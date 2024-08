20 Meilleures alternatives à Obsidian en 2024

Combien de fois avons-nous oublié quelque chose d'important jusqu'à quelques heures avant la date limite ?

Trop souvent, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes.

Heureusement, nous avons maintenant applications de prise de notes comme Obsidian pour nous aider à éviter ce genre de situation. Comme la plupart des applications de prise de notes, Obsidian promet un moyen simple de noter tout ce dont vous devez vous souvenir afin d'éviter d'oublier des détails cruciaux.

Mais cette application de prise de notes en markdown est-elle la meilleure du marché ?

Aujourd'hui, nous explorons toutes les alternatives à Obsidian que vous devriez connaître.

Que rechercher dans une alternative à Obsidian ?

Un exemple de ce à quoi ressemble une page Obsidian Publish accessible au public

Obsidian est un application de prise de notes conçue pour permettre à chacun de construire sa propre gestion des connaissances. Grâce aux plugins, aux thèmes et aux feuilles de style CSS personnalisées disponibles dans sa boîte à outils, vous contrôlez vos données et votre design.

Obsidian organise toutes vos notes dans des dossiers appelés coffres-forts. Vous pouvez avoir différents coffres-forts pour différents sujets ou projets. Vous pouvez également lier des documents et des notes par l'intermédiaire de lien bidirectionnel pour créer une base de données connectée que vous pouvez visualiser comme un graphe de connaissances.

Cette application convient parfaitement aux personnes qui préfèrent les actions simples de capture et de stockage de notes. Mais si votre objectif est de créer un système de notes et de tâches partageables au sein d'un hub de connaissances, vous avez d'autres options !

Top 20 Obsidian Alternatives

1. ClickUp - Les meilleurs documents alimentés par l'IA

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en utilisant les tâches, les documents, le chat, les objectifs, les tableaux blancs, et plus encore. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité !

Contrairement à Obsidian, Docs ClickUp facilite la co-rédaction de notes en temps réel ou en mode asynchrone afin que tout le monde ait accès aux informations les plus récentes. Que vous écriviez des notes à l'emporte-pièce ou des plans d'action détaillés, l'utilisation d'un ClickUp Doc vous reliera au reste de vos tâches et de vos projets !

Associez ClickUp Docs à Cerveau ClickUp clickUp Brain est un outil de rédaction alimenté par l'IA qui peut être utilisé dans Docs pour résumer des notes, créer un texte convaincant, faire un brainstorming, et plus encore !

Essayez l'application gratuite Modèle de notes de réunion ClickUp et fournissez le meilleur de votre travail grâce à ces fonctionnalités de Docs qui vous feront gagner du temps :

Reliez les documents et les tâches pour créer des liens et des relations entre le contenu et votre travail

Apportez votre contenu depuis d'autres applications pour utiliser le formatage riche et l'édition collaborative

Archivez les documents pour nettoyer votre espace de travail tout en les conservant pour référence

Définir des autorisations de partage pour des personnes, des équipes ou des invités spécifiques

Trouvez et créez des modèles pour accélérer le processus de rédaction Télécharger le modèle de notes de réunion ClickUp pros

15+ vues personnalisables pourvisualiser les tâches, les projets et les flux de travail dans ClickUp* 1 000+ intégrations àconnectez vos applications préférées à ClickUpBloc-notes dans ClickUp pour mettre des notes en signet, créer des tâches, etc. à partir de votre navigateur web

ClickUp cons

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$ par membre et par mois

: 7$ par membre et par mois Entreprises : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Entreprise : Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! S'il vous plaîtcontacter les ventes lorsque vous êtes prêt

ClickUp : évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (4 800+ commentaires)

: 4.7/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3,100+ commentaires)

2. Notion - Le meilleur pour la prise de notes

Via NotionNotion est une alternative populaire à Obsidian pour sa simplicité, son interface minimaliste et sa grande communauté. En plus de la prise de notes, vous pouvez utiliser Notion en tant que gestion des tâches pour créer des tâches simples ou construire une base de connaissances personnelle. Vous pouvez également intégrer des liens, des images, des vidéos, des extraits de code, etc. Notion dispose également de fonctionnalités bidirectionnelles vous permettant d'interconnecter toutes vos notes et tous vos espaces de travail.

