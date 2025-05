Modèles Excel gratuits de rapports de projet pour un suivi efficace

La moitié des projets d'entreprise prennent du retard et un tiers ne sont jamais achevés. Ces nombres sont surprenants ! Cependant, gérer plusieurs échéances et tâches tout en assurant le suivi du projet ne doit pas nécessairement être un numéro de jonglage impossible.

C'est là que les modèles Excel de rapports de projet brillent. Ces outils conviviaux relèvent les défis de la gestion de projet en organisant les données, en visualisant la progression et en fournissant des mises à jour claires en un seul endroit.

Dites adieu au chaos et bonjour à la clarté !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de rapport de projet ?

La sélection du modèle approprié peut considérablement améliorer la gestion et l'analyse des données du projet. Mais qu'est-ce qui distingue un modèle basique d'un modèle vraiment efficace ?

Voici quelques fonctionnalités clés des modèles Excel de rapports de projet qui assistent chaque phase du cycle de gestion de projet:

*champs personnalisables pour les besoins spécifiques du projet : ajustez facilement les champs pour suivre les indicateurs propres à votre projet, tels que les KPI spécifiques à une tâche ou les jalons personnalisés

*calculs de données automatisés : éliminez les erreurs manuelles et gagnez du temps grâce aux formules intégrées pour le suivi de la progression, les mises à jour budgétaires et les indicateurs d'allocation des ressources

Tableaux de bord visuels pour des informations en temps réel : Utilisez des diagrammes et des graphiques interactifs pour visualiser les points de données clés tels que les taux d'achèvement des tâches ou l'utilisation du budget

Capacités d'intégration transparentes : connexion avec d'autres outils ou plateformes pour un suivi fluide des projets sans changer de système

*mécanismes de vérification des erreurs : mettez en évidence les données manquantes ou incohérentes pour garantir l'exactitude de vos rapports

Des sections structurées pour chaque phase du projet : Fournir des dispositions organisées pour le lancement, la planification, l'exécution, le suivi et la clôture afin de s'aligner sur le cycle de vie du projet

👀 Le saviez-vous ? Les tableurs sont toujours rois ! Une étude a montré que 55 % des entreprises font encore leur forfait Enterprise, y compris les équipes commerciales et les prévisions, sur des tableurs !

Cela met en évidence la nécessité de disposer d'outils de suivi et de rapports plus efficaces, y compris de modèles faciles à utiliser pour maintenir les projets sur la bonne voie.

Modèles Excel de rapports de projets

Nous avons sélectionné les meilleurs modèles Excel de rapports de projet pour les chefs de projet, les cadres, les clients et les membres d'équipe dans des secteurs tels que les logiciels, la construction, l'informatique et bien d'autres encore, conçus pour améliorer l'organisation et rationaliser les rapports.

Jetons-y un coup d'œil :

1. Modèle de rapport sur le statut d'un projet par ProjectManager

via ProjectManager

Si vous ne surveillez pas le statut de votre projet, vous gérez dans le noir. Sans une vision claire de la situation, il est difficile de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous faites face à des obstacles.

Ce modèle gratuit de rapport sur le statut d'un projet améliore la communication avec les parties prenantes et les membres de l'équipe. Il permet de garder les mises à jour claires, organisées et faciles à présenter.

Le modèle de rapport sur le statut du projet de ProjectManager réduit le travail manuel. Il vous permet d'accéder rapidement aux informations clés pour les rapports quotidiens ou périodiques et de les mettre à jour.

Rester organisé vous aide à prendre des décisions plus judicieuses et à résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne perturbent le développement de votre projet.

Idéal pour : les chefs de projet, les membres de l'équipe projet et les parties prenantes, y compris les sponsors ou les clients du projet.

2. Modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance du projet par ProjectManager

via ProjectManager

Le suivi des indicateurs clés est essentiel pour améliorer les performances et la progression. Sans les bons outils, il est difficile de savoir si les choses se déroulent comme prévu. C'est là qu'intervient un modèle de tableau de bord de projet KPI.

Le modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance du projet vous aide à suivre les performances des équipes, des individus, des projets et de l'ensemble de votre organisation. Il vous donne également une vision claire de la santé financière et de la progression vers les objectifs stratégiques.

Un tableau de bord des indicateurs clés de performance vous permet d'identifier rapidement les tendances et de repérer les indicateurs clés qui dévient de leur trajectoire. Ces informations vous permettent de réagir plus rapidement aux défis et aux opportunités, et de prendre des décisions plus éclairées.

Idéal pour : les chefs de projet, les responsables de programme et les bureaux de gestion de projet (PMO), les responsables fonctionnels ou chefs de service, l'équipe de direction et les cadres dirigeants.

