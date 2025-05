les 11 meilleures alternatives à Happeo pour la collaboration en équipe

Une communication efficace et une collaboration sans faille sont la clé de voûte de toute organisation qui réussit. Selon un sondage, 72 % des chefs d'entreprise s'accordent à dire que ces compétences ont contribué à accroître la productivité de leur équipe.

Pour améliorer la communication globale de votre équipe et la gérer efficacement, vous pouvez vous tourner vers des outils de collaboration tels que Happeo.

Cependant, si Happeo est un choix populaire, certaines alternatives peuvent mieux répondre à vos besoins uniques en matière de collaboration, de productivité et de gestion des connaissances.

Nous avons donc rassemblé les 11 meilleures alternatives à Happeo qui amélioreront la productivité et la collaboration.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des meilleures alternatives à Happeo : clickUp :* Idéal pour la collaboration, la gestion des tâches et le partage des connaissances

Workvivo : Idéal pour renforcer l'engagement des employés et la communication interne

*simpplr : Idéal pour la gestion centralisée du contenu et une expérience utilisateur fluide

*microsoft Sharepoint : Idéal pour la gestion de documents et la collaboration au niveau de l'entreprise

Guru : Idéal pour créer un référentiel de connaissances centralisé

Confluence : Idéal pour la documentation collaborative et le partage des connaissances

*workplace by Meta : Idéal pour la communication interne et l'engagement des employés

Slack : Idéal pour la communication entre les équipes et la collaboration en temps réel

Unily : Idéal pour l'engagement des employés et la gestion des connaissances

LumApps SAS : Idéal pour une intégration transparente avec l'environnement de travail Google

Viva Engage (anciennement Yammer) : Idéal pour la collaboration sociale et la communication d'entreprise

Limites d'Happeo

Avant d'examiner les alternatives à Happeo, une question évidente peut se poser : qu'y a-t-il de mal à utiliser Happeo comme logiciel de collaboration d'équipe?

Bien qu'Happeo soit excellent pour les communications internes et l'engagement des employés, il peut être insuffisant par rapport à d'autres outils disponibles. Ces limites comprennent :

*courbe d'apprentissage abrupte : Dès la mise en œuvre, s'habituer à ce logiciel intranet peut être difficile pour la plupart des équipes. C'est particulièrement vrai pour les membres non techniques de l'équipe

contraintes de personnalisation* : Les options de personnalisation, en particulier pour le niveau Starter, sont limitées par rapport à d'autres plateformes. Cela vous empêche d'adapter la plateforme à votre image de marque et à vos exigences en matière de flux de travail

problèmes d'évolutivité et de tarification* : à mesure que vos équipes s'agrandissent, la structure de tarification peut devenir plus complexe

Lacune de fonctionnalité : L'outil pourrait ne pas s'intégrer de manière transparente à des outils tiers spécifiques ou ne pas offrir de fonctionnalités telles que la gestion de projet avancée

Si ces défis vous semblent familiers, explorer les alternatives ci-dessous pourrait vous aider à trouver un outil qui réponde mieux aux besoins de votre organisation.

💡 Conseil de pro : N'oubliez pas de consulter les fonctionnalités d'IA connectées de l'outil intranet. Elles améliorent la productivité et vous aident à trouver des fichiers et à numériser des documents.

Les alternatives à Happeo en un coup d'œil

Voici un bref aperçu de toutes les alternatives à Happeo et des raisons pour lesquelles nous les avons choisies :