Les avantages de Notion

Puissante fonctionnalité de prise de notes

S'intègre aux applications les plus populaires

Excellentes fonctions de collaboration

Notion contre

L'application mobile peut être lente et encombrante

Difficile de créer et de maintenir une personnalisation pour une utilisation à long terme

La recherche et la navigation ne sont pas aussi intuitives

Prix de Notion

Notion propose des plans gratuits et payants à partir de 4$/mois.

Notes des clients de Notion

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (800+ avis)

3. Evernote - Le meilleur pour le web-clipping

Via EvernoteEvernote est un outil de prise de notes qui offre de fantastiques possibilités d'extraction sur le web. Cette application pratique vous permet d'extraire, d'enregistrer et de synchroniser des notes depuis n'importe quel endroit sur le web vers tous vos appareils.

Les avantages d'Evernote

Interface utilisateur simple et épurée avec de nombreuses fonctionnalités

Possibilité de créer des notes hors ligne

Le Web clipper permet de sauvegarder toutes les notes importantes pendant la recherche

Possibilité de partager vos notes sur les réseaux sociaux

Les inconvénients d'Evernote

Version payante coûteuse avec une version gratuite limitée

Manque de collaboration en temps réel

Manque de fonctionnalités de gestion des tâches comme la plupart des applications de cette liste

Prix d'Evernote

Evernote propose des formules gratuites et payantes à partir de 7,99 $/mois.

Notes des clients d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 900+ commentaires)

: 4.4/5 (1 900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (7 500+ avis)

4. Microsoft OneNote - Le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft

Via Microsoft OneNoteOneNote est une application gratuite de prise de notes accessible à toute personne disposant d'un compte Microsoft. Bien que pratique, OneNote dispose d'une interface décontractée et n'est pas aussi intuitive. Cependant, OneNote dispose de plusieurs fonctionnalités dignes d'être notées, notamment les notes vocales, la traduction de texte, notes autocollantes et des notes manuscrites.

Vous pouvez également protéger les sections de notes de OneNote par un mot de passe.

Microsoft OneNote pros Modèles OneNote pour vous aider à créer rapidement des notes * Un clipper web pour capturer des notes à partir de n'importe quel endroit en ligne

Possibilité d'organiser vos notes dans un carnet à l'aspect similaire

Des liens internes pour connecter l'ensemble de votre écosystème de notes

Microsoft OneNote contre

Capacités minimales de prise de notes

Compliqué si vous êtes un nouvel utilisateur de Microsoft 365

Assez lent et encombrant

Prix Microsoft OneNote

OneNote est disponible avec un abonnement payant à Microsoft 365.

Notes des clients de Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (plus de 1 700 commentaires)

: 4.5/5 (plus de 1 700 commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 200+ commentaires)

5. Google Keep - Le meilleur pour les utilisateurs mobiles

Via Google KeepGoogle Keep contient la plupart des éléments nécessaires à une application de prise de notes : listes de tâches, notes audio, clipper web et images. En outre, vous pouvez archiver vos notes pour obtenir une interface plus propre.

Les avantages de Google Keep

Outil facile à utiliser pour la prise de notes personnelles dans l'espace de travail Google

Transcription automatique de tous vos enregistrements audio

Les inconvénients de Google Keep

Options de personnalisation limitées

Ancienne interface utilisateur

Manque de contrôles granulaires des permissions

Pas de collaboration en temps réel

Intégration limitée

Prix de Google Keep Google Keep est gratuit avec un compte Google.

