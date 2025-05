Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Tango en 2025

« J'adore créer des procédures opératoires normalisées », n'a jamais dit personne. Et pour cause.

Qui voudrait s'embêter à faire des captures d'écran sans fin, à les perdre parmi un million de fichiers sur le bureau, à passer d'un onglet à l'autre et à craindre constamment qu'un plantage ne vienne anéantir ses progrès ?

C'était vrai jusqu'à ce que Tango change la donne avec la documentation automatisée des processus.

Alors que Tango a ouvert la voie, les alternatives dans l'espace de documentation offrent des fonctionnalités plus avancées, de l'enregistrement d'écran à la capture de flux de travail alimentée par l'IA, rendant les processus encore plus fluides.

Que vous ayez besoin de guides dans l'application, d'une assistance en temps réel ou d'une collaboration entre les équipes, il existe une alternative Tango pour vous. Trouvons celle qui vous convient !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici les 10 meilleures alternatives à Tango pour créer des guides et des tutoriels étape par étape : ClickUp : Idéal pour créer des tutoriels, documenter les processus et collaborer Scribe : Idéal pour la création rapide et automatisée de guides étape par étape avec capture d'écran automatique Process Street : Idéal pour l'automatisation des flux de travail et le suivi des processus grâce à l'IA *document360 : idéal pour une gestion complète de la base de connaissances avec une recherche multilingue par IA Formation : Idéal pour l'intégration interactive des employés et la création de programmes de formation UserGuiding : Idéal pour les visites interactives de produits sans code Iorad : Idéal pour la conversion instantanée des actions à l'écran en tutoriels interactifs Loom : Idéal pour l'enregistrement rapide d'écran avec audio pour la communication asynchrone de l'équipe Snagit : Idéal pour la capture d'écran avancée et l'annotation Camtasia : Idéal pour la création de vidéos pédagogiques professionnelles avec modification en cours

Qu'est-ce que Tango ?

Tango est un outil permettant de capturer les flux de travail sur votre écran et de les transformer en guides étape par étape. Il est parfait pour la documentation des processus, les guides intégrés aux applications et les supports de formation. Considérez-le comme le collègue à l'œil vif qui prend des notes pour que les autres puissent suivre plus tard.

Grâce à l'extension Tango pour Chrome ou à l'application de bureau, vous pouvez enregistrer des étapes, réaliser des captures d'écran et créer des guides visuels facilement accessibles en quelques secondes.

👀 Le saviez-vous ? 48 % des employés ont du mal à trouver des documents rapidement et efficacement. De mauvaises pratiques de documentation ralentissent les flux de travail, font perdre un temps précieux et créent de la frustration.

Pourquoi choisir les alternatives Tango ?

Bien que Tango soit un outil de documentation des processus solide, il ne convient pas à tout le monde.

Certaines équipes se sont retrouvées aux prises avec l'interface riche en fonctionnalités de Tango alors que tout ce qu'elles voulaient faire était de créer un simple guide.

Un utilisateur de Tango qui a évalué la plateforme a déclaré :

Ce n'est pas aussi intuitif que de cliquer sur différentes étapes et de revenir en arrière, et les modifications en cours sont très longues. Je ne connais peut-être pas encore toutes les capacités de la plateforme, mais je préférerais quelque chose qui enregistre automatiquement les écrans, puis qui suit les étapes au fur et à mesure que j'enregistre l'écran et qui les résume avec l'assistance de l'IA pour générer simultanément des procédures opératoires normalisées.

Ce n'est pas aussi intuitif que de cliquer sur différentes étapes et de revenir en arrière, et les modifications en cours sont très longues. Je ne connais peut-être pas encore toutes les capacités de la plateforme, mais je préférerais quelque chose qui enregistre automatiquement l'écran, puis suit les étapes au fur et à mesure que j'enregistre l'écran et résume le tout avec l'assistance de l'IA pour générer simultanément des procédures opératoires normalisées.