Outil Idéal pour Fonctionnalités remarquables ClickUp Collaboration, gestion des tâches et partage des connaissances Flux de travail personnalisables, documents, discuter, intégrations et automatisation basée sur l'IA Workvivo Solutions d'engagement des employés et d'intranet social Flux social intuitif, sondages Pulsation, annuaire des personnes et gestion des évènements Simpplr Communications avec les employés et intranet convivial Suggestions de contenu basées sur l'IA, annuaire des personnes et intégrations transparentes Microsoft SharePoint Intranet et gestion de documents au niveau de l'entreprise Gestion de documents puissante, collaboration avancée et intégration à Office 365 Guru Gestion des connaissances et récupération rapide des informations Suggestions basées sur l'IA, extension de navigateur et intégration avec les outils existants Confluence Collaboration au sein de l'équipe et partage des connaissances Documentation de type wiki, intégrations avec Jira et Trello, et outils d'organisation du contenu Workplace by Meta Réseaux sociaux et communication d'équipe Interface de médias sociaux familière, vidéoconférence et mises à jour en temps réel Slack Messagerie instantanée et collaboration en équipe Communication par canaux, intégration d'applications et environnement de travail collaboratif Unily Solutions numériques pour l'environnement de travail au sein de l'entreprise Tableaux de bord personnalisés, assistance multilingue et analyses avancées LumApps SAS Intranet social et plateforme d'expérience collaborateur Une image de marque personnalisée, des flux de travail intégrés et des analyses puissantes des employés Viva Engage Collaboration sociale et communication d'entreprise Communication de groupe, intégration avec Microsoft 365 et annonces organisationnelles

Les 11 meilleures alternatives à Happeo

Il n'existe pas de solution universelle pour trouver les bons outils de collaboration en équipe et répondre aux besoins d'un intranet. Nous avons été confrontés à des problèmes similaires et avons essayé plusieurs outils de collaboration pour trouver la meilleure option.

Voici une analyse des 11 meilleures alternatives à Happeo que vous pouvez envisager pour votre organisation :

1. ClickUp (Idéal pour la collaboration, la gestion des tâches et le partage des connaissances)

ClickUp est une application puissante et complète pour le travail qui transcende la gestion de projet traditionnelle. Elle intègre efficacement la gestion des tâches, la communication et le partage des connaissances au sein d'un environnement de travail unifié, ce qui la rend idéale pour améliorer la collaboration et la productivité.

Au cœur des fonctionnalités de collaboration de ClickUp se trouve ClickUp Chat, un outil de messagerie intuitif en temps réel conçu pour maintenir la connexion entre les équipes. Contrairement aux plateformes de communication autonomes, Chat s'intègre directement à votre environnement de travail, permettant des transitions fluides entre les discussions, les tâches et les documents.

Le point fort de cet outil est son puissant réseau neuronal ou assistant d'intelligence artificielle (IA), ClickUp Brain.

Il connecte toutes vos applications de travail et votre base de connaissances pour vous aider à utiliser l'IA pour automatiser vos tâches, documents, ressources, etc. Utilisez-le pour créer et gérer des projets, assister des flux de travail automatisés et même rédiger des réponses instantanées à des messages ou des e-mails.

Automatisation des flux de travail pour créer et gérer rapidement des projets avec ClickUp Brain

De plus, grâce à la fonction de recherche avancée de ClickUp, vous pouvez trouver n'importe quel fichier ou information dans votre application, sur votre disque local, dans vos documents ou dans votre base de connaissances. Vous avez ainsi toujours les informations dont vous avez besoin à portée de main et vous ne perdez pas de documents ou d'informations critiques au sein de votre organisation.

La fonctionnalité qui distingue toute plateforme intranet est la capacité à gérer facilement les documents et les connaissances.

Rationalisez la gestion des connaissances et les flux de travail de votre organisation en utilisant la plateforme de gestion des connaissances ClickUp pour une collaboration améliorée

Avec ClickUp Knowledge Management, créez et stockez vos documents et wikis en toute sécurité sur une seule plateforme.

📮 ClickUp Insight : Plus de 60 % du temps d'une équipe est consacré à la recherche de contexte, d'informations et d'éléments d'action. Selon une étude de ClickUp, les équipes perdent de précieuses heures à passer d'un outil à l'autre. Pour éviter les ruptures de communication, intégrez la messagerie à vos flux de travail grâce à une plateforme centralisée qui réunit la gestion de projet, la collaboration et la communication. Essayez ClickUp , l'application Tout-en-un pour le travail.

Cet espace de travail centralisé garantit à toute votre équipe une collaboration et un travail en équipe fluides, tout en offrant des permissions avancées et des contrôles de version pour assurer la sécurité de vos données privées à tout moment.

