

🧠 Anecdote : Anytype s'inspire de divers domaines, notamment des documentaires explorant l'individualisme, le collectivisme et l'intelligence artificielle. Cette inspiration éclectique influence la conception et les fonctionnalités de l'application, qui vise à offrir une expérience utilisateur holistique.

Fonctionnalité n° 2 : environnement de travail partagé et widgets personnalisés

Environnements de travail partagés pour collaborer avec vos coéquipiers

Anytype prend également en charge la collaboration en équipe grâce à des environnements de travail partagés. Vous pouvez travailler avec vos collègues sur un projet de recherche commun, réfléchir ensemble à des idées ou créer une base de connaissances collective tout en conservant une structure claire.

De plus, il vous permet de personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets qui affichent vos tâches, notes ou projets les plus importants.

📮 Insight ClickUp : 35 % des travailleurs du savoir affirment que le lundi est leur journée la moins productive, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Entre les e-mails à traiter, les messages à trier, les notes de projet à relire et les réunions résumées rapides, la moitié des travailleurs déclarent se sentir plus stressés en début de semaine. Lorsque tout est dispersé dans différents outils, il faut plus de temps que prévu pour se remettre au travail. ClickUp vous aide à mettre fin au chaos du lundi en regroupant les tâches, les notes de projet et la communication de l'équipe en un seul endroit.

Fonctionnalité n° 3 : bases de données et ensembles

Bases de données spécifiques conçues pour l'organisation des notes

Avec les Ensembles, Anytype vous permet d'organiser des objets dans des bases de données qui peuvent être affichées sous différents formats : Grille, Galerie, Liste, Kanban, Calendrier et Graphique. Si vous gérez un projet de recherche, vous pouvez créer une base de données de sources, les étiqueter par sujet et passer d'une vue à l'autre pour suivre la progression.

De plus, la vue graphique visualise les connexions entre différents objets, ce qui permet de voir facilement comment vos idées sont liées les unes aux autres.

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion des tâches dans ClickUp et Excel

Tarifs Anytype

Free

Constructeur : 99 $/an

Co-créateur : 299 $ pour 3 ans

Business : Tarification personnalisée

🧠 Anecdote : Au Japon, il existe une méthode de prise de notes appelée Shorthand Notes (ou Sokkibon ), qui consiste à écrire rapidement et de manière stylisée pour capturer rapidement les détails d'un cours. De nombreux étudiants japonais utilisent également le kakeibo pour gérer leur budget, ce qui revient essentiellement à prendre des notes financières !

ClickUp vs Anytype : comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Anytype ont des approches très différentes en matière d'organisation, de collaboration et de personnalisation. L'un est conçu pour la gestion structurée de projets, tandis que l'autre est destiné à la gestion des connaissances personnelles.

Découvrons ensemble ce que chaque plateforme a à offrir (à l'aide de ce tableau). ⚒️

Gestion de projet

Le suivi des tâches, des échéances et de la progression de l'équipe peut faire la différence entre la réussite et l'échec d'un projet. Voyons comment chaque plateforme gère la gestion de projet et si elles peuvent s'adapter à des flux de travail complexes.

ClickUp

En matière de gestion de projet, ClickUp est une véritable puissance. Il offre aux équipes des moyens structurés pour planifier, suivre et gérer le travail grâce à des fonctionnalités telles que des listes de tâches et même une automatisation intégrée.

Vous pouvez attribuer des tâches, fixer des délais, suivre la progression et visualiser les flux de travail, ce qui en fait un excellent outil pour les entreprises qui gèrent des projets complexes. Le suivi du temps, la définition d'objectifs et la création de rapports complets améliorent encore sa convivialité.

Anytype

En revanche, Anytype n'est pas conçu pour la gestion de projet au sens traditionnel du terme.

Bien qu'il offre un système innovant basé sur les objets pour organiser les fichiers et les dossiers, il manque d'outils essentiels de gestion de projet tels que les dépendances entre tâches, l'automatisation des flux de travail et les rapports d'équipe.