Notes des clients de Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra : 4.7/5 (80+ avis)

6. nTask - Le meilleur pour le suivi des tâches

Via nTâche nTask est un outil de gestion de projet qui comporte une fonctionnalité de prise de notes. Principalement, vous pouvez prendre des notes de réunion, créer des tâches à faire et suivre vos tâches en un seul endroit. nTask propose également un outil de suivi du temps et une fonctionnalité de collaboration pour garder le contact avec vos collègues équipes interfonctionnelles sur la même page. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter des images, des commentaires et des vidéos à leurs notes ou assigner une tâche particulière à un membre de l'équipe.

nTask pros

Plusieurs vues : calendrier, Kanban et Gantt

Souplesse d'utilisation pour les équipes en tant qu'outil de gestion des tâches

Notifications en temps réel

Fonctions de statut et de priorité des tâches

nTask inconvénients

Manque de fonctionnalités essentielles dans la version gratuite

L'interface n'est pas aussi intuitive

Intégration limitée pour une base de connaissances robuste

Prix de nTask

nTask propose des plans gratuits et payants à partir de 3 $/mois facturés annuellement.

évaluations des clients de nTask

G2 : 4.4/ 5 (15+ commentaires)

: 4.4/ 5 (15+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (90+ avis)

7. Workflowy - Le meilleur pour la prise de notes minimaliste

Via WorkflowyWorkflowy est une application de prise de notes dotée de plusieurs outils de gestion des tâches. Cette application se présente comme le compagnon des personnes occupées et ambitieuses. Workflowy fait partie de cette liste d'alternatives à Obsidian en raison de sa simplicité. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de commencer à taper vos pensées sur Workflowy !

Avantages de Workflowy

Rapide et simple

Copies en direct de n'importe quelle note ou liste de tâches

Fonctionnalité de glisser-déposer pour une création rapide de notes

Une fonction de recherche globale pour repérer facilement une note importante

Fichiers markdown en texte brut

Les inconvénients de Workflowy

Manque d'outils de visualisation

Gestion des tâches limitée

Prix de Workflowy

Workflowy offre des plans gratuits et payants à partir de 4,99 $/mois.

Evaluation des clients de Workflowy

G2 : 4.4/ (20+ commentaires)

: 4.4/ (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (Moins de 5 commentaires)

8. Coda - Le meilleur pour centraliser les documents

Via CodaCoda a été conçu pour les équipes . En termes simples, Coda rassemble tous vos documents et données dans un document central et évolutif. Cette application propose également différents blocs de construction pour vous aider à personnaliser vos documents en fonction de vos besoins.

Coda pros

S'intègre à Google Calendar pour faciliter la gestion des tâches

Notifications de modifications et de changements

Plusieurs modèles de Coda en fonction de vos besoins

Coda cons

Assez cher avec des fonctionnalités limitées dans le plan gratuit

Intégration limitée

Difficile de mettre à l'échelle une base de connaissances complète

Prix de Coda

Coda propose des plans gratuits et payants à partir de 10 $/mois par membre.

Évaluation des clients de Coda

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

: 4.7/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (75+ avis)

Bonus:_ *Airtable Vs. Coda*

9. Basecamp - Meilleur pour les tableaux de bord de prise de notes

Via BasecampCamp de base est un outil de gestion de projet, mais il permet la prise de notes et la gestion des tâches. Tous vos projets (notes dans ce cas) sont hébergés dans un tableau de bord où vous pouvez consulter, modifier, réorganiser et archiver les notes selon vos besoins.

L'application permet également de suivre les tâches à accomplir et dispose d'une messagerie in-app pour que tout le monde reste dans le coup.

Les avantages de Basecamp

Calendrier du projet indiquant les échéances, les événements pertinents et les statuts des tâches

Vues kanban simplifiées

Nombreuses intégrations à des outils populaires

Historique des modifications dans vos notes

Les inconvénients de Basecamp

Personnalisation limitée

Les notifications et les alertes d'activité peuvent être trop nombreuses

Les outils d'édition sont limités

Prix de Basecamp

Basecamp propose des plans gratuits et payants à partir de 11 $/mois par membre.