Une alternative à Tango peut offrir un meilleur prix, des fonctionnalités avancées ou une expérience utilisateur plus fluide. Certains outils se concentrent sur l'enregistrement vidéo, l'assistance en temps réel et la collaboration en équipe pour les grandes organisations. D'autres s'adressent à des équipes plus petites qui ont besoin d'options conviviales avec de fortes intégrations.

Que vous ayez besoin d'une tarification personnalisée, d'une assistance sur les appareils mobiles ou d'un outil qui s'adapte à votre courbe d'apprentissage, le bon choix améliore le matériel de formation et les flux de travail.

En fin de compte, le meilleur outil est celui qui s'adapte vraiment à vos processus.

👀 Le saviez-vous ? La diversité, le volume et la vitesse croissants des informations constituent un défi majeur pour 78 % des organisations. Une étude récente suggère que les grandes organisations mettent en œuvre une adoption numérique évolutive des processus documentaires. Celles-ci permettent une intégration transparente avec toutes les sources d'information en tant que solution.

Que rechercher dans les alternatives à Tango ?

Le choix de l'outil de documentation des processus approprié a un impact sur la manière dont votre équipe capture et partage les connaissances. D'après les recherches menées dans le secteur, voici les fonctionnalités clés qui comptent :

*documentation flexible : Assistance de divers types de contenu, des captures d'écran aux procédures pas à pas interactives

*outils de modification complets : modifiez les captures d'écran, ajoutez des marqueurs et des notes, et personnalisez facilement les descriptions des étapes

*intégrations intelligentes : votre documentation doit se connecter facilement à vos flux de travail existants

*modèles préconçus : prenez une longueur d'avance grâce aux modèles d'intégration, de formation et de tutoriels logiciels

*organisation intelligente : conservez des documents structurés et facilement consultables à mesure que les processus évoluent

*partage flexible : contrôlez qui peut afficher, modifier et gérer les supports de formation et les guides

Le bon outil facilite la création, la mise à jour et le partage de la documentation.

💡 Conseil de pro : Avant de sortir votre carte de crédit, faites une rapide checklist des fonctionnalités les plus importantes pour votre équipe. Cela vous facilitera grandement le choix de l'outil parfait.

Les 10 meilleures alternatives à Tango

Après des tests et une évaluation approfondis par rapport aux besoins réels des entreprises en matière de documentation, ces alternatives à Tango se distinguent par leurs capacités et leurs cas d'utilisation uniques. Chaque outil apporte des fonctionnalités distinctes qui aident les équipes à créer une documentation claire et attrayante.

1. ClickUp (Idéal pour créer des tutoriels, documenter des processus et collaborer)

ClickUp est vraiment l'application Tout-en-un pour le travail et arrive en tête de notre liste d'alternatives. Elle combine la documentation des processus, la création de tutoriels et la collaboration en équipe dans un hub centralisé.

Commencez à créer des documents ClickUp gratuitement Créez, collaborez et gérez des documents, des wikis et la base de connaissances de votre entreprise avec ClickUp Docs

Commencez à créer vos procédures opératoires normalisées, vos manuels de formation et vos guides avec ClickUp Docs. Son approche axée sur la collaboration, combinée aux prouesses de l'IA de ClickUp Brain, crée le système intelligent de gestion des connaissances dont votre équipe a besoin.

Voici un bref aperçu de son fonctionnement :

ClickUp Docs vous permet de :

Créez une documentation détaillée avec des options de mise en forme de texte enrichi, des médias intégrés et des tableaux

Structurez les documents avec des pages imbriquées pour refléter des processus complexes

Créez et modifiez la documentation en temps réel avec les membres de votre équipe

Contrôlez les niveaux d'accès pour garantir un partage approprié des informations

Ces fonctionnalités permettent aux équipes de maintenir un référentiel centralisé de documents de processus, garantissant ainsi la cohérence et l'accessibilité.

