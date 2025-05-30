les 11 meilleurs outils de planification des horaires pour une meilleure gestion du personnel

La gestion des horaires de travail peut ressembler à un puzzle en constante évolution. Avec les changements de disponibilité et les préférences de l'équipe, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps.

Un générateur de planning de travail simplifie cette tâche fastidieuse en automatisant le processus, en gagnant du temps, en réduisant les erreurs et en créant des plannings équilibrés. Si vous en avez assez des processus de planification manuels, ces outils peuvent rationaliser votre flux de travail pour un processus plus fluide et plus efficace.

Découvrons ensemble les 11 meilleurs outils de planification des horaires de travail ! 🎯

Que rechercher dans un outil de planification des horaires ?

Trouver le bon outil de planification des horaires peut vous faciliter considérablement la vie : fini les courses de dernière minute, les confusions et les cauchemars liés à la planification manuelle. Mais avec autant d'options disponibles, comment choisir la meilleure ?

Voici les fonctionnalités indispensables à rechercher lorsque vous choisissez un outil de planification des horaires :

Planification personnalisable : Chaque entreprise est différente, votre outil de planification doit donc vous permettre d'adapter les horaires, les pauses et les rotations aux besoins de votre équipe

Mises à jour et notifications en temps réel : Les forfaits changent ; lorsque c'est le cas, tout le monde doit en être informé immédiatement. Recherchez des outils qui envoient des alertes instantanées pour les informations sur les quarts de travail, les changements, les échanges et les approbations

Intégrations de calendriers : Un bon outil de planification doit pouvoir se synchroniser avec les applications de calendrier populaires afin que les employés puissent accéder à leurs horaires où qu'ils se trouvent

Communication intégrée : Les fonctionnalités de messagerie permettent à tout le monde de rester informé des prochains quarts de travail et des mises à jour de dernière minute

Analyses et rapports : des rapports et des informations intégrés vous aident à suivre les coûts de main-d'œuvre, les tendances en matière de présence et l'efficacité de la planification

Simplicité du glisser-déposer : La planification doit être facile. Un outil doté d'une fonctionnalité glisser-déposer facilite l'ajustement de plusieurs quarts de travail

Les meilleurs outils de planification des horaires

La gestion des horaires des employés peut être une tâche complexe et chronophage, mais le bon outil de planification peut faire toute la différence.

Que vous ayez besoin d'une automatisation basée sur l'IA, d'un échange de quarts de travail transparent ou d'un suivi intégré de la paie et de la conformité, les meilleurs outils de planification du travail aident les entreprises à gagner du temps, à réduire les erreurs et à améliorer l'efficacité de leur main-d'œuvre.

Découvrons les 11 meilleurs outils de planification des horaires. 👀

1. ClickUp (Idéal pour la planification et la gestion des tâches basées sur l'IA)

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. Mais la planification des horaires de votre organisation ne devrait pas vous noyer sous les feuilles de calcul.

Obtenez un modèle gratuit Maîtrisez le temps de votre équipe grâce au modèle de planning des équipes 2-2-3 de ClickUp

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, résout facilement ce chaos. Elle combine projets, connaissances et assistance en ligne en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Brain

L'IA va encore plus loin. Imaginez ne plus jamais avoir à jongler manuellement avec les horaires, à trouver le meilleur moment pour les réunions ou à gérer les conflits de dernière minute. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Il rend la planification des horaires plus intelligente et plus efficace. Vous n'aurez plus à passer des heures à ajuster les échéanciers et à hiérarchiser les tâches ; cet assistant alimenté par l'IA le fera pour vous.

Optimisez votre planning grâce aux suggestions de l'IA pour hiérarchiser les tâches via ClickUp Brain

Il analyse les charges de travail, suggère les horaires de réunion optimaux et modifie automatiquement les plannings en fonction de l'évolution des besoins des projets.

De plus, comme il s'intègre à Google Agenda, Outlook et d'autres calendriers externes, vous n'avez plus à vous soucier de manquer une mise à jour : tout reste synchronisé.

Au-delà de la planification, les informations fournies par l'IA de ClickUp aident les équipes à gérer leur charge de travail en hiérarchisant les tâches urgentes, en résumant les mises à jour des projets et même en rédigeant des notes de réunion.