Évaluation des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (5 000+ commentaires)

: 4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (13 500+ avis)

10. Notejoy - Le meilleur pour la collaboration en équipe

Via Notejoy Notejoy peut être une bonne alternative à Obsidian si vous souhaitez prendre des notes rapides et ciblées. En fait, Notejoy est l'application que vous utilisez lorsque vous voulez vous changer les idées, après une réunion rapide avec un collègue ou une fois que le professeur a remis ses devoirs.

Les avantages de Notejoy

Galeries d'images illimitées instantanées, claires et magnifiques

Possibilité de joindre des fichiers à vos notes

Liste de contrôle pour enregistrer vos tâches

Suivi de l'activité pour savoir qui a consulté votre profil

Discussions en filigrane pour faciliter la collaboration

Notejoy contre

Intégrations limitées pour la gestion de projet

Pas aussi intuitif

L'interface utilisateur et les fonctionnalités peuvent être trop nombreuses

Prix de Notejoy

Notejoy propose des formules gratuites et payantes à partir de 4 $/mois facturés annuellement.

Notejoy évaluations des clients

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (180+ commentaires)

11. pNotes - Le meilleur pour la personnalisation du bureau

Via pNotes pNotes est un logiciel de notes autocollantes qui vous permet d'épingler vos notes les plus importantes et les choses à faire sur votre bureau. Vous pouvez modifier chaque note pour qu'elle corresponde à son sujet. Par exemple, vous pouvez modifier la couleur, la police et la transparence de chaque note.

pNotes pros

Regroupez vos notes et marquez vos notes autocollantes préférées

Créez rapidement une note en double-cliquant

Planifiez les notes adhésives pour qu'elles n'apparaissent que lorsque vous en avez besoin

Mise à jour automatique

pNotes contre

Il peut être encombrant si vous voulez noter plusieurs choses

N'est pas aussi efficace dans lesle suivi des tâches dans vos notes

N'a pas l'intuitivité de la plupart des applications de prise de notes

Prix des pNotes

pNotes est une application gratuite.

pNotes évaluations des clients

G2 : Pas d'évaluation

: Pas d'évaluation Capterra : Pas d'évaluation

12. QuickJots - Le meilleur pour la rapidité

Via QuickJots Comme son nom l'indique, QuickJots vous permet de prendre rapidement une note et de l'enregistrer automatiquement lorsque vous êtes en déplacement. Il fonctionne à la fois sur mobile et sur ordinateur, et il est assez rapide.

Avantages de QuickJots

Fonctionne hors ligne

Toutes vos notes sont sauvegardées automatiquement dès que vous créez une note

Supporte le markdown

Supporte l'éditeur de texte simple

Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour utiliser Quick jots

Les inconvénients de QuickJots

Ne dispose pas de fonctions avancées de suivi des tâches

Il ne se synchronise pas de manière transparente entre les appareils

Interface utilisateur obsolète

Prix de QuickJots

QuickJots est une application gratuite.

Notes des clients de QuickJots

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

13. Apple Notes - Le meilleur pour les utilisateurs d'Apple

Via Pomme Apple Notes est disponible gratuitement sur les appareils macOS/iOS. Cette application vous permet de taper ou de prendre des notes à la main ou avec l'Apple Pencil. Vous pouvez également ajouter des photos et des vidéos ou joindre des liens à vos notes.

Les pros d'Apple Notes

Listes de dossiers pour organiser vos notes par sujet

Fonctionnalité d'épinglage pour ne pas perdre de vue les détails les plus importants

Affichage en galerie pour une vision plus intelligente de vos notes

Face ID, Touch ID et mots de passe pour protéger vos notes

Les inconvénients d'Apple Notes

Il ne s'intègre pas de manière transparente aux applications extérieures à l'écosystème Apple

Prix d'Apple Notes

Apple Notes est disponible gratuitement sur macOS et les appareils iOS.

Notes des clients d'Apple Notes

G2 : Pas d'évaluation

: Pas d'évaluation Capterra : Pas d'évaluation

14. Simplenote - Le meilleur pour les minimalistes

Via Simplenote Simplenote est une excellente alternative à Obsidian grâce à sa simplicité et à son interface épurée. Il dispose également d'une puissante fonctionnalité de synchronisation qui vous permet d'accéder à vos notes à tout moment.