ClickUp Brain améliore l'utilité des documents en intégrant des capacités d'IA, telles que :

Résumés IA : générez des aperçus concis de documents longs pour une compréhension rapide

*génération de contenu : Aide à la rédaction et à l'enrichissement de la documentation des processus à l'aide d'invites, d'instructions simples et rédigées dans un langage naturel

Connexions de connaissances : reliez les tâches, les documents et les personnes concernés pour créer un réseau de connaissances cohérent alimenté par l'IA. Demandez à Brain de récupérer n'importe quelle information dans votre environnement de travail et d'obtenir des réponses correctes et contextuelles

Utilisez ClickUp Brain dans ClickUp Docs pour créer, modifier et résumer des documents

Cette intégration garantit que les documents de processus sont non seulement complets, mais également interconnectés avec les ressources pertinentes.

ClickUp peut être votre solution unique pour, par exemple, l'intégration. Un nouveau membre de l'équipe va-t-il nous rejoindre ? Utilisez rapidement les documents ou demandez simplement à Brain la documentation pertinente sans avoir à fouiller dans des dossiers interminables.

Pour la documentation visuelle des processus, ClickUp Clips permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager des vidéos :

Vous pouvez capturer votre activité à l'écran pour illustrer des processus ou des tutoriels, avec ou sans votre webcam. Ajoutez des voix off pour fournir du contexte et des explications. Distribuez facilement des Clips au sein de l'équipe ou intégrez-les dans des documents pour référence.

Les utilisateurs peuvent commenter des horodatages spécifiques, ce qui facilite les discussions ciblées.

Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation des processus/projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même page.

Au-delà de la simple gestion des tâches, il peut vraiment être le guichet unique pour toute la documentation des processus/projets. C'est un outil essentiel pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Prêt à mettre en place votre base de connaissances, mais vous ne savez pas par où commencer ? Consultez le modèle de base de connaissances ClickUp pour organiser systématiquement votre documentation interne.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient des messages à une à trois personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des sous-tâches imbriquées et des checklists pour décomposer les processus complexes

Ajoutez des champs personnalisés pour le suivi des détails clés de chaque document ou processus

Organisez la documentation avec les vues Liste, Tableau et Calendrier

Connexion à plus de 1 000 applications grâce aux intégrations ClickUp

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme peuvent sembler impressionnantes au premier abord, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Tarification ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Elle possède littéralement TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai trouvée par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... et j'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications de la planète à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne s'en rapproche.

Il possède littéralement TOUTES les fonctionnalités dans une seule application. Enregistrez des clips, suivez le temps, suivez les projets de service ou le développement de produits. Je l'ai trouvé par hasard, et je suis tellement content de l'avoir fait... et j'ai utilisé Trello, Monday.com, Bitrix et toutes les autres applications de la planète à cette fin dans 10 organisations différentes. RIEN ne s'en rapproche.

🧠 Fait amusant : si la documentation des processus intègre des éléments visuels, elle a un objectif distinct de la cartographie des processus. La documentation des processus fournit des instructions détaillées, étape par étape, pour l'exécution d'un processus, garantissant ainsi la cohérence et le transfert des connaissances. La cartographie des processus représente visuellement les flux de travail afin d'identifier les inefficacités, les dépendances et les possibilités d'optimisation. La documentation se concentre sur l'exécution, tandis que la cartographie facilite l'analyse et l'amélioration.

2. Scribe (Idéal pour la création rapide et automatisée de guides étape par étape avec captures d'écran automatiques)

via Scribe

Si vous souhaitez transformer le processus de documentation de votre équipe, Scribe offre une solution de capture d'écran qui permet de créer des guides de qualité en quelques secondes.

En générant automatiquement des captures d'écran et des instructions étape par étape, Scribe élimine le travail manuel fastidieux de création de procédures opératoires normalisées (PON) et de matériel de formation.