🏆 Gagnant : ClickUp, car ses nombreuses fonctionnalités et son évolutivité en font l'outil idéal pour les équipes qui gèrent plusieurs projets et tâches.

Prise de notes et organisation

L'organisation des notes doit être rapide et facile. Voyons quel outil facilite la saisie et la structuration des idées.

ClickUp

ClickUp offre des fonctionnalités de prise de notes telles que Bloc-notes et Documents, qui viennent s'ajouter à ses capacités déjà puissantes en matière de gestion de projet. Il garantit que vos notes sont orientées vers l'action en permettant une intégration transparente avec les tâches, les projets et les flux de travail.

Grâce à des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, la mise en forme de texte enrichi et l'historique des versions, vous pouvez documenter des processus, réfléchir à des idées et maintenir une base de connaissances de manière structurée. L'application s'adapte également à différentes méthodes de prise de notes.

Anytype

Anytype est conçu pour la gestion des connaissances personnelles et offre un système permettant d'interconnecter des notes, des idées et des points de données. Son affichage graphique aide les utilisateurs à voir les relations entre différentes informations, ce qui en fait un excellent outil pour ceux qui préfèrent une approche non linéaire de l'organisation des notes.

De plus, son mode hors ligne permet aux utilisateurs d'accéder à leurs notes sans connexion Internet.

🏆 Gagnant : C'est ex aequo ! ClickUp et Anytype offrent tous deux de solides fonctionnalités de prise de notes et d'organisation.

🧠 Anecdote : L'unité chargée des documents contestés du FBI est spécialisée dans l'analyse des notes manuscrites afin de déterminer leur authenticité, leur auteur et leur signification cachée, ce qui prouve que la prise de notes peut avoir une grande valeur en matière d'enquête judiciaire !

Collaboration

Le travail en équipe doit se faire en toute fluidité, que ce soit pour un brainstorming, l'attribution de tâches ou le partage de commentaires. Voyons quel outil rend la collaboration en équipe plus efficace.

ClickUp

La plateforme permet aux équipes de travailler ensemble en toute transparence grâce à la modification en cours des documents, aux commentaires intégrés aux tâches, aux mentions et à la fonctionnalité de discussion intégrée.

ClickUp s'intègre également à des outils populaires tels que Slack, Google Drive et Zoom, garantissant une communication fluide entre les différentes plateformes. Les permissions basées sur les rôles et les contrôles d'accès aident les équipes à gérer qui peut afficher et modifier les tâches, garantissant ainsi la sécurité tout en favorisant le travail d'équipe.

Anytype

Anytype se concentre actuellement sur la prise de notes privées hors ligne et la gestion des connaissances plutôt que sur la collaboration en temps réel.

Bien que vous puissiez partager des pages et synchroniser le contenu entre différents appareils, il manque des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires ou les mentions. Cela le rend plus adapté à un usage personnel qu'à des projets en équipe.

🏆 Gagnant : ClickUp pour ses capacités de collaboration en temps réel, de gestion des tâches et d'intégration.

4. Valeur

ClickUp et Anytype proposent tous deux différents modèles de tarification, avec des forfaits gratuits et payants. Découvrons en détail les forfaits disponibles et les fonctionnalités qu'ils offrent.

Tarifs ClickUp

Tarifs Anytype

Free Forever : accès complet à la prise de notes locale, à l'organisation des notes par objets et au stockage crypté des données.

Builder (99 $/an) : ajoute des fonctionnalités avancées telles que des modèles personnalisés basés sur des objets et des options de collaboration en équipe limitées.

Co-créateur (299 $ pour 3 ans) : comprend toutes les fonctionnalités de collaboration, des environnements de travail pour les équipes et davantage de personnalisation pour les grandes équipes.

Business (tarification personnalisée) : ce forfait comprend des fonctionnalités de niveau entreprise telles que des espaces privés pour les équipes, des modèles de notes personnalisés et des outils de collaboration supplémentaires pour les équipes.