Calendrier ClickUp

Si vous recherchez un calendrier intelligent et flexible qui va au-delà de la planification de base, le calendrier ClickUp est fait pour vous.

Conçu pour regrouper les tâches, les évènements et la disponibilité des équipes en un seul endroit, le calendrier ClickUp facilite la planification, la mise à jour et la prise d'avance sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Que vous coordonniez les horaires de votre équipe, gériez les échéanciers de vos projets ou planifiiez des lancements, le calendrier ClickUp vous permet de glisser, déposer, reprogrammer et réattribuer sans aucun problème. Tout reste synchronisé dans votre environnement de travail, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Vous devez modifier un évènement ou réattribuer une tâche ? Il suffit de le déplacer : le calendrier ClickUp le met à jour instantanément, sans modification manuelle.

Modèles de planification ClickUp

Les multiples modèles prédéfinis de ClickUp vous aident à démarrer sur les chapeaux de roue lorsqu'il s'agit de planifier les horaires d'une grande équipe.

Par exemple, le modèle de blocage de planning ClickUp est un excellent outil pour rester au top de vos tâches et terminer vos projets. Planifiez des plannings précis, comprenez les dépendances entre les tâches et organisez les blocs de tâches de manière intuitive, le tout dans un seul modèle.

Le modèle de planning d'équipe ClickUp est un outil puissant et flexible pour gérer efficacement les plannings de travail. De la coordination des quarts de travail à l'attribution des tâches en passant par le suivi de la disponibilité de l'équipe, ce modèle offre une vue centralisée de l'ensemble de votre personnel.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les horaires des membres de votre équipe grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Les utilisateurs peuvent modifier les plannings en fonction de leurs flux de travail spécifiques, qu'il s'agisse de gérer des équipes en rotation, des équipes à distance ou des projets.

Et si l'organisation et la gestion de votre personnel deviennent trop lourdes ? Le modèle de planning du personnel ClickUp facilite la gestion des congés et garantit que tout le monde est disponible en cas de besoin.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégrez des outils de gestion du personnel : connectez ClickUp à des plateformes de paie, de RH et de communication afin d'aligner les plannings de travail sur la disponibilité des employés et les politiques de l'entreprise

Suivez facilement les heures de travail : utilisez les fonctionnalités de suivi du temps et utilisez les fonctionnalités de suivi du temps et de blocage de temps pour surveiller la durée des quarts de travail, éviter les surcharges et garantir le respect de la réglementation du travail

Automatisez la planification des horaires : configurez des plannings récurrents, attribuez automatiquement les horaires et ajustez les demandes de congés avec configurez des plannings récurrents, attribuez automatiquement les horaires et ajustez les demandes de congés avec les automatisations ClickUp

Synchronisez avec la disponibilité des employés : alignez les horaires de travail sur la disponibilité en temps réel et les demandes de congés pour éviter les conflits et les changements de dernière minute

Activez l'accès mobile : permettez à vos employés de consulter leurs plannings, d'échanger leurs quarts de travail et de recevoir des mises à jour où qu'ils se trouvent grâce à l'application mobile ClickUp

Centralisez la communication : conservez tous les messages, mises à jour et commentaires liés aux quarts de travail au même endroit grâce à conservez tous les messages, mises à jour et commentaires liés aux quarts de travail au même endroit grâce à ClickUp Chat

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

Ses fonctionnalités de personnalisation peuvent être déroutantes pour les débutants

Tarifs ClickUp

Évaluation et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Deputy (Idéal pour la planification automatique et la gestion des effectifs basées sur l'IA)

via Deputy

Laissez l'IA gérer la planification de votre personnel grâce à la fonctionnalité avancée de planification automatique de Deputy. En un seul clic, Deputy établit des plannings optimisés pour vos employés en analysant les prévisions de la demande, les données commerciales et les coûts de main-d'œuvre, afin que le bon personnel soit au bon endroit au bon moment.

De plus, la plateforme améliore également la flexibilité des employés, leur permettant de synchroniser leurs quarts de travail avec leurs calendriers personnels, d'échanger leurs quarts et de demander des congés via l'application mobile. Les mises à jour et les notifications en temps réel permettent à tout le monde de rester informé, ce qui réduit les absences et les conflits de planification de dernière minute.