Scribe meilleures fonctionnalités

Réduisez les efforts manuels grâce à la capture automatique qui enregistre et transforme l'activité de l'écran en documentation

Ajustez les guides à l'aide des outils de modification en cours pour ajouter des notes, mettre en évidence des détails et ajuster les étapes

Partagez instantanément les procédures opératoires normalisées via des liens Web ou intégrez-les directement dans vos modèles de base de connaissances

Collaborez facilement, car plusieurs membres de l'équipe contribuent à l'élaboration des guides et les perfectionnent

Limites de Scribe

La maîtrise des fonctionnalités avancées nécessite de la pratique en raison de la courbe d'apprentissage nécessaire

Tarification Scribe

Basic : Free

Pro Team : 15 $ par place et par mois

Pro Personal : 29 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Scribe

G2 : 4. 8/5 (plus de 290 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Scribe ?

Nous avons utilisé Scribe pour créer un processus simple en 5 étapes afin d'aider nos clients à utiliser plus efficacement notre logiciel. Nous avons pu créer un guide pratique pour aider notre équipe d'assistance à gagner du temps. Bien que la configuration initiale prenne un certain temps, nous avons constaté que cela en valait la peine à long terme

Nous avons utilisé Scribe pour créer un processus simple en 5 étapes afin d'aider nos clients à utiliser plus efficacement notre logiciel. Nous avons pu créer un guide pratique pour aider notre équipe d'assistance à gagner du temps. Bien que la configuration initiale prenne un certain temps, nous avons constaté que cela en valait la peine à long terme

💡Conseil de pro : Pour décrire efficacement un processus, un document ne doit généralement pas contenir plus de 10 à 12 étapes ou sous-tâches. Si ce nombre est dépassé, il est préférable de rédiger un document traditionnel plutôt qu'une description concise du processus.

3. Process Street (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et le suivi des processus grâce à l'IA)

via Process Street

Vous cherchez à automatiser les flux de travail complexes de votre équipe sans les maux de tête habituels ? Process Street est une plateforme d'automatisation des flux de travail qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer les tâches récurrentes et assurer le suivi des processus.

L'assistant IA de l'outil, Process AI, vous aide à créer et à affiner plus rapidement les procédures écrites en suggérant des moyens de rendre les flux de travail plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Créez des flux de travail personnalisés avec une logique conditionnelle et des actions automatisées

Créez une base de connaissances centralisée en intégrant Process Street à Slack et Mailchimp

Suivi des indicateurs de performance clés et des indicateurs de flux de travail grâce à l'intégration Power BI de l'outil pour des décisions basées sur les données

Limites de Process Street

La structure de tarification pourrait ne pas convenir aux petites entreprises

Tarification Process Street

Démarrage : Tarification personnalisée

Pro : 1 500 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Process Street

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

👀 Le saviez-vous ? 79 % des entreprises prévoient une importance accrue des solutions de gestion intelligente de l'information. L'essor des systèmes intelligents de gestion des documents est motivé par la nécessité d'alléger la charge de travail du personnel et d'accroître l'efficacité.

4. Document360 (Idéal pour la gestion complète de la base de connaissances avec recherche multilingue par IA)

via Document360

Considérez Document360 comme votre bibliothécaire numérique qui organise votre documentation, la rendant facilement accessible et consultable en plusieurs langues.

Ce logiciel de base de connaissances aide les équipes à créer, partager et gérer différents types de documentation, des manuels d'utilisation aux documents API en passant par les procédures opératoires normalisées. De plus, il gère de manière transparente les cas d'utilisation de la documentation publique et privée dans tous les secteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Générez automatiquement un glossaire de l'entreprise à partir de vos articles pour maintenir une terminologie cohérente et accélérer l'intégration

Modification collaborative du contenu grâce aux éditeurs de texte enrichi et Markdown, avec fonctionnalité de contrôle des versions

Personnalisez votre base de connaissances avec des dispositions, des couleurs, des polices de caractères et des logos de marque

Optimisez la documentation grâce aux suggestions d'étiquettes basées sur l'IA et aux recommandations de référencement naturel