Quel forfait est le plus avantageux : ClickUp ou Anytype ?

ClickUp arrive en tête de ce comparatif.

Abordable : les forfaits payants de ClickUp sont proposés à partir de 7 $ par utilisateur, ce qui est plus abordable et offre des fonctionnalités plus robustes que les forfaits payants d'Anytype, dont les prix sont plus élevés

Stockage et fonctionnalités : le forfait Free de ClickUp offre beaucoup plus d'espace de stockage (100 Mo) que le forfait gratuit d'Anytype, qui est principalement conçu pour la prise de notes locale et personnelle

Rapport qualité-prix : le forfait Unlimited de ClickUp débloque des fonctionnalités telles que des tableaux de bord, des tableaux blancs, le suivi du temps et des intégrations avancées, des fonctionnalités qui font défaut à Anytype à des prix similaires

Intégration IA : ClickUp propose également des fonctionnalités basées sur l'IA à partir de 5 $ par mois et par utilisateur, offrant un gain de productivité supplémentaire qu'Anytype ne propose pas

Les tarifs de ClickUp offrent un ensemble d'outils plus complet, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités puissantes de gestion de projet et de collaboration d'équipe à un prix abordable.

ClickUp vs Anytype sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour voir ce que les utilisateurs pensent de ClickUp et Anytype, mais contrairement à d'autres comparaisons d'outils de productivité, il n'y a pas beaucoup de fils de discussion directs qui comparent ces deux plateformes.

Cependant, les discussions autour de chaque outil révèlent des opinions très tranchées sur leurs points forts et leurs cas d'utilisation idéaux. 👇

Voici ce que les utilisateurs ont à dire à propos de ClickUp :

Nous utilisons Clickup depuis au moins 4 ans maintenant et, honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour ClickUp. Le meilleur choix que nous ayons jamais fait ! Je n'ai jamais eu de problèmes majeurs et le service client a toujours été très utile. J'ai un abonnement payant et, avec la nouvelle version, le service ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, compte tenu de son prix et de la multitude d'outils proposés, ClickUp a définitivement dépassé toutes mes attentes.

Il fonctionne beaucoup plus rapidement, est plus puissant et se connecte incroyablement bien avec une multitude d'applications... Mon équipe l'utilise pour la plupart des activités de projet et, avec la nouvelle fonctionnalité Chat, nous envisageons également d'abandonner Slack. C'est VRAIMENT un bon programme. L'application est géniale. L'assistance est excellente. Les tarifs sont incroyables. Le plug and play et les personnalisations sont vraiment top.

Voici ce que les utilisateurs pensent d'Anytype :

L'interface utilisateur est maladroite, il faut une éternité pour accéder au coffre-fort et commencer à prendre des notes. Le coffre-fort lui-même est prédéfini pour vous au début à l'aide de plusieurs modèles. Bien que vous puissiez le modifier à votre guise, je préfère créer mon coffre-fort à partir de zéro plutôt que d'en obtenir un tout fait et de l'ajuster... Ce que j'aime : ils ont une interface graphique pour la modification en cours des tableaux...

Oui, je l'ai essayé. Cela ressemble beaucoup à Notion. Mais d'une certaine manière, c'est encore plus déroutant. Je ne savais pas par où commencer et je ne comprenais pas ces modèles.

Quel outil de productivité est le meilleur ?

Après avoir comparé les fonctionnalités clés de ClickUp et Anytype, l'un des deux se démarque clairement comme le grand gagnant.

C'est ClickUp ! 👑

L'approche basée sur les objets et le modèle axé sur la confidentialité d'Anytype apportent un nouveau regard sur la prise de notes. Cependant, il manque les fonctionnalités robustes de gestion de projet et de collaboration dont de nombreux professionnels et équipes ont besoin pour rester efficaces.

ClickUp, quant à lui, fait tout : de la gestion des tâches et l'automatisation au partage de documents et à la collaboration fluide entre les équipes. Il va au-delà de l'organisation pour transformer les idées en actions.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