Les avantages de Simplenote

Tags pour une recherche rapide des notes

Prise en charge du format Markdown

Entièrement gratuit

Sauvegarde automatique des modifications

Simplenote contre

Options de personnalisation limitées

Il ne prend pas en charge les pièces jointes sous forme d'images ou de graphiques

Difficile à mettre à l'échelle avec de nombreuses notes

Prix de Simplenote

Simplenote est une application gratuite.

Notes des clients de Simplenote

G2 : 4.1/5 (20+ commentaires)

: 4.1/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (Moins de 5 commentaires)

15. Joplin - Le meilleur pour la confidentialité et le cryptage

Via Joplin Joplin se définit comme une application de prise de notes open-source. Cette application vous permet de prendre des notes et d'y accéder n'importe où, car elle sauvegarde toutes vos notes dans le nuage. Vous pouvez créer des listes de contrôle, des notes et des tableaux dans Joplin ou y joindre des images et des vidéos. En outre, Joplin prend en charge les diagrammes et les fonctions mathématiques, ce qui en fait une application de prise de notes universelle, quel que soit le sujet ou la matière.

Les avantages de Joplin

Vous pouvez capturer une image sur l'application mobile et l'enregistrer en tant que note

Collaborez avec vos amis, votre famille ou vos collègues sur le nuage Joplin

Vous pouvez mettre vos notes à la disposition du public en les publiant en ligne

Joplin est livré avec une extension web clipper pour sauvegarder les notes sur internet

Prise en charge de l'édition de texte enrichi et de markdown

Joplin contre

Pas d'assistance technique directe si vous êtes bloqué

La synchronisation nécessite un plan premium

L'application de bureau est assez lente

Prix de Joplin

Joplin propose des plans gratuits et payants.

Les évaluations des clients de Joplin

G2 : Aucune évaluation

: Aucune évaluation Capterra : Pas de commentaires

16. Dropbox Paper - Le meilleur pour l'écriture collaborative

Via Boîte de dépôt Généralement appelé "papier", Dropbox Paper est un logiciel d'édition de documents collaboratifs . Selon l'entreprise, Paper est parfait pour collaborer à des travaux créatifs. Avec Paper, vous pouvez prendre des notes de réunion, assigner des tâches et mentionner des personnes sans quitter le document.

Dropbox Paper avantages

Gratuit

Il dispose de superbes outils de collaboration

Vous pouvez annoter des images dans vos notes

Modèles pour créer des documents tels que des modèles de compte-rendu de réunion

Synchronisation avec votre calendrier, afin que vous sachiez quelle réunion nécessite des documents spécifiques

Les inconvénients de Dropbox Paper

Intégration limitée en dehors de Dropbox

Stockage limité pour les utilisateurs gratuits de Dropbox (seulement 2 Go)

Mise à jour coûteuse

Prix de Dropbox Paper

Dropbox propose des formules gratuites et payantes à partir de 11,99 $/mois pour un seul utilisateur.

Notes des clients de Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (4 400+ avis)

: 4.1/5 (4 400+ avis) Capterra : 4.4/5 (149 commentaires)

17. ProofHub - Le meilleur pour les agendas quotidiens

Via ProofHub ProofHub est peut-être avant tout un outil de gestion de projet, mais il peut aussi servir d'application de prise de notes avec des fonctionnalités de gestion des tâches. La fonction Note de Proofhub vous permet de prendre des notes de toutes sortes, que ce soit dans un cadre formel ou à un niveau individuel. Vous pouvez également collaborer à la création de notes grâce à des fonctionnalités telles que les @mentions, les discussions et les tableaux Kanban.