Document360 : limites

La plateforme peut copier l'ancien code HTML de manière trop précise lors de la migration du contenu des systèmes, ce qui peut entraîner des problèmes d'affichage ou des incohérences

Tarification de Document360

Professionnel : Tarification personnalisée

Business : Tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Document360

G2 : 4. 7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

📖 À lire également : Document360 Alternatives pour construire une base de connaissances irréprochable

5. Trainual (Idéal pour l'intégration interactive des employés et la création de programmes de formation)

via Trainual

Trainual aide les équipes RH et les managers à créer des expériences d'intégration et des programmes de formation attrayants grâce à un hub centralisé.

Les nouvelles recrues peuvent apprendre à leur propre rythme grâce à des modules interactifs, tandis que les responsables suivent leur progression en temps réel.

Au lieu de donner à tout le monde le même matériel générique, vous pouvez adapter le contenu de la formation aux besoins de l'organisation et à ceux de chaque position. Cette approche ciblée réduit considérablement la courbe d'apprentissage des nouveaux membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Surveillez les taux d'achèvement et les résultats des quiz pour repérer rapidement les lacunes en matière de connaissances

Envoyez des rappels automatisés pour assurer le suivi de la formation

Créez des quiz interactifs pour tester les connaissances

Ajoutez des tutoriels vidéo et des guides étape par étape avec des éléments visuels

Limites de la formation

Les options de personnalisation sont quelque peu limitées

Tarification échelonnée

Petit : 299 $/mois

Moyen : 349 $/mois

Croissance : 499 $/mois

Personnalisé : Tarification personnalisée

Formations, évaluations et bilans

G2 : 4. 7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 450 avis)

👀 Le saviez-vous ? Pour alléger le fardeau de la gestion des documents, 26 % des entreprises rapportent augmenter leurs investissements dans des solutions d'automatisation. L'automatisation des tâches clés liées aux documents, telles que l'acheminement des fichiers, le versionnage, l'analyse et la classification des documents, peut améliorer considérablement l'efficacité de l'entreprise.

6. UserGuiding (Idéal pour les visites interactives de produits gratuites)

via UserGuiding

Vous souhaitez créer des présentations interactives et conviviales des produits sans toucher une ligne de code ? UserGuiding peut vous aider.

La plate-forme vous permet de guider les nouveaux utilisateurs à travers les fonctionnalités clés de votre produit à l'aide de visites, de checklists et de sondages personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités de UserGuiding

Créez une intégration multilingue en traduisant et en téléchargeant à nouveau le contenu

Suivi de la progression des utilisateurs grâce à l'analyse des interactions avec les guides

Recueillez des commentaires à l'aide de sondages NPS et de formulaires intégrés aux produits

Catégorisez les utilisateurs et fournissez un contenu ciblé en fonction de leurs besoins

Limites de UserGuiding

Le tableau de bord analytique manque d'options personnalisées

L'interface peut être difficile à naviguer pour les débutants

Tarification UserGuiding

Basic : 99 $/mois

Professionnel : 299 $/mois

*entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires UserGuiding

G2 : 4. 7/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu

7. iorad (Idéal pour la conversion instantanée d'actions à l'écran en tutoriels interactifs)

via iorad

Comment transformer rapidement vos actions à l'écran en guides étape par étape ? iorad le fait en enregistrant ce que vous faites à l'écran et en créant automatiquement des tutoriels interactifs.