Ses nombreuses fonctionnalités et son interface flexible en font un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution intranet complète qui s'intègre parfaitement aux flux de travail existants.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Concevez et adaptez les flux de travail aux exigences uniques de chaque projet, équipe et département

Attribuez des tâches, définissez des délais, suivez la progression et surveillez les dépendances en toute simplicité grâce à ClickUp Tasks

Automatisez les tâches répétitives avec les automatisations ClickUp , telles que les mises à jour de statut, les affectations de tâches et les notifications, pour libérer du temps pour le travail stratégique

Créez, modifiez et partagez des fichiers au sein de la plateforme à l'aide de ClickUp Docs pour une collaboration et un partage des connaissances fluides

Collaborez visuellement dans ClickUp Whiteboards , qui est livré avec un tableau blanc interactif et des outils de cartes mentales

Effectuez des recherches dans tous les environnements de travail, tâches, documents et discussions de la plateforme ClickUp à l'aide de la recherche connectée ClickUp

Limites de ClickUp*

Bien qu'elles soient conviviales, le nombre de fonctionnalités et de fonctions peut représenter une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Nécessite du temps pour intégrer et former pleinement les membres de l'équipe à toutes les fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

D'innombrables utilisateurs de ClickUp ne jurent que par ses puissantes fonctionnalités. Un critique partage son expérience en déclarant :

Il est utilisé par toute notre agence comme outil de gestion de tous nos projets, tâches, échéanciers et facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile et d'améliorer la communication interne.

Il est utilisé par toute notre agence comme outil de gestion de tous nos projets, tâches, échéanciers et facturation. Il a remplacé un ancien système et nous a permis de passer à un flux de gestion de projet plus agile et d'améliorer la communication interne.

2. Workvivo (Idéal pour renforcer l'engagement des employés et la communication interne)

via Workvivo

Workvivo est une plateforme d'engagement des employés qui sert également de solution intranet. Elle est conçue pour promouvoir un sentiment d'appartenance au sein des organisations tout en rationalisant les communications internes.

En combinant des fonctionnalités de type réseaux sociaux avec des capacités intranet traditionnelles, vous garantissez la connexion permanente des employés et la transmission efficace des informations importantes.

Il est idéal pour les entreprises qui cherchent à stimuler l'engagement et à améliorer la collaboration dans un environnement moderne et convivial.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Crée une plate-forme intranet sociale pour impliquer les employés avec des fils d'actualité, des profils d'employés et des discussions de groupe

Rationalisez l'intégration des employés et donnez accès à des supports et ressources de formation au sein de la plateforme

Recueillez les commentaires des employés par le biais de sondages et de questionnaires et utilisez ces informations pour améliorer l'engagement et la satisfaction des employés

Limites de Workvivo

Les fonctionnalités premium peuvent être coûteuses pour les petites et moyennes entreprises

Peut ne pas être aussi efficace que des outils dédiés à la gestion de projet tels que ClickUp

Tarifs Workvivo

Forfait Business : Tarification personnalisée

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Workvivo

G2 : 4. 8/5 (plus de 1900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

💡 Conseil de pro : Un système efficace de gestion des connaissances garantit qu'aucune information n'est perdue lors des transitions. Découvrez nos meilleurs conseils pour le transfert de connaissances afin de ne manquer aucun détail !

3. Simpplr (Idéal pour la gestion centralisée du contenu et une expérience utilisateur fluide)

via Simpplr

Simpplr est une plateforme intranet moderne conçue pour simplifier les communications internes et le partage des connaissances au sein des organisations. Reconnue pour son interface utilisateur intuitive, elle aide les équipes à accéder rapidement aux informations essentielles et à collaborer efficacement.

Avec Simpplr, les entreprises peuvent créer un intranet personnalisé qui s'aligne sur leur marque et leur structure organisationnelle. Cela permet aux employés de rester informés, alignés et engagés.