Les pros de ProofHub

Fonctionnalités de gestion de projet, de gestion des tâches et de prise de notes sous un même toit

Plusieurs vues, dont un calendrier, un tableau et un tableau Kanban, pour visualiser vos notes

Modèles pour simplifier la création de notes

Agendas quotidiens pour bien commencer la journée

ProofHub contre

Absence de sous-dossiers, ce qui rend la recherche de documents plus difficile

Courbe d'apprentissage difficile

Chargement lent

Prix de ProofHub

Proofhub propose des plans gratuits et payants à partir de 45 $/mois facturés annuellement.

Notes des clients de ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (60+ avis)

18. Bear - Le meilleur pour la démarque

Via Ours Quand Ours lorsque les utilisateurs de Bear en parlent, le thème commun que vous entendrez est l'interface utilisateur minimaliste de Bear. Bear est dépourvu de tout artifice, à l'exception de quelques options de formatage. Les utilisateurs de Bear peuvent relier leurs notes entre elles et les synchroniser sur tous leurs appareils Apple.

Les avantages de Bear

Interface utilisateur minimaliste

Direct et simple à utiliser

Synchronisation sur tous les appareils Apple

Editeur Markdown supportant plus de 150 langages de programmation

Liens entre les notes pour créer un graphe de connaissances interconnecté

Bear contre

Manque de fonctionnalités avancées nécessaires à une application de prise de notes, même dans les formules payantes

Absence de fonction de tableau

Prix élevé de la formule payante

Prix de l'ours

Bear propose des formules gratuites et payantes en fonction de votre région.

Evaluation des clients de Bear

G2 : 4.5/5 (40+ avis)

: 4.5/5 (40+ avis) Capterra : 4.3/5 (Moins de 3 avis)

Check out these Bear alternatives !

19. Todoist - Le meilleur pour créer des listes de tâches

Via TodoistTodoist se concentre sur une application simple de gestion des tâches et des listes de choses à faire. C'est l'une des alternatives à Obsidian les plus populaires en raison de son intuitivité et de ses fonctionnalités avancées de prise de notes. Cette application de prise de notes vous permet de créer des tâches et des sous-tâches et de mettre en place des rappels ponctuels ou récurrents. Todoist propose également des fonctionnalités de discussion et de commentaire pour simplifier la collaboration.

Les avantages de Todoist

Rappels pour ne pas manquer une tâche

Vue du calendrier pour avoir un bon aperçu de votre emploi du temps

Modèles pour vous aider à démarrer

Todoist contre

La courbe d'apprentissage est abrupte

L'application Windows est lente

Tâches limitées dans la version gratuite

Prix de Todoist

Todoist propose des formules gratuites et payantes à partir de 4 $/mois facturés annuellement.

Notes des clients de Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ avis)

: 4.4/5 (700+ avis) Capterra : 4.6/5 (1 600+ avis)

20. Hive - Meilleur pour le suivi du temps

Via RucheRuche offre de multiples façons de visualiser vos notes, notamment sous forme de Kanban, de tableau, de calendrier et de portefeuille. Cette application de gestion de projet offre également des fonctionnalités de suivi du temps et de prise de notes collaborative.

Les avantages de Hive

Plus de 1000 intégrations

Excellents supports d'assistance à la clientèle

Synchronisation des notes avec le calendrier

Suivi du temps

Hive contre

Application mobile difficile à utiliser

Manque de fonctionnalités de recherche avancée

Difficile de suivre les modifications que vous avez apportées à votre application

Prix de Hive

Hive propose des plans gratuits et payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois.

Notes des clients de Hive

G2 : 4.6/5 (350+ commentaires)

: 4.6/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (160+ avis)

Appropriez-vous vos notes avec les meilleures alternatives à Obsidian

La meilleure alternative à Obsidian est l'application de prise de notes qui vous permet :

Collaborer à la prise de notes grâce aux @mentions, aux notifications, au suivi des modifications et aux discussions in-app

D'évoluer en fonction de vos besoins en matière de prise de notes

Synchroniser vos notes sur plusieurs appareils

D'accéder à vos notes hors ligne et en ligne

Vous pouvez profiter de ces fonctionnalités et de bien d'autres encore dans ClickUp. Créer un compte gratuit et commencez à créer des notes infinies à votre façon !