3. Modèle de mise en forme de rapport de projet par Template.net

Vous cherchez un moyen simple mais efficace de suivre la progression de votre projet ? Le modèle de rapport de projet de Template.net est fait pour vous.

Il vous aide à organiser et à présenter les détails clés du projet de manière claire et structurée. Il couvre tout ce dont vous avez besoin : objectifs du projet, tâches, délais et progression, ce qui facilite les mises à jour pour vous et votre chef de projet.

Vous pouvez également mettre en évidence les jalons, les risques et les réalisations, afin de vous assurer que rien n'est négligé.

Grâce à ce modèle, la création de rapports prend moins de temps, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'avancement du projet. Un rapport bien organisé permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde et constitue une assistance pour une meilleure prise de décision.

Idéal pour : les chefs de projet, les membres de l'équipe de projet et les parties prenantes.

🧠Fait amusant : Microsoft Excel a été lancé pour la première fois en 1985, et près de 40 ans plus tard, il reste l'un des outils les plus puissants pour le suivi des projets !

4. Modèle de suivi de statut par Template.net

Un outil de suivi du statut est indispensable pour maintenir votre projet sur la bonne voie. Ce modèle vous permet de surveiller la progression, les tâches et les délais en un seul endroit. Il est parfait pour les équipes qui doivent rester organisées.

Avec ce modèle de suivi de statut de Template.net, vous pouvez facilement mettre à jour et afficher des détails clés tels que les propriétaires des tâches, les dates d'échéance et le statut d'achèvement. Détectez les retards potentiels à un stade précoce et agissez plus rapidement pour que les choses avancent.

Grâce à un aperçu clair et actualisé de votre projet, la communication avec votre équipe et les parties prenantes devient un jeu d'enfant. Restez organisé, informez-vous et assurez le bon déroulement de votre projet.

Idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe et les équipes interfonctionnelles.

5. Modèle de rapport hebdomadaire par Template.net

Le modèle de rapport hebdomadaire de Template.net vous aide à rester organisé et à éviter que les projets prennent du retard ou soient abandonnés.

Il vous permet de documenter les mises à jour clés, les tâches achevées, les défis et les objectifs pour la semaine à venir, le tout en un seul endroit. Grâce à un aperçu clair de la progression, vous pouvez tenir votre équipe et les parties prenantes informées sans tracas supplémentaire.

En utilisant régulièrement ce modèle, vous maintenez des mises à jour cohérentes et exploitables qui vous assistent dans le respect des délais, des budgets et des attentes. Il est simple à remplir, mais constitue un outil puissant pour maintenir votre projet sur la bonne voie.

Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les chefs de service.

🧠 Fait amusant : Vous pensez connaître Excel sur le bout des doigts ? Vous pouvez vous inscrire au championnat du monde Microsoft Excel et résoudre des problèmes sur le logiciel, le « Superbowl des geeks d'Excel » !

6. Modèle de suivi de projet par Microsoft

via Microsoft

Ce modèle de suivi de projet vous permet de rester organisé grâce au suivi des tâches, des catégories et des membres de l'équipe assignés. Il met également en évidence les surperformances ou les sous-performances grâce à une calculatrice automatique.

Utilisez ce modèle Excel simple pour rendre le suivi de vos projets plus direct et plus efficace.

*idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les superviseurs.

À lire également : Modèles gratuits de suivi de la progression des projets pour la gestion de projet

7. Modèle de suivi des problèmes liés aux projets par Microsoft

Via Microsoft

Saviez-vous que les projets logiciels comportent généralement entre 15 et 50 défauts pour 1 000 lignes de code? Les bugs sont inévitables, c'est pourquoi un système de suivi des bugs solide est indispensable.

Ce modèle de suivi des problèmes liés aux produits vous aide à enregistrer, attribuer et suivre les bugs du début à la fin. Il est facile à utiliser et entièrement personnalisable pour s'adapter aux besoins de votre projet.

Ce modèle Excel simple mais efficace vous permet de rester organisé, de détecter les problèmes à un stade précoce et de faire avancer votre projet.

Idéal pour : les développeurs de logiciels, les équipes d'assurance qualité, les chefs de projet et les propriétaires de produits.

Limites de l'utilisation d'Excel pour le suivi de projets

Excel est un outil populaire pour le suivi des projets, mais certaines limites peuvent affecter son efficacité à mesure que les projets gagnent en taille et en complexité.