Les meilleures fonctionnalités de Simpplr

Bénéficiez d'une interface moderne et intuitive pour gérer toutes vos activités d'intranet et d'engagement des employés

Créez des expériences personnalisées pour chaque employé en fonction de son rôle, de ses intérêts et de ses préférences

Utilisez les recommandations basées sur l'IA pour personnaliser les recommandations de contenu et suggérer des informations pertinentes à chaque employé

Suivi des indicateurs clés, tels que l'engagement des employés, la consommation de contenu et l'activité des utilisateurs, pour mesurer l'impact de votre plateforme intranet

Limites de Simpplr

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation de la part des employés

En mettant fortement l'accent sur le contenu, il existe un risque de surcharge d'informations

Tarifs Simpplr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Simpplr

G2 : 4. 7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Simpplr est placé dans les favoris des entreprises pour la rationalisation des communications internes. Un critique souligne :

Il est très facile d'obtenir de l'aide. La fonctionnalité de la plateforme est inégalée. J'adore les fonctionnalités push/pull comme la newsletter et la récente mise en place des outils d'IA. Le tableau de bord analytique est également très complet et utile.

Il est très facile d'obtenir de l'aide. La fonctionnalité de la plateforme est inégalée. J'adore les fonctionnalités push/pull comme la newsletter et la récente mise en place d'outils d'IA. Le tableau de bord analytique est également très complet et utile.

4. Microsoft Sharepoint (Idéal pour la gestion de documents et la collaboration au sein de l'entreprise)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint est une plateforme bien établie qui offre un intervalle de fonctionnalités pour la collaboration, la gestion de documents et les capacités intranet. Elle s'intègre à d'autres applications de l'écosystème Microsoft, ce qui en fait un choix populaire pour les organisations qui utilisent ces outils.

La polyvalence de SharePoint permet aux organisations de créer des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques. Cela en fait un choix incontournable pour la gestion des connaissances et la communication interne.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Sharepoint

Créez des sites dédiés aux équipes pour la collaboration et des sites de communication attrayants pour partager les actualités et les mises à jour dans toute l'entreprise

Automatisation des processus de l'entreprise grâce à des flux de travail, tels que les processus d'approbation, l'acheminement des documents et la collecte de données

Bénéficiez de fonctionnalités de sécurité et de conformité puissantes pour protéger les données sensibles, partager des fichiers en toute sécurité et répondre aux exigences réglementaires

Accédez à SharePoint et collaborez sur des documents où que vous soyez grâce à l'application mobile

Limites de Microsoft Sharepoint

Peuvent être complexes à configurer et à administrer, nécessitant une certaine expertise technique

Les performances peuvent parfois poser problème, en particulier avec des fichiers volumineux et un trafic important

Tarification de Microsoft Sharepoint

SharePoint (forfait 1) : 5 $ par mois et par utilisateur

microsoft 365 Business Standard* : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Sharepoint

G2 : 4/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 5000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Les organisations qui mettent en œuvre des logiciels de collaboration et de gestion des connaissances constatent une réduction de 30 % des échéanciers des projets.

5. Guru (Idéal pour créer un référentiel de connaissances centralisé)

via Guru

Guru est un outil de gestion des connaissances qui permet aux équipes de capturer, partager et accéder aux informations de manière transparente. Conçu pour les organisations au rythme effréné, il s'intègre aux applications les plus populaires pour diffuser les connaissances directement dans les flux de travail.

Il s'impose comme une solution dynamique pour aider les entreprises à construire une base de connaissances fiable, en veillant à ce que les employés puissent trouver la bonne information au bon moment, ce qui stimule la productivité et la collaboration.

Meilleures fonctionnalités

Accédez aux connaissances directement dans des outils tels que Slack, Teams et e-mail

Conservez des informations précises et à jour grâce aux outils de vérification intégrés

Créer des modèles wiki de cartes personnalisés pour capturer et organiser les informations de manière cohérente et efficace

Utiliser l'IA pour fournir des résultats de recherche intelligents et trouver les informations les plus pertinentes en fonction des requêtes des utilisateurs

Limites du gourou

La version gratuite est disponible pour une durée limitée de 30 jours

Sa courbe d'apprentissage est plus abrupte que celle des autres solutions de gestion des connaissances

Tarification de gourou

Essai gratuit

Tout-en-un : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis de gourous

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Guru est devenu une référence pour les équipes qui cherchent à organiser et à accéder facilement aux connaissances. Un critique partage :

Nous avons apprécié la facilité d'utilisation de Guru, et de loin. Il a également été très simple de migrer nos informations de base de connaissances existantes depuis Confluence. L'installation a été extrêmement simple et transparente, et a permis une adoption rapide de la base de connaissances par toutes les équipes de l'entreprise.