Meilleures fonctionnalités de Deputy

Créez des horaires à l'aide d'outils de glisser-déposer ou de modèles de tableaux de service basés sur la disponibilité des employés afin d'éviter les erreurs

Suivez facilement les heures de travail grâce à un contrôle des présences en temps réel, garantissant ainsi une paie précise et le respect des réglementations en matière de travail

Prévoyez avec précision vos besoins en main-d'œuvre en anticipant les besoins en personnel en fonction de la demande afin de contrôler les coûts et d'optimiser les plannings des employés

Donnez à vos employés les moyens d'afficher leurs horaires, de soumettre des demandes et de définir leurs préférences de disponibilité pour plus de flexibilité grâce à des outils en libre-service

Limitations de Deputy

Vous ne pouvez pas utiliser une feuille de calcul normale via Excel ou Google Sheets pour télécharger les horaires

L'application mobile peut parfois présenter des dysfonctionnements, entraînant des retards dans l'enregistrement des heures ou l'accès aux plannings

Tarifs Deputy

Premium : 6 $/mois par utilisateur

Planification : 4,50 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 4,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Deputy

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

3. Homebase (idéal pour une planification et un suivi du temps simples et conviviaux)

via Homebase

Pour les entreprises qui ont besoin d'un outil de planification facile à utiliser et sans complexité inutile, Homebase est une bonne solution. Il offre une interface de planification simple mais puissante qui permet aux responsables de créer des horaires en quelques minutes, de suivre les heures des employés et de gérer les disponibilités sans effort. Des rappels et des notifications automatiques garantissent que les employés savent toujours où et quand ils doivent être.

De plus, la fonctionnalité de suivi du temps de ce logiciel de gestion des équipes s'intègre parfaitement à la paie, ce qui réduit les erreurs manuelles et rend les jours de paie moins stressants.

Meilleures fonctionnalités de Homebase

Transformez n'importe quel appareil en pointeuse grâce à des fonctionnalités simples d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ, y compris le suivi GPS pour un suivi précis du temps

Recrutez et intégrez facilement vos nouveaux employés grâce à des outils intégrés de publication d'offres d'emploi, de suivi des candidats et d'intégration simplifiée

Simplifiez le traitement des paies en convertissant les modèles de relevés de temps en rapports de paie et en intégrant de manière transparente les fournisseurs, prestataires et autres services de paie

Limitations de Homebase

L'intégration du calendrier est lente et peut créer plusieurs instances le même jour pour un seul quart de travail

Il n'est pas facile de demander un jour de congé après avoir travaillé toute la nuit ou effectué un quart de travail supplémentaire

Tarifs Homebase

Basique : Gratuit

Essentiel : 24,95 $/emplacement

Plus : 59,95 $/emplacement

Tout-en-un : 99,95 $/emplacement

Évaluation et avis sur Homebase

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

4. ZoomShift (Idéal pour les modèles de planification personnalisables et le suivi en temps réel des coûts de main-d'œuvre)

via ZoomShift

ZoomShift est conçu pour les entreprises qui ont besoin d'options de planification flexibles et personnalisées. Contrairement aux outils de planification rigides, il permet aux responsables de créer et de réutiliser des modèles de planning de travail, ce qui facilite la planification de plannings adaptés à des besoins spécifiques. Cela est particulièrement utile pour les entreprises qui ont des équipes qui travaillent en rotation, des employés contractuels ou des horaires de travail atypiques.

De plus, le suivi en temps réel des coûts de main-d'œuvre aide les entreprises à respecter leur budget en surveillant les dépenses salariales au fur et à mesure que les horaires des employés sont établis.