Voici quelques inconvénients clés :

mises à jour et erreurs manuelles : les saisies manuelles fréquentes augmentent le risque d'erreur humaine, ce qui entraîne un suivi inexact

Défis de la collaboration : Excel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel, et des problèmes de synchronisation peuvent survenir lorsque plusieurs utilisateurs effectuent des modifications en même temps

Évolutivité limitée : la gestion de grands ensembles de données devient fastidieuse à mesure que les projets se développent, ce qui ralentit la navigation et crée de la confusion

Absence de fonctionnalités avancées : Excel ne dispose pas de fonctionnalités telles que le suivi du temps, l'allocation des ressources et l'automatisation des dépendances entre les tâches, qui sont courantes dans les outils de gestion de projet

Rapports et visualisation limités : les diagrammes de base d'Excel nécessitent plus de temps pour mettre en forme des rapports détaillés, contrairement aux logiciels spécialisés de gestion de projet

Problèmes de sécurité : le partage de fichiers Excel via des canaux non sécurisés expose les données sensibles des projets, contrairement aux outils de gestion de projet dotés de meilleures fonctionnalités de sécurité

Modèles rigides : les modèles Excel sont limités en termes de personnalisation, nécessitant souvent des solutions de contournement qui augmentent le temps et les erreurs

👀 Le saviez-vous ? Plus d'un million d'entreprises dans le monde utilisent Microsoft 365, y compris Excel, et comptent plus d'un million de clients rien qu'aux États-Unis.

Alternative aux modèles Excel de rapports de projet

Si les modèles Excel constituent un excellent point de départ pour le suivi des projets, d'autres outils offrent encore plus de flexibilité et de possibilités de personnalisation. ClickUp est l'une de ces plateformes !

L'application « Tout pour le travail » propose plus de 1 000 modèles adaptés à un large éventail de besoins en matière de gestion de projet. Que vous gériez une simple liste de tâches ou un projet complexe avec plusieurs flux de travail, les modèles de gestion de projet de ClickUp couvrent tous les cas de figure.

Voici quelques modèles alternatifs que vous pouvez utiliser à la place d'Excel :

1. Le modèle de rapport de progression ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Tenez votre équipe et les parties prenantes externes informées grâce au modèle de rapport de progression ClickUp

Vous cherchez un point de départ pour les rapports d'avancement de projet ? Le modèle de rapport d'avancement ClickUp est une excellente option. Ce modèle polyvalent offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des rapports clairs et efficaces à l'aide de l'éditeur de documents intégré de ClickUp, ClickUp Docs.

Il donne un aperçu de votre projet, en détaillant les informations clés telles que les personnes impliquées, les tâches terminées, le statut actuel et les dates d'achèvement prévues. Vous pourrez facilement couvrir les mises à jour importantes, en tenant votre équipe et les parties prenantes informées de la progression et des prochaines étapes.

En utilisant ce modèle de rapport d'avancement, vous pourrez décrire le statut du projet, les jalons, les tâches à venir et tout problème critique que les parties prenantes doivent connaître. De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui permet de l'adapter à différents types de projets.

Idéal pour : Les chefs de projet, les managers d'équipe et les parties prenantes qui souhaitent suivre la progression d'un projet

2. Le modèle de rapport de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez un onglet sur la progression des éléments essentiels du projet avec le modèle de rapport de projet ClickUp

Dans la gestion de projet, il est essentiel d'avoir un aperçu clair de votre forfait, des indicateurs clés de performance (KPI) et de la progression globale. Cela vous aide à identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention et à ajuster votre approche en conséquence.

Le modèle de rapport de projet ClickUp simplifie le suivi des éléments essentiels du projet, facilitant ainsi la hiérarchisation des tâches, des dépenses et des éléments d'action en attente. Grâce à ce modèle, vous pouvez évaluer rapidement la progression du projet et identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Ce modèle simple garantit la cohésion de votre équipe et le bon déroulement de votre projet.

*idéal pour : les chefs de projet, les dirigeants et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un moyen simple de suivre les priorités, les dépenses et les éléments d'action des projets.

3. Le modèle de rapport de statut de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez le rapport sur le statut de votre projet grâce au modèle de rapport sur le statut du projet ClickUp

Pour assurer un suivi efficace de votre projet, vous avez besoin d'un outil qui indique la progression et les points à améliorer. Le modèle de rapport d'état d'avancement de projet ClickUp excelle (sans jeu de mots !) dans ce domaine.

Ce modèle fournit un aperçu clair du statut de votre projet par rapport au forfait initial. Il offre également un espace pour traiter les problèmes et définir les prochaines étapes. Il permet de repérer les problèmes à un stade précoce, de respecter le calendrier et de tenir les parties prenantes informées grâce à un rapport de progression concis.