Nous avons apprécié la facilité d'utilisation de Guru, et de loin. Il a également été très simple de migrer nos informations de base de connaissances existantes depuis Confluence. L'installation a été extrêmement simple et transparente, et a permis une adoption rapide de la base de connaissances par toutes les équipes de l'entreprise.

6. Confluence (Idéal pour la documentation collaborative et le partage des connaissances)

via Confluence

Confluence d'Atlassian est une plateforme puissante conçue pour rationaliser la collaboration entre les équipes et le partage des connaissances.

Il permet aux entreprises de créer, d'organiser et de partager du contenu entre les équipes, ce qui le rend idéal pour gérer des documents, des notes de réunion, des plans de projet, etc.

Son intégration transparente avec d'autres produits Atlassian, tels que Jira, renforce son efficacité en matière de gestion de projet et de collaboration interfonctionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Création et modification de pages, y compris de documents, de wikis et de présentations, grâce à une interface conviviale

Construire une base de connaissances centralisée pour capturer et partager les connaissances dans toute l'organisation

Permettre la collaboration en temps réel grâce aux commentaires et aux discussions sur les pages

Utilisez des macros et des modèles pour créer et mettre en forme des pages, et ainsi améliorer rapidement l'efficacité et la cohérence

Limites de Confluence

Peut être coûteux, en particulier pour les grandes entreprises comptant de nombreux utilisateurs

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface et les fonctionnalités difficiles à appréhender, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

Tarification Confluence

Free Forever

Standard : 5 $ 16 $/mois par utilisateur

Premium : 9,73 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4. 1/5 (plus de 3500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 500 avis)

7. Workplace de Meta (Idéal pour la communication interne et l'engagement des employés)

via Workplace

Workplace by Meta est une plateforme de communication qui rassemble les équipes en renforçant la collaboration et l'engagement. Avec une interface familière de type Facebook, elle fournit aux employés des outils pour rester connectés, partager des idées et collaborer au quotidien.

Conçu pour les entreprises de toutes tailles, il est idéal pour simplifier la collaboration au sein des équipes. Il offre un environnement convivial pour échanger avec ses collègues et recevoir les mises à jour de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Workplace by Meta

Organisez des réunions en direct avec vidéo et audio, des diffusions et des sessions de questions-réponses avec les employés

Créez des groupes et des communautés pour les équipes, les services et les intérêts afin de faciliter les discussions et le partage des connaissances

Restez informé des actualités de l'entreprise, des mises à jour des employés et des annonces importantes grâce à un fil d'actualité personnalisé

Limites de Workplace by Meta

La nature des réseaux sociaux peut être source de distraction et réduire la productivité

Tarification de Workplace by Meta

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Workplace by Meta

G2 : 4/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Workplace de Meta est largement apprécié pour rendre la communication au sein des organisations plus engageante. Un utilisateur déclare:

Il permet de partager facilement des fichiers entre collègues, de discuter via la messagerie instantanée pour savoir ce qui se passe au bureau, de faire des visioconférences et des réunions comme si vous étiez au bureau, tout en continuant à effectuer vos tâches quotidiennes en télétravail.

Il permet un partage facile de fichiers entre collègues, vous pouvez discuter via la messagerie instantanée pour vérifier ce qui se passe au bureau, vous pouvez faire des visioconférences et des réunions comme si vous étiez au bureau tout en continuant à effectuer vos tâches quotidiennes en télétravail.

8. Slack (Idéal pour la communication entre les équipes et la collaboration en temps réel)

via Slack

Slack est une plateforme de communication et de collaboration d'équipe populaire qui facilite la messagerie en temps réel, le partage de fichiers et la vidéoconférence. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution intranet traditionnelle, Slack peut améliorer considérablement la communication interne et la collaboration au sein de votre organisation.