Meilleures fonctionnalités de ZoomShift

Suivez les coûts de main-d'œuvre en temps réel grâce à des outils de prévision et à l'intégration de la paie pour respecter votre budget

Simplifiez le suivi du temps grâce à des pointeuses Web et mobiles, à la vérification par GPS et à la gestion automatisée des pointages

Améliorez la communication au sein de votre équipe grâce à la messagerie intégrée à l'application, aux discussions de groupe et aux confirmations de lecture pour une meilleure coordination

Renforcez la responsabilisation grâce à des rappels automatisés des horaires, réduisant ainsi l'absentéisme et les problèmes de planification de dernière minute

Limitations de ZoomShift

Manque de fonctionnalités hors ligne

Vous ne pouvez pas approuver automatiquement les demandes de remplacement

Tarifs ZoomShift

Essentiel : Gratuit

Starter : 2,50 $/mois par utilisateur

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Évaluation et avis ZoomShift

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

5. Sling (Idéal pour une planification intuitive et une communication efficace au sein de l'équipe)

via Sling

Sling facilite la planification tout en donnant la priorité à une communication claire au sein des équipes. Les managers peuvent créer, ajuster et attribuer des horaires tout en tenant tout le monde informé grâce à la messagerie et aux alertes intégrées. Les employés peuvent demander des congés, échanger leurs horaires et recevoir des mises à jour instantanées sur tout changement d'horaire.

Une fonctionnalité clé qui différencie Sling est sa fonctionnalité de gestion des tâches, qui permet aux managers d'assigner des tâches spécifiques aux employés pendant leurs quarts de travail. Cela garantit que les membres de l'équipe connaissent leurs responsabilités à l'avance, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et réduit les malentendus.

Meilleures fonctionnalités de Sling

Donnez plus d'autonomie à vos employés grâce à l'échange de quarts de travail, à la planification en libre-service et aux rappels automatisés pour réduire les changements de dernière minute et améliorer la distribution de la charge de travail

Assurez la conformité en gérant les demandes de congés et en respectant le droit du travail grâce à des mesures de protection intégrées à la planification

Améliorez les évaluations de performance à l'aide d'outils de feedback à 360 degrés pour évaluer les employés et les aider à évoluer professionnellement

Surveillez l'activité grâce à un tableau de bord qui vous informe en temps réel sur la présence, la productivité et les performances de toute l'équipe

Limitations de Sling

Il est difficile d'intégrer Sling à d'autres logiciels, notamment aux systèmes de paie tels que Gusto

Cet outil ne dispose pas d'options avancées telles que des rapports détaillés pour les organisations plus complexes

Tarifs Sling

Free

Premium : 2 $/mois par utilisateur

Business : 4 $/mois par utilisateur

Évaluation et avis sur Sling

G2 : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

6. When I Work (Idéal pour ses fonctionnalités robustes de planification de la disponibilité des employés et d'échange de quarts de travail)

via When I Work

When I Work se concentre sur la création de plannings pour les entreprises et les employés. La plateforme permet aux employés de définir leurs disponibilités et leurs préférences, ce qui donne aux responsables une meilleure idée des personnes disponibles avant d'attribuer les quarts de travail.

Cette fonctionnalité permet de réduire les conflits d'horaires et d'améliorer la satisfaction des employés en veillant à ce que les horaires correspondent autant que possible aux préférences du personnel. Elle inclut également la possibilité pour les employés d'échanger leurs horaires avec leurs collègues, ce qui réduit le stress lié aux problèmes de remplacement de dernière minute.

Fonctionnalités de When I Work

Visualisez clairement les horaires des employés grâce à des calendriers codés par couleur qui aident les responsables à organiser les quarts de travail et à repérer les conflits en un coup d'œil pour une meilleure planification des ressources

Suivez le temps avec une horloge numérique qui prend en charge les pointages photo et les rappels automatiques pour garantir une présence précise

Rationalisez le traitement des salaires grâce à des intégrations pour ADP, Gusto et Paychex, qui garantissent des calculs de paie sans faille

Limitations de When I Work

L'option de discussion est lente

Il n'est pas conforme à la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA)

Tarifs When I Work

Emplacement unique ou planning : 2,50 $/mois par utilisateur

Emplacements ou horaires multiples : 4 $/mois par utilisateur

Évaluation et avis « When I Work »

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

via Planday

Pour les entreprises ayant des besoins complexes en matière de planification, Planday offre une solution puissante qui intègre la planification du personnel à la gestion de la paie et des ressources humaines. La plateforme facilite la gestion des horaires complexes, y compris les horaires variables, les heures supplémentaires et la conformité aux réglementations du travail.

Ils comprennent également des outils RH pour suivre les données des employés, gérer les demandes de congés et surveiller les indicateurs de performance.