Avec un code couleur pour faciliter le suivi et des notes autocollantes pour mettre en évidence les détails clés ou inviter les équipes à discuter, ce modèle simplifie les mises à jour du statut de votre projet.

Idéal pour : Les parties prenantes telles que les chefs de projet ou les responsables d'équipe qui ont besoin d'un moyen rapide et visuel de suivre la progression des projets et de résoudre les problèmes.

4. Le modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez facilement vos projets grâce au modèle de suivi de projet ClickUp

Le modèle de suivi de projet ClickUp est personnalisable et parfait pour tout type de projet, qu'il s'agisse d'une initiative organisationnelle importante ou d'un projet personnel de moindre envergure. Conçu pour les débutants, il vous aide à organiser les tâches, à allouer les ressources et à suivre la progression, le tout au sein de votre environnement de travail.

Grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp, vous pouvez évaluer rapidement les performances de l'équipe à n'importe quelle étape du projet. Cela permet aux responsables d'identifier les problèmes potentiels à un stade précoce et de s'adapter pour rester sur la bonne voie et respecter le budget.

En combinant tous ces éléments, la gestion de votre projet du début à la fin devient plus simple, ce qui permet une plus grande efficacité pour toutes les personnes impliquées.

*idéal pour : les coordinateurs de projet, les chefs de service et toute personne gérant des projets de toute taille qui a besoin d'un outil simple et personnalisable pour le suivi de la progression.

💡Conseil de pro : Ce modèle crée plusieurs outils de suivi pour les projets répétitifs. Après le lancement de chaque projet, il vous fera gagner du temps et vous permettra de passer directement à l'action.

5. Le modèle de rapport de progression de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mesurez la réussite de vos campagnes grâce au modèle de rapport de progression de campagne ClickUp

Les rapports de campagne sont nécessaires aux équipes marketing pour mesurer la réussite et prendre des décisions fondées sur des données. Un rapport bien organisé vous aide à rassembler toutes les données de votre campagne en un seul endroit, ce qui facilite le suivi des indicateurs de performance clés et l'obtention d'informations.

Le modèle de rapport de campagne ClickUp est conçu pour vous aider à surveiller et à analyser les performances de votre campagne sur différents canaux et équipes.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement compiler vos données dans un rapport, visualiser les indicateurs clés de performance et suivre la progression tout en identifiant les domaines à améliorer.

Que vous gériez des campagnes d'e-mails ou du contenu vidéo, ce modèle organise vos efforts marketing et les maintient concentrés sur l'obtention de résultats tangibles.

*idéal pour : les coordinateurs marketing, les stratèges de contenu et les responsables de campagne qui ont besoin d'un outil efficace pour le suivi et l'analyse des performances de leur campagne.

À lire également : Modèles gratuits de mise à jour de projet dans ClickUp et Word

6. Le modèle de suivi de production ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Réalisez des vidéos de qualité dans les délais grâce au modèle de suivi de production ClickUp

Le modèle de suivi de production ClickUp est une solution tout-en-un pour maîtriser la gestion de la production. Il s'intègre parfaitement à la plateforme ClickUp, ce qui vous permet de transformer les tâches en une chaîne de production en usine, tout en exploitant des outils avancés de planification de projet.

Ce modèle vous permet de mapper les tâches, de gérer les ressources du projet, de définir les priorités et d'assurer le suivi des dépendances. L'interface conviviale, associée aux fonctionnalités de glisser-déposer, facilite l'organisation des tâches.

De plus, les multiples affichages vous aident à visualiser votre flux de travail, ce qui vous permet de repérer les problèmes potentiels à un stade précoce et de les résoudre avant qu'ils n'aient un impact sur la production.

Le modèle fournit également un espace pour les commentaires, les notes et les mises à jour en temps réel, garantissant ainsi la cohésion de votre équipe. Fini les e-mails manqués ou la confusion entre les versions. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un hub centralisé, ce qui évite les e-mails manqués ou la confusion entre les versions.

Idéal pour : Les responsables de production, les coordinateurs des opérations et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un outil complet pour le suivi et la gestion des flux de travail de production.

7. Le modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Tenez le superviseur informé des tâches de votre projet à l'aide du modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp

Parfois, au lieu d'afficher le statut global du projet, vous pouvez vouloir vous concentrer sur les performances d'un membre spécifique de l'équipe, en particulier lors de l'évaluation de son flux de travail ou de ses contributions avant un examen annuel.

Le modèle de rapport mensuel sur le statut de l'entreprise ClickUp offre un aperçu concis d'une page du travail d'une personne pour le mois. Il met en évidence les tâches achevées, les tâches à venir et les obstacles potentiels.