Il fournit un hub centralisé pour la communication entre les équipes, permettant un échange d'informations fluide et efficace au sein des services et entre eux.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créer des canaux dédiés aux équipes, aux projets et aux sujets pour organiser les discussions et les informations

Organisez des visioconférences et des audioconférences dans Slack, pour une connexion facile et en face à face avec vos collègues

Automatisation des flux de travail avec le générateur de flux de travail de Slack, par exemple pour l'approbation des demandes et l'automatisation des notifications

Intégration avec un large intervalle d'applications d'entreprise, y compris l'environnement de travail Google, Microsoft Teams et Salesforce

Limites de Slack

Un volume élevé de messages et de canaux peut être écrasant

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de tâches et de projets

Tarifs Slack

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Slack*

G2 : 4,5/5 (plus de 33 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

9. Unily (Idéal pour l'engagement des employés et la gestion des connaissances)

via Unily

Unily est une plateforme de travail numérique qui aide les organisations à créer des expériences intranet attrayantes et personnalisées pour leurs employés.

Il va au-delà des fonctionnalités intranet traditionnelles, offrant des fonctionnalités qui favorisent la communication, la collaboration et l'engagement des employés.

L'objectif d'Unily est de créer une expérience personnalisée pour les employés, ce qui contribue à renforcer leur engagement et garantit aux utilisateurs un accès facile aux informations et aux outils pertinents. La flexibilité de la plateforme lui permet de s'adapter aux différents besoins des entreprises, des grandes entreprises aux plus petites.

Meilleures fonctionnalités d'Unily

Créez des expériences personnalisées pour chaque employé en fonction de son rôle, de ses intérêts et de ses préférences

Activez les flux sociaux et les commentaires pour encourager la collaboration informelle et le partage des connaissances

Stockez et organisez les documents et ressources importants de l'entreprise dans la base de connaissances centralisée

Obtenez un système de gestion de contenu efficace pour créer, publier et gérer du contenu sur l'intranet

Sans limites

Les fonctionnalités avancées de la plateforme peuvent être difficiles à appréhender

Peut être coûteux pour les petites équipes commerciales ou celles dont le budget est limité

Prix unitaires

Portée : Tarification personnalisée

Engage : Tarification personnalisée

Amplify : Tarification personnalisée

Extend : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Unily

G2 : 4,5/5 (21 avis)

Capterra : 4,6/5 (23 avis)

Les utilisateurs d'Unily apprécient son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités intranet. Un client satisfait souligne :

Unily a été un excellent partenaire. Nous pouvons profiter des nombreuses options, fonctionnalités et fonctions qu'ils proposent pour leur Internet. Nous apprécions sa facilité d'utilisation, sa personnalisation raisonnable et sa convivialité.

Unily a été un excellent partenaire. Nous pouvons profiter des nombreuses options, fonctionnalités et fonctionnalités qu'ils offrent pour leur Internet. Nous apprécions le fait qu'il soit facile à utiliser, personnalisable dans la limite du raisonnable et convivial.

💡 Conseil de pro : Plusieurs organisations ont des difficultés avec la gestion des documents et du contenu. Découvrez des conseils et astuces pour organiser les fichiers et dossiers afin que chaque membre de l'équipe puisse trouver facilement les informations dont il a besoin.

10. LumApps SAS (Idéal pour une intégration transparente avec Google Workspace)

via LumApps

LumApps est une plateforme intranet basée sur le cloud conçue pour s'intégrer de manière transparente à Google Workspace. Elle vise à personnaliser l'expérience des employés en organisant les informations, en améliorant la communication interne et en fournissant une assistance pour le partage des connaissances.

Il combine une conception intuitive avec de puissantes intégrations Google, aidant les entreprises à rationaliser leurs opérations internes et à améliorer leur productivité.

L'intégration de la plateforme avec des outils tels que Google Drive, Gmail et Google Agenda permet aux équipes qui utilisent déjà Google Workspace d'adopter facilement LumApps.