Meilleures fonctionnalités de Planday

Gérez efficacement les tâches RH en stockant les contrats, les relevés de temps et les dossiers des employés

Tirez parti d'informations basées sur les données grâce à des rapports avancés sur les coûts de main-d'œuvre, les revenus et les tendances en matière de main-d'œuvre afin d'optimiser vos décisions en matière de dotation en personnel

Supervisez plusieurs emplacements à partir d'un seul tableau de bord, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations sur différents sites

Simplifiez le suivi du temps grâce à des pointages mobiles, des bornes partagées et la géolocalisation pour garantir l'exactitude des registres de présence et calculer les heures travaillées

Limitations de Planday

Le changement d'heure en été est une tâche manuelle qui nécessite des efforts supplémentaires

Vous ne pouvez pas afficher les comptes de congés configurés pour le personnel sans modifier les intervalles de dates

Tarifs Planday

Starter : 2,99 € / mois par utilisateur (environ 3,76 $ / mois par utilisateur)

Plus : 4,99 € par mois et par utilisateur (environ 6,28 $ par mois et par utilisateur)

Pro : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Planday

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)

8. 7shifts (Idéal pour l'optimisation des coûts de main-d'œuvre et la planification basée sur les prévisions des équipes commerciales)

via 7shifts

7shifts optimise la gestion des effectifs en utilisant les prévisions des équipes commerciales et les données sur le trafic client pour anticiper la demande en main-d'œuvre. Il analyse les données historiques sur les ventes et la fréquentation afin d'aider les responsables à créer des plannings qui alignent les effectifs sur les besoins de l'entreprise. Cette fonctionnalité couvre les heures de pointe tout en évitant les coûts de main-d'œuvre inutiles pendant les périodes creuses.

La plateforme s'intègre aux systèmes de point de vente (POS) pour collecter des données commerciales en temps réel, offrant ainsi des informations précises sur les besoins en personnel. La planification automatisée, les prévisions de main-d'œuvre et les préférences des employés en matière d'horaires garantissent des plannings rentables et équitables.

7 meilleures fonctionnalités de shifts

Contrôlez vos dépenses de main-d'œuvre grâce à des analyses en temps réel qui vous fournissent des informations sur les niveaux de personnel et l'optimisation des coûts

Intégrez-les facilement à des systèmes de point de vente tels que Square et Toast afin d'aligner les données commerciales sur les besoins en matière de paie et de personnel

Suivez les opérations quotidiennes grâce à un carnet de bord du responsable centralisé pour enregistrer les évènements, notes et tâches importants

Adaptez-vous aux conditions météorologiques en utilisant des outils de prévision pour ajuster les effectifs en fonction de la fréquentation prévue

Limitations de 7shifts

L'application n'enregistre pas les modifications tant que vous ne fermez pas le navigateur, ce qui pose des problèmes lorsque plusieurs personnes modifient un planning

La fonctionnalité « pourboire » ne fonctionne pas avec les points par quart de travail, mais uniquement avec les heures

Tarifs 7shifts

Free

Entrée : 31,99 $/mois par emplacement

The Works : 69,99 $/mois par emplacement

Gourmet : 135 $/mois par emplacement

Évaluation et avis sur 7shifts

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

9. Factorial (Idéal pour la planification intégrée, le suivi des congés et la surveillance des performances)

via Factorial

Factorial offre une solution tout-en-un de gestion des ressources humaines et du personnel qui va au-delà de la simple planification. Les responsables peuvent créer et gérer les horaires tout en suivant la disponibilité des employés et leurs demandes de congés, garantissant ainsi des plannings équilibrés et conformes.

L'une des fonctionnalités les plus précieuses de Factorial est son outil de suivi des performances. Cet outil permet aux entreprises de suivre la productivité et l'engagement des employés parallèlement aux données de planification. Il aide les responsables à identifier les tendances et à prendre des décisions en matière de personnel basées sur des données.