Le modèle fournit également des mises à jour clés sur des problèmes critiques tels que les livrables de projet manqués, les changements de périmètre et les préoccupations liées à la charge de travail qui pourraient avoir un impact sur la réussite du projet.

*idéal pour : les responsables RH, les managers d'équipe et les chefs de service qui ont besoin d'un rapport de performance individuel et ciblé pour les évaluations ou les bilans de projet.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

8. Le modèle de rapport hebdomadaire de statut ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Envoyez facilement des mises à jour hebdomadaires à l'aide du modèle de rapport hebdomadaire sur le statut ClickUp

Au lieu de repartir de zéro chaque semaine, le modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp offre une méthode standardisée pour le suivi de la progression des projets par les parties prenantes.

Ce modèle inclut les détails essentiels du projet tels que le nom du projet, le responsable et les principaux sponsors. Il met également en évidence les principales réalisations et se concentre sur les activités en cours et à venir, les priorités des tâches et les dates d'échéance.

*idéal pour : les coordinateurs de projet, les chefs de service et les responsables d'équipe qui ont besoin d'un moyen efficace et reproductible de suivre et de rendre compte chaque semaine de la progression des projets.

9. Le modèle de rapport mensuel sur le statut du projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez des détails sur la progression du projet à l'aide du modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement du projet ClickUp

Le suivi mensuel de la progression d'un projet est la clé pour maintenir le cap. Le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement d'un projet ClickUp est la solution idéale pour afficher des informations claires et concises.

Ce modèle de gestion de projet vous aide à comparer le statut actuel du projet avec votre forfait initial, en se concentrant à la fois sur les mois précédents et à venir. Il vous permet d'évaluer rapidement ce qui est en bonne voie et ce qui pourrait nécessiter une attention particulière, ce qui facilite la mise à jour mensuelle des parties prenantes du projet.

Le modèle est convivial et codé par couleur, mettant en évidence le statut des éléments clés du projet tels que les échéanciers, les budgets, la qualité, la portée et la gestion des risques.

De plus, si la responsabilité est cruciale, le modèle comprend un espace permettant aux réviseurs de rapports et aux parties prenantes clés de confirmer qu'ils ont lu le rapport et d'ajouter leurs propres commentaires.

*idéal pour : les chefs de projet, les directeurs de programme et les managers d'équipe qui ont besoin d'un outil simple et visuel pour suivre le statut mensuel des projets et assurer l'alignement des parties prenantes.

10. Le modèle de rapport de statut de projet ClickUp Executive

Obtenir le modèle gratuit Tenez les parties prenantes informées et respectez les délais des projets grâce au modèle de rapport de statut de projet ClickUp Executive

Lorsque les dirigeants et les parties prenantes ont besoin d'un aperçu rapide de vos projets, le modèle de rapport de statut de projet ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Vous pouvez choisir parmi sept types d'affichage pour afficher les mises à jour clés du projet, telles qu'un statut codé par couleur (rouge, jaune, vert) mettant l'accent sur le budget, l'échéancier du projet et la qualité. Le modèle vous permet également de trier par progression des sous-tâches ou par responsabilités des services.

Le format de liste vous permet également de personnaliser les 11 champs, y compris la portée, la santé budgétaire et l'évaluation du projet, pour mettre en valeur les données qui comptent le plus pour vous et votre équipe.

*idéal pour : les cadres, les cadres supérieurs et les chefs de service qui ont besoin d'un aperçu personnalisable et de haut niveau du statut d'un projet pour prendre des décisions rapides.

Gagnez avec les modèles de gestion de projet ClickUp

Le suivi de la progression de votre projet est tout aussi crucial que sa planification. Une fois votre projet lancé, il s'agit de gérer les échéanciers, les ressources et les budgets, tout en surveillant les performances pour que tout reste sur la bonne voie. Et, bien sûr, la mise à jour régulière des parties prenantes est la clé pour maintenir la transparence et la confiance.

Les modèles Excel de gestion de projet appropriés sont essentiels pour un suivi plus fluide. Ces modèles organisent efficacement vos données afin que vous puissiez vous concentrer sur la prise de décisions éclairées au lieu de perdre du temps à parcourir des feuilles de calcul interminables.

Que vous gériez la progression, les budgets ou les délais, les modèles ClickUp vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour garder le contrôle de votre projet, grâce à des centaines de fonctionnalités de gestion de projet.

Débloquez tous ces modèles, ainsi que plus de 1 000 autres, en vous inscrivant dès aujourd'hui à ClickUp! Tout le monde y gagne !