Les meilleures fonctionnalités de LumApps SAS

Encouragez le travail d'équipe grâce à la modification en temps réel des documents, aux commentaires et à la collaboration de groupe

Fidélisez vos employés en leur communiquant les actualités de l'entreprise, les annonces et les flux de contenu personnalisés

Conçu avec des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise pour protéger les données sensibles et assurer la conformité

Obtenez des informations sur l'utilisation de la plateforme et l'engagement des employés grâce à des outils d'analyse intégrés

Limites de LumApps SAS

Les organisations qui n'utilisent pas Google peuvent avoir des difficultés à adopter

Tarification de LumApps SAS

Tarification personnalisée

*évaluations et avis sur LumApps SAS

G2 : 4. 3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4. 1/5 (plus de 35 avis)

11. Viva Engage (Idéal pour la collaboration sociale et la communication d'entreprise)

via Yammer

Viva Engage (anciennement Yammer), qui fait partie de la suite Microsoft 365, est un outil de réseau social d'entreprise conçu pour améliorer la communication interne et la collaboration au sein des organisations. Il facilite la communication ouverte entre les équipes en offrant aux employés un espace pour se connecter, partager leurs connaissances et collaborer sur des projets.

Viva Engage est un outil idéal pour les entreprises qui utilisent déjà Microsoft 365 et souhaitent ajouter un élément social à leur stratégie de communication interne. Il permet aux équipes de rester connectées quel que soit leur emplacement physique, ce qui le rend particulièrement utile pour les environnements de travail hybrides ou de télétravail.

Les meilleures fonctionnalités de Viva Engage

S'intègre parfaitement à d'autres produits Microsoft tels que Microsoft Teams, SharePoint et Outlook

Restez connecté et collaborez en déplacement grâce à l'application mobile

Créez des groupes publics ou privés pour des discussions ciblées sur des sujets ou des projets spécifiques

Publier des mises à jour à l'échelle de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde est informé des nouvelles importantes

Limites de Viva Engage

Viva Engage est plus efficace lorsqu'il est utilisé dans l'écosystème Microsoft 365, ce qui limite son attrait pour les utilisateurs non-Microsoft

Tarification de Viva Engage

Viva Engage : Free

Basique : 8 $/mois par personne

Évaluations et avis sur Viva Engage

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Bonus : autres alternatives à Happeo à explorer

Les outils intranet évoluent constamment pour répondre aux besoins dynamiques des environnements de travail modernes. Voici quelques alternatives à Happeo que vous pourriez envisager :

Jostle : Axé sur la communication instantanée, il aide les équipes à rester connectées grâce à des mises à jour, à la gestion des évènements et à des outils de collaboration

Beekeeper : Conçu pour les employés sans bureau et en première ligne, Beekeeper offre des fonctionnalités de messagerie en temps réel, de planification des équipes et d'analyse pour améliorer la connectivité de l'équipe

Igloo Software : un environnement de travail numérique convivial qui aide les organisations à centraliser les connaissances et à améliorer la collaboration grâce à un partage rapide des documents et à des discussions

MyHub : une solution intranet basée sur le cloud qui offre de nombreuses options personnalisées pour le partage des connaissances, la communication et l'automatisation des flux de travail

Quelle est votre alternative préférée à Happeo ?

Maintenant que vous avez exploré certaines des meilleures alternatives à Happeo, vous êtes sur la bonne voie pour transformer la communication interne et les efforts de collaboration de votre équipe. Les options sont nombreuses, des plateformes d'intranet social comme Yammer et Workplace by Meta aux puissantes solutions tout-en-un comme ClickUp.

Si vous n'êtes toujours pas sûr, la meilleure option est ClickUp. Il s'agit d'une plateforme de collaboration tout-en-un qui intègre le partage des connaissances, la communication au sein de l'équipe et la gestion des tâches.

Et le mieux dans tout ça ? Vous pouvez accéder gratuitement à ces fonctionnalités grâce au forfait Free de ClickUp, ce qui vous permet d'optimiser votre environnement de travail dès aujourd'hui. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp pour voir la différence !