Meilleures fonctionnalités de Factorial

Rationalisez la gestion des documents en stockant les fichiers RH en toute sécurité et en activant les signatures électroniques pour les documents juridiques

Suivez le temps et les présences grâce à des pointages par code QR, au suivi de la géolocalisation et à la gestion des heures supplémentaires pour une paie précise

Optimisez le recrutement et l'intégration à l'aide d'un système de suivi des candidats (ATS) qui automatise la présélection des CV et la collecte des documents

Évoluez facilement grâce à une plateforme RH centralisée qui intègre la planification, la gestion des performances et le stockage de documents, et s'adapte à la croissance de votre entreprise

Limitations factorielles

Options de rapports et de personnalisation limitées

L'installation initiale est fastidieuse

L'intégration avec des applications tierces est lente

Tarification factorielle

Tarification personnalisée

Évaluation factorielle et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 250 avis)

10. Shiftbase (Idéal pour ses options de planification flexibles favorisant l'engagement et le feedback des employés)

via Shiftbase

Shiftbase est conçu pour les entreprises qui souhaitent offrir plus de flexibilité à leurs employés tout en maintenant leur efficacité opérationnelle. Les employés peuvent définir leurs disponibilités et leurs préférences, ce qui permet aux responsables de créer plus facilement des plannings qui conviennent à la fois à l'entreprise et au personnel.

Cet outil favorise également la communication bidirectionnelle en permettant aux employés de donner leur avis sur les plannings, ce qui donne aux responsables des informations précieuses sur les besoins et les préférences des employés.

Meilleures fonctionnalités de Shiftbase

Gérez les tâches RH grâce aux profils des employés, au stockage de documents et à l'intégration avec HoorayHR pour l'intégration et la planification des capacités

Suivez avec précision le temps de travail de vos employés à l'aide d'horloges, d'horloges mobiles et d'un suivi basé sur l'emplacement afin d'éviter les divergences

Créez des plannings hebdomadaires où que vous soyez grâce à une application mobile qui permet aux employés de suivre leurs heures, de demander des congés et de gérer leurs disponibilités

Limitations de Shiftbase

L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctionnalités que la version Web

Il ne dispose pas d'options intégrées pour gérer les jours de congé des employés à temps partiel, ce qui nécessite une gestion manuelle via les paramètres de disponibilité

Tarifs Shiftbase

Free

Basique : 4,25 $/mois par utilisateur

Premium : 5,25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Shiftbase

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 190 avis)

11. Humanity (Idéal pour la planification avancée avec des informations basées sur l'IA et une assistance en matière de conformité)

via Humanity

Humanity combine une planification basée sur l'IA avec des outils de conformité pour créer une solution puissante de gestion des effectifs.

La plateforme exploite l'apprentissage automatique pour analyser la demande de main-d'œuvre et générer automatiquement des plannings rentables et conformes. Cela aide les entreprises à éviter les conflits d'horaires, le sureffectif et le sous-effectif tout en garantissant le respect du droit du travail et des conventions collectives.

Les meilleures fonctionnalités pour l'humanité

Automatisez la planification dynamique et la gestion des horaires pour éliminer les erreurs de dotation, optimiser les coûts de main-d'œuvre et offrir une expérience sans stress aux responsables et aux employés

Unifiez vos systèmes de gestion du personnel en intégrant Humanity Schedule aux principaux fournisseurs de services de paie et fournisseurs ERP/HCM tels qu'ADP, Oracle, Workday, et bien d'autres encore

Utilisez le Staffing Checker pour identifier et résoudre les lacunes en matière de couverture par heure et par position, garantissant ainsi des niveaux de dotation en personnel optimaux

Limites humaines

Il ne s'intègre pas aux systèmes de paie tels que Dayforce et Ceridian

Il est lent à réagir aux annulations de quarts et nécessite une période d'apprentissage

Tarification humaine

Tarification personnalisée

Évaluation et avis des utilisateurs

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Mettez votre planification sur la voie de la réussite avec ClickUp

Créer le planning de travail idéal ne doit pas nécessairement être une bataille constante entre disponibilités, échanges et changements de dernière minute. Avec les bons outils, vous pouvez mettre en place un système de planification plus fluide et plus efficace qui satisfait votre équipe et assure le bon fonctionnement de votre entreprise.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est l'outil idéal pour la planification basée sur l'IA, les intégrations transparentes et les mises à jour en temps réel. Oubliez le stress lié à la planification et concentrez-vous sur la réussite de votre équipe !