Lorsque vous montrez à quelqu'un comment utiliser un logiciel ou naviguer sur un site Web, il vous suffit d'activer iorad et de suivre le processus normalement. L'outil enregistre vos clics et vos mouvements, puis crée un tutoriel que d'autres personnes peuvent suivre.

les meilleures fonctionnalités d'iorad

Ajoutez la synthèse vocale ou des enregistrements audio pour des tutoriels guidés par la voix

Passez de la vidéo à la liste des étapes ou aux quiz pour s'adapter aux différents styles d'apprentissage

Masquez les informations sensibles pendant l'enregistrement pour garantir la confidentialité des données

Intégrez des tutoriels à des plateformes d'apprentissage telles que Canvas LMS

limites d'iorad

L'interface utilisateur semble obsolète et la navigation peut être complexe

L'enregistrement d'écran peut être ralenti ou manquer des actions, nécessitant plusieurs tentatives

prix iorad

Free

Individuel : 200 $/mois

Équipe : 500 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur iOra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

8. Loom (idéal pour l'enregistrement rapide d'écran avec audio pour la communication asynchrone de l'équipe)

via Loom

Loom simplifie l'enregistrement de votre écran, l'ajout de commentaires audio et le partage des mises à jour avec votre équipe, sans nécessiter de modifications en cours.

Il vous permet de vous enregistrer en vidéo en train de présenter un processus, d'expliquer la correction d'un bug ou d'inviter les utilisateurs à donner leur avis sur un design. Votre vidéo est immédiatement enregistrée dans le cloud et vous recevez un lien pour la partager avec le public visé.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Capturez votre écran complet, la fenêtre d'une application ou une webcam avec un son clair

Ajoutez des commentaires horodatés et des réactions emoji pour des discussions naturelles

Contrôlez l'accès grâce à des paramètres de confidentialité personnalisés et à la possibilité de télécharger hors ligne

Recevez des notifications lorsque des coéquipiers regardent ou commentent des vidéos

Limites de Loom

Les vidéos peuvent présenter des décalages et des parasites audio, ce qui affecte la qualité

L'interface a une courbe d'apprentissage, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Tarification Loom

Starter : Gratuit

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Business + IA : 20 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Loom

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs de Loom ?

Les vidéos Loom ont été un moyen fantastique pour nous d'enregistrer et de communiquer des tutoriels démontrant les fonctions de notre plateforme. Elles sont faciles à réaliser et à distribuer. La possibilité de voir si elles ont été affichées et par combien de personnes est également une fonctionnalité inestimable.

Les vidéos Loom nous ont permis d'enregistrer et de communiquer des tutoriels démontrant les fonctions de notre plateforme. Elles sont faciles à réaliser et à distribuer. La possibilité de voir si elles ont été affichées et par combien de personnes est également une fonctionnalité inestimable.

📖 À lire également : Loom ou Camtasia : quel outil d'enregistrement d'écran est le meilleur ?

9. Snagit (Idéal pour la capture d'écran avancée et l'annotation)

via Snagit

Snagit se distingue par son riche ensemble de fonctionnalités de qualité professionnelle pour capturer, annoter et partager ce qui se trouve sur votre écran.

Cet outil va au-delà des simples captures d'écran et offre un ensemble complet de fonctionnalités pour créer des documentations visuelles et des tutoriels.

Les utilisateurs apprécient la façon dont Snagit gère les captures déroulantes : vous pouvez capturer des pages Web entières ou de longs documents en une seule fois, même le contenu qui dépasse la visibilité de votre écran.

Les meilleures fonctionnalités de Snagit

Extrayez du texte à partir d'images à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour éviter de retaper manuellement

Enregistrez l'écran, l'audio et la webcam dans des fichiers MP4 pour un partage facile

Utilisez des légendes, des flèches et des marqueurs d'étape pour mettre en évidence les détails clés dans les captures d'écran

Limites de Snagit

Il n'existe pas de version gratuite, seul un essai limité est disponible avant l'achat

Tarification de Snagit

Abonnement personnel : 39 $/an

*licence perpétuelle pour Teams & Business : 62,99 $/utilisateur

*licence perpétuelle pour l'éducation : 37,99 $/utilisateur

*licence perpétuelle pour le secteur public : 53,99 $/utilisateur

Évaluations et commentaires sur Snagit

G2 : 4. 7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs de Snagit ?

Snagit améliore considérablement ma capacité à communiquer efficacement avec mon équipe et mes clients. Lorsque je traite de divers problèmes, je peux rapidement capturer des captures d'écran ou enregistrer des vidéos pour illustrer des points qui pourraient être compliqués à expliquer avec des mots seulement. C'est particulièrement utile lorsque je présente des bugs aux développeurs ; les preuves visuelles leur permettent de comprendre plus facilement et de résoudre les problèmes rapidement.

Snagit améliore considérablement ma capacité à communiquer efficacement avec mon équipe et mes clients. Lorsque je traite de divers problèmes, je peux rapidement capturer des captures d'écran ou enregistrer des vidéos pour illustrer des points qui pourraient être compliqués à expliquer avec des mots uniquement. C'est particulièrement utile lorsque je présente des bugs aux développeurs ; les preuves visuelles leur permettent de comprendre et de résoudre les problèmes plus rapidement.

📖 À lire également : Modèles d'instructions de travail gratuits dans Word et ClickUp

10. Camtasia (Idéal pour la création de vidéos pédagogiques professionnelles avec modification en cours)

via Camtasia

Vous voulez réaliser des vidéos de formation professionnelles et soignées sans passer des heures à vous familiariser avec des logiciels de modification complexes ? Découvrez Camtasia.

Il peut vous aider à enregistrer des captures d'écran d'une grande clarté, à ajouter des éléments visuels attrayants et à créer une narration audio de qualité studio, le tout via une interface qui ne nécessite pas de diplôme en cinéma pour être comprise.

Une fonctionnalité remarquable ? Audiate, qui transforme vos enregistrements vocaux en texte modifiable. Vous pouvez corriger ces « euh » et « ah » gênants aussi rapidement qu'une modification en cours dans un document Word.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Capturez des présentations grâce à l'intégration de Microsoft PowerPoint et de Google Slides

Divisez les longues vidéos en chapitres pour faciliter la navigation

Générez des voix off basées sur l'IA à partir de scripts de texte dans plusieurs langues

Exportez des vidéos dans différents formats avec des paramètres de compression personnalisés

Limites de Camtasia

Les fichiers de grande taille peuvent rendre le partage de vidéos difficile

Incohérences de fonctionnalités entre les versions Mac et PC

Tarification de Camtasia

Camtasia Essentials : 179,88 $/an

Camtasia Create : 249 $/an

Camtasia Pro : 499 $/an

Évaluations et commentaires sur Camtasia

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Camtasia ?

Ce que j'aime le plus dans Camtasia, c'est son interface conviviale. Elle est incroyablement intuitive, ce qui permet de commencer immédiatement la modification en cours sans avoir à passer par une longue période d'apprentissage. La fonction glisser-déposer et le tableau des effets et transitions intégrés m'aident à créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle.

Ce que j'aime le plus dans Camtasia, c'est son interface conviviale. Elle est incroyablement intuitive, ce qui permet de commencer facilement la modification en cours de vidéos sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage. La fonction glisser-déposer et le tableau des effets et transitions intégrés m'aident à créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle.

Créez, gérez et partagez facilement des procédures opératoires normalisées avec ClickUp, l'outil de documentation intelligent

Notre analyse approfondie des meilleures alternatives à Tango met en évidence divers points forts, de l'enregistrement intuitif des écrans à la gestion complète des flux de travail. La clé est de trouver un outil qui s'adapte à votre flux de travail existant sans ajouter de complexité.

Prenez en compte vos besoins : créez-vous des tutoriels vidéo pour la formation des employés à distance, documentez-vous les procédures opératoires normalisées ou gérez-vous les flux de travail de plusieurs équipes ? La bonne plateforme doit vous assister dans ces tâches tout en restant simple.

Si vous avez besoin d'un environnement de travail unifié pour créer, organiser et partager tous les processus de votre équipe, ClickUp est le choix idéal. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, ClickUp Docs et ClickUp Clips, il rationalise la documentation et permet d'accéder facilement à tout.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui — c'est gratuit !